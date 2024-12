운동에 동참하세요: 2024년에 기여할 24개의 오픈 소스 프로젝트

즐겨찾는 소프트웨어의 강력한 기능이 무엇인지 궁금하신가요? 그 비밀은 바로 협업이 혁신을 주도하는 오픈 소스 프로젝트에 있습니다.

기여하기 좋은 최고의 오픈소스 프로젝트 24가지

올바른 발견 오픈 소스 프로젝트 관리 도구 에 기여하면 코딩 기술을 향상하고 오픈소스 커뮤니티 내에서 네트워크를 확장할 수 있습니다

다음은 신규 기여자에게 이상적인 상위 24개 오픈소스 프로젝트로, 프로젝트를 원활하게 관리할 수 있도록 도와드립니다

커뮤니케이션 및 협업 도구

1. ClickUp (올인원 맞춤형 프로젝트 관리에 가장 적합)

하지만 소프트웨어 팀을 위한 ClickUp 는 전통적인 의미의 오픈소스 도구는 아니지만 유연성, 공유, 협업, 커뮤니티 참여와 같은 오픈소스 철학의 기본 원칙을 반영합니다. 사용자 친화적인 인터페이스, 방대한 맞춤형 옵션, 강력한 통합 기능으로 프로젝트 관리의 주요 도구로 손꼽힙니다. ClickUp 프로젝트 관리 는 최고 수준의 프라이버시 및 공유 기능을 제공하여 전체 범위의 프로젝트 관리 기능에서 호환성 문제가 발생하지 않도록 보장합니다. 개발자가 특정 요구 사항에 맞게 도구를 조정할 수 있는 오픈 소스 프로젝트와 마찬가지로, ClickUp은 광범위한 맞춤형 옵션을 제공합니다. 사용자는 보기와 대시보드를 원하는 대로 조정하고 다양한 앱으로 세부적인 자동화를 설정할 수 있습니다.

ClickUp은 사용자가 인사이트, 팁, 최고의 실행 방식을 공유할 수 있는 협업 환경을 조성합니다 커뮤니티 그룹 . 이러한 커뮤니티 측면은 사용자가 지식 공유를 통해 도구의 성장에 기여하고 사용성을 향상시키는 오픈 소스 문화를 반영합니다.

ClickUp 사용자는 플랫폼의 잠재력을 극대화하는 데 도움이 되는 풍부한 리소스, 튜토리얼 및 사용자 제작 콘텐츠의 리포지토리를 활용할 수 있습니다.

또한 개발자는 GitHub와 통합하거나 ClickUp API를 사용하여 애플리케이션을 생성함으로써 자신의 작업을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 프로젝트 관리 워크플로우를 더욱 유연하게 제어할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

clickUp 대시보드를 맞춤형으로 설정하여 모든 프로젝트 메트릭을 간편하게 관리하세요_

맞춤형으로 모든 프로젝트 메트릭을 손끝에서 확인하세요 ClickUp 대시보드

프로젝트 요구사항에 맞게 대시보드를 맞춤 설정하여 포괄적인 가시성과 모니터링을 지원합니다.

clickUp 자동화로 워크플로우에 맞춘 맞춤형 자동화 만들기

오픈소스 프로젝트와 워크플로우를 간소화하세요 ClickUp 자동화 상태 업데이트 및 프로젝트 핸드오프와 같은 반복적인 작업을 자동화합니다. 이 기능은 효율성을 높이고 수동 오류를 줄여줍니다.

