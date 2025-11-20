최고의 통합 작업 공간 소프트웨어 11선으로 업무를 중앙 집중화하세요

하루를 시작하며 Slack에서 팀 업데이트를 확인하고 업무를 시작합니다. 그런 다음 Google Docs로 전환해 콘텐츠를 검토하고, Asana에서 빠르게 작업을 업데이트하며, Drive에서 파일을 급하게 찾아야 합니다.

그 사이 어딘가에서, 또 다른 앱이 당신의 일일 '비밀번호 잊음' 모험을 시작할 때가 되었다고 결정하며, 이번에는 애완동물 이름의 어떤 버전을 사용했는지 기억해 보라고 도전합니다. 🤔

점심까지 tools를 전환한 횟수가 받은 편지함을 확인한 횟수보다 많으면서도 실질적인 진전은 없는 상황. 이것이 바로 분산된 작업 공간의 숨겨진 비용입니다: 끝없는 작업 전환, 놓친 업데이트, 그리고 흩어진 데이터.

이 블로그 글에서는 프로젝트, 커뮤니케이션, 목표를 하나로 모아 매일 반복되는 지루한 일과를 건너뛸 수 있도록 도와주는 11가지 통합 작업 공간 솔루션을 살펴보겠습니다. 🏁

최고의 통합 작업 공간 소프트웨어 한눈에 보기

이 블로그에서 소개하는 주요 통합 작업 공간 플랫폼을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 스타트업, 중견 기업, 기업을 위한 프로젝트, 작업, 문서, 팀 커뮤니케이션 관리를 위한 올인원 작업 공간 실시간 문서 공동 편집, 협업 화이트보드, 내장 채팅 및 비디오 SyncUps, ClickUp Brain을 통한 작업 및 문서 내 AI 지원 기능이 제공됩니다. Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Google 작업 공간 클라우드 팀과 디지털 중심 조직을 위한 클라우드 기반 협업, 커뮤니케이션 및 파일 관리 솔루션 문서와 스프레드시트에서의 실시간 편집, 통합된 Meet 및 채팅, Gmail과 문서에서의 AI 글쓰기 지원 유료 플랜은 사용자당 월 $8.40부터 시작합니다. Microsoft 365 기업 IT 및 운영 팀을 위한 안전한 문서 관리, 워크플로우 자동화 및 커뮤니케이션 솔루션 Word에서의 스마트 문서 저자 공동 작업, Excel 데이터 시각화, Power Automate 워크플로우, Teams 채팅 통합 맞춤형 가격 책정 Slack 실시간 팀 커뮤니케이션, 원활한 통합, 그리고 빠르게 움직이는 크로스-기능 팀을 위한 프로젝트 논의 스레드형 대화, 공유 문서용 캔버스, 즉석 회의용 허들 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.25부터 시작합니다(연간 청구). Confluence 기술, 제품, 엔지니어링 팀을 위한 중앙 집중식 문서 관리 및 체계적인 지식 공유 페이지 템플릿, 인라인 코멘트, 버전 추적, 문제 연결을 위한 Jira 통합, 고급 권한 관리 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $5.42부터 시작합니다. Zoho Workplace 소규모부터 중규모 비즈니스까지, 이메일, 문서 및 팀 관리 솔루션으로 비용 효율적인 협업을 실현하세요. 통합 메일, 워드 프로세서, 스프레드시트 앱, Cliq 채팅, 파일 공유용 WorkDrive, 작업 제안용 AI 어시스턴트 Zia 유료 플랜은 사용자당 월 $4부터 시작합니다 망고앱스 대기업 및 하이브리드 근무 환경을 위한 인트라넷 기반 소셜 협업 및 직원 참여 솔루션 개인화된 뉴스피드, 그룹 hub, 직원 인정 tools, 작업 보드를 갖춘 소셜 인트라넷 맞춤형 가격 책정 워크오나 여러 프로젝트와 브라우저 워크플로우를 관리하는 멀티태스킹 전문가들을 위한 탭 및 작업 공간 구성 탭 관리, 저장된 작업 공간, 브라우저 세션 복원, 앱 간 작업 연결 유료 플랜은 사용자당 월 7달러부터 시작됩니다. Notion 스타트업, 제작자, 제품 중심 팀을 위한 노트, 프로젝트, 데이터베이스를 위한 유연한 작업 공간 연결된 데이터베이스, 동기화된 블록, AI 글쓰기 및 요약, 칸반, 타임라인 보기 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Rambox 여러 메시징 및 이메일 플랫폼을 동시에 사용하는 전문가들을 위한 통합 앱 관리 및 커뮤니케이션 hub 600개 이상의 앱을 지원하는 통합 작업 공간, 다중 계정용 세션 격리, 맞춤형 알림, 집중 모드 무료; 유료 플랜은 3명의 사용자에게 월 7달러부터 시작합니다 Bitrix24 성장하는 비즈니스와 클라이언트를 관리하는 에이전시를 위한 올인원 CRM, 프로젝트 및 커뮤니케이션 제품군 칸반 및 간트 작업 보기, 채팅 및 영상 통화 내 CoPilot AI 어시스턴트, 내장형 커뮤니케이션 tools 유료 플랜은 50명 기준 월 $124부터 시작됩니다.

통합 작업 공간 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

올인원 소프트웨어에서 우선적으로 고려해야 할 기능은 다음과 같습니다:

원활한 앱 통합: 채팅, 비디오, 문서, 작업, 달력 등 키 tools를 하나의 인터페이스에서 지원하여 앱 전환 없이도 원활하게 활용할 수 있습니다.

