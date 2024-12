マーケティング＆ライターのためのベストAIライティングプロンプト

2024年、ジェネレーティブAIライティングツールはもはや未来的な空想ではない。私たちの生活をより快適なものにしてくれる、多くの職場で応用される実用的なツールなのだ。

マーケティング担当者やコンテンツプロフェッショナルは、おそらく他の人よりもAIライティングツールを使用している。 マッキンゼーのレポート .

もしあなたがGenAIツールを使ってマーケティングコンテンツのアイデア出し、戦略立案、草案作成、編集を行っているなら、あなたはおそらく「generative pre-trained transformers」、ChatGPTの「GPT」*についてよく耳にしたことがあるだろう。GPTは、膨大なテキストデータで訓練された高度な言語モデルで、トピックやスタイルの幅広い範囲にわたって人間のようなテキストを理解し、生成することができます。

GPTの技術的な複雑さは複雑ですが、その力を活用する鍵は、よりシンプルな概念、プロンプトにあります。プロンプトとは、AIライティングツールに与える指示のことで、あなたのクリエイティブな意図とAIのアウトプットの橋渡しの役割を果たす。

優れたコンテンツを生み出すための経験則はシンプルだ:プロンプトが良ければ良いほど、結果も良くなる。

よく練られたプロンプトは、AIライティングツールが関連性のある効果的なコンテンツを生成できるように、コンテクストを提供し、望ましい結果を指定し、AIが仕事をするためのパラメーターを設定します。

プロンプトの書き方をマスターすることで、AIライティングツールの可能性を最大限に引き出し、目標に沿ったアウトプットとオーディエンスの共感を得ることができます。

このブログポストでは、マーケティング担当者やライター向けに調整された最高のAIライティングプロンプトをいくつかご紹介します。

AIライティングプロンプトを理解する

AIライティングプロンプトとは、生成型人工知能ツールに特定のコンテンツを生成させるためのユーザー入力のことです。 AIプロンプトとは、指示の設定であり、コンテンツの作成、データの分析、会話のシミュレーションなど、あなたが必要としていることをAIに指示します。

AIプロンプトの作成は、レストランで注文をするようなものだと考えてほしい。単にお腹が空いたと言うだけでなく、何を食べたいのか、どのような料理にしたいのかを指定するだろう。おそらくアレルギーのある食材を指定し、その料理と飲み物やデザートを組み合わせるだろう。同様に、AIと対話するときは、明確で具体的な指示を与えなければならない。

例えば、「来週の火曜日午前10時にチームミーティングのフレンドリーなリマインダー電子メールを作成する」というプロンプトを入力することができる。

AIプロンプトの種類

AIツールは驚くほど多機能ですが、プロンプトを効果的に使うには、さまざまなプロンプトの種類を理解することが重要です。プロンプトの種類は、事実情報を求めるものから創造性を刺激するものまで、特定のターゲットと目的に対応しています:

1.情報プロンプト

情報プロンプトは、特定の情報や事実の詳細を求めるために使用されます。検索エンジンのクエリに似ており、特定のデータや説明をモデルに求めます。

例:「成功するeコマースアプリの鍵機能は何ですか?

2.クリエイティブなプロンプト

クリエイティブ・プロンプトは創造性を刺激し、新しいアイデアを生み出します。ストーリーを書いたり、マーケティングコンテンツを作ったり、革新的なコンセプトをブレインストーミングしたりするのに使えます。

例:「未来都市についての短編小説を書いてください。

3.指導用プロンプト

プロンプトはステップバイステップの指示やプロセスを提供します。タスクやツールの使い方を説明するのに最適です。

例: 「ユーザーフレンドリーなモバイルアプリのインターフェイスを作成する方法を説明してください。

4.明確化プロンプト

明確化プロンプトは、さらなる説明や詳細を促します。特定のトピックについて、より詳しい情報やより深い理解が必要な場合に役立ちます。

例:「医療におけるAI活用の利点について詳しく教えてください。

5.比較プロンプト

比較プロンプトは、2つ以上のアイテムまたは概念を比較するようモデルに求めます。このタイプのプロンプトは、選択肢を検討し、十分な情報に基づいた意思決定を行うのに適しています。

例:「電気自動車とハイブリッドカーの長所と短所を比較してください。

6.仮定のプロンプト

仮説プロンプトは潜在的なシナリオや結果を探ります。将来の可能性を想像したり、what-ifの状況を分析したりするのに役立ちます。

例:「もし人類が火星に住めるようになったらどうなりますか?

