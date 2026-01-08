個人とチームの生産性向上に最適なUpbase代替ツール11選（2025年版）

G2ユーザーはUpbaseの体験を次のようにまとめています：

Upbaseの最も優れた点は、個人事業主でも仕事として扱いやすいシンプルさです。また特定の作業方法を強制せず、柔軟性があるため、ご自身に最適な方法で活用できます。

その使いやすさが、Upbaseが個人事業主に非常に適している大きな理由です。自身の仕事を管理する際、複雑すぎるツールは避けたいものです。Upbaseは柔軟性を保ち、個人のワークフローに合わせて簡単に形作ることができます。

ただし、業務が進化するにつれ、柔軟性だけでは不十分になる場合があります。複数のプロジェクトやクライアントを管理したり、拡大するチームとの連携が必要な場合、より強力な進捗追跡やワークフロー自動化が必要になるでしょう。

そこでUpbaseの代替ツールが活躍します。本記事では、Upbaseの強みを継承しつつ、現在の仕事スタイルにさらなる拡張性を提供するツールを探ります。

11のUpbase代替ツールを一覧で比較

選択肢を素早く比較できるよう、Upbase代替ツールの全体像を一覧でご紹介します。

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp 統合型プロジェクトプラン、15種類以上のタスク表示、AI搭載アシスタント「ClickUp Brain」、ネイティブ時間追跡、ワークロード管理、カレンダースケジューリング、ドキュメント、ダッシュボード、自動化機能、テンプレート 複雑なプロジェクトを管理し、ツールの乱立なしに仕事を拡大したい個人やチーム向け Free Forever；企業向けにはカスタム価格設定も可能です Trello カードとリストを備えたカンバンボード、ルールとワークフローのためのバトラー自動化、ブレインストーミングとアクションアイテム作成のためのTrello AI、電子メールとSlackからのカードキャプチャ、カードミラーリング、そして既製のテンプレート プロジェクト管理と進捗追跡をシンプルかつ視覚的に行いたい個人や小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額6ドルから Monday.com 高度にカスタマイズ可能なボードとワークフロー、カンバン・ガント・タイムライン・カレンダー・ワークロードを含む複数ビュー、リアルタイムダッシュボード、組み込み時間追跡、WorkDocs、WorkForms、200以上のアプリ連携 柔軟なワークフロー、作業量の可視性、部門横断的なリアルタイムプロジェクト追跡を必要とする中小規模のチーム向け Freeプランあり；有料プランは1席あたり月額12ドルから Wrike カスタムワークフローとステータス、スペースレベルの自動化、ブレインストーミング用Wrikeホワイトボード、動的リクエストフォーム、AI駆動のワークインテリジェンス、プロジェクトブループリント、役割ベースのアクセス制御 強力な管理、標準化、拡張性が求められる複雑なプロジェクトを扱う小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Asana タスクとサブタスク管理、リスト・ボード・カレンダー・タイムライン表示、プロジェクト横断的な可視化を実現するポートフォリオ、目標追跡、AIによる要約とリスク検知、ワークフローテンプレート、スケーラブルなプロセス管理 目標と成果に対する可視性を確保し、体系的な実行を求める中規模から大規模のクロスファンクショナルチーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額13.49ドルから Akiflow タスクからカレンダーへのスケジュール設定、自然言語による計画立案、集中モードと時間ブロック、競合検出用AIアシスタント、コマンドバーによる高速タスク登録、空き時間共有機能 カレンダーと日々の空き時間にタスクを厳密に連動させたい起業家や個人事業主 有料プランはユーザーあたり月額34ドルから Basecamp タスク、メッセージ、ファイル、スケジュールを一元管理するプロジェクトスペース、進捗を可視化するヒルチャート、コミュニケーションのためのグループチャット「Campfire」と通知機能「Pings」、自動チェックイン、アイテム参照、請求書作成のための組み込み時間追跡機能 シンプルなセットアップで明確なプロジェクトコンテキストのもと、集中型のコラボレーションを実現したい小規模チーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額15ドルから Jira スクラムとカンバンボード、完全なトレーサビリティを備えた問題・バグ追跡、ポートフォリオとキャパシティ計画のための高度なロードマップ、パフォーマンスレポート作成とダッシュボード、きめ細かいセキュリティ制御、開発者ツールとの深い連携 大規模なアジャイルチームやソフトウェアチームが、複雑なプロジェクト、バグ、大規模なワークフローを管理するために Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額7.91ドルから Zoho プロジェクト マイルストーンベースのプロジェクトプラン、タスク依存関係、請求システム連携付き組み込み時間追跡、作業負荷チャート、ブループリントによるワークフロー自動化、SLA付き問題管理、コンテキスト内コラボレーション 既にZohoアプリを利用している小規模チームで、プロジェクト実行と請求処理の緊密な連携を求める方へ Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額3.90ドルから Notion タスクとプロジェクト向けのカスタムデータベース、タイムラインと複数プロジェクトビュー、進捗追跡用ダッシュボード、自動化のためのAIオートフィル、詳細な権限設定、sprintワークフロー、タスク内接続PRD 柔軟なプロジェクト管理とドキュメント管理・ナレッジ管理を組み合わせたい中小規模のチーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから Todoist 自然言語によるタスク入力、柔軟な定期的なタスク、クイック追加によるリマインダー、日々の集中作業用「今日」ビュー、カルマ生産性追跡、公開/プライベートプロジェクト共有 軽量なタスク管理と習慣形成を求める個人や小規模チーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額2.93ドルから

