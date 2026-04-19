ClickUp vs. Workzone：どちらのツールがあなたに最適か？

ClickUpもWorkzoneもプロジェクト管理のニーズに対応していますが、そのアプローチは大きく異なります。これが、WorkzoneとClickUpのどちらを選ぶかという判断における根本的な課題となっています。

一方には、高度に構造化された承認プロセスを多用するワークフローを必要とするマーケティングチームやクリエイティブチーム向けに特別に設計されたWorkzoneがあります。他方、あらゆるタイプのチーム向けに、タスク、ドキュメント、コラボレーションをすべて一箇所に集約する、パワフルなオールインワンワークスペースであるClickUpがあります。

導入を決める前に、このガイドでは各機能を詳しく解説し、最適な活用シーンを明確にし、チームのサイズやワークフローの複雑さに基づいて最終的な判断を下すお手伝いをします。

WorkzoneとClickUpの比較概要

機能 / カテゴリ ClickUp Workzone 基本的なアプローチ タスク、ドキュメント、チャット、AIを1つのプラットフォームに統合したコンバージドAIワークスペース クリエイティブおよびマーケティングのワークフロー向けに構築された、体系的なプロジェクト管理ツール おすすめ 柔軟性と部門横断的なワークフローを必要とする、あらゆるサイズのチーム 承認プロセスが頻繁なプロジェクトを管理するマーケティングおよびクリエイティブチーム チームサイズ 個人から企業まで幅広く対応 中規模から企業のチーム（主にマーケティング部門） AI機能 要約、コンテンツ生成、タスク作成、ナレッジ検索には「ClickUp Brain」 ネイティブのAIアシスタントは搭載されておらず、手動のワークフローとルールベースの自動化に依存しています 自動化 タスクのコンテキストやワークフローのトリガーに基づいて動作する、AIを活用したルールベースの自動化機能 タスクの割り当て、通知、承認のためのルールベースの自動化 ビュー数 リスト、ボード、ガントチャート、カレンダー、タイムライン、作業負荷など、15種類以上のビュー ガントチャート、タスクリスト、カレンダー、およびワークロードビュー タスクの構造 「スペース」「フォルダ」「リスト」「タスク」「サブタスク」、および複数リスト間のリレーションシップによる柔軟な階層構造 直線的なワークフローに適した「プロジェクト → タスク → サブタスク」の構造 チーム間の可視性 タスクは重複することなく複数のリストに存在でき、部門横断的な仕事をサポートします タスクはプロジェクト内に含まれており、チーム間の可視性は更新情報やレポートに依存しています コラボレーション タスクにドキュメント、ホワイトボード、チャット、コメント、リアルタイム編集機能が組み込まれています 承認ワークフロー、校正、クライアントとのコラボレーションに重点を置いています 承認ワークフロー 「割り当てられたコメント」「自動化」「タスクステータス」を活用した柔軟な承認プロセス 体系化された承認フェーズとクライアントポータルを備えた、強力な多段階承認ワークフロー 連携機能 Slack、Google Workspace、GitHub、Figma、Salesforceをはじめ、APIやwebhookを含む1,000以上の連携機能 Google Drive、Dropbox、Slackなどのツールと連携可能。APIは利用可能ですが、ネイティブ連携は少ないです。 ユースケースの柔軟性 マーケティング、プロダクト、エンジニアリング、オペレーションなど、様々な分野に対応 体系的なクリエイティブ制作やキャンペーン管理に最適

ClickUpの概要

ClickUpは、これらすべての会話を一か所に集約します。プロジェクト、ナレッジ、チャットを統合したAIワークスペースであり、AIの力を活用して、あなたとチームの作業をより迅速かつスマートに進めることができます。

