10の無料ビジネス連携テンプレート

先見性のある企業を構築するには、1%のビジョンと99%の連携が必要です。
先見性のある企業を構築するには、1%のビジョンと99%の連携が必要です。
四半期を明確なビジョンでスタートさせたのに、次第に方向性がぼやけていく経験があるなら、彼の言わんとするところがよくわかるでしょう。
ビジネス連携テンプレートは、早期に問題を発見するのに役立ちます。以下を確認するシンプルな方法を提供します：
- このサイクルにおける「北極星」は何ですか？
- 今、私たちは何に「ノー」と言っているのか？
- これらの結果について最終的な責任を負うのは誰ですか？
- 物事が複雑になった時、この選択肢とあの選択肢の間で迷う局面をどう対処すべきか？
このブログ記事では、全員の認識を統一し、意思決定の一貫性を保ち、同じ目標に向かって進むために活用できる、優れたビジネスアラインメントテンプレートをいくつか共有します。
ビジネス連携テンプレートの概要
数多くのフレームワークが存在するため、どの問題にどのテンプレートを使用すべきか判断に迷うことがあります。これにより、チームは課題に不適切なツールを選択したり、「分析麻痺」に陥って全く着手できなくなったりする可能性があります。
以下のテーブルは各テンプレートの主な用途を要約したものです。ご自身のニーズに合うものを素早く見極めるのに役立ちます：
|テンプレート
|ダウンロードリンク
|こんな方に最適です
|主な機能
|ClickUpによるアラインメントチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|チーム／ステークホルダーのポジションを可視化する
|クアドラントマップ、ステークホルダー分析
|ClickUpによる企業OKRと目標テンプレート
|無料テンプレートを入手
|チーム間での目標の連鎖展開
|OKR構造、進捗追跡、所有権
|ClickUpによるビジョンから価値へのテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ミッションと日常行動の接続
|ビジョンステートメント、コア価値の文書化
|ClickUpのBook of Workテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ポートフォリオレベルのイニシアチブ追跡
|イニシアチブ一覧、リソース配分
|ClickUpによる年間仕事プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|年間プランとマイルストーン追跡
|タイムラインビュー、四半期ごとの内訳
|ClickUpによるビジネスケース分析テンプレート
|無料テンプレートを入手
|新規イニシアチブの評価
|費用便益フレームワーク、意思決定基準
|ClickUpによるコミュニケーションプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ステークホルダー向けメッセージ戦略
|オーディエンスマッピング、チャネルプラン
|ClickUpによるリーダーシップミーティングアジェンダテンプレート
|無料テンプレートを入手
|経営陣アラインメントセッション
|構造化されたアジェンダ、アクションアイテムの追跡
|ClickUpによるアジャイルチームロードマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|スプリントおよびリリースプラン
|タイムライン可視化、依存関係マッピング
|HubSpot提供：営業とマーケティングの連携キット
|このテンプレートをダウンロード
|収益チームの調整
|SLA文書化、引継ぎプロセス
📚 こちらもご覧ください：プロジェクト実行とは？ 10のプロジェクト実行フェーズ戦略
ビジネスアラインメントテンプレートとは？
ビジネスアラインメントテンプレートとは、各部門やプロジェクトが遂行する仕事と会社の目標を接続するための構造化された文書またはワークスペースです。
戦略目標（企業が達成したいこと）と業務活動（チームが実際に日々取り組むこと）の明確な境界線を確立します。これらのテンプレートは、施策が全社的な優先度をどのように支えているかを可視化する必要がある、部門横断チーム、部門リーダー、経営陣にとって不可欠です。
📚 こちらもご覧ください：成長するビジネスにおける単一の情報源（シングルソースオブトゥルース）の構築方法
ビジネスアラインメントテンプレートのメリット
ビジネスアラインメントテンプレートを活用するメリットは数多くあります。主な利点をいくつか挙げると：
- チーム間の可視性共有：全員が同じ優先度を確認できるため、「優先度だと知らなかった」という四半期プランを妨げる問題を解消します
- 意思決定の迅速化：目標と依存関係を1か所に文書化することで、リーダーは追加のミーティングを招集せずにトレードオフ判断が可能になります
