[年]版 Stepfun AI の代替ツールトップ10

他のスタンドアロンAIツールと同様、Stepfun AIにも強みがあります。しかし、チームで利用する場合、仕事を進めるためにタブを切り替える必要が生じることが多いのです。

プロジェクトプランから文脈をコピー＆貼り付けしてAIに入力し、結果をタスクリストに戻す必要があります。その結果？ 切り替えのたびに貴重な時間と集中力を失うことになります。

ClickUpの調査によると、仕事の42%の妨げは複数のプラットフォームの切り替え、電子メール管理、ミーティング間の移動に起因しています。ここをご覧になっている方は、仕事から切り離されたツールがオーバーヘッドを増大させるだけだとお気づきでしょう。

チームが業務効率化を支援するAIツールを探しているなら、このガイドが10の実用的なStepfun AI代替ツールを紹介します。開発者向けオープンソースモデルから、仕事を理解する知能層としてAIを組み込んだ統合プラットフォーム「Converged AIワークスペース」まで網羅しています。(ネタバレ注意：それはClickUp AIです)

主要なStepfun AI代替ツール一覧

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 日常業務管理にAIを組み込みたいチーム向け ClickUp Brain、ClickUp Automations、ClickUp Docs、15以上のビュー Freeプランあり；企業向けカスタマイズ対応 DeepSeek オープンソース推論モデルを必要とする開発者向け DeepSeek-R1、オープンソースの重み、コード生成機能 APIベースの価格設定 Qwen 中国語/英語対応のAIを必要とする多言語チーム Qwen2. 5モデル、マルチモーダルサポート、長文コンテキスト オープンソース；クラウドAPI対応 Zhipu AI コンプライアンス対応AIを必要とする中国企業 GLM-4シリーズ、企業API、ドキュメント配信 企業向け価格 Minimax AI音声とコンテンツ生成に特化したクリエイティブチーム向け Hailuo 2.3 ビデオエンジン、Speech 2.8、会話型AI APIベースの価格設定 ムーンショット 文書分析に長い文脈が必要なチーム Kimiアシスタント、百万トークン規模のコンテキストウィンドウ、文書処理機能 Freeプランと有料プラン Baichuan 中国企業向けローカライズされたLLMが必要 百川モデル、企業向け導入、適応型幻覚 企業向け価格 ModelBest 効率的な小型モデルを探求する研究者たち MiniCPMファミリー、エッジデプロイメント、オープンソース オープンソース Infinigence AI 最適化された推論を必要とするチーム 推論最適化、オムニモデル、FlashDecoding++エンジン カスタム価格設定 Notion AI Notionを既に利用しているTeams ワークスペース上でのQ&A、ライティング支援、自動入力 アドオンまたは有料プランに含まれる

なぜStepfun AIの代替ツールを選ぶべきか

Stepfunは母国市場において優れたビデオ生成能力と競争力のある価格設定を示していますが、代替ツールを探す必要が生じる場合もあります。これは実用的な障壁が「ワークスプロール」を引き起こすことで頻繁に発生します。これによりチームは実際の仕事を完了する代わりに、連携しない分散したツールの管理を余儀なくされるのです。

スタンドアロンAIモデルの実装には技術的知識が必要で、単純なAI支援のニーズが本格的な開発プロジェクトに変わってしまいます。専任の開発者がいないチームでは、これが大きな障壁となります。ツールを使うためにわざわざ橋を架ける必要はありません。ツールスタックを複雑にすることなく、仕事を高速化するAIが必要です。

最適な代替ツールは、技術的なセットアップによって異なります：

APIに精通した開発者でカスタムアプリケーションを構築したい場合、DeepSeekやQwenのようなオープンソースモデルが最適です

作業効率化を最優先とするチームには、AIを統合したワークスペースが最適です。統合の煩わしさを解消し、業務に集中できる環境を提供します

📮ClickUpインサイト：低パフォーマンスチームは15以上のツールを使い分ける傾向が4倍高い一方、高パフォーマンスチームはツールキットを9以下に限定することで効率を維持しています。では、単一プラットフォームの利用はいかがでしょう？仕事のための万能アプリとして、ClickUpはタスク、プロジェクト、ドキュメント、Wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを完備しています。 よりスマートに働く準備はできていますか？ClickUpはあらゆるチームに対応し、仕事を可視化。重要な仕事に集中できる環境を提供し、残りはAIが処理します。

