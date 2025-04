Hoe productgerichte groeimarketingstrategieën te implementeren

Ben je klaar om over te schakelen op een echt efficiënt groeimodel? Dan ben je in goed gezelschap.

Neem een voorbeeld aan Dropbox, een echt productgericht bedrijf en een van de vroege gebruikers van productgeleide groei (PLG). Dropbox biedt een freemiummodel dat gebruikers het product uit eerste hand laat ervaren. Het voedde zijn exponentiële groei met een minimale afhankelijkheid van traditionele marketing.

Dropbox is niet de enige. De evolutie van PLG begon in de vroege jaren 2000, toen SaaS-bedrijven op zoek gingen naar innovatieve manieren om te schalen. Vandaag de dag, gebruikt meer dan 90% van de best presterende SaaS-bedrijven een productgerichte aanpak .

Volgens onderzoek zijn de resultaten onmiskenbaar, PLG-bedrijven sneller groeien en hebben hogere brutomarges, wat bewijst dat deze strategie geen trend is.

Zoals altijd zijn we er om u door het proces te begeleiden. Laten we ons verdiepen in productgestuurde groeimarketing en onderzoeken hoe dit uw dominante groeimotor kan worden.

Wat is productgestuurde groeimarketing?

Product-gestuurde groeimarketing is een bedrijfsstrategie waarbij het product zelf een centrale rol speelt in het werven, behouden en uitbreiden van het klantenbestand. Het product staat centraal in de fase waarin het zware werk wordt gedaan om klanten te werven, te behouden en uit te breiden.

In tegenstelling tot traditionele marketingstrategieën, waarbij verkoopinspanningen de groei aandrijven, vertrouwt PLG op de inherente waarde van het product voor marketing.

In deze groeimarketingstrategie het product is de ster van de show, die gebruikers aantrekt en omzet in loyale, betalende klanten.

Wat onderscheidt productgeleide groeimarketing?

Het product-geleide groeimodel biedt een robuuste oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om te schalen zonder middelen te verspillen. Deze strategie is cruciaal voor B2B SaaS-softwarebedrijven die willen concurreren met grotere verkoopgestuurde organisaties.

Laten we nu eens onderzoeken wat productgestuurde groei echt onderscheidt.

Deze unieke kenmerken onderscheiden het op een geheel nieuwe manier van traditionele groeimodellen.

Product staat centraal : Bij PLG-marketing is het product de primaire groeimotor. Het dient zowel als het belangrijkste acquisitie-instrument als de centrale focus voor het leveren van waarde

: Bij PLG-marketing is het product de primaire groeimotor. Het dient zowel als het belangrijkste acquisitie-instrument als de centrale focus voor het leveren van waarde Klantgerichte betrokkenheid : PLG-marketing legt de nadruk op de gebruikerservaring, waarbij nieuwe en bestaande klanten worden aangemoedigd om het product te verkennen en er vrij mee te interageren, zodat ze de waarde ervan op natuurlijke wijze kunnen ontdekken zonder zware druk van verkoopteams

: PLG-marketing legt de nadruk op de gebruikerservaring, waarbij nieuwe en bestaande klanten worden aangemoedigd om het product te verkennen en er vrij mee te interageren, zodat ze de waarde ervan op natuurlijke wijze kunnen ontdekken zonder zware druk van verkoopteams Freemium- en proefversiesystemen: Dankzij de freemium- of gratis proefversie kunnen marketinggekwalificeerde leads (MQL's) met het product aan de slag voordat er geld wordt verdiend, zodat ze uit de eerste hand de waarde ervan kunnen zien

Verschillen tussen productgeleide groeimarketing en verkoopgeleide groei

PLG is de keuze voor bedrijven met intuïtieve, zelfbedieningsproducten. Terwijl sales-led growth uitblinkt voor bedrijven met complexe oplossingen waar een hands-on aanpak de sleutel is tot het sluiten van de deal.

