포레스터 연구: ClickUp, 3년차까지 384%의 투자수익률(ROI)과 92,400시간 절감 효과 달성

오늘날 빠르게 변화하는 디지털 세상에서 일 분산은 생산성의 침묵의 살인자입니다. 연결되지 않은 tools, 사일로화된 정보, 수동 프로세스는 전 세계 팀의 시간과 에너지를 고갈시킵니다.

하지만 그 시간을 되찾고, 수익을 증대시키며, 직원들의 역량을 강화할 수 있다면? 그것도 한 곳에서 모두 가능하다면?

바로 이것이 최신 포레스터 총경제적 영향(TEI) 연구가 ClickUp에 대해 밝힌 내용입니다. ClickUp의 의뢰로 포레스터 리서치가 수행한 이 독립 연구는 업무를 통합된 AI 작업 공간으로 통합할 때 발생하는 실제 경제적 효과를 정량화합니다.

수치로 보는 결과: 스스로 증명하는 ROI

포레스터의 엄격한 분석에 따르면, 3년간 ClickUp을 사용한 복합 조직*은 다음과 같은 성과를 달성했습니다:

384% 투자 수익률(ROI)*

자동화 및 AI를 통해 3년차까지 92,400시간의 생산성 향상 효과 달성

clickUp을 통해 실현된 390만 달러의 매출 증가*

6개월 미만의 투자 회수 기간

우리 업무의 핵심은 워크플로우 관리입니다… ClickUp 없이는 이러한 결과를 달성할 수 없었습니다.

*복합 조직은 연간 매출 1억 5천만 달러, 직원 1,000명을 보유한 미국 기업입니다. 이는 인터뷰 대상 맞춤형 고객사를 대표하며, 종합 재무 분석을 제시하는 데 사용됩니다.

이 번호가 여러분에게 어떤 의미인지 시각적으로 정리해 드립니다:

ClickUp이 결과를 내는 방법: AI, 자동화, 그리고 융합

ClickUp 사용자의 3년 기간 동안 누린 혜택. 출처: 포레스터 TEI 연구

1. 자동화와 AI를 통한 생산성 극대화

ClickUp을 사용하는 팀은 3년차에 직원당 월 평균 12시간을 절약합니다. 자동 스탠드업 요약, Enterprise AI 검색, 워크플로우 자동화와 같은 AI 기반 기능은 반복적인 작업과 작업 전환을 제거하여 팀이 영향력 높은 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

저는 AI를 사랑합니다. AskAI를 사랑합니다. 매우 효과적입니다. 저는 일련의 대시보드를 가지고 있습니다 — 매일 아침 일어나서 [이것들]을 신문처럼 살펴보며 프로젝트가 어떻게 진행되었는지 파악합니다.

2. 인원 증원 없이 매출 성장 달성

절약된 시간을 가치 창출 프로젝트에 재배분함으로써 일부 부서에서는 생산성이 7배 증가했으며, 3년간 390만 달러의 신규 수익을 창출했습니다. ClickUp의 중앙 집중식 작업 공간을 통해 팀은 인력을 추가하지 않고도 더 많은 클라이언트를 확보하고, 더 많은 캠페인을 시작하며, 더 많은 제품을 제공할 수 있습니다.

현재 우리는 매월 약 500건의 마케팅 운영 작업을 관리하고 있습니다… ClickUp이 없었다면 그 업무량의 절반 정도만 처리할 수 있었을 것입니다.

ClickUp은 분산된 프로젝트 관리 솔루션을 대체하여 레거시 소프트웨어 비용을 3년차까지 60% 절감하고 IT 관리자의 시간을 절약합니다. 이는 복합 조직 기준 114,000달러의 비용 절감 효과와 더불어 모든 것을 한곳에 통합함으로써 얻는 무형의 이점을 제공합니다.

이 모든 미세 커뮤니케이션은... 제대로만 한다면 즉시 제거되며, 이는 매우 가치 있는 일입니다.

4. 정량화할 수 없는 혜택을 제공하여 클라이언트와 팀이 happier 되도록 합니다

향상된 클라이언트 만족도:* 신속한 응답 시간과 개선된 문제 추적으로 CSAT 점수 90점 이상 달성

개선된 직원 경험: 중앙 집중화된 작업과 커뮤니케이션으로 스트레스 감소 및 팀 역량 강화

단일 정보 소스: 실시간 업데이트와 실시간 업데이트와 지식 관리로 모든 구성원의 업무 정렬 유지

ClickUp 도입 1년 후… 그녀는 세금 신고 시즌에 아버지를 디즈니 월드에 모실 수 있었습니다. ClickUp이 만들어낸 변화입니다—화장실에서 흘리던 눈물이 디즈니에서의 미소로 바뀌었죠.

📘 전체 분석을 원하시나요? 포레스터의 TEI 보고서에서 ClickUp이 기업들의 생산성을 7배 증가시키고 390만 달러의 수익을 잠금 해제하는 방법을 확인하세요👇🏼

왜 중요한가

포레스터 TEI 연구는 ClickUp 고객이 이미 알고 있는 사실을 입증합니다: 일을 단일 AI 기반 플랫폼으로 통합하는 것은 단순한 생산성 향상 그 이상으로 전략적 우위입니다. 비즈니스 확장, 수익 증대, 또는 단순히 팀에게 시간을 돌려주기 위한 것이든, ClickUp은 측정 가능한 결과를 제공합니다.

프로젝트 관리 ROI부터 통합 AI 작업 공간의 힘에 이르기까지 데이터는 명확합니다: 더 적은 tool, 더 풍부한 맥락, 더 스마트한 자동화가 팀이 최고의 성과를 낼 수 있는 여건을 조성합니다.

전체 효과를 확인해 보시겠습니까? 포레스터 TEI 연구 보고서를 다운로드하고 ClickUp이 조직을 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보세요.