📮ClickUpインサイト：低パフォーマンスチームは15以上のツールを使い分ける傾向が4倍高い一方、高パフォーマンスチームはツールキットを9以下に限定することで効率を維持しています。では、単一プラットフォームの利用はいかがでしょう？仕事のための万能アプリとして、ClickUpはタスク、プロジェクト、ドキュメント、Wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを完備しています。 よりスマートに働く準備はできていますか？ClickUpはあらゆるチームに対応し、仕事を可視化。重要な業務に集中できる環境を提供し、残りはAIが処理します。

Stepfun AIに代わる最高の代替ツール

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

インフラ効率から長文コンテキスト研究まで、現実のボトルネックを解決する能力に基づき主要候補を分析。特定の技術スタックに最適なツールを見つけるお手伝いをします。

以下が当社のトップ推奨製品です：

1. ClickUp（技術的なセットアップなしで日常の仕事にAIを組み込みたいチームに最適）

Stepfun AIの代替ツールは一般的に、インターフェースを別途構築する必要がある未加工モデルです。ClickUpはこれを逆転させ、既存ツール内でAIをネイティブなチームメイトとして機能させます。これは「統合型AIワークスペース」であり、タスク・プロジェクト・ドキュメント・チームチャットを一元管理します。ClickUpのネイティブAIレイヤーはこれら全てのコンテキストの上に位置し、あなたの仕事を真に理解します。

作業環境と連動するコンテキスト対応AI

ドキュメント作成やタスク更新中の同じタブでAIを活用したいですか？

ClickUp Brainは、世界で最も包括的で文脈を認識するAIアシスタントとして、それを実現します。実際のプロジェクトデータ上に存在するため、文脈をコピー＆ペーストすることなく、1か月分のタスク更新を要約したり、チームの具体的な履歴を用いてプロジェクト概要を起草したりできます。

ClickUp Brainで、プロジェクトとワークスペースの文脈に基づいた回答を得ましょう

ClickUpから直接、主要なAIエンジン（ChatGPT、Claude、Geminiなど）にアクセスすることも可能です。これにより、別途サービスに加入することなく、ニーズに最適な回答や下書きを入手できます。

ClickUp Brainで単一インターフェースから複数のLLMを活用

これにより、異なる種類のタスクごとに複数のAIツールを導入しなければならない「AIスプロール」を解消します。

ワークフローをエンドツーエンドで所有するエージェント

ワークフローへのAI統合に開発者を雇う代わりに、ClickUpはスーパーエージェントで作業負荷を軽減します。これらはタスクに割り当てたり、ノーコード自動化のトリガーとして使用できるAIチームメイトであり、作業の優先順位付け、障害の監視、レポート作成を行います。

複雑な仕事を指示不要でエンドツーエンド処理。24時間365日稼働するため、あなたが働く必要はありません。これによりClickUp AIは、AIを創造的な実験から日常業務の自動化エンジンへと変革する唯一のStepfun AI代替ツールとなります。

🎥 簡単なビデオで、その仕組みの詳細はこちら：

ClickUpの主な機能

ClickUpの長所と短所

長所：

デメリット：

機能の多さに新規ユーザーは圧倒されがちです。まずはテンプレートから始めて、そこから探求するのが最善です

モバイルアプリは強力ですが、デスクトップ版で利用可能な機能の範囲を備えていません

高度に複雑な多ステップ自動化の設定は、完璧に仕上げるのに時間がかかる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価している？

G2ユーザーからのフィードバック：

ClickUpがタスク管理、ドキュメント、チームコラボレーションを1つのプラットフォームに統合している点が気に入っています。非常に柔軟で、チームの実際の働き方に合わせてワークフロー、ステータス、ビューをカスタマイズできます。すべてを一箇所にまとめることでツールの切り替えが減り、プロジェクトをより整理された状態に保てます。

ClickUpがタスク管理、ドキュメント、チームコラボレーションを1つのプラットフォームに統合している点が気に入っています。非常に柔軟で、チームの実際の働き方に合わせてワークフロー、ステータス、ビューをカスタマイズできます。すべてを一箇所にまとめることでツールの切り替えが減り、プロジェクトをより整理された状態に保てます。

