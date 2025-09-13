De 10 beste generatieve AI-tools voor DevOps-teams in 2026

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft een revolutie teweeggebracht in alles, van copywriting tot medische beeldvorming, maar het bespaart ook enorm veel tijd voor ontwikkelteams. Als uw DevOps-team op zoek is naar een toverstokje om de veiligheid en nauwkeurigheid te verbeteren, dan heeft u een AI-tool nodig.

Dit is ook niet zomaar een leuke extra. AI-aangedreven coderingstools verbeteren de levenscyclus van softwareontwikkeling, waardoor continue integratie en levering efficiënter worden. Ze hebben zelfs de kracht om werkstroomprocessen voor de meest complexe ontwikkelingsprojecten te automatiseren. ?️

In deze gids leggen we uit waar je op moet letten bij een AI-tool voor DevOps en delen we de 10 beste generatieve AI-tools van 2024 voor ontwikkelteams.

Wat is een AI-tool voor DevOps?

Een AI-tool voor DevOps is ontworpen om het ontwikkelingsproces te optimaliseren en te stroomlijnen. De werking verschilt per tool, maar ze maken doorgaans gebruik van machine learning-algoritmen om:

Analyseer datasets

Vereenvoudig het genereren van code

Kwetsbaarheden voorspellen en verhelpen

Stel herstelstrategieën voor

Sommige generatieve AI voor DevOps kan zelfs helpen bij realtime monitoring, automatisering van repetitieve taken en het bieden van codereviews om de codekwaliteit te verbeteren. Of je je nu zorgen maakt over de efficiëntie van de werkstroom, veiligheid of kwaliteit, AI-tools staan je bij elke stap bij.

Waar moet je op letten bij generatieve AI voor DevOps?

Misschien redt u zich voorlopig nog wel met ChatGPT van OpenAI, maar deze AI-tool heeft waarschijnlijk niet genoeg kracht voor alle DevOps-toepassingen. DevOps kan behoorlijk technisch zijn, dus we raden aan om op zoek te gaan naar generatieve AI-tools met functies zoals:

Integraties: Hoe beter uw oplossingen met elkaar integreren, hoe minder u hoeft te schakelen tussen verschillende tools – en dat bespaart enorm veel tijd. Zoek naar generatieve AI-modellen die integreren met uw bestaande opslagplaatsen en andere SaaS-oplossingen

Automatisering: Automatisering is de krachtige partner van AI. Op triggers gebaseerde automatiseringsregels maken het eenvoudig om Automatisering is de krachtige partner van AI. Op triggers gebaseerde automatiseringsregels maken het eenvoudig om werkstroomaanpassingen te doen en automatisering toe te passen , waardoor knelpunten voorgoed worden weggenomen

Schaalbaarheid: Sommige AI-tools kunnen niet veel verzoeken aan, en dat is een probleem voor teams van ondernemingen. Kijk naar de tools met AI in DevOps die zijn ontworpen om gelijke tred te houden met uw groeiende eisen op het gebied van applicatieprestaties

Rapportage en analyses: Bent u een datagestuurd team? Schaf dan een machine learning-tool aan die u met behulp van AI realtime inzicht geeft in prestatiestatistieken, de werkpijplijn van uw team en meer. Als de tool ook oorzaakanalyses kan uitvoeren voor problemen met de prestatie, is dat nog beter

Veiligheid: Dit is een must voor elk team, maar veiligheid is vooral belangrijk voor softwareontwikkelingsteams. Niet alle AI-tools zijn transparant over gegevensbescherming, dus zoek naar een tool met certificeringen of een soort garantie dat deze op de juiste manier met gevoelige informatie omgaat

Het is lastig om een goede AI-tool voor softwareontwikkeling te vinden, maar zoek niet verder: wij hebben het onderzoek voor je gedaan. Bekijk deze platforms om generatieve AI voor DevOps aan je ontwikkeltoolkit toe te voegen.

Aan de slag met ClickUp Automatiseer het schrijven van documentatie met AI, volg de voortgang via grafieken en Sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

ClickUp is misschien wel 's werelds favoriete oplossing voor projectmanagement, maar het is ook een solide platform voor softwareontwikkelingsteams. Zie het als een alles-in-één werkhub voor het beheren van teams, tools en kennis. Vertrouw op ClickUp voor het bijhouden van problemen, sprintbacklogs en het volgen van realtime voortgang.

Geef samenwerking een boost – zelfs voor DevOps-teams die volledig op afstand werken – met ClickUp mindmaps.

Met deze cloudgebaseerde tool is het voor softwareteams een fluitje van een cent om werkstroomoptimalisaties uit te voeren voordat ze zich volledig op een project storten. Je kunt zelfs je geniale brainstormdocument met één klik omzetten in uitvoerbare taken. ?

Als je op zoek bent naar een AI-tool voor DevOps, hebben we die ook. Vertel ClickUp AI dat je een ontwikkelaar bent, en de tool maakt aangepaste suggesties voor je werk.

Gebruik de AI-tool voor productideeën, roadmaps, productdocumentatie of user stories – de mogelijkheden zijn eindeloos.

De beste functies van ClickUp

ClickUp kan worden geïntegreerd met de Git-tools die je al kent en waar je dol op bent

Bespaar tijd en organiseer projecten snel met de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling

Gebruik ClickUp automatiseringen om je werklast te vereenvoudigen zonder dat je afhankelijk bent van code

Houd prestatiestatistieken bij in ClickUp Doelen om je budget, projectmijlpalen en meer te monitoren

Het gebruik van AI-tools in ClickUp is heel eenvoudig en biedt een gepersonaliseerde aanpak voor alle verschillende afdelingen en soorten werk

Limieten van ClickUp

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, dus het kan even duren om aan het platform te wennen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

💟 Bonus: Brain MAX is je AI-aangedreven desktopassistent die is ontwikkeld om je codeerwerkstroom een boost te geven. Met voice-first productiviteit kun je eenvoudig bugs beschrijven, codefragmenten opvragen of hardop brainstormen over oplossingen — Brain MAX registreert je input direct en gaat aan de slag. Dankzij de diepgaande integratie met je codeertools en projectbestanden begrijpt het de context van je codebase, waardoor je sneller kunt debuggen en binnen enkele seconden relevante documentatie of eerdere oplossingen kunt vinden. Wat Brain MAX echt onderscheidt, is de toegang tot meerdere toonaangevende AI-modellen (LLM's) voor geavanceerde probleemoplossing. Of je nu hulp nodig hebt bij het refactoren van code, het genereren van testcases of het aanpakken van complexe logica, Brain MAX maakt gebruik van de beste AI-breinen voor de klus.

2. CodeGuru

via CodeGuru

Wilt u uw systemen beveiligen? Amazon CodeGuru Veiligheid is ontworpen om kwetsbaarheden in uw code op te sporen en te verhelpen. Het maakt gebruik van machine learning en automatisering om inefficiënties in de code te verwijderen, de veiligheid te verbeteren en de rekenkosten te verlagen.

CodeGuru biedt generatieve AI voor DevOps in de vorm van geautomatiseerde codeanalyse. Met een AI-tool als deze kun je kwetsbaarheden zoals SQL-injecties, problemen met inloggegevens en vervalste verzoeken automatisch opsporen.

Als je niet zeker weet waar je naar kijkt, legt CodeGuru de basisprincipes van een kwetsbaarheid uit, wat er op het spel staat en hoe het je code met machine learning aanpast om deze meer veiligheid te bieden.

De beste functies van CodeGuru

Upload gewoon uw code en CodeGuru toont automatisch een lijst met aanbevelingen

CodeGuru ondersteunt Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript en IaC-talen

Het kan worden geïntegreerd met GitHub, GitLab, Bitbucket en verschillende AWS-producten

CodeGuru sluit automatisch opgeloste bugs in je trackingsysteem

Limieten van CodeGuru

CodeGuru heeft niet veel recensies specifiek over AI in DevOps

CodeGuru is een op zichzelf staande DevOps-tool , dus je zult nog steeds van platform naar platform moeten hoppen om je eigenlijke werk te doen

Prijzen van CodeGuru

Free

$ 10/maand voor 100.000 regels code en $ 30/maand voor elke extra 100.000 regels code

$ 10 per maand voor twee volledige scans van de opslagplaats

Beoordelingen en recensies van CodeGuru

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: n.v.t.

3. Datadog

via Datadog

Datadog is een tool voor het monitoren van applicatieprestaties (APM). Als je in de cloud implementeert, biedt de softwareontwikkelingstool van Datadog je de mogelijkheid om traces te correleren met telemetrie, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om een oorzaakanalyse uit te voeren.

Het brengt niet alleen alle statistieken over de conditie van de code en afhankelijkheden samen in één tabel, maar het gebruik van AI-tools zoals Datadog zal je applicatie proactief verbeteren door specifieke monitors en tests in te stellen met behulp van AI en machine learning.

De beste functies van Datadog

Voer gedistribueerde tracering uit van browsers naar backend-services en databases

Vertrouw op Bits AI om gegevens te queryen, herstelmaatregelen te stroomlijnen en toekomstige problemen te voorkomen

Datadog biedt kant-en-klare integraties met SAP, Active Directory, Git en meer

Bouw interactieve dashboards met realtime gegevens

Limieten van Datadog

Verschillende gebruikers zouden graag zien dat Datadog synthetische monitoring aanbood

Anderen zeggen dat de documentatie te wensen overlaat

Prijzen van Datadog

Free

Pro: $ 15 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

DevSecOps Pro: $ 22/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Onderneming: $ 23 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

DevSecOps Enterprise: $ 34/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Datadog

G2: 4,3/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

4. Sysdig

via Sysdig

Cloudveiligheid is niet eenvoudig, maar Sysdig wil uw cloud zo veilig mogelijk maken. Het richt zich voornamelijk op clouddetectie en -respons, kwetsbaarheidsbeheer en toestemming, maar Sysdig biedt ook generatieve AI voor DevOps. Probeer de Sysdig Sage-chatbot om kennissilo's te doorbreken en sneller te handelen bij een dreiging. ?

De beste functies van Sysdig

Sysdig Monitor analyseert de cloud en Kubernetes met een beheerde Prometheus-service

Bekijk alle potentiële risico's in een dashboard om inzicht te krijgen in uw risicopositie

Door AI-runtime-inzichten te gebruiken om risico's te prioriteren en te beperken, ontstaat een beter beheersbaar proces voor ontwikkel- en operationele teams

De Cloud Attack Graph maakt een lijst met realtime bedreigingen, zodat uw team direct actie kan ondernemen

Beperkingen van Sysdig

Sysdig richt zich meer op cloudveiligheid, dus het bevat geen functies voor code-optimalisatie, sjablonen of projectmanagement

Verschillende gebruikers zeggen dat de dashboards en databronnen van Sysdig niet eenvoudig te beheren zijn

Prijzen van Sysdig

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Sysdig

G2: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (7 beoordelingen)

5. Snyk

via Snyk

Snyk gebruikt DeepCode AI om realtime informatie over veiligheid te bieden. Het lokaliseert en verhelpt automatisch kwetsbaarheden in je code, zodat je je geen zorgen hoeft te maken. Snyk ondersteunt een indrukwekkend aantal talen en integraties, maar ook de AI-tool voor DevOps is niet te versmaden.

Gebruik Snyk AI om veilige code te schrijven, deze te testen en te controleren voordat je deze implementeert.

De beste functies van Snyk

Snyk Code past je code in realtime aan om kwetsbaarheden te verhelpen

Snyk biedt IaC-tools om verkeerde configuraties in de cloud te verhelpen

Het platform biedt veiligheid voor containers en Kubernetes

Snyk Open Source voert analyses van softwarecompositie uit voor eenvoudiger risicobeheer

Beperkingen van Snyk

Sommige gebruikers zeggen dat de implementatie en integratie lastig is

Anderen zeggen dat de automatische herstelmaatregelen van Snyk niet waterdicht zijn voor sommige behoeften op het gebied van softwareontwikkeling

Prijzen van Snyk

Free

Team: $ 52/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Snyk

G2: 4,5/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 15 beoordelingen)

6. PagerDuty

via PagerDuty

PagerDuty biedt veel meer dan alleen een AI-tool voor DevOps. Dit is een oplossing voor digitale transformatie voor alles, van procesautomatisering tot klantenservice.

De generatieve AI-tool automatiseert provisioning, toegangsbeheer en projectevaluaties.

De beste functies van PagerDuty

Gebruik AI om statusupdates te schrijven

PagerDuty groepeert waarschuwingen in afzonderlijke incidenten voor snellere oplossing

Dit platform hanteert een servicegerichte aanpak die perfect is voor het prioriteren van klantgerichte problemen

PagerDuty centraliseert incidentrespons met context, runbook-informatie en informatie over herstelmaatregelen

Limieten van PagerDuty

Het nummer van waarschuwingen maakt het moeilijk om te bepalen wat belangrijk is en wat niet

Sommige gebruikers zeggen dat het complexe platform een steile leercurve heeft

Prijzen van PagerDuty

Free

Professional: $ 21 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 41 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Digital Operations: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van PagerDuty

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

7. Harness

via Harness

Harness beweert dat hun klanten met hun hulp projecten vier keer sneller opleveren, wat geen geringe prestatie is. Deze AI-tool voor DevOps maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om implementaties te verifiëren.

De AIDA AI-assistent helpt bij het bouwen en oplossen van problemen, maar kan ook cloud-assetbeleidsregels genereren via natuurlijke taalverwerking (NLP).

