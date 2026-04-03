仮説追跡テンプレート：実用的な9選

ビジネスの52%が、リリース前の実験に関する具体的な品質保証（QA）プロセスを持ち合わせていないと回答しています。

それは、日々の仮説の扱い方からも感じ取れます。誰かがアイデアを思いつき、テストを急いで立ち上げるものの、チームがその欠陥に気づくのは、実際に運用が始まってからというケースが少なくありません。

私たちは一体何を証明しようとしているのでしょうか？

どのメトリクスが重要ですか？

どのような要素があれば、製品をリリースするでしょうか？

それらの疑問が解明される頃には、すでにトラフィック、時間、そして信頼を費やしてしまっているでしょう。さらに、実験チームのわずか半数しか、テストプランや知見を一元管理するナレッジベースを維持していないという現状も、事態を悪化させています。

仮説追跡テンプレートを使えば、最初から明確な構造で始められ、結果の再利用も容易になります。

このブログ記事では、すぐにコピーして使える9つの仮説追跡テンプレートと、チームの実験スタイルに合ったフォーマットを選ぶためのヒントを共有します。

おすすめの仮説追跡テンプレート一覧

本ガイドで紹介する仮説追跡テンプレートの概要と、各テンプレートがサポートする実験ワークフローの種類を以下に簡単にまとめました：

テンプレート ダウンロードリンク こんな方に最適 主な機能 ClickUpによる実験プランと結果テンプレート 無料テンプレートを入手する プランから結果まで、仮説を追跡する 仮説のセクション、実験のセットアップ、結果の記録 ClickUpの成長実験用ホワイトボードテンプレート 無料テンプレートを入手する 大量の実験パイプラインの管理 成長フェーズのマッピング、視覚的なアイデア創出、アイデアからタスクへの変換 ClickUpによるイノベーション・アイデア管理テンプレート 無料テンプレートを入手する アイデアを検証可能な仮説に変える アイデア収集フォーム、評価基準、レビューワークフロー ClickUpのユーザー調査テンプレート 無料テンプレートを入手する ユーザーフィードバックによる仮説の検証 参加者追跡、セッションメモ、定性的な知見 ClickUpによるユーザーリサーチプランテンプレート 無料テンプレートを入手する 体系的な仮説主導型研究のプラン 仮説の定義、研究デザイン、承認ワークフロー ClickUpのテスト管理テンプレート 無料テンプレートを入手する 体系的な仮説検証テストの実施 テストケースの追跡、実行フェーズ、合格/不合格の記録 ClickUpのブレインストーミングテンプレート 無料テンプレートを入手する 初期のアイデアを仮説へと形作る アイデアのグループ化、コラボレーションツール、優先順位付け投票 HubSpotのA/Bテスト追跡テンプレート テンプレートをダウンロード 対照群を伴うA/Bテストの実施 仮説の記録、対照群と変数群の追跡、有意水準 プロジェクトマネージャーによる複数プロジェクト追跡テンプレート テンプレートをダウンロード チームやプロジェクトを横断した実験の追跡 ポートフォリオの追跡、依存関係、タイムライン、コストの可視性

仮説追跡テンプレートとは？

仮説追跡テンプレートとは、仮定、実験、結果、および次のステップを記録するための体系的なフォーマットであり、チームがアイデアを検証し、その結果から学びを得られるようにするためのものです。

優れた仮説追跡テンプレートには、以下の主要な要素が含まれています：

以下の4つのシンプルな質問への答えを見つけるのに役立ちます：

私たちは何を真実だと考えているのでしょうか？

なぜそう考えるのでしょうか？

どのように検証するのでしょうか？

結局どうなったのでしょうか？

📌 例えば、あるチームは、ホームページの見出しを変更すればサインアップ数が増加すると考えているかもしれません。推測に頼るのではなく、そのアイデアを仮説追跡テンプレートに記録し、テスト内容を定義し、結果を測定し、そのアイデアが正しかったか間違っていたかを記録します。

