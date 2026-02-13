Notion에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법: 단계, 도구 및 최고의 실행 방식

2018년 Notion 2.0이 출시되면서 일 조직 방식이 바뀌었습니다. 페이지, 데이터베이스, 블록을 통해 기존 프로젝트 도구에 얽매이지 않고 맞춤형 시스템을 쉽게 구축할 수 있게 되었습니다. 오랫동안 그 유연성은 효과적이었습니다.

하지만 문서화만으로는 일을 계속 진행시킬 수 없습니다.

일이 실행 중심이 될수록 페이지와 테이블에 의존하는 방식은 속도를 늦추기 시작합니다. 바로 이때 팀들은 더 체계적이고 효율적인 도구를 찾기 시작하죠.

지금 그 단계에 있다면, 이 글이 당신을 위한 것입니다. 이 가이드는 Notion에서 ClickUp으로 이동하는 방법을 단계별로 설명합니다.

왜 ClickUp인가요? 업무 접근 방식이 다르기 때문입니다. 작업, 타임라인, 문서, 자동화, 보고가 하나의 공간에 통합된 프로젝트 관리 도구입니다.

자, 시작해 보세요! 🎯

왜 Notion에서 ClickUp으로 마이그레이션해야 할까요?

팀이 '만능' 작업 공간으로서의 Notion 프로젝트 관리 기능을 넘어섰고, 이제 신뢰할 수 있는 프로젝트 추적, 자동화, 명확한 구조가 필요하다면 ClickUp이 강력한 다음 단계입니다. 이 ClickUp 대 Notion 비교를 통해 Notion이 빛나는 부분, 규모 확대 시 어려움을 겪는 부분, 그리고 ClickUp이 어떻게 도움을 주는지 이해할 수 있습니다.

Notion의 강점과 한계점

Notion은 유연한 문서화, 연결된 wiki, 가벼운 데이터베이스에 탁월하며, 특히 개인 제작자와 소규모 팀에게 적합합니다.

업무가 과도하게 작업 중심으로 변할 때 문제가 발생합니다. 의존성 관리, 자동화, 권한 설정, 업무량 추적 기능이 제한적입니다. 팀 간 마감일, 소유자, 진행 상황 관리는 수동 관리나 외부 도구가 필요해 실행 속도를 저하시킵니다.

ClickUp 프로젝트 관리 도구로의 전환 혜택

ClickUp을 주요 작업 관리 소프트웨어로 사용할 때의 주요 이점은 다음과 같습니다:

더 빠른 실행: 내장된 작업, 상태, 우선순위, 마감일 기능으로 수동 업데이트 없이 일을 지속적으로 진행하세요

팀 규모에 맞춰 확장: 계층, 권한, 보기가 프로젝트와 인원이 증가해도 유지됩니다

내장형 자동화: 타사 도구 없이도 작업 할당, 상태 업데이트, 작업 트리거를 수행하세요

명확한 구조: 스페이스, 폴더, 목록이 중첩된 페이지를 대체하여 예측 가능한 워크플로우를 구현합니다

실시간 가시성: 대시보드와 보고를 통해 진행 상황, 장애 요소, 업무량을 즉시 확인하세요

컨텍스트 전환 감소: 문서, 댓글, 목표, 작업이 하나의 시스템에 통합되어 문서, 댓글, 목표, 작업이 하나의 시스템에 통합되어 tool 과다 사용을 방지합니다.

누가 마이그레이션을 고려해야 할까요?

체계적인 파이프라인, SLA, 반복 가능한 전달 템플릿이 필요한 클라이언트 서비스 에이전시

작업, SLA, 자동화와 직접 연계되어야 하는 표준 운용 절차 (SOP)를 구축하는 운영 팀

타임라인, 의존성, 포트폴리오 수준의 보고가 필요한 제품 및 프로젝트 관리자

'Notion의 wiki + 작업'이 느려지고, 분산되며, 보고하기 어려워진 콘텐츠 및 제작자 팀

🧠 재미있는 사실: PMO의 72%가 향후 몇 년간 업무 범위와 책임이 확대될 것으로 예상합니다. 업무량이 계속 증가할 때 ClickUp 같은 플랫폼은 규모를 확장하면서도 모든 것을 체계적으로 정렬하고 관리하기 쉽게 만들어줍니다.

Notion에서 안전하게 마이그레이션할 수 있는 항목

Notion에서 ClickUp으로 이전하기 전에, 어떤 유형의 콘텐츠가 원활하게 이전되고 어떤 콘텐츠는 간단한 검토가 필요한지 이해하는 것이 중요합니다. 다행히도 계획 수립, 추적, 문서화에 사용되는 대부분의 핵심 Notion 요소는 체계적으로 구성되어 있다면 안정적으로 이전됩니다.

데이터베이스/테이블

작업 추적기, 콘텐츠 달력, CRM 스타일 테이블 또는 간단한 프로젝트 목록과 같은 구조화된 데이터베이스는 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다. 특히 데이터베이스가 명확하게 정의된 경우 행, 속성 및 기본 관계가 원활하게 이전됩니다.