👀 ご存知ですか？ 企業が仕事を完了するために使用するアプリケーションの平均数は101個！これがツールの乱立の根本原因です。

2. DeepSeek（低コストでオープンソース推論モデルを必要とする開発者に最適）

viaDeepSeek

開発者であれば、AIモデルに対する不満は一味違います。必要な制御権を与えられない高価で制限の多いAPIにうんざりしていることでしょう。DeepSeekはこの課題を直接解決します。

Stepfunが映画のようなビデオ生成に注力する一方、DeepSeekは高性能な技術的推論とコード生成に特化しています。モデル重みを公開することで、制限の多いクラウドAPIを回避し、自社インフラ上でAIを実行することが可能になります。

これにより、モデルを自由に検証し、ニーズに合わせて修正し、予測不可能なAPIコストを回避できます。これらの機能は、Hugging Faceの理想的な競合相手となる要素でもあります。

DeepSeekの主な機能

DeepSeekの長所と短所

長所：

コスト効率性： 推論をローカルで実行することでクエリごとのAPI課金が発生せず、高トラフィックアプリケーションでは大幅なコスト削減が可能です

データプライバシー： モデルのエアギャップ化により、独自のコードが社内環境外に流出することはありません

高い技術的精度：コーディングベンチマークと論理推論において、常に最先端モデルと同等の性能を発揮

デメリット：

導入と管理には高度な技術的専門知識が必要であり、技術的知識のないチームには不向きです

ドキュメントとサポートは、確立された欧米プロバイダーのものに比べて成熟度が低い

モデルをローカルで実行するには高性能なGPUセットアップが必要です

DeepSeekの価格

APIベースの価格設定：

100万入力トークン（キャッシュヒット時）：$0.028

100万入力トークン（キャッシュミス時）：$0.28

100万出力トークン: $0.42

DeepSeekの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Trustpilot: 2.3/5 (110件以上のレビュー)

DeepSeekについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Trustpilotユーザーからの評価は賛否両論でした：

手紙の草稿作成や、例えば休暇中の観光地選びなど一般的なアドバイスを求める平均的なユーザーには非常に優れています。数学の問題解決にも適しています。プログラマー向けや政治的に敏感な問題には向かないかもしれませんが、一般的な用途では無料で非常に便利です。私はとても気に入っており、頻繁に利用しています。

手紙の草稿作成や、例えば休暇中の観光地選びなど一般的なアドバイスを求める平均的なユーザーには非常に優れています。数学の問題解決にも適しています。プログラマー向けや政治的に敏感な問題には向かないかもしれませんが、一般的な用途では無料で非常に便利です。私はとても気に入っており、頻繁に利用しています。

3. Qwen（中国語と英語のAI性能が強く求められる多言語チームに最適）

viaQwen

西洋と中国の両市場で活動するチームにとって、断片化されたAIツールは往々にして期待外れです。品質のばらつき、努力の重複、非効率なワークフローを招きます。これは、単なる平凡な翻訳を提供するものではなく、真にバイリンガルのAIを必要とするグローバルチームにとって共通の課題です。

アリババクラウドの大規模言語モデルファミリー「Qwen」は、こうしたチームにとって有力なオープンソース選択肢です。Stepfunがビデオに特化しているのとは異なり、Qwenはテキスト理解、コード生成、テキストと画像処理を組み合わせたマルチモーダルタスクに優れています。

Qwenを使えば、中国語で書かれたビジネス文書を分析し、文脈を損なうことなく英語でフォローアップ質問が可能です。オープンウェイト版のリリースにより、自社インフラにデプロイして最大限の制御を実現できます。

Qwenの主な機能

ネイティブマルチモーダルエージェント（Qwen3-VL）： 単純な画像認識を超え、PCやモバイルのGUIを操作して自律的にタスクを完了できるビジュアルエージェントとして機能します

Qwen3-Coder-Nextモデル： 慎重な推論と高速実行のバランスを保ち、複数ターンにわたるソフトウェアエンジニアリングタスクにおいて最先端モデルに匹敵する性能を発揮

長文コンテキストウィンドウ： ネイティブで256Kトークン（100万トークンまで拡張可能）のコンテキストウィンドウを搭載。教科書全体や数時間に及ぶビデオも取り込み、特定の詳細情報を抽出できます