- コンテキスト切り替えの削減：ワークマネジメントプラットフォーム内に存在するテンプレートにより、戦略ドキュメント、プロジェクトトラッカー、スライドデッキ間で更新内容をコピーする必要がなくなります
- 明確な責任分担：目標や施策に所有者を割り当てることで、誰が何を担当するかの曖昧さを解消します
- 組み込みの運用リズム：多くのビジネス連携テンプレートには進捗確認ポイントが含まれており、追加の業務負担なく進捗報告のリズムを確立しやすくなります
📮 ClickUpインサイト：意思決定の34%は管理職の承認待ちで停滞し、さらに33%は部門横断的な連携中に滞ります。つまり？関わる人が多すぎて、明確さが不足しているのです。👥
ClickUpの「割り当て済みコメント」と 「タスクのウォッチャー」機能により、適切なタイミングで適切な人材を意思決定に巻き込むことが容易に。もう「誰が担当？」という混乱は不要です。全員が常に情報を共有し、連携し、責任を果たせます。
チーム向け無料ビジネス連携テンプレート10選
以下のテンプレートは、高レベルのビジョン策定から戦術的な実行プランまで、あらゆる連携ニーズをカバーします。さっそく見てみましょう：
1. ClickUpによるアラインメントチャートテンプレート
ステークホルダーの立場を理解せずに新施策を立ち上げることは、予期せぬ事態を招く要因となります。プロジェクトをブロックする可能性がある人物や、説得が必要な人物が誰なのかが分からず、結果として土壇場での対応に追われることになるのです。
ClickUpの連携チャートテンプレートは、ClickUpホワイトボード上でステークホルダーとチームのポジションを四象限にマッピングし、関係性を管理し課題を予測するのに役立ちます。
このテンプレートが役立つ理由：
- クアドラントベースのレイアウト： サポート vs. 影響力や緊急度 vs. 影響度といった次元でポジションをプロット
- ドラッグ＆ドロップ配置：チームメンバーとのリアルタイムプランセッション中に、新たな情報を反映させるため素早く更新可能
- 共同編集機能：リーダーシップチームが共有キャンバス上で円滑に協働し、明確な視覚的理解を通じて全員が同じ認識を持つことを支援します
2. ClickUpによる企業OKRと目標テンプレート
四半期初めに野心的な目標を設定したのに、3週間も経つと目標を見失っていませんか？目標と重要結果（OKR）が静的なスライド資料に留まっていると、チームの日常仕事から切り離されてしまいます。
ClickUpの「会社のOKRと目標テンプレート」は、OKRを仕事に直接接続することで、OKRを現実のものにします。
このテンプレートが役立つ理由：
- 階層構造：企業レベルから各チームへ目標をカスケード（連鎖）させ、全員が自身の仕事がどのように上位目標に貢献するかを把握できるようにします。
- 進捗追跡：主要結果の完了に伴い自動更新される視覚的インジケーターで、リアルタイムの進捗状況を把握
- タスク統合：日々のClickUpタスクをOKRに直接接続し、実行と戦略の結びつきを明確化します
🚀 こんな組織におすすめ： 高次元の目標と測定可能な成果の間の接続強化が必要な組織。
🧠 豆知識： OKRが現代的なアラインメント手法となったのは、インテルのアンディ・グローブが普及させたためであり、その後ジョン・ドアが1999年にGoogleに導入し、拡大しながら焦点を維持する手段として活用した。
3. ClickUpによるビジョンから価値へのテンプレート
ビジョンやミッションが古いプレゼンテーションに閉じ込められたままでは、チームのモチベーション向上や意思決定の指針にはなりません。新入社員は企業文化を理解できず、リモートチームは独自の矛盾したルールを作り出す可能性があります。
ClickUpの「ビジョンから価値観テンプレート」は、企業のビジョン、ミッション、コア価値を体系的に記録・伝達するフォーマットを提供します。ClickUp Docs内で利用可能なこのテンプレートは、オンボーディングワークフローから計画ドキュメントまですべての情報を保存するのに役立ちます。
このテンプレートが役立つ理由：
- 専用セクションまたはページ：ビジョンとコア価値をセクションごとに整理するか、ClickUp Docsでネストされたページを作成しましょう
- 行動の具体例： 価値を具現化する具体的な例をビデオ埋め込みまたは記述し、検証済みwikiとして活用する
- 共有可能なフォーマット： 細かな許可制で文書を全社に配布し、全員が同じ指針にアクセスできるようにします
🚀 こんな方に最適：組織全体に価値を効果的に伝えたいリーダー
💡 プロの秘訣：ClickUp Brainを活用して、完全な業務コンテキストと共にビジョン、ミッション、コアバリューを生成しましょう。Brainにプランを精査するよう依頼するだけで、瞬時にビジネスステートメントを統合します！
4. ClickUpのブック・オブ・仕事テンプレート
リーダーとして、組織全体で進行中の全プロジェクトを一元的に把握できる信頼できる場所をお持ちですか？それがなければ、チームのキャパシティを理解せずに新たな取り組みを承認し、リソースの過剰コミットや優先度の衝突を招く可能性があります。ポートフォリオレベルの可視性が欠如していると、賢明なトレードオフ判断を下すことは不可能になります。