これにより、仕事の散漫化を防ぎ、コンテキストの切り替えによる負担を軽減し、結果として時間とリソースを節約できます。

主な機能は以下の通りです：

検討事項：

📮 ClickUpインサイト：パフォーマンスの低いチームは15以上のツールを併用している可能性が4倍高いのに対し、パフォーマンスの高いチームは使用するツールを9つ以下に限定することで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょうか？ 仕事のためのオールインワンアプリであるClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、Wiki、チャット、通話などを単一のプラットフォームに統合し、AIを活用したワークフローも完備しています。よりスマートに仕事を始めませんか？ClickUpはあらゆるチームに適しており、業務の可視性を実現します。重要な業務に集中できる一方で、残りの作業はAIが処理します。

Workzoneの概要

Workzoneは、混沌としたクリエイティブのレビューや承認サイクルを管理するプロジェクト管理ソフトウェアです。クリエイティブチームはポートフォリオを明確に把握でき、社内の修正やクライアントからの指摘をすべて記録できます。こうしたプロセス管理に重点を置いているため、複数のキャンペーンが重なり合う中で厳しい納期を守らなければならないチームにとって、信頼できる選択肢となります。

主な強み：

考えられるデメリット：

営業主導のオンボーディング： 利用を開始するには、営業チームとの会話が必要となるため、ツールを独自に試してみたいチームにとっては、評価プロセスが遅れてしまう可能性があります。

ネイティブのAIアシスタント機能がない： AIを活用したライティングツール、インテリジェント検索、高度な自動化機能は搭載されていません

主な活用シーン：マーケティングやクリエイティブ業務のワークフローに適しています。エンジニアリング、オペレーション、またはプロダクトチームの場合、その構造がニーズに対して硬直的すぎると感じるかもしれません。

🧠 豆知識：両ツールで使用されているガントチャートは、1910年から1915年頃にヘンリー・ガントが海軍の艦船建造の追跡のために普及させた際、画期的なものでした。ソフトウェアが登場する前は、これらのチャートは紙に手描きで作成されており、納期が変更されるたびに一から描き直さなければなりませんでした。

ClickUpとWorkzoneの機能比較

表面的な機能を超えたところにある、ClickUpとWorkzoneの真の違いは、その中核となる哲学にあります。それは、専門的なプロセス管理と、AIを活用した統合型ワークスペースとの対比です。この比較では、両者の異なるアプローチが、コラボレーション、カスタマイズ、自動化といった重要な領域にどのような影響を与えるかを詳しく解説します。

AIと自動化機能

多くのチームでは、自動化はタスクの移動を処理するものであり、タスクの内容を理解するものではありません。

タスクが「審査中」から「変更依頼」に移行すると、通知が送信されます。次に、担当者に通知が届きます。

しかし、本当の仕事はそこから始まります。

それでも、誰かがすべてのコメントを読み込み、何が変更されたかを把握し、それを明確な次のステップに変換する必要があります。ステークホルダー間で6～7件のコメントがある場合、通常はタスクの説明を書き直すか、実行をスムーズに進めるために新しいチェックリストを作成する必要があります。

ClickUpはそのステップで直接動作します。

ClickUp Brainを使って、ワークスペースに関する重要な情報を要約し、状況に応じた詳細情報を素早く確認しましょう

ClickUp Brainを使えば、既存のタスクのコンテキストを活用して、チームが次に必要とするタスクを生成できます：

📌 例えば、レビュー中のコンテンツタスクを想像してみてください。

3人の関係者が詳細なコメントを残しています。1人は文体の変更を提案し、もう1人はSEO上の課題を指摘し、3人目は構成の編集を求めています。

コメントを一つひとつ手作業で確認して指示を書き直す代わりに、タスク内で統合されたアクションリストを生成できます。これにより、作成者は散在するフィードバックを解釈する必要なく、明確な次のステップを確認できます。

💡プロのヒント：ClickUpの自動化機能を使えば、指示が届いた時点で反復作業を自動化できるため、手作業で行う必要がなくなります。 AI搭載のClickUp Automation Builderを使用して、意図をそのまま実用的なワークフローに変換しましょう ビルダー内で、まずどのような処理を行うべきかを記述します。例として、次のように記述できます：「タスクの優先度が『緊急』に設定されたら、そのタスクをインシデントリストに移動し、エンジニアリングリーダーシップに割り当てる。」 ClickUpは、これをバックグラウンドで構造化された自動化に変換します。トリガー（優先度の変更）を設定し、条件（緊急）を適用し、アクション（タスクの移動＋チームへの割り当て）を定義します。その後、各ステップを確認または調整してから、実行することができます。 これにより、ワークフローの構築方法が根本から変わります。複数のフィールドを手動で設定する代わりに、目的の結果を一度定義するだけで、システムがそれをトリガーやアクションに自動的に割り当ててくれます。