Deze tabel vergelijkt hun sleutelaspecten om deze verschillen te benadrukken en je begrip te vergroten.

Product-geleide groeimarketing verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen verkopen Een strategie die vertrouwt op de inherente waarde van het product om gebruikers aan te trekken en om te zetten in betalende klanten. Een strategie die zich richt op agressieve verkooptactieken en marketinginspanningen om klanten te werven. Een strategie die zich richt op agressieve verkooptactieken en marketinginspanningen om klanten te werven. Verkoopteams en marketingcampagnes krijgen prioriteit om klanten door de verkooptrechter te duwen. Primair gebruik Gebruikers betrekken via gratis proefversies en productdemo's om de waarde voor aankoop te laten zien. Relaties opbouwen door directe benadering en verkoopgesprekken op maat om deals te sluiten. Gebruikte technieken Gebruikt productfuncties, feedback van gebruikers en gegevensanalyse om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten. Gebruikt verkoopgesprekken, e-mailcampagnes en netwerken om leads te genereren en prospects te converteren. Resultaat: Genereert organische groei door tevreden gebruikers en mond-tot-mondreclame. Bereikt groei door gerichte verkoopinspanningen en marketingstrategieën, vaak resulterend in een langere verkoopcyclus.

Productgestuurde groeistrategieën implementeren Een onderzoek van Gartner onthulde dat 71% van de CMO's in 2023 vond dat hun budget niet genoeg was om hun strategieën volledig uit te voeren. Met krappere budgetten wordt het nog crucialer om kostenefficiënte benaderingen te kiezen om overbesteding te voorkomen.

Door echter prioriteit te geven aan het product als belangrijkste groeimotor, kunnen bedrijven hun afhankelijkheid van uitgebreide marketingcampagnes en hoge kosten voor klantenwerving minimaliseren.

Hier zijn verschillende effectieve strategieën om PLG te implementeren, ondersteund door statistieken en voorbeelden van succesvolle bedrijven.

Strategie 1: Het product gebruiken om gratis gebruikers van proefversies om te zetten in betalende klanten

Het aanbieden van een gratis proefversie is een uitstekende manier voor potentiële klanten om de waarde van het product uit eerste hand te ervaren. Met gratis proefversies of freemiums kunnen potentiële klanten de waarde van het product zien voordat ze het kopen.

Voorbeeld: Een bekend voorbeeld is Dropbox, dat een freemiummodel gebruikte om zijn groei te versnellen. Het biedt gebruikers 2GB gratis opslagruimte . Deze strategie moedigde gebruikers aan om zich aan te melden zonder enige financiële verplichting.

Velen upgradeden naar betaalde abonnementen voor extra opslagruimte naarmate gebruikers hun bestanden opsloegen en de naadloze functionaliteit van het platform ervoeren. Binnen een paar jaar bereikte Dropbox meer dan 500 miljoen gebruikers, voornamelijk dankzij de gratis proefversie.

via Dropbox

Strategie 2: Sociaal bewijs tonen om het vertrouwen van de consument te winnen Een onderzoek van BrightLocal toonde aan dat 77% van de consumenten evenveel vertrouwen heeft in online beoordelingen als in persoonlijke aanbevelingen.

Sociaal bewijs, zoals getuigenissen van klanten, casestudy's en beoordelingen van gebruikers, kan aankoopbeslissingen aanzienlijk beïnvloeden.

Voorbeeld, Airbnb maakt effectief gebruik van sociaal bewijs door beoordelingen, beoordelingen en gedetailleerde feedback van gebruikers te benadrukken op de pagina van elke woning. Lijsten met 5 of meer recente recensies komen in aanmerking voor badges als 'Favoriete Gast', 'Top Vakantiehuizen' of een percentiel ranking label, die een extra laag van geloofwaardigheid toevoegen.

via Airbnb Deze labels helpen vertrouwen op te bouwen en meer potentiële gasten aan te trekken. Ze benadrukken populaire en hoog beoordeelde woningen en moedigen nieuwe klanten aan om vol vertrouwen te boeken.

