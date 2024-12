質的データ分析の方法

数字を計算し、パラメーターを設定し、洞察に満ちた結論を導き出す-これによって、トレンドが明らかになり、定量化可能なデータの意味がわかる。

しかし、行動、認識、経験など、番号では定量化できない情報についてはどうだろうか?このようなデータを理解するためには、どうすればいいのでしょうか?

その答えが定性データ分析です。

質的データ分析では、画像、テキスト、オーディオ、ビデオを分析することができます。データを定量化するのではなく、データを生き生きとさせる意味、テーマ、パターンを理解することに集中するのです。

例えば、カスタマーのフィードバック。製品がいくつ星を獲得したかを集計するだけではない。カスタマがなぜそのように感じるのか、本当はどう考えているのか、彼らの経験がどのように彼らの意見を形づくるのかを理解することだ。定性データ分析によって、この豊かでニュアンスの異なるフィードバックを実用的な洞察に変えることができます。

このブログでは、定性調査におけるデータ分析の基本から始め、そのテクニックと応用について掘り下げていきます。📋

## 基本を理解する:質的データ分析とは?

質的データ分析(QDA)とは、数値以外の情報の意味を解釈する方法である。 テーマやパターンを特定することで、研究者は正確な結論を導き出すために、対象についてより深い理解を得る。それは、行動や経験の背後にある「なぜ」と「どのように」に答えるものです。

この種の分析は、番号の背後にある行動に焦点を当てる。アンケート、インタビュー、電子メール、オンラインレビュー、ウェブサイトのパフォーマンスから非構造化データを収集、整理、解読する必要があります。

その詳細を理解しよう。⬇️

リサーチとデータ可視化における利点。

研究者やデータアナリストにとって、QDAはデータの世界における探偵のようなものである。人間の経験の豊かで複雑な細部から洞察を得て、情報に基づいた意思決定を行うための素晴らしい方法である。

QDAは、メトリクスの背後にあるストーリーや感情を明らかにすることができます。したがって、メトリクスの変化を説明したり、個人の意見のニュアンスを理解したりする必要がある場合は、定性データを利用して明確にします。

定性調査におけるデータ分析の利点は以下の通りです:

ニーズに基づいたカスタム化:* 研究のオブジェクトや期待する成果に合わせて分析方法を調整することができます。

研究のオブジェクトや期待する成果に合わせて分析方法を調整することができます。 より深い理解を得る: 人々の感情や考えを深く掘り下げ、番号を超えた洞察を得る。例:QDAを用いた消費者の声の分析は、製品やサービスの改善に役立ちます。

人々の感情や考えを深く掘り下げ、番号を超えた洞察を得る。例:QDAを用いた消費者の声の分析は、製品やサービスの改善に役立ちます。 異なる視点を得る: 定量データが見落としている認識や情報を明らかにする。

定量データが見落としている認識や情報を明らかにする。 行動を予測する: 最初の分析に基づいて予測をフォーム化し、カスタマーの特性、嗜好、行動を理解する。

最初の分析に基づいて予測をフォーム化し、カスタマーの特性、嗜好、行動を理解する。 データの可視化: マインドマップ、タイムライン、説明図、コンセプトマップ、テキスト分析のフォームで詳細なビジュアルデータを作成する。

マインドマップ、タイムライン、説明図、コンセプトマップ、テキスト分析のフォームで詳細なビジュアルデータを作成する。 顧客をセグメント化する: 特定の特性に従って、市場を顧客のグループに分割する。

定性的データ分析と定量的データ分析の違い

定性的データと定量的データは互いに補完し合う。

質的データは文脈と深さを提供し、量的データは構造と数値の正確さを提供する。

その相関関係を理解するために、2つのタイプの間にあるいくつかの論点を探ってみよう。

データ分析

定性分析は、テキストやインタビューのような非数値データを通じて、行動の背後にある理由を理解することを目的としている。なぜ」「どのように」という質問に答え、深みと文脈を提供する。

定量的分析は、統計学を使って測定したり数えたりする数値データに焦点を当てる。何人」または「どのくらい」の質問に答え、構造化された比較可能な洞察を提供します。

研究課題

質的調査の質問は自由形式で、個人の感情や考えを探ります。

例えば、新しい商品ラインについてどう思うか、ページを購読することでど のようなメリットがあるかを尋ねることで、さらなる定量分析のための仮説を立てるこ とができます。

定量的なリサーチクエスチョンは、測定可能な答えを求めるもので、数値データを含むことが多い。これは、「何人」とか「いくら」といった質問に答えるものです。

例えば、近隣の個人の平均体重や、何人の顧客が不満を持っているが、その理由はわからないという評価などである。

データ収集方法

質的データの収集には、以下のような記述的手法が含まれる:

自由形式の質問によるアンケート調査

インタビュー

フォーカス・グループ

観察

テキストおよびビジュアル分析

ケーススタディ

二次調査

専門家の証言

一方、定量的データ収集では、以下のような数値的手法を用いる:

自由回答形式のアンケート調査

質問紙調査

世論調査

管理観察

実験

定性的調査手法

定性調査データは主観的なものなので、具体性が必要です。どのようなテクニックを使うかによって、得られる洞察の形が変わってきます。

データを情報に変え、情報を洞察に変えることが目標です。

ヒューレット・パッカードの元CEO、カーリー・フィオリーナはかつてこう言った。

このような洞察を得るためには、適切な分析手法を選択することが重要です。次のプロジェクトをスムーズに進められるように、質的データを収集・分析するための様々な質的分析テクニックを探ってみましょう。

テーマ分析

テーマ分析は、トランスクリプトやインタビューなど、一連のテキストに適用される質的データ分析手法です。

テーマ分析は、人々の意見、経験、ビューを理解するための効果的な方法です。関連する参加者から洞察を設定し、その回答を大まかなテーマに分類することで、このアプローチは大規模なデータ設定の意味を理解するのに役立ちます。

個人的なバイアスを避けるために、この手法に含まれる6つのステップを紹介します:

よく理解する: データを徹底的に理解する。 コード化: 文章のセクション、文、フレーズをハイライトし、それらに短いラベルまたは「コード」を与える。 テーマの作成:パターンを識別し、異なる共通のテーマを考え出す テーマを見直す:それらがデータを正確にカバーしているかどうかを確認するためにあなたのテーマに目を通す テーマを定義する: 最終リストができたら、具体的に定義し、名前をつける。 書く: テーマ分析に基づいて分析を書く

例: ある企業が、カスタマーサポートに関する苦情が多いなど、繰り返し起こるテーマを特定するために、新サービスに関するカスタマーフィードバックを分析する。

コンテンツ分析

コンテンツ分析は、インタビュー、フィールドリサーチメモ、自由形式の質問、会話などのテキストに対して行うもので、グループや個人のコミュニケーション傾向、特定のコミュニケーションに対する行動反応に焦点を当てる。

2つのタイプがある:

概念分析: ある概念を選び、その存在を定量化する。 リレーションシップ分析:複数の概念間の関係を探る。

この方法は、社会問題や出版物の調査、意見の理解、言語の評価、自由形式のインタビューの分析などができる。

例: マーケティングチームが、新しい広告キャンペーンについての世論を理解するために、ソーシャルメディアのコメントをレビューする。

ナラティブ・インクワイアリー

ナラティブ・インクワイアリーは、個人または少人数のグループの個人的な経験を捉え、理解するための質的データ分析プロセスである。

これをやるために、研究者は綿密なインタビューを行い、それを記録し、経験した出来事や感情の順序を反映したストーリーに整理する。このアプローチにより、研究者は、人々が語る物語を通して、自分の人生をどのように意味づけるかを探ることができる。

インタビューの質問は、ストーリーのような回答を引き出すためのものである。例えば、「10年間、数学教師としてどのような経験をしましたか?

研究の実際的な成果に焦点を当てることは、物語分析を行う上で不可欠である。物語におけるイベントの順序は非常に重要であり、インタビュー対象者のアカウントの正確性を検証することは、信頼できる結果を確実にするために必要です。

💡 プロからのアドバイス:* ストーリーを求める。詳細なストーリーをプロンプトするような自由形式の質問を使いましょう。そうすることで、より豊かで情報量の多い語りを集めることができます。

基礎理論

グラウンデッド・セオリーとは、社会的な行動、人々の相互作用、経験の意味を解き明かす手法です。

バーニー・グレーザーとアンセルム・ストラウスがこの理論を最初に発表したのは グラウンデッド・セオリーの発見 を1967年に発表し、画期的なものとされた。

ここでは、グラウンデッド・セオリー分析の方法を紹介する:

特定のコンセプトを立てるために、 過去の事例研究 を利用する。

を利用する。 日常活動に参加し、他者と相互作用している個人やグループを調査する。

グループインタビュー を行い、日常生活や個人的な経験、観察について参加者に尋ねる。

を行い、日常生活や個人的な経験、観察について参加者に尋ねる。 観察結果や得られた回答に基づいて、推論を行う。

これは、実世界の設定を伴う質的データ分析手法の中でも、最も有効な手法の一つです。

例:ある技術系スタートアップ企業が、ユーザーがどのように新機能をワークフローに組み込むかについての理論を構築するために、自社製品に対するユーザーとのインタラクションを研究している。

談話分析

談話分析は、文書、会話、視覚的テキストなど、さまざまなフォームのコミュニケーションにおいて、言語がどのように使われているかを調べる。

話し言葉や書き言葉のパターンを分析し、それらが社会的・文化的文脈とどのように関連しているかを調べる。

例:オンライン・フォーラムで異なるグループが特定のトピックについてどのように議論しているか、または公的な声明が社会的態度をどのように反映しているかを分析することができます。

センチメント分析

感傷分析は、あるテーマに関する参加者の感情や考えについて洞察を得るための強力なツールです。主なポジションは、テキストが肯定的か、中立的か、否定的かを判断することである。

自然言語処理(NLP)、計算手法、テキスト分析を使用する。センチメント分析で分析できること

書かれたフィードバック

ニュース記事

アンケート

ソーシャルメディアのプロフィールと投稿

これは、消費者感情を理解し、世論を測定するための効果的な手法です。また、成人向けトレーニングプログラムや子供向け教育モジュールの定性的評価を得るためにも利用できます。

例:あるeコマース企業が、新製品の発売に対するカスタマーの反応を測るためにセンチメント分析を使用しています。

定性的データ分析手法:手動と自動化の比較

データを分析する際、手動と自動化のどちらを選択するかはワークフローに大きく影響します。

ここでは、鍵の違いを探り、どちらのアプローチがあなたのニーズに最も適しているかを学びましょう。

手動による定性データ分析方法

この伝統的なデータ解釈のアプローチでは、リサーチャーやアナリストがすべてのデータを手作業で確認します。情報をコード化し、分析のために様々なテーマやパターンに整理する。

しかし、すべてのデータを分析することは、特に大規模なデータ設定を扱う場合には、面倒で労力がかかる。

自動化された質的データ分析手法。

一方、自動化された質的データ分析は、より迅速な解釈のためのコンピュータ化されたソリューションを与えるために高度な技術を使用します。ここではアルゴリズムと人工知能(AI)を使用する。

自動化QDAでは、ソフトウェアが大規模なデータセットを迅速に処理するため、効率がピークに達します。これは拡張機能のあるデータには理想的な選択である。

どっちがいい?

簡単な答えは、自動化された定性分析です。

手作業による定性データ分析は、大規模なデータ設定には現実的ではありません。質的データを分析する場合、正確な結論を導き出すために、一貫性があり効率的であることが望まれます。

AIツールは定性データ分析に効果的です。自動化に目を向けるべき理由がここにある:

定性データ分析の実行方法

定性データ分析を行うには、番号だけでは把握できない、豊かでニュアンスに富んだ情報を掘り下げる必要があります。このプロセスを十分に活用するには、データを整理、管理、実行可能な状態に保ち、最も価値あるインサイトを確実に発見するための適切なツールが必要です。

それでは、ステップ・バイ・ステップでそのプロセスを見ていこう。

ステップ1:リサーチクエスチョンを定義する。

分析の指針として、クリアされた具体的な質問から始めましょう。

例を挙げましょう。ある製品が市場に与える影響を知りたいとします。調査の指針として使える質問をいくつか挙げてみましょう:

消費者がその製品に満足する、あるいは不満を持つ主な理由は何か?

その製品はどのような消費者に届いているか?

その製品は消費者の生活にどうやることなのか?

その企業のマーケティング戦略は、ターゲット層に効果的か?

ステップ2:関連データの収集

目標を定めたら、データを収集しなければならない。ユーザーからのフィードバック、ウェブサイトのレビュー、インタビュー、フォーカスグループなどを通じてやることです。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/173234/undefined/ ユーザーリサーチの実施 /%href/

は意味のあるデータを集めるために重要な部分ですが、正確な結果を得るためには、正しいことをやることにかかっています。

正しいテクニックを用いることで、収集したインサイトがユーザーのニーズや経験を反映したものになります。

/参照 https://clickup.com/features/form-view ClickUpのフォームビュー /%href/

は、カスタマーの回答を収集するための優れたツールです。シームレスなデータ収集が可能で、調査目標に合わせてフィールドをカスタマイズすることができます。

フォームは回答に基づいて動的にデータを更新し、関連情報を効果的に収集します。合理化された機能により、データ収集よりも分析に集中することができます。

ClickUpのフォームビューを使用して顧客のフィードバックとアンケートの回答を収集する

より構造化されたアプローチのために、フィードバックフォームテンプレートの使用を検討することができます。

ClickUpのフィードバックフォームテンプレートは、カスタマーのフィードバックを収集し、顧客データを一箇所にまとめるのに役立つようデザインされています。

ClickUp フィードバックフォームテンプレートは、フィードバック収集プロセスを簡素化します。このツールを使用すると、顧客のニーズに沿ったカスタムアンケートを作成でき、製品決定の指針となる貴重なデータを収集できます。

このテンプレートを活用することで、顧客エンゲージメントを強化し、ビジネスを継続的に改善する強固なフィードバックループを構築できます。

ステップ3:データを整理し、コード化する。

データを収集したら、それを整理し、構造化し、コード化する必要があります。必要なときに簡単にアクセスできるように、関連するフォルダに分類しましょう。

その後、すべての情報を関連するテーマにコード化する。これは手動でやることもできるし、自動化された質的データ分析ソフトウェアを使うこともできる。

/参照 https://clickup.com/docs ClickUp ドキュメント /%href/

は、すべての関連データと洞察を一箇所に保存し、リンクされている集中プラットフォームを提供します。これは、すべてのコードカテゴリーを追跡する効率的な方法です。

リアルタイムで大規模なデータ設定に対してチームメンバーとコラボレーションすることもできます。

ClickUpダッシュボードで定性データ分析の概要をグラフのフォームで見る

💡 プロヒント:ClickUpのコメント機能を使って、タスクやドキュメント内のフィードバックやメモを直接収集しましょう。これにより、すべての定性的な洞察を一箇所に集め、レビューや分析が容易になります。

ステップ5:レポート作成

分析プロセスの最後のステップは、調査結果のレポート作成です。これには、コード化されたデータと視覚化されたデータからの洞察をまとめることも含まれます。

ClickUp Brainは、この執筆段階での貴重な資産となります。コンテンツのアイデアを生み出し、考えを整理し、レポートを構成するのに役立ちます。

ClickUp Brainで定性データ分析のためのデータドリブンでパーソナライズされたレポート作成

また、ClickUp DocsはBrainとシームレスに統合されているため、レポートの下書き、編集、共同作業が簡単に行えます。

レポートの草稿を作成する際、ClickUp Brainはリアルタイムで文法やスタイルの提案を行い、コンテンツをプロフェッショナルな水準に磨き上げます。

ClickUp BrainのAI編集機能で、文章に明瞭さと一貫性を持たせましょう。

ダッシュボードのビジュアライゼーションを直接文書に埋め込むことができ、視覚的に魅力的でデータ主導のレポートを作成できます。

最後に、レポート作成で得られた知見に基づいて正確な仮説を立てましょう。問題に対する解決策を示し、何が仕事で何がそうでないかを認識しましょう。

定性データ分析の課題とその克服方法 ## Qualitative Data Analysis Challenges and How to Overcome Them

数値的でわかりやすい定量データとは異なり、定性データには複数の要素やニュアンスが含まれます。この複雑さは強みでもあり、課題でもあります。

しかしご心配なく。これらの課題を回避するために適用できる回避策が必ずあります。

バイアス

定性データの解釈は、しばしば個人的なバイアスが作用するため、困難な場合があります。

例えば、確証バイアスはよくあることで、自分の信念をサポートする証拠だけを求めてしまい、偏った解釈や情報の見落としにつながることがあります。

例: 研究プロジェクトのためにインタビューを行っていて、特定の層の行動について先入観を持っている場合、意図せず自分の既存の信念を確認するような質問をしてしまい、歪んだ結果になってしまうかもしれません。

解決策:✅ 客観的な分析をするために、自分の経歴に基づくバイアスを認識し、反省する。自分の観念が邪魔にならないよう、チームで仕事をするのが最善です。

データ過多

定性データは、圧倒されることがあります。特に大規模なデータセットでは、方向性を見失うかもしれない。

さらに、研究者はデータ量が多いために重要な情報を見落としがちである。

例: 広範なインタビュー記録をレビューする場合、情報量が膨大になると、実用的な洞察を効率的に抽出することが困難になる可能性がある。

解決策: ✅ プロジェクト管理ソフトを使って、データを管理・整理する。コード体系を作成し、データを分類し、視覚的補助を使ってパターンを特定する。

構造化の難しさ

質的データを整理するために従うことができる標準的な構造はありません。これは分析プロセスを複雑にする。特に初めて仕事をする場合は、何から始めたらよいかわからないでしょう。

例: 様々なプラットフォームにわたるカスタマーのフィードバックを分析するプロジェクトでは、テキストレビューからソーシャルメディアコメントまで、様々なタイプのフィードバックに対応する標準化されたコード体系を開発することが困難になるかもしれません。

解決策: 研究者は、分析のためのフレームワークとコードシステムをゼロから構築する必要がある。テーマ分析を使ってデータを分類し、視覚的要素を採用する。

質的データ分析の応用

質的データ分析は非常に汎用性が高く、数値以外の豊かな洞察を提供し、理解と意思決定を向上させる。

より良い顧客リレーションシップを構築し、サービスを向上させたいと考えるビジネスやマーケティングの専門家にとって有益です。 ユーザーエクスペリエンスの向上 をデザインする。その方法を紹介しよう:

カスタマーの態度や感情を深く洞察します。

痛点を特定

フィードバック主導の改善

反復テストを支援

パーソナライズされたコミュニケーションの構築

サービスのギャップを特定

社会科学、医療、教育などのフィールドの研究者は、人間の行動を理解するためにこの質問を使っています。ここでは、その詳細を見てみましょう:

ヘルスケア

ヘルスケア業界では、患者の経験や医療提供について理解するために定性データ分析を使用しています。

同業界における質的データ活用の一例は以下の通りである。 緩和ケア早期・体系的(PaCES) プログラムである。研究者らは、早期緩和ケア開始前後の大腸がん患者の経験を調査した。

その結果、早期緩和ケアは進行がん治療を有意に改善し、患者の転帰改善とがん患者のケア強化に寄与することが明らかになった。

教育

複数の教育機関が、カリキュラムを改善するために質的データを利用している。政府もまた、教育制度改革を実施するためにこのようなデータを求めている。

/参照 https://projectngt.gse.harvard.edu/files/gse-projectngt/files/using_july_2015.pdf?1465278773 ハーバード大学 /%href/

ハーバード大学では、質的データ分析を使って生徒、教師、親と関わり、教室のダイナミクスを測定している。これにより、教授法の改善、カリキュラムの開発、より良い生徒体験が保証される。

マーケティング

国内最大手ブランドのいくつかは、ブランド認知分析に定性データを使用し、ソフトウェアでカスタマーの行動パターンを測定しています。

その コカ・コーラ社 は、飲料消費の内的・外的トリガーをマップするために、詳細なマーケティングリサーチを実施した。彼らは、文脈に沿ったインタビュー、フィールドワークによる観察、Instagramアンケートを通じて、若い消費者をターゲットにしたいと考えていた。

深い洞察を得た後、同社はターゲット消費者によりよくアプローチするためにマーケティング戦略を変更した。

商品開発***。

ブランドは、参加者のフィードバックを分析することで、機能の優先順位をつけるために定性データを活用している。これにより、開発が必要な機能を特定し、何が効果的で何が不足しているかを理解することができる。 プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) はその好例だ。同社は、顧客の行動、モチベーション、ブランド認知を測定するために、綿密なインタビューを実施し、フォーカスグループを作成し、より魅力的で説得力のあるマーケティングキャンペーンを作成するのに役立っている。

定性データ分析プロセスをClickUpで効率化

データ分析には番号が重要ですが、必ずしも調査対象の本質を捉えているとは限りません。全体像を把握するためには、その根底にある意味を理解することが不可欠です。

定性データ分析(QDA)は、人々がどのように考え、感じ、反応するかを調査し、隠れた傾向やテーマを明らかにするのに役立ちます。QDAは強力ですが、時間と労力がかかることもあります。

ClickUpは、データの収集から分類、分析、解釈までのプロセスを簡素化します。ClickUpを使えば、定性分析がより効率的で管理しやすくなり、実用的なインサイトを導き出すことに集中できるようになります。

