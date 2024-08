10 beste programma's voor het maken van notities op de Mac in 2024

Apps voor het maken van notities kunnen je werkprocessen veel efficiënter maken. Deze apps verbeteren de vervelende taak van het maken van aantekeningen, zodat je gemakkelijk notities kunt maken tijdens vergaderingen, je creatieve ideeën voor nieuwe producten op papier kunt zetten en de voortgang van je team kunt bijhouden.

Maar niet alle apps voor het maken van notities werken naadloos op je Apple producten. Je hebt programma's voor notities maken voor MacOS nodig om echt alles uit deze tools te halen. (Denk aan sneltoetsen en veel handige integraties!)

Hier bespreken we de programma's voor het maken van notities op de Mac en de belangrijkste elementen waar je op moet letten. Bovendien onthullen we de 10 beste programma's voor het maken van notities op de Mac met een uitsplitsing van wat ze zo geweldig maakt.

Wat zijn programma's voor het maken van notities op de Mac?

Notitieprogramma's voor de Mac maken deel uit van het Mac-besturingssysteem. Dat betekent dat ze zijn ontworpen om te integreren met Mac-software. Zoals apps schrijven voor Macs zijn anders dan tools die in een browservenster worden geopend. Ze synchroniseren op alle Apple apparaten, werken in de cloud en zijn gemaakt om rechtstreeks in het Mac-besturingssysteem te worden geïntegreerd.

Deze apps voor het maken van notities zijn beter voor de productiviteit omdat ze speciaal zijn gemaakt voor Mac-workflows. Dat betekent dat je geen meldingen van buiten je werkruimte krijgt. Bovendien is het gemakkelijker om je notities te doorzoeken zonder browservensters te openen en afgeleid te worden.

Er zijn verschillende soorten programma's voor het maken van notities op de Mac. Ze variëren van eenvoudige notitieprogramma's waarin je een paar ideeën noteert tot complete software-ecosystemen die werken als projectbeheerhubs. 🌻

Wat moet je zoeken in notitie-apps voor de Mac?

Er is een grote verscheidenheid aan programma's voor het maken van notities op de Mac, waardoor je tientallen opties tot je beschikking hebt. Of je nu een traditionele manier van notuleren wilt of een krachtige tool die alles kan, er is altijd wel een programma dat aan jouw wensen voldoet. 👀

Hier lees je waar je op moet letten bij programma's voor notities maken op de Mac:

Naadloze organisatie : Het is makkelijk om te verdwalen in je gedachten en ze kwijt te raken in een slecht georganiseerde map. Zoek een programma voor het maken van notities dat de dingen gestructureerd houdt op een manier die voor jou logisch is

: Het is makkelijk om te verdwalen in je gedachten en ze kwijt te raken in een slecht georganiseerde map. Zoek een programma voor het maken van notities dat de dingen gestructureerd houdt op een manier die voor jou logisch is Handig zoeken : Het heeft geen zin om notities te maken als je ze later niet kunt terugvinden. Kies een app voor het maken van notities met effectieve zoekfuncties

: Het heeft geen zin om notities te maken als je ze later niet kunt terugvinden. Kies een app voor het maken van notities met effectieve zoekfuncties Snel in gebruik : Kies een notitie-app met een intuïtieve interface en tools waarmee je snel aan de slag kunt

: Kies een notitie-app met een intuïtieve interface en tools waarmee je snel aan de slag kunt Snelle laadtijd: Zorg ervoor dat je app snel laadt en dat je snel notities kunt maken - bonuspunten voor sneltoetsen en tools die het nog sneller maken

De 10 beste notitie-apps voor de Mac in 2024

Dit zijn de beste programma's voor het maken van notities op de Mac. Van eenvoudige apps met tekstverwerkingsprogramma's die zijn ontworpen om memo's tot softwarebeheertools, er is iets voor elke bedrijfsbehoefte. ✨

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een software voor projectbeheer tool die naadloos werkt op Mac en andere besturingssystemen. Het gaat verder dan dat met functionaliteit voor het automatiseren van taken, het maken van aangepaste dashboards en het bouwen van inhoudsdatabases, en de functies zijn perfect voor het maken van notities. 🤩 ClickUp's notitieblok is een aanpasbaar hulpmiddel om notities te maken. Gebruik het om projectvoorstellen te annoteren, checklists op te schrijven of snelle notities te maken na een vergadering. Het beschikt over uitgebreide bewerkings- en versleepfuncties om van organiseren een fluitje van een cent te maken.

