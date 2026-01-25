AIを活用した書籍執筆の方法

本を書くには時間と集中力、そして膨大な精神的エネルギーが必要です。アイデアのフローがある日もあれば、真っ白なページが重く感じられ、アウトラインが崩れ、下書きの管理に疲弊する日もあります。

長編プロジェクトを完成させようとする者なら誰もが経験する、質の高い文章を書きたいという願望と締切を守らねばならないという必要性の間の葛藤。

AIを活用した書籍執筆は、人々の創作プロセスへの取り組み方を変えつつある。AIはアイデアの形や章立ての整理、下書きの高速化を支援するが、あなたの声は自らの決断と推敲によって生まれる。

本記事では、執筆の各フェーズでAIを活用する実践的な方法を解説し、世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」がその過程でどのように役立つかを探ります。🧑‍💻

AIが本の執筆を助ける方法

真っ白なページがあなたを見つめ返し、プロットが絡まり合い、登場人物が言うことを聞かない時、本の執筆は圧倒されるような作業に感じられるでしょう。AIライティングツールはこのプロセスにおいて実用的な協力者として機能し、反復的なタスクを処理することで、あなたの本をあなただけのものにする創造的な決断に集中できるよう支援します。

これらのツールは、その能力と限界を理解した上で活用すると最も効果を発揮します。AIは選択肢の生成、情報の整理、原稿内のパターン発見に優れています。しかし、あなたの声やビジョン、物語に注ぐ独自の視点を代替することはできません。

AIが書籍執筆をどのように支援するか、その方法をご紹介します。👇

ブレインストーミングとアイデア創出

新たな視点が必要な時、AIは疲れを知らないブレインストーミングのパートナーとして機能します。

前提条件、キャラクタータイプ、テーマを入力すれば、思いもよらない可能性を提示してくれます。例えば海岸沿いの町を舞台にしたサスペンス小説を書く場合、AIは物語の複雑化、キャラクターの背景、深みを加えるテーマ要素を提案できます。

真の価値は、これらの提案を跳躍台として活用することにあります。例えば10の対立シナリオを求め、共鳴する2つを選び、それらを全く異なるものへと変容させるのです。この手法は創造性の幅を広げつつ、主導権を握り続けることを可能にします。

🚀 ClickUpの利点：ClickUpホワイトボードで書籍のアイデアを探求しましょう。固定された構造を強いることなく、登場人物、対立構造、テーマをマッピングするための柔軟なキャンバスとして機能します。アイデアを自由に移動させ、関連するものをグループ化し、一つの選択が物語全体の形にどう影響するかを確認できます。 ClickUpホワイトボード内でブレインストーミング ClickUpホワイトボードでストーリー展開を設計する 例えば、海岸の町を舞台にしたスリラーを開発する際、主要な登場人物、場所、緊張感をホワイトボード上に配置します。 隠れた関連性を持つ二つの対立構造を結びつけ、新たなキャラクター間の関係を構築し、物語を強化しないアイデアを排除します。ボードは視覚的に選択肢を検討することで、より豊かな物語を形作る手助けをします。

章立てと構成

散らばったアイデアをまとまった構造にすることは、多くの作家にとって困難な課題です。

AIライティングツールは、あなたのラフなメモをもとに章ごとの構成案を提案します。あなたが物語の展開ポイント、主要な転換点、キャラクターの成長弧を説明すると、ツールがこれらの要素を物語の論理に沿った順序に整理します。

このプロセスにより、数か月かけて下書きする前に、書籍全体の構成上の欠陥が明らかになります。第二幕に緊張感が不足していることや、サブプロットのセットアップを前倒しで行う必要性に気づくかもしれません。アウトラインの調整は数分で済みますが、章全体の書き直しには数週間を要します。

コンテンツの草稿作成とライターのブロック克服

ライターのブロックは往々にして完璧主義や不確かさから生じます。人工知能は最初から完璧に仕上げなければならないというプレッシャーを取り除きます。

シーンを表現する言葉が見つからない時は、3つのバージョンを生成するよう依頼しましょう。どれも完璧ではないかもしれませんが、その中にあなたのアイデアをロック解除するフレーズやアプローチが含まれているかもしれません。