製品開発チームにとって仮説追跡が重要な理由

プロダクト、エンジニアリング、マーケティングの各チームは、互いに連携することなく並行して実験を行うことがよくあります。こうした可視性の欠如は、仕事の重複、テストの矛盾、そして膨大なデータのサイロ化を招きます。あるツールで仮説を追跡しながら、別のツールで仕事を実行していると、情報の整合を取るだけで何時間も無駄にしてしまうことになります。

仮説追跡が不可欠な理由は次のとおりです：

意見と証拠を明確に区別： 製品に関する議論では、最も声が大きい人や最も高給取りの人の意見（HiPPO効果）が通ってしまう傾向があります。仮説追跡を導入すれば、提案者が誰であろうと、すべてのアイデアを同じ検証プロセスにかけることができます。決定を下すのは、役職ではなくデータです。

開発リソースの無駄を防止 ：不適切な機能を開発してしまうと、莫大なコストがかかります。開発前に仮説を追跡し、その仮説が誤りであると判明すれば、開発、設計、QAにかかる時間を数週間分節約できます。

組織の知見を蓄積 ：記録が残っていないと、特にメンバーの入れ替わりがある場合、チームは過去に失敗した同じ実験を繰り返してしまいます。仮説トラッカーを使えば、「以前試したことがあるか？」という疑問に即座に答えられ、組織全体で苦労して得た知見を確実に保存できます。

実験文化の醸成 ：仮説をオープンに追跡することで、失敗も貴重なデータポイントとなります。仮説が否定されたとしても（何かを排除できたという意味で）それは成功であるため、チームは大胆なアイデアを安心して試すことができます。

優先順位の明確化：優れた仮説追跡ツールには、信頼度、潜在的な影響度、および努力の見積もりが含まれています。これにより、チームは成果につながる可能性が最も高い実験を優先し、成果が見込めない実験の優先度を下げることができます。

あらゆる種類の実験を、まったく同じ汎用的な文書に無理やり詰め込むと、データが乱雑になり、役に立たなくなってしまいます。その代わりに、目的に合わせて作成された以下のテンプレートをご利用ください：

1. ClickUpによる実験プラン・結果テンプレート

仮説は、チームがアイデアから実証に至るまで一貫して追跡できて初めて意味を持ちます。しかし、そのプロセスは通常、次の2つのいずれかの段階で破綻してしまいます。明確なプランなしにテストが実行されてしまうか、実験終了後に結果が散らばったメモの中に埋もれてしまうかのどちらかです。

ClickUpの「実験プランと結果テンプレート」を使えば、実験プランと結果を1つのClickUpドキュメントにまとめて管理できます。仮説の定義、実験セットアップの記録、各フェーズの進捗状況の追跡、そして結果の記録をすべて同じ場所で行うことができます。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

目的のセクション： あらかじめ用意されたスペースを使用して、検証可能な仮説を記述し、成功の定義を明確にしましょう

方法論のフィールド： 実験の具体的な実施方法や各フェーズの開始時期を詳細に記録します

実行に移す： 実験の各フェーズを直接 実験の各フェーズを直接 ClickUpタスク に変換し、仕事とプランの接続を維持しましょう

結果ログ： 親アイテムに最終結果を直接記録することで、未処理タスクをソート可能な状態に保ちましょう

✅ こんな方に最適： 体系的なテストを実施し、各仮説が実際に何を証明したかを追跡している成長チーム、プロダクトマネージャー、マーケティングチーム。

2. ClickUpの成長実験用ホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「Growth Experiments ホワイトボードテンプレート」を使って、成長実験のアイデアをフェーズごとに整理しましょう

グロースチームやマーケティングチームは、スプリントごとに数十ものアイデアを生み出しますが、それらはテキストばかりのドキュメントの中で埋もれてしまいがちです。ClickUpの「Growth Experiments Whiteboard Template」を使えば、大量のエクスペリメント案を具体的な成長要因ごとに整理し、正式に策定する前に全体像を把握することができます。