Strategie 3: Het aanmeldingsproces vereenvoudigen Volgens Forrester geeft drie van de vier B2B-kopers de voorkeur aan zelfstudie en aankoop via een app in plaats van via een verkoper om meer te weten te komen over een product. Deze voorkeur betekent dat een ingewikkeld aanmeldproces deze potentiële klanten kan afschrikken.

Canva gebruikt een self-service onboarding strategie waarmee gebruikers snel een account kunnen aanmaken en onmiddellijk kunnen beginnen met ontwerpen. Met slechts een aanmelding per e-mail krijgen gebruikers direct toegang tot een breed array aan sjablonen en tools, waardoor een positieve gebruikerservaring wordt bevorderd en het aantal gebruikers dat afhaakt tot een minimum wordt beperkt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-91.png Canva Interface: productgeleide groeimarketing /$$img/

via Canva

Strategie 4: Checklists voor inwerken implementeren Een statistisch rapport over het inwerken van klanten door Wyzowl blijkt dat 8 op de 10 gebruikers een app hebben verwijderd omdat ze niet wisten hoe ze hem moesten gebruiken. Het is duidelijk dat effectieve onboarding essentieel is voor de werving van gebruikers.

Hetzelfde rapport suggereert ook dat 86% van de mensen waarschijnlijk loyaler zal blijven aan een bedrijf dat investeert in onboarding content die is ontworpen om hen te verwelkomen en te onderwijzen na hun aankoop.

Notion gebruikt onboarding checklists om nieuwe gebruikers door de functies te leiden en hen te helpen begrijpen hoe ze het product effectief kunnen gebruiken. Dit resulteert in een hogere stickiness en een soepelere overgang van nieuwe gebruikers naar actieve deelnemers aan het ecosysteem van Notion.

via Airtable

Strategie 6: Personalisatie integreren in het klanttraject

Personalisatie verbetert de gebruikerservaring en verhoogt de betrokkenheid. Oracle's rapport over de impact van klantervaring suggereert dat $86 procent van de consumenten bereid is meer te betalen voor een betere klantervaring.

Spotify blinkt uit in deze benadering. Het heeft personalisatie geïllustreerd door algoritmes te gebruiken om gepersonaliseerde muziekaanbevelingen te doen op basis van het gedrag van de gebruiker.

via SpotifySpotify tilt personalisatie naar een hoger niveau met de functie Blend. Met deze functie kunnen gebruikers gedeelde afspeellijsten maken waarin hun muzieksmaak wordt gecombineerd. Deze gezamenlijke ervaring wordt dagelijks bijgewerkt en biedt een unieke mix van nummers op basis van de luistergewoonten van elke gebruiker, waardoor het ontdekken van muziek leuker wordt met vrienden.

Zou dit je niet verleiden om dit product te proberen?

Om een personalisatiestrategie te implementeren die vergelijkbaar is met die van Spotify, kun je:

Gebruikersgedrag verzamelen en analyseren om ervaringen op maat en relevante aanbevelingen te creëren

Functies introduceren waarmee gebruikers kunnen communiceren en voorkeuren kunnen delen, wat de betrokkenheid van de gemeenschap bevordert

Algoritmes implementeren die voortdurend de voorkeuren van gebruikers analyseren, zodat aanbevelingen worden aangepast aan hun rente

Om product-geleide groei (PLG) succesvol te implementeren, zijn de juiste tools essentieel voor het automatiseren van sleutelprocessen en het stimuleren van klantbetrokkenheid. Rocketlane's onderzoek naar de staat van onboarding laat zien dat 60% van de bedrijven 4-6 tools gebruikt voor het inwerken van klanten, waardoor het een van de meest impactvolle strategieën in PLG-marketing is.