一部の作家は、面倒に感じる部分の草稿作成にAI書籍執筆ソフトウェアを活用しています：

登場人物を場所から場所へ移動させる過渡的な場面

深い調査を必要とする技術的な説明

異なるキャラクターの声を確認するための対話のバリエーション

これらの下書きをゼロから始めるのではなく素材として活用し、自身のスタイルで書き直します。

原稿の編集と推敲

AI校正ツールは人間の目では見逃すパターンを検出します。使いすぎの単語を指摘し、ペースの問題を特定し、キャラクターの行動やタイムラインの不整合を強調表示します。同じ文構造を繰り返し使っていることや、主人公の目の色が物語の途中で変わっていることにも気づくかもしれません。

AIは人間のエディターを補完する存在です。AIは文章がぎこちなく感じられると指摘できますが、熟練のエディターはその理由と修正方法を説明します。だからこそ、プロの編集サービスに投資する前に明らかな問題点を発見する「一次チェック」としてのみAIツールを活用すべきなのです。

⚡️ テンプレートアーカイブ：ClickUp書籍企画テンプレートで、ブレインストーミングやアウトライン作成から編集・出版まで、執筆プロセスの全フェーズを体系化しましょう。 無料テンプレートを入手 ClickUp書籍企画テンプレートで、書籍のプランを完成原稿へと変えましょう このテンプレートを使えば、さらに以下も可能です： 下書き 、 編集 、 推敲 、 出版 、 やること といったClickUpカスタムステータスで 進捗を追跡しましょう

ClickUpのカスタムフィールドで 場所 、 プロット 、 登場人物 、 章 、 ストーリー の細部まで記録しましょう の細部まで記録しましょう

章、優先度、小説詳細、執筆プロセスなど、7つのユニークな など、7つのユニークな ClickUpビュー で整理整頓を維持しましょう。

AIを活用した書籍執筆の手順（ステップバイステップガイド）

このステップバイステップガイドでは、AIが書籍作成の各フェーズにどのように組み込まれるかを解説します。

ClickUpはこのフローを、世界初の統合型AIワークスペースとしてサポートします。アウトライン、章の草稿、調査メモ、修正タスクは、作業本体と同一の場所で管理され、文脈切り替えを強いる別々のツールに分散しません。書籍が進化するにつれ、構造と執筆プロセスも同時に進化し、作業の拡散を防ぎます。

さあ、始めましょう！🎯

ステップ1：書籍のコンセプトを定義し、詳細なアウトラインを作成する

しっかりしたアウトラインはAI書籍執筆の基盤です。これによりAI執筆アシスタントは十分な構造を得て、一貫性のある章を生成できます。

まずは、あなたの本が達成する目的を明確に具体化することから始めましょう。本の核心となる約束を1文で表現します：『この本はフリーランサーが電子メールで企業クライアントを獲得する方法を教える』または『田舎町の教師が隠れた才能を発見し、それが地域を変える』

読者の旅路を特定する：

どこから始めればいい？ （包丁さばきに不安を感じ、生産性システムに混乱している）

どこまで続くのか？ （自信を持って野菜を切り分け、効率的なワークフローを実行しながら）

このギャップを埋めるために、彼らは何を学ぶ必要があるのか？

これを8～12章に分割し、各章に3～5つの主要セクションを設ける。次にAIで論理の穴を検証する：「第2章と第3章の間に、重要なステップが抜けていないか？」

ClickUpドキュメントのネストされたページで書籍のアウトラインを作成し、簡単にナビゲート

ClickUp Docsがアウトライン作成のワークショップに。『[書籍タイトル] – マスターアウトライン』というドキュメントを作成し、章やセクションにはネストされたページを活用しましょう。ページをドラッグして章の順序を変更したり、関連セクションの直下にリサーチメモを追加したりできます。

リモートワークに関する書籍では、「リモート文化の構築」「コミュニケーションシステム」「業績管理」といったトップレベルページを作成し、各章ページをネストさせて具体的なトピックを網羅する構成とする。

執筆メモを整理する方法を学びましょう：

ステップ #2: アウトラインをタスクに分割する

セクションを数えましょう：10章×各章4セクション＝計40の執筆タスク。500語を書く時間を計測し、自身の執筆速度を算出してください。その後、具体的なタスク名を追加します：

「第3章」ではなく「草案：B2Bクライアント向けコールド電子メールの構成方法」

「キャラクター開発」ではなく「執筆：コミュニティセンターでのサラのバックストーリーシーン」

ClickUpでアウトラインを明確な期限付きの詳細な執筆タスクに変換

ClickUpタスクでアウトラインをワークフローに変換しましょう。各章ごとにリストを作成し、執筆速度に基づいた現実的な期日を設定したタスクを個々のセクションに追加します。余裕時間を確保することを忘れないでください。