7.分析プロンプト

分析プロンプトはデータや状況を分析または解釈します。分析プロンプトは、与えられた情報に基づいて、洞察を提供したり、結論を導き出したり、問題を解 決したりするために使用されます。

例: 「リモートワークが従業員の生産性に与える影響を分析する。

8.意見ベースのプロンプト

意見ベースのプロンプトでは、主観的な意見や見解を求めます。さまざまなトピックについて、異なる視点や個人的な考察を収集するのに最適です。

例:「仕事と生活のバランスを保つためのベストプラクティスは何ですか?

このようなタイプのプロンプトを理解することで、AIツールを効率的に使用し、特定のニーズに最も正確で創造的、かつ洞察力のある回答を提供することができます。

コンテンツマーケティングやSEOにおけるAIプロンプトの活用法

クリエイティブなアイデアのブレインストーミングからSEO戦略の微調整まで、 AIライティングツール はデジタル・マーケティングを再構築している。

AIツールがコンテンツ作成プロセスをどのように向上させ、効果的なSEO戦略を構築できるかをご紹介します:

1.コンテンツのアイデアを生み出す

一貫性のある質の高いコンテンツを発信することは、あらゆるSEO戦略にとって極めて重要だ。しかし、新鮮なアイデアを思いつくのは難しいものです。AIライティングプロンプトは、無限のコンテンツトピックをブレインストーミングするのに役立ちます。

プロンプト例:。 メインキーワード「エコフレンドリーなライフスタイル」をターゲットに、持続可能な生活に関するブログ記事を書いてください。読者の核となる検索意図を満たしながら、このトピックにアプローチするユニークでクリエイティブな角度のリストを提供してください。

2.知的なアウトラインを作る

AIは、必要不可欠な要素を盛り込みながら、独自の視点を取り入れる余地を持たせた詳細なアウトラインの作成をサポートします。このバランスにより、コンテンツが競合他社から際立ち、SEOのベストプラクティスに沿ったものになります。

プロンプト例:「"Benefits "というタイトルに基づき、"Benefits "は "Benefits "を意味する。 タイトル「The Benefits of a Plant-Based Diet」とメインターゲットキーワード「plant-based nutrition」に基づき、1500ワードのブログ記事の包括的なアウトラインを作成してください。トピックの一般的な側面と、独自の洞察でトピックを強化するための提案を含めてください。

3.魅力的なタイトルとメタディスクリプションの作成

タイトルとメタディスクリプションは、コンテンツに読者を惹きつけるために不可欠です。AIライティングプロンプトは様々な選択肢を生成し、注目を集めクリック率を向上させる完璧な組み合わせを簡単に見つけることができます。

プロンプト例:。 "デジタルデトックス "というキーワードをターゲットにしたい。このキーワードを含み、トピックを正確に反映した魅力的なブログ記事タイトルのリストを提供してください。

4.魅力的なイントロダクションの開発

AIは、PAS(problem-agitation-solution)モデルなど、実績のあるコピーライティングのフレームワークを使って、簡潔でインパクトのあるフックを起草することができます。

プロンプト例:*。 タイトルの「How to Reduce Screen Time for Better Sleep(より良い睡眠のためにスクリーンタイムを減らす方法)」に基づき、問題-agitate-solutionのフレームワークを使って、LinkedInの投稿のための簡潔で説得力のある冒頭のフックを提供してください。

5.長文テキストの書き方

もう一つの課題は、長文のコンテンツを作成することだ。AIツールから質の高いアウトプットを得るには、プロンプト内に関連キーワード、背景情報、具体的なデータなど、必要な情報をすべて含めること。声の調子、想定読者、キーワードをプロンプトに設定することで、AIが関連性の高いコンテンツを生成するようになる。

