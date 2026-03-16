Focalboard vs. ClickUp: Which Tool Fits Your Team?

Focalboard와 ClickUp 중 하나를 선택하는 것은 기본적으로 서버 유지 관리를 얼마나 즐겨 하느냐에 따라 결정됩니다. 팀에 자체 호스팅의 운영 부담을 감당할 수 있는 IT 역량이 있다면 Focalboard가 이상적입니다.

하지만 그 에너지를 실제 일에 쏟고 싶다면, ClickUp이 바로 플러그 앤 플레이 방식의 대안입니다.

이 가이드에서는 Focalboard와 ClickUp을 비교 분석하여, 각 플랫폼이 AI 기능과 협업 tools를 어떻게 활용하는지 살펴봄으로써 여러분의 요구 사항에 가장 적합한 도구를 찾도록 도와드립니다.

Focalboard와 ClickUp 한눈에 보기

기능 / 카테고리 ClickUp Focalboard 핵심 접근 방식 작업, 문서, 채팅을 하나의 AI 기반 플랫폼에 통합한 통합 AI 작업 공간 작업 및 프로젝트 추적에 중점을 둔 오픈소스 칸반 보드 tool AI 기능 글쓰기, 요약, 작업 생성, 지식 검색을 위한 ClickUp Brain; 복잡한 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화하는 ClickUp Super Agents 및 Certified Agents 기본 AI 기능은 없으며, AI 애드온을 사용하려면 Mattermost를 통한 연동에 의존합니다. 호스팅 모델 기업급 보안을 갖춘 클라우드 기반 SaaS 자체 호스팅 또는 Mattermost 통합 배포 팀 크기 모든 크기의 팀에 최적: 개인, 소규모 팀, 중견 기업부터 대기업까지 자체 호스팅에 익숙한 중소 규모 기술 팀에 가장 적합합니다 유지 관리 모든 관리(업데이트, 보안, 백업)를 ClickUp에서 전담합니다 사내 IT 부서에서 관리(서버 패치, 가동 시간 및 데이터베이스 관리) 가격 모든 크기의 팀을 위한 확장 가능한 플랜 오픈 소스 (MIT 라이선스)

ClickUp 개요

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp의 통합 AI 작업 공간으로 프로젝트, 작업, 문서, 채팅을 하나의 앱에서 관리하세요

ClickUp은 도구 과다 사용을 없애기 위해 설계된 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 어떻게 가능할까요? 문서화, 채팅, 목표 설정을 위해 별도의 앱을 관리할 필요 없이, ClickUp을 사용하여 프로젝트 관리 및 실행의 모든 단계를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

이러한 통합을 통해 팀은 일을 추적하는 동일한 보기에서 문서를 작성하고 소통할 수 있습니다. 따라서 프로젝트의 맥락은 실제 일이 수행되는 바로 그 자리에서 형성됩니다.

그리고 다른 협업 프로젝트 관리 플랫폼보다 훨씬 더 강력한 이유는 무엇일까요? 바로 여러분의 작업, 문서, 채팅, 프로젝트를 종합적으로 분석하여 적절한 시점에 정확한 답변을 제공하는 컨텍스트 AI 덕분입니다.

ClickUp Brain : 작업 공간 내에 상황 인식 AI 어시스턴트를 통합하여 문서 작성, 회의 요약, 작업 생성, 작업 공간 데이터에서 즉각적인 답변 찾기 등을 지원합니다. 작업 공간 내에 상황 인식 AI 어시스턴트를 통합하여 문서 작성, 회의 요약, 작업 생성, 작업 공간 데이터에서 즉각적인 답변 찾기 등을 지원합니다.