Qwenの長所と短所

長所：

強力な多言語対応： 中国語と英語の両方に最適化されており、言語を問わず一貫した品質を提供します

オープンソースの柔軟性： 制御性を高め、API依存関係を回避するため、モデルをローカルにデプロイ可能

大手クラウドプロバイダーによる支援： Alibaba Cloudの参画により、継続的な開発と企業向けサポートオプションが保証されます

デメリット：

Qwenの価格

Qwen-Max: $6

Qwen-Plus: $1.2

Qwen-Flash: $0.4

Qwen-Coder: $1.5

ご注意：これらの価格は100万トークン処理あたりで算出されています*

Qwenの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Trustpilot: レビューが不足しています

実際のユーザーはQwenについてどう評価しているのか？

Capterraユーザーが体験を投稿しました：

アリババクラウドは、IaaS、PaaS、SaaS、FaaSなど多様な環境に対応する優れたクラウドプラットフォームです。クラウドコンピューティング初心者にも最適な製品であり、優れたサポートチームと効率的なドキュメント（主に英語）を備えています。

アリババクラウドは、IaaS、PaaS、SaaS、FaaSなど多様な環境に対応する優れたクラウドプラットフォームです。クラウドコンピューティング初心者にも最適な製品であり、優れたサポートチームと効率的なドキュメント（主に英語）を備えています。

4. Zhipu AI（現地のコンプライアンスに対応した、実用段階のAIを必要とする中国企業に最適）

viaZhipu AI/AI

Stepfunのクリエイティブ志向とは異なり、Zhipuは企業向けアプリケーションに特化しています：会話型AI、 ナレッジマネジメント、ビジネス自動化。いずれも中国語のニュアンスに最適化されています。

中国で事業を展開する企業は、複雑なコンプライアンス規制、データ居住地法、限定的な現地サポートに直面します。国外でホストされたモデルの使用は現実的ではなく、チームは競争力を維持するために必要なAIツールを利用できなくなる可能性があります。

Zhipu AIはこのシナリオのために設計されています。清華大学からスピンアウトした同社は、中国で最も人気のある対話型AIシステムの一つであるChatGLMを支えています。中国のAIプログラムに準拠した実用段階のAIを提供するとともに、企業が必要とする現地サポートインフラも備えています。

Zhipu AIの主な機能

GLM-4モデルシリーズ： Zhipuの最新モデルは、中国語タスク、推論、コード生成において強力な性能を発揮します

SLA付き企業API： 稼働率保証と規制産業向け専用サポートを備えた、企業グレードのAPIアクセスを提供します

エンドツーエンドの文書生成：生のプロンプトやデータをフォーマットされた.docx、.PDF、.xlsxファイルに変換するネイティブ機能を備え、ファイル生成のための実用的なツールとなります

Zhipu AIの長所と短所

長所：

中国市場向け生産環境対応： 中国企業に必要なローカルデータ保管要件とコンプライアンス認証を完備

強力な会話型AI： ChatGLMは膨大なユーザーフィードバックを通じて改良され、自然で効果的な会話を実現しています

企業向けサポートとカスタマイズ： オープンソースモデルにはない、微調整サービスと専用デプロイオプションを提供

デメリット：

主に中国市場に焦点を当てているため、国際チームにとっては利用しづらい

企業価格については営業チームとの相談が必要であり、セルフサービスAPIよりも透明性が低い

主に英語やその他の言語で仕事をするチームにはあまり適していません

Zhipu AIの価格設定

カスタム価格設定

Zhipu AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

TrustPilot: レビュー数が不足しています

5. Minimax（AI生成コンテンツと音声に特化したクリエイティブチームに最適）

viaMinimax

MinimaxはStepfunの主要なクリエイティブ競合であり、テキスト推論からハイエンドなマルチメディア制作へと焦点を移しています。同社の技術は人気アプリ「Talkie」を支えており、ユーザーがAIキャラクターと対話できる機能を提供。長時間の会話でも個性と文脈を維持する能力を実証しています。

それはエージェントユニバースを中心に展開します——AIが脚本を書き、それに合わせて自然な音声と物理ベースのビデオを生成するスペースです。

Minimaxの主な機能

Hailuo 2.3 ビデオエンジン： 特殊な物理シミュレーションを採用し、リアルな照明、流体力学、複雑な微表情を処理。生成されるClipの品質を向上させます

MiniMax Speech 2.8: テキスト読み上げ生成機能により、複数のスタイルで高品質かつ自然な音声を生成。ナレーションや音声コンテンツに最適です

一貫したキャラクター性を備えた会話型AI： モデルは一貫した人格を維持するよう設計されており、AIコンパニオンやインタラクティブな物語キャラクターなどのアプリケーションを実現します

