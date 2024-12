仕事管理システムとその導入方法とは？(2024)

現在の競争社会では、組織は常に年間目標やターゲットを達成するために努力しなければならない。幸いなことに、一日おきにパニックに陥ったり爪を食いちぎったりすることなく、それをやることができる。

それは、仕事管理を理解することから始まる。

仕事管理とは、従業員が目標を達成するためのプロセスである。 ビジネスがワークフローと作業負荷の両方を管理するためのプロセスである。 を同時に管理する。

それはまるで、アベンジャーズさえも驚嘆させる企業の超能力のようだ。

この記事では、以下のことについて知っておく必要があるすべてを取り上げる。

/について知っておくべきことをすべて取り上げる。 https://clickup.com/ja/blog/55991/undefined/ 仕事管理 /%href/

その鍵となるメリットやプロセスなど。また、今すぐ使える最高の仕事管理ツールもご紹介します。

さっそく見ていきましょう。🏊

仕事管理とは?

ワークフローとは、ビジネスにおいて、組織の各階層で機能する効率的なワークフロー構造を構築するためのシステムです。その目的は

/参照 https://clickup.com/ja/blog/12853/undefined/ いくつかのビジネスプロセスを合理化する。 /を合理化する。

社内と

/を効率化することができます。 https://clickup.com/ja/blog/9084/undefined/ バーチャルチーム /バーチャルチーム

は、利益を最大化するために効率的に仕事をすることができる。

/を最大化することができる。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image4-5.gif ミスター・クラブ・マネー /%img/

そのために、あなたは慎重に現在の 私の仕事 既存の構造における欠点を特定する。

仕事管理はまた、組織が仕事を調整し、完璧に実行するための手順を統合するものでもある。

最終的に、これらすべてが(drumroll, please...)に貢献する。

組織パフォーマンスの向上

システム内の冗長性の排除

クライアントの期待に応える(そしてやることなすこと超クール ᘎ)_。

リソースを効率的に活用する

優れたチーム・コラボレーション

仕事管理とプロジェクト管理を混同する人が多いのは、両者に共通点があるからだ。

しかし、両者は同じではない。

そこで、事実を整理し、両者の違いを素早く理解しよう。

仕事管理とプロジェクト管理の違い

確かに、私の仕事管理は、タスクを合理化し、改善することを含む。

/を改善することである。 https://clickup.com/ja/blog/70478/undefined/ リソースの活用 /%href/

など。

基本的には、プロジェクト管理プロセスで実行することでもある。

しかし、その範囲に関しては、両者には大きな違いがある。

ここでは、仕事管理とプロジェクト管理がいかに異なる概念であるかを説明する:

仕事管理とプロジェクト管理を比較する。 | 仕事管理とプロジェクト管理 | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | 複数のプロジェクトやアドホックなタスクに関連する業務を整理し、実行することを支援する。 | ビジネスの効率と成功に焦点を当てた長期目標を達成することができる。 | プロジェクトは反復的なプロセスであり、進化し、柔軟な構造を持つ。 | 組織内のすべてのチームを巻き込む。 | ビジネス目標の達成を支援し、プロジェクトの期待に応えることができる。

それでは、仕事管理プロセスのさまざまなフェーズを探ってみよう。

仕事管理プロセス

仕事管理プロセスは6つのステップで構成され、仕事を管理するための首尾一貫した構造的なアプローチをとるのに役立つ:

仕事の特定

私の仕事のプランニング

仕事のスケジューリング

仕事の実行

仕事のフォローアップ

仕事分析

これらすべてのステップの最終的なオブジェクトは、高品質を提供することです。

/である。 https://clickup.com/ja/blog/16186/undefined/ ステークホルダーにミーティングを行うことである。 /を達成することである。

の期待に応え、承認された予算に沿った成果物を提供する。

幸い、ClickUpのような仕事管理ツールを使えば、6つのステップを自動化し、効率化することができる。

しかし、クリックアップがどのように企業の仕事管理を楽にするかを説明する前に、仕事管理プロセスの各フェーズで何が起こっているかを説明します:

1.私の仕事の特定。

このステップでは、タスクを特定します。

仕事の内容、進め方、完了する時期を正確に定義する。

また、この情報を文書化し、全員が同じページで確認することも不可欠だ。

2.私の仕事プラン。

仕事プランニングでは、必要なリソースを特定し、時間通りに物事を完了するための見積もり時間を作成する。関連するデータをすべて組み合わせたら、行動プランを考案する必要がある。