페이지, 문서 및 콘텐츠

제목, 단락, 글머리 기호 목록, 링크 등 텍스트 콘텐츠가 포함된 Notion 페이지는 원활하게 마이그레이션됩니다. 페이지 계층 구조가 의도적으로 설계되었고 지나치게 분할되지 않았다면, 장문 문서, 회의록, 지식 기반, SOP 스타일 콘텐츠는 특히 안전하게 이전할 수 있습니다.

작업, 체크리스트, 보드

일관된 구조를 따를 경우 작업 스타일 데이터베이스, 페이지 내 체크리스트, 칸반 스타일 보드는 원활하게 이전됩니다. 상태 기반 워크플로우와 기본 우선순위 설정은 깔끔하게 이전되어 마이그레이션 후 실행 가능한 시스템으로 재구축하기 쉽습니다.

파일, 임베드, 첨부 파일

업로드된 파일, 이미지 및 일반적인 임베드 콘텐츠는 일반적으로 문제없이 ClickUp으로 이전됩니다. 외부 링크와 참조는 유지되지만, 일부 임베드된 타사 위젯은 출처에 따라 재연결이 필요할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? ClickUp과 함께 성장하는 팀은 시간을 되찾습니다. 3년 차가 되면 평균적으로 팀당 직원 1인당 매월 약 12시간을 절약하게 되며, 이는 계획 수립, 의사 결정, 그리고 실질적인 성과를 창출하는 일에 더 많은 여유를 제공합니다.

자동으로 이전되지 않는 항목

복잡한 Notion 빌드 내 모든 것이 ClickUp에서 원클릭으로 대체 가능한 것은 아닙니다. 이러한 한도를 사전에 인지하면 예상치 못한 상황을 방지할 수 있습니다:

댓글, 첨부 파일 및 작업 수준 세부 정보: 인라인 데이터베이스 작업 댓글, 설명 및 첨부 파일은 포함되지 않습니다.

위키 및 지식 구조: Notion 위키는 자동으로 이전되지 않습니다. 가져온 페이지는 Notion 위키는 자동으로 이전되지 않습니다. 가져온 페이지는 ClickUp 문서로 도착하며, 문서 수준에서 수동으로 위키로 변환할 수 있습니다.

버전 기록: Notion 문서의 페이지 기록 및 활동 로그가 ClickUp에서는 보존되지 않습니다.

시각적 블록 및 레이아웃 스타일링: 커버 이미지, 콜아웃, 구분선, 비디오, 코드 블록은 종종 단순화된 텍스트로 변환되며, 다중 열 레이아웃은 단일 열로 평면화됩니다.

버튼 및 상호작용 요소: Notion의 버튼 필드는 가져오기 과정에서 지원되지 않습니다.

페이지 아이콘 및 이모지: 이 요소들은 이전되지 않을 수 있으며 일반적으로 수동으로 다시 적용해야 합니다.

숫자 형식: 숫자 필드에서 퍼센트 기호가 제거되며, 통화 형식으로 된 숫자는 Money 필드로 가져옵니다.

이전 전 체크리스트

이 체크리스트는 가져오기 과정을 간소화하여 새로운 ClickUp 작업 공간이 첫날부터 체계적으로 느껴지도록 합니다.

Notion 작업 공간 정리 및 체계화하기

내보내기 전에 작업 공간을 점검하세요. 다음을 수행할 수 있습니다:

데이터베이스 이름, 속성 이름, 보기를 표준화하여 각 테이블의 용도가 명확해지도록 하세요.

데이터베이스 속도를 저하시키고 내보내기를 복잡하게 만드는 중복 보기와 사용되지 않는 속성을 제거하세요.

핵심 페이지와 데이터베이스가 무작위 하위 페이지 깊숙이 묻히지 않고 명확한 최상위 영역에 위치하도록 하세요.

사용하지 않는 블록/페이지를 병합하거나 보관하세요

이전 실험, 개인 페이지, 방치된 시스템은 마이그레이션 과정에서 혼란을 야기합니다. 다음과 같은 빠른 조정 작업을 수행하세요:

더 이상 활성 작업을 지원하지 않는 모든 것을 아카이브하세요

가능한 경우 중복되는 데이터베이스를 병합하세요

ClickUp 계층 결정하기

ClickUp은 일을 체계적인 시스템으로 전환하는 명확하고 구조화된 프레임워크를 기반으로 구축되었습니다. 이 계층 구조를 사전에 이해하면 Notion 콘텐츠를 깔끔하게 가져오고 나중에 재구성할 필요가 없습니다.

ClickUp 계층 구조 의 작동 방식은 다음과 같습니다:

ClickUp 계층으로 모든 것을 체계화하여 팀원이 자신의 일을 쉽게 찾을 수 있도록 하세요

작업 공간: 전체 회사 또는 계정을 나타냅니다

스페이스: 클라이언트 서비스, 제품, 마케팅, 운영 등 주요 업무 영역을 구분합니다.

폴더: 각 스페이스 내에서 관련 워크플로우, 클라이언트, 제품 또는 프로그램을 그룹화합니다.