進捗を追跡するためのカスタムフィールドを追加：

ターゲット文字数 （セクションの長さを測るのに役立ちます）

改訂ラウンド （編集の完了回数をカウントします）

エディターメモ（仕事に紐づけたフィードバックを維持）

タスク説明には、カバーすべき要点、文字数、調査ソースを含めること。そうすれば、執筆に取り掛かる際に、そのセッションで何を達成すべきかが明確になります。

ビジネス回顧録では、「構想段階」「創業1年目の課題」といったリストを作成し、「執筆：スタートアップカンファレンスでの失敗した投資家向けピッチ」といったタスクを設定。具体的な詳細や伝えるべき感情についてのメモを添える。

ステップ3：視覚的な進捗追跡を設定する

多くの作家は、進捗が目に見えないと感じる中盤で本を放棄します。以下の問いに答える一貫性のあるスペースを設計しましょう： 完了したセクションはいくつあるか？ 予定通り進んでいるか？* 実際に執筆に費やしている時間はどれくらいか？

あなたのモチベーションスタイルに合ったメトリクスを選択してください：

進捗バーに反応した場合の 完了率

連続執筆記録 （毎日継続することがモチベーションになる方へ）

週間の文字数目標（成果を重視する場合）

ClickUpダッシュボードとターゲットカードを活用し、書籍進捗メトリクスを一元的に可視化しましょう。

ClickUpダッシュボードの視覚的メトリクスで執筆進捗を追跡

例えば、以下のようなことが可能です：

ステータス別タスクカード を追加し、書籍の各セクションが「未着手」「初稿」「編集済み」「最終稿」のどのステータスにあるかを確認して、進行状況の健全性を把握しましょう

今週の期限付きタスクのみを表示する 作業負荷カード を含める

カスタムチャート を作成し、ターゲットペースを基準線として、時間の経過に伴う累積単語数を追跡しましょう

進捗カードで完了率（完了タスク数÷総タスク数）を表示しましょう。15%から68%へと上昇する数値は、確実に何かを形にしているという実感をもたらします

小説家なら、完了した章を示すカード、残りのタスクのバーンダウンチャート、世界構築と実際のシーン執筆に費やした時間を内訳した時間レポートを追加することもできる。

ステップ #4: 最初の草稿を生成する

しっかりしたアウトラインはAI書籍執筆の基盤です。これによりAI執筆アシスタントは十分な構造を得て、一貫性のある章を生成できます。

最初の執筆タスクを開き、要点を確認した上で、詳細なAI指示書の作成に取り掛かりましょう。質の低いAIライティングプロンプトは汎用的なコンテンツを生み出し、編集作業の増加を招くだけです。

以下の要素を含める：

正確なトピックと文字数

ターゲット読者層と求めるトーン

主なポイント

書籍構成における目的

電子メールマーケティングの章向けに、以下のプロンプトを比較してください：

❌ 弱い例: 電子メールの件名について書く

✅ 強み：B2B SaaS企業の開封率向上につながる電子メール件名の書き方を600語で解説してください。ターゲット読者は従業員50～200名の企業のコンテンツマーケティングマネージャーです。具体的な数値と詳細情報の活用、好奇心を刺激するギャップの創出、受信者データを用いたパーソナライゼーションについてカバーしてください。各手法について、効果的でない例と効果的な例を1つずつ含めてください。プロフェッショナルでありながら会話調のトーンで。

ClickUp Brainは コンテクストAIによりアプリ切り替えの手間を解消します。

ClickUpで原稿のドキュメントを開き、詳細なコンテンツが必要な箇所にカーソルを置き、脳アイコンをクリックしてプロンプトを入力します。

ClickUp Brainで書籍の初稿コンテンツを生成

料理本の包丁技術章には、このプロンプトを試してみてください：「家庭料理人向けに、シェフナイフの正しい持ち方と基本の切り方を400語で指導せよ。ピンチグリップ、ガイドハンドのポジション、揺らし動作を説明すること。ナイフをハンマーのように握るよくある間違いにも言及せよ。不安を感じる読者に向けた励ましの言葉を用いること。」

生成された文章を確認し、適切な手法を学んだ自身の体験談を加え、トーンを調整したら、次のセクションに進むだけです。

ステップ #5: 反復的なワークフロー作業を自動化する

例えば、章のセクションを完了とマークしたら、手動で編集タスクを作成し、元のファイルを「修正待ち」に移動させ、レビューのリマインダーを設定します。このステップを本の執筆中に40回繰り返します。