Minimaxの長所と短所

長所：

強力な音声・オーディオ機能： テキスト読み上げの品質は制作レベルのコンテンツに適しています

キャラクター主導型会話： 一貫した人格を維持する能力により、汎用チャットボットでは実現できない独自の応用が可能になります

消費者向けアプリの検証： Talkieアプリの成功は、同社の技術が実社会で機能することを証明しています

デメリット：

その焦点が狭いため、分析やコード作成タスクにはあまり適していません

APIドキュメントや開発者向けリソースは、大手プロバイダーほど包括的ではない可能性があります

主な市場対象は中国であるため、国際的なサポートは限定的となる可能性があります

ミニマックス価格設定

スタータープラン： 月額10ドル

特典： 月額20ドル

上限：月額50ドル

Minimaxの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

TrustPilot: レビュー数が不足しています

6. Moonshot（文書分析に極めて長い文脈が必要なチームに最適）

via Moonshot

大規模言語モデルは文脈ウィンドウのリミットが限られていることが多く、一度に数ページ分のテキストしか記憶できません。そのため文書を分割し、AIに一つずつ入力した後、回答を組み立てる必要があります。このプロセスがいかに煩わしく、エラーが発生しやすいかは言うまでもありません。おそらくご同意いただけるでしょう：そもそもAIを利用する意味が失われてしまいます。

中国のAIサービス「Moonshot AI」は、数千ページに相当する数百万トークンを処理可能な長いコンテキストウィンドウを提供することで注目を集めました。同社のチャットアシスタント「Kimi」では、書籍全体をアップロードし、最初から最後までテキストを理解する必要がある詳細な質問を投げかけることが可能です。

Moonshotの主な機能

超長文コンテキストウィンドウ： 数百万トークン規模の文書を処理可能。書籍全体や大規模コードベースの分析を単一クエリで実現

Kimiチャットアシスタント： 文書分析と調査に最適化された洗練されたインターフェース。ファイルをアップロードし、会話形式でやり取りできます

文書処理機能：プロフェッショナルな知識労働向けに設計された機能を備え、様々なフォーマットを内蔵サポート

Moonshotの長所と短所

長所：

比類のない文脈保持： 長い文書の分割や要約が不要。これにより情報損失を防ぎます

研究特化型デザイン： 知識労働者、研究者、アナリストに特に適しています

実用的な文書ワークフロー： 機能は現実の文書分析ニーズを中心に構築されています

デメリット：

その専門的な焦点のため、創造的な生成やコーディングタスクにはあまり適していません

主に中国市場で提供されているため、国際的なアクセスにはリミットがある場合があります

非常に長い文書の処理は、標準的なクエリよりも遅くなる場合があります

ムーンショット価格設定

カスタム価格設定

ムーンショットの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Trustpilot: レビューが不足しています

Moonshotについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーによるMoonshotのレビュー：

このソフトウェアの最大の利点は、使いやすいインターフェースです。

このソフトウェアの最大の利点は、使いやすいインターフェースです。

7. バイチュアン（中国企業向けローカライズされたLLM導入に最適）

ローカルビジネスの専門用語を理解し、データ居住地法に準拠し、企業レベルのサポートを備えたモデルが必要ですか？中国の大手検索エンジン「百川インテリジェンス」がお役に立ちます！

同社は、カスタマーサービス、ナレッジマネジメント、社内検索など、中国企業の実用的なユースケース向けに最適化された大規模言語モデル（LLM）の構築に注力しています。

Stepfunのクリエイティブツールとは異なり、中国で事業を展開する企業向けに設計されたデプロイメントオプションとコンプライアンス機能を提供。ローカライズされたサポート付きAIソリューションを必要とする企業にとって信頼できる選択肢です。