리스트: 프로젝트나 반복 가능한 프로세스의 실제 작업을 담습니다.

작업: 마감일, 담당자, 우선순위, 상태와 함께 개별 작업 항목을 기록합니다.

하위 작업 및 체크리스트: 실행 가능한 단계별 작업으로 분할합니다

Notion에서 가져오기 전에 페이지와 데이터베이스를 모두 다음과 같은 구조로 정렬하세요:

상위 도메인을 스페이스에 매핑하기: 제품, 마케팅, 운영과 같은 광범위한 기능을 스페이스 수준에서 할당하세요.

관련 일을 폴더로 그룹화: 클라이언트, 제품 또는 주요 이니셔티브별로 정리하세요

Notion 데이터베이스를 ClickUp의 리스트에 매핑하기: 각 데이터베이스를 ClickUp에서 단일 리스트, 여러 리스트, 또는 문서 참조로 전환할지 결정하세요.

관계 설정을 미리 계획하세요: Notion의 관계(relations)와 집계(rollups)를 파악하여 나중에 Notion의 관계(relations)와 집계(rollups)를 파악하여 나중에 ClickUp의 관계(relations ), 집계(rollups), 수식(formulas)을 활용해 재현할 수 있도록 하세요.

수출 권한 및 팀 가시성 설정

Notion 권한은 이전되지 않습니다. 따라서 다음을 수행해야 합니다:

현재 Notion에서 누가 어떤 스페이스에 접근 권한을 가지고 있는지 검토하고, 민감한 스페이스나 데이터베이스가 있다면 문서화하세요.

가져오기 전에 해당 항목들이 ClickUp의 스페이스(Spaces), 개인 폴더(Private Folders), 목록 수준 권한(List-level permissions)으로 어떻게 전환되어야 하는지 결정하세요.

플랜 관찰자/담당자 규칙을 설정하여 데이터가 ClickUp으로 옮긴 후 중요한 작업이 자동으로 적절한 담당자에게 노출되도록 하세요.

Notion에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법 (단계별 안내)

아래는 ClickUp Importer를 활용해 Notion에서 일을 안전하게 이전하는 실용적인 로드맵입니다. 👇

1단계: Notion 데이터 내보내기

Notion에서 내보내기를 통해 모든 페이지와 데이터베이스를 한 번에 가져오는 방법은 다음과 같습니다:

Notion을 열고 사이드바에서 설정 및 회원을 클릭하세요 모든 콘텐츠 포함 옵션으로 작업 공간 전체 콘텐츠 내보내기를 선택하세요. 이메일로 도착하는 내보낸 ZIP 파일을 다운로드하세요

데이터 내보내기 전에 형식을 HTML 으로 설정하세요

데이터베이스 테이블의 경우, 각 데이터베이스의 '•••' 메뉴에서 개별 테이블을 CSV로 내보낼 수도 있습니다. 팀 전체 마이그레이션 시에는 항상 '모든 작업 공간 콘텐츠 내보내기'를 사용해야 하며, 부분 마이그레이션이나 템플릿의 경우 특정 페이지의 점 세 개 메뉴에서 '내보내기' 옵션을 사용해야 함을 명시하십시오. 진행 전에 내보낸 .zip 또는 .HTML 폴더를 로컬에 저장하세요. 내보내기 형식이 잘못되면 ClickUp이 파일을 인식하지 못합니다.

❗ 노트: HTML로 내보내면 가독성 있는 콘텐츠와 구조를 유지할 수 있으며, CSV는 ClickUp 목록으로 가져올 스프레드시트 스타일의 데이터를 캡처합니다.

2단계: 가져오기용 파일 준비

ClickUp으로 일을 가져오기 전에 모든 것을 정리하고 명확하게 라벨링하세요:

파일과 폴더 이름을 계획된 ClickUp 구조에 맞게 변경하세요 CSV 파일을 열고 첫 번째 행에 깨끗한 필드 이름이 포함되어 있는지 확인하세요(예: 작업명, 마감일, 담당자, 상태). 가져오기 전에 상태(완료됨, 진행 중), 날짜, 사람 이름과 같은 값을 표준화하세요. 필요하지 않은 빈 열이나 쓸모없는 열을 제거하세요.

💡 전문가 팁: 개별 Notion 페이지를 내보낼 때 하위 페이지용 폴더 생성 옵션을 활성화하세요. 이렇게 하면 중첩된 페이지가 ClickUp Docs 내에서 그대로 유지됩니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 모든 하위 페이지가 하나의 문서로 통합됩니다.

3단계: ClickUp으로 데이터 가져오기

사전 구축된 Notion 임포터 선택

ClickUp에는 페이지, 데이터베이스, 사용자를 단일 ClickUp 스페이스와 폴더로 가져오는 전용 Notion 임포터가 있습니다. Notion에서 가져오는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp에서 작업 공간 아바타 > 설정 > 가져오기/내보내기 > 가져오기 시작 > Notion > 항목 가져오기를 클릭하세요. Notion 내보내기 파일(HTML zip)을 업로드하고 콘텐츠를 저장할 스페이스를 선택하거나, 마이그레이션된 항목 전용 새 스페이스를 생성하세요. Notion 사용자를 기존 ClickUp 회원에 매핑하거나 초대하거나 비활성 사용자로 가져온 다음, 가져오기를 클릭하고 가져오기가 완료될 때까지 기다리세요.