프로젝트 기획과 관리를 빠르게 하는 ClickUp Brain 사용하세요

다음을 활용하여 프로젝트를 빠르게 추적하세요 ClickUp Brain 를 사용하면 설명을 기반으로 하위 작업을 생성하고, 스레드를 요약하고, 작업을 자율적으로 업데이트하여 프로젝트 관리를 더 원활하고 직관적으로 할 수 있습니다.

clickUp 문서로 프로젝트 문서를 중앙 집중화하여 팀에 최신 정보를 제공하세요

프로젝트 세부 정보를 포괄적으로 문서화하여 모든 팀원에게 정보를 제공하고 정렬된 상태를 유지하세요 ClickUp 문서 GitHub, Slack, Google Drive 등 200개 이상의 도구와 원활하게 통합하여 기술 스택 내 기능 및 연결성을 향상시키세요 ClickUp 통합 더 보기: 10 년 비즈니스 운영을 간소화하기위한 상위 2024 개 API 통합 플랫폼



clickUp 화이트보드로 실시간 협업하여 브레인스토밍을 구조화된 프로젝트 계획으로 전환하세요

사용 ClickUp 화이트보드 를 사용하면 전략적 이니셔티브에 대한 실시간 협업을 촉진하여 브레인스토밍 세션을 실행 가능한 프로젝트 작업으로 전환할 수 있습니다.

clickUp 한도*

부분 유료화 모델은 일부 고급 기능을 한도 제한하여 사용자를 유료 플랜으로 유도할 수 있습니다

일부 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

clickUp 가격*

free Forever

무제한: 사용자 당 월 $ 7 / 월

사용자 당 월 $ 7 / 월 Business: 사용자당 $12/월

사용자당 $12/월 Enterprise : 가격 문의하기

가격 문의하기 ClickUp Brain : 사용자당 월 $7의 유료 플랜에 추가하기

ClickUp 평가 및 리뷰 보기

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

2. Mattermost: 유연한 오픈소스 협업 플랫폼

via Mattermost Mattermost는 보안과 구성이 가능한 팀 커뮤니케이션 도구를 찾는 개발자와 기업을 위해 설계된 오픈소스 메시지 및 협업 플랫폼입니다. 이를 통해 팀은 통합 채널과 워크플로우를 통해 대화를 구성하고, 파일을 공유하고, 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

주요 기능* 주요 기능

조직의 커뮤니케이션 및 데이터 보안을 완벽하게 제어하기 위해 서버에 Mattermost를 배포하세요

플러그인, 통합, 봇으로 기능을 맞춤형으로 확장하여 특정 요구사항에 맞게 플랫폼을 조정할 수 있습니다

매터모스트 한도

셀프 호스팅이 필요하며, 전담 IT 지원이 없는 소규모 팀이나 조직에는 복잡하고 리소스 집약적일 수 있습니다

주요 가격

무료 : 무료

무료 프로페셔널 : 사용자당 월 $10

사용자당 월 $10 Enterprise : 맞춤형 가격 책정

주요 리뷰 및 평가*

G2: 4.3/5 (332 리뷰)

4.3/5 (332 리뷰) 카테라: 4.4/5 (158 리뷰)

머신 러닝 및 AI

3. 텐서플로우: 머신러닝을 위한 강력한 오픈소스 플랫폼 **3\

via TensorFlow TensorFlow는 고성능 수치 연산을 위해 설계된 오픈 소스 프로젝트 라이브러리입니다. 개발자가 머신러닝 모델을 쉽게 구축하고 배포할 수 있는 유연한 에코시스템을 제공합니다.

TensorFlow는 다음과 같은 기능을 통해 다양한 애플리케이션을 지원합니다 오픈 API 로 지원되는 광범위한 API 문서화 도구 . 이를 통해 개발자는 머신 러닝 프로젝트를 쉽게 맞춤형으로 확장할 수 있습니다.

텐서플로 최고의 기능*

Keras와 같은 유연한 API로 모델 설계 간소화

스마트폰에서 클러스터에 이르는 다양한 기기 간 호환성

TensorFlow 한도

초보자를 위한 가파른 학습 곡선

TensorFlow 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

TensorFlow 평가 및 리뷰

G2: 5점 만점에 4.5점(60개 이상의 리뷰)

5점 만점에 4.5점(60개 이상의 리뷰) Capterra: 평가: 4.6 (100개 이상의 리뷰)

4. PyTorch: 기계 학습을 위한 다목적 도구

via PyTorch PyTorch는 컴퓨터 비전 및 자연어 처리와 같은 애플리케이션에 선호되는 오픈 소스 머신 러닝 라이브러리입니다. 딥 러닝 모델 개발과 연구에 탁월합니다. 강력한 GPU 가속을 지원하는 텐서 컴퓨팅과 유연한 모델 구축을 위한 동적 계산 그래프와 같은 포괄적인 도구 모음을 제공합니다.