2020年の休暇プランとは異なり、実行可能なプランが必要です。

幸いなことに、仕事管理アプリには ガントチャートが内蔵されている。 を手にして、チームの責任について詳しく伝える。

4.私の仕事の実行。

すべてのスケジュールとマップが完成したら、いよいよ行動だ。

チームメンバーは、初期フェーズで議論された事前定義された行動プランに従ってタスクに取りかかる。また、緊急の仕事(とコーヒーのおかわり休憩)には優先順位をつけ、時間内にオブジェクトを達成できるようにする。☕

5.仕事のフォロー。

大事な締め切りに間に合わなかったときのイライラ感は、誰もが知っている...。

しかし、プランが予定通りに進むとは限らない。

だからこそ、仕事をフォローアップし、チームメンバー全員がスケジュール通りに動いているかチェックすることが不可欠なのだ。

何かおかしいと感じたら、一緒にブレーンストーミングを行い、バックアッププランを作成することで、成果物に少しずつ近づくことができる。

6.私の仕事分析。

何が障害だったのか? もっとうまくやれたことは?

このフェーズでは、仕事の質を評価するために、照合したデータと文書を参照する。プロセスを改善するために、重要な点をすべてメモしておくと便利だ。

仕事管理ソフトで効率化する方法

仕事管理を成功させるためには、プランニング、スケジュール管理、追跡、組織化など、さまざまな面でチームの効率化を図る必要がある。

これを一つのプロジェクトのためにやることは、それだけで疲れる。

組織レベルでやることを考えてみよう!

ご心配なく。正しい仕事管理ソフトを使えば、こんなことは朝飯前です。

どのような業種であっても、ソフトウェアは、すべてではないにしても、これらの分野のいくつかであなたを助けることができます:

プロセス管理 (これらをチェックするビジネスプロセス管理ソフトウェア!)

リソース管理

時間管理

クライアント関係管理

プロジェクト管理

ビジネスインテリジェンス

なぜあなたが仕事管理ソフトウェアを使う必要があるのか、3つの鍵を詳しく見てみよう。

1.ボスのようにデリゲート済み!*。

タスク管理とデリゲート済みは、想像以上に厄介である。

幸いなことに、仕事管理ソリューションを使えば、タスクの割り振りは楽勝です。管理者は数回のクリックでタスクを割り当て、進捗状況をリアルタイムで確認することができます。また、以下のことにも役立ちます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/67180/undefined/ 優先度を設定し、期限を管理することができます。 /%href/

を素早く設定できる!

2.簡単にコラボレーションする

長い電子メールのスレッドで関連情報を探すのに迷ったことはありませんか?

月曜日に仕事をサボりたくなったことがあるか、と聞くようなものだ。 はい、もちろんです!もちろん! #マンデーブルース_ 😰。

仕事管理ソフトを使えば、そんなことは起こらない。仕事管理プラットフォームを使えば、チームメンバーが簡単にアクセスできるように、すべての関連ファイルを保存・共有できる。

3.効果的な作業量管理。

により

/参照 https://clickup.com/ja/blog/43132/undefined/ ワークフロー管理ソフト /%href/

ワークフロー管理ソフトを使えば、チームの作業負荷の管理が超簡単になります。全員の仕事を素早く把握することができます!🍽

/参照 https://clickup.com/ja/blog/8439/undefined/ 効果的なリソース管理 /%href/

を使うことで、誰が過負荷になっているかを特定し、そのリソースをタスクの少ない従業員に再配分することもできます。

私の仕事管理ツールの選び方

仕事管理ソフトはかなり便利ですよね?

しかし、正しいツールを選ぶのは、クリストファー・ノーラン監督の映画の筋書きを理解するのと同じくらい難しいことです。

あなたが選ぶ仕事管理ツールは、あなたの組織の既存のワークフローとビジネスオブジェクトにマッチしたものでなければなりません。

そこで、注意すべき点をいくつか挙げてみよう:

既存のプロセスを分析し、どの部門が多大な貢献をしているか、あるいは誰がさらなる後押し(そしておそらく激励!)を必要としているかを確認する。

組織構造に基づいて、仕事管理を合理化するために必要な機能を決定する。

チームや仕事量が多ければ多いほど、組織はより洗練されたソフトウェアソリューションを探す必要がある。私のチームは、クラウドベースの企業向け仕事管理ソリューションを利用することもできます。

