分散型チームのための10の非同期意思決定記録テンプレート

多くのチームは、意思決定をレシートのように扱っています。その場では重要でも、後になって探そうとすると見つからないのです。そして、その習慣が組織の知見を静かに埋もれさせ、新入社員を皆、探偵のような存在にしてしまいます。

これは広く見られる問題です。Stack Overflowのアンケートによると、45%の回答者が、組織全体でのアイデアのフローを阻害している原因として「ナレッジのサイロ化」を挙げています。

この記事では、8つの非同期意思決定テンプレートについて、その概要や、分散型チームにとってなぜこれらを省略できないのかを解説します。もちろん、チームが下すあらゆる種類の決定に最適なフォーマットの選び方についてもご紹介します。

非同期意思決定記録テンプレートの概要

非同期意思決定記録とは？

非同期意思決定記録（ADRや意思決定ドキュメントと呼ばれることもあります）とは、特定の1つの決定事項をまとめた、簡潔で構造化されたドキュメントのことです。「非同期」とは、全員が同時にオンラインである必要なく、作成・確認が行えることを意味します。

タイトル： 決定事項を簡潔かつ具体的に表す名前

ステータス： 決定が「提案中」、「承認済み」、「廃止予定」、または「置き換え済み」のいずれか

背景： 意思決定のトリガーとなった状況や問題

検討された選択肢： 評価された代替案と、それぞれの簡単な長所・短所

決定事項： 選択された方針とその根拠

結果： 期待される成果、トレードオフ、および必要なフォローアップアクション

👀 ご存知でしたか？ MADR（Markdown Architectural Decision Records）はGitに完全に最適化されており、公式テンプレートでは、決定記録をdocs/decisionsディレクトリに保存し、ファイル名をnnnn-title.mdのように命名し、コードと同様にバージョン管理を行うようチームに推奨しています。さらに素晴らしいことに、MADR自体はGitHub上のオープンソースプロジェクトとして公開されており、リリースブランチやGit Flowの規約も採用されています。

分散型チームにとって非同期意思決定記録が重要な理由

リモートチームは、1日の仕事を開始する際に、背景情報が欠落していることによるフラストレーションに常に悩まされています。この「コンテキストの断絶」は、仕事の停滞、更新情報の確認のための延々と続く問い合わせ、そして全体的な生産性の大幅な低下につながります。

構造化されたドキュメント化によって解決される、リモートコラボレーションにおける課題は以下の通りです：

シームレスなコラボレーションを実現する10の非同期意思決定テンプレート

これらのテンプレートを活用して、部門間で記録内容にばらつきが生じるのを防ぎましょう。

1. ClickUp 決定および変更ログテンプレート

多くの決定事項は、長く固定されたままではありません。優先度は変わり、新しい情報が入り、当初は妥当に見えたことも、後になって調整が必要になる場合があります。問題は、チームが決定の最新バージョンは覚えていても、それがどのように、なぜ変更されたのかという背景を忘れてしまうことが多い点です。

ClickUpの「決定および変更ログ」テンプレートは、チームが当初の決定とその後の更新内容を記録するのに役立ちます。これにより、思考が時間とともにどのように変化したかがより明確に記録されるため、関係者はチャットやミーティングのメモをいちいち探すことなく、非同期で全履歴を確認することができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ 最適： 頻繁な修正が必要な、変化し続ける要件を管理するプロダクトチームやオペレーションチーム。

💡 チームが地理的・タイムゾーン的に分散している場合、チーム内のコミュニケーションを明確にすることは優先度が高いことです。これらのチームコミュニケーションツールが、チームの一致団結、業務の迅速化、明確なコミュニケーションにどのように役立つかをご覧ください。

2. ClickUp 意思決定ログテンプレート

非同期チームには、後で各決定事項を簡単に確認できる記録が必要です。特に、異なる機能、スケジュール、またはタイムゾーンにまたがって情報をキャッチアップするチームメンバーにとっては重要です。

ClickUpの「Decision Log」テンプレートは、プロジェクト全体の決定事項を記録するための共有スペースを提供します。ClickUpのホワイトボードを基盤としており、カテゴリ、決定内容、所有者、日付、コメントなどのフィールドを備えた視覚的なログとして表示されます。これにより、何が変更されたか、誰が決定を下したか、次に何を行う必要があるかを、誰でも簡単に確認できるようになります。