다운로드한 파일을 대화 상자에 드래그 앤 드롭하여 업로드하세요

4단계: ClickUp 내에서 데이터베이스 보기 재구성하기

데이터를 ClickUp으로 옮긴 후, 다음 단계는 데이터 시각화 방식을 재구성하는 것입니다:

가져온 각 리스트에 대해 리스트, 보드, 달력 또는 테이블 보기를 추가하여 Notion의 보드, 타임라인 및 필터를 반영하세요. 상태, 담당자, 마감일 필터로 Notion 필터를 대체할 수 있습니다. 자주 사용하는 조합을 저장된 뷰로 유지하고 핀하여 팀이 바로 올바른 레이아웃을 볼 수 있도록 하세요

자동 저장을 활성화하여 필터, 정렬 및 열 변경 사항을 고정하세요

참고: 다음 섹션에서 더 깊이 다루며, Notion의 어떤 보기가 ClickUp의 목록, 보드, 간트 보기, 달력 뷰로 가장 효과적으로 전환되는지 알아보실 수 있습니다.

5단계: 관계 및 수식 재구축

앞서 논의한 바와 같이, Notion의 관계(relations)와 집계(rollups)는 그대로 이전되지 않습니다. 사용자 지정 필드(Custom Fields), 의존성(dependencies), 수식(formulas)을 사용하여 재구축해야 합니다.

모든 보기에서 여러 작업을 선택한 후 대량 작업 도구 모음을 사용하여 한 번에 업데이트하세요

기존 Notion 속성과 일치하는 사용자 지정 필드(드롭다운 메뉴, 숫자, URL, 사람)를 생성한 후, ClickUp의 대량 작업 도구 모음을 사용하여 누락된 값을 채우세요.

Notion의 관계 기능을 ClickUp의 관계(의존성, 작업 간 연결)로 대체하고, 수식 사용자 정의 필드를 활용하여 노력 및 비용과 같은 계산을 재현하세요.

6단계: 팀원 재초대 및 권한 설정

ClickUp 권한 설정으로 스페이스, 폴더, 리스트, 문서 수준에서 접근을 제어할 수 있으므로, Notion에서 사용하던 기존 가이드라인을 재구축하는 것이 중요합니다. 이를 즉시 수행하면 새로 가져온 작업 공간에서 혼란과 실수로 인한 수정을 방지할 수 있습니다.

회원과 게스트에게 맞춤형 역할을 한 곳에서 할당하여 작업 공간 내 권한을 관리하세요

📌 ClickUp에서 권한 설정 방법:

사용자 초대 시 역할 할당하기

가져온 스페이스에 회원( 전체 접근 권한 ), 게스트( 제한된 접근 권한 ), 관리자( 작업 공간 전체 제어 권한 )를 추가하세요.

Business Plus/엔터프라이즈 플랜에서 맞춤형 역할을 생성하여 더욱 맞춤화된 접근 권한을 설정하세요.

모든 수준에서 권한 설정

스페이스(Enterprise), 폴더, 목록, 문서에 권한을 설정할 수 있습니다. 각 위치별로 초대된 사용자가 수행할 수 있는 작업을 선택할 수 있습니다:

전체 편집

편집

댓글

읽기 전용

민감한 목록과 문서를 잠그세요

리스트나 문서를 비공개로 설정하여 특정 개인이나 팀과만 공유하세요. 외부 협력자에게 '읽기 전용' 또는 '댓글' 권한을 부여하여 원치 않는 편집을 방지하세요.

🧠 재미있는 사실: 업무 분산은 대부분의 팀이 인식하는 것보다 훨씬 더 많은 비용을 발생시킵니다. 이는 생산성 손실로 약 2조 5천억 달러에 달하며, 숨겨진 비용은 빠르게 누적됩니다: 수동 프로세스, 끊임없는 도구 전환, 끝없는 상태 업데이트가 분기마다 조용히 예산을 고갈시킵니다. 바로 이러한 파편화를 ClickUp이 팀이 벗어나도록 돕습니다. 그 결과 일은 더 빠르고 명확해지며 장기적으로 훨씬 적은 비용으로 진행됩니다. 업무 분산과 생산성에 미치는 영향

Notion 요소와 ClickUp의 대응 관계 (어디에 무엇을 배치할까)

이제 다음 단계는 Notion의 블록이 ClickUp의 구조로 어떻게 전환되는지 이해하는 것입니다.

