ClickUp에서 콘텐츠 달력 만드는 방법 (단계별 가이드)

처음에는 좋은 의도로 시작합니다. 날짜가 깔끔하게 정렬된 색상 코드 처리된 새 스프레드시트, 아이디어 탭까지 마련해두기도 하죠.

몇 주가 지나자 갑자기 다섯 개의 캠페인 스레드, 두 개의 별도 문서, 그리고 '최종-최종-최종' 버전의 트윗이 생겨났습니다.

이 상황이 조금 익숙하게 느껴진다면, 아마도 리셋할 때가 된 것입니다. 이 블로그 포스트에서는 유연하고 관리하기 쉬운 ClickUp 콘텐츠 달력을 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 🧰

콘텐츠 달력에 ClickUp을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

마케팅 팀을 위한 ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합한 일을 위한 올인원 앱입니다. 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화된 이 앱으로 업무 효율을 극대화하세요.

콘텐츠 마케터, 소셜 미디어 관리자 또는 마케팅 팀의 일원이라면 콘텐츠 협업 소프트웨어를 사용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

워크플로우를 손쉽게 맞춤형으로 설정 하여 프로세스에 맞는 상태 단계, 콘텐츠 유형, SEO 태그, 마감일을 추가하세요.

클릭 한 번으로 콘텐츠를 ClickUp 타임라인 보기 로 드래그하세요. 사용 가능한 작업은 자동으로 시간 블록 처리됩니다. ClickUp 타임라인 보기 로 드래그하세요. 사용 가능한 작업은 자동으로 시간 블록 처리됩니다.

팀원을 태그하고, 댓글을 남기고, 일이 이루어지는 바로 그곳에 첨부 파일을 첨부하세요 . 그러면 채팅 앱이나 이메일에서 중요한 내용이 사라지는 일이 없습니다.

콘텐츠 성과 추적 및 게시 일정을 관리할 대시보드를 구축하세요 , 이해관계자 보고에 이상적입니다.

반복적인 작업 자동화: 콘텐츠 검토 이동 및 게시 알림 설정 등

💡 전문가 팁: 재활용하기 좋은 상시적 콘텐츠나 성과가 좋은 콘텐츠에 태그를 달아두세요. 용량이 적을 때도 품질 높은 결과물을 내는 데 도움이 됩니다.

ClickUp에서 콘텐츠 달력 만드는 방법

소셜 게시물, 블로그 콘텐츠 또는 본격적인 캠페인을 관리 중이라면, 이 단계별 안내를 통해 콘텐츠 캘린더 소프트웨어 내에서 모든 작업을 한 곳에서 계획하고, 할당하고, 추적할 수 있습니다. ⚒️

1단계: 작업 공간과 폴더 설정하기

게시물 계획이나 마감일 할당을 시작하기 전에, 먼저 기초를 탄탄히 다져보세요. ClickUp에서 꼼꼼하게 작업 공간을 설정하면 콘텐츠가 여러 플랫폼으로 확장될 때 특히 모든 작업을 더 쉽게 확장할 수 있습니다.

예를 들어, 여러분이 BrightWave Solutions 마케팅 팀에 소속되어 있다고 가정해 보겠습니다. 팀은 블로그, 소셜 미디어, 이메일 뉴스레터, 비디오 콘텐츠를 관리합니다. 관리해야 할 요소가 많기 때문에 체계적으로 정리하는 것이 핵심입니다.

이상적인 소셜 미디어 프로젝트 관리 작업 공간을 만드는 방법은 다음과 같습니다:

'콘텐츠' 폴더 생성하기: ClickUp 작업 공간으로 이동하여 마케팅 스페이스를 엽니다(아직 없다면 새로 생성하세요). 여기에 '콘텐츠'라는 새 폴더를 추가합니다.