このテンプレートがおすすめな理由：

決定事項を簡単に把握できるように： 複数の決定事項を1つの視覚的な記録にまとめ、チームメンバーが自分の都合の良い時間に確認できるようにしましょう

非同期の文脈を保存する： 各ミーティングのカテゴリ、所有者、タイミング、コメントを記録し、追加のミーティングを開かなくても決定内容を理解できるようにします

仕事の傾向を把握する： 意思決定の活動を一箇所で確認し、承認、技術的な打ち合わせ、またはプロセスの変更がどこで滞っているかを把握しましょう

✅ 最適： 意思決定の量や傾向を俯瞰的に追跡したいプロジェクトマネージャーやプログラムリーダー。

💡 プロのヒント： 決定事項について追加の説明が必要な場合は、ログにClickUp Clipを追加しましょう。これにより、チームメンバーは自分の都合の良い時間に画面と音声による解説を視聴でき、ビデオ内にはフォローアップ用のタイムスタンプ付きコメントも表示されます。 ClickUp Clipsで意思決定のフローを記録しましょう

3. ClickUp プロジェクト管理 意思決定ログテンプレート

プロジェクトの決定事項は、タイムライン、予算、人員配置、承認、そして次の仕事段階に影響を及ぼします。非同期型チームでは、これがより大きな課題となります。メンバーは、何が決定されたかだけでなく、その決定がプロジェクトのどの位置にあるのか、そして下流の工程にどのような変化をもたらすのかを理解する必要があるからです。

ClickUpのプロジェクト管理用意思決定ログテンプレートは、進行中のプロジェクト作業の文脈でチームが意思決定を記録するのに役立ちます。プロジェクトの側面ごとに意思決定をグループ化し、承認者を追跡し、期日や優先度を管理し、そのステータスを反映したステータスへと移行させることができます。

これにより、分散型チームは、ミーティングの要約を待つことなく確認できる、より明確な記録を手に入れることができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ 最適： 意思決定をタイムラインや依存関係に紐付ける必要がある、複雑で多段階のプロジェクトを管理するプロジェクトマネージャー。

4. ClickUp 意思決定フレームワークテンプレート

意思決定が失敗する原因は、必ずしもチームに選択肢がないからではありません。本当の問題は、メンバーそれぞれが選択肢を異なる基準で評価していることにある場合もあります。あるチームはコストを重視し、別のチームはリスクを重視し、また別のメンバーはスピードを最優先にしているといった具合です。

ClickUpの「意思決定フレームワーク・ドキュメントテンプレート」を使えば、関係者が意見を述べる前に、その決定がどのように評価されるかを体系的に定義できます。ClickUp Docsに組み込まれたこのテンプレートには、決定の影響、関係者、背景、選択肢、アクションアイテム、そして最終決定に関するセクションが含まれています。

そうすることで、貢献者は異なるタイミングで確認する場合でも、同じ視点から同じ決定事項を評価できるようになります。

このテンプレートがおすすめな理由：

構造化された評価表： 埋め込みテーブルを使用して、ClickUpドキュメント内で直接評価基準の重み付けや採点を行えます

AI作成の評価基準： 意思決定の種類に基づいてClickUp Brainに評価基準の作成を依頼すれば、白紙のページから始める必要はありません

独立した評価： 非同期の貢献者は、事前に調整ミーティングを行う必要なく、文書化された基準に基づいて各選択肢を独自に評価できます

🧠 豆知識： レイ・トムリンソンが区切り記号を必要としたことから、電子メールによって「@」記号が広く知られるようになりました。インターネットの殿堂（Internet Hall of Fame）は、彼がネットワーク電子メールを発明し、ユーザー名と宛先アドレスを接続する記号として「@」を選んだ功績を認めています。レイは、ユーザー名やTENEXプログラミングでまだ使われていなかったため、この記号を選んだとメモに書いています。

5. ClickUp DACIモデルテンプレート

多くの人が関与しすぎており、誰が何を担当しているのかが誰にも明確でないため、決定が停滞してしまうケースが少なくありません。ある人は意見を述べているつもりでも、別の人は決定を下していると思っているのです。非同期型のチームでは、こうした混乱がすべての進行を遅らせてしまいます。

ClickUpのDACIモデルテンプレートを使えば、チームは最初から明確な構造を確立できます。意思決定の責任者、承認権限、アクティブな貢献者、可視性を明確に分離することで、非同期でのフィードバックも的を絞ったものになります。DACIフレームワークに基づいて構築されており、議論が始まる前から、意思決定において誰がどの役割を担うのかを明確にします。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ 最適： 所有権や承認プロセスを明確に保つ必要がある非同期の意思決定を管理するチームリーダーや部門責任者。

6. ClickUp「購入 vs 自社開発」分析テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「購入 vs 自社開発分析テンプレート」を使って、影響度と複雑さの観点から「購入」と「自社開発」の選択肢を比較しましょう。

自社内で時間とリソースを投じて構築するか、それとも外部ソリューションを活用して迅速に進めるか？ 製品、エンジニアリング、財務の各部門が、それぞれ異なるトレードオフを非同期に検討している場合、この判断はさらに難しくなります。