지능형 자동화 및 AI 인사이트: 반복적인 작업을 자동화하고 상황에 맞는 제안을 제공하는 스마트 어시스턴트와 알고리즘을 내장합니다.

통합 검색 및 지식 접근: 모든 애플리케이션과 데이터 소스에 걸쳐 검색 가능한 콘텐츠를 제공하여 팀이 필요할 때 필요한 정보를 찾을 수 있도록 합니다.

사용자 정의 가능한 워크플로우 및 보기: 크로스 기능 팀이 실제 업무 방식을 반영하는 상태, 필드, 보드, 타임라인 또는 자동화를 설정할 수 있도록 지원합니다. 크로스 기능 팀이 실제 업무 방식을 반영하는 상태, 필드, 보드, 타임라인 또는 자동화를 설정할 수 있도록 지원합니다.

실시간 협업: 채팅, 파일 공동 편집, 대시보드, 분석 기능을 지원하여 팀이 정보를 공유하고 목표를 함께 달성할 수 있도록 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하 플랫폼으로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 모든 것 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

바쁜 팀을 위한 최고의 통합 작업 공간 소프트웨어 11선

워크플로우, 커뮤니케이션, 프로젝트를 한곳에 모아 관리할 수 있는 최고의 통합 작업 공간 소프트웨어 플랫폼을 소개합니다. 👇🏼

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 신뢰하셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

ClickUp (AI 기반 컨텍스트를 활용한 통합 일 관리에 최적)

모든 일을 ClickUp의 통합 AI 작업 공간에 한데 모아보세요

오늘날의 일 방식은 제대로 작동하지 않습니다.

대부분의 팀은 업데이트 공유, 파일 검색, 분산된 tools 간 전환에 60% 이상의 시간을 소비하며, 생산성과 명확성을 저해하는 정보 단절을 헤쳐 나갑니다.

많은 '올인원' 제품들이 별도의 tools를 하나의 가격 플랜으로 묶는 방식과 달리, ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어는 팀에게 통합된 제품 경험을 제공합니다. 이를 통해 작업, 문서, 목표, 대화를 하나의 일관된 계층 아래 하나로 연결합니다.

통합된 AI 작업 공간을 구축하는 방법을 살펴보겠습니다:

프로젝트를 일관된 워크플로우로 분해하세요

ClickUp 작업은 플랫폼의 작업 관리 시스템의 양식입니다. 하위 작업, 의존성, 연결된 문서 및 대화를 통해 팀은 누가 무엇을 하는지, 그 중요성, 다음 단계가 무엇인지 절대 놓치지 않습니다. Tasks 내에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

팀의 실제 워크플로우를 반영하여 '할 일', '진행 중', '검토 중'과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 생성하면 모두가 다음 단계가 무엇인지 항상 파악할 수 있습니다.

필요한 데이터를 정확히 수집하고 체계화하세요 50개 이상의 ClickUp 사용자 지정 필드 (드롭다운 메뉴, 체크박스, 평가, 통화 등)로

가장 중요한 사항을 즉시 파악하세요 : 작업 우선순위 수준을 지정하고 태그를 적용하여 손쉬운 필터링, 추적 및 팀 간 가시성을 확보하세요

빠른 응답을 확보하고 모든 구성원이 최신 정보를 공유하도록 팀원을 태그하고, 관찰자를 추가하며, 즉각적인 주의를 요하는 댓글을 할당하세요.

AI 기반 기능으로 일 가속화

ClickUp Brain을 활용해 키를 추출하고, 다음 단계를 할당하며, 전략을 손쉽게 수립하세요

통합형 AI tool인 ClickUp Brain은 작업, 문서, 대화, 인력, 조직 지식을 하나로 통합합니다. 신경망 엔진이 맥락, 관계, 목표를 이해하므로 직관적으로 정보를 검색하고 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

이 소프트웨어의 AI 프로젝트 관리자는 작업 목록 생성, 업데이트 작성, 진행 상황 추적, 스탠드업 회의 자동 실행 등 일상적인 프로젝트 관리를 처리합니다. 간단한 자연어 프롬프트만 입력하면 됩니다. 다음과 같이 요청하세요:

작업 요약: "지난주 이후 이번 스프린트에서 무엇이 업데이트되었나요?"

진행이 멈춘 일을 찾기: “15일 이상 업데이트되지 않은 작업을 찾아 차단 요인 보고서를 생성하세요”

중복 작업 찾기: “마케팅 목록에서 유사하거나 중복되는 작업을 찾아주세요”

업데이트 생성: "간단한 작업 요약, 상태 보고서 및 하위 작업 목록을 작성하세요"

대화 맥락 유지

ClickUp Chat으로 대화를 체계적으로 정리해 빠르게 접근하고, 모든 채팅 메시지를 추적 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp 채팅은 팀의 커뮤니케이션 지휘 센터라고 생각하세요. 메시징을 하면서 일을 생성하고 관리할 수 있으며, 모든 채팅을 맥락에 맞게 유지합니다.

공개 채널과 개인 다이렉트 메시지로 모든 구성원이 연결된 상태를 유지하세요

ClickUp 싱크업으로 원클릭 오디오/영상 통화 및 화면 공유를 통해 즉시 협업하세요.

파일과 작업 공유, 링크 삽입, @멘션으로 팀 회원 태그 지정하여 모두가 최신 정보를 공유하도록 하세요.

