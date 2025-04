10 beste tools voor projectmanagement voor softwareontwikkeling in 2025

De ontwikkeling van software is net als het bouwen van een huis: het duurt lang en vereist uitgebreide voorbereidingen, waarbij veel verschillende afdelingen samenwerken om het te realiseren. 🛠️

Als het team geen solide organisatiesysteem heeft, zal dit waarschijnlijk leiden tot kostbare vertragingen en ontevreden clients. Daarom heeft elk ontwikkelteam een geweldig tool voor projectmanagement . Het is een hub voor alle nodige informatie, zoals de eisen en taken van de client, die de communicatie tussen teams, managers en klanten vergemakkelijkt.

Bekijk onze lijst met top 10 projectmanagement voor softwareontwikkeling tools met een uitgebreide analyse van hun functies, prijzen, limieten en gebruikersbeoordelingen.

Het gebruik van software development projectmanagement tools kan organisaties veel voordelen opleveren. Deze tools zorgen voor betere communicatie en samenwerking tussen de leden van het team door een gecentraliseerd platform te bieden voor het delen van informatie en updates. Dit verbetert niet alleen de coördinatie, maar helpt ook bij het oplossen van mogelijke conflicten of misverstanden.

Tools voor projectmanagement stroomlijnen werkstromen door terugkerende taken te automatiseren, notificaties en herinneringen in te stellen en een duidelijke structuur te bieden voor de uitvoering van projecten. Dit leidt tot meer efficiëntie en productiviteit, omdat de leden van het team zich kunnen richten op activiteiten met een hoge waarde in plaats van op administratieve Taken.

Om effectief te zijn, moet softwareontwikkeling software voor projectmanagement moet zijn:

Gemakkelijk te gebruiken: Intuïtief, toegankelijk vanaf meerdere apparaten en boordevol functies om effectiever te werken en samen te werken Aanpasbaar en schaalbaar: Aanpasbaar aan uw specifieke behoeften, vooral als uw bedrijf groeit Veilig: Boordevol veiligheidsmaatregelen om gegevensbescherming en vertrouwelijkheid te garanderen Rapportagevriendelijk: Hiermee kunt u de voortgang meten en bijhouden en zo uw processen verbeteren Integreerbaar: Naadloze integratie met uw bestaande technologie, zoals ontwikkelings- en CRM-software

Met deze tools voor projectmanagement voor softwareontwikkeling blijf je georganiseerd, communiceer je moeiteloos en bereik je nieuwe productiviteitsniveaus. Het resultaat: tevreden clients en een bloeiende business! 🎉

1. ClickUp #### Beste voor projectmanagement voor softwareontwikkeling

Krijg een uitgebreide weergave van je ontwikkelingsabonnementen met ClickUp

ClickUp is multifunctionele software voor projectmanagement, ontworpen om productiviteit te verhogen . Het biedt verschillende functies en aanpassingsmogelijkheden voor elk bedrijf. Om kostbare tijd te besparen, kunt u beginnen met een van de vele kant-en-klare sjablonen, zoals deze handige Sjabloon voor softwareontwikkeling .

Maak een werkruimte voor uw business en groepeer alle taken en subtaken in ruimtes en mappen, zoals roadmaps, backlogs en probleemtrackers. Met meer dan 15 weergaven, waaronder Lijst, Kanban-bord en Gantt grafiek kun je al het werk dat voor je ligt visualiseren.

Visualiseer en beheer alle taken in de backlog met ClickUp-taak

Taken prioriteren, verschillende toewijzen sprintpunten , aangepaste statussen tags en labels. Automatiseringen zijn ook aanpasbaar om je te helpen je werkstroom te optimaliseren. Je kunt afhankelijkheid creëren tussen taken en opmerkingen, checklists en tijdsinschattingen toevoegen. Ontwikkelaars hoeven niet met meerdere apps te jongleren, want ze kunnen hun tijd kunnen bijhouden binnen het sjabloon.