채널별로 구분하세요: 새로 생성한 콘텐츠 폴더 내에서 각 콘텐츠 유형별로 별도의 리스트 를 만드세요: 블로그 소셜 미디어 이메일 뉴스레터 비디오

각 리스트는 해당 채널에 특화된 작업, 마감일, 콘텐츠 유형을 추적할 수 있는 소규모 프로젝트입니다.

작업 공간 생성 > 폴더 생성 > 목록 생성

💡 전문가 팁: 콘텐츠를 채널별로만 분류하지 말고 목적별로 그룹화하세요. 예를 들어 인지도 제고 콘텐츠는 한 폴더에, 제품 캠페인은 다른 폴더에 배치하면 추적이 쉬워지고 보고가 깔끔해집니다.

2단계: 콘텐츠 추적을 위한 맞춤형 작업 필드 생성

작업 공간을 설정하고 각 콘텐츠 채널별 리스트를 준비했다면, 이제 작업을 더 스마트하게 관리할 차례입니다. 수많은 댓글과 흩어진 업데이트에 의존하지 말고, ClickUp 작업 내의 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 모든 콘텐츠 세부 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리하세요.

현재 BrightWave Solutions 팀은 Instagram 릴즈부터 장문 블로그에 이르기까지 모든 종류의 콘텐츠를 제작 중입니다. 각 콘텐츠 유형마다 요구사항은 다르지만, 작업 목록을 복잡한 스크롤의 연속으로 만들지 않으면서도 핵심 정보를 일관되게 추적할 수 있는 방법이 필요합니다.

각 목록(블로그, 소셜 미디어 등)으로 이동하여 필요한 사용자 지정 필드를 추가하세요. 유용한 필드 예시는 다음과 같습니다:

콘텐츠 유형: 기사, 비디오, 캐러셀, 릴, 인포그래픽 등 제작 중인 모든 콘텐츠

담당자: 해당 작업에 대한 책임을 지는 팀 회원

상태: 단계 추적: 초안, 검토 중, 예약됨, 게시됨

게시일: 콘텐츠가 공개될 예정인 날짜

플랫폼: 게시될 곳 (예: Instagram, 링크드인, 회사 블로그)

SEO 키워드: 목표 키워드를 추가하세요

또한 ClickUp의 태그 기능은 달력 내 콘텐츠를 복잡하지 않게 분류하고 정리하는 데 탁월합니다. 예를 들어 블로그, Instagram, 비디오 같은 태그를 사용하면 플랫폼별로 빠르게 그룹화할 수 있습니다. AI, 제품 출시, 3분기 캠페인 등 콘텐츠 테마를 태그로 지정할 수도 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 작업에 필요한 모든 정보를 추가하세요

💡 전문가 팁: 두 개의 별도 레이어를 활용하세요: 실제 플랜과 주차장(Parking Lot). 미완성 아이디어를 달력에 바로 넣지 마세요. 브레인스토밍, 실험, 언젠가 유용할 수 있는 무작위 아이디어는 별도의 목록에 보관하세요. 검증되거나 승인된 것만 달력에 반영하세요.

3단계: 콘텐츠 작업 추가 및 정리하기

이제 콘텐츠 아이디어를 체계화하고 팀이 꾸준히 따라갈 수 있는 흐름을 구축할 때입니다.

BrightWave Solutions 예시를 계속 살펴보겠습니다. 소셜 미디어 관리 tool 내에서 모든 작업을 원활하게 진행하는 방법은 다음과 같습니다:

블로그 리스트 에 해당 작업을 생성하세요. 명확한 제목을 지정하고, 미리 설정한 모든 사용자 정의 필드를 채우는 것을 잊지 마세요. 각 콘텐츠 아이디어를 해당 목록의 ClickUp 작업으로 추가하세요. 'AI 트렌드 분석'에 관한 새 블로그 포스트가 있나요?에 해당 작업을 생성하세요. 명확한 제목을 지정하고, 미리 설정한 모든 사용자 정의 필드를 채우는 것을 잊지 마세요.