Workzoneはこのフェーズを異なる方法で処理します。

そのワークフローの自動化は、定義されたステップに沿って作業を進める仕組みになっています：

タスクを「下書き」から「レビュー」を経て「承認」へと進める

仕事が完了したら、レビュー担当者に通知する

資産がどのフェーズにあるかをいつでも追跡できます

プロセスが固定されており、主な目標が可視性である場合には、この方法は有効です。しかし、フィードバックが追加されても、システムはそれを実行可能な情報に変換しません。

複数のレビュー担当者がコメントを残した場合でも、チームはそれを読み、解釈し、次のステップを手作業で書き直す必要があります。このプラットフォームは進捗状況を追跡しますが、フィードバックから実行に移すために必要な努力を軽減するものではありません。

▶️ 結論： ClickUpは、フィードバックを明確な仕事内容に変換する時間を短縮します。Workzoneはレビュープロセスを体系的に管理しますが、その変換ステップはチームに委ねられます。

ビューとカスタマイズオプション

多くのツールでは、タスクリストからタイムラインやボードに切り替える際に、詳細情報が失われたり、別途セットアップが必要になったりします。その結果、チームは異なる質問に対応するためだけに、複数の構造を並行して管理することになってしまいます。

ClickUpのビュー機能は、表示方法を変更しても構造を維持します。

複数のClickUpビューを使って仕事を整理・追跡

📌 例えば、複数のクライアントとの継続契約を管理しているチームを想定してみましょう。

リストビューでは、タスクはクライアントと優先度ごとに整理されています。週の半ばになると、タイムラインが変更されます。

チームは、構造を再構築する代わりに、ガントチャートビューに切り替えて納期を繰り上げたり、依存関係を調整したりします。これらの変更は、実行のためのリストビューやリソース計画のためのワークロードビューに即座に反映されます。

簡単に言えば、扱うタスクは1つのセットのままです。ClickUpのビューは、その同じデータの整理方法、フィルタリング方法、および操作方法を変えるだけです。

Workzoneは、よりあらかじめ定義された構造を採用しています。

ガントチャート、タスクリスト、カレンダー、作業量レポートといったビューは、一貫したプロジェクトの追跡をサポートするように設計されています。これは、プロジェクトが定まったフローに沿って進み、各フェーズの可視性が主な要件となる場合に特に有効です。

ただし、チームが役割を超えて同じ仕事内容を再解釈する必要がある場合、このシステムの柔軟性は低くなります。調整は、動的なビューの変更を通じてではなく、プロジェクトやテンプレートレベルで行われる傾向があります。

▶️ 結論： ClickUpは、仕事の構造を変更することなく、チームの視点を変えることができます。一方、Workzoneは、構造が一貫しており、頻繁な変更を必要としない安定したワークフローをサポートします。

タスク管理とプロジェクト構造

よくあるセットアップを例に挙げましょう。マーケティングチームが、コンテンツ、デザイン、有料メディアを組み合わせたキャンペーンを立ち上げる場合です。

キャンペーンは単一の取り組みとして始まります。それを細分化し、各チームに割り当て、さまざまなレベルで進捗を追跡しつつ、全体としての接続を維持する必要があります。

ClickUpでは、次のように機能します。

キャンペーンは、ClickUpのスペース（例：マーケティング）内に配置されます。その中では、「第2四半期のキャンペーン」というClickUpフォルダに格納されます。フォルダ内では、コンテンツ、広告、デザインといった各チャネルごとに、独自のClickUpリストを作成できます。