プロンプト例:。 ブログのトピックAhrefsで優れたコンテンツを作成する方法に関する専門家のヒント 声の調子:「プロフェッショナル 想定読者: 「SEOの専門家、マーケティング担当者、ウェブサイトの所有者

6.キーワードリストをトピッククラスターに変換する

SEOを改善するには、関連キーワードを中心にトピッククラスターを構築することが不可欠だ。AIはキーワードを意味のあるクラスターに整理し、コンテンツのプランニングや構成を効果的に行うのに役立ちます。

プロンプト例:*。 パーソナルファイナンスに特化した新しいウェブサイトの構成をプランニングしています。"予算 "に関連するキーワードのファイルをダウンロードしました。これらのキーワードをトピッククラスターに整理し、テーブルフォーマットで提示してください。

7.トピック・オーソリティの強化

トピカル・オーソリティを獲得するには、特定のテーマに関する質の高いコンテンツをコンスタントに公開することが必要です。AIは既存のコンテンツを評価し、ニッチにおけるオーソリティを強化するための改善点を提案します。

プロンプト例 デジタル・マーケティングに関する私のウェブサイトの専門的権威を分析したい。添付ファイルには完全なサイトマップのコピーが含まれています。各ブログ記事がSEOのコアトピックとどのように整合しているかを評価してください。 コンテンツマーケティング .トピック・フォーカスを薄めそうな投稿にはフラグを立てる'.

8.書き方をカスタマイズする

あなたの過去の仕事をAIにトレーニングさせることで、生成されるコンテンツがあなたの個人的な声や調子と密接に一致するようにすることができる。

プロンプト例:。 私の仕事は "リモートワークの生産性 "についての記事を書いています。いくつかのセクションは書きましたが、残りの部分について助けが必要です。スタイル、声、調子、構成を説明し、同じスタイルで新しいセクションを作成してください。

AIライティングのプロンプト例

ソーシャルメディアでの存在感を高めたい場合も、電子メールマーケティングの努力を微調整したい場合も、これらのサンプルAIライティングプロンプトが望ましい結果を得るのに役立ちます:

1.ブレーンストーミングとアイデア発想

AIライティングツールの最もエキサイティングな用途の1つは、ブレインストーミングやアイデアの創出を支援する機能です。例えば、以下のプロンプトの一部を使用することができます:

例えば、以下のようなプロンプトを使用することができます。

製品イノベーション: 「利便性とエネルギー効率を高める次世代スマートホームデバイスの斬新な機能をブレインストーミングする

「利便性とエネルギー効率を高める次世代スマートホームデバイスの斬新な機能をブレインストーミングする 環境意識の高い若者をターゲットにした、環境に優しいファッションアクセサリーの新ラインのための創造的なマーケティングキャンペーンのアイデアを生み出す」。

2.コンテンツのローカライズ

特定の地域市場や視聴者層に響くようにコンテンツを適合させるためのプロンプトを調整します。例:文化的嗜好や地理的な考慮に合わせて、モバイルバンキングのトレンドについて説明するコンテンツのローカライズされたバリエーションを生成するよう AI に要求できます。

3.教育的ブログ記事

視聴者を教育する有益なブログトピックのプロンプトを生成します。例), 銀行業界における顧客サービスの向上におけるAIの影響について、AIが生成したコンテンツやソーシャルメディアへの投稿を依頼し、実用的な洞察や業界分析を提供する。

プロンプト:"銀行業務における顧客サービスの変革におけるAIの役割 "というタイトルの有益なブログ記事を書いてください。AIの採用動向に関するケーススタディや専門家の洞察を含めてください』。

4.インタラクティブなクイズと投票

視聴者のエンゲージメントを高めるインタラクティブなクイズや投票のための魅力的なプロンプトを作成します。例:AIを使用して、個人財務管理のヒントに関するクイズや、デジタルバンキングサービスにおける顧客の嗜好に関する投票を作成できます。

5.電子メール・ニュースレターのコンテンツ

注目を集め、インタラクションを促す電子メール・ニュースレターのプロンプトを開発しましょう。金融リテラシーのヒントを促進したり、投資戦略に関する今後のウェビナーを告知するような件名、前見出し、コンテンツをリクエストする。