다양한 프로젝트 관리 보기 : 팀의 사고 방식과 업무 방식에 맞춰 목록, 보드, 간트, 달력, 타임라인, : 팀의 사고 방식과 업무 방식에 맞춰 목록, 보드, 간트, 달력, 타임라인, 작업량 보기 간에 자유롭게 전환하세요

ClickUp Docs : 작업과 직접 연결되는 문서를 작성하고 협업하여, 계획과 실행 간의 간극을 해소하세요 작업과 직접 연결되는 문서를 작성하고 협업하여, 계획과 실행 간의 간극을 해소하세요

ClickUp 자동화 : 상태 변경, 마감일 또는 담당자 변경에 따라 작업을 트리거하는 맞춤형 워크플로우를 구축하여 수동으로 처리해야 하는 번거로운 업무를 줄이세요 상태 변경, 마감일 또는 담당자 변경에 따라 작업을 트리거하는 맞춤형 워크플로우를 구축하여 수동으로 처리해야 하는 번거로운 업무를 줄이세요

ClickUp 연동 기능 : Slack, GitHub, Google Drive, Figma 등 수천 가지 tools와 연결하여 모든 일을 완벽하게 동기화하세요 Slack, GitHub, Google Drive, Figma 등 수천 가지 tools와 연결하여 모든 일을 완벽하게 동기화하세요

학습 곡선: 기본적인 작업 추적 기능만 필요한 팀에게는 방대한 기능의 깊이가 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

클라우드 의존성: 이 플랫폼은 인터넷 연결이 필요하며, 완전한 오프라인 환경이나 에어갭(air-gapped) 환경을 위해 설계되지 않았습니다.

사용자 정의의 복잡성: 설정 옵션이 풍부한 작업 공간은 팀의 특정 워크플로우에 완벽하게 맞추기 위해 초기 설정 시간이 다소 필요할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 너무 많은 탭을 관리하는 데 가장 이상적인 해결책은 무엇일까요? 설문조사 응답자의 33%는 모든 것을 기억하고 필요할 때 다시 불러올 수 있는 AI를 원한다고 답했습니다. 이는 일에서 인지적 부담을 덜고 싶어 하는 우리의 갈망을 여실히 보여줍니다. 우리 뇌가 직접 기억할 필요 없이 시스템이 지식을 보관해 준다고 상상해 보세요. ✨ ClickUp Brain 은 바로 그 기능을 제공합니다. 작업 공간이나 연동된 앱의 어디서든 아이디어를 캡처하고 저장해 두었다가 필요할 때 언제든지 불러올 수 있습니다. 이는 여러분의 두 번째 두뇌이자 아이디어를 나누고 조언을 구할 수 있는 공간입니다!

📮ClickUp 인사이트: 너무 많은 탭을 관리하는 데 가장 이상적인 해결책은 무엇일까요? 설문조사 응답자의 33%는 모든 것을 기억하고 필요할 때 다시 불러올 수 있는 AI를 원한다고 답했습니다. 이는 일에서 인지적 부담을 덜고 싶어 하는 우리의 갈망을 여실히 보여줍니다. 우리 뇌가 직접 기억할 필요 없이 시스템이 지식을 보관해 준다고 상상해 보세요. ✨ ClickUp Brain 은 바로 그 기능을 제공합니다. 작업 공간이나 연결된 앱의 어디서든 아이디어를 캡처하고 저장해 두었다가 필요할 때 언제든지 불러올 수 있습니다. 이는 여러분의 두 번째 두뇌이자 아이디어를 나누고 조언을 구할 수 있는 공간입니다!

Focalboard 개요

Focalboard는 칸반 보드, 테이블, 갤러리 보기를 갖춘 직관적이고 가벼운 인터페이스를 제공합니다. 데이터 주권을 무엇보다 중요하게 여기는 팀에게 매력적이지만, '무료'라는 태그는 오해를 불러일으킬 수도 있습니다.

소프트웨어 자체는 오픈소스이지만, 가장 큰 비용은 자체 호스팅에 따른 기술적 부채에 있습니다. Docker나 로컬 설치를 통해 자체 서버에서 Focalboard를 운영하게 되므로, 이제 팀이 서버 유지보수, 보안 패치, 백업을 직접 관리해야 합니다. 이로 인해 기술 리소스가 소모될 수 있습니다.

이 도구의 가장 큰 매력은 데이터와 인프라를 완전히 통제하고자 하는 개발자와 팀에게 있습니다. 하지만 독립형 프로젝트가 현재 대부분 커뮤니티에 의해 유지되고 있기 때문에, 이러한 통제에는 상당한 관리 부담이 따릅니다. 이로 인해 공식 업데이트가 드물어지는데, 이는 프라이버시 보호의 이점을 상쇄할 정도입니다.