ClickUp Spaceを活用して、すべてのチーム、部門、プロジェクトの情報を、明確で文脈に沿った基準に基づいてカスタムし、整理しましょう

さあ、いよいよ本番の仕事が始まります。

ランディングページのタスクは「コンテンツリスト」に作成されます。その同じClickUpタスクは、重複することなく「デザインリスト」にも表示されます。コピーライター、デザイナー、マーケターは、別々のバージョンではなく、同じタスクで仕事を行っています。

仕事の進捗：

では、全体像を見てみましょう。

マーケティングリーダーはフォルダレベルでキャンペーン全体を追跡できます。各チームは引き続きそれぞれのリスト内で仕事を行います。タスクの重複や手動での更新同期は一切発生しません。

すべての要素が同じ基盤となるClickUpタスクに接続されているため、構造が維持され、部門横断的なコラボレーションが容易になります。

このビデオをご覧になり、ClickUpのタスク機能について詳細はこちらをご覧ください：

Workzoneでは、同じキャンペーンは単一のプロジェクト内に配置され、タスクやサブタスクが含まれます。

ワークフローが直線的な場合、これはうまく機能します：

タスクが作成されました

タスクは各フェーズを経て進行します

タスクが承認されました

例えば、デザイン資産は、各ステップで明確な所有権が維持されながら、下書きからレビュー、承認へと進めることができます。しかし、同じ仕事をチーム間で可視化する必要がある場合、その構造はより厳格なものになります。

複数のチームが可視性を必要とする場合、調整はワークフロー全体でのタスクの共有ではなく、更新情報、レポート、または手動での追跡を通じて行われます。これは、定義されたパイプライン内で活動するチーム、特に引き継ぎが順次行われる場合に有効です。

▶️ 結論： ClickUpは、重複することなくチーム間で仕事の単一バージョンを可視化するため、複数チームでの実行に適しています。一方、Workzoneは仕事を構造化されたプロジェクト内に収めるため、タスクが固定された順序で進行する場合に最も効果を発揮します。

コラボレーションと承認ワークフロー

フィードバックと実行が別々の場所で行われていると、レビューのサイクルが途切れてしまいます。

ファイルが共有され、コメントが寄せられます。その後、誰かがそれらすべてを確認し、実際の変更に反映させてからでないと、仕事を続けることができません。

ClickUpでは、その一連のプロセスをすべてタスク内で完結させることができます。

まずは素材から始めましょう。デザイナーがタスクに草案をアップロードします。関係者はそのファイルを開き、ClickUp校正を使って画像、ビデオ、または PDF の特定の部分に直接コメントを残します。コメントは参照している正確な位置に固定されるため、どこを変更すべきかについて曖昧さが生じることはありません。

それでは、実行に移りましょう。ClickUpの「コメントの割り当て」機能を使えば、コメントを受動的なフィードバックとして扱うのではなく、各コメントを追跡可能なアクションアイテムに変えることができます。レビュー担当者はコメントをデザイナーやライターに割り当てることができ、そのコメントは解決されるまで未完了のまま残ります。

ClickUpの「割り当てコメント」機能を使って、プロジェクトのコンテキスト内で直接タスクを割り当てましょう

担当者はこれらのコメントに個別に返信できます。最大のメリットは？チームがすべてのフィードバックに対応するまで、タスクは未完了のままになります。

同時に、関連するコンテキストも接続されたままです。

要件書はClickUp Docs内に作成でき、同じタスクにリンクさせることができます。指示が変更された場合、チームはドキュメントを更新するだけで、他の場所でプロセスを最初からやり直すことなく仕事を継続できます。

一方、チームが変更点を整理する必要がある場合は、ClickUp Whiteboardsを使ってアイデアを視覚的に整理し、タスクに変換することができます。

ClickUpホワイトボードに、ClickUpドキュメント、リスト、カードなどを簡単に埋め込むことができます

リアルタイムのコラボレーションや迅速なディスカッションには、ClickUp Chatが仕事画面に直接表示されるため、会話が別のツールに分散することはありません。

ダートマス大学・学生ウェルネスセンターのウェルビーイング・プログラム・コーディネーター、シド・バブラ氏がClickUpをレビューしました：

「ClickUpは、特定のプロジェクトに複数のタスクやサブタスクがあり、チームメンバー全員に最新情報を共有する必要がある場合に最適です。適切に設計されたフォルダやリストがあれば、電子メールやSlack、MS Teamsを使った連絡の必要性を簡単に解消できます。また、さまざまなビューを活用することで、優先度を明確にし、タイムラインを効果的に作成することも可能です。」