Het verzamelen van bugs en probleemaanvragen is een fluitje van een cent met ClickUp. 🍰

Laat uw clients een intakeformulier en zet het eenvoudig om in een Taak. Sprints en releases beheren en toegang krijgen tot real-time rapportages met het Agile Dashboard, aangevuld met burndown, burnup en snelheidsgrafieken .

ClickUp beste functies

Talrijke kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement en projecttaken, evenals Whiteboards en Gantt grafieken, speciaal gemaakt voor software-ontwikkelingsteams

15+ weergaven

Aangepaste statussen, tags en labels

Tijdsregistratie

Bugs en probleemverzoeken verzamelen met intakeformulieren

Real-time voortgang bijhouden

Inheemse integratie met meer dan 1000 tools en meer via API

Toegankelijk op het web en mobiel

ClickUp beperkingen

Het aantal functies en aanpassingsopties kan in het begin overweldigend zijn

Veelvuldige upgrades leiden soms tot langzamere laadtijden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker*

: $7/maand per gebruiker* Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

Dit is wat gebruikers zeggen over deze tool:

2. Zoho Projecten

Het beste voor kleine Teams

via Zoho Projecten Zoho is een bekende provider die een pakket projectmanagement tools aanbiedt om je bedrijf te helpen organiseren. Zoho Projects is zijn specifieke tool voor projectmanagement, zeer geschikt voor engineering- en softwareontwikkelingsteams.

Organiseer je projecten door ze op te delen in hapklare brokken, zoals mijlpalen, mijlpalen, subtaken, problemen en bugs. Met de universele functie Toevoegen voeg je met een paar klikken nieuwe items toe en stel je afhankelijkheid, herhaling en herinneringen in.

Als je de roll-up functie inschakelt, krijg je een uitgebreide weergave van je project, zodat je kunt zien hoe individuele taken bijdragen aan de algehele prestaties. Stel de basislijnen van een project in om op schema te blijven en raadpleeg rapporten over taken, problemen en urenstaten om de voortgang bij te houden.

Zoho Projects biedt je veel aangepaste mogelijkheden taakbeheer opties, van de kleur en de layout van het dashboard tot aangepaste velden, weergaven, statussen, tags, functies en automatisering. Samenwerken met je team is een koud kunstje met forums, chatten en interactieve feeds.

Deze tool is geen doorsnee Taakmanager, het is een allesomvattende oplossing die ook tijdsregistratie en budgettering aankan!

Zoho Projects beste functies

Talrijke aanpassingsopties, waaronder aangepaste automatisering van werkstromen Roll-up

Project basislijnen

Fora en chatten voor eenvoudige samenwerking

Tijdsregistratie en budgettering

Integratie met andere Zoho-tools en meer dan 20 externe tools + Zapier

Projectmanagement tools beschikbaar op web en mobiel

Zoho Projects beperkingen

Klantenservice zou beter kunnen

Mobiele versie is beperkt qua functionaliteit

Zoho Projects prijzen

Gratis voor maximaal drie gebruikers

voor maximaal drie gebruikers Premium : $4/maand per gebruiker*

: $4/maand per gebruiker* Enterprise: $9/maand per gebruiker

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Projects beoordelingen en recensies

Dit is wat gebruikers zeggen over Zoho Projects:

3. Scoro

Beste voor end-to-end beheer

Beheer je tijd en budget effectief met Scoro Scoro is een end-to-end werkbeheersoftware ontworpen om u te helpen uw tijd en middelen effectief te beheren.

Stel prioriteiten aan je taken met de drag-and-drop Planner en het Kanban Taakbord. Devs kunnen hun capaciteit en beschikbaarheid instellen en hun tijd en planning direct in de app bijhouden. Met Urenregistratie en gedeelde kalenders kunt u factureerbare uren controleren en resources toewijzen op basis van actuele gegevens, of uw softwareontwikkeling nu intern is of niet.