ClickUp의 AI 에이전트와 Catch Me Up 기능을 통해 빠른 답변과 스레드 요약 정보를 확인하세요. 기능을 통해 빠른 답변과 스레드 요약 정보를 확인하세요.

🌟 추가 혜택: AI 데스크톱 동반자 ClickUp Brain MAX는 모든 일 앱, ClickUp 데이터, 연결된 앱, 웹 검색에 걸쳐 AI, 검색, 자동화를 통합하여 진정한 상황 인식 AI를 제공함으로써 AI 확산 문제를 해결합니다. 여러 일 tools를 넘나들며 검색하고 자동화하며 생성하세요. 맥락 전환이나 여러 앱을 뒤질 필요 없이! 더 이상 지연, 수동 검색, 인지 부하가 없습니다! GPT, Claude, Gemini 등 최고의 프리미엄 AI 모델 간 전환 가능

일반적인 웹 정보가 아닌 일 데이터를 기반으로 한 상황에 맞는 답변을 얻으세요.

ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub 및 기타 모든 앱에서 콘텐츠를 찾아보세요

프롬프트 엔지니어링이나 수동 입력 없이도 보고, 작업, 메시지를 생성하고, 업데이트를 작성하거나 데이터를 분석하세요.

Talk To Text로 음성 중심의 업무 환경을 구축하세요 — 모든 앱에서 작동하는 /AI 정교한 음성 인식 기술입니다. 아이디어를 음성으로 입력하고, 작업을 할당하며, 이메일 초안을 작성하거나 회의를 요약하여 생산성을 4배 높여보세요.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능의 결과로 신규 사용자에게는 약간의 학습 곡선이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 리뷰어가 잘 요약했습니다:

혼자 또는 소규모 팀(저처럼 Android/Kotlin 솔로 트래블러 프로젝트 규모)으로 일하는 사람에게는 무료/중간 등급 기능이 충분히 넉넉하게 느껴집니다 — 큰 비용 없이 시작할 수 있고 필요에 따라 확장할 수 있죠. 저에게 가장 큰 장점은 ClickUp이 작업, 문서, 목표, 달력, 보드 등 모든 것을 한 곳에서 볼 수 있게 해준다는 점입니다. 그래서 "앱 사이를 왔다 갔다"는 느낌이 거의 들지 않아요. 기존에 사용하던 tools와의 연동은 개발 + 블로깅 + 팀 커뮤니케이션 워크플로우의 마찰을 줄여주었습니다. *

2. Google Workspace (클라우드 기반 협업, 커뮤니케이션 및 파일 관리에 최적)

Google 작업 공간을 통해

Google Workspace는 중앙 집중화된 커뮤니케이션, 협업 및 생산성 tools를 원하는 현대 조직을 위한 디지털 hub 역할을 합니다.

메시징을 위한 Gmail과 채팅부터 파일 관리를 위한 드라이브, 콘텐츠 생성을 위한 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션에 이르기까지 모든 앱이 연결됩니다. 작업 공간용 Gemini를 통한 AI 통합은 일상적인 워크플로우를 통찰력 기반 프로세스로 전환하여 팀이 영향력 높은 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

관리자 콘솔을 통해 IT 팀은 사용자 관리, 권한 설정 및 전사적 데이터 보안을 수행할 수 있습니다.

Google 작업 공간 주요 기능

Google Drive에서 문서를 안전하게 저장, 정리 및 공유하세요.

Google Meet을 사용하여 소음 제거 기능으로 비디오 회의 및 프레젠테이션을 진행하세요

AppSheet 를 사용하여 워크플로우를 자동화하고 코딩 없이 앱을 구축하세요.

Google Sites 로 내부 웹사이트나 프로젝트 hub를 생성하세요.

맞춤형 도메인용 Gmail(@yourcompany.com)으로 비즈니스 이메일 관리를 하세요.

Google 작업 공간의 한도

한도의 저장소(기본 플랜 기준 사용자당 15GB)으로 인해 빈번한 업그레이드가 필요합니다.

Gemini 및 YouTube와 같은 프리미엄 앱은 더 높은 요금제의 Workspace 플랜이 필요합니다.

Google 작업 공간 가격

스타터: 사용자당 월 $8.40

스탠다드: 사용자당 월 $16.80

추가 혜택: 사용자당 월 $26.40

기업: 맞춤형 가격

Google 작업 공간 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (46,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Workspace에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 이렇게 말합니다:

Google Workspace에서 가장 마음에 드는 점은 모든 tools가 서로 완벽하게 통합된다는 것입니다. Gmail, Drive, Docs, Sheets, Meet가 실시간으로 연동되어 협업이 놀라울 정도로 쉽고 효율적입니다. […] 또한 고급 맞춤형 옵션, 특히 Docs와 Sheets의 경우 일부 데스크탑 대안 프로그램만큼 유연하지 않다는 점도 발견했습니다.

🔍 알고 계셨나요? AI가 어디에나 존재하는 지금, 서로 거의 소통하지 않는 tools들로 자신만의 디지털 프랑켄슈타인을 만드는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 실제로 88%의 사람들이 매일 AI를 사용하고, 55%는 하루에 여러 번 사용합니다. 몇 가지 '유용한' tool로 시작된 것이 순식간에 AI 확산으로 번집니다. 바로 이 때문에 오늘날의 지식 근로자에게 통합 작업 공간이 필수적인 것입니다.