Notion 페이지 > ClickUp 문서

모든 Notion 문서는 하나의 ClickUp 문서로 가져옵니다. 각 Notion 페이지는 해당 문서 내의 하위 페이지가 됩니다. 중첩된 페이지와 하위 페이지로 구성하여 팀이 쉽게 찾을 수 있도록 정리하세요:

프로세스와 플레이북

온보딩 자료

제품 사양

회의 노트

ClickUp 문서로 체계적인 지식을 생성하고, 리치 텍스트 형식 및 중첩 페이지를 활용하세요

Notion과 달리 ClickUp 문서들은 고립되어 존재하지 않습니다.

이 Notion 대안은 문서를 폴더 및 리스트에 연결하고, 강조 표시된 텍스트에서 바로 작업을 생성하며, 문서와 작업을 연결해 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 팀원들은 실시간 협업을 즐기고, 인라인으로 댓글을 달며, 피드백을 할당하고, 페이지 변경 내역을 추적해 어떤 내용이 언제 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 작업 공간에 직접 내장된 세계 최초의 상황 인식 AI인 ClickUp Brain으로 문서를 생동감 있게 만들어보세요. ClickUp Brain을 활용하는 실용적인 방법 몇 가지를 소개합니다: ClickUp Brain에 문서 전체를 검색 대상으로 지정하여 정보를 요청하세요. 페이지 깊숙이 묻혀 있는 정보라도 정확한 답변을 얻을 수 있습니다

긴 문서 즉시 요약하기: 전체 문서 또는 선택한 섹션의 명확한 요약본을 생성하여 팀원이 모든 것을 줄줄이 읽지 않고도 맥락을 파악할 수 있도록 지원합니다.

문서를 작업으로 변환하기: 텍스트를 강조 표시하면 Brain이 실행 항목을 추출한 후 텍스트를 강조 표시하면 Brain이 실행 항목을 추출한 후 ClickUp 작업으로 전환합니다.

문서 내에서 직접 질문하기: 수동으로 페이지를 검색하지 않고도 자연어로 ClickUp Brain에 쿼리하여 주요 결정 사항, 소유자 또는 다음 단계를 확인하세요.

새로운 문서 초안 작성 및 콘텐츠 개선: 프롬프트를 기반으로 구조화된 문서, 개요 또는 후속 페이지를 생성하고, 문서 내에서 직접 AI 기반 제안으로 재작성, 명확화 또는 어조 조정을 수행하세요.

데이터베이스 > 목록

Notion 데이터베이스는 ClickUp 목록으로 가장 효과적으로 전환됩니다. 각 행이 작업으로 변환되어 소유권, 마감일, 우선순위, 의존성을 더 쉽게 할당할 수 있습니다.

각 작업은 다음과 같은 풍부한 속성을 지닌 유연하고 실행 가능한 항목입니다:

ClickUp 우선순위 : 작업을 긴급 , 높음 , normal 또는 낮음 으로 표시하세요. 작업을또는으로 표시하세요.

할 일 , 진행 중 , 완료됨 )를 통해 이동시키세요. ClickUp 맞춤형 상태 : 작업들을 맞춤형 워크플로우(예:)를 통해 이동시키세요.

ClickUp 의존성 : 작업을 차단 상태 또는 다른 작업 대기 상태로 설정 작업을 차단 상태 또는 다른 작업 대기 상태로 설정

Notion 데이터베이스를 ClickUp 맞춤형 상태로 재구축하여 추가 유지보수 없이 워크플로우를 확장하세요

속성 > 사용자 지정 필드

선택 옵션, 텍스트 필드, 번호, 날짜와 같은 데이터베이스 속성은 ClickUp 사용자 지정 필드로 변환됩니다.

드롭다운 메뉴, 라벨, 금액, 이메일, URL, 위치 또는 수식 필드와 같은 전문 필드 유형 중에서 선택할 수 있으므로 각 속성이 의도한 대로 정확하게 동작합니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 실행을 실제로 주도하는 세부 사항을 포착하세요

가져온 후, 사용자 지정 필드는 다음과 같은 작업을 지원합니다:

사용자 지정 필드 데이터를 활용하여 모든 보기에서 작업을 필터링, 정렬 및 그룹화하세요

수식을 사용하여 노력 점수 및 예산과 같은 집계 및 계산을 재현하세요.

사용자 정의 필드 값 변경 시 자동화 트리거 실행 (라우팅, 할당 또는 상태 업데이트용)

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 활용하여 ClickUp AI 필드로 작업 내 정보를 자동 생성, 해석 또는 표준화하세요. 예를 들어, 목록 보기나 폴더 보기에 요약 필드를 추가하면 팀원이 단일 작업을 열지 않고도 여러 작업을 한눈에 확인할 수 있습니다. 백로그 검토 및 계획 회의에는 짧은 형식이나 글머리 기호 형식을 선택하세요. 취약한 수식을 ClickUp AI 필드로 대체하여 작업이 발전하고 우선순위가 변경될 때 자동으로 조정

🔍 알고 계셨나요? 기업들이 계속해서 새로운 AI 도구를 도입하고 있음에도 불구하고, 근로자의 91%는 주당 1~4개의 도구만 사용합니다. 따라서 대부분의 투자는 실제 도입으로 이어지지 않습니다. 또한 너무 많은 도구가 일상 업무와 연결되지 않는다고 느껴지기 때문에, 응답자의 44.8%가 지난 1년 동안 최소 한 가지 AI 도구 사용을 중단했다고 답했습니다.