Bespaar tijd door vooraf ingestelde sjablonen en bundels voor taakbeheer te gebruiken en zet offertes met een paar klikken om in taken. Je kunt ze ook rechtstreeks vanuit je e-mail app maken door e-mails door te sturen naar je Smart Inbox. Houd je project op koers en je stressniveau laag door automatische notificaties en deadlinewaarschuwingen in te stellen - ideaal voor drukke projectmanagers.

Blijf altijd op de hoogte en volg de voortgang van taken in realtime met Gantt grafieken . Scoro heeft talloze rapportageopties, waarmee je processen, risicogebieden en KPI's kunt analyseren om betere beslissingen te nemen. Je kunt ook de winstgevendheid bijhouden, budgetten vergelijken met de werkelijke resultaten en toekomstige verkopen voorspellen.

Scoro beste functies

Geavanceerde functies voor tijd- en taakbeheer

Vooraf ingestelde sjablonen en Taakbundels

Slimme inbox en gemakkelijk aanmaken van taken

Talrijke rapportageopties

Budgettering, verkoop en CRM voor resourcebeheer

Integratie met meer dan 30 tools en meer met Zapier

Beschikbaar op web en mobiel

Scoro beperkingen

In deze lijst van tools voor projectmanagement kan Scoro duur zijn

Geen checklists voor taken

Mobiele versie is inferieur aan de web versie

Scoro prijzen

Essential : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Standaard : $37/maand per gebruiker

: $37/maand per gebruiker Pro : $63/maand per gebruiker

: $63/maand per gebruiker Ultimate: aangepaste prijzen

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Scoro beoordelingen en recensies

Uit relevante beoordelingen van gebruikers blijkt het volgende:

4. Jira

Beste voor Agile projectmanagement

Backlog problemen voorbereiden voor komende Sprints en voortgang bijhouden in Jira Als het gaat om projectmanagement software voor softwareontwikkeling, is Jira als een beroemdheid - iedereen kent zijn naam! 🌟

Om te beginnen gebruikt u een van de Sjablonen voor behendigheid scrum, Kanban, Bug bijhouden , of DevOps en pas het vervolgens aan aan je werkstroom en groeiende team. Met automatisering via slepen en neerzetten kun je elk softwareontwikkelingsproces binnen enkele minuten stroomlijnen.

In de backlog, uw Sprints abonneren door prioriteit te geven aan epics en problemen en afhankelijkheid in kaart te brengen. Krijg een goed beeld van de tijdlijn van je project met behulp van de weergave roadmap. En om je te helpen de prestaties van je team bij te houden en knelpunten te identificeren, biedt Jira meer dan 12 standaardrapporten met realtime, bruikbare inzichten voor projectmanagers.

Weergave en creatie van vertakkingen en pull-aanvragen en beoordeling van toewijzingen in het paneel Ontwikkeling. Door de tool voor projectmanagement te integreren met je ontwikkelsoftware, heb je in-app toegang tot je code, kun je effectiever samenwerken met je team en stroomlijn je de ontwikkeling van je code QA testen proces.

Jira beste functies

Gedetailleerd sjablonen voor projectmanagement Automatisering via slepen en neerzetten

Meer dan 12 rapportages

Toegang tot code in-app voor softwareontwikkelingsprojecten

Ontwikkelpaneel

Native integratie met meer dan 1000 tools

Beschikbaar op web en mobiel

Jira limieten

Neemt sommigewennen aan en veel mensen lijken het niet onder de knie te krijgen

UI-ontwerp zou gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker kunnen zijn

Jira prijzen

Gratis voor maximaal 10 gebruikers

voor maximaal 10 gebruikers Standaard : $7,25/maand per gebruiker*

: $7,25/maand per gebruiker* Premium : $15,75/maand per gebruiker

: $15,75/maand per gebruiker Enterprise:aangepaste prijzen

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

Jira beoordelingen en recensies

Dit is wat gebruikers zeggen over de tool:

5. Redmine

Beste open-source hulpmiddel voor projectmanagement

Gratis je projecten beheren met Redmine Redmine is een open-source projectmanagement webapplicatie beschikbaar in 49 talen. Het is flexibel en kan meerdere projecten en subprojecten ondersteunen, waarbij je op rollen gebaseerde toestemmingen voor gebruikers kunt instellen.