작가, 디자이너, 전략가 등 소유자를 지정 하여 '이건 누가 맡았지?'라는 당황스러운 순간을 피하세요.

하위 작업으로 세분화하여 팀의 실제 프로세스를 반영하세요

콘텐츠 개요를 첨부하거나 ClickUp 문서를 작업에 연결하세요 ClickUp 문서를 작업에 연결하세요

작업을 단계로 세분화하기 위해 하위 작업을 생성하세요

예를 들어, '7월 제품 출시 블로그' 작업은 콘텐츠 작가에게 할당할 수 있습니다. 작성, 디자인, 검토, 게시 등의 하위 작업을 추가하고 설명란에 콘텐츠 개요 링크를 첨부하면 모든 구성원이 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

콘텐츠 작업과 워크플로우를 구축한 후에는 ClickUp Brain으로 설정을 강화하세요. 일반적인 AI 챗봇과 달리 이 소셜 미디어 AI 도구는 여러분의 프로젝트, 작업, 문서, 심지어 팀 구조까지 이해합니다.

예를 들어 BrightWave 팀이 새로운 AI 기반 기능을 출시할 예정이고, 블로그, Instagram 티저, 이메일 뉴스레터로 구성된 캠페인을 준비 중이라고 가정해 보겠습니다.

ClickUp Brain으로 캠페인에 대한 상황에 맞는 답변을 얻으세요

ClickUp Brain이 모든 것을 통합하는 방법은 다음과 같습니다:

콘텐츠 생성 속도 향상: 작업에 첨부된 브리프를 바탕으로 제품 블로그 포스트의 간략한 요약 초안을 작성하도록 요청할 수 있습니다.

콘텐츠 마케팅 전략 정리하기: AI Knowledge Manager 를 활용하여 '제품 출시' 또는 'AI 기능' 태그가 지정된 모든 작업, 하위 작업 및 문서를 빠르게 찾으세요. 를 활용하여 '제품 출시' 또는 'AI 기능' 태그가 지정된 모든 작업, 하위 작업 및 문서를 빠르게 찾으세요.

팀 업데이트 생성: 7월 캠페인에 태그된 모든 콘텐츠 결과물의 상태를 AI에게 요청하여 주간 업데이트를 생성하세요.

⚡ 워크플로우 업그레이드: 슈퍼 에이전트가 달력을 항상 최신 상태로 유지해 드립니다

콘텐츠 생산량이 증가할수록 콘텐츠 제작 자체보다 모든 요소를 동기화하는 것이 더 어려워집니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 업데이트 모니터링, 장애 요소 발견, 지연되는 마감일 표시, 캠페인 전반에 걸친 다음 단계 프롬프트를 통해 배경에서 조용히 관리 업무를 처리합니다.

콘텐츠 생산량이 증가할수록 콘텐츠 제작 자체보다 모든 요소를 동기화하는 것이 더 어려워집니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 업데이트 모니터링, 장애 요소 발견, 지연되는 마감일 표시, 캠페인 전반에 걸친 다음 단계 프롬프트를 통해 배경에서 조용히 관리 업무를 처리합니다.

ClickUp으로 코딩 없이 맞춤형 AI 에이전트 생성하기

여러 개의 변수가 있는 제품 출시를 관리하든, 주간 소셜 게시물을 관리하든, 슈퍼 에이전트는 수동 확인이나 Slack 알림을 추가하지 않고도 달력을 일관되게 유지하고 팀의 업무 차단을 방지합니다. 팀이 항상 바라는, 항상 켜져 있는 코디네이터 역할을 합니다.

💡 프로 팁: 콘텐츠 브리프를 ClickUp Docs에서 직접 작성하여 콘텐츠 데이터베이스를 구축하고 모든 자료를 한곳에 모아 관리하세요. 그런 다음 ClickUp Brain을 활용해 개요를 생성하거나, 회의 노트에서 핵심 포인트를 추출하거나, 심지어 문서 내에서 바로 콘텐츠 섹션을 초안 작성할 수도 있습니다.