「ClickUpは、特定のプロジェクトに複数のタスクやサブタスクがあり、チームメンバー全員に最新情報を共有する必要がある場合に最適です。適切に設計されたフォルダやリストがあれば、電子メールやSlack、MS Teamsを使った連絡の必要性を簡単に解消できます。また、さまざまなビューを活用することで、優先度を明確にし、タイムラインを効果的に作成することも可能です。」

Workzoneは承認ワークフローに特化して設計されており、その分野で高い効果を発揮します。複数のステークホルダーからの正式な承認が必要なクリエイティブチームに最適な、多段階のレビュープロセスを提供しています。また、その校正ツールはクリエイティブ資産へのマークアップ機能をサポートしています。

また、クライアントポータルも提供されており、外部パートナーはプラットフォームへのフルアクセス権限がなくても、リクエストの送信やフィードバックの提供が可能です。

▶️ 結論： Workzoneは、体系化された正式な承認サイクルに最適です。一方、ClickUpは、クリエイティブレビュー向けの強力な「ClickUp 校正」や「ClickUp Assigned Comments」など、あらゆるチームに適した、より幅広く柔軟なコラボレーションツールセットを提供しています。

導入事例：Shopmonkeyマーケティング業務がドキュメント、メッセージ、個人のメモなどに分散していると、承認プロセスが遅れ、可視性が失われてしまいます。ShopmonkeyはClickUpを導入し、コラボレーション、承認、プロジェクトの可視性を一元化することで、仕事のスピードアップを実現し、見落としを減らしました。

プロジェクトのステータスや、各チームメンバーのキャパシティをその時点で確認する明確な方法がありませんでした。

プロジェクトのステータスや、各チームメンバーのキャパシティをその時点で確認する明確な方法がありませんでした。

ClickUpを使えば、チームは仕事の追跡、機能を超えたコラボレーション、承認プロセスと実行の接続を一元化したシステムで実現できます。

作業中にツール間の連携が不十分だと、更新情報が個々のシステム内に閉じ込められたままになってしまう可能性があります。ClickUpの統合機能は、そのギャップを埋めます。

例えば、ClickUpとHubSpotの連携を利用すれば、「閉じた」とマークされた案件について、あらかじめ定義されたテンプレートを使用して、ClickUp内に新しいオンボーディング構造を自動的に作成できます。タスクの割り当てと期限の設定が完了しているため、デリバリーチームはゼロから構築するのではなく、完全に構造化されたプロジェクトからすぐに作業を開始できます。

同様に、ClickUpのGitHub連携機能により、ステータス更新を行わなくても開発の進捗状況を可視化できます。プルリクエストが作成またはマージされると、リンクされたタスクが自動的に更新されるため、追加の調整を行うことなく、プロダクトチームとエンジニアリングチームの連携を維持できます。

また、ClickUpとFigmaの連携機能も利用可能です。これにより、デザインファイルをタスクに直接埋め込むことができるため、レビュー担当者や関係者は、フィードバックや実行が行われるのと同じ場所で、常に最新バージョンにアクセスできます。

ネイティブ統合の範囲を超えるワークフローについては、ClickUp Zapier 統合およびClickUp Make 統合を利用することで、数千ものツールを接続し、多段階のプロセスを自動化できます。これには、フォーム提出内容をタスクに変換したり、サポートチケットを同期したり、システム間で更新をトリガーしたりすることが含まれます。

Workzoneは、Google Drive、Dropbox、Slackなどのツールとの連携に対応しており、ファイルの保存やコミュニケーションの調整といった一般的なニーズをカバーしています。また、カスタム接続のためのAPIも提供しています。