ClickUpホワイトボードを基盤として構築されており、チームがアイデアを「構想」「プラン」「実装」「テスト」「分析」といった各フェーズへと進めるのを支援します。これにより、各仮説がどのフェーズにあるか、またどの仮説が次のステップに進む準備ができているかを把握しやすくなります。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 獲得、コンバージョン、リテンションの各領域で、大量の実験パイプラインを管理するグロースマーケターやプロダクトグロースチーム。

3. ClickUpのイノベーションアイデア管理テンプレート

多くの仮説は「失敗」するわけではありません。ただ、消えてしまうのです。誰かが興味深いアイデアを提案し、一時的に注目を集めたかと思えば、明確な所有者も評価基準も次のステップもないまま、「また検討すべき」という漠然とした山の中に埋もれてしまいます。

ClickUpの「イノベーション・アイデア管理テンプレート」を使えば、生のアイデアから検証可能な仮説へと至る道筋の可視性を高めることができます。アイデアを収集し、定義された基準に基づいて評価し、審査フェーズを経て、有望なコンセプトを適切なチームに割り当てて検証を行うことができます。そうすることで、アイデアのファネルは常に活性化され、中途半端なアイデアの墓場になることを防げます。

✅ こんな方に最適： 選定されたコンセプトを正式な実験に移行する前に、アイデアのパイプラインを管理するイノベーションチームやプロダクト戦略責任者。

💡 プロのヒント： すべての提出者に同じ長いフォームを記入させる必要はありません。ClickUp Formsの条件分岐機能を使えば、回答内容に応じて異なるフローへ誘導できます。これにより、最初からより明確な背景情報を持った優れたアイデアが集まるようになります。 ClickUpフォームで具体的な質問や条件分岐を作成しましょう

4. ClickUpのユーザー調査テンプレート

仮説は、実際のユーザーに提示するまでは妥当に聞こえることがよくあります。社内で当然と思われていたことが、ユーザーがクリックしたり反応したり、あるいはチームが予想していなかった場所で混乱したりすると、その仮説は崩れてしまうことがあります。

ClickUpの「ユーザー調査テンプレート」を使えば、調査結果を体系的なフォーマットで整理できます。このテンプレートを使えば、参加者の追跡、フィードバックの整理、製品分野ごとのインサイトの分類をすべて一か所で行うことができます。そのため、未整理のメモの山が残るのではなく、ユーザーが実際に何を伝えているのか、どの仮説が依然として有効なのかを明確に把握できるようになります。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

研究課題： 各研究課題を、検証可能な仮説として明確に定式化してください

被験者追跡： 被験者の募集ステータス、スクリーニング基準、セッションのスケジュールを1つのビューで追跡

関連ノート： テンプレート内に埋め込まれたClickUpドキュメントで、セッションのメモを直接作成できます

パターンの抽出： すべての すべての 定性的なフィードバックを 検索可能な一つの場所にまとめて保管し、繰り返し現れるテーマをより迅速に特定しましょう

📮 ClickUpインサイト： アンケート回答者の44%が、プロジェクトやタスクの管理にスプレッドシートを使用しています。しかし、スプレッドシートは変化し続けるワークフローのために設計されたものではありません。 プロジェクトが複雑になるにつれ、ステータス、タイムライン、担当業務を最新の状態に保つことは、手作業で時間を要するタスクになってしまいます。 ClickUpのような統合型AIプラットフォームなら、リスト、テーブル、カレンダー、ガントチャートといった専用ビューを活用してこの問題を解決できます。つまり、あなたやチームにとって最適な方法でタスクを可視化できるのです。 仕事の進捗に合わせてフィールドやステータスを更新するトリガーベースの自動化を設定すれば、手動での更新作業はあっという間に過去のものとなります。

5. ClickUpによるユーザーリサーチプランテンプレート

「ユーザーリサーチを行っている」と言うのは簡単ですが、実際には漠然とした疑問とカレンダーの予定があるだけかもしれません。難しいのは、具体的にすることなのです。一体何を検証しようとしているのでしょうか？どの仮説が検証の俎上に載っているのでしょうか？そして、どのようなユーザーからの証拠があれば、考えを変えることになるのでしょうか？

