10 Beste Scrum Boeken voor Project Managers en Scrum Masters

Agile gebruikers zweren bij Scrum als de meest efficiënte Agile projectmanagement raamwerk.

Maar projectmanagement is uitdagender dan je denkt. Je hebt technische kennis en vaardigheid in Scrum nodig om je project te laten slagen.

Er is geen alternatief voor praktijkervaring om de vereiste vaardigheden te verwerven. Maar een blinde duik in het managen van projecten in de echte wereld zonder specifieke Scrum vaardigheden zal waarschijnlijk leiden tot mislukking.

De vraag: hoe ontwikkel je de vereiste vaardigheden? Het lezen van kwalitatief hoogstaande boeken van echte praktijkmensen die het al gedaan hebben, kan je een voorsprong geven.

Wij hebben de beste Scrum boeken voor je om je tanden in te zetten en een expert te worden op het gebied van Scrum. Laten we eens duiken in de top 10 Scrum boeken voor projectmanagers en Scrum masters in 2023.

Aan het eind geven we je een geheimpje om je te helpen al deze tips toe te passen en de ultieme Scrum master te worden.

10 beste Scrum boeken om aan je lijst toe te voegen

1. Agile schatten en plannen door Mike Cohn

Over het boek

Auteur(s): Mike Cohn

Mike Cohn Jaar uitgave: 2005

2005 Geschatte leestijd: 9 uur

9 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Nummer pagina's: 330 pagina's

330 pagina's Ratings 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



In dit boek presenteert Agile Alliance mede-oprichter Mike Cohn een definitief en praktisch gids voor projectmanagement met behulp van Scrum. De duidelijk geïllustreerde concepten en stapsgewijze gidsen helpen vragen te beantwoorden zoals:

_Wat wordt er gebouwd?

hoe groot wordt het?

wanneer moet het klaar zijn?

hoeveel kan ik tegen die tijd af hebben?

Cohn beantwoordt deze vragen met samenhangende richtlijnen. Hij rust lezers uit met de hulpmiddelen die nodig zijn voor Behendig schatten en planning, die een voorsprong hebben op de verouderde schattingstechnieken die niet werken in de dynamische, veranderingsgedreven projecten van vandaag.

Koppel dat aan praktijkvoorbeelden en je hebt een uitgebreide gids om je plannen in te schatten en je doelen te bereiken projectmanagementdoelstellingen .

"Als de doorloopsnelheid van het team toeneemt doordat ik iemand anders help, dan is dat wat ik moet doen. Teamsnelheid is belangrijk; individuele snelheid niet."

Mike Cohn

Key takeaways:

Biedt duidelijke planningsrichtlijnen zodat u uw schattingen nooit overschrijdt

Geeft gebruikers praktijkervaring met praktische tools en use cases

Wat lezers zeggen:

heel belangrijk om de verschillende aspecten van agile planning te begrijpen. Echt nuttig als je de overgang maakt van een traditioneel naar een agile framework."_

2. Scrum: De kunst om twee keer zoveel werk te verzetten in de helft van de tijd door Jeff Sutherland

Over het boek

Auteur(s): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Jaar uitgave: 2014

2014 Geschatte leestijd: 7 uur

7 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 256 pagina's

256 pagina's Ratings 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Rechtstreeks van de medebedenker van de methodologie en de CEO van Scrum, Inc., biedt dit boek lezers een definitieve kijk in de werking van Scrum. Dit is de eerste stap in je reis naar scrum meesterschap.

Sutherland legt een solide theoretisch fundament en laat vervolgens zien hoe het werkt.

Een belangrijk kenmerk van het boek is het eenvoudige taalgebruik. In tegenstelling tot andere Scrum-boeken is het verhaal intrigerend en dynamisch. Je hebt geen softwarekennis nodig om de toegepaste principes in dit boek te begrijpen. Al deze factoren dragen bij aan de wijdverspreide populariteit van het boek.

"De Scrum Master, de persoon die het proces leidt, stelt elk teamlid drie vragen: 1. Wat heb je gisteren gedaan om het team te helpen de Sprint af te maken? 2. Wat ga je vandaag doen om het team te helpen de Sprint af te maken? 3. Welke obstakels staan het team in de weg? Dat was het." Jeff Sutherland

De belangrijkste punten:

Snel, gemakkelijk en diepgaand begrip van Scrum

Makkelijk te begrijpen, no-nonsense en jargon-vrije stijl

Wat lezers zeggen:

"Als je meer wilt weten over het ontstaan van Scrum, dan zit je hier goed. Een echte aanrader voor SM's, als ze echt willen weten wat en waarom van Scrum."