pyTorch 주요 기능*

개발에서 프로덕션으로의 원활한 전환을 지원하는 TorchScript

프로젝트를 효과적으로 확장할 수 있는 멀티 GPU 지원

PyTorch 한도

정적 그래프 프레임워크에 비해 메모리 소비 증가

PyTorch 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

PyTorch 리뷰 및 평가

G2: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

4.6/5 (20개 이상의 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

5. Scikit-learn: 파이썬에서 머신 러닝을 위한 강력한 툴킷

via Scikit-learn Scikit-learn은 간단하고 효율적인 데이터 마이닝 및 분석 도구를 제공하는 Python 라이브러리입니다. NumPy, SciPy, Matplotlib을 기반으로 구축되어 누구나 액세스할 수 있으며 다양한 상황에서 재사용할 수 있습니다. Scikit-learn은 BSD 라이선스에 따라 오픈 소스이며 상업적으로 사용하기에 적합합니다.

scikit-learn 주요 기능*

분류, 회귀, 클러스터링, 차원 축소를 처리하는 포괄적인 머신 러닝 툴킷

Python의 과학 스택과의 원활한 통합

scikit-learn 한도*

딥 러닝 라이브러리에 대한 기본 지원 없음

scikit-learn 가격*

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

Scikit-learn 리뷰 및 평가

G2: 5점 만점에 4.8점(50개 이상의 리뷰)

5점 만점에 4.8점(50개 이상의 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

웹 개발

6. Django: 신속한 웹 개발을 위한 높은 수준의 프레임워크

via Django 장고는 깔끔하고 실용적인 디자인으로 신속한 개발을 지원하는 고급 Python 웹 프레임워크입니다. 마감 기한에 쫓기는 완벽주의자들이 선호하는 장고는 일상적인 작업의 대부분을 처리하여 웹 앱 개발을 간소화하므로 개발자는 고유한 앱 기능에 집중할 수 있습니다.

장고 최고의 기능*

개념에서 완료하는 단계까지 개발 주기를 단축하여 생산성을 높입니다.

사용자 인증 및 세션을 안전하게 관리하면서 SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅(XSS), 크로스 사이트 요청 위조(CSRF), 클릭재킹으로부터 자동으로 보호하여 애플리케이션 보안을 강화하세요.

Django 한도

Windows 또는 공유 호스트와 같은 일부 플랫폼에서는 배포가 어려울 수 있습니다

데이터베이스 변경 사항은 한 번 커밋하면 되돌리기 어려움

Django 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

Django 리뷰 및 평가

G2: 4.5/5 (160개 이상의 리뷰)

4.5/5 (160개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (10+ 리뷰)

7. Flask: 유연한 웹 개발을 위한 경량 프레임워크

via Flask Python용 마이크로 웹 프레임워크인 Flask는 초보자에게 적합합니다. 가볍지만 강력하며 사용자가 웹 애플리케이션을 빠르게 생성할 수 있습니다. Flask는 Werkzeug WSGI 툴킷과 Jinja 템플릿 엔진을 기반으로 구축되었으며 명령어 기능을 위해 Click CLI 툴킷에 의존합니다.

플라스크 주요 기능*

애플리케이션 개발을 위한 사용하기 쉽고 확장 가능한 프레임워크

최소한의 프레임워크로 핵심 복잡성이 낮으면서도 상당한 확장이 가능합니다

플라스크 한도*

최소한의 코어는 대규모 애플리케이션을 위해 수많은 확장이 필요할 수 있습니다

플라스크 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

플라스크 리뷰 및 평가

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

4.5/5 (40개 이상의 리뷰) Capterra: 평가: 4.6/5 (10+ 리뷰)

8. React: 사용자 인터페이스 구축을 위한 강력한 라이브러리

via React React는 웹 및 네이티브 사용자 인터페이스를 구축하기 위한 최고의 라이브러리로, 개발 과정에서 탁월한 유연성을 제공합니다. 이 tool은 다목적 프로그래밍 언어인 JavaScript를 활용하여 개발자의 생산성을 향상시킵니다. 그 GitHub 통합 기능은 개발 워크플로우를 간소화하고 협업을 촉진합니다.