장점:

오픈 소스: MIT 라이선스를 적용하여 팀에서 필요에 따라 코드베이스를 검토, 수정 및 확장할 수 있습니다.

자체 호스팅 배포: Docker 또는 기타 방법을 사용하여 자체 서버에서 실행할 수 있으며, 모든 프로젝트 데이터를 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다.

Mattermost 연동: Mattermost와 기본적으로 연결되므로, 이미 해당 커뮤니케이션 플랫폼을 사용하고 있는 팀에게는 큰 장점입니다.

다양한 보기 모드: 다양한 작업 시각화 선호도에 맞춰 칸반 보드, 테이블 보기, 갤러리 레이아웃을 제공합니다.

가볍고 핵심에 집중: 최소한의 기능 세트로 인터페이스를 단순화하고 성능 부담을 줄입니다

단점:

내장형 AI 기능 없음: 자동화, 글쓰기 지원 또는 지능형 작업 관리를 위한 내장형 AI 기능이 전혀 없습니다.

제한적인 연결 기능: 상용 플랫폼에 비해 타사 서비스와의 연결 기능이 훨씬 적으며, 대부분은 맞춤형 개발이 필요합니다.

유지 관리 책임: 자체 호스팅을 선택하면 모든 업데이트, 백업, 보안 패치 및 인프라 관리를 팀이 직접 담당해야 합니다.

개발 불확실성: Mattermost의 인수 및 제품 변경 이후, 독립형 Focalboard 프로젝트의 활발한 개발 활동이 줄어들었습니다.

ClickUp vs. Focalboard 기능 비교

각 플랫폼이 진정으로 뛰어난 점은 무엇인지, 그리고 어떤 플랫폼이 여러분의 워크플로우에 더 잘 맞는지 파악하려면 아래의 기능 비교를 꼼꼼히 살펴보세요. 각 도구가 팀이 매일 직면하는 핵심 프로젝트 관리 요구 사항을 어떻게 처리하는지 평가해 보겠습니다.

AI 및 자동화 기능

팀원들이 상태 업데이트나 반복되는 하위 작업과 같은 수동적인 업무에 몇 시간을 소비하고 있다면, 관리상의 비효율로 인해 시간을 낭비하고 있는 것입니다.

그리고 팀이 기대되는 영향력 있는 전략적 일에서 주의를 돌리게 될 때 발생하는 비용은 얼마나 될까요? 직원 100명 규모의 기업만 해도 의사소통 오류와 서로 연동되지 않는 tool로 인해 연간 약 42만 달러의 손실을 입습니다!

그렇다면, 무엇이 이를 막을 수 있을까요?

조사 결과, 근로자의 30%는 자동화를 통해 주당 1~2시간을 절약할 수 있다고 생각하며, 19%는 집중적인 심도 있는 일을 위해 주당 3~5시간의 시간을 확보할 수 있을 것으로 예상했습니다.

ClickUp Brain

ClickUp은 작업, 문서, 채팅 전반에 걸쳐 반복적인 작업을 자동화하는 내장형 AI 레이어인 'ClickUp Brain'을 통해 이를 처리합니다. 프로젝트 플랜을 수동으로 작성하거나 긴 댓글 스레드를 요약하는 대신, ClickUp Brain을 사용하여 이러한 작업을 즉시 자동화할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 음성 및 비디오 Clip을 텍스트로 변환하고, 텍스트나 채팅 메시지를 작업으로 전환하며, 작업 공간을 벗어나지 않고도 토론 내용, 문서, 채팅 스레드를 요약해 보세요.

ClickUp AI로 수행할 수 있는 다양한 기능을 미리 살펴보세요:

Brain MAX 로 지식을 중앙 집중화하세요: 프리미엄 AI 모델을 사용하여 ClickUp과 연결된 전체 작업 공간 및 외부 앱을 쿼리하고, 상황에 맞는 즉각적인 답변을 얻으세요

전체 기술 스택을 검색하세요: Slack, Google Drive, Gmail과 같은 외부 도구에 묻혀 있는 파일, 스레드, 대화를 단일 Slack, Google Drive, Gmail과 같은 외부 도구에 묻혀 있는 파일, 스레드, 대화를 단일 Enterprise AI 검색을 통해 위치해 보세요.