4단계: ClickUp 보기로 달력 시각화하기

콘텐츠 작업을 추가하고 세부 사항을 정리했으니, 이제 모든 것이 하나로 통합되는 모습을 확인해 볼 차례입니다. ClickUp 뷰를 활용하면 팀에 적합한 방식으로 콘텐츠 달력을 시각화할 수 있습니다.

ClickUp의 달력 뷰에서 일별, 주별, 월별 보기로 전환하기

ClickUp 캘린더 뷰는 모든 작업이 타임라인에 표시되는 공간입니다. 일별, 주별, 월별로 계획된 모든 콘텐츠를 색상으로 구분되어 쉽게 확인할 수 있습니다.

7월 제품 출시가 10일에 시작될 예정이라고 가정해 보겠습니다. 해당 일정이 정확히 예정된 위치에 달력에 표시됩니다.

출시일이 일주일 연기된다면? 문제없습니다. 해당 작업을 새 날짜로 드래그하기만 하면 됩니다. BrightWave가 Instagram 티저도 8일에, 이메일 발송도 11일에 플랜했다면, 중복을 즉시 파악하고 간격을 조정할 수 있습니다.

ClickUp 보드 보기로 다양한 작업 상태 간에 작업을 드래그 앤 드롭하세요

칸반 스타일의 열을 원한다면 ClickUp 보드 보기로 전환하세요. 작업이 진행됨에 따라 한 단계에서 다음 단계로 드래그할 수 있습니다.

콘텐츠 팀은 제품 출시 블로그가 제안되면 아이디어 열에 배치하고, 안드레아에게 할당되면 초안으로 이동시킵니다. 피드백 준비가 되면 검토로 전환하고, 최종적으로 공개일에 게시됨으로 이동시킵니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 목록 보기 기능을 활용해 콘텐츠를 소유자, 게시일, 플랫폼별로 필터링하고 정렬하세요. 또한 ClickUp의 간트 보기 기능을 추가하면 타임라인 계획 수립, 작업 간 의존성 시각화, 프로젝트 진행 상황 추적이 가능합니다. 특히 작업 일정 관리, 자원 배분, 전체 작업의 타임라인 상 연계 관계 파악에 매우 유용합니다.

5단계: 템플릿과 반복 작업을 활용하여 시간을 절약하세요

효율성을 높이는 핵심 요소: ClickUp 템플릿과 ClickUp 반복 작업입니다.

예를 들어 BrightWave가 매주 Monday마다 '주간 Instagram 팁' 게시물을 공유한다고 가정해 보겠습니다. 매번 새로 작업을 생성하는 대신, 팀은 이를 반복 작업으로 한 번만 설정하면 됩니다. 그러면 매주 자동으로 달력에 표시되어 할당, 작성, 게시 준비가 완료됩니다. 추가 클릭 없이, 잊어버린 게시물 없이 말이죠.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 캘린더 템플릿을 활용하여 마케팅 전략을 계획하고, 체계화하며, 추적하세요.

ClickUp의 콘텐츠 캘린더 템플릿은 여러 채널에 걸쳐 콘텐츠를 관리하고 추적할 수 있는 시각적이고 체계적인 방법을 제공합니다. 캘린더 보기는 모든 예정된 콘텐츠를 깔끔하고 색상 코드로 구분된 하나의 레이아웃으로 보여줍니다.

콘텐츠 캘린더 템플릿의 각 카드는 블로그 게시물, 소셜 미디어 업데이트, 비디오 등의 작업을 나타내며 콘텐츠 채널, 카테고리, 게시일 등 키 정보를 표시합니다.

📖 함께 읽기: 지금 바로 사용 가능한 최고의 무료 미디어 기획 템플릿

🎥 ClickUp이 기기 간 달력을 동기화하고, 다양한 달력 레이어를 토글하며, 개인/팀/캠페인 일정을 관리하는 단일 지휘 센터로 기능하는 방법을 배우게 됩니다.