In de probleem tracker , aangepaste statussen, itemtypes en workflowovergangen instellen. Schakel het automatisch aanmaken van problemen in via e-mail naar tijd besparen en moeite. Je kunt de tijdlijn in de kalender of gantt weergave bekijken en je tijd op project- of ticketniveau loggen.

Met de eenvoudige rapportages van Redmine kunt u de belangrijkste statistieken analyseren, zoals tijd per gebruiker, probleemtype of categorie, en de kracht van datagestuurde besluitvorming ontketenen!

Als ze vastzitten, kunnen je teamgenoten verwijzen naar de project Wiki, het forum of zaken bespreken in de commentaren. Redmine heeft tal van add-ons, zoals Extensies voor Chrome voor het gemakkelijker bijhouden van bugs of tijdsregistratie.

Redmine beste functies

Gratis

Eenvoudig en lichtgewicht

Meerdere projecten

Meertalig ondersteunen

Automatisch problemen aanmaken via e-mail

Native integratie met meer dan 100 tools en meer met Zapier

Beschikbaar op web, desktop en mobiel

Redmine limieten

Verouderde UI

Aanpassingen beperkt

Functies voor taakbeheer zijn niet zo sterk als andere in deze lijst

Redmine prijzen

Deze tool is gratis te gebruiken.

Redmine beoordelingen en recensies

Dit is hoe gebruikers deze app beoordelen:

6. Asana

Beste voor samenwerking

Beheer eenvoudig al uw cross-functionele projecten met Asana Asana vergemakkelijkt samenwerking en productiviteit in functieoverschrijdende teams . Het biedt een breed bereik aan sjablonen om softwareontwikkelingsteams op weg te helpen, zoals product backlog, Sprint planning of processen in kaart brengen sjablonen.

Hoe complex je project ook is, verdeel het in beheersbare segmenten en kies tussen een lijst, tijdlijn of bordweergave. Je kunt je werkstroom automatiseren en een intakeformulier met vervolgvragen maken om het aanmaken van problemen te standaardiseren en het minder vervelend te maken.

Naast de statussen van de voortgang van taken krijgen softwareontwikkelaars een overzicht van de prestaties van uw team met sjablonen voor grafieken of aangepaste grafieken. Met Asana kunt u de bandbreedte van individuen en teams beoordelen om u te helpen taken effectief toe te wijzen zonder een burn-out te veroorzaken. Softwareontwikkelaars kunnen alle projectupdates zien op het tabblad Berichten en met elkaar communiceren via de ingebouwde chatten.

Asana beste functies

Goed ontworpen UI voor projectmanagement

Kant-en-klare sjablonen

Problemen standaard aanmaken

Sjablonen en aanpasbare grafieken

Sjablonen voor softwareontwikkelingsplanning

Ingebouwde chatten

Integratie met meer dan 200 tools

Beschikbaar op web, desktop en mobiel

Asana limieten

Werkstroom beperkt aangepast

Veel functies voor projectmanagement zitten opgesloten in de hoogste prijsklassen, zoalsondersteunen Prijzen Asana

Basic : gratis

: gratis Business : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Premium: $24,99/maand per gebruiker

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

Het oordeel van gebruikers van Asana is als volgt:

7. Paymo

Beste voor abonnement en facturatie

Houd je projecten en hun winstgevendheid bij met Paymo Je kunt Paymo gebruiken om hele projecten te beheren, van abonnement tot facturatie. Over planning gesproken, deze tool heeft veel weergaven om je daarbij te helpen, waaronder Kanban, meta Kanban, kalender en nog te doen lijst .