AI 기반 작업 생성: 간단한 작업 이름만으로 간단한 작업 이름만으로 하위 작업을 생성하거나, 댓글/채팅 메시지 또는 ClickUp 문서에서 강조 표시된 텍스트를 바탕으로 실행 항목을 생성하세요.

AI 노트테이커 로 회의 내용을 기록하세요: 검색 가능한 회의록과 자동화된 요약문을 생성하여 회의 내용을 실행 가능한 작업으로 전환하세요

AI 지식 검색: 작업 공간에서 @brain을 입력하여 직접 질문하면, ClickUp 작업과 문서를 기반으로 상황에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다.

💡전문가 팁: ClickUp Brain을 사용하면 ClickUp 작업 공간을 떠나지 않고도 ChatGPT와 Claude 같은 모델 간에 전환할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 AI 구독 비용을 지불하지 않고도, 미묘한 뉘앙스가 필요한 글쓰기에는 Claude를, 복잡한 논리 작업에는 GPT를 사용하는 등 작업에 적합한 추론 엔진을 선택할 수 있습니다. ClickUp Brain을 통해 단일 인터페이스에서 여러 LLM을 활용하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트

단일 단계뿐만 아니라 전체 워크플로우를 자동화하고 싶다면, ClickUp Super Agents를 사용해 보세요.

Super Agents는 단일 AI 작업을 실행하는 대신, 작업 공간 전반에 걸쳐 여러 단계를 조율합니다. Super Agents를 작업 공간의 맥락을 이해하고 인간이 할 수 있는 것 이상의 일을 해내는 AI 팀원으로 생각해보세요. 일단 설정되면, Super Agents는 특정 트리거(예: 회의 종료, 양식 제출, 작업 상태 변경 등)를 감지하고 즉시 다음 일련의 작업을 실행할 수 있습니다.

📌 예시로, 여러분의 작업 공간 내에서 프로젝트 관리 슈퍼 에이전트가 작동한다고 상상해 보세요.

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요

문서에 새로운 프로젝트 개요를 추가하면 에이전트가 이를 읽고 프로젝트 플랜을 수립합니다.

이 도구는 ClickUp 작업, 하위 작업 및 마감일을 자동으로 생성합니다. 그런 다음 역할에 따라 디자이너, 작가, 개발자에게 일을 배정합니다. 또한 작업을 관련 문서와 자산에 연결해 줍니다.

작업이 진행됨에 따라 에이전트는 작업 업데이트를 모니터링합니다. 작업이 지연되면 이를 표시하고 소유자에게 알립니다. 또한 프로젝트 채널에 주간 진행 상황 요약을 자동으로 게시합니다.

마지막으로, 프로젝트가 완료되면 최종 보고서를 작성합니다.

🌟 실제 결과: Bell Direct와 같은 기업들은 Super Agents를 활용해 하루 800건 이상의 이메일을 분류하여 운영 효율성을 20% 향상시켰습니다!

🔎 알고 계셨나요? 기업용 앱의 40%가 조만간 작업별 AI 에이전트를 기능으로 탑재할 예정입니다. 이는 팀워크와 워크플로우의 효율성을 높여줄 것이므로, 경쟁사보다 뒤처지지 않으려면 지금이 바로 준비할 적기입니다.

🎥 이 비디오를 시청하여 Super Agents가 어떤 도움을 드릴 수 있는지 확인해 보세요:

규칙 기반 자동화

AI 지원 외에도, ClickUp 자동화 기능을 통해 규칙 기반의 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이러한 자동화 기능은 상태 변경, 마감일 도래, 새로운 담당자 추가 등 특정 조건이 충족될 때 작업을 트리거합니다. 이를 통해 백그라운드에서 프로세스가 원활하게 진행되므로, 팀은 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

어디서부터 시작해야 할지, 무엇을 자동화해야 할지 모르시나요? ClickUp에 있는 100개 이상의 미리 만들어진 자동화 템플릿 라이브러리에서 레시피를 선택해 보세요. 또는 ClickUp Brain의 자연어 프롬프트를 사용하여 자동화를 직접 만들어 보세요!

