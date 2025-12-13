[年]版 Sendible の代替ツール＆競合サービス ベスト11（無料＆有料）

ソーシャルメディア投稿を手動で公開したり、スケジュールをスプレッドシートで管理したりする必要がなくなれば、ソーシャルメディア管理の生産性が向上します。
Sendibleのようなツールが人気を博した理由です。投稿のスケジュール設定、コンテンツの共同作業、複数のソーシャルアカウント管理を単一のダッシュボードから行えるためです。
ただし、すべてのユーザーに適しているわけではありません。G2の多くのユーザーが、有料ソーシャルメディア投稿の管理に関する問題や、スーパー管理者設定の不足を報告しています。
では、Sendibleの代替ツールを検討する準備が整っている場合、どのような選択肢があるでしょうか？
試す価値のあるトップツールを見てみましょう。
Sendibleの主要代替ツール一覧
主要なSendible代替ツールの概要と、各ツールの比較表をご紹介します。
|ツール名
|主な機能
|最適な用途
|価格*
|ClickUp
|組み込みAI、タスク管理機能、作業負荷を可視化する15種類以上のカスタムビュー、簡単な自動化、エージェント型ワークフロー
|ソーシャルチームのためのオールインワンワークスペース。計画立案、コンテンツ作成、コラボレーション、レポート作成を一元管理
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Hootsuite
|OwlyGPTでAIアシスタントを、ホワイトボードでビジュアルプランニングを、Heatmapsでエンゲージメント分析を
|マルチチャネルのソーシャルメディア運用を管理する大規模チーム
|無料試用版あり；有料プランは月額99ドルから
|Buffer
|シンプルなスケジューラー、エンゲージメント受信トレイ、AIキャプション生成ツール、ランディングページビルダー
|無制限の投稿スケジュール設定とシンプルな分析機能を望む個人作成者や小規模チーム向け
|Free Foreverプランあり；有料プランは月額6ドル
|Sprout Social
|SmartQスケジューリング、一括投稿、ブランド監視、CRM連携
|企業レベルの分析とソーシャルリスニングを必要とするチーム
|無料試用版あり；月額249ドルから
|Zoho Social
|コンテキストAI、洞察を得るAI搭載ダッシュボード、ノーコードAIエージェント、AI搭載カレンダー
|既にZohoエコシステムを導入しているビジネス様
|Free Forever；月額10ドルから
|アゴラパルス
|統合受信トレイ、ソーシャルリスニング、自動モデレーションルール、競合他社レポート
|競合他社とのベンチマークやソーシャル受信トレイが必要な代理店
|コンテキストAI、洞察を得るAI搭載ダッシュボード、ノーコードAIエージェント、AI搭載カレンダー
|Later
|ビジュアルカレンダー、パフォーマンスグループ向け投稿タグ、インフルエンサー発見、メディア管理
|Instagram、Pinterest、TikTok向けコンテンツのプランを立てるビジュアルファーストブランド
|無料試用版あり；月額25ドルから
|Loomly
|統合型ソーシャル受信トレイ、高度なリスニング機能、詳細な分析、承認ワークフロー
|カレンダーを最優先にしたワークフローを求めるチーム
|カスタム価格設定
|CoSchedule
|色分けされたタスク、Miaエディター、Headline Studio、タスクテンプレート
|ブログ、ニュースレター、ソーシャル投稿を一元管理するカレンダーを求めるマーケティングチーム向け
|無料カレンダーが利用可能。料金は月額29ドルから。
|SocialBee
|コンテンツカテゴリ、自動リサイクル、戦略立案のためのソーシャルメディアコパイロット
|カテゴリーベースのスケジュール管理に依存するビジネス
|無料試用版付き、有料プランは月額29ドルから
|ContentStudio
|マルチフォーマット対応コンテンツカレンダー、AIコンテンツツール、RSS自動化、メディア検索、リンク追跡
|マルチチャネルでのコンテンツ発見とAI駆動型公開を求めるTeams向け
|試用版あり；有料プランは月額29ドルから
Sendibleの代替ツールで重視すべきポイントとは？
2009年にGavin Hammarによって設立されたSendibleは、代理店やブランド向けに設計されたソーシャルメディア管理ツールです。主要なソーシャルメディアネットワークすべてと接続し、キャンペーン管理のためのコンテンツカレンダーを提供します。