AIはソフトウェアが処理できる仕事を代行します。ワークフローのパターンを特定しましょう：

下書きを完成させた後、いつも編集タスクが発生していませんか？

セクションを最終版とマークする前に、事実確認は必要ですか？

同じ人物に繰り返しレビューを割り当てていませんか？

ClickUp自動化で手動タスク管理を排除するワークフローを構築

ClickUp自動化で定義したトリガーに基づくワークフローアクションを自動実行。章の手動移動や編集追跡、下書き間のフィードバック管理に代わって、執筆中の変更に即座に対応します。

以下にワークフロー自動化の例をいくつかご紹介します：

ステータスが「下書き完了」になったら、エディターに割り当ててください

エディターがコメントを追加したとき、ステータス > 編集中

ステータスが「編集完了」になったら、著者に割り当て戻す

ステータスが「ベータレビュー」になった時点で、ベータリーダーをフォロワーとして追加する

カスタムフィールド「修正が必要」＞はい、優先度＞高

提出期日が変更された場合、親章の提出期日を更新してください

セクション内の全タスクが「最終」状態になった時点で、出版社に通知する

ワークフローを自動化する方法をこのビデオで確認：

ステップ #6: 構造化された段階的修正で原稿を推敲する

最初の草稿が完了した今、それは書き直されるために存在することを忘れないでください。すべてを同時に編集しようとする衝動に抵抗し、異なる課題は別々の段階で対処しましょう：

構造的改訂 では全体像を検証します。詳細な編集をせずに原稿全体を読み、章の順序が最適か、論理的展開が成立しているか、プロットポイントが適切なセットアップの上に成立しているかを確認します。削除・統合・再配置すべき箇所のメモを取ります。

コンテンツの修正 では個々のセクションを検証します。各セクションに十分な詳細と例は含まれているか？説明は明確か？主張は証拠でサポートされているか？ 徹底的に削りましょう。その興味深い脱線話は、おそらく書籍の核となる約束を果たしていません

行単位の修正は、文と語彙の選択に焦点を当てます。弱い動詞を力強い代替語に置き換え、弱い動詞を支える副詞を削りましょう。冗長な表現を排除し、文の長さを変化させ、「まあ」「ちょっと」といった曖昧な表現を削除します。

原稿を声に出して読んでみてください。目ではすっと読み飛ばしてしまう不自然な表現に、つまずくかもしれません。

ClickUp Brainの機能を戦略的に活用しましょう。セクションを貼り付けて質問します：「この文章の中で最も弱い3つの文とその理由は何ですか？」SEO戦略のセクションでは、次のように依頼します：「この説明が検索エンジン最適化に不慣れな人にも理解できるか確認してください。未定義の専門用語を特定してください。」

原稿の問題を特定するにはClickUp Brainに依頼してください

編集作業の進捗に応じてタスクステータスを更新し、ダッシュボードのメトリクスを正確に保ちましょう。

ステップ #7: 体系的なフィードバックを集め、改訂を管理する

何度も推敲を重ねた結果、客観性を失ってしまったあなたへ。ターゲット層を代表する3～5名のベータリーダーを選択しましょう。ただし、熱狂的なファンや辛辣な批評家を選ぶのは避けましょう。

読者に具体的な質問を提示する：

どの時点で混乱を感じましたか？

どの部分が冗長に感じられましたか？

どの例が最も強いインパクトを与えましたか？

読み終えた後、どんな疑問が残りましたか？

もし3章だけを残せるとしたら、どの章を残しますか？

フィードバックの期限を2週間と設定する。レビューが届いたら、内容的な修正提案ごとにタスクを作成する。タスク名は具体的に設定する：「タイムラインの混乱に基づき第2章の冒頭を修正」や「第5章の生産性セクションに例を追加」など。

もちろん、全ての提案が採用に値するわけではありません。ある読者が詳細を求めても、別の読者は簡潔さを望む場合、判断が求められます。しかし、三人の読者が独立して同じ箇所を「分かりにくい」と指摘したなら、その部分は仕事が必要です。

修正タスクをタイプ別にタグ付けしましょう：「コンテンツ追加」「明確化が必要」「構造変更」「文体調整」。これにより類似した修正をまとめて処理できます。

ClickUp Brainのサポートでフィードバックをより深く理解する

さらに、ClickUp Brainは矛盾するフィードバックの解決にも役立ちます。読者が章の拡充と削除の必要性で意見が分かれた場合、該当章を貼り付けて以下のプロンプトを実行してください：「このフィードバックは、詳細すぎると同時に不十分でもあることを示唆しています。価値のない冗長な部分と、より説明が必要な概念を特定してください」