반응 최고의 기능*

컴포넌트 기반 아키텍처로 유지보수가 가능한 모듈형 코드

JSX 구문으로 UI 로직을 직접 통합하여 코드 작성 및 이해 간소화

리액트 한도

사용자들은 가끔씩 React Native에서 복잡한 네이티브 모듈을 통합하는 데 어려움을 보고했습니다

리액트 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

React 리뷰 및 평가

G2: 4.5/5 (130 리뷰)

4.5/5 (130 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

9. Vue.js: 웹 인터페이스 구축을 위한 진보적인 자바스크립트 프레임워크

via Vue.js Vue.js는 사용자 인터페이스 구축을 위해 설계된 진보적인 자바스크립트 프레임워크로 인정받고 있습니다. 라이브러리와 같은 통합의 단순성과 본격적인 프레임워크의 강력한 기능 세트를 제공하므로 소규모 애플리케이션부터 대규모 기업 수준의 프로젝트에 이르기까지 모든 것에 적합합니다.

Vue.js 주요 기능

직관적인 API와 세계적 수준의 문서로 쉽게 채택할 수 있습니다

수동 최적화의 필요성을 최소화하는 반응형 및 컴파일러 최적화 렌더링

Vue.js 한도

시장에 출시된 지 얼마 되지 않아 복잡한 시나리오에서 몇 가지 문제가 있음

Vue.js 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

Vue.js 리뷰 및 평가

G2: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

4.8/5 (20개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (10+ 리뷰)

개발 운영 및 자동화

10. Jenkins: 확장 가능한 소프트웨어 개발을 위한 선도적인 자동화 서버

via Jenkins Jenkins는 모든 규모의 도구와 프로젝트를 배포, 자동화, 구축할 수 있는 오픈소스 자동화 서버입니다. 이 도구는 광범위한 커뮤니티 회원들의 지원과 복잡한 워크플로우를 효율적으로 처리할 수 있는 기능으로 유명합니다.

젠킨스 최고의 기능*

CI/CD 툴체인 통합을 위한 광범위한 플러그인 에코시스템

대규모 작업량 관리를 위한 확장 가능한 배포 아키텍처

젠킨스 한도*

구성이 어려울 수 있음

UI가 최신 tools에 비해 구식으로 느껴질 수 있음

젠킨스 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

젠킨스 리뷰 및 평가

G2: 4.4/5 (500개 이상의 리뷰)

4.4/5 (500개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (550개 이상의 리뷰)

11. Ansible: IT 프로세스를 위한 강력한 자동화 엔진

via Ansible Ansible은 프로비저닝, 구성 관리, 애플리케이션 배포 및 기타 여러 IT 프로세스를 간소화하기 위한 이상적인 오픈 소스 IT 자동화 도구입니다. 레드햇® 앤서블 자동화 플랫폼은 고급 자동화 요구 사항을 위해 수많은 업스트림 프로젝트를 통합된 엔터프라이즈 솔루션으로 통합하여 강력한 프레임워크를 강화합니다.

ansible 최고의 기능*

여러 환경과 시스템 전반의 IT 프로세스를 포괄적으로 자동화하여 효율성 향상

확장성을 위해 사전 구축된 광범위한 모듈 라이브러리로 복잡한 작업을 쉽게 처리할 수 있습니다

애니서블의 한도

고급 기능 및 대규모 자동화 시나리오를 위한 가파른 학습 곡선

합리적인 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

애니블 리뷰 및 평가

G2: 4.6/5 (270개 이상의 리뷰)

4.6/5 (270개 이상의 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

12. 쿠버네티스: 컨테이너화된 애플리케이션을 위한 강력한 오케스트레이터

via Kubernetes 강력한 자동화 기능을 통해 컨테이너화된 애플리케이션의 관리를 혁신하는 Kubernetes 또는 K8s. 최신 DevOps의 초석인 Kubernetes는 복잡한 애플리케이션을 배포, 확장 및 관리하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다.