Sendibleの代替ツールを選ぶ際に重視すべきポイントは以下の通りです：
- AI搭載カレンダー：投稿スケジュールだけでなく、AIを活用してコンテンツワークフローを自動整理するプラットフォームを選びましょう。最適な投稿時間を提案し、空白期間を可視化し、SNSスケジュールの競合を解決。マーケティングプランを統一カレンダーで一貫して管理します。
- シームレスなアプリ連携：チャット、ビデオ、ドキュメント、タスク、カレンダーを、操作しやすい単一インターフェースでサポート
- 統合検索とナレッジアクセス：ソーシャルメディアAIツールにより、接続された全アプリとデータソースを横断検索可能
- カスタマイズ可能なワークフローとビュー：チームの作業スタイルに合わせたステータス、ボード、タイムライン、自動化を設定可能
- リアルタイム共同作業ツール：チャット、共同編集、共有ダッシュボード、ライブソーシャルメディア分析をサポートし、全員の連携を強化します
- 高度なレポート作成機能： マルチチャネル分析、AIを活用したレポート作成、エクスポートオプションを提供し、ソーシャルメディアのパフォーマンスを好みの方法で追跡可能
- 強力な承認とコンプライアンス管理：多層承認、バージョン履歴、アクティビティログを提供し、コンテンツの正確性とブランド整合性を維持します
- コンテクストAI: 投稿・ブリーフ・チャットを理解し、ワークスペース全体から抽出したブランドに合致した文案や回答を生成するコンテクストAI
🧠 豆知識： AIを活用するチームは既に優位性を実感しています。マーケターの4分の1以上が、AIを活用したコンテンツが人間だけのコンテンツよりも実際に高い成果を上げていると回答しています。
⚡ テンプレートアーカイブ：生産性向上に役立つ無料ソーシャルメディアテンプレート
Sendibleに代わる最適な選択肢
1. ClickUp（ソーシャルメディアプロジェクト管理に最適）
複数の連携されていないツールでソーシャルメディアを管理すると、すべての関連性を把握しにくくなります。
世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、複数のツール、ドキュメント、会話、ワークフローを単一のプラットフォームに集約します。コンテンツカレンダーやクリエイティブアセットからチームディスカッションや分析まで、すべてが一箇所にまとまります。
ClickUpマーケティングプロジェクト管理ソフトウェアが、いかに業務を効率化するか見てみましょう。
ClickUp BrainとDocsでコンテンツ作成を加速
ClickUp Brainは組み込み型AIアシスタントとして、ソーシャルメディアコンテンツ作成の自動化を支援し、実際の仕事に基づいたインサイトを生成します。単体のチャットボットとして動作するのではなく、チームが計画・制作しているすべての仕事の文脈を包括的に把握して機能します。
AIを活用したマーケティングの方法が気になるなら、このビデオが始め方とやることのヒントを提供します。
コンテンツマーケティングでAIを活用し、最大の効果を得る方法：
- コンテンツ作成を高速化：投稿アイデア、ブリーフ、メモを、ワークスペース内で直接、すぐに使えるキャプション、ハッシュタグ、スクリプトに変換
- クリエイティブアセット生成：ワークスペース内で直接画像を生成し、プラン段階におけるモックアップ、コンセプト草案、プレースホルダービジュアルの作成を迅速化します
- スマートな再利用：コンテンツを再編集せずに、複数のトーンやフォーマットへ変換
- 長いフィードバックループを要約する： 長文のコメントスレッド、修正メモ、戦略会議を簡潔な要約にまとめ、変更点を素早く把握できるようにします
- 市場と競合分析： アンケート、ソーシャルフィードバック、レビューをアップロードし、ClickUp Brainがトレンド、パターン、感情分析、コンテンツ戦略に活用できる実用的なインサイトを特定します
投稿アイデアやコンテンツ下書きをClickUp Docsに保存し、チームメイトとリアルタイムで共同編集。チームコラボレーション機能のためだけにGoogle ドキュメントに切り替える必要はありません。
💡 プロの秘訣： ClickUpドキュメントでは許可管理が可能です。例えば、閲覧者には「閲覧のみ」、レビュー担当者には「コメント」、信頼できる共同作業者には「編集」または「完全編集」許可を付与しましょう。
ソーシャルメディアのワークフローをプラン・割り当て：ClickUpタスクで実現
ClickUpタスクはそこから引き継ぎ、ソーシャルメディアコンテンツのワークフローを精密にプランできます。キャプションのレビュー、グラフィックデザイン、ビデオ撮影、ストック画像の調達など、タスクを作成可能です。