ClickUp 자동화 기능을 통해 적절한 작업을 자동으로 실행하고 업무를 원활하게 진행하세요

반면 Focalboard에는 기본 AI 기능이나 내장 자동화 기능이 포함되어 있지 않습니다. 가볍고 오픈 소스인 도구이기 때문에, 상태 업데이트부터 반복적인 워크플로우 생성까지 모든 작업 관리를 수동으로 수행해야 합니다.

⚠️Focalboard의 API를 통해 맞춤형 자동화 기능을 구축해 볼 수 있습니다. 하지만 이 플랫폼은 팀의 업무 부담을 줄여줄 수 있는 기본 제공 인텔리전스 기능을 제공하지 않습니다.

🏆 결론: ClickUp은 내장된 AI와 자동화 기능을 통해 생산성 향상을 원하는 팀에게 확실한 이점을 제공합니다. Focalboard는 수동 프로세스에 익숙하거나 자체 맞춤형 워크플로우 자동화 솔루션을 구축할 자원이 있는 팀에게 이상적입니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식 격차, 또는 보안 우려입니다. 하지만 작업 공간에 AI가 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 줍니다. 이 기능은 자연어 프롬프트를 이해하여 AI 도입 시 우려되는 세 가지 문제를 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결해 줍니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식 격차, 또는 보안 우려입니다. 하지만 작업 공간에 AI가 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 줍니다. 이 기능은 자연어 프롬프트를 이해하여 AI 도입 시 우려되는 세 가지 문제를 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결해 줍니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

작업 및 프로젝트 관리 보기

모든 사람에게 딱 맞는 단일한 방식은 존재하지 않습니다. 엔지니어들은 간단한 목록을 선호할 수 있는 반면, 프로젝트 관리자들은 타임라인 계획을 세우기 위해 간트 차트가 필요할 것입니다. 이로 인해 모든 사람이 스프레드시트나 다른 도구를 사용해 번거로운 우회 방법을 강구해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

ClickUp 뷰는 프로젝트를 재구성할 필요 없이 동일한 데이터를 다양한 형식으로 시각화할 수 있게 해줌으로써 이 문제를 해결합니다. 자신의 역할에 맞춰 상위 수준의 리소스 관리 개요 보기와 간단한 체크리스트 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

ClickUp에서 15가지 이상의 프로젝트 보기를 선택하세요

15가지 이상의 다양한 보기 중에서 무료로 선택해 보세요. 그중 몇 가지를 소개합니다:

ClickUp을 사용하면 맞춤형 설정을 저장하고 팀원들과 공유할 수 있습니다. 이를 통해 모든 팀원이 처음부터 설정을 다시 할 필요 없이 동일한 필터링된 데이터에 접근할 수 있습니다. 각 보기에는 세분화된 필터링, 정렬 및 그룹화 옵션이 포함되어 있어 특정 프로젝트 세부 정보를 정확히 파악할 수 있습니다.

사용자 지정 필드는 이러한 유연성을 지원합니다. 이를 통해 선택한 모든 보기 내에서 워크플로우에 특화된 데이터 포인트를 직접 추적할 수 있습니다.

ClickUp 작업은 크고 복잡한 프로젝트를 관리하기 쉬운 실행 항목으로 세분화하는 데 가장 적합한 도구입니다. 하위 작업과 ClickUp 작업 체크리스트를 사용하면 아주 사소한 세부 사항까지 추적할 수 있습니다. 동시에 맞춤형 상태를 활용하여 각 결과물이 현재 어떤 단계에 있는지(할 일, 진행 중, 완료 등) 정확히 모니터링할 수 있습니다.

ClickUp 작업 내에서 시간을 추적하고 사용자 지정 필드를 생성하여 완벽한 워크플로우 개요를 확인하세요

시간에 민감한 업무의 경우, 통합된 시간 추적 기능 과 드래그 앤 드롭 방식의 간트 보기를 통해 작업 간 의존성을 시각화하고 실시간으로 타임라인을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 간단한 할 일 목록을 관리하든 여러 부서가 참여하는 제품 출시를 관리하든, 작업의 맥락이 일관되게 유지되고 언제든지 쉽게 접근할 수 있습니다.