プロンプト:『「高度な投資戦略」に関する今後のウェビナーを告知するニュースレターを作成してください。魅力的な件名、プレヘッダー、ウェビナーの詳細を含めてください。

6.ソーシャルメディアキャンペーン

ブランドの可視性とエンゲージメントを高めるソーシャルメディア投稿のプロンプトを作成する。 例えば、顧客の成功事例を取り上げたInstagramのキャプションや、フィンテックのイノベーションと金融サービスへの影響について議論するLinkedInの投稿を作成するようAIに促す。

7.ビデオスクリプトのアイデア

AIを使って、説明ビデオや製品デモ用のビデオスクリプトのアウトラインを作成する。家計簿アプリの機能と利点を効果的に伝えるスクリプトを作成します。

プロンプト:『当社のAIを搭載したチャットボットが金融機関の顧客サービスをどのように向上させるかを実演する説明ビデオのスクリプトを概説してください。

8.ホワイトペーパーまたは電子書籍の概要

業界固有のトピックに関する包括的なホワイトペーパーや電子書籍の執筆やアウトラインを作成するためのプロンプトを生成します。例:デジタルバンキング技術の新たなトレンドや、金融サービスにおける消費者行動に関する調査結果を掘り下げるアウトラインの作成をAIに依頼することができます。

プロンプト:「"デジタル支払いの未来 "に関するホワイトペーパーのアウトラインを作成してください。ブロックチェーン技術、モバイルウォレット、規制の影響に関するセクションを含めてください。

9.SEOに最適化されたコンテンツ

検索エンジンの可視性を高めるSEOフレンドリーなコンテンツを開発するためのプロンプトを作成する。例えば、関連キーワードに最適化された実践的なファイナンシャルプランニングのヒントや投資戦略に焦点を当てたブログ記事のタイトルやアウトラインをAIに生成してもらう。

プロンプト:"2024年のパーソナルファイナンスアプリトップ10 "のSEOフレンドリーな記事タイトルとアウトラインを生成してください。ユーザビリティ、機能、ユーザーレビューにフォーカスしてください。

10.カスタマーの声とケーススタディ

AIを使って、本物の顧客の声とケーススタディを作成する。AIに実際の成功事例を紹介するコンテンツを作成させ、貴社の製品が特定の課題をどのように解決しているかを説明させる。

プロンプト:当社のフィンテック・ソリューションがどのようにビジネスの業務効率と顧客満足度の向上に貢献したかを紹介する顧客の声を作成してください」。

プロンプト:以下のテキストに文法、句読点、スタイルのエラーがないか確認してください。トーンに一貫性があり、プロのビジネスブログにふさわしいことを確認してください。複雑な文章があれば強調し、読みやすさを向上させるために、よりシンプルな代替案を提案してください。また、テキスト全体が明瞭で一貫しているかもチェックしてください。

AIが生成したコンテンツの成功例を探る

AIが生成したコンテンツの成功例をいくつか紹介しよう。さまざまな組織がAIを活用して目覚ましい結果を出していることに注目だ:

AIの効率性と人間の専門知識を融合させることで、オーガニック検索から毎月数十万人が訪問する結果となっている。バンクレートのドメインの信頼性と著者は、徹底した編集者による監視と相まって、高いランキングと信頼性を維持しています。

2.TV 2 Fynのクリックスルー率(CTR)向上

デンマークのニュース局、TV 2 Fyn、 はAIが作成した見出しを使った実験を行った。 を使って記事のエンゲージメントを高める実験を行った。ChatGPTを使い、複数の見出しのバリエーションを作成し、A/Bテストを行い、人間が生成した見出しとのパフォーマンスを比較した。

経由 TV 2Fyn この成功は、AIが魅力的でクリックされやすい見出しを作成し、オンラインコンテンツのエンゲージメント率を高める可能性を強調している。

3.ブルームバーグの決算説明会要約

ブルームバーグはAIを活用し、コンテンツ作成とリサーチのワークフローを強化している。彼らは次のように紹介した。 AIを活用した決算電話要約 iOSとAndroidのブルームバーグ・プロフェッショナル・アプリを含むモバイル・アプリでは、*ドキュメント検索が改良された。