自動化とAIエージェントに雑務を任せましょう
ClickUpの自動化機能、AIエージェント、Brainが反復作業を引き継ぎます。
具体的には、下書きが完成した際のタスク割り当て、デザイン承認時のステータス更新、投稿の適切なフォルダ移動、レビューが必要な際の関係者への通知などが挙げられます。
AIエージェントはさらに一歩進みます。数十のルールを積み重ねる代わりに、エージェントに望む結果を伝えるだけで済みます。「このキャプションを確認する」「デザインチームに転送する」「ソーシャル担当者に割り当てる」「修正完了時にステータスを更新する」と指示すれば、エージェントが自律的にロジックを処理します。タスク、コメント、フォーム、アセット、ブリーフから文脈を解釈し、次のアクションを決定します。
ClickUpカレンダーで投稿日を追跡しましょう
ClickUpのAI搭載カレンダーは、コンテンツタスクやソーシャルメディアミーティングを最適なタイミングで自動スケジュールし、管理を容易にします。タスクを特定の日付にドラッグ＆ドロップで配置でき、外部カレンダーとの同期も可能です。週単位や月単位のプランを一目で確認できます。
ミーティング終了後、検索可能な議事録とAI生成の要約が提供され、決定事項や次のステップを瞬時に把握できます。
ClickUpダッシュボードで業務を調整・最適化
ClickUpダッシュボードは、ソーシャルメディアワークフローをリアルタイムで一元管理します。タスク量やステータス傾向、ボトルネックや期限超過タスクを追跡可能です。
事前作成済みテンプレート
ClickUpは1000以上の既製テンプレートを提供し、情報を即座に活用できます。
例えば、ClickUpのソーシャルメディアテンプレートは、ソーシャルメディア投稿のプランとスケジュールを一元管理するフレームワークを提供します。プラットフォーム別、キャンペーン別、ステータス別（下書き、スケジュール済み、公開済み）に投稿を整理し、期日を管理しながら、視覚的なコンテンツカレンダーを明確に保てます。
あるいは、効果的なソーシャルメディア戦略を構築し、事前に投稿をスケジュールしたい場合は、ClickUpのソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレートをお試しください。
ClickUpの主な機能
- チームと視覚的にブレインストーミング：ClickUpホワイトボードでアイデア、キャンペーンフロー、コンテンツプランをリアルタイムに可視化
- すべてのミーティングを自動記録：ClickUp AIノートテイカーでクライアントとの通話を記録し、要約を生成、アクションアイテムを抽出
- ワークスペースを離れることなく即座に共同作業：ClickUpチャットを活用して新たなアイデアを議論し、ファイルを共有し、チームメイトをタグ付けし、すべての会話をタスクやコンテンツプランに直接紐づけて管理しましょう
- 思考通りに作業を表示：ClickUpカスタムビューでリスト、ボード、カレンダー、タイムライン、テーブルを切り替え、ワークフローに合ったフォーマットで進捗を確認
- すべてのマーケティングツールを一元管理：ClickUp Integrationsで1,000以上のアプリとマーケティングデータを同期し、仕事・資産・会話を統合しましょう
ClickUpの制限事項
- ClickUpは利用可能な機能の範囲が非常に広いため、初めて利用するユーザーには圧倒される可能性があります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
G2ユーザーの声：
ClickUpはコンテンツとマーケティングチーム全体が1か所で整理整頓できるツールです。タスクや期限からドキュメント、コメント、フィードバックまで、ツールを切り替えずに管理できる点が気に入っています。ダッシュボードでプロジェクト進捗が一目で把握でき、ビュー（リスト、ボード、カレンダー）をカスタマイズできるため、各メンバーの作業スタイルに合わせて柔軟に利用できます。SlackやGoogle Driveとの連携機能も大幅な時間短縮につながっています。
ClickUpはコンテンツとマーケティングチーム全体が1か所で整理整頓できるツールです。タスクや期限からドキュメント、コメント、フィードバックまで、ツールを切り替えずに管理できる点が気に入っています。ダッシュボードでプロジェクト進捗が一目で把握でき、ビュー（リスト、ボード、カレンダー）をカスタマイズできるため、各メンバーの作業スタイルに合わせて柔軟に利用できます。SlackやGoogle Driveとの連携機能も大幅な時間短縮につながっています。