ClickUpの「購入 vs 開発」分析テンプレートを使えば、影響度、複雑さ、意思決定の結果などの基準に基づいて選択肢を比較できます。必須機能、技術要件、イノベーション目標を1つの共有ワークスペースにまとめて整理できます。これにより、最終的な推奨案が決定される前に、貢献者が意見を反映させることが可能になります。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ 最適： ツールやインフラの選択に直面しているエンジニアリングチームやプロダクトチーム、あるいはベンダーを評価している運用チーム。

7. ClickUp 意思決定ツリーテンプレート

決定の中には、明確な答えが一つに絞れないため、記録するのが難しいものがあります。それらはブランチするからです。ある条件が満たされればチームはある方向へ進み、そうでなければ次の質問によって進路が変わります。非同期作業において、その論理が長いドキュメントや関連性のないコメントに散在していると、混乱を招く可能性があります。

ClickUpの「意思決定ツリー」テンプレートを使えば、その思考プロセスをチームが追える視覚的なフローに変換できます。ClickUpホワイトボードを基盤としており、意思決定ポイント、結果、および影響を1つの共有スペースに整理できるため、メンバーはライブでの説明を必要とせずに、論理的な流れを段階的に確認し、意見を追加することができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

共同編集可能なビジュアルキャンバス： ClickUpホワイトボードを使って共同でツリーを作成しましょう。分散したチームがアイデアを出し合い、非同期でブランチを追加することができます。

特定のノードへのコメント： チームメンバーは、長文を読むことなく、特定のノードにコメントを残したり、パスに投票したりできます

AIによるブランチの提案： ClickUp Brainにプロンプトを送って、設定した目標に基づいて各ブランチの決定基準を提案してもらいましょう

✅ 最適： 運用チーム、プロダクトチーム、およびサポートリーダーが、展開手順、エスカレーションフロー、リスクベースのシナリオについて非同期の意思決定を整理する場合。

🕰️ 時間の節約：すべてのブランチを一から作成する必要はありません。ClickUp Brainを使ってプロンプトから初期の決定ツリーを生成し、その後ClickUp Whiteboardsで経路や結果を共同で形にしましょう。 ClickUp Brainで意思決定ツリーを作成しましょう

8. ClickUp 会話ログテンプレート

決定事項の中には、その場では簡単に記録できても、後になって理解するのが難しいものがあります。最終的な結論は記録できても、その結論に至るまでの議論が失われてしまうことがあります。これは、チームメンバーが後からその根拠を確認する必要がある場合や、合意形成の過程をより明確に記録しておく必要がある場合に問題となります。

ClickUpの「会話ログテンプレート」を使えば、決定内容だけでなく会話の経緯も記録できます。重要なやり取りのログ作成、フォローアップアクションの記録、そして意思決定の経緯を一箇所に保存できます。これにより、参加者は散在するチャットやメモから情報を拾い集めることなく、簡単に状況を把握できるようになります。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ 最適： 頻繁な修正が必要な、変化し続ける要件を管理するプロダクトチームやオペレーションチーム。

🎥 ClickUpのコラボレーション機能を活用して、分散型チームの同期を保ち、プロジェクトを整理しましょう。👇

9. Notionによるアーキテクチャ・ディシジョン・レコード・テンプレート

viaNotion

Notionの「アーキテクチャ・ディシジョン・レコード（ADR）テンプレート」を使えば、エンジニアリングチームはすぐに整ったADRの構造を手に入れることができます。一からフォーマットを作成する代わりに、背景、決定事項、代替案、根拠、影響、参照情報といった専用のセクションが、1つの整理されたページにまとめられています。

これにより、技術的な選択を一貫して記録し、後で見直す際にも、散在する議論から論理を再構築する必要がなくなり、作業が容易になります。

このテンプレートがおすすめな理由：

実績のあるADRフォーマットを活用しましょう： タイトル、ステータス、背景、決定事項、代替案、根拠、および結果を一貫した構成で記録します

技術的な思考プロセスを残す： アーキテクチャの選択に至った思考プロセスを、最終的な結果だけでなく可視化しましょう

決定事項を検索可能に保つ： 記録を共有のNotionワークスペースに保存することで、後から見つけやすく、いつでも確認できるようになります

✅ 最適： 将来参照できるようアーキテクチャの決定事項を記録するエンジニアリングチームやテクニカルリード。

10. Miroの意思決定マトリックステンプレート

viaMiro

Miroの「Decision Matrix」テンプレートはビジュアルボード形式で作成されており、グループで選択肢の比較検討を行う際に便利です。目的を明確にし、複数の選択肢を並べて比較し、それぞれに関連する活動や成果物を検討することができます。