Hier zijn enkele soorten tools die je kunt overwegen voor je PLG-traject:

Klant onboarding tools voor naadloze installatie en activering van gebruikers

voor naadloze installatie en activering van gebruikers Tools voor het verzamelen van feedback om inzichten te verzamelen en productgekwalificeerde leads (PQL's) te identificeren

om inzichten te verzamelen en productgekwalificeerde leads (PQL's) te identificeren Gebruikersanalyseplatforms om betrokkenheid bij te houden en de productervaring te optimaliseren

om betrokkenheid bij te houden en de productervaring te optimaliseren Communicatietools voor continue interactie met en ondersteuning van klanten

Tools zoals ClickUp kan deze inspanningen stroomlijnen door alles-in-één oplossingen aan te bieden waarmee u uw PLG-strategie kunt versnellen.

ClickUp Software voor productmarketing ClickUp Software voor productmarketing verbetert de samenwerking en productiviteit van teams. De functies, zoals aanpasbare dashboards, automatisering van taken, het bijhouden van doelen en real-time rapportage, stellen organisaties in staat om hun workflows te optimaliseren. Dit maakt ClickUp een ideale keuze voor het implementeren van een productgestuurd groeimodel.

ClickUp tilt ook uw PLG-marketingstrategieën naar een hoger niveau dankzij functies zoals:

ClickUp Automatisering : Stroomlijn werkstromen en verminder het aantal terugkerende Taken, zodat uw team waardevolle tijd kan vrijmaken. Automatisering verbetert de klantervaring door handmatig werk te minimaliseren en medewerkers in staat te stellen zich te concentreren op activiteiten met een hoge impact

Gebruik de kant-en-klare automatiseringsrecepten van ClickUp of pas ze aan uw behoeften aan, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is

ClickUp-taaken : Beheer en organiseer verschillende taken voor verschillende projecten met behulp van ClickUp's 35+ ClickApps voor aanpassingen. Deze flexibiliteit zorgt voor een naadloze samenwerking en stelt uw team in staat om uw productgestuurde groeistrategie effectief te ondersteunen

Verhoog de efficiëntie met ClickUp Taken: coördineer projecten, houd de voortgang bij en verbeter de samenwerking tussen teams voor snellere resultaten

ClickUp Brein : Maak gebruik van meer dan 100 AI-tools om taken als schrijven, samenvatten en optimaliseren van uw productontwikkelingsproces te versnellen. Deze functie helpt u om efficiënter documenten met productvereisten (PRD's), overtuigende content en testabonnementen te maken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-8.gif ClickUp Brein /%img/

Maak gebruik van meer dan 100 AI-tools om Taken te stroomlijnen voor het verbeteren van uw productontwikkelingsworkflow met ClickUp Brain

ClickUp Weergaven : Breng uw bedrijf op één lijn met een productgestuurde groeistrategie door verschillende weergaveopties aan te bieden - Lijst, Board, Kalender en meer. Deze weergaven verbeteren de betrokkenheid van de gebruiker en zorgen voor een eenvoudige visualisatie van projecten en gestroomlijnd projectmanagement

via Miro Wat Miro onderscheidt, is de focus op de klant. Om relevant en nuttig te blijven, werkt Miro zijn product voortdurend bij op basis van de behoeften van gebruikers. Bovendien biedt Miro een breed bereik aan kant-en-klare sjablonen, waardoor gebruikers gemakkelijk aan de slag kunnen in plaats van naar een leeg canvas te staren.

3. Calendly

Calendly onderscheidt zich als een productgebaseerde groeitool die het plannen van vergaderingen vereenvoudigt. De sterke product-market fit pakt het veelvoorkomende pijnpunt van het plannen van vergaderingen aan en trekt een gevarieerde gebruikersgroep aan.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-102-1400x597.png Calendly: productgeleide groeimarketing /$$img/

via Calendly Elke keer dat een gebruiker een Calendly-uitnodiging verstuurt, introduceert hij nieuwe potentiële gebruikers op het platform, waardoor een virale lus ontstaat. Deze natuurlijke betrokkenheid en duidelijke waarde laten zien hoe Calendly zijn product effectief gebruikt voor groei.