ClickUpの「ユーザーリサーチプランテンプレート」を使えば、調査開始前にこれらの疑問に答えられます。このテンプレートを使えば、目的を明確にし、仮説を具体的に記述し、参加者の条件を記録し、リサーチの手法を整理することができます。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： インタビューやユーザビリティテストの前に、仮説に基づいたユーザー調査のプランを立てているUXリサーチャーやプロダクトマネージャー。

💡 プロのヒント： 研究仮説の策定で行き詰まっていませんか？ClickUp Brain MAXなら、ChatGPT、Claude、Gemini、ClickUp Brainといった複数のAIモデルを1か所で利用できます。あるモデルで仮説の文言を徹底的に検証し、別のモデルで考慮していなかった交絡変数を提案してもらい、さらに別のモデルで参加者スクリーニングの質問案を作成しましょう。ClickUpから離れることなく、複数の専門家の視点を得ることができます。 ClickUp内でBrain MAXを活用し、主要なAIモデルを切り替えてください

6. ClickUpのテスト管理テンプレート

仮説を立てるのは簡単ですが、それを実証するのははるかに困難です。機能、フロー、あるいは製品の変更が、仮説通りに実際に動作するかどうかをチームが証明しなければならないとき、真の仕事が始まります。

ClickUpの「テスト管理テンプレート」は、チームが検証作業を可視化され、体系的な方法で進められるよう支援します。このテンプレートを使えば、テストケースの整理、期待される結果の定義、結果の追跡、そして実行段階における進捗のモニタリングを一元的に行うことができます。そのため、仮説が裏切られた場合でも、どこで問題が発生したのか、そしてそれが製品にとって何を意味するのかを正確に把握できます。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 体系的なテスト実施を通じて製品の仮説を検証するQAチームやプロダクトマネージャー。

7. ClickUpのブレインストーミングテンプレート

すべての仮説は、大まかな観察結果や、まだ形になっていないアイデア、チームがまだ答えを出せない疑問から始まります。課題は可能性を思いつくことではなく、その雑多な思考を捉え、整理し、再検討して、検証可能な形に変えることです。

ClickUpのブレインストーミングテンプレートを使えば、創造性を早期に制限することなく、その実現が可能です。アイデアを収集し、テーマごとに分類し、解決すべき課題と接続し、正式なテストに移行する前に最も有力な方向性を導き出すことができます。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 初期フェーズのアイデアを検証可能な仮説へと具体化しているプロダクトチームやイノベーションチーム。

⭐️ ボーナス ハック：チームがすべての角度をゼロから考え出すのを待つ必要はありません。ClickUp Brainを活用して新たな方向性を引き出し、大まかな観察結果をより確固たるアイデアへと発展させ、絞り込みを始める前に混乱を整理しましょう。その後、最良のコンセプトをClickUpのホワイトボード、ドキュメント、またはタスクに取り込み、ブレインストーミングを前進させましょう。 ClickUp Brainで、早い段階でより優れたアイデアを生み出しましょう

8. HuSpotによるA/Bテスト追跡テンプレート

viaHubSpot

A/Bテストは、セットアップが適切に文書化されていないと混乱を招きがちです。仮説が曖昧だったり、途中で成功メトリクスが変更されたり、あるいはチームが信頼性の閾値について合意することなく結論を出したりすると、結果の信頼性が低下してしまいます。

HubSpotのA/Bテスト追跡テンプレートを使えば、テストの重要な要素を記録できます。仮説、対照群、バリエーション、ターゲットメトリクス、有意水準、最終結果を一箇所にまとめて記録できます。これにより、チームは何をテストしたか、どのように意思決定が行われたか、そして結果が実際に何を意味するのかを追跡しやすくなります。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