Maak sjablonen voor taken en automatiseer je werkstroom om kostbare tijd te besparen. Met deze tool voor projectmanagement kun je taken prioriteren met labels en ze toewijzen aan meerdere gebruikers. Zorg ervoor dat niemand overwerkt raakt door naar de tijdlijn van de Teamplanner te kijken om de voortgang van het project bij te houden.

Paymo heeft geavanceerde functies voor tijdsregistratie. De timer is gemakkelijk toegankelijk vanaf elke locatie in de app. De tool kan ook automatisch tijd registreren door activiteiten op het apparaat van de gebruiker te registreren. Managers kunnen de activiteiten van gebruikers in realtime bijhouden en tijdregistraties raadplegen voor een nauwkeurige facturering.

Voeg opmerkingen toe en stimuleer discussies rond Taken in plaats van in een extern tabblad of app. Upload en organiseer bestanden en definieer toestemming voor elke gebruiker. Je kunt verschillende versies bijhouden, wijzigingen bijhouden en feedback geven.

Paymo beste functies

Talrijke weergaven van projectmanagement

Tijdlijn voor teamplanning

Automatische tijdsregistratie

Bestandscontrole en versiebeheer

Gasttoegang om projecten te helpen beheren

Financieel beheer

Beschikbaar op web, desktop en mobiel

Integratie met 15 tools en meer via Zapier en API

Paymo limieten

Mobiele versie heeft beperkte functie

Ontbreektaanpassingsopties die je wilt in een tool voor projectmanagement

Paymo prijzen

Gratis voor één gebruiker

voor één gebruiker Starters : $4,95/maand per gebruiker (één gebruiker maximaal)*

: $4,95/maand per gebruiker (één gebruiker maximaal)* Klein Kantoor : $9,95/maand per gebruiker

: $9,95/maand per gebruiker Business: $20,79/maand per gebruiker

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

Paymo beoordelingen en recensies

Clienten van Paymo zeggen het volgende:

8. Celoxis

Beste voor Portfoliomanagement

via Celoxis Celoxis is een hulpmiddel voor projectmanagement dat je besluitvormingsproces kan transformeren en tijd kan besparen. Hiermee kun je aanvragen uit verschillende bronnen importeren, ze rangschikken op basis van je KPI's en vervolgens taken plannen automatisch.

Om je projecten als een pro te plannen, gebruik je de Wat-Als Analyse. Wijs resources toe op basis van vaardigheden, vraag en beschikbaarheid. U kunt ook basislijnen, afhankelijkheid van taken, mijlpalen en e-mailwaarschuwingen instellen.

De tool heeft versiebeheer, opmerkingen met vermeldingen, discussies en een apart client-portaal om iedereen op dezelfde pagina te houden en verwarring te voorkomen. 💫

Met de ingebouwde timer kunnen werknemers hun tijd bijhouden en factureerbare uren vastleggen. Het dashboard en de rapporten zijn in hoge mate aanpasbaar, zodat je de lay-outs, velden, formules en drill-down grafieken kunt personaliseren.

Celoxis beste functies

Aanvragen van verschillende bronnen bijhouden en rangschikken

What-If analyse

Portaal voor clienten

Tijdsregistratie

Zeer aanpasbare dashboards, rapporten en tools voor softwareontwikkeling

Inheemse integratie met meer dan 400 tools en meer met API

Beschikbaar op web en mobiel

Celoxis beperkingen

Celoxis prijzen

Cloud : $22,50/maand per gebruiker*

: $22,50/maand per gebruiker* On Premise: aangepaste prijzen

*De vermelde prijs heeft betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

Celoxis beoordelingen en recensies

Het eindoordeel van gebruikers is:

9. TeamGantt

Beste voor Ganttgrafiek projectmanagement

Plannen is eenvoudig met TeamGantt's grafieken met slepen en neerzetten

TeamGantt heeft gekozen voor een andere aanpak van projectmanagement, voornamelijk gericht op eenvoudige drag-and-drop Gantt grafieken. Het heeft echter ook andere functies, zoals kalender en bord, en vele andere hulpmiddelen om uw werklast te beheren.