なぜUpbaseの代替ツールを選ぶべきなのか？

Upbaseは中小企業やチームが整理整頓を維持できるよう設計されたタスク管理ソフトウェアです。企業ソフトウェアのような複雑さなく、シンプルなインターフェースでタスク、プロジェクト、基本文書を管理できます。

しかし、チームが拡大し、仕事がより協力的かつ迅速になるにつれ、Upbaseの制限を感じるかもしれません。

Upbaseの代替ツールを選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：

時間追跡と作業負荷管理： ネイティブの時間追跡と努力記録機能を搭載。追加ツールなしで作業負荷のバランス調整と納期の予測精度向上を実現

リアルタイムのチームコラボレーション ：チャット、ファイル共同編集、ダッシュボード、分析機能をサポートし、チーム全体の連携と情報共有を促進します

高度なレポート作成と分析機能： チームパフォーマンスやプロジェクトの健全性を把握するために、外部ツールへのデータエクスポートなしで活用できる組み込みのインサイト、カスタマイズ可能なレポート、視覚的なメトリクスを提供します

統合型カレンダーとスケジュール管理： タスク、期限、ミーティング、マイルストーンを一元管理する統合カレンダーを提供します

インテリジェントな自動化とAIインサイト： 日常のタスクを自動化し、状況に応じた回答を提供するスマートアシスタントを組み込みます

統合検索とナレッジアクセス： あらゆるアプリケーションやデータソースを横断して検索可能なコンテンツを提供。複数のツールを掘り下げる必要なく必要な情報を見つけられます

役割ベースの許可とガバナンス： スペース、プロジェクト、データ全体にわたるきめ細かいアクセス制御を設定可能。組織の成長に伴い、セキュリティとコンプライアンスを維持します

📮 ClickUpインサイト: 低パフォーマンスのチームは15以上のツールを使い回す可能性が4倍高い一方、高パフォーマンスのチームはツールキットを9プラットフォーム以下にリミットすることで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょう？ 仕事のためのすべてアプリ、ClickUpはタスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに集約し、AI搭載ワークフローを完備。よりスマートに働く準備はできていますか？あらゆるチームに対応し、作業状況を可視化。AIが他の作業を処理する間、重要な業務に集中できます。

利用すべき最高のUpbase代替ツール

各Upbase代替ツールを詳細に検証しましょう。主な機能、リミット、価格、実際のユーザーのレビューを含めてご紹介します。

ClickUp（個人生産性とチームワークフローの統合に最適）

現代の仕事は断片化され、あまりにも多くのツールに分散しています。この頻繁な切り替えは時間を浪費し、本当に重要なことを追跡しにくくします。

ClickUpは 統合型AIワークスペースでこの課題を解決。プロジェクト、タスク、カレンダー、チームの知見を一元管理します。AIによる提案とワークフロー自動化で、作業の優先順位付けや摩擦のない共同作業を実現します。

ClickUp プロジェクト管理ソフトウェアが、仕事の拡散を抑え、ツール間の切り替えに費やす時間を削減し、実際の仕事完了に集中する時間を増やす方法を詳しく見ていきましょう。