ClickUp은 팀이 계획하고, 추적하고, 소통하는 동일한 공간에 AI를 통합함으로써 AI 확산 문제를 해결합니다. 이렇게 하면 사용하는 tools는 늘어나지 않으면서 일은 확장됩니다.

Notion 보기 > ClickUp 보기

테이블, 보드, 타임라인과 같은 Notion 뷰는 ClickUp 뷰와 완벽하게 매핑됩니다.

ClickUp과 Notion 보기 비교 및 전환 시 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

Notion 보기 ClickUp 보기 ClickUp이 더 나은 이유 테이블 ClickUp 테이블 보기 고급 분석을 위한 계산, 그룹화, 정렬 및 사용자 지정 필드 지원 보드 ClickUp 보드 보기 (칸반) 드래그 앤 드롭 방식의 단계 관리와 함께 내장된 자동화, 상태 관리, 스윔레인, 워크플로우 규칙을 제공합니다. 타임라인 ClickUp 타임라인 보기 Notion과 유사한 수평적 프로젝트 타임라인을 제공하지만, 작업 의존성과 일정 조정을 통합합니다. 달력 ClickUp 달력 보기 작업과 일정을 함께 표시하고, Google/Outlook 같은 외부 달력과 동기화하여 현실적인 계획을 수립하세요.

리스트에서 계획 수립, 타임라인 추적, 보드에서 작업 관리 등 어떤 작업을 하든 ClickUp 뷰를 활용해 문서화에서 실행으로 전환하세요

템플릿과 워크플로우 > ClickUp 템플릿

Notion 템플릿은 기본적으로 재사용 가능한 템플릿으로 마이그레이션되지 않습니다. 대신 다른 Notion 콘텐츠와 마찬가지로 ClickUp의 기본 제공 임포트 도구를 사용하여 해당 페이지나 데이터베이스를 가져옵니다.

가져온 후에는 재사용 가능한 ClickUp 템플릿으로 변환할 수 있습니다.

📌 ClickUp에서 Notion 템플릿 재구축 방법:

이전 섹션에서 설명한 대로 Notion 데이터베이스 또는 페이지를 가져옵니다.

가져온 후 ClickUp에서 생성된 목록 또는 폴더의 위치를 찾으세요.

마우스를 올려놓고 점 세 개( … )를 클릭한 후 템플릿 > 템플릿으로 저장 을 선택하세요.

템플릿 이름을 지정하고 작업 공간 전체에서 누가 사용할 수 있는지 선택하세요

📖 추천 자료: 원활한 IT 전환을 위한 무료 데이터 마이그레이션 플랜 템플릿

원활한 도입을 위한 마이그레이션 후 설정

데이터를 ClickUp으로 옮기는 것도 중요하지만, 이관 후의 활용 방식이 진정한 도입 성공을 좌우합니다. 바로 이때 ClickUp의 워크플로우 최적화, AI, 자동화 기능이 빛을 발하기 시작합니다.

자동화 및 반복 ClickUp 작업 생성

ClickUp 자동화 기능을 통해 반복 작업을 자동화하고 워크플로우를 자체 유지 관리 시스템으로 전환하세요. 몇 번의 클릭만으로 트리거, 조건, 액션을 활용해 자동화 규칙을 구축할 수 있습니다.

규칙 중심의 워크플로우를 ClickUp 맞춤형 자동화로 대체하여 실제 트리거에 기반해 일을 자동으로 진행하세요

워크플로우 자동화 예시:

작업이 '완료됨' 상태로 이동하면 ClickUp은 자동으로 '아카이브 목록'으로 이동시키거나, 관계자에게 알리거나, 완료 태그를 적용할 수 있습니다.

마감일이 다가오면 ClickUp은 알림을 할당하고, 우선순위를 업데이트하거나, 소유권을 재지정할 수 있습니다.

기존 자동화 기능에 더해, ClickUp 에이전트는 단순한 '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙을 넘어서는 지능형 기능을 제공합니다.

원하는 내용을 자연어로 정의하면, 이 에이전트들이 활동을 요약하고, 작업 목록을 초안 작성하며, 하위 작업을 생성하고, 필드 값을 제안해 드립니다.

추가 tools를 도입하는 대신 번거로운 작업을 줄여주는 ClickUp 에이전트로 실행력을 한 단계 업그레이드하세요

Ambient Answers와 같은 사전 구축된 에이전트를 배포할 수 있습니다. 이 에이전트는 ClickUp 채팅 채널에서 활성화되어 작업 공간 지식과 외부 소스를 활용하여 팀의 질문에 상세하고 맥락을 고려한 답변을 제공합니다.