ClickUp에서 확장 가능한 콘텐츠 달력 관리 팁

콘텐츠 운영이 커질수록 혼란스러워질 수 있습니다. 하지만 ClickUp을 사용하면 그럴 필요가 없습니다. 팀과 창의적인 혼란을 따라잡는 콘텐츠 달력 관리 방법을 소개합니다. 💁

대시보드 구축: 매주 게시하는 콘텐츠 양부터 작업이 막히는 지점까지 모든 것을 추적하세요. 작업 상태, 마감일, 매주 게시하는 콘텐츠 양부터 작업이 막히는 지점까지 모든 것을 추적하세요. 작업 상태, 마감일, 마케팅 캠페인 관리까지 카드를 끌어오는 맞춤형 ClickUp 대시보드를 생성하세요.

타사 도구 연결: Figma, Google Drive 같은 도구를 ClickUp에 바로 통합하세요. 탭 전환을 줄이고 한 곳에서 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.

반복 작업을 자동화하세요: ClickUp 자동화 기능을 설정하여 ClickUp 자동화 기능을 설정하여 콘텐츠 생성 및 검토자 지정, 작업 상태 변경, 담당자 순번 알림 등 기타 잡다한 작업을 자동화하세요

모든 반복 작업을 표준화하세요: 매주 올리는 소셜 미디어 게시물과 월간 뉴스레터를 매주 올리는 소셜 미디어 게시물과 월간 뉴스레터를 마케팅 플랜 템플릿으로 저장해 불필요한 반복 작업을 줄이세요

모든 구성원이 최신 정보를 공유하도록: 작업 댓글, 멘션, 실시간 편집 기능을 활용해 커뮤니케이션을 효율화하세요. 피드백이 누락되지 않고 승인 과정이 더 빠르게 진행됩니다.

피드백 및 승인 프로세스 간소화: 작업에 첨부된 이미지, 비디오 또는 PDF에 직접 코멘트를 추가하세요. 작업에 첨부된 이미지, 비디오 또는 PDF에 직접 코멘트를 추가하세요. ClickUp 교정을 통해 피드백 할당, 코멘트 해결 및 모든 검토 대화를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

다트머스 대학 학생 웰니스 센터 웰빙 프로그램 코디네이터 시드 바블라의 이야기를 들어보세요:

저희는 소셜 및 디지털 미디어 콘텐츠 생성 파이프라인을 관리하고 추적하기 위해 ClickUp을 사용합니다. 이를 통해 각 콘텐츠의 상태(진행 중, 편집 필요, 예약됨 등)와 담당 디자이너를 확인할 수 있습니다. 또한 각 작업의 댓글 섹션을 활용해 논의하고 작업/다음 단계를 할당할 수 있어(콘텐츠 생성 주기 추적 및 후속 조치 필요 충족), 이메일로 주고받는 번거로운 소통을 없앨 수 있습니다.

저희는 소셜 및 디지털 미디어 콘텐츠 생성 파이프라인을 관리하고 추적하기 위해 ClickUp을 사용합니다. 이를 통해 각 콘텐츠의 상태(진행 중, 편집 필요, 예약됨 등)와 담당 디자이너를 확인할 수 있습니다. 또한 각 작업의 댓글 섹션을 활용해 논의하고 작업/다음 단계를 위임할 수 있어(콘텐츠 생성 주기 추적 및 후속 조치 필요 충족), 이메일로 주고받는 번거로운 소통을 없앨 수 있습니다.

콘텐츠 캘린더의 확장성을 보장하는 또 다른 탁월한 방법은 ClickUp 달력입니다.

ClickUp 달력으로 모든 일을 한곳에 연결하세요

예정된 게시물부터 회의 및 마감일까지 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있는 중앙 hub입니다. 예를 들어, 빠르게 성장하는 핀테크 스타트업의 콘텐츠를 관리하며 블로그 마감일, 캠페인 출시 일정, 서로 다른 시간대에 있는 팀 간 반복적인 동기화를 동시에 처리해야 하는 상황을 가정해 보세요.