Voeg kopteksten toe om langere notities op te delen en gebruik kleurcodering om belangrijke feiten aan te geven. Bovendien kun je van elke notitie een taak maken met vervaldatums, prioriteiten en contactpersonen. En met de ingebouwde Chrome-extensie, desktop app en mobiele app heb je overal toegang tot je notities. ClickUp Documenten biedt een andere manier om notities te maken. Met meer geavanceerde functies zoals geneste pagina's, ingesloten tabellen en opmaaktools kunt u eenvoudige notities tot nieuwe hoogten brengen. Werk in realtime samen met collega's aan uw notities en vind ze later gemakkelijk terug met de intuïtieve zoekfunctie.

Hulp nodig bij het schrijven van notities? ClickUp AI biedt suggesties, bewerkt uw werk en bespaart tijd met directe samenvattingen. Deze schrijfassistent software genereert ook actie-items en stroomlijnt de opmaak voor een betere organisatie.

ClickUp beste eigenschappen

Duizenden sjablonen, waarondergidsen voor het gebruik van Docsorganisatiesjablonen en workflowsjablonentijd besparen om uw takenlijst bij te houden

Vereenvoudigdocumentbeheer dankzij wiki's, dashboards en aangepaste filters om alles binnen enkele seconden te vinden

Gebruik de desktop-app op al je Apple apparaten, waaronder iPad, iPhone, Mac desktops en Macbooks

Werk samen met je team in realtime om notities te bewerken of in een groter taakbeheersysteem te integreren

De eenvoudige gebruikersinterface maakt het makkelijk om notities te maken en te organiseren zonder dat je er veel voor hoeft te leren

Dankzij de gemakkelijk doorzoekbare tool vind je je notities en ideeën in enkele seconden terug

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is momenteel alleen beschikbaar op de desktop app, maar de mobiele versie komt binnenkort beschikbaar

Hoewel de functies voor het maken van notities gemakkelijk te begrijpen zijn, is er een leercurve voor het gebruik van de volledige softwaretool

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Apple iCloud-notities

via Apple iCloud-notities Wat is er beter dan een notitieprogramma dat door Apple is ontworpen voor de Mac? Apple Notes, verkrijgbaar in de App Store, is een programma voor de Mac waarmee je gemakkelijk notities kunt maken notities te maken en noteer de belangrijkste punten.

Het beste van alles is dat je notities altijd up-to-date zijn, dankzij cloudopslag. Dat betekent dat je de laatste versie van je ideeën op je telefoon ziet, zelfs als je ze op je Mac-desktop hebt opgeschreven.

Apple iCloud beste functies

Met mappen kun je notities ordenen op basis van doel, doelen of een andere structuur die jij handig vindt

Met de deelfuncties kunt u de toegang tot en de machtigingen voor uw notities regelen

Gebruik de zoekfunctie om ideeën en notities op te sporen, of je ze nu vanochtend hebt gemaakt of twee jaar geleden

Herstel verwijderde notities binnen 30 dagen in slechts twee eenvoudige stappen

Gebruik hashtags om notities te taggen voor betere organisatie en zoeken

Apple iCloud beperkingen

De Apple Notes-app heeft geen toegang tot notities die zijn opgeslagen op andere apps, zoals die van Google of Yahoo, en er is geen ondersteuning voor markdown

De app synchroniseert niet met Windows of Android, dus het is het beste voor gebruikers die alleen Apple iOS-software gebruiken

Apple iCloud prijzen

**Gratis

Apple iCloud beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

3. Evernote

via EvernoteEvernote is een populaire cross-platform app die de wereld van het notuleren stormenderhand heeft veroverd. Of je nu een student bent die het gebruikt om aantekeningen te maken in de klas, een professional die het gebruikt voor teamorganisatie of iemand die het gebruikt voor persoonlijke structuur, het gaat verder dan het traditionele maken van aantekeningen. ✍️

Beste functies van Evernote

Direct taken aanmaken en toewijzen in je notities om het werk te versnellen

Gebruik de webclipper tool om screenshots van webpagina's te maken en maak er direct aantekeningen op

Scan handgeschreven notities en belangrijke documenten rechtstreeks in de notitie-app voor eenvoudige referentie

Integraties met Google Agenda houden je op koers en koppelen je notities aan vergaderingen, zodat je altijd weet waar je aan toe bent

Evernote beperkingen

De gratis versie is beperkt en betaalde plannen kunnen duur zijn voor mensen die alleen een eenvoudig hulpmiddel voor het maken van notities nodig hebben

Hoewel je notities kunt delen, ondersteunt het geen samenwerking in realtime

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk : $14.99/maand

: $14.99/maand Professioneel : $17,99/maand

: $17,99/maand Voor teams: Neem contact op voor prijzen

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.100+ beoordelingen)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNoteOneNote van Microsoft is een tool die eenvoudige notities naar een hoger niveau tilt. Deel eenvoudig notities en werk samen met je teamgenoten in één ecosysteem. Structuur en zoekfuncties houden je georganiseerd en maken het vinden van je ideeën makkelijker dan ooit.