既存のワークフローが労働集約的である場合、組織は以下のようなソリューションを検討すべきである。 /参照 https://clickup.com/blog/automate-workflows// 自動化仕事管理プロセス /を検討する必要がある。 自動データ同期、更新、アラート機能付き

第一の目標は従業員の効率を上げることでしょうか?それともビジネスの成長?ビジネスの鍵を握るターゲットを特定することで、企業は最適なソフトウェアを見つけることができる。 /を見つけることができる。 https://clickup.com/ja/blog/52672/undefined/ 労働力を有効にする /を見つけることができる。 そのターゲットを達成するために

P.S.達成度が高ければ高いほど、年一回の仕事会も盛大になりますよ_😁。

このような点をチームマネージャーと話し合いながら、ニーズに合った仕事管理ソフトを決めていきましょう。

そして、今すぐその決断をするために、正式にClickUpを紹介しましょう。

2022年、私の仕事管理ツールはこれで決まり

では、どうすればあなたとあなたのチームの生産性を飛躍的に向上させ、比類のないワークフローを実現できるのでしょうか?

最高の仕事管理ソフトウェアであるClickUpと提携することによって!

ClickUpはヨーダのようなもので、バーチャルチームに必要な力を与え、潜在能力を最大限にロック解除します。

と カスタムテンプレート ClickUpは、マインドマップやカンバンボードのような革新的な機能により、組織が正常で安定した仕事体制を確立できるよう支援します。😇

以下はその概要です。 ClickUpの機能 リストビュー、ボックスビューで仕事を管理する、 /参照 https://clickup.com/blog/?p=131581 アジャイルボード /%href/ ビューなど、好きなプロジェクトスタイルで仕事を管理する。

タスクを割り当てる: 仕事の要件と期限に応じて、タスクを単一の担当者、複数の担当者、またはチームに割り当てる。

仕事の要件と期限に応じて、タスクを単一の担当者、複数の担当者、またはチームに割り当てる。 コメント /コメント https://clickup.com/features/assign-comments 割り当てられたコメント /コメント : 必要な変更や必要な情報についてコメントし、従業員がすぐにタスクに取りかかれるように割り当てる。

: 必要な変更や必要な情報についてコメントし、従業員がすぐにタスクに取りかかれるように割り当てる。 ClickUpダッシュボード: カスタマイズ可能なウィジェットを使用して、タスク、プロジェクト、および人に関する貴重な洞察を達成するために、リアルタイムのダッシュボードでプロジェクトの全体像を取得します。

プロフィール: あなたの従業員のタブを保つ。やることリストスマートでシンプルなやることリストの未来へようこそ!また、シンプルなサブタスクとネストサブタスクが付属しており、チームがより徹底的で効率的な状態を維持するのに役立ちます。

あなたの従業員のタブを保つ。やることリストスマートでシンプルなやることリストの未来へようこそ!また、シンプルなサブタスクとネストサブタスクが付属しており、チームがより徹底的で効率的な状態を維持するのに役立ちます。 ClickUp ガントチャートビュー 時間管理、複数プロジェクトのスケジュール管理、仕事の進捗追跡。精巧なプロジェクトタイムラインを構築し、期限に間に合わないことがないようにする。

/href/ https://clickup.com/features/chat-view ClickUpチャットビュー: * /参照 iOSやAndroidのモバイルデバイスを使って、外出先からタスクの表示、リマインダーの作成、メモのビューができます。

*Work Your Way Up (私の仕事)

仕事管理ソフトウェアは、組織のパフォーマンスを高めるだけでなく、ビジネスコミュニケーションと生産性を向上させます。企業がリソースを効率的に割り当て、管理し、チームメンバーのモチベーションを高め、与えられた時間枠内でより多くのことを達成するのに役立ちます。

では、成長を拡大しようとする組織にとって、次のステップは何でしょうか?

ClickUp!💁のような機能が強化された仕事管理システムと仲良しになること。

包括的でありながらユーザーフレンドリーなダッシュボードを備えたClickUpは、仕事の進捗を監視し、時間を効果的に管理するのに役立ちます。

さらに、チームはドキュメントを使ってプロジェクトのアイデアやミーティングの議事録などを共同編集できます。

だから

/href/ https://clickup.com 今すぐClickUpに無料登録しよう /クリックアップ

あらゆるタスクに自信を持って取り組み、毎日#WinAtWorkするために。