또한 맞춤형 워크플로우를 위해 코드 없이도 빌더로 직접 슈퍼 에이전트를 구축하세요. 예시로, 내부 문서를 참조하여 직원 복리후생 관련 질문만 답변하는 HR 에이전트를 만들 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 59%가 주간 재설정 또는 검토 시스템을 갖추지 못했다고 답했습니다. 업데이트가 작업, 댓글, 문서, 메시지 등 여러 곳에 흩어져 있을 때, 모든 것을 한데 모으는 것 자체가 하나의 프로젝트처럼 느껴질 수 있습니다. 변경된 사항, 누락된 사항, 주의가 필요한 사항에 대한 정보를 모으는 데만 시간을 쏟다 보면, 실제로 다음 주 플랜을 세울 에너지는 이미 소진된 후입니다. 에이전트가 이 작업을 대신해 준다면 어떨까요? ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트는 여러 작업의 진행 상황을 자동으로 종합하고 후속 조치가 필요한 사항을 요약해 줍니다. 과거를 재구성하는 데 시간을 낭비하지 말고, 앞으로의 방향에 대해 더 명확한 결정을 내릴 수 있습니다.

보고를 위한 대시보드 구축

ClickUp 대시보드는 가시성을 위한 지휘 센터입니다. 여러 카드를 결합하여 상태별 작업 수, 기한 초과 항목, 스프린트 속도, 작업량 균형, 시간 추적, 차트 등 중요한 메트릭을 한눈에 확인할 수 있습니다.

작업 상태와 우선순위를 기반으로 구축된 ClickUp 대시보드로 마이그레이션 후 실행 과정을 시각화하세요

다음과 같은 일반적인 보기로 시작하세요:

팀 성과 (완료 보고서)

타임라인과 마일스톤 (달력 및 마일스톤 카드)

작업량 균형 (상태별 작업량)

대시보드는 작업 공간에서 실시간 데이터를 가져와 즉시 업데이트되며, 오프라인 보고서를 위해 CSV 또는 Excel로 내보내기를 지원합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp AI 카드로 주간 스탠드업 문서와 상태 이메일의 필요성을 없애세요. AI 카드를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다: ClickUp Brain으로 더 스마트한 질문을 하세요: '연체된 작업을 요약하고 다음 조치를 제안해 주세요'와 같은 맞춤형 프롬프트를 실행하면 작업 공간에서 직접 추출한 답변을 얻을 수 있습니다.

팀 스탠드업 자동화: AI 스탠드업™ 또는 AI 팀 스탠드업 카드를 활용하여 완료된 작업, 진행이 막힌 작업, 다음 단계 작업을 매일 또는 매주 파악하세요.

경영진용 개요 확보: 프로젝트 현황, 위험 요소, 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있는 AI 요약 카드를 추가하세요. 광범위한 요약 대신 올바른 작업, 팀, 타임라인에 기반한 ClickUp AI 카드로 대체하세요

팀 온보딩 문서 작성하기

이전이 성공적이라고 할 수 있는 것은 팀이 실제로 그로부터 혜택을 볼 때뿐입니다.

혼란, 중단된 워크플로우, 또는 사람들이 기존 도구로 되돌아가는 것을 방지하려면 다음을 설명하는 온보딩 문서를 구축하세요:

새로운 ClickUp 계층 구조 (스페이스 > 폴더 > 목록)

핵심 정보를 찾을 수 있는 곳

자동화 규칙 작동 방식

템플릿과 반복 작업 활용 방법

명명 규칙 및 태그 관례

ClickUp Docs 내 프로젝트 관리 템플릿을 활용하면 신규 입사자의 온보딩 과정을 일관되게 진행할 수 있습니다. 예를 들어 '첫 번째 작업을 완료하라'와 같은 작업을 온보딩 문서에 삽입하면 실습 중심의 학습을 유도할 수 있습니다.

ClickUp 통합 기능을 통해 수백 가지 외부 도구와 연결하여 팀이 이미 의존하고 있는 도구를 계속 사용할 수 있습니다.

기본 제공 연결 기능:

Google 캘린더: 일정과 작업을 동기화하세요

Slack: Slack 메시지에서 업데이트를 받거나 작업을 생성하세요

Google Drive/OneDrive/Dropbox: 첨부 파일을 직접 첨부하고 미리 보기

Zoom/MS Teams: 회의와 작업, 링크를 연계하여 조정하세요

GitHub, HubSpot, CRM tools, 시간 추적기 등

제품 관리자가 실제로 활용할 AI 도구에 대한 실용적인 접근법:

피해야 할 일반적인 마이그레이션 실수

팀들은 종종 마이그레이션을 서두르다가 결국 새로운 도구에서 동일한 혼란을 재현하게 됩니다. 아래 테이블은 가장 흔한 실수와 이를 피하는 방법을 강조합니다.