3. Essentiële Scrum: Een praktische gids voor het meest populaire Agile proces door Kenneth S. Rubin

Over het boek

Auteur(s): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Jaar van uitgave: 2012

2012 Geschatte leestijd: Ongeveer 13 tot 14 uur

Ongeveer 13 tot 14 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld tot gevorderd

Gemiddeld tot gevorderd Aantal pagina's: 496 pagina's

496 pagina's Ratings 4.6/5 (Amazon) 4.7/5 (Flipkart)



Als je op zoek bent naar één boek om alles mee te doen, dan is er niets beter dan Rubins complete, diepgaande gids over Scrum.

Van een 17 pagina's tellende definitie van ' de Sprint tot een spread van twee hoofdstukken over schatting, snelheid en technische schuld, behandelt dit boek elk aspect van Scrum waarden tot in het kleinste detail.

Het boek is lang maar vruchtbaar. Het is bedoeld voor Scrum masters die hun projectmanagementvaardigheden naar een hoger niveau willen tillen. De kortere gidsen op deze lijst verschillen van de kennis die dit werk zou bieden, als je de tijd investeert die nodig is om het door te nemen.

"Scrum maakt de disfuncties en verspillingen zichtbaar die voorkomen dat organisaties hun ware potentieel bereiken."

Kenneth S. Rubin

Key takeaways:

Diepgaande gidsen voor elk aspect van de Scrum methodologie

Praktische tips om te helpen met de dagelijkse problemen waar Scrum masters mee te maken krijgen

Wat lezers zeggen:

"Zeer diepgaande en praktische gids. Ik gebruik het om me voor te bereiden op mijn examens."

4. Agile Retrospectives: Goede teams geweldig maken door Esther Derby & Diana Larsen

Over het boek

Auteur(s): Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Jaar van uitgave: 2006

2006 Geschatte leestijd: Ongeveer 5 uur

Ongeveer 5 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Aantal pagina's: 186 pagina's

186 pagina's Ratings 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Ondanks zijn leeftijd blijft dit werk vandaag de dag relevant.

De Agile Retrospective is een cruciaal Scrum ritueel dat bestaat uit bijeenkomsten om elke iteratie van een lopend project te recapituleren. Het is een geweldig moment om een stapje terug te doen en te beoordelen wat werkt en wat een belemmering vormt.

Esther en Diana geven je via dit werk tools en tips om de talloze dagelijkse problemen op te lossen waarmee je te maken krijgt tijdens een softwareontwikkelingsproject of proces . Merk echter op dat het boek niet beperkt is tot softwareontwikkelingsteams.

Het leert je hoe je retrospectives in het algemeen organiseert en uitvoert, hoe je ze aanpast aan je eigen team en hoe je ze uitvoert Scrum-team grootte en organisatorische behoeften, en zich aan te passen aan veranderingen en deze strategieën op te schalen.

"Vraag vervolgens iedereen in de kamer om te spreken. Als iemand aan het begin van de retrospectieve niet spreekt, heeft die persoon stilzwijgend toestemming om de rest van de sessie te zwijgen."

Esther Derby

De belangrijkste punten:

Lessen over het opzetten en uitvoeren van Agile retrospectives

Handleiding voor het omgaan met dagelijkse problemen die zich voordoen bij softwareontwikkeling

Een persoonlijke agile coach voor u die u door uw reis begeleidt

Wat lezers zeggen:

"Ik hield van de eenvoudige lay-out van het boek en het verwoordde met voorbeelden waar nodig. Het is een goed uitgangspunt, maar niet uitputtend."

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 praktische tips om je Scrum te versnellen door Bonsy Yelsangi

via Amazon

Uitgever(s): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Jaar van uitgave: 2021

2021 Geschatte leestijd: Ongeveer 5 uur

Ongeveer 5 uur Aanbevolen niveau: Gevorderd

Gevorderd Nummer pagina's: 190 pagina's

190 pagina's Ratings 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Boeken)



In dit vlot leesbare boek geven de auteurs praktische, duidelijke en overtuigende antwoorden op 50 van de meest gestelde vragen over Scrum.

Gevoed door hun ervaring met het trainen van duizenden professionals wereldwijd, heeft het auteursduo een boek gemaakt. Het boek is bedoeld voor scrumteams, Scrum practitioners, Scrum Masters, Product Owners en Agile Coaches die hun expertise willen bijschaven en Scrum naar een hoger niveau willen tillen.