統合されたプロジェクトプランニングとセットアップ

ClickUpタスクを活用して、仕事の整理、所有権の割り当て、進捗の追跡を1つの体系化された場所で実施しましょう

ClickUpタスクは、個人プロジェクトからチーム活動まで、複数のプロジェクトをプラン・開始するための接続スペースを提供します。

タスクとサブタスクの作成、所有者の設定、期日の割り当てをすべて一元管理できます。プロジェクトにはフェーズとマイルストーンを設定可能で、明確な目的を持って仕事を開始できます。

ClickUpがプランから実行までプロジェクト管理をいかに効率化するかご覧ください。

プロジェクト構造が整ったら、進捗を追跡するスタイルに最適な15種類以上のカスタムビューから選択できます。

これらのビューにより、ClickUpを離れることなく、詳細なタスク実行と全体像のプロジェクトプランの切り替えが容易になります。

チームのワークフローに合わせて適応する複数のプロジェクトビューで、プロジェクトを明確に可視化

/AIカレンダーで、よりスマートなスケジュール管理とインサイトを実現

ClickUpのAI搭載カレンダーは、締切と作業負荷に基づき優先度の高いタスクを自動スケジュールし、集中時間をブロックします。プラン変更時には手動調整なしでスケジュールを自動調整し、ミーティングと仕事のバランスを維持します。

OutlookまたはGoogle カレンダーをClickUpカレンダーと統合し、すべてのミーティングとタスクを単一の統合ビューに表示させましょう。

ClickUp AIカレンダーでタスク・締切・ミーティングの一元ビュー

すべてのミーティングでAI生成の文字起こしを取得でき、アクションアイテムを生成してその場でタスクに変換できます。これによりカレンダーがプランツールに変わり、発生した仕事を即座に把握し生産性を向上させます。

努力と成果を接続する時間追跡

ClickUp 時間追跡では、仕事が発生した正確なポイントで時間を監視・記録できます。タスクに費やした時間を追跡したり、タスク完了後に時間を記録したりでき、努力を成果物に直接紐づけることが可能です。

ClickUp Time Trackingでタスク内に直接努力を記録し、仕事の時間の流れを把握しましょう

タイムデータがタイムシートやレポート作成に集計されることで、プロジェクトの時間消費状況や作業負荷の分散箇所を把握しやすくなります。プラン見積もりと実際の努力を比較することで、納品リスクやチームのキャパシティをより明確に可視化できます。

🎯 便利な裏技: 複数のデバイスやツールで仕事をする場合でも、ClickUpなら時間追跡はシンプルに。デスクトップ、モバイル、または無料Chrome拡張機能からブラウザで時間を記録。TogglやClockifyなどのツールと接続すれば、自動同期も可能です。さらに、エントリーを「請求可能」としてマークすれば、追加の照合作業なしで請求書作成可能な時間を常に可視化できます。

ClickUp Brain：AI搭載の仕事アシスタント

ClickUp Brainは、タスクやコメント、ドキュメントを掘り下げる必要なく進行中の仕事を把握できる、ワークスペース内アシスタントとして機能します。必要な情報を必要な瞬間に表示します。

ClickUp Brainを活用して、タスクやドキュメントから直接要約やインサイトを生成しましょう

手動でステータスやフォローアップを書く代わりに、ClickUp Brainを活用すれば、メモやファイル、会話などの生の入力を活用可能なコンテンツに変換できます。これにより日常業務を円滑に進めつつ、管理仕事にかかる努力を削減できます。

💟 特典：プロジェクトが拡大するにつれ、進捗を迅速に把握し、会話を実行に移す手段が必要になります。デスクトップアプリ「ClickUp BrainGPT」は、大規模なプロジェクト管理をサポートするため、Brainの機能を拡張します。 ClickUp BrainGPTをワークスペース全体に拡張し、接続ツールの検索、音声入力の利用、高度なAIモデルとの連携をワンストップで実現 以下のことが可能です： 議論を実行に移す： ミーティングの議事録、コメント、更新情報を、所有者や期日付きの構造化されたタスクに変換します

コンテキストに基づいたプラン立案： 既存の仕事内容と履歴データに基づいて、プロジェクトプラン、マイルストーン、タスクの細分化を生成します

手動更新の削減： チームからの入力を追いかけることなく、ステータスレポートや進捗要約を自動作成

単一のAIレイヤーで仕事： ChatGPT、Claude、Geminiなどの高度なモデルを、ツールを切り替えたりプロジェクトのコンテキストを失うことなく利用できます

ワークフローを自動化し、手作業の努力を削減

ClickUpの自動化機能で反復作業を解消。タスクの手動更新や進捗確認の追跡は不要です。条件が満たされた瞬間に、仕事の割り当て、ステータス変更、アラート送信、タスクの自動進行を実行するルールを設定可能。これにより、誰も細かく監視していなくてもプロジェクトは確実に前進します。