흔히 저지르는 실수 이를 피하는 방법 복잡한 Notion 작업 공간 가져오기 수출 전에 오래된 페이지를 보관하고, 중복 항목을 삭제하며, 테스트 데이터베이스를 제거하세요. Notion 데이터베이스를 작업 대기열이 아닌 문서로 취급하는 것 가져오기 전에 지식 기반은 ClickUp 문서로, 실행 데이터베이스는 리스트로 분리하세요. 댓글과 토론이 맥락을 유지할 것이라고 가정합니다 인라인 데이터베이스 코멘트는 깔끔하게 이전되지 않을 수 있으므로, 키 논의 내용은 내보내기 전에 작업 코멘트나 문서로 변환하세요. 구조 계획 생략 콘텐츠를 가져오기 전에 스페이스, 폴더, 목록을 정의하세요 모든 사용자를 한 번에 가져오기 접근 수준을 테스트한 후 신중하게 역할과 권한을 할당하세요 모든 것을 한 번에 마이그레이션하기 확대 적용 전에 한 팀 또는 작업 공간으로 시범 이관을 실행하세요

Notion에서 ClickUp으로 성공적인 마이그레이션을 위한 최종 팁

장기적인 활용과 깔끔한 실행을 보장하기 위한 추가 팁을 소개합니다.

각 Notion 요소가 ClickUp에서 어떻게 구현되는지 정의하는 마이그레이션 지도를 작성하세요.

실제 사용 패턴이 나타난 후 30일 정리 점검 일정을 잡고, 사용되지 않는 필드, 중복된 리스트, 방치된 문서를 검토하세요.

전체 팀에 적용하기 전에 통제된 환경에서 가져오기 테스트를 수행하세요

팀원들이 Notion처럼 별도의 데이터베이스가 아닌, 필터링과 플랜 수립을 위한 보기로 활용하도록 교육하세요.

Notion에서 마이그레이션하지 말아야 할 경우

ClickUp의 구조가 팀의 업무 방식과 부합할 때만 마이그레이션이 의미가 있습니다. 다음 사항이 해당된다면 Notion을 계속 사용하는 것을 고려하세요:

자주 변경되는 중첩 wiki와 장문 문서에 크게 의존합니다.

작업 기반 실행보다는 유연한 페이지 수준 데이터베이스에 의존하세요.

주로 콘텐츠, 디자인 또는 리서치 워크플로우에서 작업하며 최소한의 작업 소유권을 가집니다.

구조화된 워크플로우와 실행 통제보다 시각적 유연성을 원하신다면

ClickUp으로 페이지와 테이블을 넘어서는 방법

Notion은 아이디어를 구상하고 플랜을 세우며 문서화하기에 훌륭한 도구입니다. 하지만 일이 마감 기한에 쫓기고 협업이 필요해지면, 문서화만으로는 진행을 유지하기에 부족합니다.

바로 이 점이 ClickUp의 차별점입니다. 작업, 타임라인, 문서, 자동화, 보고 기능을 하나의 작업 공간에 통합하여 더 이상 여러 페이지와 트래커 사이를 오갈 필요가 없습니다.

문서화 기능도 뒤처지지 않습니다. ClickUp Docs는 Notion이 제공하지 못하는 기능을 제공합니다. 문서는 작업 자체와 연결된 상태로 유지되며, 텍스트를 작업으로 전환하고, 문서를 프로젝트에 연결하며, AI를 활용해 요약하고 작성하며 필요한 시점에 적절한 정보를 표면화할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 작업 속도를 높이고, 자동화로 수동 작업을 줄이며, 대시보드로 진행 상황을 명확히 파악하세요. 시스템이 당신을 위해 일하기 시작합니다.

Notion 설정이 점점 경직되어 느껴진다면, ClickUp으로의 마이그레이션이 실용적인 다음 단계입니다. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

예. ClickUp의 Notion 가져오기 기능을 사용하면 Notion의 데이터베이스가 단일 폴더 내의 목록으로 ClickUp에 가져옵니다. 각 행은 작업으로 변환되며, 필드는 사용자 지정 필드로 변환되어 ClickUp에서도 데이터 구조를 그대로 활용할 수 있습니다.

아니요. 관계, 집계, 수식 같은 복잡한 데이터베이스 기능은 자동으로 이전되지 않습니다. 가져온 후 ClickUp에서 관계, 수식 필드 또는 자동화 기능을 사용해 수동으로 재구성해야 합니다.

네. ClickUp은 '작업 공간 설정' 내 '가져오기/내보내기'에서 내장된 Notion 가져오기 기능을 제공합니다. Notion HTML 내보내기 파일을 업로드하고 ClickUp 작업 공간으로 가져올 콘텐츠의 위치를 선택하면 됩니다.

마이그레이션 시간은 Notion 작업 공간의 크기에 따라 달라집니다. 소규모 가져오기는 몇 분 안에 완료될 수 있으며, 많은 페이지와 데이터베이스를 포함한 대규모 내보내기는 더 오래 걸릴 수 있지만, ClickUp은 시작 후 비동기적으로 처리합니다. 준비 및 검토를 포함해 전체적으로 몇 시간을 계획하는 것이 일반적입니다.

ClickUp은 작업 소유권, 의존성, 타임라인, 자동화, 대시보드 등 더 광범위한 기본 프로젝트 관리 기능을 제공합니다. Notion은 자유형 문서화와 유연한 레이아웃에 더 강점을 보입니다. 대규모 구조화된 실행 및 보고를 위해서는 ClickUp이 더 많은 내장 도구를 제공합니다.