ただし、連携機能にはリミットがあるため、ツール間で多段階のワークフローを運用するのは複雑です。チームは、一貫性を保つために、更新を手動で管理したり、外部システムに依存したりする必要があることがよくあります。

▶️ 結論： ClickUpは連携機能を活用し、仕事の進捗に合わせてツール間の同期を維持します。一方、Workzoneは主要なツールを接続しますが、ワークフローが複数のシステムにまたがる場合、手動での調整に依存する傾向があります。

ClickUpとWorkzone、どちらを選ぶべきでしょうか？

最終的な判断は、チームの仕事の体制がどのようなものか、そして仕事が動き出した後にどのように変化するかによって決まります。

Workzoneは、明確なクリエイティブ・パイプラインを持つチームに最適です。プロジェクトは明確なフェーズを経て進行し、承認は決まった順序で行われ、クライアントからのフィードバックはプロセスの中心的な要素となります。レビューサイクルに一貫性と管理性をもたらすことが主な目標であれば、Workzoneはそのモデルにぴったりです。

ClickUpは、仕事を特定の機能や構造に限定しません。タスクは部署をまたいで移動し、サイクルの中で入力内容が変更され、実行にはドキュメント、会話、更新情報の整合性が不可欠です。各層を処理するためにツールを追加するのではなく、ClickUpはすべてを単一のワークスペース内で連携させます。

判断するための簡単な方法をご紹介します：

次のような場合はWorkzoneをお選びください：仕事に反復可能な承認フローがあり、チームが体系的な承認プロセスに依存しており、明確なフェーズとクライアントへの可視性を確保したクリエイティブ制作の管理に重点を置いている場合。

次のような場合はClickUpをお選びください：仕事が複数のチームにまたがる場合、プロジェクトの進捗に伴いプロセスが変化する場合、そして手動での調整なしに接続を維持するために、タスク、ドキュメント、コミュニケーション、自動化機能が必要な場合。

ClickUpは、多くのチームが個別に組み合わせて使っているシステムを統合します。タスク、ドキュメント、チャット、自動化、AIが同じ環境で動作するため、ある場所で更新すると、ワークフロー全体に反映されます。

ツールの切り替えを減らし、業務の連携を保つことが優先度が高い事項であれば、ClickUpを無料で使い始めて、既存のワークフローにどのように適合するかを確認してみてください。

よくある質問（FAQ）

ClickUp BrainとWorkzoneの自動化機能はどのように異なりますか？

ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、チャット内で動作し、ワークスペースのデータに基づいて要約の作成、コンテンツの作成、質問への回答を行います。一方、Workzoneは、タスクのルーティング、通知、承認トリガーなどのルールベースの自動化に重点を置いており、コンテンツや文脈を処理するためのAI機能は組み込まれていません。

成長中のチームには、どちらのプロジェクト管理ツールが適しているでしょうか？

ClickUpは、1つの柔軟な構造内で複数の部門、ワークフロー、プロジェクトタイプをサポートできるため、成長中のチームに適しています。Workzoneはマーケティングやクリエイティブチームには適していますが、プロダクト、エンジニアリング、オペレーションなど、異なる機能部門に拡大する際の適応性は低くなります。

ClickUpは、Workzoneのような体系的なプロジェクトワークフローを提供できますか？

はい、ClickUpでは、プロジェクトテンプレート、必須のカスタムフィールド、および多段階の承認自動化機能を活用して、構造化されたワークフローを再現できます。必要な場面では一貫したプロセスを徹底しつつ、その他の仕事においては柔軟性を維持することができます。

ClickUpとWorkzoneのコラボレーション機能における主な違いは何ですか？

ClickUpは、タスク内でドキュメント、ホワイトボード、チャット、校正機能を統合しているため、議論やフィードバックが仕事と密接に接続されます。一方、Workzoneは構造化された承認ワークフローとクライアントポータルに重点を置いており、正式なレビューには優れていますが、チーム全体でのコラボレーションにおいては柔軟性に欠けます。