「実装済み」や「採用見送り」などのオプションを備えたカスタムフィールドを活用し、どのフィードバックに対応したか、どのフィードバックを意図的に無視したかを追跡しましょう。

原稿の起草・編集・管理に最適なAI書籍執筆ツールとAIライティングアシスタントを厳選してご紹介します。✍🏼

1. ClickUp（統合された書籍プロジェクト管理機能を備えた文脈認識AIに最適）

ClickUp BrainGPTで文脈を認識した章の草稿を生成

まずはClickUpをご紹介！作家向けの生産性アプリで、章立て・メモ・リサーチ・締切を一元管理。書籍プロジェクトの全工程を確実に把握できます。

章全体で物語の一貫性を保つ

書籍執筆には数十ページにわたる一貫性が求められます。ClickUp BrainGPTは執筆前に、アウトラインやメモ、下書きなど作業スペースから文脈を抽出し、あなたの代わりに文章を生成します。つまり毎回ゼロから始めるのではなく、既に書籍のテーマを理解した状態で作業を開始できるのです。

仮にあなたが創造的燃え尽き症候群に関するノンフィクション書籍を執筆しているとします。第2章ではインタビューと研究に基づき燃え尽き症候群を定義し、第6章では回復に焦点を当てます。

BrainGPTに第6章のセクション下書きを依頼すると、以前に提示された定義・用語・トーンを参照します。概念の再説明を避け、第2章で使用された表現を反映し、それを発展させます。

さらに、BrainGPT（ClickUp Brainと同様）はLLM非依存型であるため、ChatGPT、Claude、Geminiなど複数のAIモデルを利用可能です。これによりAIスプロールを回避し、仕事の効率を向上させられます。

ClickUp BrainGPTを活用し、章の草稿作成と修正を通じて書籍全体の文脈を維持する

これは推敲時にも役立ちます。例えば第1章の核となるアイデアを変更する場合を考えてみましょう。

BrainGPTに後続の章をスキャンさせ、そのアイデアが登場する箇所の編集を提案させれば、手動での照合作業なしに原稿の一貫性を保てます。BrainGPTは書籍を単一の進化する作品としてサポートします。

勢いを損なわずに生のアイデアを捉える

タイピングは特に初期草案段階で勢いを鈍らせます。BrainGPT搭載のClickUp Talk-to-Textは、音声入力で思考をワークスペースにクリーンな編集可能なテキストとして変換し、プロジェクトの文脈に基づいて内容を洗練させます。

BrainGPTのClickUp Talk to Textで、口頭の発言を構造化された下書きコンテンツに変換

例えば、部屋を歩き回りながらシーンの移行を考えたとします。そのアイデアを音声入力で伝えれば、Talk to Textがテキストに変換し、BrainGPTが文のフローを整えて周囲の章調に合わせます。

アイデアはエネルギーが消える前に、あるべき場所に落ち着く。これは会話中心のシーン、エッセイ、内省的な部分で特に効果的だ。こうした場面では、話し言葉が最終的な表現に近くなる傾向があるからだ。

反復的な書籍プロジェクト管理の負担を軽減

書籍執筆にはフォローアップ、リマインダー、ステータス管理といった、気づかぬうちに時間を奪う仕事が伴います。ClickUp Super Agentsは、あなたが定義したルールに基づいて、そうしたバックグラウンド仕事を処理します。

特定のトリガーを追加してカスタムClickUpスーパーエージェントを作成し、バックグラウンドでワークフローを管理させましょう

仮に章を書き終え「草稿完了」とマークすると、エージェントが自動的に編集タスクを作成し、調査メモをリンクし、執筆タイムラインを更新し、週次計画時にその章を表示します。手動での進捗追跡なしに作業は継続されます。

ClickUpで構築できるカスタムエージェントの例：

章ワークフローエージェント： 章のステータス変更を追跡し、編集・校正・レイアウトタスクの自動作成をトリガーします

週間進捗管理ツール： 毎週、完了した章、今後のターゲット、遅延アイテムをリスト化した進捗要約を簡潔にまとめます

用語ガードエージェント：ClickUpドキュメント全体で繰り返し登場する名前や重要用語を検出し、バリエーションをフラグ付けしてナレーションの一貫性を維持します

コンテンツ作成に最適なAIエージェントをここで探そう：

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

FreeプランではAIの使用にリミットがあります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビューより：