ClickUp의 방대한 뷰와 달리, Focalboard는 칸반, 테이블, 달력, 갤러리라는 네 가지 핵심 뷰에 중점을 둡니다. 예상하셨겠지만, 이러한 뷰는 복잡한 프로젝트 관리보다는 간단한 프로젝트 추적에 더 적합합니다.

칸반 보드는 주요 작업 공간으로, 카드에는 표준 속성, 체크리스트 및 댓글이 포함됩니다.

🏆 결론: ClickUp은 동일한 데이터에 대해 서로 다른 관점이 필요한 다부서 간 프로젝트에 필요한 구조적 깊이를 제공합니다. Focalboard는 가볍고 오픈소스 기반의 보드를 원하며, 간트 차트나 업무량 관리와 같은 고급 기능이 필요 없는 소규모 기술 팀에 더 적합합니다.

프로젝트 관련 대화가 Slack, 이메일 스레드, 무작위 작업 댓글 등에 흩어져 있으면 결정 사항이 필연적으로 누락되기 마련입니다. 예를 들어, 일반 직원은 하루에 1,200번이나 앱을 토글하며, 주당 거의 4시간을 집중력을 다시 잡는 데 소비합니다. 이러한 '업무 분산' 현상으로 인해 모든 회원의 의견을 일치시키거나 신규 회원이 업무에 빠르게 적응하는 것은 거의 불가능해집니다.

ClickUp은 다음 기능들을 통해 팀의 협업을 단일 작업 공간으로 통합함으로써, 커뮤니케이션이 실제 업무와 밀접하게 연결되도록 지원합니다:

ClickUp 채팅 : 프로젝트 및 작업과 연결된 다이렉트 메시지나 전용 채널에서 실시간으로 대화할 수 있어, 다른 앱으로 전환할 필요가 없습니다 프로젝트 및 작업과 연결된 다이렉트 메시지나 전용 채널에서 실시간으로 대화할 수 있어, 다른 앱으로 전환할 필요가 없습니다

작업 댓글 : 스레드형 답글, 첨부 파일, 특정 팀 회원에게 알림을 보내는 스레드형 답글, 첨부 파일, 특정 팀 회원에게 알림을 보내는 @멘션 기능을 통해 토론 내용을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 생태계 내 어디서나 @멘션을 사용하여 팀 회원이나 슈퍼 에이전트에게 알림을 보내세요

ClickUp 문서: 실시간 공동 편집 기능을 통해 프로젝트 플랜, 회의 노트, wiki를 작성하고 수정하여 모든 팀원이 최신 버전을 기반으로 작업할 수 있도록 합니다.

ClickUp 화이트보드 : 아이디어를 클릭 한 번으로 작업으로 전환할 수 있는 시각적 협업 스페이스를 통해 브레인스토밍과 실행 사이의 간극을 메워보세요 아이디어를 클릭 한 번으로 작업으로 전환할 수 있는 시각적 협업 스페이스를 통해 브레인스토밍과 실행 사이의 간극을 메워보세요

ClickUp Clips : 화면을 녹화하여 피드백을 제공하거나, 복잡한 프로세스를 설명하거나, 실시간 회의 없이도 간단한 업데이트를 공유하세요 화면을 녹화하여 피드백을 제공하거나, 복잡한 프로세스를 설명하거나, 실시간 회의 없이도 간단한 업데이트를 공유하세요

반면 Focalboard는 카드 댓글과 첨부 파일 기능을 통해 기본적인 작업 단위 협업을 제공합니다. 하지만 광범위한 팀 커뮤니케이션, 실시간 문서 편집, 시각적 브레인스토밍을 위한 내장 도구는 부족합니다.

동일한 수준의 연결성을 확보하기 위해 Focalboard는 Mattermost나 기타 외부 tools와의 연동에 의존합니다. 이는 종종 ClickUp이 제거하고자 하는 바로 그 사일로를 다시 만들어낼 위험이 있습니다.

🏆 결론: ClickUp은 끊임없는 앱 전환을 멈추고 대화와 업무 진행 상황을 한눈에 파악하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다. Focalboard는 기본적인 작업 수준 업데이트에는 유용한 선택지이지만, 팀 전체의 의미 있는 협업을 위해서는 별도의 기술 스택을 관리해야 합니다.