Kubernetes 최고의 기능

자동화된 롤아웃 및 롤백을 통해 원활한 전환과 중단으로부터의 빠른 복구 보장

서비스 검색 및 로드 밸런싱을 통해 애플리케이션 코드를 변경하지 않고도 효율적인 네트워킹 촉진

쿠버네티스 한도

사용자가 보고한 관리 복잡성으로 인해 초기에는 tool을 다루기 어려움

쿠버네티스 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

쿠버네티스 리뷰 및 평가

G2: 4.6/5 (130개 이상의 리뷰)

4.6/5 (130개 이상의 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

데이터 관리 및 분석

13. Elasticsearch: 동적 검색 및 분석 엔진

via Elasticsearch Elasticsearch는 속도, 확장성, 다양한 데이터 유형을 처리할 수 있는 기능으로 잘 알려진 배포형 RESTful 검색 및 분석 엔진입니다. Elastic Stack의 핵심 구성 요소인 Elasticsearch는 로그 및 인프라 모니터링, 애플리케이션 성능 모니터링 등 다양한 사용 사례를 지원합니다.

엘라스틱서치 최고의 기능

실시간 성능을 위해 다양한 데이터 유형에 걸쳐 검색 기능 배포

실시간 검색 및 집계를 통해 고급 분석에서 인사이트 도출

엘라스틱서치 한도

표준 전체 텍스트 검색에 비해 KNN 쿼리에 대한 지원이 제한됨

특히 크롤러 구현을 위해 신규 사용자를 위한 상세한 예시 및 튜토리얼 필요

엘라스틱서치 가격

표준: $95/월

$95/월 골드: $109/월

$109/월 플래티넘: $125/월

$125/월 Enterprise: $175/월

엘라스틱서치 리뷰 및 평가

G2: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

4.5/5 (80개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

14. 아파치 카프카: 실시간 데이터 스트림을 위한 강력한 플랫폼

via Apache Kafka Apache Kafka는 데이터 스트리밍의 강자입니다. 오픈 소스 배포 이벤트 스트리밍 플랫폼으로서, 고성능 데이터 파이프라인을 통해 분석과 데이터 통합을 간소화할 수 있습니다. Apache Kafka는 커뮤니티의 참여를 장려하며, 강력한 아키텍처를 유지하기 위해 종종 전 세계 기여자들의 풀 리퀘스트가 필요합니다.

Apache Kafka의 주요 기능

높은 처리량을 위해 배포 시스템 전반에서 짧은 지연 시간으로 신속한 메시지 전송

확장성 지원으로 매일 수조 개의 메시지와 페타바이트의 데이터를 처리하는 광범위한 네트워크

아파치 카프카의 한도

제한된 Python 지원으로 일부 개발자의 사용성이 제한될 수 있습니다

아파치 카프카 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

아파치 카프카 리뷰 및 평가

G2: 4.5/5 (110개 이상의 리뷰)

4.5/5 (110개 이상의 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

15. PostgreSQL: 고급 오픈 소스 관계형 데이터베이스

via PostgreSQL 35년 이상 활발하게 개발되어 온 PostgreSQL은 안정성, 기능 견고성, 성능 면에서 높은 명성을 얻고 있습니다. 대량의 데이터를 효율적으로 처리하는 데 필수적인 다양한 고급 데이터 유형과 성능 최적화 기능을 폭넓게 지원합니다.

postgreSQL 최고의 기능*

강력한 트랜잭션 지원 및 강력한 무결성 보장을 통한 데이터 정확성 및 일관성 보장

광범위한 인덱스 옵션과 강력한 쿼리 최적화 도구를 통한 고속 데이터 검색

PostgreSQL 한도

기능 향상을 위해 널리 사용되는 오픈 소스 애플리케이션과의 통합이 더 필요합니다

포스트그레SQL 가격

무료 오픈 소스 소프트웨어로 사용 가능

포스트그레SQL 리뷰 및 평가

G2: 4.4/5 (630 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (410 투표)