テスト内容を明確に定義する： 実験開始前に、仮説、対照群、変数、およびターゲットメトリクスを記録してください

早期に判定基準を設定しましょう： 勝者を決定するために必要な有意水準を文書化してください

実験をスケジュール通りに進める： タイムラインと終了日を設定し、検証なしに実験が延々と続くのを防ぎましょう

最終結果を記録する： 結果が成功、失敗、または結論が出なかったかを記録し、次のステップをメモしてください

✅ こんな方に最適： ランディングページ、電子メール、サインアップフローなどで体系的なA/Bテストを実施しているグロースマーケターやCROチーム。

🎥 A/Bテストの実施についてもっと詳しく知りたいですか？こちらのビデオをご覧ください：

9. プロジェクトマネージャーによる複数プロジェクト追跡テンプレート

viaプロジェクト管理

単一の仮説であれば、追跡するのは簡単です。しかし、異なるチーム、タイムライン、所有者間で複数の実験が同時に進行し始めると、真の難題が浮上します。その段階になると、どのテストが進行中か、どのテストが停滞しているか、そしてどのような大きな傾向が現れつつあるかを把握することが難しくなります。

Project Managerの「複数プロジェクト追跡テンプレート」は、プロジェクト横断的な活動を包括的に管理するためのツールです。タスクの説明、依存関係、所有者、日程、優先度、および計画コストと実績コストを1か所にまとめて記録できます。

✨ このテンプレートが気に入る理由：

プロジェクト横断的な実験の追跡： 複数のイニシアチブに関する所有者、優先度、依存関係、タイムライン、コストを1つのビューで確認できます

ポートフォリオ全体の傾向を把握： 進行中の複数のテストにおいて、仕事が停滞している箇所、遅延している箇所、予算超過している箇所を確認できます

チームの連携を強化： 異なる部署の実験追跡情報を1つの共有記録に集約しましょう

活用できる履歴を構築する： 過去のプロジェクトや成果を一元的にアーカイブすることで、今後の実験をより多くの背景情報を踏まえて開始できるようになります

✅ こんな方に最適： 複数のチームや部門にまたがる仮説主導型の仕事を追跡するプログラムマネージャーやポートフォリオリーダー。

ClickUpで、実験の学習プロセスがリセットされるのを防ぎましょう

仮説追跡テンプレートは、すぐに混乱しがちなプロセスに構造をもたらします。チームが事前に成功基準を合意し、最後まで一貫して結果を記録するのに役立ちます。長期的には、その一貫性こそが、同じ議論の繰り返しを防ぎ、学びを積み重ねていく原動力となります。

しかし、プランがドキュメントに、実験がプロジェクトツールで、結果の議論がチャットで行われ、得られた知見がどこにも残らない状態では、体系的な管理は成り立ちません。ClickUpなら、仮説の記述、実験タスク、成功基準、チームの議論、最終的な成果をすべて1つの統合されたAIワークスペースに集約することで、こうした断片化を解消します。

ClickUpなら、仮説追跡を連携したワークフローとして実行できます。チームが初日から活用できるテンプレートと、結果、意思決定、次のステップを実際の仕事と結びつけるAIエージェントが活用可能です。

ClickUpを今すぐ無料で始めましょう。 ✨

よくある質問

少なくとも、明確な仮説の記述、測定する指標、成功基準、実験のステータス、結果のセクションを含めてください。信頼度、所有者、タイムラインなどの追加フィールドがあれば、優先順位付けや責任の所在の明確化が格段に容易になります。

ClickUpのような共有ワークスペースを活用し、各チームの個別トラッカーからステータス、担当者、成果を統合表示するポートフォリオレベルのダッシュボードを導入しましょう。これにより、各部門に単一の画一的なワークフローを強いることなく、経営陣は全体像の可視性を確保できるようになります。

仮説テンプレートは、アイデアを記録したり、バックログの優先順位付けを行ったり、簡易的なテストを実施したりする際に最適です。テストに複数のチームや多大なリソースが関わる場合、あるいは実行前にステークホルダーによる正式な承認が必要な場合は、本格的な実験プランに切り替えてください。