3. Microsoft 365 (보안 문서 관리, 워크플로우 자동화 및 커뮤니케이션에 최적)

via Microsoft 365

Microsoft 365는 생산성 앱, 협업 플랫폼, 지능형 클라우드 서비스를 제공하는 통합 디지털 작업 공간입니다.

기존 독립형 Office 버전과 달리, 자동 업데이트, 클라우드 스토리지, 기업급 제어 기능을 갖춘 이 생태계는 스타트업부터 글로벌 기업까지 모두에게 적합한 선택입니다.

플랫폼의 AI 어시스턴트인 코파일럿은 Outlook에서 이메일을 요약하고, PowerPoint에서 프레젠테이션을 생성하며, Excel에서 데이터 트렌드를 분석하고, Word에서 콘텐츠 초안을 작성합니다. 내부 커뮤니케이션을 위한 Viva Engage, 빠른 비디오 편집을 위한 Clipchamp 같은 tools와 결합하면 인사이트 중심의 업무 환경을 구축할 수 있습니다.

Microsoft 365 최고의 기능

Microsoft Teams 를 통해 실시간으로 협업하고 소통하세요.

OneDrive 및 SharePoint 통합으로 파일을 안전하게 저장하고 동기화하세요

Microsoft Marketplace 를 통해 AI 기반 비즈니스 솔루션을 구매, 배포 및 관리하세요.

OpenAI의 최신 모델로 구동되는 Copilot Chat을 통해 AI 채팅, 브레인스토밍 및 연구 기능을 활용하세요.

Microsoft 365 한도

비(非) Microsoft 제품과의 통합은 어려울 수 있으며, 이는 다중 플랫폼 워크플로우에 한도를 imposes.

일부 고급 기능(예: Power BI)은 추가 설정이 필요하거나 모든 플랜에 포함되지 않을 수 있습니다.

Microsoft 365 가격

맞춤형 가격 책정

Microsoft 365 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (5,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (13,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft 365에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자 피드백에 따르면:

저는 매일 Microsoft 365에 의존하며, 일의 완료에 큰 부분을 차지합니다. 설정은 간단했고, 앱이 사용자 친화적이라 금방 익숙해졌습니다 […] 다만 Microsoft 365는 특히 시스템 자원을 많이 소모하는 Teams를 실행할 때 다소 무겁게 느껴질 때가 있습니다. 개인 계정과 업무 계정 간 전환이 항상 매끄럽지 않으며, OneDrive 동기화가 가끔 느려질 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 스프레드시트인 VisiCalc( 1979) 는 혁신적이어서 사람들이 이를 사용하기 위해 애플 II 컴퓨터를 구매할 정도였습니다. 이는 일용 개인 컴퓨팅의 시작을 알린 '킬러 앱'으로 알려져 있습니다.

4. Slack (실시간 팀 커뮤니케이션, 통합 기능, 프로젝트 논의에 최적)

via Slack

Slack은 대화, 파일, AI 에이전트가 공존하는 통합 커뮤니케이션 플랫폼입니다.

프로젝트나 부서별로 전용 채널을 생성하여 논의가 집중되고 검색 가능하도록 유지하세요. 모든 메시지, 문서, 결정 사항은 작업 공간 내에 저장됩니다. 오디오/비디오 채팅을 위한 빠른 회의, 업데이트를 위한 Clip, 협업 문서 작성을 위한 Canva를 통해 하이브리드 및 원격 팀도 일관성을 유지할 수 있습니다.

앱 전환에 지친 동료들을 위해 Slack의 Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello 등 심층 통합 기능이 모든 tools와 업데이트를 플랫폼 하나로 모아줍니다.

Slack의 주요 기능

Slack Connect 를 통해 클라이언트 및 공급업체와 외부 협업하세요.

반복적인 워크플로우를 워크플로우 빌더 로 자동화하세요

기업 검색 기능을 통해 메시지, 파일, 의사결정 사항을 찾아보세요.

Slack 내 AI와 Agentforce를 활용하여 대화 스레드를 요약하고, 실행 항목을 추출하며, 콘텐츠를 생성하세요.

Slack의 한도

Slack은 특히 여러 채널에 추가될 경우 끊임없는 알림으로 인해 부담스러울 수 있습니다.

검색 기능이 한도여서 채팅이 체계적으로 정리되지 않으면 오래된 메시지나 파일을 찾기 어려울 수 있습니다.

Slack 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $7.25 (연간 결제)

Business+: 사용자당 월 $15 (연간 결제)

기업+: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (36,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,882)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 플랫폼 평가:

가장 마음에 드는 점은 팀 커뮤니케이션을 한곳에 모아준다는 것입니다. 끝없는 이메일 체인 속에서 내용이 사라지는 대신, 각 프로젝트, 팀, 심지어 일상적인 채팅을 위한 전용 채널을 운영합니다. […] 몇 달 전 내용을 찾으려다 업그레이드하지 않아 사라진 걸 발견하면 정말 답답합니다. 마치 자신의 대화 기록을 보관하기 위해 강제로 비용을 내야 하는 기분이 들죠. *

가장 마음에 드는 점은 팀 커뮤니케이션을 한곳에 모아준다는 것입니다. 끝없는 이메일 체인 속에서 내용이 사라지는 대신, 각 프로젝트, 팀, 심지어 일상적인 채팅을 위한 전용 채널을 운영합니다. […] 몇 달 전 내용을 찾으려다 업그레이드하지 않아 사라진 걸 발견하면 정말 답답합니다. 마치 자신의 대화 기록을 보관하기 위해 강제로 비용을 내야 하는 기분이 들죠.