Je zult geen pluisjes aantreffen, waardoor het een prettig leesbaar boek is. Aan het einde van het boek heb je een handige gereedschapskist met tips uit de praktijk en projectmanagementtechnieken die nodig zijn voor het meest effectieve gebruik van Scrum.

"Er is geen juiste manier of de enige manier om Scrum te implementeren."_

Bonsy Yelsangi

Ke belangrijkste punten:

Beantwoordt de top 50 vragen die cursisten hebben met betrekking tot Scrum

Zero-fluff, een no-nonsense stijl die je alleen de meest noodzakelijke details geeft

Wat lezers zeggen:

"Dit is een perfect boek voor scrum master die ik recentelijk heb gelezen. Bonsy heeft uitstekend werk verricht door dit mogelijk te maken en elke verwachting van de scrum master zeer nauwgezet in detail te beschrijven. Ik wens je het allerbeste Bonsy en we zullen uitkijken naar nog veel meer boeken 📚 in de toekomst ..... Ga zo door 👍🏻"

6. De Scrum-gids door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

via Scrum handleiding Dit boek brengt je terug naar de basis. Maar onderschat dit baanbrekende werk niet. Hoewel het een uitstekende drempel is voor beginners, is het ook geweldig voor experts die hun kennis willen opfrissen en hun persoonlijke ervaring willen afzetten tegen het theoretische kader.

Geschreven en voortdurend bijgewerkt door de makers van Scrum, is het een beknopte gids die de belangrijkste onderdelen van de methodologie belicht. Net als het boek zelf, bevordert het voortdurende verbetering. Het geeft je de waarden, rollen, gebeurtenissen en artefacten die in Scrum worden gebruikt op een compacte, beknopte en jargonvrije manier.

"Het belangrijkste werk van een manager is het helpen van de mensen die het werk doen. Geef ze een doel en laat ze werken. "_

Ken Schwaber en Jeff Sutherland

Key Takeaways:

Een korte maar praktische stoomcursus Scrum

Goed voor complete beginners en PM's die terug willen naar de basis

Wat lezers zeggen:

"Het is een korte maar perfecte gids. Niets extra's."

7. Scrum op grote schaal: Meer met LeSS door Craig Larman en Bas Vodde

Over het boek

Auteur(s): Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Jaar van uitgave: 2016

2016 Geschatte leestijd: Ongeveer 10 uur

Ongeveer 10 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld tot gevorderd

Gemiddeld tot gevorderd Aantal pagina's: 368 pagina's

368 pagina's Ratings 4.4/5 (Amazon)



Wilt u een raamwerk dat u helpt bij het beheren van grootschalige of meerdere projecten ? Larman en Vodde helpen je.

Scrum was aanvankelijk bedoeld voor kleine ontwikkelteams, maar na verloop van tijd maakte de toevoeging van nieuwe ideeën en varianten het mogelijk om het in een groot team te implementeren. Dit is geweldig voor het coachen van agile teams, want teamsucces is alles.

Een van de baanbrekende en meest effectieve varianten is LeSS (Large Scale Scrum), ontworpen door Larman en Vodde. Het is een op Scrum gebaseerd framework dat werkt in complexe scenario's.

Dit boek is een must-read als je in de positie bent om een team met meerdere teams te managen of er deel van uit te maken. Het boek geeft je de nodige handvatten om de rol van een Scrum master te begrijpen en een grote organisatie te structureren voor klantwaarde.

"Een van de Scrum-regels is dat werk niet naar een team kan worden geduwd; de Product Owner biedt items aan voor de iteratie, en het team trekt er zoveel uit als ze besluiten dat ze kunnen doen in een duurzaam tempo met goede kwaliteit."_

Craig Larman

Ke belangrijkste punten:

Maakt kennis met het LeSS-raamwerk voor grootschalige projecten of projecten met meerdere teams

Helpt je te begrijpen hoe je de eenvoud van Scrum kunt implementeren in complexe scenario's

Wat lezers zeggen:

"Als je Scrum beoefent en worstelt met de schaalbaarheid, dan is dit boek perfect voor jou. Als je van plan bent om Scrum in te voeren voor grote productontwikkeling, koop dit boek dan onmiddellijk."

8. Scrum in AI: Artificial Intelligence Agile Development met Scrum en MLOps door Paolo Sammicheli

Over het boek

Auteur(s): Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Jaar van uitgave: 2022

2022 Geschatte leestijd: Ongeveer 6 tot 7 uur

Ongeveer 6 tot 7 uur Aanbevolen niveau: Niche

Niche Aantal pagina's: 244 pagina's

244 pagina's Ratings 4.1/5 (Amazon)



De AI-industrie is de laatste tijd sterk in opkomst en softwareteams maken zich op om AI-applicaties te maken. Sammicheli geeft lezers in dit werk een uitgebreide kijk op het projectmanagement dat nodig is tijdens de ontwikkeling van AI. Agile teams die aan AI werken? Dan is dit iets voor jullie.

