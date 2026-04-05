Top 12 AI-tools voor Mac in 2026

Iedereen is dol op AI-tools. Wie wil er nu geen repetitieve taken uit handen geven en tijd besparen?

Uit recente gegevens blijkt dat 88% van de bedrijven AI inmiddels in ten minste één kernfunctie heeft geïntegreerd, en voor Mac-gebruikers is die verschuiving persoonlijk: chips uit de M5-serie bieden nu tot 4,7 keer snellere AI-fotobewerking en 3 keer meer productiviteit op het apparaat per oplaadbeurt dan toonaangevende pc-concurrenten

Deze verschuiving verandert de manier waarop we onze apparaten gebruiken, waardoor AI-modellen sneller en veiliger kunnen werken op MacBooks en iMacs zonder afhankelijk te zijn van cloudservers.

Als Apple-gebruiker heb je al toegang tot hoogwaardige Mac-apps. Om ervoor te zorgen dat je ervaring soepel blijft terwijl je geweldige AI-tools uitprobeert, volgt hier een lijst met de beste AI-tools voor Mac – waarvan er veel een gratis abonnement bieden.

Hier volgt een kort overzicht van onze selectie van de beste AI-tools voor Mac:

ClickUp Autonome Super Agents, Enterprise Search, spraak-naar-tekst, meerdere AI-modellen en AI-projectmanagement Teams die een alles-in-één AI-'commandocentrum' nodig hebben voor taken en documenten Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen ChatGPT Ervaren gebruikers en onderzoekers geven prioriteit aan gegevensprivacy en lokale verwerking. Brainstormen, diepgaand onderzoek en redeneren op hoog niveau Gratis abonnement beschikbaar; Plus voor $ 20 per maand; Pro voor $ 200 per maand Grammarly Pro AI-auteurschap (detectie van mens versus AI), stijltransformatie en systeembrede macOS-integratie Professionele schrijvers en teams die behoefte hebben aan een consistente merkstem en nauwkeurigheid Gratis abonnement; Pro vanaf $ 12/maand (jaarlijks gefactureerd) Elephas Super Brain (persoonlijke kennisbank), werkt lokaal/offline en biedt YouTube-/PDF-analyse Ervaren gebruikers en onderzoekers die prioriteit geven aan gegevensprivacy en lokale verwerking Abonnementen vanaf $ 14,99/maand MacWhisper 100% transcriptie op het apparaat (Whisper Large-v3 Turbo), sprekerslabels en batchverwerking Journalisten en professionals in de medische en juridische sector die behoefte hebben aan veilige, privé-transcriptie Gratis abonnement; Pro-licentie vanaf $ 29 (eenmalig) of € 8,99/maand Notion AI Persoonlijke AI-agenten die meer dan 10 opeenvolgende stappen uitvoeren in je hele werkruimte Beheer documenten, wiki's en databases met autonome automatisering Gratis abonnement; toegang tot AI vanaf $ 20 per gebruiker per maand DeepL Vertaling met veel context + DeepL Write Pro voor stilistische bewerking op basis van AI Internationale teams en vertalers die behoefte hebben aan 'menselijke' nuances in meer dan 30 talen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 8,99/maand Cursor AI Chatten met kennis van de codebase, refactoring in natuurlijke taal en cursorreegels voor stijlgidsen Ontwikkelaars die op zoek zijn naar een AI-native IDE (gebouwd op VS Code) voor macOS Gratis abonnement; Pro voor $ 20/maand; Business voor $ 40/maand Siri Apple Intelligence met schermbewustzijn en systeembrede schrijftools Handsfree bediening van het Apple-ecosysteem en eenvoudige automatisering van lokale taken Gratis (inbegrepen bij macOS) DiffusionBee Volledig offline Stable Diffusion-tekst-naar-beeldgeneratie, geoptimaliseerd voor chips uit de M-serie Privacybewuste kunstenaars en ontwerpers die gratis AI-kunst maken Free Limitless (voorheen Rewind) Vertrouwelijke samenvattingen van vergaderingen en 'persoonlijke AI'-geheugen via web/desktop Vergaderingen en digitale activiteiten vastleggen en indexeren Gratis voor de basisversie; Pro-functies vanaf $ 19 per maand Bearly AI Professionele schrijvers en teams die behoefte hebben aan een consistente merkstem en nauwkeurigheid Studenten en analisten die snel grote hoeveelheden tekst en video moeten verwerken Gratis abonnement; Pro voor $ 20/maand; Analyst voor $ 60/maand

Als je op zoek bent naar AI-tools om je te helpen bij het schrijven, het ordenen van aantekeningen of het genereren van afbeeldingen binnen het Apple-ecosysteem, neem dan even de tijd om te controleren of ze de volgende functies bieden:

✅ Geef prioriteit aan compatibiliteit met macOS, iPhone en iPad, zodat je AI-assistent op alle apparaten in het Apple-ecosysteem werkt

✅ Kies tools die zijn geoptimaliseerd om lokaal te draaien, vertraging te verminderen en onnodig delen van gegevens in de cloud te vermijden

✅ Zoek naar apps die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met belangrijke Mac-apps zoals Aantekeningen, Foto's en Safari, zonder dat je voortdurend hoeft te schakelen of een installatie hoeft uit te voeren

✅ Zorg ervoor dat de AI-tools duidelijke, intuïtieve interfaces bieden en gangbare creatieve werkstroomen ondersteunen, zoals schrijven, het genereren van afbeeldingen, transcriptie of taakbeheer

✅ Kijk of er een gratis abonnement of een levenslange licentie beschikbaar is en controleer of de tool AI-verwerking op het apparaat zelf ondersteunt of een veilige cloudinfrastructuur biedt voor betere privacy en prestaties

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat je focus of behoefte ook is, deze AI-tools voor Mac zijn ontworpen om de mogelijkheden van je apparaat aan te vullen en je te helpen creatiever en efficiënter te werken.