ClickUp AIエージェントなら、自動化がさらに進化します。これらのエージェントはワークスペースのコンテキストに基づいて、次のステップを提案したり、更新内容を要約するといった形で、プロジェクト横断的なタスクフローの管理を支援します。

ClickUp AIエージェントで反復タスクを自動化し、時間を節約しましょう

既成のテンプレートで1日のプランを立てましょう

仕事が定型パターンに沿う場合、実績ある構造から始めることで時間を節約し、意思決定の疲労を軽減できます。ClickUpの無料テンプレートは、日々の業務に合わせて調整可能なシンプルな枠組みを提供します。

例、ClickUpデイリープランナーテンプレートを使えば、日々のタスクと時間ブロックを一箇所で整理できます。一日の計画を立て、カレンダービューで締切やスケジュールを明確に把握。これにより、現実的で実行可能な日次プランを維持できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

プラットフォームの機能の幅広い範囲は、初めて利用するユーザーには少し難しいかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーがClickUpについてどう言っているか？

G2ユーザーの声：

ClickUpが提供する幅広い機能には本当に感謝しています。これにより、週単位の短期タスクから数ヶ月規模の複雑なプロジェクトまで管理できます。担当タスクとその緊急度を簡単に追跡できるため、日々のワークフローがシンプルになる点が特に気に入っています。

2. Trello（シンプルな自動化機能を備えた視覚的なカンバン式プロジェクト追跡に最適）

viaTrello

シンプルなプロジェクトを明確に管理したい場合、Trelloは使いやすいシステムを提供します。ボード、リスト、カードを用いたカンバン方式の構造を基盤としており、タスクの整理や進捗の把握が一目で容易になります。

Trelloの組み込み自動化ツール「Butler」は、ボード管理の反復作業を自動化します。リスト間のカード移動、チームメンバーへのタスク割り当て、期日の更新を自動実行。さらに設定したルールに基づき、複雑な多段階ワークフローをトリガーすることも可能です。

Trello AIはカード内での明確なコミュニケーションと効率的な仕事を支援します。トピックに基づいたアイデアのブレインストーミングや、アクションアイテムの特定に活用でき、それらを直接カードに追加できます。

Trelloの主な機能

電子メールやSlackメッセージをTrelloカードとして会話内容をキャプチャし、実行可能な仕事に変換しましょう

カードミラーリングを活用し、異なるボードのタスクを一箇所で確認することで、シームレスに仕事を追跡できます

ボードと一般的なチームワークフローを標準化するために設計された既成テンプレートで、複数のプロジェクトをより迅速に立ち上げましょう

Trelloの制限事項

プロジェクトが拡大するにつれ、ボードの操作や詳細情報の検索が困難になる場合があります

Trelloの料金プラン

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額6ドル

プレミアム: ユーザーあたり月額12.50ドル

企業: ユーザーあたり月額17.50ドル（年額一括課金）

Trelloの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (13,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,400件以上のレビュー)

Trelloについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言われています：

Trelloでは仕事を異なるセクションやサブセクションに分けられる点が気に入っています。これにより、プロジェクトを主題やタスクごとに整理しやすくなります。この分離機能は、物事を整理し、仕事が混乱するのを防ぐのに本当に役立ちます。また、重要度や専門性に応じてタスクを分類できる色タグ機能も便利です。

3. Monday.com（チーム横断的な作業量と時間の可視性を備えたカスタマイズ可能なワークフローに最適）

Monday.comは柔軟なワークマネジメントシステムで、チームがプロジェクトを効率的にプラン・追跡するのを支援します。高度にカスタマイズ可能なボードとワークフローにより、チームのニーズに合わせて仕事を構築できます。

作業状況を確認する方法は複数用意されています。カンバン、タイムライン、ガントチャートビュー、カレンダー、ワークロードビューなどです。カスタマイズ可能なダッシュボードで、すべてのプロジェクトをリアルタイムに追跡できます。チャート、番号、ワークロード指標が進捗と主要なメトリクスを明確に示します。

時間追跡と作業負荷管理機能により、タスクの期間を可視化し、チーム全体の業務バランスを調整できます。同時に、リソースプランとプロジェクト進捗管理ビューを活用すれば、マイルストーンの設定や依存関係の効率的な管理が容易になります。