연동 기능 및 확장성

프로젝트 관리 도구가 다른 기술 스택과 연동되지 않으면, 팀은 수동 데이터 입력의 악순환에 빠지게 됩니다. 예를 들어, GitHub, Figma 또는 Salesforce 간에 정보를 복사하다 보면 버전 관리 오류가 발생하거나 업데이트를 놓치는 일이 생기기 마련입니다.

🧠 재미있는 사실: 수동 데이터 입력과 관리 작업으로 인해 미국 기업들은 직원 1인당 연간 평균 28,500달러의 비용을 지출하고 있습니다. 이는 ‘수동 프로세스’가 단순히 워크플로우를 늦추는 것뿐만 아니라 막대한 수익 손실을 초래한다는 점을 보여줍니다.

ClickUp 통합 기능은 전체 워크플로우를 위한 중앙 지휘 센터 역할을 수행하여 이러한 번거로움을 해소합니다. 1,000개가 넘는 사용하기 쉬운 통합 기능을 통해 GitHub의 개발 진행 상황을 동기화하거나, 대화형 Figma 프로토타입을 삽입하거나, Salesforce의 영업 기회를 실행 가능한 작업으로 자동 변환할 수 있습니다.

ClickUp 통합 기능을 통해 전체 기술 스택을 동기화하세요

그 결과? 별도의 수동 작업 없이도 앱 간에 정보가 원활하게 흐릅니다. 또한 맞춤형 자동화 기능이나 데이터 동기화 파이프라인을 구축해야 할 경우, 개발자는 언제든지 ClickUp API를 활용할 수 있습니다.

Focalboard는 통합 생태계가 훨씬 더 제한적입니다. 이 도구는 주로 Mattermost와의 네이티브 연결에 중점을 두고 있습니다. 오픈 소스 특성과 공개 API 덕분에 기술적으로는 개발 팀이 필요한 모든 연결을 구축할 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 상당한 내부 리소스와 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

🏆 결론: 다양한 상용 앱에 의존하며 데이터 흐름을 즉시 자동화하고자 하는 팀에게는 ClickUp이 더 적합합니다. Focalboard는 자체적인 사설 통합 생태계를 구축하고 유지 관리하는 것을 선호하는 기술 팀에게 높은 수준의 확장성을 제공합니다.

배포 및 데이터 소유권

많은 조직에서 협업과 보안은 종종 상반된 방향으로 작용합니다. 팀은 문서 공유, 신속한 업데이트, 실시간 협업을 원합니다. 반면 보안 팀은 다음과 같은 질문을 던집니다. 이 도구는 에어갭 환경에서 실행될 수 있나요? 데이터는 어디에 저장되나요?

진정한 과제는 새로운 tool을 도입하는 것이 아닙니다. 데이터 주권을 훼손하지 않으면서도 현대적인 협업을 가능하게 해주는 tool을 찾는 것입니다.

ClickUp은 자체 호스팅으로 인한 높은 운영 비용을 절감해 줍니다. 서버 관리에 따른 유지보수 부담 없이 기업급 보안을 제공합니다. 이 플랫폼은 Amazon Web Services(AWS)에서 호스팅되며 SOC 2 인증을 획득했습니다. 귀하의 데이터는 종단 간 암호화로 보호됩니다.

이를 통해 엄격한 보안 기준을 충족하면서 고성능 SaaS 작업 공간을 구축할 수 있습니다. 패치, 성능 및 인프라 안정성에 대한 책임을 전담 보안 팀에 맡길 수 있습니다.

하지만 자체 호스팅이 필수적인 팀의 경우, Focalboard는 완전한 데이터 소유권을 제공합니다. Docker 또는 기타 방법을 활용한 자체 호스팅 배포를 위해 설계되어, 데이터와 인프라를 완전히 제어할 수 있습니다. 이는 엄격한 데이터 거주지 요건을 가진 조직에게 결정적인 이점입니다.

하지만 그 대가로 내부적인 책임이 크게 증가합니다. 모든 보안 업데이트, 데이터베이스 백업, 인프라 패치를 전적으로 팀이 제공해야 하기 때문입니다.