ClickUpに切り替えてから、タスク、タイムライン、ドキュメント、ダッシュボード、コメント、ミーティングメモまですべてが一箇所に集約されました。驚くほどカスタマイズ可能でありながら、直感的な操作性で誰もがすぐに使いこなせます。自動化機能、AIライティングアシスタント、刷新されたカレンダー機能は、まさに時間を節約してくれます。そして最大の利点は？新規キャンペーンの立ち上げから長期的な業務管理まで、私たちの成長に合わせて拡張できる点です。

ClickUpに切り替えてから、タスク、タイムライン、ドキュメント、ダッシュボード、コメント、ミーティングメモまですべてが一箇所に集約されました。驚くほどカスタマイズ可能でありながら、直感的な操作性で誰もがすぐに使いこなせます。自動化機能、AIライティングアシスタント、刷新されたカレンダー機能は、まさに時間を節約してくれます。そして最大の利点は？新規キャンペーンの立ち上げから長期的な業務管理まで、私たちの成長に合わせて拡張できる点です。

2. Sudowrite（小説家向け）

viaSudowrite

Sudowriteは独自のMuseモデルで動作し、一般的なインターネット上の雑多な情報ではなく、特にフィクション向けに明示的に訓練されています。これは、AIがシーン構成やキャラクターの動機付けといった物語の論理を理解している点で重要です。

ストーリーバイブルには、キャラクターの癖、世界観のルール、魔法システム、物語にとって重要な要素を自由に記入できます。その後、Sudowriteは生成のたびにこのデータベースから情報を引き出します。

さらに、Describeは平板な文章に五感にわたる感覚的詳細を加え、Twistはあなたが考えもしなかったプロットの複雑化を提案します。すべてが章単位ではなくチャンク単位で動作し、ほとんどの小説家が下書きを行う方法に合致します。

Sudowriteの主な機能

次に何が起こるか詰まった時は 自動執筆 でシーンの続きを生成したり、 ガイド付き執筆 で思い描いているがまだ書いていない特定の場面を素早く下書きしたりできます。

First Draft で、指定条件に沿いながら物語の一貫性を保った500～1,000語のシーンを生成します。

ブレインストーム 機能で、キャラクター名・魔法システムの能力・世界観構築要素・プロットのひねり・会話の断片などのリストを生成

選択した文章に「描写で伝える」「内面の葛藤を追加」などの リライト プリセット を適用

1,000以上のコミュニティライブラリからカスタムプラグインを作成するか、陳腐な表現の除去や視点（POV）の調整など特定のタスク向けに独自のツールを構築しましょう。

Sudowriteのリミット

5万語を超える原稿では文体の統一性を維持するのが困難であり、一貫した声の調子とスタイルを手動で調整する必要があります

キャラクターの位置設定エラーが頻繁に発生し、人物が間違った場所に配置されたり、まだ知るはずのないイベントに対して反応したりする。

Sudowriteの料金プラン

無料試用版

趣味・学生向け: 月額19ドル

プロフェッショナル: 月額29ドル

月額上限：59ドル

Sudowriteの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはSudowriteについてどう評価しているのか？

あるRedditユーザーはこう言っています：

個人的にはSudowriteが大好きです。クレジットシステムはお気に入りではありませんが。プロットのひねりを考える際、ストーリーバイブルにはAIから各種ノートカードを非表示にできる機能があります。理論上、プロットのひねりをカードに書き、そのカードが明らかになるまでAIから隠しておくことが可能です。

個人的にはSudowriteが大好きです。クレジットシステムはお気に入りではありませんが。プロットのひねりを考える際、ストーリーバイブルにはAIから各種ノートカードを非表示にできる機能があります。理論上、プロットのひねりをカードに書き、そのカードが明らかになるまでAIから隠しておくことが可能です。

3. Novelcrafter（技術的制御に最適）

viaNovelcrafter

Novelcrafterでは、OpenAI、Anthropic、Googleから取得したAPIキーをプラットフォームのインフラに接続します。Codexはインタラクティブなwikiとして機能し、キャラクターシート、世界設定資料、プロットスレッドを保存します。

テキストを生成する際、プラットフォームは関連するCodexエントリーを自動的に抽出し、接続したAIモデルにコンテキストとして提供します。

ツールが使用するシステムプロンプトを複製したり、修正したり、あるいは全く新しいものを一から構築することも可能です。この高度なカスタム性は、AIの動作を正確に指定したい著者にとって魅力的ですが、ほとんどの著者が持たない技術的な知識が必要です。