AIを活用した決算電話要約により、アナリストは複雑な財務情報から鍵になる洞察を素早く抽出することができます。何百万もの信頼できる文書を自然言語処理で検索するドキュメント検索機能と組み合わせることで、これらのツールは重要な情報を見つけるために必要な時間を大幅に短縮し、リサーチワークフロー全体を強化します。

4.GrammarlyのAI搭載ライティング・アシスタント

Grammarlyは、世界中の何百万人ものユーザーにとって不可欠なツールとなっており、文法、スペル、明瞭さを向上させるリアルタイムなライティング支援を提供している。参考 AIアルゴリズムを統合することで Grammarlyは、電子メールや文書からソーシャルメディアへの投稿に至るまで、様々なプラットフォームでユーザーが洗練されたプロフェッショナルなコンテンツを作成できるよう支援する。このツールは個人のライティングスキルを向上させるだけでなく、コンテンツがエラーフリーで読みやすいことを保証する。

効果的なAIプロンプトを書くためのヒント

AIライティングのための効果的なプロンプトを作成するには、生成されたコンテンツの明確性、具体性、関連性を確保するためのいくつかの戦略的アプローチが必要です。ChatGPT用のプロンプトを作成する場合、いくつかのステップを踏むことで、受け取った回答が有用で関連性のあるものになります。

これらのステップを詳しく見ていきましょう:

1.役割を割り当てる

まずはじめに、「Act as if...」というテクニックを使って、ChatGPTに役割を与えます。例えば、「あなたは[役割]を引き受けます」と言うことで、ChatGPTにソーシャルメディアの専門家として行動してほしいのか、思いやりのある話し手として行動してほしいのか、自己啓発コーチとして行動してほしいのか、あるいは他の何かとして行動してほしいのかを指定することができます。

2.明確で、説明的で、正確なタスクを与えてください。

次に、ChatGPTにやってほしいことを具体的に伝えましょう。例えば、「ブログ記事を書いてください」と言うのではなく、「猫好きの読者のために、面白い話を含み、質問で終わり、私のジンジャーキャットであるオーランドについて言及し、キャットフードの[ブランド名]について言及する、6段落の一人称のブログ記事を書いてください」と言うことができます。必要であれば、まず見出しの選択肢を求め、次に要約を求め、最後にメインコンテンツを求めるなど、大きなタスクを小さなタスクに分解する。

3.文脈をプロバイダーする

プロンプトに、ChatGPTのパフォーマンスを上げるのに役立ちそうなことをすべて含める。 必要なものを詳しく説明し、好みのライティングスタイル、テキストの目的、シーンを設定するための背景情報を含めてください。

4.例を挙げてください。

例文は、AIが希望するスタイルを模倣し、あなたの期待に応えるのに役立ちます。SOPの場合は、望ましいスタイルに合うものを含める。例は複数のソースから得ることができ、あなた自身のものである必要はありません。

5.ルールを作る

例えば、2列のテーブルで出力してほしいとか、文例で出力してほしいとか、5歳児でもわかるように簡単に説明してほしいとか、ルールを明確にしましょう。ルールが具体的であればあるほど、ChatGPTはよりクリエイティブな仕事をすることができます。

6.制約の作成

AIにやってほしいことと、やってほしくないことを分ける。望ましくない結果を避けるための制約をリストアップする。 これらは、「1つの単語で十分なときに2つの単語を使わない」、「イディオムを使わない」といった具体的なものでよい。

7.評価と反復

プロンプトを改良する準備をしておきましょう。忍耐と反復が鍵である。結果を評価し、変更を加え、アウトプットが向上するかどうかを確認します。プロンプトを保存しておき、完璧なレシピが見つかるまで時間をかけて改良します。

8.キーワードとキーフレーズを取り入れる

例えば、デジタルマーケティングに関するプロンプトでは、「SEO」、「コンテンツ戦略」、「ソーシャルメディアエンゲージメント」などの具体的な用語を含めることで、AIが文脈を理解し、ターゲットとなる洞察を提供できるようになります。

9.複数のプロンプトを組み合わせる

複数のプロンプトを組み合わせることで、AIが生成するコンテンツの深さと範囲を広げることができます。例えば、「ブロックチェーン技術の基本について説明してください。金融や医療への応用例を挙げてください。