📮ClickUpインサイト：回答者の62%がChatGPTやClaudeのような対話型AIツールを利用しています。 使い慣れたチャットボットインターフェースと、コンテンツ生成やデータ分析など多岐にわたる能力が、様々な役割や業界で人気を集める理由かもしれません。
ただし、ユーザーがAIに質問するたびに別のタブに切り替える必要がある場合、関連する切り替えコストとコンテキスト切り替えの負担が時間の経過とともに累積します。
ClickUp BrainGPTなら話は別です。ワークスペースに常駐し、作業内容を把握。プレーンテキストプロンプトを理解し、タスクに極めて関連性の高い回答を提供します！ClickUpで生産性を2倍に高めましょう！
2. Hootsuite（大規模なマルチチャネルソーシャルメディア運用管理に最適）
Hootsuiteはオールインワンのソーシャルメディア管理プラットフォームで、コンテンツのプラン立案、アクティビティの監視、パフォーマンス分析を支援します。
複数の関係者を管理する場合、ソーシャルメディアのスケジュール設定、レポート作成、リスニング、コラボレーションなど、すべてを一箇所に集約することで大幅な時間短縮が実現します。
プラットフォーム内の事前構築済みダッシュボードにより、経営陣への分析結果の提示が容易になります。有料・オーガニック両チャネルの統合機能に加え、キャンペーンを円滑に進めるための承認フローも備えています。
Hootsuiteが提供するAIアシスタント「OwlyGPT」。このソーシャルメディアAIアシスタントは、数百万件の高パフォーマンス投稿とプラットフォームのベストプラクティスを学習済み。ブランドに合ったキャプション作成、投稿アイデアの生成、既存コンテンツの再活用までをサポートします。
さらにハッシュタグの提案、トーンの改善、各SNSに合わせた文言調整も実施。Hootsuiteのコンポーザーに直接組み込まれたAIが、スケジュールワークフローにシームレスに統合されます。
Hootsuiteの主な機能
- Composerウィンドウから直接Canvaテンプレートにアクセスし、投稿を素早くデザイン
- 一括ソーシャルメディアスケジューラーで最大350件の投稿を一度にスケジュール
- コンテンツマーケティングのKPI（ビュー、エンゲージメント、クリック数など）や詳細な広告・メッセージングレポートを監視
Hootsuiteのリミット
- モバイルアプリは承認ワークフローツールやその他の必須機能が不足しているため、シンプルすぎる印象を受けます
Hootsuiteの料金プラン
- 30日間の無料試用版
- スタンダード: ユーザーあたり月額149ドル
- アドバンスド: ユーザーあたり月額399ドル
- 企業: カスタム価格
Hootsuiteの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (6600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (3700件以上のレビュー)
実際のユーザーはHootsuiteについてどう評価しているのか？
G2ユーザーの声：
私はフィンテックSaaS企業のソーシャルアカウントを管理しています。すべてを一箇所に集約できる利便性は格別です。一日中、LinkedIn、Twitter、Facebookに個別にログインする必要がありません。カスタム可能なストリームにすべてが表示され、いつでも確認できるのです。
私はフィンテックSaaS企業のソーシャルアカウントを管理しています。すべてを一箇所に集約できる利便性は格別です。一日中、LinkedIn、Twitter、Facebookに個別にログインする必要がありません。カスタム可能なストリームにすべてが表示され、いつでも確認できるのです。
ClickUpの優位性：BrainGPTはAI搭載のデスクトップコンパニオンとして、ソーシャルメディア管理をシームレスかつ効率的に実現します。コンテンツカレンダー、分析ツール、メッセージングプラットフォームとの深い連携により、すべてのソーシャルメディアタスクを単一の統合ワークスペースに集約します。
音声入力で投稿アイデアをブレインストーミングしたり、キャプションの下書きを作成したり、ハンズフリーでコンテンツをスケジュールできます。複数の最先端AIモデルが、魅力的なテキストの生成、メトリクスの分析、最適な投稿時間の提案を支援します。
3. Buffer（作成者や中小企業に最適）
中小企業や個人作成者向けに設計されたBufferは、複数アカウントでのコンテンツプラン・スケジュール設定を容易にします。使いやすいモバイルアプリを通じて、いつでもソーシャルメディア投稿のアイデアを保存可能です。
数分で独自のカスタムランディングページを作成することも可能です。ブランド化されたミニウェブサイトのようであり、リンクや製品、オファーを強調表示し、フォロワーを任意の場所に誘導できます。