1. ClickUp (Het beste voor geïntegreerde AI-productiviteit en autonome werkstroomen)

Probeer ClickUp AI gratis Verkrijg inzicht in je werkruimte, brainstorm over ideeën, stel prioriteiten, creëer content en neem betere beslissingen met native AI in ClickUp

Wat als je teamgenoten uit verschillende afdelingen toegang zouden hebben tot één enkele bron van waarheid voor alles – van verkoop en marketing tot productontwikkeling en financiën? Stel je een technologische oplossing voor die fungeert als CRM, projecttracker en AI-assistent in één.

U kunt elke vraag stellen op basis van de gegevens in het ecosysteem, en een ingebouwde AI zal deze beantwoorden met behulp van gegevens uit uw gedeelde werkruimte.

We beschrijven nu in feite ClickUp. Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte brengt het je taken, documenten en communicatie samen onder één dak, aangedreven door contextbewuste AI die al je werk begrijpt.

Maak content, beheer taken en vind antwoorden in enkele seconden met ClickUp Brain

Voor Mac-gebruikers die hun werk op verschillende apparaten willen samenbrengen, is ClickUp de perfecte AI-tool.

Het hart van het systeem is ClickUp Brain, een native AI-assistent die taken, documenten, mensen en tools met elkaar verbindt, zodat je sneller kunt werken zonder aan overzichtelijkheid in te boeten.

ClickUp Brain gaat verder dan de gebruikelijke chatbot in ChatGPT-stijl. Het is een AI-assistent die rechtstreeks in je werkruimte werkt.

Moet je een e-mail, verslag van een vergadering of begrotingsvoorstel schrijven? Vraag het gewoon. De AI begrijpt direct de context van je taak of document en genereert slimme, relevante tekst.

En dat is nog niet alles: ClickUp Brain fungeert ook als uw kennisbeheerder en projectmanager. Het scant uw ClickUp-taken, documenten, dashboards en chats om contextspecifieke antwoorden op te halen, zodat u projectdetails, beslissingen, gespreksthreads of wiki's binnen ClickUp (en gekoppelde, externe apps) kunt vinden zonder van tabblad te wisselen.

Het automatiseert ook projectwerkstroom — door stand-ups, taakverdelingen, voortgangsrapporten, statusupdates en tijdlijnen te genereren op basis van je bestaande ClickUp-gegevens. Door inzicht te krijgen in de specifieke context van je werkruimte, bundelt Brain kennis en stroomlijnt het taakbeheer.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Brain MAX haal je alle mogelijkheden van Brain naar je desktop. Schakel moeiteloos tussen toonaangevende grote taalmodellen van ChatGPT, Claude, Gemini en meer via een dropdown in de AI-werkbalk. Heb je een spraakassistent nodig die je spraak omzet in tekst? Talk to Text in Brain MAX biedt de oplossing! Dicteer aantekeningen, taken en zelfs complete documenten, en ze verschijnen opgeschoond, met format en gepolijst in je ClickUp-werkruimte – vier keer sneller dan typen.

Automatiseer werkstroomen met ClickUp Super Agents en automatiseringen

ClickUp Super Agents zijn intelligente, contextbewuste AI-teamgenoten die complexe werkstroomprocessen binnen je werkruimte automatiseren. Ze detecteren belangrijke gebeurtenissen – zoals aantekeningen van vergaderingen, verzonden formulieren, updates van Taaken of chatvragen – en ondernemen zelfstandig de juiste acties op basis van instructies.

Net als je menselijke collega's zijn deze agents in staat tot complexe redeneringen en verbeteren ze door gedetailleerde feedback, die ze opslaan in hun oneindige geheugen. Je kunt ze taken toewijzen, ze @vermelden in chats en threads, en ze zelfs een DM sturen voor hulp.

Maar hoe zit het dan met eenvoudige, repetitieve werkstroomen?

Voor op regels gebaseerde of 'als-dan'-werkstroomen raden we aan om ClickUp-automatiseringen te gebruiken.

📌 Stel dat je de volgende fase van je contentproductie wilt ingaan. Je wilt de content gaan publiceren die je met Brain hebt gemaakt en in Docs hebt opgeslagen. Je moet de content toewijzen aan editors, deze laten proeflezen en de kwaliteit ervan verbeteren, vervolgens naar de ontwerpers sturen, uploaden naar je CMS en een laatste kwaliteitscontrole uitvoeren voordat je publiceert.

Automatiseer repetitieve taken zoals het toewijzen van acties, het versturen van e-mails of het bijwerken van statussen met ClickUp-automatiseringen

Met ClickUp-automatiseringen kun je deze taken automatisch toewijzen, ze tussen fasen verplaatsen of update-e-mails versturen op basis van duidelijk gedefinieerde triggers en voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een document is goedgekeurd of een deadline is bereikt.

Krijg meer gedaan met AI-gestuurd projectmanagement

De functies voor projectmanagement van ClickUp worden ook ondersteund door contextbewuste AI.

Genereer relevante subtaken, checklists en actiepunten op basis van taakbeschrijvingen, aantekeningen van vergaderingen of opmerkingen – en bespaar uren aan handmatig werk. Binnen elke ClickUp-taak kun je ook AI-aangedreven suggesties gebruiken om doelen te verduidelijken, voortgang samen te vatten of direct updates op te stellen. Stel vragen als “Wat zijn mijn achterstallige taken?” of “Waar moet ik prioriteit aan geven?” en krijg nuttige antwoorden vanuit je werkruimte.

Optimaliseer je planning met AI-suggesties voor het prioriteren van taken via ClickUp Brain

AI-aangepaste velden zoals AI Assign en AI Prioritize vullen automatisch de taakverantwoordelijkheid en urgentie in op basis van content of prompts. De AI-kalender van ClickUp plant je dag slim door taken uit je backlog en prioriteitswachtrijen in te delen op basis van urgentie en inspanning. Samen helpen deze tools teams om van planning naar uitvoering te gaan – snel, gefocust en geoptimaliseerd door AI.

Mac-gebruikers kunnen ook weergaven aanpassen, filters toepassen en de teamcapaciteit monitoren met visuele, AI-gestuurde dashboards.

💡 Pro-tip: Voeg AI-kaarten (zoals StandUp, Team StandUp of aangepaste Brain-kaarten) toe aan je dashboards om live, contextuele inzichten te krijgen – waarbij teamactiviteiten, projecten of KPI's automatisch worden samengevat. Je kunt zelfs een aangepaste AI Brain-kaart maken met je eigen prompt om belangrijke projectupdates of knelpunten naar voren te halen. Deze kaarten blijven gekoppeld aan je werkruimte en kunnen handmatig worden vernieuwd om de actuele gegevens weer te geven.

Bovendien maakt de realtime synchronisatie tussen apparaten (inclusief iOS en iPadOS) ClickUp tot een betrouwbare dagelijkse tool voor zowel makers als teams.

De beste functies van ClickUp

AI-assistent om content te schrijven, reacties te genereren in Gebruik ClickUp Brain als jein ClickUp Chat en taken en discussies samen te vatten

Wijs ClickUp Super-agenten toe aan specifieke resultaten in plaats van alleen aan taken. Een Daily Planner-agent kan bijvoorbeeld zelfstandig werkruimtegegevens scannen, zoals je taken, vermeldingen en DM's, en een aangepast dagelijks werkplan voor je opstellen

Druk op ⌥ + K om de Enterprise Search van ClickUp te openen, die je werkruimte en gekoppelde apps doorzoekt op antwoorden

Neem vergaderingen op, transcribeer ze en analyseer de gesprekken met met de ClickUp AI Notetaker

Automatiseer repetitieve taken met autonome, intelligente agents en meer dan 100 aanpasbare sjablonen voor automatisering en recepten

Genereer AI-afbeeldingen zonder je werkruimte te verlaten met ClickUp Brain

Beheer projecten beter met aanpasbare weergaven, taken, subtaaken en doelen

Naadloos te integreren met je favoriete Mac-apps, van Google Drive en Outlook tot Figma en GitHub

Limieten van ClickUp

Om 'autonome uitvoering' te realiseren, heeft je werkruimte een gestructureerde hiërarchie nodig (mappen, lijsten en documenten), zodat de Super Agent een duidelijk 'omgevingsbewustzijn' heeft

Het uitvoeren van autonome werkstroomen met meerdere stappen kost AI-credits; teams met een hoog volume doen er goed aan te kiezen voor het Enterprise-abonnement voor maximale capaciteit

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een Redditor zegt:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd heel veel heen-en-weer-gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het constante schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik helemaal in mijn werk zit, is dit het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI vooral om dingen te schrijven, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig. Wat me ook echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners. Zo schattig!

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd heel veel heen-en-weer-gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het constante schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik helemaal in mijn werk zit, is dit het laatste wat ik wil doen.

Ik gebruik de AI vooral om dingen te schrijven, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig. Wat me ook echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners. Zo schattig!

📮ClickUp Insight: Op de vraag wat AI-agenten echt nuttig zou maken, was het meest gegeven antwoord niet snelheid of kracht. Bijna 40% van de respondenten gaf aan dat ze een agent nodig hebben die hun werkcontext perfect begrijpt. Dat is logisch, want de meeste AI-agenten falen als ze niet begrijpen waarom beslissingen zijn genomen of hoe de werkstroom zou moeten verlopen. Omdat Super Agents de context onthouden, eerdere beslissingen onthouden en continu werken, kunnen ze veel betrouwbaarder handelen dan op prompts gebaseerde agents. Ze werken op basis van een levendige werkruimtegeschiedenis, blijven actief naarmate het werk zich ontwikkelt en opereren binnen duidelijke grenzen voor toestemming en audittrails. Wanneer AI het werk begrijpt en het veilig uitvoert, heb je eindelijk het gevoel dat je samenwerkt met een virtuele collega waarop je echt kunt vertrouwen.

2. ChatGPT (Het meest geschikt voor het aanmaken van content, brainstormen en diepgaand onderzoek)

via ChatGPT

Als je een contentmaker, consultant of onderzoeker bent die met macOS en iOS werkt, ben je waarschijnlijk al in aanraking gekomen met ChatGPT.

Het is ongetwijfeld een van de meest veelzijdige AI-tools voor Mac, die alles vereenvoudigt, van het bedenken van ideeën tot het opsporen van fouten in code.

OpenAI's GPT-5.4 heeft ChatGPT opnieuw gedefinieerd als een 'denkende' engine. De Mac-desktop-app is meer dan alleen een tekstvak: de AI kan nu je scherm zien, door je browser navigeren (via ChatGPT Atlas) en rechtstreeks communiceren met Mac-apps om meerstapsonderzoek of programmeertaaken vol tetooien.

De nieuwe GPT-5.4 mini- en nano-modellen bieden razendsnelle, voordelige antwoorden voor mobiel en desktopgebruik, terwijl het GPT-5.4 Pro-niveau de hoogste redeneringsscores biedt die ooit zijn geregistreerd voor wetenschappelijk onderzoek en complexe gegevenssynthese.

De beste functies van ChatGPT

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen met verschillende prestatieniveaus voor tekst-, beeld-, audio- en bestandsgebaseerde invoer

Voer diepgaand onderzoek uit op het web en in bestandsformaten zoals PDF's en spreadsheets met behulp van automatisering van bronsynthese

Integreer met tools zoals Zapier, Canva en Wolfram Alpha via GPT-plug-ins om je Mac-werkruimte uit te breiden zonder van app te wisselen

Profiteer van realtime zoeken op het web met directe bronvermeldingen, waarmee traditionele zoekmachines voor complexe queries effectief worden vervangen

Beperkingen van ChatGPT

Geavanceerde functies zoals 'Computergebruik' vereisen uitgebreide toestemmingen, wat een hindernis kan vormen voor sterk gereguleerde sectoren

Af en toe onjuiste resultaten; gegevens kunnen verouderd zijn als realtime browsen niet is ingeschakeld

Beperkte functies voor samenwerking binnen organisaties in vergelijking met platformen die gericht zijn op teams

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus : $ 20 per maand per gebruiker

Pro : $ 200 per maand per gebruiker

Team : $ 25 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 730 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Het is ongelooflijk nuttig geweest bij korte onderzoeksprojecten om bepaalde onderwerpen grondig te bestuderen, zodat ik een ander idee kon krijgen of een andere richting kon inslaan wanneer ik vastliep door een mentale blokkade.

Het is ongelooflijk nuttig geweest bij korte onderzoeksprojecten om bepaalde onderwerpen grondig te bestuderen, zodat ik een ander idee kon krijgen of een andere richting kon inslaan wanneer ik vastliep door een mentale blokkade.

3. Grammarly (het beste voor bewerking, proeflezen en feedback op schrijfstijl)

via Grammarly

Als je het type Mac-gebruiker bent dat de hele dag met tekst werkt – of het nu gaat om e-mails, blogs of presentaties – dan is Grammarly dé AI-assistent die je aan je zijde wilt hebben.

Grammarly helpt je typefouten op te sporen, je schrijfstijl aan te scherpen en duidelijk te communiceren. Hoewel de gratis versie al een krachtige grammaticacontrole is, voegt Grammarly Premium intelligente suggesties toe die verder gaan dan oppervlakkige correcties. We hebben het dan over contextbewuste bewerkingen, aanpassingen van de toon, schrijfdoelen en zelfs plagiaatcontroles.

Met de lancering van Grammarly Authorship biedt de app nu een geverifieerd controlespoor van je schrijfproces, waarbij met kleurcodes wordt aangegeven wat door jou is getypt en wat door AI is gegenereerd – een essentiële functie voor studenten en professionals in een tijdperk van AI-detectoren.

Mac-gebruikers hebben toegang tot Grammarly via de native macOS-desktop-app, browserextensies of integraties met apps zoals Word en Google Documenten.

De beste functies van Grammarly

Gebruik AI-aangedreven grammatica-, spelling- en interpunctiecontroles rechtstreeks in Word, Google Documenten of macOS-apps

Ontvang realtime suggesties voor duidelijkheid, toon, stijl en presentatie op basis van je aangepaste schrijfdoelen

Scan je tekst op plagiaat in miljarden webpagina's om de originaliteit te behouden

Krijg schrijfinzichten en prestatiescores met diepgaande rapporten over leesbaarheid en betrokkenheid

Herschrijf in een handomdraai een heel document zodat het past bij een specifieke merkstem of academische stijlgids

Limieten van Grammarly

Geavanceerde schrijfsuggesties en toondetectie zijn alleen beschikbaar in het Premium-abonnement

Voor plagiaatdetectie is internettoegang vereist en offline gebruik wordt niet ondersteund

Het realtime controleren kan bij langere documenten of in omgevingen met een lage bandbreedte enigszins vertraging oplopen

Prijzen van Grammarly

Free

Premium : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 7.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Een G2-gebruiker zegt:

AI is nu geïntegreerd. Ik vind de parafrasetool erg handig, die de tekst herschrijft in de stijl die ik wil. De Grammarly-proeflezer is nog beter geworden. De AI-chat is handig. Het bevat functies zoals Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker en AI Grader die helpen bij het produceren van natuurlijke, nauwkeurige en hoogwaardige teksten.

AI is nu geïntegreerd. Ik vind de parafrasetool erg handig, die de tekst herschrijft in de stijl die ik wil. De Grammarly-proeflezer is nog beter geworden. De AI-chat is handig. Het bevat functies zoals Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker en AI Grader die helpen bij het produceren van natuurlijke, nauwkeurige en hoogwaardige teksten.

✨ Leuk weetje: Sundar Pichai, CEO van Google , gelooft dat AI een grotere impact op de mensheid zal hebben dan elektriciteit of vuur. Dat is een gewaagde bewering – zeker als je bedenkt dat vuur ons gekookt voedsel heeft gegeven en elektriciteit ons het internet heeft gegeven.

4. Elephas (Het beste voor kennisbeheer en het terugvinden van persoonlijke documenten)

via Elephas

Als je ooit tijd hebt verspild met het doorzoeken van pdf's, aantekeningen van vergaderingen of opgeslagen artikelen in een poging te herinneren waar je iets hebt gezien, dan is Elephas precies wat je nodig hebt op je Mac.

Elephas is speciaal ontwikkeld voor macOS en iOS en organiseert uw bestanden, vat content samen en helpt u relevante inzichten op te halen wanneer u dat wilt.

Een van de grootste voordelen? Privacy. Elephas draait lokaal op je Mac, dus je hoeft geen gevoelige bestanden naar de cloud te uploaden, tenzij je daar zelf voor kiest. Je kunt kiezen tussen offline en cloudgebaseerde embeddings, met volledige traceerbaarheid van de bronnen die zijn gebruikt in elk door AI gegenereerd antwoord.

De beste functies van Elephas

Organiseer en vind kennis terug in verschillende formaten (pdf's, video's, audio) met Super Brain op macOS en iOS

Vat YouTube-video's en webpagina's samen, of stel er direct vervolgvragen over

Selecteer tekst in elke Mac-app (Mail, Slack, Pages) en gebruik een sneltoets om de tekst te herschrijven, samen te vatten of de gedachte voort te zetten met behulp van je eigen kennisbank

Schakel tussen lokale en cloudverwerking, afhankelijk van uw privacybehoeften

Beperkingen van Elephas

De iOS-app biedt geen mogelijkheid om de chatgeschiedenis te verwijderen

Er is nog geen gedetailleerd filter voor de selectie van meerdere documenten binnen één Brain

Minder integraties van derden in vergelijking met gangbare tools

Prijzen van Elephas

Standaard : $ 9,99 per maand per gebruiker

Pro : $ 19,99/maand per gebruiker

Pro+: $ 29,99 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Elephas

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 75 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Elephas?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Het platform wist me te overtuigen op de dag dat ik simpelweg vroeg of er een manier was om de app in de instellingen voor toetsen op de iPhone naar Portugees-BR te wijzigen, en de ontwikkelaar zei dat hij ernaar zou kijken. Op magische wijze voegde hij de functie enkele dagen later toe, zonder enige aankondiging.

Het platform wist me te overtuigen op de dag dat ik simpelweg vroeg of er een manier was om de app in de instellingen voor toetsen op de iPhone naar Portugees-BR te wijzigen, en de ontwikkelaar zei dat hij ernaar zou kijken. Op magische wijze voegde hij de functie enkele dagen later toe, zonder enige aankondiging.

5. MacWhisper (het beste voor audiotranscriptie op de Mac zelf)

via MacWhisper

Als je vaak vergaderingen, podcasts of lezingen moet transcriberen, maar niet wilt riskeren dat je bestanden je computer verlaten, dan is MacWhisper een lichtgewicht maar krachtige transcriptie-app die exclusief voor macOS is ontwikkeld.

Met behulp van het Whisper-model van OpenAI verwerkt MacWhisper alle audio lokaal op je Mac, waardoor cloudgebaseerde transcriptie of externe servers overbodig worden.

Dat maakt het ideaal voor journalisten, therapeuten, onderzoekers en iedereen die met gevoelige opnames werkt. Sleep je audio- of video-bestanden gewoon naar de app en ontvang binnen enkele minuten een zuiver transcript.

Het beste is dat het meer dan 100 talen ondersteunt en werkt met een breed bereik aan formaten, waaronder MP3, WAV, M4A, MOV en MP4.

De beste functies van MacWhisper

Verwijder automatisch stopwoorden voor duidelijkere transcripties

Ontdek wie wat heeft gelabeld, zelfs in rumoerige omgevingen, met uiterst nauwkeurige sprekerslabeling

Naadloos zoeken, markeren en afspelen door te synchroniseren in de transcriptviewer

Integreer met ChatGPT of DeepL via API-sleutels om de bruikbaarheid van transcripties te verbeteren

Er verlaten geen gegevens uw Mac, waardoor deze volledig voldoet aan strenge privacyvoorschriften (HIPAA, AVG)

Limieten van MacWhisper

Vereist een krachtige Mac (8 GB+ RAM) voor geavanceerde transcriptiemodellen

Er is geen gratis proefversie beschikbaar voor de Pro-versie

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan variëren afhankelijk van de taal en de geluidskwaliteit

Prijzen van MacWhisper

MacWhisper Gratis

MacWhisper (1 licentie) : € 64/maand per gebruiker

MacWhisper (5 licenties) : € 269/maand per gebruiker

MacWhisper (10 licenties) : € 490/maand per gebruiker

MacWhisper (50 licenties): € 2199/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van MacWhisper

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. Notion AI (het beste voor het combineren van aantekeningen, documenten, taken en databases)

via Notion AI

Met Notion kun je ideeën vastleggen, kennis ordenen, projecten beheren en samenwerken met je team – allemaal op één plek.

De kern van Notion wordt gevormd door een krachtige, op blokken gebaseerde editor. Je kunt alles – van tekst en afbeeldingen tot tabellen, Kanban-borden, kalenders en aangepaste databases – slepen, neerzetten, insluiten en herschikken.

En het gaat niet alleen om statische content: de ingebouwde AI-assistent van Notion helpt je bij het schrijven van samenvattingen, het bedenken van content, het extraheren van actiepunten en het vertalen van hele pagina's. De assistent kan je hele werkruimte overzien om verbindingen te leggen tussen een project in je database, een document in je wiki en een gesprek in je teamruimte.

De AI-agenten van Notion kunnen ook opeenvolgende taken uitvoeren, zoals “Lees de laatste 3 aantekeningen van de vergaderingen en werk de status van het project bij in de database”

De beste functies van Notion

Vul eigenschappen automatisch in een database in, bijvoorbeeld door een lang document samen te vatten in één cel of door 'actiepunten' te extraheren naar een eigenschap met meervoudige selectie

Werk in realtime samen met vermeldingen, opmerkingen en gedeelde teamruimtes

Voeg alles toe: Google Documenten, Figma-bestanden, video's, agenda's of kaarten

Maak wiki's, projectdashboards en taaksystemen met duizenden sjablonen

Limieten van Notion

Beperkte offline modus, wat een belemmering kan zijn voor gebruikers die onderweg zijn en AI nodig hebben, maar een slechte verbinding hebben

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12 per maand per gebruiker

Business : $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind Notion AI echt opmerkelijk in mijn dagelijks gebruik. Het vermogen om me te helpen bij het schrijven en het aanmaken van content is indrukwekkend. Het is alsof ik een assistent tot mijn beschikking heb die precies begrijpt wat ik wil doen.

Ik vind Notion AI echt opmerkelijk in mijn dagelijks gebruik. Het vermogen om me te helpen bij het schrijven en het aanmaken van content is indrukwekkend. Het is alsof ik een assistent tot mijn beschikking heb die precies begrijpt wat ik wil doen.

✨ Leuk weetje: aan Stanford is AI een studierichting geworden. Het aantal AI-gerelateerde cursussen is gestegen van 25 in 2010 naar 77 in 2020, wat aantoont hoe snel dit veld zich ontwikkelt.

📮 ClickUp Insight: Teams die worstelen met hun prestaties gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams die uitstekend presteren hun werk stroomlijnen met slechts 9 of minder. Dus waarom zou je het niet nog verder vereenvoudigen? ClickUp combineert taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken in één platform — aangedreven door AI om administratieve rompslomp te verminderen. Het is gemaakt voor elk team, helpt je het volledige plaatje te zien en geeft je de ruimte om je te concentreren op wat er echt toe doet.

7. DeepL (Het beste voor het vertalen van documenten met hoge nauwkeurigheid met behulp van kunstmatige intelligentie)

via DeepL

Als je tijdens je werkstroom op je Mac tussen talen moet schakelen, kan DeepL je trouwe bondgenoot zijn. Deze tool is een uiterst nauwkeurige neurale machinevertaling (NMT) die context, nuances en toon begrijpt zoals weinig andere.

Mac-gebruikers krijgen nu ook een dual-engine-ervaring: de klassieke DeepL Translator voor meer dan 100 talen en de nieuwe DeepL Write Pro. Deze geïntegreerde AI-assistent maakt gebruik van Large Language Models (LLM's) om in realtime stilistische verbeteringen aan te brengen, zodat uw zakelijke communicatie zelfverzekerd, diplomatiek of eenvoudig klinkt, afhankelijk van uw doelstellingen.

Met de desktop-app kunt u bestanden snel via slepen en neerzetten vertalen zonder dat u een browser nodig hebt. Bovendien vindt alle vertaling lokaal plaats (Pro-versie), zodat uw gevoelige gegevens nooit uw apparaat verlaten.

De beste functies van DeepL

Vertaal volledige documenten (DOCX, PPTX, PDF) met behoud van format

Zorg voor een consistente merkstem met functies voor samenwerking binnen het team

Gebruik Clarify om lastige zinnen tijdens het vertalen te verduidelijken

Integreer met macOS-apps en CAT-tools voor naadloze werkstroom

Beperkingen van DeepL

De gratis versie heeft een limiet voor de bestandsgrootte en de bewerking van documentvertalingen

Minder ondersteunde talen dan Google Translate

Prijzen van DeepL

Free

Starter : $ 10,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 34,49/maand per gebruiker

Ultimate : $ 68,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DeepL

G2 : 4,6/5,0 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over DeepL?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik deze app om tijdens het werk tussen Frans, Engels en Duits te schakelen. Soms moet ik zinnen of woorden die zijn vermeld in andere talen, naar het Frans vertalen.

Ik gebruik deze app om tijdens het werk tussen Frans, Engels en Duits te schakelen. Soms moet ik zinnen of woorden die bij vermeldingen in andere talen zijn betrokken, naar het Frans vertalen.

8. Cursor AI (Het meest geschikt voor ontwikkelaars die volledige controle willen over AI-codewerkstroomen)

via Cursor

Cursor AI is een volwaardige IDE die is gebouwd op VS Code, met geavanceerde functies die op maat lijken te zijn gemaakt voor serieuze ontwikkelaars.

Deze tool geeft elke regel code extra kracht voor Mac-gebruikers die hun ontwikkelomgeving willen upgraden met intelligente codegeneratie, realtime hulp bij het opsporen van fouten en refactoring van meerdere bestanden.

In tegenstelling tot eenvoudige tools die alleen functies automatisch aanvullen, kunt u met Cursor rechtstreeks met de AI chatten om bestanden bij te werken, services te herstructureren, fouten te verhelpen of zelfs nieuwe functies te ontwerpen.

De beste functies van Cursor AI

Code genereren, herstructureren en debuggen met behulp van natuurlijke taalchatten

Gebruik cursorrules om het gedrag en de stijlvoorkeuren van de AI te sturen

Beheer wijzigingen in meerdere bestanden met bewerkingen in meerdere tabbladen en door AI gegenereerde commitberichten

Integreer direct met VS Code-extensies en je bestaande werkstroom

Beperkingen van Cursor AI

Het lokaal draaien van AI-agenten met veel context kan de batterijduur en het RAM-geheugen van de Mac belasten (16 GB of meer aanbevolen)

De Agent-modus raakt af en toe onbedoelde bestanden aan zonder precieze instructies

De zijbalken 'Chat' en 'Composer' kunnen voor beginners overweldigend aanvoelen in vergelijking met een overzichtelijke VS Code-installatie

Prijzen van Cursor AI

Hobby : Gratis

Pro : $ 20 per maand per gebruiker

Business: $ 40 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Cursor AI

G2 : 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cursor AI?

Een Redditor deelt:

Als ik weet wat ik moet bouwen, beschrijf ik gewoon mijn functies goed en zet ik alles op een rijtje, waarna het de zware klus van het implementeren van de functies en soms het oplossen van bugs kan doen. Onlangs heb ik een project van $ 6.000 gedaan waarvan ik dacht dat het me meer dan een maand zou kosten. Met Cursor was ik binnen een week klaar met de MVP, nadat ik alles had uitgestippeld.

Als ik weet wat ik moet bouwen, beschrijf ik gewoon mijn functies goed en zet ik alles op een rijtje, waarna het de zware klus van het implementeren van de functies en soms het oplossen van bugs kan doen. Onlangs heb ik een project van $ 6.000 gedaan waarvan ik dacht dat het me meer dan een maand zou kosten. Met Cursor was ik binnen een week klaar met de MVP nadat ik alles had uitgestippeld.

9. Siri & Apple Intelligence (het beste voor Apple-gebruikers die op zoek zijn naar handsfree AI-hulp)

via Apple

Siri heeft eindelijk zijn reputatie als 'timer en weerapp' van zich afgeschud en is uitgegroeid tot een echte systeemagent, aangedreven door Apple Intelligence. De 'nieuwe Siri' draait op macOS Tahoe en beschikt over schermbewustzijn, waardoor hij begrijpt waar je naar kijkt en acties kan ondernemen in verschillende apps.

Met geavanceerde natuurlijke taalverwerking, gegevensverwerking op het apparaat zelf en diepgaande integratie in het Apple-ecosysteem is Siri nu een krachtige tool voor productiviteit. Of je nu een MacBook, Apple Watch of de Vision Pro-headset gebruikt, Siri vat documenten samen, maakt Genmoji's en vertaalt zelfs talen in realtime.

De grootste doorbraak is App Intents, waarmee Siri binnenin apps van derden kan kijken om taken uit te voeren, zoals: “Siri, zoek dat bonnetje van afgelopen dinsdag in mijn Mail en voeg het toe aan mijn map ‘Uitgaven’ in ClickUp.”

De beste functies van Siri

Interpreteer en reageer op complexe spraakqueries met meerdere stappen, rekening houdend met de context

Markeer tekst in elke Mac-app om deze direct te herschrijven, te proeflezen of samen te vatten met behulp van de lokale, privacygerichte modellen van Apple

Vertaal gesprekken in realtime in meerdere talen

Bedien je Mac, iPhone, Apple Watch, HomePod en Apple Vision Pro met spraakopdrachten

Gebruik de camera of schermafbeeldingen van je Mac om objecten te herkennen, tekst uit de echte wereld te vertalen of zelfs agenda-gebeurtenissen aan te maken op basis van een foto van een flyer

Beperkingen van Siri

Beperkt tot het ecosysteem van Apple; niet beschikbaar op niet-Apple-platforms

Hoewel Siri sterk is verbeterd, heeft het nog steeds af en toe moeite met zeer complexe, uit meerdere stappen bestaande logische verzoeken in vergelijking met gespecialiseerde agents zoals ChatGPT Atlas

Prijzen van Siri

Gratis: standaard inbegrepen als onderdeel van macOS voor alle compatibele Mac-hardware

Beoordelingen en recensies van Siri

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. DiffusionBee (Beste Mac-app voor het offline genereren van AI-afbeeldingen)

via DiffusionBee

DiffusionBee is een gratis, offline tool waarmee Mac-gebruikers AI-kunst kunnen genereren en afbeeldingen rechtstreeks op hun computer kunnen bewerken – geen internetverbinding nodig.

Terwijl veel webgebaseerde tools zijn overgestapt op beperkende maandelijkse kredieten, blijft DiffusionBee trouw aan zijn 'gratis en privé'-roots. Het is nu volledig geoptimaliseerd voor de M4- en M5-neural engines, waardoor gebruikers binnen enkele seconden afbeeldingen met hoge resolutie en van productiekwaliteit kunnen genereren met alleen de interne kracht van hun Mac.

Kunstenaars en ontwerpers die op zoek zijn naar een veilig, gratis alternatief voor Midjourney of DALL·E zullen de eenvoudige installatie en geavanceerde aangepaste aanpassingsmogelijkheden van DiffusionBee waarderen, die creativiteit stimuleren zonder afbreuk te doen aan de privacy.

De beste functies van DiffusionBee

Genereer afbeeldingen op basis van gedetailleerde tekstprompts, volledig offline

Bewerk bestaande afbeeldingen door objecten toe te voegen, te verwijderen of te transformeren

Verhoog de beeldresolutie zonder in te boeten aan kwaliteit

Aangepast genereren met behulp van negatieve prompts en diffusiestappen

Gebruik een ruwe schets of een bestaande foto als sjabloon om de creatieve output van de AI te sturen

Limieten van DiffusionBee

Hoewel het werkt op Intel-Macs, is een Apple Silicon-chip (M1 of nieuwer) echt nodig voor een soepele, snelle ervaring

De interface en uitvoeropties zijn minder verfijnd in vergelijking met betaalde tools

Beperkte ondersteuning voor samenwerkings- of realtime-werkstroomen

Prijzen van DiffusionBee

Free

Beoordelingen en recensies van DiffusionBee

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. Limitless (Het beste voor lokaal, AI-aangedreven persoonlijk kennisbeheer)

via Limitless

Limitless (voorheen Rewind AI) is een volwaardige agentische geheugenengine voor je Mac. Het is ontworpen om lokaal te draaien en registreert alles, van vergaderingen tot browsersessies, en zet je digitale activiteiten om in doorzoekbare, georganiseerde kennis zonder je privacy in gevaar te brengen.

Als je het beu bent om vergaderingen handmatig samen te vatten, je aantekeningen kwijt te raken of eindeloos te zoeken naar dat ene fragment dat je vorige week zag, verandert Rewind je Mac in een doorzoekbaar archief.

Het ecosysteem wordt ondersteund door de Limitless Pendant: een draagbaar apparaat dat synchroniseert met je Mac om gesprekken in de echte wereld vast te leggen en deze te integreren in je digitale kennisbank met 'Confidential Computing'-veiligheid.

Onbeperkte topfuncties

Scan automatisch je kalender en stel voor elk aankomend gesprek een 'briefingdocument' op op basis van je eerdere digitale geschiedenis

Stel de AI een vraag zoals: "Wat had ik beloofd afgelopen donderdag naar het marketingteam te sturen?", en de AI zoekt het antwoord in je vergaderingen, e-mails en chats

Laat je helpen door een AI-assistent om content samen te vatten, e-mails op te stellen of vragen te beantwoorden

Maak automatisch een back-up van je werk en herstel het na systeemcrashes

Onbegrensde limieten

Omdat het gebruikmaakt van veilige cloudverwerking voor geavanceerde redeneringen, is het niet "100% lokaal" zoals de oorspronkelijke, verouderde Rewind-app

Onbeperkte prijzen

Free

Pro: $ 19 per maand per gebruiker

Onbeperkte beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Wist je dat? Gartner voorspelt dat AI in 2030 80% van de taken uit het gebied van projectmanagement zal uitvoeren, maar dat betekent niet dat je baan op de tocht staat. Projectmanagement en AI zullen in de toekomst samenwerken, zodat projectmanagers zich kunnen richten op strategie in plaats van op spreadsheets.

12. Bearly AI (Het beste voor snel lezen, samenvatten en productiviteit bij onderzoek)

via Bearly AI

Bearly AI is als een onderzoeksassistent die op je Mac staat.

De belangrijkste kracht is het samenvatten met een hoge dichtheid: het kan een YouTube-video van 60 minuten, een PDF van 50 pagina's of een lange thread van Amazon-recensies in minder dan vijf seconden omzetten in bruikbare opsommingspunten.

Met de nieuwste 'Analyst Mode' kan de AI diepgaande analyses van trends in de sector uitvoeren door het internet in realtime te doorzoeken en meerdere bronnen samen te voegen tot één onderbouwd onderzoeksrapport.

De beste functies van Bearly AI

Krijg toegang tot meer dan 50 vooraf opgestelde 'Expert Prompts' voor specifieke taken, zoals 'Scientific Paper Critique', 'Marketing Copy Generator' of 'Code Explainer'.

Upload tientallen bestanden tegelijk en vraag de AI om tegenstrijdigheden of gemeenschappelijke thema's in de hele set te vinden

Maak gebruik van een 'incognitomodus' voor onderzoek, waarbij je queries en documenten worden versleuteld en nooit op hun servers worden opgeslagen

Toegang via sneltoets (Ctrl+Shift+P) en Chrome Sidekick voor naadloos multitasken

Limieten van Bearly AI

De Chrome-extensie is vereist voor het samenvatten van webpagina's

De interface kan wat eenvoudig aanvoelen in vergelijking met meer gestructureerde PKM-tools (Personal Knowledge Management)

Prijzen van Bearly AI

Free

Pro : $ 20 per maand per gebruiker

Analist: $ 60 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Bearly AI

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Bearly AI?

Een recensie op G2 zegt:

Wat ik het leukste vind aan Bearly.ai is de efficiënte functie om complexe taken te vereenvoudigen, zoals het samenvatten van artikelen, het genereren van content en het ordenen van ideeën. Het feit dat ik het op mijn Mac kan downloaden is een enorme verbetering, omdat ik niet meer naar hun website hoef te gaan. Het helpt me bij het schrijven van artikelen voor mijn client.

Wat ik het leukste vind aan Bearly.ai is de efficiënte functie om complexe taken te vereenvoudigen, zoals het samenvatten van artikelen, het genereren van content en het ordenen van ideeën. Het feit dat ik het op mijn Mac kan downloaden is een enorme verbetering, omdat ik niet meer naar hun website hoef te gaan. Het helpt me bij het schrijven van artikelen voor mijn client.

Hier zijn nog enkele AI-tools voor Mac-gebruikers om te ontdekken, die zijn ontworpen om moeiteloos in je creatieve of werkstroom voor productiviteit te passen:

Descript : Bewerk video's en podcasts door tekst te bewerken, met ingebouwde transcriptie, schermopname en AI-voice-overs

Raycast : Verhoog de productiviteit van je Mac met een AI-aangedreven opdrachtbalk waarmee je sneller kunt zoeken, programma's kunt starten en taken kunt automatiseren

CleanShot X : Maak schermafbeeldingen en neem je Mac-scherm op met slimme aantekeningen, achtergrondvervaging en ondersteuning voor de geschiedenis van het klembord

Geef je productiviteit een Mac-nificente boost met ClickUp

Met de introductie van macOS Tahoe en de komst van de M5-serie chips is de kloof tussen 'een tool gebruiken' en 'samenwerken met een agent' eindelijk gesloten.

Waarom zou je dan genoegen nemen met een simpele AI-chatbot die alleen maar 'praat'?

Als je een Mac-gebruiker bent die het maximale uit je Apple-apparaat wil halen, is ClickUp zonder twijfel een van de beste AI-tools voor Mac. Waarom? ClickUp Brain en Super Agents kunnen daadwerkelijk in je werkstroom stappen en taken met meerdere stappen uitvoeren terwijl je slaapt

Hier legt de Business Process Improvement Analyst van Airbnb uit waarom:

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het gebruiksvriendelijk is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en uitvoeren, en op basis van de voortgang tijdens dagelijkse besprekingen was toekomstplanning eenvoudig.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het gebruiksvriendelijk is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en uitvoeren, en op basis van de voortgang tijdens dagelijkse besprekingen was toekomstplanning eenvoudig.

Naast een gratis Free Forever-abonnement en meer dan 1000 sjablonen waarmee je meteen aan de slag kunt, is het compatibel met macOS, iPhone en iPad, en maakt het gebruik van AI-verwerking op het apparaat zelf om de snelheid en privacy te optimaliseren.