Novelcrafterの主な機能

相互に関連するキャラクターシート、場所の詳細、設定資料をCodexエントリーに保存し、タグ付けすれば、 チャット で文章を生成する際にNovelcrafterが関連する文脈を自動挿入します。

システムプロンプトを複製してパラメーターを調整するか、定義したモジュール式コンポーネントを用いて全く新しいプロンプトを一から構築できます。

グリッド、マトリックス、またはアウトラインビューで物語構造を可視化し、ペース配分の問題点を発見、サブプロットの進捗を追跡、登場人物のシーン横断的な登場パターンを把握しましょう

Novelcrafterのリミット

APIキー管理は複雑さを増します。毎月、サブスクリプション費用とOpenAIまたはAnthropicのクレジットを両立させる必要があるためです。

インターフェース設計が有用な機能を複数クリックの奥深くに埋もれさせている

ノベルクラフター料金体系

21日間無料試用版

Scribe: 月額4ドル/ユーザー

ホビイスト: 月額8ドル/ユーザー

Artisan: 月額14ドル/ユーザー

スペシャリスト: 月額20ドル/ユーザー

ノベルクラフター 評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはNovelcrafterについてどう評価しているのか？

Redditで共有された内容：

私はNovelCrafter+OpenRouterを使用していますが、非常に気に入っています。インターフェースは快適で直感的であり、執筆とコードックスの両方の構造がAIとのやり取りに最適です。プロンプトジェネレータを操作・作成して独自の指示やコマンドを生成できる機能も最高です。これは非常に強力なツールです…

私はNovelCrafter+OpenRouterを使用していますが、非常に気に入っています。インターフェースは快適で直感的であり、執筆とコードックスの両方の構造が/AIとのやり取りに最適です。プロンプトジェネレータを操作・作成して独自の指示やコマンドを生成できる機能も最高です。これは非常に強力なツールです…

4. Squibler（素早いスタートに最適）

viaSquibler

スクイブラーは洗練さよりもスピードを重視します。要素（登場人物、設定、オブジェクト）を体系的に構築し、スマートライターがシーン生成時に参照できるようにすることで、より計画的な仕事が可能です。

この執筆ツールはサイドバーに常駐し、文章の自動補完、段落の書き換え、アウトラインに基づいた章全体の草稿作成を提供します。コルクボードビューではシーンを視覚的に移動できるため、例えば第3章が第7章の後に来るべきだと気づいた時に便利です。

スクイブラーの主な機能

Generate Scene で基本設定から原稿全体を生成するか、 Smart Writer で章ごとに仕事を進められます

章ごとの文字数目標や日々の目標を設定し、専用ダッシュボードで達成率を管理しましょう

VisualizeでハイライトしたテキストをAI生成画像に変換し、複雑な設定やキャラクターの外見を素早く視覚化。

スクイブラーのリミット

生成された文章は平板で反復的になりがちで、汎用的な表現に依存するため大幅な編集が必要となる

長編プロジェクトではアプリのパフォーマンスが低下し、章間移動が遅くなる

スクイブラーの価格設定

Free

プロプラン: 月額29ドル

スクイブラーの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. Shortly AI（最小限のインターフェースに最適）

Shortly AIは空白のページと4つのコマンドだけを提供します。それだけです。ビューを乱すテンプレートも、使わない機能を隠す複雑なメニューもありません。最初の段落やプロンプトを入力すると、AIがあなたの思考を約100語単位で継続します。

4つのスラッシュコマンド：/instruct、/rewrite、/shorten、/expandが、選択した箇所のテキスト修正を処理します。この簡素化されたアプローチは、執筆セッション中に勢いを維持しようとする際の摩擦を取り除きます。Shortly AIは、ほとんどの執筆ソフトウェアが煩雑に感じられ、邪魔にならないツールを望む作家にとって理にかなっています。