목요일 뉴스레터 일정을 변경해야 하나요? 간단히 드래그 앤 드롭하세요. 해당 월의 비디오 콘텐츠 마감일만 확인하고 싶으신가요? 사용자 지정 필드로 필터링하세요. Google 캘린더나 Outlook과 동기화하여 편집팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 할 수도 있습니다.

AI 기반 스케줄링 기능을 통해 ClickUp 달력은 집중 시간을 자동으로 차단하고, 우선순위 변경 시 작업을 재조정하며, 실행 가능한 작업으로 전환되는 회의 요약문까지 생성합니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 달력, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 업무와 행정 업무를 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 도구는 이 중 한두 단계만 구현되어 있습니다. 하지만 ClickUp은 사용자가 최대 5개 이상의 앱을 통합할 수 있도록 지원합니다! 우선순위에 따라 달력의 빈 시간대에 작업과 회의를 손쉽게 배정할 수 있는 AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 업무는 이제 그만!

📖 함께 읽기: 콘텐츠 작성 프로세스 효율화를 위한 최고의 템플릿

플랜과 게시 작업은 ClickUp에 맡기세요

자, 이제 완성되었습니다! ClickUp에서 강력하고 체계적인 콘텐츠 달력을 구축하는 단계별 안내서입니다. 블로그 게시물 계획부터 소셜 미디어 일정 관리까지, 모든 것이 한곳에 모여 실시간으로 업데이트되며 팀의 실제 업무 방식에 맞춰 조정됩니다.

달력 보기로 마감일을 계획하고, 사용자 지정 필드로 세부 콘텐츠 정보를 추적하며, 반복 작업을 활용해 주간 소셜 게시물의 반복 작업을 줄일 수 있습니다. 브리프 생성 및 자동화를 위한 ClickUp Brain과 설정 과정을 생략할 수 있는 사전 제작된 템플릿 같은 도구로 체계적인 관리를 넘어 한 발 앞서 나가세요. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

ClickUp의 콘텐츠 캘린더는 작업, 목록, 보기, 사용자 정의 필드를 활용한 체계적인 계획 시스템으로, 팀이 채널 전반에 걸쳐 콘텐츠를 일정 관리하고 조직화하며 추적하는 데 도움을 줍니다.

먼저 작업 공간과 '콘텐츠' 폴더를 생성한 후, 각 채널(예: 블로그, 소셜, 비디오)별로 리스트를 만드세요. 게시일, 플랫폼, 상태 등의 사용자 정의 필드가 포함된 작업을 추가한 다음, ClickUp 달력 또는 타임라인 보기로 시각화하세요.

네. ClickUp 자동화 기능을 활용하면 작업을 검토 단계별로 이동시키고, 담당자에게 마감일을 알리고, 작업이 지연될 경우 작업을 재할당할 수 있습니다. 이를 통해 수동 작업을 줄이고 달력이 원활하게 운영되도록 합니다.

달력 보기로 예정된 콘텐츠를 확인하고, 타임라인 및 간트 보기로 주간 및 월간 계획을 수립하세요. 보드 보기로 워크플로우 단계를 관리하고, 목록 보기로 콘텐츠 세부 정보를 정렬 및 필터링하세요.

사용자 정의 필드를 통해 콘텐츠 유형, 플랫폼, SEO 키워드, 상태, 소유자 등 핵심 콘텐츠 세부 정보를 기록할 수 있어 팀이 작업을 더 효과적으로 필터링, 그룹화 및 관리하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp Brain은 요약 초안 작성, 주간 업데이트 생성, 관련 작업/문서 검색, 작업 공간 전반의 상황별 인사이트 제공을 통해 브리프 작성과 협업 조율을 가속화합니다.