운영 시스템

16. 리눅스 커널: Linux 운영 체제의 핵심

via Linux 커널 Linux 커널은 Linux 운영 체제의 핵심 구성 요소로, 하드웨어와 프로세스 사이의 중요한 매개체 역할을 합니다. 커널은 시스템 리소스를 관리하고 복잡한 상호 작용을 단순화하여 효율적인 성능을 보장합니다. 보안을 염두에 두고 개발된 커널은 오픈 소스 도구의 강력한 성능과 유연성을 입증하는 증거입니다.

linux 커널 주요 기능*

메모리와 프로세스를 효율적으로 관리하여 시스템 안정성 및 성능 향상

광범위한 장치 드라이버가 포함된 방대한 하드웨어 에코시스템

리눅스 커널 한도

맞춤형 설정 및 문제 해결을 위한 심층적인 기술 지식 필요

linux 커널 가격*

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

리눅스 커널 리뷰 및 평가

G2: 4.6/5 (20 리뷰)

4.6/5 (20 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

17. SerenityOS: 클래식 데스크탑 운영 체제에 대한 새로운 해석

via 세레니티OS SerenityOS는 향수를 불러일으키는 그래픽 사용자 인터페이스와 최신 소프트웨어 설계 원칙을 결합한 오픈 소스 운영 체제입니다. 이 운영체제는 처음부터 처음부터 구축되었으며, 지속적으로 기능과 안정성을 향상시키는 응집력 있고 긴밀한 사용자 및 개발자 커뮤니티를 강조합니다.

serenityOS 최고의 기능*

90년대 레트로 GUI 미학을 통해 현대적인 감각을 더한 향수를 불러일으키는 사용자 경험

유닉스와 유사한 코어가 제공하는 강력하고 유연하며 강력한 시스템 관리

세레니티OS의 한도

틈새 사용자 기반, 특히 주류 상용 OS에 익숙한 모든 사용자에게 어필하지 못할 수 있습니다

SerenityOS 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

세레니티OS 리뷰 및 평가

리뷰가 충분하지 않음

모바일 개발

18. Flutter: 크로스 플랫폼 개발을 위한 다용도 프레임워크

via Flutter Google에서 만든 Flutter는 단일 코드베이스에서 Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows 및 웹용 네이티브 애플리케이션을 개발할 수 있는 오픈 소스 UI 소프트웨어 개발 도구입니다. 이 도구는 개발자가 매력적인 네이티브 컴파일 도구와 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 것으로 유명합니다.

flutter 주요 기능*

모든 기기에서 빠르게 실행할 수 있도록 ARM, Intel 머신 코드 및 JavaScript로 컴파일하여 뛰어난 성능 제공

단일 코드베이스로 iOS, Android, 웹, 데스크탑 등 다양한 플랫폼에 배포 가능

flutter 한도*

현재 Kotlin 또는 Swift와 같은 네이티브 플랫폼에 비해 성능이 뒤쳐져 있어 추가 개발이 필요함

Flutter 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

Flutter 리뷰 및 평가

G2: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

4.6/5 (60개 이상의 리뷰) Capterra: 4.4/5 (70개 이상의 리뷰)

19. React Native: 모바일 앱 구축을 위한 강력한 프레임워크

via React Native Facebook에서 개발한 React Native는 JavaScript와 React를 사용하여 네이티브 모바일 앱을 만들 수 있도록 설계되었습니다. 개발자가 코드를 한 번만 작성하면 Android 및 iOS 플랫폼에 배포할 수 있어 개발 시간과 비용을 크게 줄이면서도 높은 성능과 사용자 경험을 유지할 수 있습니다.

react Native 주요 기능*

하나의 코드베이스로 크로스 플랫폼 모바일 애플리케이션 개발 가능

앱 기능을 향상시키는 방대한 라이브러리 및 도구 에코시스템(tool)