🧠 재미있는 사실: 주 40시간 일 아이디어는 19세기 노동 운동가들이 "8시간은 일하고, 8시간은 쉬고, 8시간은 원하는 대로"라는 슬로건을 내걸며 시작되었습니다. 그 이전에는 하루 12~14시간 근무가 normal이었습니다.

📖 추천 읽기: 팀 채팅을 위한 최고의 Slack 대안

5. Confluence (문서화 및 체계적인 지식 공유에 최적)

via Confluence

Atlassian의 Confluence는 팀이 협업하고, 문서를 작성하며, 지식을 체계화할 수 있도록 지원하는 디지털 작업 공간입니다.

화이트보드와 실시간 문서부터 데이터베이스와 비디오 업데이트까지, 여러분의 일 방식에 맞춰 유연하게 활용됩니다. 디자이너는 개념을 시각적으로 설계하고, 제품 팀은 제품 요구사항 문서(PRD)를 작성하며, 운영 팀은 반복 프로세스를 체계화하여 일의 모든 단계를 검색 가능하게 관리할 수 있습니다.

Rovo는 Atlassian의 AI 엔진으로, 모든 도구 스택을 연결합니다. Jira, Slack 및 기타 플랫폼 전반에 걸쳐 콘텐츠를 요약하고 지식 기반을 연결하는 데 활용하세요. 플랜을 초안 작성하거나 문서를 다듬을 수 있으며, 회사 정책, 프로젝트 소유자 또는 회의 요점에 대한 빠른 답변은 Rovo Chat에 문의하세요.

Confluence 최고의 기능

화이트보드를 활용해 아이디어를 시각적으로 브레인스토밍하고, 다이어그램을 그리거나 프로세스를 매핑하며, 아이디어를 즉시 작업으로 전환하세요.

맞춤형 보기를 지원하는 데이터베이스 를 활용하여 프로젝트 마일스톤, 온보딩 데이터 또는 OKR을 효율적으로 관리하세요.

AI 생성 페이지 와 댓글 요약 으로 키 업데이트를 몇 초 만에 확인하며 손쉽게 업무를 따라잡으세요.

프로젝트 관리 , 회의 노트, 마케팅 플랜 등 미리 제작된 템플릿을 활용해 새 프로젝트나 문서를 빠르게 시작하세요 .

Confluence의 한도

페이지 에디터는 특히 복잡한 형식, 이미지 또는 매크로를 다룰 때 불편하고 답답할 수 있어 문서 생성 속도를 저하시킵니다.

적절한 페이지 및 콘텐츠 관리 기능이 부족하여 데이터가 체계적으로 관리되지 못합니다.

Confluence 가격

Free

표준: 사용자당 월 $5.42

프리미엄: 사용자당 월 $10.44

기업: 맞춤형 가격

Confluence 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 컨플루언스에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 표현을 빌리자면:

서비스 업계에 종사하는 우리는 정기적인 회의 진행 및 기록이 비즈니스를 원활히 운영하는 데 필수적인 일상 업무입니다. 컨플루언스는 협업 토론을 지원할 뿐만 아니라 회사 내부 문서의 열람 및 작성에도 유용합니다. […] 컨플루언스의 주요 한도 중 하나는 경직된 구조와 고정된 템플릿으로 인해 MS 워드나 Notion처럼 페이지 디자인이나 커스터마이징이 불가능하다는 점입니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Confluence 대안 및 경쟁사

6. Zoho Workplace (이메일, 문서, 팀 관리에 최적)

via Zoho Workplace

Zoho Workplace는 디지털 일 환경을 간소화하고자 하는 조직을 위해 설계된 협업 제품군입니다. 단일 로그인으로 모든 tools에 접근하고, 작업을 관리하며, 최신 정보를 확인할 수 있는 대시보드를 제공합니다.

Zoho Mail, Cliq, WorkDrive, Connect와 같은 통합 앱을 통해 전문가들은 실시간으로 콘텐츠를 작성하고 공유하며 협업할 수 있습니다.

내장된 AI 어시스턴트 Zia는 연결된 모든 플랫폼의 검색 결과를 표시하여 메시지, 파일 또는 노트의 위치를 찾는 데 도움을 주며 지능적인 층을 더합니다.

Zoho Workplace 주요 기능

Zoho Writer , Sheet , Show 로 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 함께 작업하세요.

Zoho WorkDrive 를 활용해 버전 관리 기능이 포함된 공유 팀 폴더에 파일을 저장하고 체계적으로 정리하세요.

Zoho Cliq의 봇으로 반복적인 채팅 및 작업 업데이트를 자동화하여 원활한 워크플로우를 구현하세요.

Zoho Workplace의 한도

한도 있는 맞춤형 옵션으로 인해 대기업에서 비효율성이 발생합니다.

데이터가 많은 프로젝트의 경우 저장소 한도가 부담스러울 수 있습니다.

Zoho Workplace 가격

워크플레이스 스탠다드: 사용자당 월 $4

Mail Lite: 사용자당 월 $1 (연간 결제)

메일 프리미엄: 사용자당 월 $4 (연간 결제)

워크플레이스 프로페셔널: 사용자당 월 $7

워크플레이스 Enterprise: 맞춤형 가격

Zoho Workplace 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (26,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Workplace에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

검증된 리뷰어가 공유합니다:

Zoho Projects는 작업 관리와 프로젝트 추적을 매우 직관적으로 만들어줍니다. 특히 목록과 간트 차트를 기반으로 한 깔끔한 레이아웃이 마음에 듭니다. 작업 마일스톤과 소요 시간을 함께 제공해 업무를 훨씬 수월하게 해줍니다. […] Zoho Projects는 기능이 풍부하지만, 특히 고급 워크플로우를 맞춤형으로 설정할 때 신규 사용자에게는 학습 곡선이 다소 가파를 수 있습니다.

ClickUp의 엔터프라이즈 AI 검색은 모든 업무를 한곳에 모아 Google Drive, Notion, Slack, Gmail 등 연결된 모든 도구에서 정보를 즉시 찾을 수 있게 합니다. 앱을 전환할 필요 없이 작업, 문서, 채팅, 회의 기록에서 추출한 빠르고 맥락에 맞는 답변을 제공하므로 항상 전체 상황을 파악할 수 있습니다. 실시간 업데이트와 AI 기반 에이전트를 통해 검색 결과가 최신 상태이며 완료됨을 신뢰할 수 있습니다. 이 통합된 경험은 시간을 절약하고 생산성을 높이며, 여러 플랫폼을 뒤지는 번거로움 없이 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

7. MangoApps (인트라넷 기반 소셜 협업 및 직원 참여도 제고에 최적)

MangoApps 제공

MangoApps는 인트라넷, 협업 허브, 일 관리 제품군의 기능을 결합한 직원 플랫폼입니다. 코딩 없이 페이지 제작이 가능한 현대적인 인트라넷, 역할 기반 대시보드, 브랜드화된 직원 포털, 알림, 뉴스레터, 타깃 업데이트를 통한 다중 채널 커뮤니케이션을 제공합니다.

이 플랫폼은 AI 어시스턴트와 에이전트를 워크플로우에 직접 통합하여 직원들이 내부 콘텐츠를 검색하고, 작업을 완료하며, 인사 또는 IT 지원을 즉시 이용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 어시스턴트는 회사 내부 데이터로 훈련되어 맥락에 맞는 정확하고 보안을 보장합니다.

MangoApps 최고의 기능

인정과 보상 제도를 통해 마일스톤, 업적, 동료 간 감사를 실천하며 직원들의 참여도를 높이세요.

50개 이상의 언어를 지원하는 내장형 언어 번역 기능을 통해 다국어 커뮤니케이션 환경을 구축하세요.

기업 데이터와 검색 강화 생성 기술을 활용하여 AI Studio에서 AI 어시스턴트를 구축하고 맞춤형으로 설정하세요.

MangoApps의 한도

여러 프로젝트에 걸친 작업 관리는 분산되어 있으며, 진행 중인 작업에 대한 통합된 보기나 보고 기능이 부족합니다.

고급 프로젝트 관리 기능(간트 차트 등)이 없습니다.

MangoApps 가격 정책

맞춤형 가격 책정

망고앱스 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 MangoApps에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 경험을 공유해보세요:

저는 망고 앱을 좋아합니다. 원격지에 위치한 회사 내 다양한 부서의 사람들과 연결하는 등 다양한 옵션을 제공하는 앱이기 때문입니다. […] 사용하기 매우 쉽고 맞춤 설정도 가능합니다. […] 그룹 간에 횡단적인 질문이나 업데이트를 게시하기는 쉽지 않습니다. 많은 콘텐츠가 단일 그룹에 집중되면서 더 넓은 청중에게 도달할 기회를 놓치기도 합니다.

저는 망고 앱을 좋아합니다. 원격지에 위치한 회사 내 다양한 부서의 사람들과 연결하는 등 다양한 옵션을 제공하기 때문입니다. […] 사용하기 매우 쉽고 맞춤 설정도 가능합니다. […] 그룹 간에 횡단적인 질문이나 업데이트를 게시하기는 쉽지 않습니다. 많은 콘텐츠가 단일 그룹에 집중되면서 더 넓은 청중에게 도달할 기회를 놓치기도 합니다.

8. Workona (탭 및 작업 공간 정리에 최적)

via Workona

워크오나는 열려 있는 탭, 클라우드 앱, 프로젝트 리소스를 전용 스페이스로 정리하여 브라우저를 집중 작업 공간으로 바꿔줍니다. 각 스페이스는 프로젝트별 디지털 책상처럼 기능하며, Google Docs와 Slack 채널부터 Figma 파일까지 모든 것을 보관합니다.

지능형 검색과 AI 워크플로우 자동화 템플릿으로 연결된 폴더, 공유 탭, 연동 도구를 갖춘 새 프로젝트를 손쉽게 설정하세요. 자동 저장, 백업 스냅샷, 기기 동기화 기능으로 작업 내용을 영원히 잃어버리지 않습니다.

또한 플랫폼의 탭 관리자 확장(Chrome, Firefox, Edge 지원)은 열린 탭을 관련 작업 공간별로 그룹화하여 완료하다 기능을 제공합니다.

워크오나 최고의 기능

사용하지 않는 탭을 자동으로 일시 중지하여 메모리를 절약하고 브라우저 성능을 향상시키세요.

전체 세션을 자동 저장하여 진행 상황을 잃지 않고 언제든지 탭을 닫고 다시 돌아올 수 있도록 보장합니다.

팀원과 작업 공간을 공유하여 모두가 동일한 리소스, 노트, 작업에 접근할 수 있도록 하세요.