Microsoft OneNote beste functies

De tool voelt aan als papier, wat traditionalisten aanspreekt die terugverlangen naar de tijd van pen en papier

Abonnementen bundelen de functies voor het maken van notities met tools zoals Excel, PowerPoint, Word en Outline

Organiseer je notities in secties en pagina's zodat je nooit meer een belangrijk idee kwijtraakt

Met hulpmiddelen als markeren, aantekeningen en tekenen kun je meer context aan je ideeën toevoegen

Microsoft OneNote beperkingen

Er is geen offline opslag, wat betekent dat notities die je offline maakt niet worden gesynchroniseerd totdat je een internetverbinding hebt en als je de notitie voor die tijd sluit, ben je alle wijzigingen die je hebt gemaakt kwijt

De tool heeft geen export opties, dus overstappen naar een andere app zou betekenen dat je je notities handmatig moet overzetten

Microsoft OneNote prijzen

Microsoft 365 Zakelijk Basis : $6,00/maand

: $6,00/maand Microsoft 365 Persoonlijk : $6,99/maand

: $6,99/maand Microsoft 365 Apps voor bedrijven : $8,25/maand

: $8,25/maand Microsoft 365 Family : $9,99/maand

: $9,99/maand Microsoft 365 Business Standard : $12,50/maand

: $12,50/maand Microsoft 365 Zakelijk Premium: $22,00/maand

Microsoft OneNote beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

5. Lite

via Slite Slite is een kennisbeheertool met AI. Hiermee kun je inhoud creëren en opslaan, of het nu gaat om een bedrijfswiki, aantekeningen voor teamvergaderingen of onboardingprocessen en -gidsen. De AI-functies vertalen, bewerken en formatteren je werk en zijn geweldig voor het vereenvoudigen, samenvatten en verkorten van inhoud.

Slite beste functies

Typ een vraag in de zoekfunctie en krijg een antwoord op basis van je notities en documenten

AI-inzichten markeren notities die moeten worden herzien, bijgewerkt of gearchiveerd, zodat je notities altijd up-to-date zijn

Snel notities samenvoegen en duplicaten verwijderen

Importeer bijna elk type document uit tools zoals Notion, Evernote en andere apps voor het maken van notities dankzij de ingebouwde optische tekenherkenning (OCR)

Slite beperkingen

Beperkte opties voor exporteren en importeren maken het moeilijker om notities over te zetten vanuit andere tools

Het integreert niet goed met andere apps, dus het kan te beperkt zijn voor organisaties die een mozaïek aan workflowtools hebben

Slite prijzen

Gratis

Standaard : $10/gebruiker/maand

: $10/gebruiker/maand Premium : $15/gebruiker/maand

: $15/gebruiker/maand Onderneming: Prijzen op maat

Slite beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

6. Notebooks voor Mac

via Notitieboeken voor Mac Notebooks voor Mac is een eenvoudig hulpmiddel voor het maken van notities dat structuur en organisatie toevoegt aan je geschreven gedachten. Archiveer je notities als geneste boeken en maak segmenten om al je inhoud bij te houden. 📝

Notebooks voor Mac beste eigenschappen

De visuele interface maakt het maken van notities leuk

Importeren ondersteunt een breed scala aan bestanden, waaronder markdown-opmaak, HTML en platte tekst

Notities worden opgeslagen als HTML-bestanden, waardoor ze minder complex worden en de tools sneller laden

Dankzij de eenvoudige synchronisatie kun je het aan andere tools koppelen voor gestroomlijnde workflows

Notebooks voor Mac beperkingen

Sommige gebruikers merkten dat de app bevriest bij het laden, vooral als je veel notities hebt

De nieuwe Dropbox-toepassing kan ervoor zorgen dat de zoekfunctie niet werkt, maar je kunt het probleem oplossen in een paar stappen die worden uitgelegd door het ondersteuningsteam

Notebooks voor Mac prijzen

Gratis proefversie

abonnement: $43.99

Notebooks voor Mac beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Beer

via BeerBeer is een markdown-notitieprogramma dat is ontworpen voor Apple Mac, iPhone en iPad. Gebruik de bekroonde app om aantekeningen te maken, tabellen toe te voegen, foto's in te sluiten en to-do lijsten te maken.