리액트 네이티브의 한도*

특히 복잡하거나 그래픽 집약적인 애플리케이션의 경우 진정한 네이티브 앱보다 성능이 뒤처질 수 있습니다

리액트 네이티브 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

React Native 리뷰 및 평가

G2: 4.5/5 (130 리뷰)

4.5/5 (130 리뷰) Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

이커머스 및 비즈니스 솔루션

20. ERPNext: 지구상에서 가장 민첩한 ERP

via ERPNext ERPNext는 최고의 무료 오픈 소스 ERP 소프트웨어로 널리 알려져 있습니다. 이 도구는 재무 회계에서 CRM 및 제조에 이르기까지 완벽한 비즈니스 관리 도구 모음을 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 광범위한 사용자 지정 기능으로 전 세계 10,000개 이상의 기업에서 선호하고 있습니다.

eRPNext 최고의 기능*

비즈니스 운영을 간소화하는 1,000개 이상의 모듈이 포함된 종합 ERP 시스템

투명성 및 제어 강화를 위한 실시간 재무 회계 및 보고 기능

ERPNext 한도

일부 구현에서 키 모듈의 활용도가 낮으면 중요한 기능 및 인사이트에 대한 액세스가 한도 제한될 수 있습니다

ERPNext 가격

소규모 비즈니스: 직원 수가 약 50명인 팀의 경우 $52/월

직원 수가 약 50명인 팀의 경우 $52/월 Enterprise: 맞춤형 요금제

eRPNext 리뷰 및 평가*

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

4.5/5 (40개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (130+ 투표)

21. Bagisto: 다용도 라라벨 이커머스 프레임워크

via Bagisto Bagisto는 Laravel과 Vue.js를 기반으로 구축된 오픈 소스 이커머스 플랫폼입니다. 비즈니스가 온라인 스토어를 구축하거나 확장하는 데 도움이 됩니다. 다양한 사용자 정의 기능과 직관적인 인터페이스를 갖춘 Bagisto는 마켓플레이스, 모바일 앱, 블록체인, 헤드리스 커머스 애플리케이션을 지원하며, 모두 제너레이티브 AI를 기반으로 합니다.

바기스토 주요 기능*

제품 및 카테고리를 실시간으로 동기화하는 동적 모바일 플랫폼

효율적인 주문 관리와 향상된 고객 상호작용을 위한 포괄적인 도구 모음(tools)

배기스토 한도

신규 사용자는 사용 가능한 모든 모듈을 완전히 활용하지 못해 플랫폼의 기능을 제대로 활용하지 못할 수 있습니다

바기스토 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

바기스토 리뷰 및 평가

리뷰가 충분하지 않음

22. Odoo: 비즈니스 관리를 위한 종합 제품군

via Odoo Odoo는 비즈니스 프로세스를 간소화하고 자동화하는 다양한 애플리케이션을 제공하는 오픈 소스 올인원 비즈니스 소프트웨어입니다. 모듈식 아키텍처인 Odoo를 통해 사용자는 기본 모듈로 시작하여 비즈니스 성장에 따라 더 많은 모듈을 추가할 수 있습니다. CRM, 전자상거래, 회계, 재고, POS, 프로젝트 관리 등에 널리 사용되고 있습니다.

odoo의 주요 기능*

포괄적인 통합을 통해 모든 비즈니스 기능을 결합한 원활한 사용자 경험

특정 비즈니스 요구사항에 맞는 맞춤형 솔루션이 제공되는 Odoo Studio의 맞춤형 옵션

오두 한도

비영리 단체는 이러한 작업에 최적화되지 않은 인보이스 및 영업 팀 모듈을 사용하기 때문에 기부금 관리가 복잡하여 어려움을 겪습니다

오두 가격

하나의 앱 무료 플랜: $0

$0 표준 플랜 : 사용자 당 $ 31.10 / 월

사용자 당 $ 31.10 / 월 맞춤형 플랜 : 사용자 당 $ 46.80 / 월

Odoo 리뷰 및 평가

G2: 4.2/5 (260개 이상의 리뷰)

4.2/5 (260개 이상의 리뷰) Capterra: 4.2/5 (940개 리뷰)