Je kunt een van de sjablonen gebruiken of vanaf nul beginnen. Definieer taken, sleutel mijlpalen en afhankelijkheid en wijs de taken toe met behulp van de functie RACI-model (Verantwoordelijk, Verantwoordelijk, Geraadpleegd, Geïnformeerd).

Met TeamGantt kun je werk toewijzen op basis van de capaciteit en beschikbaarheid van je team en andere middelen beheren, zoals apparatuur en materialen. Werk samen via chatten of updates en houd de tijd bij in de app. Om te bepalen of je achterloopt en waar je moet zijn, kun je het gezondheids- of basisrapport van het project raadplegen, wat vooral voor softwareontwikkeling geweldige hulpmiddelen zijn.

TeamGantt beste functies

Gantt grafieken slepen en neerzetten

Vooraf gebouwde sjablonen

RACI-toewijzing

Beheer van resources en capaciteit abonnement Gezondheids- en basislijnrapporten voor projecten

Inheemse integratie met 7 tools en meer via Zapier of API

Beschikbaar op web en mobiel

TeamGantt limieten

Duur voor kleinere teams op zoek naar de beste software voor projectmanagement

Kan zijnhaperende bij grote projecten

TeamGantt prijzen

Gratis

Lite : $19/maand per manager

: $19/maand per manager Pro : $49/maand per manager

: $49/maand per manager Enterprise: $99/maand per beheerder

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

TeamGantt beoordelingen en recensies

De tool wordt als volgt beoordeeld:

10. KrispCall

Beste voor telefoongesprekken

via KrispCall Hoewel het geen software voor projectmanagement is, kan KrispCall je wel helpen om op een effectieve manier samenwerken met het development team en clients . Het is een cloud telefoonsysteem dat geschikt is voor bedrijven in alle vormen en maten. 📏

Naast de standaard gesprekken en teksten, krijg je toegang tot functies zoals in de wacht zetten, interactieve voice response (IVR), aantekeningen, doorverbinden, voicemail en een lichte CRM. Je kunt ook gesprekken opnemen en monitoren en ze analyseren met live analytics. Binnenkort zal KrispCall kunnen integreren met CRM, verkoop en andere tools die je gebruikt om je bedrijf te runnen.

KrispCall beste functies

Cloud-gebaseerd telefoonsysteem

IVR

Aantekeningen

Voicemail

Licht CRM

Gespreksmonitoring en analyse

Integratie met 6 tools en meer via API (binnenkort beschikbaar)

Beschikbaar op web, desktop en mobiel

KrispCall limieten

Weinig integratiemogelijkheden

Beperkte functie naast communicatie

KrispCall prijzen

Essential : $12/maand per gebruiker*

: $12/maand per gebruiker* Standaard : $32/maand per gebruiker

: $32/maand per gebruiker Enterprise: aangepaste prijzen

*De vermelde prijzen hebben betrekking op het maandelijkse factureringsmodel

KrispCall beoordelingen en recensies

Dit is hoe de tool scoort:

Taken aanpakken met hulpmiddelen voor projectmanagement voor softwareontwikkeling

Van plakbriefjes en whiteboards tot Agile en meer, de tools voor projectmanagement voor softwareontwikkeling hebben een lange weg afgelegd. De platforms die we in dit artikel behandelen zijn ontworpen om je werk gemakkelijker te maken, van het organiseren van taken en deadlines tot het bijhouden van bugs en het samenwerken met je team in realtime.

Of je nu werkt aan een kleine app of aan een grootschalig systeem, deze projectmanagement tools helpen je zeker elk softwareontwikkelingsproject aan te pakken dat op je pad komt. 💪 Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !