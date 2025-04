Hoe je moeiteloos een schermopname maakt op de Mac met geluid

Maak kennis met Mark. Mark ging op weg om een gedetailleerde video voor zijn team. Hij drukte op "record" op zijn Mac en alles leek perfect totdat hij zich realiseerde dat de audio ontbrak.

De opname registreerde elke klik en scroll, maar het was bijna nutteloos zonder het geluid van zijn stem. Klinkt dit bekend? Veel Mac-gebruikers hebben dezelfde problemen als ze schermopnames met geluid proberen te maken - of het nu gaat om systeemaudio, microfooningang of beide.

Gelukkig heeft macOS ingebouwde tools zoals QuickTime Player, plus apps van andere fabrikanten om het proces te vereenvoudigen. Als je een van de meer dan 100 miljoen Mac-gebruikers wereldwijd, hier lees je hoe je een schermopname maakt op een Mac met audio!

Schermopnamen maken op de Mac met geluid Schermopname op uw Mac is gemakkelijker als je de juiste hulpmiddelen en instellingen kent.

Standaard neemt macOS schermafbeeldingen op zonder geluid. Je kunt echter de ingebouwde werkbalk Schermafbeelding van het besturingssysteem, QuickTime Player of verschillende compatibele apps van derden gebruiken om geluid op te nemen in je opnamen.

Laten we eerst eens met je door de schermopnameopties van macOS zelf lopen.

De werkbalk Schermafbeelding gebruiken

De werkbalk Schermafbeelding is een ingebouwde functie in macOS waarmee je eenvoudig een schermafbeelding kunt maken van je hele scherm of van een selectie met geluid.

1. Open de werkbalk Schermafbeelding

Druk op Command + Shift + 5 op uw toetsenbord

De werkbalk Schermafbeelding verschijnt onder aan uw scherm met opties voor het vastleggen of opnemen van uw scherm

via OBS StudioOBS Studio (Open Omroep Software) is open-source, gratis software die favoriet is bij makers van content en professionals. Het wordt alom gewaardeerd om zijn flexibiliteit en robuuste mogelijkheden.

Het lichtgewicht programma heeft een aantal favoriete functies voor gebruikers:

Ondersteunt schermopname en live streaming

Hiermee kun je interne audio, systeemaudio en microfooningang opnemen

Je kunt de opname aanpassen met meerdere scènes, overlays en overgangen

Biedt opties voor het opnemen met hoge framerates en resoluties

OBS Studio is ideaal voor gamers, docenten en iedereen die professionele opnamen wil maken zonder een dubbeltje uit te geven. De interface kan echter overweldigend aanvoelen voor beginners.

2. Camtasia

via Camtasia Een van de tools die wordt aangeboden door schermopname- en schermcaptatiespecialisten TechSmith, Camtasia is een hoogwaardige app van derden die perfect is voor professionals die een alles-in-één oplossing willen voor schermopname en bewerking van video.

Je kunt deze tool gebruiken om probleemloos opnames te maken dankzij het volgende:

Gebruiksvriendelijke interface voor het opnemen van het hele scherm of geselecteerde gedeelten

Ingebouwde editor voor het toevoegen van annotaties, animaties en effecten

Ondersteuning voor audio-opname van meerdere bronnen zoals microfoons en systeemgeluid

Royalty-vrije muziek en assets om je opnames te verbeteren

Camtasia is geweldig voor het maken van tutorials, webinars en trainingsvideo's . Het is beginnersvriendelijk maar duur.

3. Vmaker

via Vmaker Op zoek naar een lichtgewicht, modern hulpmiddel? Vmaker is een uitstekende keuze voor snelle schermopnames. Het is een cloudgebaseerde tool ontworpen voor moderne samenwerking en het aanmaken van content.

Gebruik de intuïtieve gebruikersinterface van de tool om:

Video, audio en zelfs webcam feeds tegelijkertijd op te nemen

Opnames te plannen en herinneringen in te stellen

Uw opnames gemakkelijk op te slaan en te delen met opslagruimte in de cloud

Basis trimmen en annotaties maken met een lichtgewicht editor

Vmaker is perfect voor teams die op afstand samenwerken of individuen die korte video's maken voor sociale media of presentaties.

4. Loopback

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-33.png Loopback /%img/

via Loopback Als je ooit hebt geworsteld met het opnemen van interne audio op een Mac, Loopback door Rogue Amoeba is geweldige software van derden. Hoewel het geen traditionele schermrecorder voor macOS is, is het een krachtig hulpmiddel voor het naadloos beheren van audiobronnen.

Je zult deze tool vooral nuttig vinden voor:

Het combineren van systeemaudio en microfooningang in één virtueel apparaat om op te nemen

Het vastleggen van hoogwaardige interne audio voor podcasts en video tutorials

Het integreren en delen van je opnames met andere tools zoals OBS Studio en QuickTime Player

Als je moeite hebt met het opnemen van systeemaudio op een Mac, kan Loopback een redder in nood zijn. Het is ideaal om interne audio op te nemen terwijl je live streamt of een zelfstudie opneemt.

Het is echter een nichehulpmiddel dat het best geschikt is voor gevorderde gebruikers.

5. Loom

via Loom Loom is een van de meest gebruikte tools voor snelle persoonlijke opnames. Het is een populaire keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle en probleemloze manier om video's te delen en op te nemen op een Mac.

Het biedt een intuïtieve interface en is perfect voor communicatie in teams op afstand en maakt onmiddellijk opnemen en delen mogelijk.

Loom is in populariteit gestegen dankzij een uitgebreid product waarmee je:

Je scherm en webcam samen kunt opnemen voor een persoonlijk tintje

Opnames direct kunt delen met een link

Samenwerken met teams met functies voor opmerkingen en feedback

Belangrijke gebieden markeren tijdens opnames met tekenfuncties

De eenvoud van Loom en functies voor samenwerking maken het een favoriet voor teams op afstand, docenten en professionals.

6. Snagit

via Snagit Het andere hulpmiddel voor het vastleggen en opnemen van schermen van TechSmith, Snagit richt zich op gebruiksgemak en schermopnames van hoge kwaliteit. Het is perfect voor gebruikers die schermopnamen willen combineren met afbeeldingen met aantekeningen.

Snagit richt zich op vereenvoudigde opname en geeft je de mogelijkheid om:

Uw hele scherm, geselecteerde delen of scrollende gebieden vast te leggen

Opnames annoteren met tekst, pijlen en effecten

Trim en combineer clips met een basis video editor

Gemakkelijk how-to gidsen, demo's en presentaties maken

Snagit is geweldig voor professionals die tutorials of visuele documentatie maken. De focus op eenvoud en gepolijste resultaten maakt het een vertrouwde tool voor beginners en experts.

7. ClickUp

Met de meeste hulpmiddelen van derden kun je eenvoudig je scherm en audio opnemen, maar dat is ook alles - opnamesoftware.

Als je op zoek bent naar een oplossing voor schermopname die verder gaat dan het vastleggen van video en waarmee je je opnames moeiteloos kunt integreren in je werkstroom, ClickUp is uw antwoord.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp staat bekend om zijn functies voor projectmanagement, maar gaat ook verder dan de basis schermopnamefunctie met ClickUp Clips , een superbruikbare functie die de samenwerking tussen teams vereenvoudigt en de productiviteit verhoogt.

Wat is ClickUp Clips?

Verander je werkstroom voor schermopnamen met ClickUp Clips ClickUp Clips hiermee kunt u uw scherm rechtstreeks in uw werkruimte opnemen en delen. Het is een hulpmiddel voor productiviteit dat communicatiekloven overbrugt waardoor het gemakkelijker wordt om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Of u nu een teamgenoot door een Taak leidt, een functie demonstreert of feedback geeft, ClickUp Clips zal het hele proces voor u vereenvoudigen.

Hier is een video van ClickUp Clips om u te helpen meer te begrijpen:

Hier zijn enkele verbazingwekkende functies waarmee u opnamen kunt maken op een Mac en nog veel meer kunt doen:

1. Scherm opnemen en direct delen

Met ClickUp Clips kunt u uw scherm en webcam tegelijkertijd opnemen. Om een persoonlijk tintje toe te voegen, kunt u uw video overlappen terwijl u uw proces uitlegt.

Eenmaal opgenomen, worden Clips automatisch opgeslagen in uw ClickUp-werkruimte, waardoor ze direct toegankelijk zijn voor uw team.

Gebruik ClickUp Clips om uw schermen op een slimme manier op te nemen

2. Voeg schermopnamen toe aan Taken

Dit is waar ClickUp echt schittert. In tegenstelling tot standalone schermrecorders kunt u uw Clips direct aan specifieke Taken of projecten koppelen. Bijvoorbeeld:

Neem een bugrapport op en koppel het aan een ontwikkelingstaak

Demonstreer een proces en koppel de opname aan een teamtrainingsmodule

Visuele feedback geven op een ontwerp of document en dit koppelen aan de betreffende Taak

Herdefinieer de manier waarop u opneemt en samenwerkt met ClickUp Clips

3. Samenwerken met teams met opnames

Samenwerken wordt een fluitje van een cent wanneer uw schermopnamen gecentraliseerd zijn in ClickUp. Uw team kan:

Clips direct in de thread Taak of Commentaar bekijken

Feedback geven, vragen stellen of updates geven in real-time

Ervoor zorgen dat iedereen gesynchroniseerd blijft zonder de noodzaak om eindeloos heen en weer te e-mailen

4. Maak gebruik van AI met uw opnames

ClickUp's AI mogelijkheden geven u maximale bruikbaarheid van uw opnames met eenvoudige prompts. ClickUp Brein kan automatisch transcriberen al je Clips, waarbij je de content van video's omzet in doorzoekbare tekst, zodat alle leden van het team deze eenvoudig kunnen raadplegen.

Dit maakt je content ook toegankelijk voor leden van je team die liever lezen dan kijken, terwijl je kunt zoeken naar specifieke trefwoorden of zinnen binnen je opnames voor snellere navigatie.

Verwacht de soepelste transcripties van uw opnamen met ClickUp Brain

Kijk hoe Brain met gemak transcribeert:

5. Veilige en gecentraliseerde opslagruimte

Bewaar al uw opnames veilig en georganiseerd in de beveiligde ClickUp-werkruimte.

Krijg direct toegang tot Clips vanuit de bijbehorende Taken of Projecten

Maak externe opslagruimte of platforms van derden overbodig

Zorg ervoor dat opnames alleen beschikbaar zijn voor bevoegde leden van het team

ClickUp is perfect voor teams, docenten en professionals die schermopnamen willen combineren met naadloos projectmanagement.

Pro Tip: Voeg een korte op tekst gebaseerde checklist of schets toe aan uw Taak in ClickUp-taak voordat u op Opnemen klikt. Eenmaal Klaar, voeg uw Clip direct toe aan de Taak en gebruik ClickUp Brain's transcriptie functie om een schriftelijke samenvatting te maken voor gemakkelijke referentie .

Beste werkwijzen voor schermopname op Mac

Bij het maken van hoogwaardige schermopnamen op uw Mac komt meer kijken dan alleen het indrukken van de opnameknop. Om ervoor te zorgen dat uw opnamen duidelijk, professioneel en effectief zijn, moet u de volgende best practices in acht nemen:

Abonneer je content voordat je begint met opnemen

Kies eenschermrecorder die aansluit bij uw behoeften. QuickTime Player en de Screenshot Toolbar zijn meer geschikt voor basis functies, en voor geavanceerde functies, overweeg apps van derden zoals Camtasia en ClickUp

Beslis of je systeemaudio, microfooningang of beide opneemt en zorg ervoor dat je instellingen en audiobronnen correct zijn geconfigureerd

Houd de duur van je opname in de gaten. Lange opnames kunnen resulteren in grote bestanden en uitgebreidere bewerking van video's vereisen

Kies het juiste bestandsformaat en de juiste resolutie voor je publiek. Zorg ervoor dat de uiteindelijke video toegankelijk is en de kwaliteit op verschillende apparaten en platforms behoudt

Het allerbelangrijkste is dat je je opnames nog eens bekijkt als je Klaar bent om er zeker van te zijn dat alle video en audio correct zijn opgenomen!

Waarom alleen opnemen als je je werkstroom kunt ClickUp-en?

Hopelijk maak je met deze tips en hulpmiddelen niet zo'n fout als Mark: je scherm opnemen om je vervolgens te realiseren dat de audio het niet heeft gehaald.

Of u nu de ingebouwde werkbalk Schermafbeelding gebruikt, apps van derden zoals OBS Studio verkent of de efficiënte werkstroom van ClickUp Clips gebruikt, het juiste hulpmiddel kan het verschil maken.

Gebruik de robuuste suite van ClickUp om het nut van uw opnames te vergroten. Voeg ze toe aan Taken, werk samen met uw team en transcribeer zelfs video's voor doorzoekbare inzichten - alles op één plek.

De volgende keer dat u op "record" drukt, zorg dan dat het telt met een tool die net zo hard werkt als u. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en ontdek het zelf!