Maak gebruik van de beste functies

Harness maakt cloud-native implementatie mogelijk zonder dat er scripts nodig zijn

Het controleert en lost automatisch problemen op bij mislukte implementaties

Harness kan worden geïntegreerd met GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos en meer

Bouw voor elke architectuur in elke taal met Harness

Beperkingen benutten

Sommige gebruikers zeggen dat de installatie verwarrend is

Het platform is niet erg intuïtief of gebruiksvriendelijk voor gebruikers

Prijzen van Harness

Free

Team: $ 100/maand per dienst

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (9 beoordelingen)

8. Atlassian Intelligence

via Atlassian Intelligence

Gebruik je uitsluitend Atlassian-producten? Bekijk dan eens Atlassian Intelligence. Deze AI-tool voor DevOps is beschikbaar in verschillende Atlassian-producten, waaronder Jira en Confluence.

Het combineert institutionele kennis, zet queries om in JQL of SQL en nog veel meer. ?

De beste functies van Atlassian Intelligence

Vraag de chatbot om bestanden voor je te zoeken

Vat van aantekeningen van Confluence-vergaderingen samen

Gebruik Atlassian Intelligence om werk te definiëren in Jira

Krijg 24/7 hulp van het Jira Service Management-team voor alles wat met Intelligence te maken heeft

Beperkingen van Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence is alleen beschikbaar voor Atlassian-producten

Het is nog in de bèta-fase, dus er zijn nog niet veel recensies

Prijzen van Atlassian Intelligence

Inbegrepen in Atlassian-producten

Beoordelingen en recensies van Atlassian Intelligence

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

9. Kubiya

via Kubiya

Kubiya noemt zichzelf de "ChatGPT voor DevOps", dus als dat is wat je zoekt, ben je hier aan het juiste adres. Aangedreven door een groot taalmodel (LLM) spoort Kubiya hiaten in je werkstroom op, beheert het tickets en slaat het institutionele kennis op.

De beste functies van Kubiya

Voeg de Kubi-assistent snel toe aan je Slack-kanaal

Maak tickets aan op basis van Kubi-gesprekken

De kennisbank kan worden geïntegreerd met Confluence, Notion en GitBook

Kubiya wordt slimmer naarmate je er meer mee werkt

Limieten van Kubiya

Er zijn niet veel beoordelingen

Kubiya biedt geen tools voor DevOps-projectmanagement , sjablonen of samenwerking, dus je moet nog steeds andere platforms gebruiken om je werk te doen

Prijzen van Kubiya

Free

Team-abonnement: $ 40 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Kubiya

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

10. Dynatrace

via Dynatrace

Dynatrace profileert zich als een door AI aangedreven analyse- en automatiseringsplatform. Het maakt gebruik van causale AI om verder te gaan dan de gebruikelijke machine learning-reacties en menselijke intelligentie echt na te bootsen. Gebruik Dynatrace voor bedrijfsanalyses, no-code-automatiseringen, veiligheid en infrastructuurobservatie om een evenwicht te vinden tussen veiligheid en prestaties.

De beste functies van Dynatrace

Dynatrace Davis maakt gebruik van een multi-AI-model voor observability en veiligheid

Haal realtime businessanalyses op en Dynatrace geeft je suggesties voor optimalisatie

Houd hybride en cloudomgevingen automatisch bij

Voer een analyse van de onderliggende oorzaak uit

Limieten van Dynatrace

Sommige gebruikers doen rapportage over lastige UI- en prestatieproblemen

Anderen zouden graag zien dat Dynatrace meer integraties had

Prijzen van Dynatrace

Full-Stack Monitoring: $ 0,08/uur voor 8 GiB host

Infrastructuurmonitoring: $0,04/uur voor hosts van elke grootte

Veiligheid van applicaties: $0,018/uur voor 8 GiB host

Real User Monitoring: $0,00225/sessie

Synthetische monitoring: $0,001 per synthetisch verzoek

Logbeheer en analyse: $0,0035 per GiB-query

Beoordelingen en recensies van Dynatrace

G2: 4,5/5 (meer dan 1.100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Betere DevOps-werkstroomen zijn slechts een muisklik verwijderd

Van bugs en kwetsbaarheden tot complexe projecten: uw DevOps-team heeft zijn handen vol. Waarom zou u het uzelf niet gemakkelijker maken met AI-tools voor DevOps?

ClickUp combineert een AI-tool, projectmanagement, statistieken, werkplanning en meer in één platform. Besteed minder tijd aan het beheren van lastige taken en focus op wat echt belangrijk is: je code.

Maar we weten: zien is geloven. Maak nu je ClickUp-werkruimte aan — het is gratis en je hebt geen creditcard nodig. ?