10.AIプロンプトで「やること」と「やらないこと」を使い分ける

プロンプトに明確なガイドラインを盛り込むことで、AIの回答を最も望ましいトーンや方向に導くことができます。インスタンスンス「再生可能エネルギーの利点について説明してください。環境面でのメリットを強調すること。特定のブランドについてはメンションしないでください。

コンテンツ作成プロセスを強化するAIツールの利用

良いプロンプトを作成するためにこれらのヒントを覚えておくことは役立ちますが、あなたのニーズに完全に合わせたコンテンツを作成するには、強力なAIツールが必要です。

インスタンスンス、 クリックUp文法、スタイル、ボキャブラリー、全体的なまとまりに関するリアルタイムな提案を提供し、ライティングの質を向上させます。

スペルチェック機能: 文書やタスクのスペルミスを自動的にチェックし、コンテンツにミスがないことを保証します。

文書やタスクのスペルミスを自動的にチェックし、コンテンツにミスがないことを保証します。 AIクイック返信: あなたが完璧なトーンを維持する助け、メッセージへの迅速な、文脈に応じて適切な返信を生成します。

あなたが完璧なトーンを維持する助け、メッセージへの迅速な、文脈に応じて適切な返信を生成します。 テーブルの作成: 豊富なデータと洞察を含むテーブルを作成することができます。

豊富なデータと洞察を含むテーブルを作成することができます。 テンプレートの作成: 特定のニーズに合わせたタスク、ドキュメント、プロジェクトのテンプレートを即座に生成します。

特定のニーズに合わせたタスク、ドキュメント、プロジェクトのテンプレートを即座に生成します。 音声をテキストに変換し、AIを使ってミーティングやクリップからの質問に回答します。 * AI Knowledge Manager (AIナレッジマネージャー)

AI Knowledge Manager (AIナレッジマネージャー) インスタントアンサー: クリックアップに接続された仕事からコンテキストに基づいた正確な回答を瞬時に提供します。

クリックアップに接続された仕事からコンテキストに基づいた正確な回答を瞬時に提供します。 ワークスペースQ&A: ワークスペースに関連するコンテンツを作成・検索できるため、手動検索の時間を節約できます。

を使用することもできます。

/を使用することもできます。 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /%href/

すべてのドキュメントを1つの場所に保存し、コンテンツの整理とアクセスを容易にします。ドキュメントを効果的に構成するために、ネストされたページを作成したり、テンプレートを使用したり、リッチフォーマットを追加したりすることができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-16.gif クリックUpドキュメント /%img/

ClickUp Docsで、AIが作成したコンテンツを保存し、チームとリアルタイムでコラボレーションしよう。

ClickUp Docsが提供するその他の機能をご紹介します:

ドキュメントハブ: The /参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/14235667017495-Docs-Hub ドキュメントハブ /%href/ は、すべてのドキュメントを一元管理する場所を提供します。ドキュメントの検索、並べ替え、フィルタリングが可能で、必要な情報を簡単に見つけることができます。

The /参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/14235667017495-Docs-Hub ドキュメントハブ /%href/ は、すべてのドキュメントを一元管理する場所を提供します。ドキュメントの検索、並べ替え、フィルタリングが可能で、必要な情報を簡単に見つけることができます。 バージョン管理: ClickUp Docsはバージョン履歴をサポートしており、変更点を追跡し、必要に応じて以前のバージョンに戻すことができます。

ClickUp Docsはバージョン履歴をサポートしており、変更点を追跡し、必要に応じて以前のバージョンに戻すことができます。 リアルタイムコラボレーション: チームでリアルタイムにドキュメントを編集できます。タグは /タグを付けることができます。 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309646134295-Intro-to-comments コメント /を付けることができます。 アクションアイテムを割り当てたり、テキストを追跡可能なタスクに変換することで、全員が同じページにいることができます。

チームでリアルタイムにドキュメントを編集できます。タグは /タグを付けることができます。 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309646134295-Intro-to-comments コメント /を付けることができます。 アクションアイテムを割り当てたり、テキストを追跡可能なタスクに変換することで、全員が同じページにいることができます。 共有リンク: あなたのドキュメントへのリンクを作成し、ワークスペース外の個人とコンテンツを共有することができます。ビューのみから完全な編集権限まで、アクセスレベルを制御できます。