Bufferの主な機能
- Google Drive、Dropbox、Canvaなどのソースから直接写真やビデオを追加できます
- BufferのAIを活用してアイデアをブレインストーミングし、下書きを改善し、コンテンツ提案を生成しましょう
- プラットフォーム内で直接アイデアを議論し、投稿を磨き上げ、フィードバックを残すことで、リアルタイムで簡単に共同作業が可能です。
Bufferのリミット
- このプラットフォームは、感情分析や予測トレンド検出などの高度なソーシャルリスニング機能を提供していません。
Bufferの価格
- Free Forever
- 基本プラン: 月額6ドル
- チーム: 月額12ドル
Bufferの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (1000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (1400件以上のレビュー)
実際のユーザーはBufferについてどう評価しているのでしょうか？
Capterraユーザーの声：
Bufferのおかげで、会社のソーシャルメディアアカウント運営がシンプルで体系化された！プラットフォームは直感的で非常に使いやすい。カスタマーサービスも素晴らしく、誠実でリアルな印象。ソーシャルメディアに関する優れたポッドキャストも配信している！
Bufferのおかげで、会社のソーシャルメディアアカウント運営がシンプルで体系化された！プラットフォームは直感的で非常に使いやすい。カスタマーサービスも素晴らしく、誠実でリアルな印象。ソーシャルメディアに関する優れたポッドキャストも配信中！
👀 ご存知でしたか？ 最初の公式ソーシャルメディアプラットフォームは 1997 年に誕生しました。アンドルー・ワインライクが、Six Degrees を立ち上げました。このサイトでは、今日のプラットフォームがまだ存在しないずっと前から、ユーザーはプロフィールを作成し、友人と接続することができました。
4. Sprout Social（企業レベルの分析とソーシャルリスニングに最適）
Sprout Socialは、すべてのコンテンツ、メッセージ、インサイトを1つのシンプルなダッシュボードに集約するソーシャルメディアAIツールです。
接続された全てのソーシャルメディアプラットフォームからのメッセージ、コメント、ブランドメンションが一つの「スマート受信トレイ」に集約されます。受信トレイから即座に返信するか、フォローアップが必要なチームメンバーにタスクを割り当てることが可能です。
このツールは包括的な分析機能と詳細なレポート作成を提供します。エンゲージメント、インプレッション、オーディエンスのデモグラフィック、投稿パフォーマンスをチャネル横断的に追跡し、これらのインサイトをPDFまたはCSVフォーマットでレポートとしてエクスポート。クライアントや経営陣と共有できます。
ソーシャルリスニング機能やキーワード・ハッシュタグ追跡を内蔵したこのSendible代替ツールは、新たなトレンドの発見やブランド評判強化の機会発掘を支援します。
Sprout Socialの主な機能
- SproutLinkをリンクインバイオソリューションとして活用し、ウェブサイトやランディングページへのトラフィックを増加させましょう
- Apple App Store、Google Play Store、Facebook、Googleビジネスプロフィール、Yelpなどの主要プラットフォームからのレビューを一元管理・追跡
- あらゆるプロフィールやネットワーク上のあらゆるメッセージタイプ向けに、パーソナライズされたモバイルプッシュ通知を設定し、外出先でも最新情報を把握しましょう
Sprout Socialのリミット
- 一部のユーザーからは、分析・レポート作成機能がカスタマイズ性と柔軟性に欠けるとのメンションがあります
Sprout Socialの料金プラン
- 30日間の無料試用版
- スタンダード: ユーザーあたり月額199ドル
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額299ドル
- アドバンスド: ユーザーあたり月額399ドル
- 企業: カスタム価格
Sprout Socialの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (5700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (600件以上のレビュー)
Sprout Socialについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2ユーザーの声：