워크오나 한도

무료 요금제는 단 5개의 스페이스만 사용할 수 있습니다.

브라우저 호환성은 다를 수 있습니다. 특정 기능은 Chrome, Firefox, Brave에서 다르게 일하며, 모든 브라우저가 그룹화를 예상대로 저장하지는 않습니다.

워크오나 가격 정책

프로: 사용자당 월 $7

팀: 사용자당 월 $8 (최소 3명)

기업: 맞춤형 가격

워크오나 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Workona에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

검증된 사용자 리뷰에서 발췌:

워크오나는 여러 사용자 프로필을 동시에 매우 효율적으로 관리할 수 있게 해주었습니다. 이제 서로 다른 프로젝트에서 작업 중인 탭을 잃어버리지 않으며, 북마크 같은 리소스 관리에도 도움이 됩니다. […] 여러 프로젝트가 있는 2개 사용자 프로필에 적용하는 데 몇 시간이 걸렸습니다. […] 셀러론 프로세서를 탑재한 노트북 같은 저성능 하드웨어에서는 로딩 속도가 느립니다(하지만 셀러론에서는 모든 게 느립니다). *

🔍 알고 계셨나요? 사용자 간 실시간 파일 공유 및 협업을 최초로 도입한 Groove Networks는 Ray Ozzie가 설립했습니다. 이후 2005년 Microsoft에 1억 2천만 달러에 인수되었으며, 해당 기술은 결국 Microsoft의 SharePoint 작업 공간에 통합되었고, 이후 OneDrive의 일부로 발전했습니다.

9. Notion (노트, 프로젝트, 데이터베이스를 위한 유연한 작업 공간에 최적)

via Notion

Notion은 유연한 생산성 tool로, 노트 정리, 작업 관리, 팀 협업, 맞춤형 데이터베이스 구축을 지원합니다. 프로젝트별 페이지, 팀 지식 공유 wiki, 모든 구성원의 업무 정렬을 유지하는 할 일 목록을 생성할 수 있습니다.

브레인스토밍 스페이스가 필요할 때는 이미지를 삽입하고 빠른 노트 기능을 갖춘 페이지를 즉시 생성하세요. 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드를 사용하거나 알림 기능이 있는 체크리스트를 만들어 보세요.

노트와 작업을 넘어, Notion의 데이터베이스는 콘텐츠 달력부터 CRM 시스템까지 무엇이든 만들 수 있게 합니다. 실시간 협업 및 댓글 기능으로 작업 공간을 벗어나지 않고도 프로젝트를 논의할 수 있습니다.

Notion 최고의 기능

Notion Agent 로 반복 일을 자동화하세요. 작업을 완료하고, 데이터베이스를 업데이트하며, 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

AI 회의 노트 로 모든 대화를 기록하세요. 요약하다, 작업 할당, 프로젝트 페이지 자동 업데이트 기능을 제공합니다.

기업 검색 을 통해 Notion 문서, PDF 및 연결된 tools 전반에서 컨텍스트를 찾아보세요.

차트, 토글, 임베드, 테이블 등 50개 이상의 콘텐츠 블록을 활용해 대화형 문서를 제작하세요.

Notion의 한도

대용량 데이터베이스, 다수의 페이지 또는 무거운 콘텐츠로 인해 성능이 저하될 수 있습니다.

검색 기능과 지식 표출이 일관되지 않을 수 있습니다

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (8,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

최근 리뷰에서 공유된 바와 같이:

Notion은 다른 디지털 노트가 완료하지 못한 방식으로 제 생각과 프로젝트를 정리하는 데 도움을 주었습니다. 이모지, 다른 앱과의 연결성, 그리고 제 뇌가 정보를 가장 잘 정리할 수 있도록 도와주는 시각적 요소들 덕분에 이 tool은 전업 직원이자 기업가인 저에게 매우 소중한 존재였습니다. […] 제 달력을 중앙화하는 것이 어려웠고, 다양한 프로젝트를 하나의 '단일 정보 창' 일정과 연결된 알림을 받는 것도 쉽지 않았습니다. *

📖 함께 읽기: 최고의 Notion 대안 및 경쟁사

10. Rambox (앱 관리 및 커뮤니케이션에 최적)

via Rambox

Rambox는 메신저, 이메일, 프로젝트 관리, 팀 채팅, 소셜 미디어 등 다양한 웹 앱을 관리하는 데 도움을 주는 작업 공간 정리 도구입니다.

가장 자주 사용하는 앱을 추가하고, 맞춤형 작업 공간으로 구성하며, 알림을 설정하기만 하면 됩니다. 프로젝트별로 그룹화할 수 있을 뿐만 아니라, 사용하지 않는 플랫폼을 일시 중지하여 컴퓨터 메모리를 절약할 수도 있습니다.

비밀번호 관리, 빠른 계정 전환, 다크 모드, 맞춤형 확장 프로그램 지원 등의 기능으로 방해받지 않는 워크플로우를 손쉽게 유지하세요. 집중을 위해 알림을 일시 중지하고, 문법 검사기나 비밀번호 관리자와 같은 확장 프로그램을 통합하며, 설정을 여러 기기에서 실시간으로 동기화할 수 있습니다.

Rambox 최고의 기능

집중 모드 로 방해 요소를 즉시 차단하세요

빠른 검색 과 키보드 바로 가기로 tools 간 전환하기

추가 보호를 위해 마스터 비밀번호 또는 FIDO U2F 보안 키로 작업 공간을 잠그세요.