Monday.comの主な機能

WorkDocsでコラボレーション：Monday.com内で直接参照資料を作成・管理

クライアント、パートナー、チームメンバーからWorkFormsで入力を収集し、回答は自動的にボードに追加されます

Slack、Google Drive、Teams、Zoom、Salesforceなど200以上のアプリと接続し、ツールを統合しましょう

Monday.comの制限事項

このプラットフォームは、詳細なプロジェクト分解のための複数階層のサブアイテムをサポートしていません

Monday.comの価格

Free

スタンダード: 月額14ドル/席

プロプラン： 1席あたり月額24ドル

企業: カスタム価格

Monday.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (14,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,600件以上のレビュー)

Monday.comについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューではこう言われています：

monday.comで最も気に入った点は、視覚的に魅力的なインターフェースとカスタマイズ可能なワークフローです。ドラッグ＆ドロップ機能によりプロジェクト管理が直感的に行え、Slack、Google Drive、Zoomなどのアプリとの連携オプションも優れています

👀 豆知識： ClickUpで作成されたタスクは累計36億件を突破。そのうち10億件がたった1年で追加されました 🚀

4. Wrike（企業レベルの制御と自動化機能を備えた複雑なプロジェクト管理に最適）

viaWrike

Wrikeでは、ワークフロー、ステータス、アイテムタイプをチームの用語や作業スタイルに合わせてカスタマイズできます。

スペース単位の自動化により、チームや部門レベルでルールとアクションを適用できるようになり、これをさらにサポートします。これにより、組織全体で異なる仕事方をサポートしつつ、プロセスの標準化が図れます。

企画やブレインストーミングが必要な時は、Wrikeホワイトボードでチームとアイデアを共有しましょう。ホワイトボード上で作成したアイデアはプロジェクトプランに直接リンクされているため、議論から実行へ、文脈を損なうことなくスムーズに移行できます。

このプラットフォームは、仕事が入力されるまでのプロセスも効率化します。動的なリクエストフォームにより、内部・外部ユーザーからの入力が標準化され、リクエストは適切なワークフローに直接接続されます。詳細を早期に確実に把握することで、不要なフォローアップを回避し、明確なコンテキストのもと仕事を開始できます。

Wrikeの主な機能

AI駆動の仕事インテリジェンスを活用し、Wrike内で直接タスクコンテンツを生成し、プロジェクトの議論を要約しましょう

プロジェクトの設計図を再利用して、標準化されたワークフローを持つ定期的なタスクや完全なプロジェクトを迅速に作成

機密性の高い仕事を保護するため、役割ベースの許可と二要素認証によるアクセス制御で安全なワークスペースを確保

Wrikeの制限事項

このプラットフォームは今後のタスクに対するリマインダーや通知を提供しないため、追加の追跡なしでは期限を見逃しやすい

Wrikeの価格

Free

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム価格

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,470件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,800件以上のレビュー)

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのでしょうか？

Redditのレビューではこう言われています：

数多くのPMシステムを使ってきましたが、Wrikeが本当に気に入っています。私がPMだからというだけでなく、チームの30名のメンバー全員が簡単に習得し、毎日活用しているからです。ソフトウェアの100%導入が実現したことで、PMとしての私の仕事が格段に楽になりました。

5. Asana（目標と成果に紐づいたクロスファンクショナルなプロジェクト実行に最適）

viaAsana

Asanaは、チーム横断的な仕事を1つの共有ワークスペースでプラン・管理できるワーク＆プロジェクト管理ソフトウェアです。

日々の業務実行には、明確な所有者や期日を設定したタスクを作成できます。仕事をサブタスクに分割し、リスト・ボード・カレンダー・タイムラインビューで進捗を追跡しましょう。

仕事が増大するにつれ、ポートフォリオは複数のプロジェクトを一元管理する場を提供します。プロジェクトスペース間を移動することなく、進捗を明確に把握できます。目標により、この仕事を会社の優先度と接続し、実行が実際の成果にどうつながるかを可視化します。

Asana AIはワークフローに知性を付加します。プロジェクトデータと直接連携し、プロジェクトステータスを要約し、障害要因やリスクを特定することで、確信を持って意思決定を支援します。