あなたのドキュメントへのリンクを作成し、ワークスペース外の個人とコンテンツを共有することができます。ビューのみから完全な編集権限まで、アクセスレベルを制御できます。 タスクとの統合:*。 ドキュメントをタスクにリンクされる 魅力的で魅惑的なコンテンツを簡単に作ることができます。

ClickUp's ChatGPT Prompts for Writing Templateでコンテンツ作成プロセスを向上させましょう。

このテンプレートを使えば、次のことができます:

アイデアを生み出す: 記事、ブログ、様々なコンテンツの新鮮なアイデアを素早く思いつく。

記事、ブログ、様々なコンテンツの新鮮なアイデアを素早く思いつく。 説得力のあるストーリーを作成する: 読者の注目を集めるユニークで魅力的なストーリーを開発する

読者の注目を集めるユニークで魅力的なストーリーを開発する Brainstorm new topics: あなたの文章を強化するための新しいトピックや革新的なアプローチを探る

このテンプレートの鍵機能は以下の通りです:

プロンプト :ネストされたClickUpドキュメント内の200の一般的なライティングプロンプトにアクセスできます。

:ネストされたClickUpドキュメント内の200の一般的なライティングプロンプトにアクセスできます。 カスタムビュー: 様々なビューを使用してストーリーを整理・管理できます。 /参照 https://clickup.com/features/views。 クリックUpビュー /を使用してストーリーを整理・管理できます。 ボードやカレンダーのような様々な機能を使って、ストーリーを整理・管理できます。

様々なビューを使用してストーリーを整理・管理できます。 /参照 https://clickup.com/features/views。 クリックUpビュー /を使用してストーリーを整理・管理できます。 ボードやカレンダーのような様々な機能を使って、ストーリーを整理・管理できます。 プロジェクト管理:時間追跡、リマインダー、リレーションシップ、見積もり時間などの機能で執筆プロジェクトを強化します。

またお読みください:* AIをドキュメンテーションに活用する方法

AIライティング・プロンプトの今後の応用と可能性

ChatGPTの記録的なユーザー数増加からも明らかなように、プロンプト作成AIは変革的な進化を遂げようとしています。企業によるジェネレーティブAIの採用は最近、以下のように急増している。 54%から72%へ .このテクノロジーは普及しているだけでなく、ミレニアル世代とZ世代に大いに受け入れられている。

現在の機能を超えて、コンテンツ作成のための洗練されたツールになることが期待されている。私たちは、次のような進歩を期待できる:

超パーソナライズされたプロンプト:/AIは、個々のユーザーの嗜好、書き方、ターゲットオーディエンスに基づいてプロンプトを調整する。

プロンプトは言語的・文化的ニュアンスをシームレスにナビゲートし、グローバルなコンテンツ作成を可能にする。

創造的な探求: AIは革新的で型にはまらないプロンプトを生成し、創造性の限界を押し広げます。

AIは革新的で型にはまらないプロンプトを生成し、創造性の限界を押し広げます。 **AIは膨大なデータセットを分析し、コンテンツのパフォーマンスを最適化することで、データに裏打ちされたプロンプトを提案します。

業界固有のプロンプト:法律、医療、金融などのフィールドに合わせたプロンプトを提供することで、精度と効率を向上させます。

この進化により、コンテンツ作成者は、より高品質で関連性の高いコンテンツを加速度的に制作できるようになる。

コンテンツ作成を変革するAIの役割

AIはコンテンツ作成の状況を急速に変えつつある。初期フェーズを自動化し、アイデアを提案し、ライティングの質を高めることで、作成者はより高度な戦略と創造性に集中することができる。

ClickUp BrainのようなAI主導の機能を持つツールは、ワークフローを簡素化し、生産性を高めるために、このような進歩をどのように統合できるかを示しています。AIが進化するにつれ、人間の創意工夫と人工知能がシームレスに連携し、卓越したコンテンツを大規模に生産する未来が予想されます。 ClickUpに登録する 今すぐ登録して、アイデア出しから出版までをより早く!