De voor- en nadelen van productgestuurde groeimarketing

In 2019 waren alle toonaangevende SaaS IPO's productgerichte bedrijven, wat waarschijnlijk correleert met dat productgerichte bedrijven meer dan 30% meer waard zijn dan het SaaS-indexfonds op de openbare markt.

Het productgerichte groeimodel biedt bedrijven op de volgende manieren voordelen:

Het verlaagt de kosten voor klantenwerving door het product de groei te laten aandrijven in plaats van te vertrouwen op durecustomer lifecycle marketing campagnes

in plaats van te vertrouwen op durecustomer lifecycle marketing campagnes Gebruikers adopteren en promoten het product op natuurlijke wijze , wat leidt tot organische groei en lagere kosten voor klantenwerving

, wat leidt tot organische groei en lagere kosten voor klantenwerving De verkoopcyclus is sneller dan bij verkoopgestuurde bedrijven omdat klanten het product direct kunnen ervaren en snel beslissingen kunnen nemen

Een geweldige productervaring verhoogt de klantretentie en loyaliteit

en loyaliteit Groei is schaalbaar omdat het afhangt van de waarde van het product in plaats van groei van het verkoopteam of het team voor klantensucces

omdat het afhangt van de waarde van het product in plaats van groei van het verkoopteam of het team voor klantensucces Gegevens uit het gedrag van gebruikers bieden inzichten om zowel het product als de marketinginspanningen te verbeteren

Hoewel een productgestuurde groeistrategie veel voordelen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee:

Evenwichtige focus: Bedrijven moeten mogelijk prioriteit geven aan productontwikkeling ten koste van effectieve marketingstrategieën, wat de werving en betrokkenheid van gebruikers belemmert. Het is essentieel om productverbeteringen af te stemmen op marketingdoelen

Bedrijven moeten mogelijk prioriteit geven aan productontwikkeling ten koste van effectieve marketingstrategieën, wat de werving en betrokkenheid van gebruikers belemmert. Het is essentieel om productverbeteringen af te stemmen op marketingdoelen **Snelle groei kan leiden tot gecompromitteerde klantenservice en inwerkprocessen, wat resulteert in frustratie bij gebruikers en hogere opzegpercentages. Business moet prioriteit geven aan feedback van gebruikers en investeren in uitgebreide onboarding en klantenservice om de tevredenheid te vergroten

Continue verbetering: Alleen vertrouwen op functies van het product kan leiden tot stagnatie. Organisaties moeten de vaardigheden van hun marketingteam blijven bijschaven en hun aanbod aanpassen op basis van markttrends en klantbehoeften om concurrerend te blijven

Business kan potentiële nadelen minimaliseren door deze uitdagingen te erkennen en ze proactief aan te pakken.

Het productgerichte groeimodel omarmen met ClickUp

De beste marketing voelt niet als marketing

Tom Fishburne, oprichter en CEO van Marketoonist

Dit is de essentie van PLG Marketing.

Bedrijven als Figma, Calendly en Grammarly bewijzen dat het in evenwicht brengen van productontwikkeling en marketinginspanningen van vitaal belang is om klanten aan te trekken, te behouden en de basis te leggen voor duurzame groei.

Als we naar de toekomst kijken, lijkt het traject van productgestuurde marketing veelbelovend, met name voor SaaS-tools . Bedrijven die prioriteit geven aan feedback van gebruikers en hun aanbod voortdurend verbeteren, voldoen aan de verwachtingen van de klant en bevorderen langdurige loyaliteit.

ClickUp kan u helpen snel een productgestuurde strategie te implementeren. Begin vandaag nog en breng uw organisatie op één lijn met het succes van toonaangevende bedrijven in het digitale tijdperk. Begin vandaag nog met ClickUp!