교육 프로젝트 ## 교육 프로젝트

23. freeCodeCamp: 코딩 교육을 위한 선도적인 플랫폼

via freeCodeCamp 무료코드캠프는 사람들이 웹 개발을 배우고 다양한 프로그래밍 분야의 자격증을 취득할 수 있도록 무료 대화형 코딩 수업 및 기타 프로젝트를 제공하는 비영리 단체입니다. 광범위한 커리큘럼을 통해 기본적인 HTML과 CSS부터 머신러닝, 정보 보안과 같은 복잡한 주제와 기술까지 마스터할 수 있습니다.

무료 코딩 캠프 주요 기능*

프로젝트 기반 학습을 통해 역량과 기술을 입증할 수 있는 실제 프로젝트 포트폴리오를 구축할 수 있는 기회

지원, 멘토링, 협업을 위한 학습자 및 전문가로 구성된 활기찬 커뮤니티 무료 코드캠프 한도

자기 주도 학습의 구조 부족은 전통적인 교육 환경에서 번성하는 학생들에게 어려울 수 있습니다

무료 코드캠프 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

무료 코드 캠프 리뷰 및 평가

리뷰가 충분하지 않음

24. Open edX: 다양한 교육적 요구를 충족하는 광범위한 학습 플랫폼

via Open edX Open edX는 전 세계 대학, 기업, 정부 기관에서 사용하는 보안이 뛰어나고 확장성이 뛰어난 오픈 소스 프로젝트 중 하나입니다. 대규모 공개 온라인 강좌(MOOC), 소규모 개인 온라인 강좌, 기업 교육 세션 등 다양한 학습 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

open edX 주요 기능*

MOOC 및 기업 교육 등 다양한 형식의 대규모 온라인 학습 경험 제공

인터랙티브 콘텐츠, 멀티미디어 통합 및 실시간 커뮤니케이션 도구로 사용자 참여도 향상

Open edX 한도

Open edX 커뮤니티 에디션은 특수한 요구 사항을 해결하기 위해 추가 플러그인 또는 맞춤형 개발이 필요할 수 있으며, 이는 맞춤형 구현의 복잡성과 시간을 증가시킬 수 있습니다

Open edX 가격

오픈 소스이므로 무료로 사용 가능

Open edX 리뷰 및 평가

G2: 리뷰가 충분하지 않음

리뷰가 충분하지 않음 Capterra: 4.8/5 (80+ 투표)

올바른 오픈 소스 도구로 프로젝트 시작하기-ClickUp

오픈소스 소프트웨어 개발을 관리할 때 모든 도구가 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 혁신과 협업을 촉진하는 데 큰 차이를 만들 수 있습니다. 멘션된 오픈소스 프로젝트는 각각 고유한 이점을 제공하지만, 그 중에서도 ClickUp은 게임 체인저로 돋보입니다.

단순한 관리 플랫폼이 아니라 팀 협업을 강화하고 특히 오픈소스 환경에서 작업하는 개발자를 위해 프로젝트 워크플로우를 간소화하도록 설계된 유연하고 사용자 지정 가능한 솔루션입니다.

ClickUp이 특히 강력한 이유는 투명성, 협업, 적응성이라는 오픈소스의 핵심 가치에 부합하는 기능입니다. 소규모 팀부터 대규모 프로젝트에 이르기까지 다양한 개발 워크플로우에 손쉽게 통합되어 사용자가 작업을 관리하고, 프로세스를 자동화하고, 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.

개인 프로젝트에서 일하든 글로벌 이니셔티브에 기여하든, ClickUp은 효율적이고 체계적으로 일하는 데 필요한 구조와 도구를 제공합니다.

오픈소스 개발이 빠르게 진화하고 있는 지금, 경쟁력을 유지하고 혁신을 추진하려면 ClickUp과 같은 신뢰할 수 있는 도구가 필수적입니다. 프로젝트 관리 전략을 최적화할 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하기 에 지금 가입하고 오픈 소스 프로젝트를 어떻게 혁신하는지 경험해 보세요.