百川（バイチュアン）の主な機能

百川-M3医療推論モデル： 臨床的問診と診断精度において人間の医師を上回る、専門分野特化型モデル

ハイブリッドクラウド展開（InfiniCore）： 企業はオンプレミスサーバーとプライベートクラウドにまたがってモデルを展開可能

適応型幻覚抑制：外部パッチに依存せず、内部で事実を検証するネイティブの低幻覚アーキテクチャの機能を搭載

百川の長所と短所

長所：

エンタープライズ対応インフラ： 中国企業のニーズに合わせて設計された導入オプションとサポート体制を提供

優れた中国語最適化： 汎用的な多言語モデルよりも、特定分野のタスクで優れた性能を発揮します

実用的なビジネス志向： 機能は実際の企業課題の解決を目的としています

デメリット：

主に中国国外で活動するチームには関連性が限定的です

国際的に知名度の高い代替品と比べてコミュニティサポートが少ない

企業価格については営業チームへの直接のお問い合わせが必要です

百川（バイチュアン）の価格設定

APIベースの価格設定（人民元建て）

百川の評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

TrustPilot: レビュー数が不足しています

8. ModelBest（効率的な小型言語モデルを探求する研究者に最適）

フロンティアモデルの膨大なサイズとコストがAI実験を不可能にしているなら、あなただけではありません。ネイティブチャットボットの構築でも、スマートフォンなどのエッジデバイスへのAI展開でも、ModelBestのMiniCPMモデルファミリーが解決策を提供します。

この研究重視の組織は、小規模な言語モデルの改善に注力しています。消費者向けハードウェアで実行できるほど効率的であり、巨額の予算を持たないチームにも新たな可能性を開きます。

ModelBestは、仕事を遂行するのに必ずしも最大のモデルが必要ではないことを証明しており、効率的なAIに関心のある研究者や開発者にとって優れたオープンソース代替案です。

モデルベストの主な機能

ModelBestの長所と短所

長所：

リソース効率性： 高価なインフラなしで、控えめなハードウェア上で高性能なAIモデルを実行可能

研究の透明性： オープンソースアプローチにより、モデルの深い検証と学術的研究が可能になります

エッジデプロイメントオプション： クラウド接続なしでローカル実行が必要なアプリケーションに最適

デメリット：

小規模モデルにはリミットがあり、最も複雑な推論タスクには適していません

研究志向の組織であり、商用プロバイダーほど企業向けサポートは充実していません

ドキュメントは技術的な読者層を対象としています

モデル最良の価格設定

カスタム価格設定

ModelBest 評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

TrustPilot: レビュー数が不足しています

9. Infinigence AI（最適化されたAI推論とエッジデプロイメントを必要とするチームに最適）

Infinigence AIはAIスタックのインフラストラクチャ層に焦点を当て、高性能モデルを通常コストのわずか数分の1で実行する方法を解決します。同社の最適化技術はクラウドコンピューティングコストを劇的に削減し、レイテンシーを改善することで、リアルタイムAIアプリケーションの実現を可能にします。

AI導入の運用面で苦労している技術チームに適した選択肢です。

Infinigence AIの主な機能

MxNヘテロジニアスインフラストラクチャ： 単一のAIタスクを多様なチップタイプで同時に実行可能にする特殊なコンピューティングパラダイム

Infini-Megrez-Omniモデル： 30億パラメーターのオンデバイスモデル。画像・音声理解において最先端の精度を達成

FlashDecoding++エンジン：LLMデコードを最大3倍高速化し、会話型アプリケーションでリアルタイム応答性を実現

Infinigence AIの長所と短所

長所：

コスト削減： 推論の最適化により、高負荷アプリケーションのクラウド利用料金を大幅に削減可能

レイテンシー改善： 応答速度の向上により、従来は不可能だったリアルタイム利用ケースを実現

導入の柔軟性： エッジ最適化により、安定したインターネット接続環境が整っていない場所でもAIを実行可能

デメリット：

完全なソリューションではありません。独自のAIモデルを用意し、実装するための技術的専門知識が必要です

最適化の結果は、モデルやユースケースによって異なる場合があります

主なニーズがAI機能の向上であり、デプロイ効率の向上ではないチームにとっては、それほど重要ではありません

Infinigence AIの価格設定

カスタム価格設定

Infinigence AI 評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

TrustPilot: レビュー数が不足しています

10. Notion AI（Notionを既に利用しているチーム向け。統合されたAIアシスタントを求める方に最適）

Notion AIは、文書・ミーティングメモ ・プロジェクトプランなど、既存のワークスペースに直接AIアシスタントを組み込みます。新たなツールの習得や統合設定は不要。インターフェース内にAIが常駐し、Notionページ内での文章作成・要約・情報検索を即座に支援します。