Asanaの主な機能

一般的なプロジェクトやタスク向けに用意された80以上の即利用可能なテンプレートで、チームのワークフローを標準化しましょう

複数のプロジェクトにまたがるバンドルを一元的に作成・更新し、大規模なプロセス管理を実現

関連する更新情報を届け、邪魔を減らす受信トレイで重要な仕事に集中しましょう

Asanaのリミット

関連タスクやプロジェクト間の自動バックリンク機能がリミットであるため、接続の把握が困難です

Asanaの価格

個人向け: 無料

スターター: ユーザーあたり月額13.49ドル

アドバンスド: ユーザーあたり月額30.49ドル

企業: カスタム見積もり

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (12800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13400件以上のレビュー)

実際のユーザーはAsanaについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言われています：

Asanaは本当に使いやすいです。あらゆる思考やアイデアを一箇所にまとめて、明確なプランに整理できるからです。タスクの共有から、各メンバーのタイムライン上でのコメントを通じた共同作業まで、チームメンバーとの連携が容易になります。通知の柔軟性も気に入っています。電子メール経由でもアプリ内通知でも選択できる点が便利です

6. Akiflow（タスク駆動型カレンダープランに最適。日々の集中力と時間ブロックを徹底的にサポート）

viaAkiflow

Akiflowでは、タスクを実行可能なカレンダーイベントへ簡単に変換できるため、プランが実際の空き時間に合致します。

自然言語によるプラン機能で、「明日の午前10時から1時間」といったシンプルなテキストでタスクを作成・スケジュールできます。集中モードとタイムスロット機能により、類似タスクを専用のブロックに整理しつつ、仕事を中断せずに進められます。

AIアシスタント「Aki」は、スケジュールの競合を検知し調整案を提案することで、より効率的な仕事を支援します。日々のバランスを保ち、真に結果を生む仕事に集中できるようサポートします。

Akiflowの主な機能

プロジェクトとタグでタスクを整理し、構造化、ビューのフィルタリング、最重要仕事への集中を実現

コマンドバーとキーボードショートカットでどこからでもタスクを素早くキャプチャ・管理し、コンテキストスイッチングを削減

予約リンクで空き状況を共有し、他者が簡単にミーティングをスケジュールできるようにしましょう

Akiflowの制限事項

Akiのチャット機能は時折指示を誤解釈し、タスクが意図した通りに実行されない場合があります

Akiflowの価格

7日間の無料試用版

プロ 月額プラン: ユーザーあたり月額34ドル

Akiflowの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはAkiflowについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューではこう言われています：

様々なアプリを一元管理する信頼できる情報源としてAkiflowを使い始めました。全てのタスクが集約され、未完了のToDoリストの概要が分かる場所が必要だったのです。Akiflowは洗練されたユーザーインターフェースを持ち、カレンダーやカンバンビューではなくタスクを主軸に据えている点が気に入っています。WhatsAppとの連携で新規タスクが簡単に追加できるのも便利です。AIツールの精度も比較的良好です

🌟 特典：ClickUpのスーパーエージェントは、プロジェクト・チャット・ドキュメントを横断する日常の雑務を静かに処理し、小規模チームが実力以上の規模感を感じられるように支援します。 これらの環境認識型・自己学習型・文脈理解型エージェントは、日々の仕事の中で発生する反復作業の多くを代行します。 例：スーパーエージェントは、クライアントからの問い合わせを分類し、メッセージをタスクに変換し、ステータスを更新し、何かが抜け落ちる前に所有者に優しくリマインダーします。迅速なクライアント返信を起草し、ミーティングを明確なアクションアイテムに変換し、チームと簡単な進捗を共有することも可能です。 裏方として、スーパーエージェントがチェックリストを整理し、詳細を自動入力し、障害をフラグ付け。これにより人間は意味のある高影響度の仕事に集中できます。 ClickUpのスーパーエージェントでワークフローを高速化

7. Basecamp（最小限のプロジェクト管理負担でチームコミュニケーションを一元管理するのに最適）

viaBasecamp

Basecampは、タスクとコミュニケーションを一元化するプロジェクト管理・コラボレーションプラットフォームです。

プロジェクトに関するすべて（ToDo、メッセージ、ファイル、スケジュールなど）が一元化されたスペースに集約されます。チームメンバーは一目で全容を把握できるため、混乱が軽減されます。