ClickUpの「TheBook of Work」テンプレートは、PMOチーム、部門責任者、経営陣に対し、進行中の全仕事を包括的に把握できる手段を提供します。これにより、全イニシアチブポートフォリオの管理に必要な可視性が生まれ、リソース配分の改善が実現します。
このテンプレートが気に入る理由：
- リソース配分の可視性：ClickUpのワークロードビューで、誰がどの業務を担当しているかの一体的な全体像を把握し、過剰なコミットメントを特定します
- 優先度付け：ClickUpカスタムフィールドを活用して施策をランク付けし、トレードオフに関するデータ駆動型の議論を容易にします
- 複数のビュー: ステークホルダーのニーズに最適なフォーマットで仕事を確認できるよう、異なるClickUpビューを瞬時に切り替えられます
🚀 こんなチームに最適： 複数のプロジェクトやリソースの可視性を確保する必要があるチーム。
✨ 誰に余裕があるか、誰が既にキャパシティを超えているか、何が静かに遅延しそうなのかを把握せずに、タイムラインを承認しているような感覚に陥ったことはありませんか？
AIリソース計画ツールがキャパシティを予測し、作業負荷をバランスさせる仕組みをビデオでご覧ください：
5. ClickUpによる年間仕事プランテンプレート
もしあなたのチームが詳細な年間プランの作成に数週間を費やしたのに、第2四半期を迎える頃にはそのプランが時代遅れで無意味になっているとしたら？
ClickUpの年間作業計画テンプレートは、年間プランをリアルタイムのロードマップに変換し、仕事の進捗に応じて自動的に更新されます。
このテンプレートが気に入る理由：
- タイムラインビュー：ClickUpのガントチャートビューでプランの構造を可視化。四半期ごとの内訳で年間プランを一目で把握できます。
- マイルストーン追跡：ClickUpのマイルストーン機能で主要な成果物やチェックポイントを監視し、年間目標達成に向けた進捗を確実に管理しましょう
- 依存関係マッピング：ClickUpの依存関係機能でイニシアチブ間の順序要件を明確に特定し、ボトルネックを防止します
🚀 こんな方に最適：年次プランを策定するチームや、戦略を実行プランに落とし込む必要がある部門リーダー。
🧠 豆知識：Amazonの「2枚ピザルール」は食事の話ではありません！これはチーム設計のルールであり、所有権を明確に保ち、調整を迅速化することで、ミーティングに時間を取られずにチームが動き続けられるようにするためのものです。
6. ClickUpによるビジネスケース分析テンプレート
正式な審査プロセスがなければ、意思決定は不十分なデータに基づくリスクがあります。これにより投資の方向性がずれたり、目標を十分にサポートしないプロジェクトのポートフォリオが生じたりします。
ClickUpのビジネスケース分析テンプレートは、こうした失敗を防ぐために必要な厳密な分析を促します。新機能を評価するプロダクトチーム、投資を査定する経営陣、提案されたイニシアチブに対する強力な根拠を構築する必要があるあらゆる人々に最適です。
このテンプレートが役立つ理由：
- 問題定義セクション：解決策に飛びつく前に、機会と解決すべき問題を明確に定義する
- 費用便益分析フレームワーク： 潜在的な投資収益率の評価を体系的に構築する
- リスク評価：潜在的なリスクを文書化し、意思決定基準とともに軽減策を策定する
🚀 こんな方に最適： ビジネスケースの評価や作成を検討している個人やチーム
7. ClickUpによるコミュニケーションプランテンプレート
大規模な変革イニシアチブが進行中ですが、異なるステークホルダーが不一致またはタイミングの悪い情報を受け取っているため、連携が崩れつつあります。これにより混乱が生じ、信頼が損なわれ、最終的にはイニシアチブ全体が失敗する可能性があります。
ClickUpのコミュニケーションプランテンプレートは、プロジェクトコミュニケーションを意図的かつ調整されたものにします。変更管理の努力、製品ローンチ、または綿密なステークホルダーコミュニケーションを必要とするあらゆるプロジェクトに最適です。
このテンプレートが役立つ理由：
- ステークホルダー対象者マッピング： 各ステークホルダーグループのニーズとコミュニケーションの好みを文書化する
- チャネル計画：電子メール、ミーティング、チームチャットなど様々なチャネルにわたるメッセージ戦略を体系化します
- メッセージ開発： 重要な論点をClickUpチェックリストとして記録し、全員が統一されたメッセージを発信できるようにします
🚀 対象：大規模な変更管理や同様の部門横断的イニシアチブを率いるマネージャー
8. ClickUpによるリーダーシップミーティングアジェンダテンプレート
リーダーシップミーティングは戦略に焦点を当てるべきですが、ステータス報告に終始してしまってはいませんか？