Bear beste eigenschappen

Exporteer notities in verschillende formaten en deel je notities zoals jij dat wilt

De prachtige interface heeft de Apple Design Award gewonnen en is intuïtief in gebruik

Beveiligingsfuncties zoals versleutelde notities houden je gegevens en gedachten veilig

Met de OCR-zoekfunctie kun je zoeken naar tekst in PDF's en afbeeldingen

Beer beperkingen

De gratis versie is beperkt, dus je moet betalen om toegang te krijgen tot alle functies

Er is geen integratie met derden, wat betekent dat je alleen binnen de app kunt werken

Bear prijzen

Gratis proefversie : 7 dagen proberen

: 7 dagen proberen Bear Pro: $2,99/maand

Bear beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

8. Obsidiaan

via ObsidiaanObsidiaan is een volledig aanpasbare app voor het maken van notities waarmee je zowel online als offline toegang hebt tot je gedachten. Met honderden plugins en thema's, dagboeken, notities maken en kennisdatabases bouwen die bij jouw stijl passen.

Obsidian beste eigenschappen

Gebruik deze zeer aanpasbare app als een mini persoonlijke assistent die precies weet waar al je informatie is opgeslagen

Koppel eenvoudig notities om verbanden te leggen tussen gedachten en projecten

Plot het verband tussen uw gedachten en notities in een visueel aantrekkelijke grafiek om inzicht te krijgen in hoe u denkt

Gebruik de Canvas-functie als creatieve ruimte om met ideeën te spelen

Obsidian beperkingen

Je moet betalen voor eenvoudige functies, zoals synchroniseren, die inbegrepen zijn in de prijs van andere tools

Er is geen native samenwerkingsfunctie, wat zakelijke teams beperkt

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik : Gratis

: Gratis Commercieel gebruik: $50/gebruiker/jaar

Obsidian beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

9. UPDF

via UPDF UPDF is een online PDF-editor met AI-functies. Upload PDF's en annoteer, bewerk en vat de informatie direct samen in eenvoudige notities.

UPDF beste functies

Ondersteuning voor tientallen indelingen, waaronder HTML, XML en PDF, zodat je verschillende documenten kunt uploaden om er aantekeningen van te maken

Gebruik de OCR-functionaliteit om tekst in PDF's te zoeken

Ingebouwde AI maakt samenvatten, markeren en notities maken sneller dan ooit

Een breed scala aan annotatiegereedschappen zoals markeerders, vormen en tekstvakken maken van elke notitie een kunstwerk

beperkingen van UPDF

Gebruikers melden dat de tool soms buggy is, waardoor het denkproces vertraagd wordt

De trackpad signature tool is niet intuïtief en kan lastig te gebruiken zijn

UPDF prijzen

UPDF Pro Jaarplan : $59,99 jaarlijks gefactureerd

: $59,99 jaarlijks gefactureerd UPDF Pro Perpetual Plan : $109,99 eenmalige betaling, levenslange toegang

: $109,99 eenmalige betaling, levenslange toegang UPDF AI Add-On : $12/maand

: $12/maand UPDF Enterprise Plan: $109 eenmalige betaling

UPDF beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (10+ beoordelingen)

: 4,8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (5+ beoordelingen)

10. Joplin

via Joplin Joplin is een open-source app voor het maken van notities waarmee je overal toegang hebt tot je werk. De tool ondersteunt tekst, afbeeldingen en audiobestanden, waardoor je notities nieuwe hoogten en formaten bereiken.

Joplin beste eigenschappen

Gebruik de functies voor samenwerken en delen om samen met teamgenoten of vrienden aan nieuwe ideeën te werken

De Firefox en Chrome Clipper extensie maakt van webpagina's bewerkbare notities

Met plugins en thema's kun je de app aanpassen

Encryptiefuncties houden je notities veilig en beschermen je gedachten tegen concurrenten

Joplin beperkingen

Samenwerkingsfuncties werken alleen op Joplin Cloud

Heeft geen geavanceerde functies zoals OCR of mobiel scannen

Joplin prijzen

Basic : $2,99/maand

: $2,99/maand Pro : $5,99/maand

: $5,99/maand Teams: $7,99/maand

Joplin beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (1+ beoordelingen)

: 5/5 (1+ beoordelingen) Capterra: N/A

Verbeter het maken van notities met ClickUp

Kies een van deze beste programma's voor het maken van notities op de Mac en begin met het stroomlijnen van je werkprocessen en het maken van betere notities. Met functies als realtime samenwerking, eenvoudig delen en beveiliging kun je het hele team bij de actie betrekken en de concurrentie verslaan bij het lanceren van nieuwe producten. Bovendien kun je met deze tools eenvoudig je persoonlijke leven vereenvoudigen of je gedachten organiseren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en verbeter uw processen voor het maken van notities. Maak taken, voeg contactpersonen toe en markeer prioriteiten direct in uw notities. Of vat de belangrijkste punten uit vergaderingen samen en bouw kennisbanken op in seconden - niet uren - dankzij ingebouwde AI. Met deze tools ben je klaar om betere ideeën uit te werken, ze te delen met je team en actie te ondernemen. 🙌