Het boek biedt overkoepelende details over Agile-, Scrum- en MLOps-methodologieën om het moreel op te krikken, feedback te verzamelen, controle uit te oefenen, inclusiviteit van belanghebbenden te bevorderen en ontwikkelaars te managen om resultaten van hoge kwaliteit te behalen.

Het is geschikt voor praktische scenario's omdat het een solide Agile basis, engineeringpraktijken en voorbeelden uit de praktijk bevat. Het laat ook zien hoe je ze in je bedrijf kunt implementeren.

"Met Agile, Scrum en MLOps krijg je teamgeest, frequente feedback, empirische controle, betrokkenheid van belanghebbenden en motivatie van ontwikkelaars voor resultaten van hoge kwaliteit."

Paolo Sammicheli

De belangrijkste punten:

Speciale gids voorAI software ontwikkeling projectbeheer

Biedt praktische voorbeelden en handleidingen voor het opschalen van deze strategieën

Wat lezers zeggen:

9. Leren van Agile: Begrijpen van Scrum, XP, Lean en Kanban door Andrew Stellman & Jennifer Greene

Over het boek

Auteur(s): Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Jaar van uitgave: 2014

2014 Geschatte leestijd: Ongeveer 11 tot 12 uur

Ongeveer 11 tot 12 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 420 pagina's

420 pagina's Ratings 4.5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)



Als je verder wilt gaan dan Scrum en de populairste Agile methodologieën wilt verkennen, dan is dit boek perfect voor jou. Het boek leest licht en boeiend en biedt uitgebreide details over Scrum, XP, Lean en Kanban - perfect voor scrumteams.

Het legt uit hoe elke methode zich richt op verschillende gebieden van ontwikkeling en helpt je te begrijpen welke het beste werkt voor jou en je Scrum-team. Neem dit boek als je je wilt verdiepen in Agile, maar opheldering nodig hebt over voor welke methodologie je moet kiezen.

"...het is universeel belangrijk om de mensen in het team te begrijpen, hoe ze samenwerken en hoe ieders werk invloed heeft op alle anderen."

Andrew Stellman en Jennifer Greene

De belangrijkste punten:

Geeft een uitgebreide analyse van de meest populaire Agile frameworks

Helpt je te beslissen welke methode het beste werkt voor de grootte en behoeften van je team

Wat lezers zeggen:

"Het boek behandelt alle onderwerpen in detail die je zou moeten behandelen als je Agile probeert uit te leggen. Ik hou van de manier waarop het boek is geschreven, de dekking en de inhoud."

10. De Grote ScrumMaster: #ScrumMasterWay door Zuzana Šochová

Over het boek

Uitgever(s): Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Jaar van uitgave: 2016

2016 Geschatte leestijd: Ongeveer 7 tot 8 uur

Ongeveer 7 tot 8 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld tot gevorderd

Gemiddeld tot gevorderd Aantal pagina's: 176 pagina's

176 pagina's Ratings 4.2/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Met de focus op Scrum Masters is dit boek een uitgebreide gids om jezelf te vormen tot de beste leider die je team en organisatie nodig hebben. Het lezen van dit werk geeft je een uitgebreid begrip van de cruciale positie.

De meer dan 15 jaar ervaring van de auteur als ontwikkelaar, manager en Scrum Master komt naar voren in het gedetailleerde State of Mind-model dat laat zien hoe de ideale dag van een Scrum Master eruit zou moeten zien.

Het werk verkent elk facet van het zijn en belichamen van een Scrum Master, van je verantwoordelijkheden, competenties en meta-vaardigheden tot je bekwaamheid in teambuilding en veranderingsvermogen, middelentoewijzing en nog veel meer.

"Om een goede gids te zijn, moet de ScrumMaster het team en de organisatie slechts één stap voor blijven, hen uit hun gewoonten, normen en gebruiken trekken."

Zuzana Šochová

De belangrijkste punten:

Traint je rigoureus om de beste Scrum Master te worden die je kunt zijn

Geeft gedetailleerde beschrijvingen van je overkoepelende positie en verantwoordelijkheden, gevoed door jarenlange praktijkervaring

Wat lezers zeggen:

"Beste boek om te beginnen met de scrum terminologieën."