ClickUpのリーダーシップミーティングアジェンダテンプレートは、経営陣ミーティングを中核的なビジネス連携と意思決定に集中させるよう設計されています。高次元の議論に焦点を当て、アクションアイテムが確実に記録・割り当てられることを保証します。
このテンプレートを使用すると、ミーティングのアクションアイテムが自動的にClickUpタスクに変換されます。
このテンプレートが役立つ理由：
- 事前定義されたアジェンダセクション：更新事項、必要な決定事項、議論トピック、アクションアイテム専用のブロックでミーティングを整理
- 時間配分の指針： 会話を軌道に乗せ、重要なトピックをすべて網羅するようにしましょう
- 事前資料スペース： 参加者が生産的な議論に備えられるよう、関連文書がリンクされていることを掲載
🚀 こんな方に最適： 焦点を絞った実践的な議論を求める経営幹部やリーダー
🔮 ClickUpボーナス機能： このテンプレートをClickUp AIノートテイカーと組み合わせれば、自動で整理された議事録と割り当てられたフォローアップ事項を生成できます。
通話が開始されると、ノートテイカーが自動的に参加し、ミーティングを記録、接続されたメモを生成し、通話終了後すぐにアクションアイテムを割り当てられたタスクに変換します。
9. ClickUpによるアジャイルチームロードマップテンプレート
エンジニアリングチームは懸命に働き機能をリリースしていますが、チーム外のステークホルダーは日々の仕事が全体像とどう接続されているのか全く把握できていません。
救いの手となるのが、ClickUpの「アジャイルチームロードマップテンプレート」です。アジャイル手法を採用する製品開発チームやエンジニアリングチーム向けにカスタムされています。このテンプレートはワークスペース全体と同期するため、進捗はClickUpスプリントと自動更新され、手動でのメンテナンスが不要になります。
このテンプレートが役立つ理由：
- タイムライン可視化：四半期ごとのスプリントや主要リリースをマーカーで表示したプランを一覧で確認
- イニシアチブとエピックの進捗追跡：タスクを大規模な仕事単位にグループ化し、主要機能の進捗状況を可視化します
- 依存関係マッピング： 異なるチームやワークストリーム間の接続を可視化し、潜在的な障害要因を特定します
🚀 こんな方に最適：効果的なスプリントやリリースのプランを立てるアジャイルチーム。
10. HubSpot提供「営業とマーケティングの連携キット（SLAテンプレート）」
マーケティングチームは、営業がリードをより一貫してフォローアップすれば大きな違いが生まれると考えています。一方、営業チームはリードの質が常に基準に達しているとは限らないと指摘することが多い。こうした状況は関係する全員を苛立たせるだけです。
HubSpotの営業とマーケティング連携キット（SLAテンプレート）は、責任のなすり合いを減らし協力を促進する明確な合意事項の作成を支援します。リード定義、引き継ぎプロセス、共有メトリクスを明確化し、統一された収益チームを構築します。
このテンプレートが役立つ理由：
- リード定義基準：マーケティング適格リード（MQL）と営業適格リード（SQL）を構成する要素を正確に文書化する
- 引継ぎプロセスの文書化：リードライフサイクルの各フェーズにおける各チームの責任範囲を明確化
- 応答時間に関するコミットメント：営業が有望リードにどの程度の速さでフォローアップするかについて、明確な期待値を設定する
🚀 こんなチームに最適： 連携強化を目指す営業・マーケティングチーム
ClickUpで連携を継続させる
ビジネスアラインメントは、仕事に密着して初めて機能します。プレゼン資料に閉じ込められた瞬間、チームはそれぞれの優先度に戻り、同じ決定が再び議論されることになります。
ClickUpは連携を運用レベルで実現します。ClickUpテンプレートで開始し、ドキュメントで「なぜ」を明確化。意思決定を明確な所有者付きタスクに変換し、ビューで優先度を追跡。計画・実行・レポート作成まで、すべてを一元管理しながら拡張可能です。
よくある質問
ビジネスアラインメントテンプレートとは、組織の戦略目標、優先度、成功メトリクス、部門横断的な所有権を文書化し調整するための枠組みであり、各チームが同じ成果に向けて取り組むことを可能にします。一方、プロジェクト計画テンプレートは、プロジェクトの範囲、成果物、タスク、タイムライン、依存関係、リソースを定義することで、そのアラインメントを実行に移す役割を果たします。
チームが現在不足している連携の種類に基づいて、ビジネス連携テンプレートを選択してください。つまり、まず主要な連携課題を特定することから始めます。日々の仕事と目標の連携が課題なら、ClickUp OKRテンプレートを使用してください。ポートフォリオの可視性が課題なら、ClickUpのBook of Workテンプレートを使用してください。
OKRテンプレートは戦略的目標の定義と測定に最適であり、ロードマップテンプレートは仕事の進捗可視化に最適です。多くの組織では両方を活用し、成功の定義と達成までの道筋を示しています。