ヒルチャートは進捗状況に対するユニークな視点を提供します。一般的な進捗率の代わりに、丘のような形の曲線がタスクのライフサイクルを表現します。

チームとの接続も簡単です。グループディスカッションにはCampfireグループチャットを、プライベートメッセージの送信にはPing機能をご利用いただけます。

Basecampの主な機能

定期的な進捗共有をプロンプトするチェックイン機能でステータス更新を自動化

メッセージ、ToDo、カード、イベント、ドキュメント、ファイルをリンクして自動的に参照を作成し、関連アイテムを接続します

タスクや文書に費やした時間を追跡し、プロジェクトの努力を測定して正確な請求をサポート

Basecampの制限事項

/AIやインタラクティブチャートなどの新機能が不足しているため、ツールの時代遅れ感が否めません

Basecampの価格

Free

Basecamp Plus: ユーザーあたり月額15ドル

Basecamp Pro Unlimited: 月額349ドル

Basecampの評価とレビュー

G2: 4.1/5 (5,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (14,300件以上のレビュー)

実際のユーザーはBasecampについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言われています：

Basecampはプロジェクト管理を簡素化しつつ、複雑なワークフローを管理するために必要な深みも提供してくれます。直感的な操作感でありながら、私のプロジェクトの技術的な厳密さにも対応できる十分なパワーを備えたプラットフォームです

8. Jira（高度な問題追跡とレポート作成機能を備えたアジャイルソフトウェア開発に最適）

viaJira

アトラシアンのJiraは、ソフトウェアおよびエンジニアリングチーム向けの開発者中心のワークフローに焦点を当てたアジャイルプロジェクト管理アプリです。当初はバグ追跡のために構築されましたが、現在ではJira Software、Service Management、Work Management、Alignを通じてアジャイルチームをサポートしています。

スクラムボードとカンバンボードで進捗を監視し、障害要因を迅速に特定できます。問題管理機能では、優先度・ステータス・期日・添付ファイル付きでタスク、ストーリー、バグ、エピックを追跡可能。全更新履歴を完了保存し、完全なトレーサビリティを実現します。

大規模チーム向けには、JiraがAdvanced Roadmapsを通じてポートフォリオ管理とリソース管理を提供します。タイムラインやチームのキャパシティをプランし、作業負荷が均等に分散されるようにできます。

Jiraの主な機能

バーンダウンチャート、ベロシティチャート、管理図、カスタマイズ可能なダッシュボードでチームのパフォーマンスとプロジェクトの健全性を追跡

詳細なセキュリティ設定でアクセスを制御し、プロジェクト要素のビュー・編集・管理権限を管理

Jiraを数千のアプリ（Confluence、GitHub、Bitbucket、Microsoft Teamsなど）と接続してツールを統合しましょう

Jiraの制限事項

Jiraの通知は煩わしくなりがちで、受信トレイの混乱を避けるには頻繁な管理が必要です

Jiraの価格

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額7.91ドル

プレミアム: ユーザーあたり月額14.54ドル

企業: カスタム価格

Jiraの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (7,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (15,200件以上のレビュー)

実際のユーザーはJiraについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューではこう言われています：

4年連続で利用していますが、没入感のある体験です。仕事の朝一番に必ず使うツールです。手元のタスクを追跡し、優先度の高いアイテムから作業を開始します。期間を掛けて利用すると操作が簡素化され、Jira UIで指定されたコマンドを使ってGitHubのブランチを簡単にチェックアウトできます

9. Zoho Projects（Zohoエコシステム内でのプロジェクト実行と請求に最適）

viaZoho プロジェクト

チームが既にZohoツールを利用している場合、Zoho Projectsは既存のセットアップを拡張するプロジェクト管理ソリューションです。

このプラットフォームは、マイルストーン・タスク・サブタスクを軸とした明確なタスク構造でプロジェクトのプランと実行を支援します。さらにタスクの依存関係により仕事が進む順序が適切に保たれ、進捗に関する明確な可視性が確保されます。

タスクの実行時には、組み込みの時間追跡機能により、タイマーやタイムシートを通じて作業時間の記録と承認が可能です。これらのエントリーはZoho BooksやZoho Invoiceとの連携により請求書に変換でき、プロジェクトの実行と請求業務を接続させます。

Zoho Projectsの主な機能

ワークロードチャートを活用してチームのキャパシティを監視し、作業を再配分。過負荷やボトルネックの発生を防止します

ブループリントとワークフロールールでタスク実行と引き継ぎを自動化。所有者割り当て、フィールド更新、通知トリガーを実現

組み込みチャットと電子メールベースのタスク更新で、文脈に沿ったコミュニケーションとコラボレーションを実現

Zoho プロジェクトの制限事項

プラットフォームのレポート作成は常に正確とは限らず、ステークホルダーにデータを提示する際に問題を引き起こす可能性があります

Zoho プロジェクトの価格

Free

プレミアム: ユーザーあたり月額3.90ドル

企業: ユーザーあたり月額7.80ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額10ドル

Zoho プロジェクトズプラス: カスタム価格

Zoho Projectsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (840件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho Projectsについてどう評価しているのでしょうか？