JavaScript 또는 CSS 주입을 적용하여 개별 앱의 디자인과 느낌을 맞춤 설정하세요.

Rambox의 한도

특히 많은 서비스나 탭을 사용할 때 상당한 메모리를 소모합니다.

플러그인으로 사용할 수 있는 Chrome 확장 프로그램은 일부 선택만 제공됩니다.

Rambox 가격 정책

기본: 무료

프로: 월 $7 (최대 3명의 사용자)

기업: 사용자당 월 $14

Rambox 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rambox에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 요약은 다음과 같습니다:

하나의 앱으로 여러 웹사이트에 접근할 수 있다는 점은 훌륭합니다! 동반 앱을 통해 모든 필수 웹 애플리케이션을 단일 통합 플랫폼에 모을 수 있습니다. […] 그러나 핵심 확장이 부족하며, 웹페이지를 브라우저와 앱에서 동시에 열 수 없습니다. 뉴스 사이트나 자료 탐색이 지나치게 복잡하게 느껴집니다.

💡프로 팁: ClickUp의 AI 에이전트는 작업, 문서, 채팅은 물론 Google Drive나 GitHub 같은 연결된 외부 tool까지 전체 작업 공간을 검색하여, 아무리 오래되었거나 묻혀 있던 정보라도 즉시 관련 내용을 찾아냅니다. 예시: 프로젝트 업데이트를 준비하거나 클라이언트 질문에 답변해야 할 때, AI 에이전트가 과거 문서, 최근 채팅, 연동 앱에서 자동으로 인사이트를 수집한 후 몇 초 만에 결과를 요약하거나 제시합니다. 이를 통해 여러 플랫폼을 수동으로 검색할 필요가 없어지며, 항상 전체 맥락과 최신 정보를 손쉽게 활용할 수 있습니다. ClickUp에서 나만의 에이전트를 만드는 방법을 알아보세요:

11. Bitrix24 (올인원 CRM 프로젝트 및 커뮤니케이션 제품군에 최적)

via Bitrix24

Bitrix24는 클라우드 기반 비즈니스 관리 플랫폼입니다. 고객 관계 관리, 영업 파이프라인 추적, 업무 할당 및 관리, 중요 파일 저장을 지원합니다.

칸반 보드, 간트 차트, 협업 워크그룹으로 프로젝트를 체계적으로 관리하세요. 고객 참여를 위한 맞춤형 양식, 웹사이트, 온라인 스토어와 함께 진행 상황 및 생산성 파악을 위한 상세한 분석 및 보고 기능도 제공합니다.

CoPilot은 회의 노트 작성, 아이디어 브레인스토밍, 메시지 초안 작성, 통화 요약하거나, 심지어 후속 조치 권장사항을 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

Bitrix24 최고의 기능

맞춤형 트리거와 규칙으로 반복적인 워크플로우와 표준 작업을 자동화하세요.

시간, 업무량, 성과를 추적하여 팀 생산성을 최적화하세요.

내장된 채팅, 영상 통화, 워크그룹 및 전사적 활동 피드로 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요.

Bitrix24의 한도

고객 지원은 특히 Free Plan 사용자들에게 느리고 덜 반응하는 경우가 많습니다.

다양한 tool의 범위로 인해 인터페이스가 복잡하고 직관적이지 않게 보일 수 있어, 온보딩 및 교육 과정이 더 복잡해질 수 있습니다.

Bitrix24 가격 정책

스탠다드: 월 $124 (최대 50명의 사용자)

프로페셔널: 월 $249 (최대 100명의 사용자)

기업: 월 $499 (최대 250 사용자)

Bitrix24 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bitrix24에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 소프트웨어 평가:

소규모 비즈니스 기업이 Jira, Confluence, MS Teams 같은 플랫폼의 비용과 번거로움 없이 기업급 커뮤니케이션 및 협업 tool로 활용하기에 정말 좋은 플랫폼입니다. […] 회사가 5명 규모일 때 베이직 사용자에게 전체 기능이 제공되지 않는 점이 마음에 들지 않습니다. 출근 기록 등 추가 기능을 사용하려면 100명 규모로 업그레이드해 두 배의 비용을 지불해야 하니까요.

🔍 알고 계셨나요? 1843년 알렉산더 베인이 팩스 기계를 발명했을 때, 이 기계는 전신선을 통해 이미지를 전송할 수 있었습니다. 따라서 기술적으로 180년 전부터 사람들은 '문서를 디지털 방식으로' 전송하고 있었던 셈입니다.

모든 움직이는 부품이 제자리를 찾아 클릭(업)되게 하세요

여러 도구를 넘나들며 일을 관리하는 것은 지치고 시간 소모적이며 오류가 발생하기 쉽습니다. 여기 소개된 통합 작업 공간 tools은 워크플로우를 중앙화하고 협업을 개선하며 생산성을 높일 수 있는 옵션을 제공하지만, 여전히 부족한 점이 있습니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 통합된 AI 기능을 갖춘 유연한 작업 관리 시스템을 제공합니다.

플랫폼에 통합된 ClickUp Brain의 AI 지원과 함께, 작업, 문서, 채팅, 대시보드부터 캘린더, 양식, 화이트보드까지 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있는 ClickUp은 여러분이 필요로 하는 유일한 통합 AI 작업 공간입니다.

그럼, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 더 스마트하고 효율적인 일 경험을 해보세요! ✅