🏆 결론: 두 도구 간의 장단점은 이보다 더 명확할 수 없습니다. 자동으로 최신 상태를 유지하는 보안과 규정 준수를 보장하는 클라우드 인프라가 필요하다면 ClickUp을 선택하세요. 절대적인 데이터 주권을 우선순위로 삼으며 자체 서버 환경을 관리할 기술적 역량이 있다면 Focalboard를 선택하세요.

Focalboard와 ClickUp 중 어떤 것을 선택해야 할까요?

잘못된 선택을 하면 6개월 후에 고통스러운 마이그레이션 과정을 겪게 될 수도 있으니, 간단하게 결정해 봅시다. 적합한 tool은 전적으로 팀의 우선순위와 기술적 역량에 달려 있습니다.

결정을 내리는 데 도움이 될 간단한 목록을 소개합니다:

다음과 같은 경우 Focalboard를 선택하세요:

귀하의 팀은 오픈소스 프로젝트 관리 도구를 적극적으로 활용하고 있으며, 코드베이스를 검토하거나 수정할 수 있는 기능을 원합니다.

자체 호스팅 솔루션을 의무화하는 엄격한 데이터 주권 요건이 있는 경우

배포, 유지보수, 보안 및 맞춤형 통합을 처리할 수 있는 기술적 역량을 갖추고 있습니다

워크플로우가 간단한 오픈소스 칸반 보드를 중심으로 이루어져 있으며, 고급 프로젝트 관리 기능은 필요하지 않은 경우

이미 Mattermost를 사용하고 계시며, 원활하게 연동되는 프로젝트 tools를 찾고 계신가요?

다음과 같은 경우 ClickUp을 선택하세요:

프로젝트 계획 수립부터 막힌 작업 파악까지 모든 것을 처리하려면 통합된 인텔리전스 레이어가 필요합니다

도구 , 문서, 실시간 채팅, 복잡한 프로젝트 관리를 하나의 탭으로 통합하고 싶으신가요?

자체 호스팅의 부담보다는 기업급 보안을 갖춘 관리형 인프라를 선호하신다면

프로젝트 관리 도구는 설치 즉시 일반적인 비즈니스 앱과 연결되어야 합니다

주요 목표는 작업 맥락의 분산을 줄이고 서로 연결되지 않은 tool 간 전환을 막는 것입니다

결정은 근본적인 절충점에 달려 있습니다. 무엇보다도 절대적인 데이터 통제권과 오픈소스의 유연성을 중시하시나요? 아니면 프로젝트 관리부터 팀 커뮤니케이션까지 모든 것을 처리해 주는 통합 AI 작업 공간을 선호하시나요?

후자에 마음이 기울어졌다면, 지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요. ✨

자주 묻는 질문(FAQ)

Mattermost는 Focalboard를 인수하여 그 기능을 Mattermost 플랫폼에 통합하고, 이를 “Mattermost Boards”로 리브랜딩했습니다. 원래의 독립형 Focalboard 프로젝트는 여전히 오픈 소스로 이용 가능하지만, 활발한 개발은 대부분 통합된 Mattermost 환경으로 옮겨갔습니다.

ClickUp은 모바일 및 데스크톱 앱에서 제한적인 오프라인 모드를 제공하여, 오프라인 상태에서도 작업을 보고 새 작업을 생성할 수 있으며, 다시 온라인 상태가 되면 동기화됩니다. 하지만 완전한 오프라인 환경이나 에어갭(air-gapped) 환경에서는 Focalboard와 같은 자체 호스팅 솔루션이 더 나은 선택입니다.

Focalboard 외에도 Kanboard, Wekan, Taiga 등 인기 있는 오픈 소스 칸반 도구가 있습니다. 이러한 도구들은 자체 호스팅 및 기본적인 보드 기능을 제공하지만, ClickUp에서 볼 수 있는 올인원 작업 공간 방식이나 고급 AI 기능은 제공하지 않습니다.

Focalboard는 자체 인프라 관리를 능숙하게 처리할 수 있는 중소 규모의 기술 팀에 가장 적합합니다. 고급 사용자 권한, 감사 로그, 싱글 사인온(SSO), 전담 지원 등 대기업에서 일반적으로 필요로 하는 엔터프라이즈급 기능은 부족합니다.