これにより、スタンドアロンモデルに必要な統合作業が不要になります。その代償は？Notionエコシステムに縛られることです。また、仕事が複数のプラットフォームにまたがる場合、Notion AIのコンテキストはNotion内のみに限定されます（ClickUpのような代替ツールでは、Brain MAXが複数アプリのコンテキストを一元化します！）。

viaNotion AI

Notion AIの主な機能

ワークスペース上でのQ&A: 質問を投げかけ、Notionのページやデータベースから直接引用された回答を取得

ライティング支援： 別のツールに切り替えることなく、Notionページ内で直接コンテンツの下書き作成、編集、要約が可能です

自動入力プロパティ： ページのコンテンツに基づいてデータベースフィールドを自動入力し、手動でのデータ入力作業を削減します

Notion AIの長所と短所

長所：

統合不要： Notionユーザーなら、AIはすぐに使えます

文脈に応じた応答： 実際の文書から抽出されるため、回答は関連性が高い

シームレスなワークフロー： 普段仕事をしている場所でAIアシスタントが利用可能

デメリット：

Notionエコシステムに限定されており、他のツールの情報にはアクセスできません

AI機能は複雑な推論や生成ではなく、ライティングと知識検索に重点を置いています

Notionの価格設定

Freeプラン： AI機能の限定試用版

特典： 月額12ドル/人 + AI試用版のリミット

ビジネスプラン： 1ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム見積もり

Notion AI 評価とレビュー

G2: 4.6/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2500件以上のレビュー)

TrustPilot: 2.5/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotion AIについてどう評価しているのか？

Capterraユーザーが体験を共有しました：

カスタマイズ可能なワークスペースで全てを整理でき、Q&A AI機能で情報を素早く見つけられるため、忙しい日の時間を節約できます。

カスタマイズ可能なワークスペースですべてを整理でき、Q&A AI機能で情報を素早く見つけられるため、忙しい日の時間を節約できます。

実際のワークフローに最適なAIを選択しましょう

Stepfun AIの代替ツール選びは、ランキングで「最高の」モデルを探すことではありません。チームがやることに対して最適なツールを選ぶことです。選択肢はいくつかの明確なカテゴリーに分類されます。

開発者向け： 技術チームを擁しカスタムAIアプリケーションを構築したい場合、DeepSeek、Qwen、ModelBestなどのオープンソースモデルが驚異的な柔軟性とコスト管理を実現します

中国企業向け： 中国で事業を展開している場合、知普AI（Zhipu AI）や百川（Baichuan）などのプロバイダーが、必要な企業向けサポートを備えたローカライズされたコンプライアンス対応ソリューションを提供しています。

専門的なタスク向け：音声コンテンツ生成や大量文書の分析など特定のニーズがある場合、MinimaxやMoonshotのような専用ツールがそれらのユースケースに最適です

しかし、チームがAIの専門家になることを望まない場合、別の解決策があります。スタンドアロンのAIモデルの問題点は、仕事が増えることです。別のツールを管理し、コンテキストを供給し、手動で情報をやり取りする必要があります。ネイティブAIを備えた 統合型AIワークスペースはこの問題を解決します。

日常ツールに組み込まれたAIは、既にあなたのプロジェクト・文書・ワークフローを理解しているため、余分な手間なく作業を加速します。新たな仕事を生み出す代わりに、タスクの処理を代行し始めます。

ClickUpを無料で始め、組み込みのコンテキストAIが仕事をいかに加速させるか体験してください。

よくある質問（FAQ）

Stepfun AIはビデオ生成と大規模言語モデルを専門とする中国の人工知能企業です。中国国外でのアクセス制限、テキスト推論などの異なるAI機能の必要性、データ保管要件などから、チームは代替手段を模索することがよくあります。

AIモデルプロバイダーはAPIを通じて基盤モデルを提供し、開発者はこれを使ってカスタムアプリケーションを構築します。ClickUpのようなAI搭載ワークプラットフォームは、生産性ツールに直接AIを組み込み、技術的な統合なしにワークフロー内で支援を提供します。

状況によります。QwenやDeepSeekのようなオープンソースモデルは、どこからでもダウンロードして自社インフラ上で実行できます。ただし、中国プロバイダーのクラウドAPIは、国際チームにとって遅延、コンプライアンス、アクセス上の問題が生じる可能性があるため、データ保管場所と地域ごとのサポートポリシーを確認する必要があります。

技術的知識のないチームには、ClickUpが最適な選択肢です。ClickUpはワークスペース内で直接AIアシスタントを提供するため、API統合やプロンプトエンジニアリングが不要。自ら構築することなく、業務内容を理解する文脈認識型AIを活用できます。