Redditのレビューではこう言われています：

Zoho Projectsを約1年間使用していますが、全体的にタスクやプロジェクト管理に優れたツールです。他のZohoアプリとの連携がシームレスで、既にZohoのエコシステムを利用している方には大きな利点です

10. Notion（柔軟なプロジェクト管理とドキュメント・ナレッジhubの統合に最適）

viaNotion

Notionは、構造化されたプランニングと柔軟な実行の両方をサポートするプロジェクト管理ツールです。

固定されたタスクフォーマットではなく、Notionでは独自のフィールド（優先度、ステータス、担当者、期限、タグ）でカスタムデータベースを構築できます。同じデータベースを複数の方法でビューできるため、詳細なタスクプランとプロジェクト全体の監視が可能です。

ダッシュボードは複数のソースからデータを抽出し視覚的なチャートに変換することで、チームに進捗状況を明確に把握させるビューを提供します。

手作業を減らすため、NotionはAIオートフィルによる自動化もサポートしています。ワークスペース内の情報を基にタグやカテゴリを割り当て、説明文からメトリクス・主要成果・アクションアイテムなどの重要ポイントを抽出します。

Notionの主な機能

担当者や所有者に基づいて自動的にアクセス権を付与するページ単位のアクセスルールで、きめ細かい権限設定を実現

組み込みワークフローで自動化されたsprintを実行し、バックログの整理とバグ追跡を一元管理

各タスクページ内に要件と関連プロジェクト情報を直接保存することで、PRDを接続させ続けましょう

Notionの制限事項

プロジェクト管理機能は強化の余地があり、データベースに依存せずにユーザーがやることリストを作成・日付設定できるようにすべきです

Notionの価格

Free

追加料金： ユーザーあたり月額12ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格

Notionの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (8,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言われています：

私は学習用にNotionを活用し、メモ作成ややることリストによるワークフロー管理を行っています。ノートのように全てを完璧に整理できる点が気に入っており、必要な情報を整然と清潔な状態で簡単にアクセスできます。物事を秩序立てて管理することでストレスを軽減し、残されたタスクや次にすべきことが明確に見えるよう支援してくれます

11. Todoist（最小限の手間で軽量なタスク管理と習慣形成に最適）

viaTodoist

Todoistは自然言語タスク入力に対応しており、プレーンテキストを入力するだけで簡単にタスクを追加できます。「明日の午後5時にレポートを提出 #仕事 p1」と入力するだけで、Todoistが自動的に期日と優先度を設定します。

定期的な仕事は高い柔軟性で処理されます。平日毎、第3金曜日毎、カスタム間隔など柔軟なスケジュールを設定可能。ルーチン業務や継続的な運用仕事の管理に特に効果的です。

さらに、プラットフォームには組み込みのカルマ機能があり、一貫性を促進します。完了したタスクや生産性の推移を追跡することで、カルマは進捗状況を可視化し、習慣を継続的に維持する手助けをします。

Todoistの主な機能

クイック追加にリマインダーを入力するだけで素早く設定可能。時間厳守のタスクを見逃す心配はありません

「今日」ビューで今日に集中し、期限のタスクを完了する、そして一日の終わりに#TodoistZeroを達成しましょう

公開チームプロジェクトを作成して簡単に共有したり、機密性の高い仕事用にプライベートプロジェクトを作成したりして、プロジェクトへのアクセスを管理しましょう

Todoistのリミット

定期的なタスクのサポートは改善の余地があり、Outlookアドインにはセクション機能と割り当て機能を含めるべきです

Todoistの料金プラン

初心者向け： 無料

プロプラン： ユーザーあたり月額7ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額10ドル

Todoistの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,600件以上のレビュー)

実際のユーザーはTodoistについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューではこう言われています：

使い始めるのは非常に簡単でした。ダウンロードするだけで、すぐにタスクの追加を開始できました。複雑なセットアップなどは一切不要です。デザインがシンプルで気に入っています。ごちゃごちゃしていないので、気が散ることなくやるべきことが一目でわかります。スマホとノートパソコンの両方でタスクを確認できるので、非常に便利です