このフォーマットは、非同期での意思決定に特に適しています。メンバーは同じボードを確認し、同じ基準に基づいて意見を追加することで、最終決定を下す前にトレードオフをより明確に把握することができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

選択肢を並べて比較： 1つの視覚的なマトリックス上で、同じ目標と基準に基づいて複数の選択肢を検討できます

トレードオフをより明確に把握する： 各選択肢の横に活動内容と成果物を並べて記載することで、課題や強みを把握しやすくなります

評価の一貫性を高める： 個別のコメントやドキュメントにフィードバックが散らばるのを防ぐため、1つの共有評価基準を使用しましょう

✅ 最適な対象： 体系的な非同期意思決定を行う前に、複数の選択肢を検討しているプロダクトチームやオペレーション責任者。

適切な非同期意思決定テンプレートの選び方

最適なテンプレートは、どのような意思決定を行うか、関与する人数、そしてチームがすでにどのような環境で仕事をしているかによって異なります。

絞り込む方法は以下の通りです。

すべてのプロジェクトの決定事項を継続的に記録 意思決定ログまたはプロジェクト管理用意思決定ログテンプレート フィルターとプロジェクトフェーズのコンテキストを活用した一元追跡 決定を下す前に 選択肢を評価 するためのフレームワーク 意思決定フレームワーク文書テンプレート 基準を標準化し、非同期で貢献する貢献者が常に一貫した評価を行えるようにします 明確な役割分担 DACIモデルテンプレート 「誰が最終決定権を持っているのか」という迷いが生じるボトルネックを解消します 条件付き決定のビジュアルマップ 意思決定ツリーテンプレート 長文よりも非同期の記録の方が分析しやすい 議論の記録 会話ログテンプレート 透明性とオンボーディングのために、審議内容を記録として残します 自社開発と外部調達（購入）の比較検討 「購入 vs 自社開発」分析テンプレート 部門横断的な非同期での意見収集に適した構成

チームの決定事項が複数の種類にまたがる場合は、複数のテンプレートを使用することになるでしょう。それらを単一のワークスペースにまとめておくメリットは、ClickUp Brainがすべての意思決定記録を一度に検索し、現在行っている決定に関連する過去の選択を抽出することで、文脈のばらつきを解消できる点にあります。

これこそが、単なる記録と真の意思決定システムとの違いです。

📮 ClickUpインサイト： 意思決定を待つだけで、毎週最大3時間も無駄にしていることを想像してみてください。これは従業員の38%が直面している現実です。👀 ClickUpを使えば、自動承認、役割に応じたタスクの割り当て、リアルタイムの進捗追跡など、業務を円滑に進めるワークフローを設計できます。次に何をすべきか迷って時間を無駄にすることはもうありません。すべてのステップで着実な進捗が得られます。

ClickUpで非同期意思決定記録の管理を効率化

非同期意思決定記録テンプレートは、強力な出発点となります。これにより、チームは意思決定、背景、および根拠を一貫した方法で記録できるため、意図が失われることを防げます。

本当の課題は、その維持管理にあります。決定事項は変化し、制約条件も変わり、フォローアップによって新たな文脈が生まれます。記録の更新が余計な仕事に感じられるようになれば、やがて更新は止まってしまいます。

テンプレートに加え、ClickUpがさらに役立つ点があります。決定事項の記録はドキュメントに保存し、トレードオフの検討はホワイトボードで行い、フォローアップ事項は所有者を指定したタスクとして添付ファイルとして添付しましょう。ClickUp AIを使って長いスレッドを整理された根拠に要約し、AIエージェントを活用してログを最新の状態に保ち、アクションアイテムを確実に進めていきましょう。

テンプレートを使ってフォーマットを統一し、ClickUpを活用して記録を常に最新の状態に保ちましょう。

ClickUpを使い始めましょう。✅

よくある質問

ADRフォーマットは、もともとソフトウェアアーキテクチャの選択を記録するために考案された軽量な文書フォーマットです。非同期意思決定記録（ADR）は、このまったく同じフォーマットを採用していますが、その適用範囲は技術的なアーキテクチャだけでなく、あらゆる非同期的な意思決定にまで広がっています。

RFC（意見募集）とは、決定を下す前にフィードバックを集めることを目的とした提案文書です。非同期の決定記録は、審議が完了した後の最終的な結果を記録するものです。

はい、これらのテンプレートはエンジニアリング部門に限ったものではありません。プロダクトチームは機能の優先順位付けに、デザインチームは方向性の変更に、運用チームはベンダー評価に活用しています。

他のチームや今後の仕事に影響を与えない、簡単に元に戻せる影響の少ない決定については、記録を省略しましょう。1ヶ月後には重要でなくなるような決定の場合、正式な記録は不必要な負担になるだけです。