Shortly AIの主な機能

選択したテキストに /rewrite を適用すると、別の表現が提案されます。文章が不自然に感じられるが修正方法がわからない場合に便利です。

冗長な説明を /短縮 で凝縮。最大200文字の文章から不要な語句を除去しつつ核心的な意味を保持します

/expand 機能で最大120文字のテキスト選択範囲を拡張し、未熟なポイントを掘り下げ、簡潔なメンションをより充実した説明へと発展させます

AIのリミットについて

生成文の長さは1回あたり約100語に制限されます。より長い連続した文章が必要な場合でも同様です。

AIが日付や詳細を捏造することがあるため、事実の正確性に関する問題が頻繁に発生します

Shortly AIの価格設定

カスタム価格設定

ショートリーAIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

📮 ClickUpインサイト： 43%の人が「反復タスクは仕事の日々に有益な構造をもたらす」と回答する一方、48%は「反復タスクは消耗させ、意義ある仕事から注意をそらす」と感じています。 ルーティンは生産性を感じさせる一方で、しばしば人間の創造性を制限し、意味のある進捗を妨げます。 ClickUpは、インテリジェントなAIエージェントによるルーチンタスクの自動化でこの悪循環から解放し、深い作業に集中できるようにします。リマインダー、進捗更新、タスク割り当てを自動化し、自動時間ブロックやタスク優先度設定などの機能で集中すべき時間を守りましょう。 💫 実証済み結果： Lulu PressではClickUp自動化導入により従業員1人あたり1日1時間の時間削減を実現—仕事効率12%向上につながりました。

AI執筆書籍に関する法的・倫理的考慮事項

AI生成コンテンツに関する法的状況は依然として未確定である。

ほとんどの法域における著作権法は人間の著作性を保護するため、AIが原稿に大きく貢献した場合に問題が生じます。裁判所はまだ明確な判例を確立していませんが、初期の判決からは、純粋にAIが生成したテキストは著作権保護の対象とならない可能性があることが示唆されています。

これはいくつかの実用的な理由から重要です：

誰かがあなたの仕事を盗用し、著作権侵害の主張を行使できない

出版社は二次的権利を確保できないため契約を拒否する

所有権の問題が生じると、ライセンス契約は破談になる

規制の進化に伴い、将来の法的課題が浮上する

出版社は契約交渉時に著者にAI使用の開示を求めるケースが増えています。透明性を確保することで、将来的な紛争リスクを回避できるためです。現在ではAI生成コンテンツに特化した条項を契約書に明記し、著者に機械の関与範囲の確認を求めるケースも出てきています。

倫理の問題は法的課題と並行して存在する。読者は著者に真実性を求める。AIが章全体を起草し、大幅な修正なしに自身の名前で出版すれば、信頼を損なうリスクがある。ジャンルによって期待される内容は異なる：

技術マニュアルや参考書、 生産性向上書は 批判にさらされにくい

回顧録や個人的な物語には、本物の人間の経験が求められる

小説の読者は、作家の声と創造性を深く重視しています

学術論文には透明性のある方法論が求められる

実践的なアプローチ：AIをゴーストライターではなくツールとして活用する。創造性の痕跡が各ページに刻まれる時、法的曖昧さは重要性を失い、倫理的懸念も薄れていく。

ClickUpで本を完成させよう

書籍執筆には一貫性と忍耐力、そして数週間から数ヶ月に及ぶ仕事を遅滞なく支えるシステムが求められます。プロセスが断片的に感じられると、優れた草稿でさえ確信が持てなくなるのです。

ClickUpはアウトライン、章立て、修正、締切を一元管理。重要なタスクが忘れ去られたフォルダに埋もれることはありません。

コンテキストAI（ClickUp BrainとBrainGPT）は文書内で動作し、ツールを切り替えることなく下書き作成・修正・再考を支援。さらにAIエージェントと自動化機能がフォローアップ・進捗管理・定例更新を処理するため、プロジェクトは常に前進し続けます。

すべてを管理できる専用スペースで書籍を構築しましょう。今すぐClickUpに登録！ ✅

よくある質問（FAQ）

AI書籍作成ツールはプロンプトに基づいて書籍の大部分を自動生成しようとするのに対し、AIライティングアシスタントは執筆プロセスをサポートします。章立ての作成、アイデアの展開、セクションの書き直し、明瞭さの向上をサポートしながら、コンテンツと方向性の主導権は執筆者が保持できます。

あなたの声は選択から生まれる。アイデア、構成、トーン、最終的な表現はあなたが決める。AIは選択肢を提案するツールであって、意思決定を代行するものではない。出力結果を全て編集し、文章を自身の文体で再構築し、過去の執筆例をAIに学習させることで、一貫した表現を維持できる。

いいえ。AIは文法チェッカーとして機能し、文章を緊密化し矛盾点を指摘できます。人間のエディターは判断力、文脈理解、読者層・ペース・ニュアンスへの洞察をもたらします。AIは初稿作成に最適であり、人間のエディターは創造的執筆・推敲・最終品質管理を担当します。