Sprout Socialで最も気に入っている点は、その使いやすさと信頼性です。私は毎日、終日このプラットフォームを利用していますが、コンテンツのスケジュール設定、レポートの抽出、顧客比較が驚くほど簡単に行えます。カスタマーサポートとアカウント管理チームは卓越しています
Sprout Socialで最も気に入っている点は、その使いやすさと信頼性です。私は毎日、終日このプラットフォームを利用していますが、コンテンツのスケジュール設定、レポートの抽出、顧客比較が驚くほど簡単に行えます。カスタマーサポートとアカウント管理チームは卓越しています
⚡ テンプレートアーカイブ：コンテンツ作成を高速化する無料ライティングテンプレート
5. Zoho Social（Zohoユーザーに最適）
ソーシャルメディア管理プラットフォーム「Zoho Social」は、業務フロー全体を効率化します。明確なコンテンツカレンダーを作成し、複数の投稿をインテリジェントにスケジュール・キューイング（ターゲット層が最もアクティブな時間帯のタイムスロットも活用可能）し、複数のソーシャルネットワークでプレビューと公開を実行できます。
SmartQ機能はオーディエンスのエンゲージメントデータを活用し、最適な投稿時間を予測。フォロワーが最もアクティブな時間帯に投稿できます。カスタム役割や許可設定、リアルタイム投稿プレビューなどの機能により、チームは円滑に連携し、複数のブランドを混乱なく管理可能です。
CRMやサポートチケット管理ツール、デザインツールなど、他のZoho製品を既に利用している場合、Zoho Socialはそれらとシームレスに連携します。これにより、ソーシャルメディア上のやり取りがリードやサポートチケットとリンクされ、ワークフロー全体が接続されます。
Zoho Socialの主な機能
- Zia AIアシスタントを活用し、作成画面に直接プロンプトを入力するだけで返信やキャプションを素早く下書きできます
- RSSフィードやzShareブラウザ拡張機能から収集した厳選コンテンツで投稿キューを構築しましょう
- 専用のタブでコメント、メンション、メッセージのリアルタイムライブストリームにアクセスし、即座に対応しましょう
Zoho Socialのリミット
- Zoho Socialでは、同一アカウントで複数のページがリンクされていることはできません。
Zoho Socialの料金プラン
- Free Forever
- スタンダード: 月額10.15ドル
- プロフェッショナル: 月額27.07ドル
- プレミアム: 月額42.85ドル
Zoho Socialの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (2800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3300件以上のレビュー)
実際のユーザーはZoho Socialについてどう評価しているのでしょうか？
Capterraユーザーの声：
私はブランド複数のチャネル管理にZoho Socialをしばらく使用していますが、正直なところこれまで仕事で使った中で最も便利なツールの一つです。インターフェースはシンプルで、スケジュール設定も直感的。エンゲージメントの傾向に基づいて最適な投稿時間を提案してくれる点がとても気に入っています
私はブランド複数のチャネル管理にZoho Socialをしばらく使用していますが、正直なところこれまで仕事で使った中で最も便利なツールの一つです。インターフェースはシンプルで、スケジュール設定も直感的。エンゲージメントの傾向に基づいて最適な投稿時間を提案してくれる点がとても気に入っています
⭐ 特典: ソーシャルメディア管理はすぐに混乱しがちです。AIコパイロットとしてClickUp BrainGPTが必要です。このデスクトップAIが、ソーシャルキャンペーンのプラン・作成・実行を楽々サポートします。
Brain MAXでは以下のことが可能です：
- 全ソーシャル資産を瞬時に横断検索：ClickUp、Google Drive、その他接続プラットフォームから画像、過去の投稿、キャプション、キャンペーン下書き、分析データを企業検索で 発見
- 手間いらずでコンテンツを作成・スケジュール：ミーティングの合間に素晴らしい投稿アイデアが浮かんだ？音声入力でアイデアをキャプチャし、後で改良を加えましょう
- 複数のAIモデルへのアクセス： Brain MAX内でChatGPT、Claude、DeepSeekを活用し、コピー生成、キャンペーン作成、インサイト取得を実現。ブランド特性や進行中のプロジェクトを理解しながら運用可能
- キャンペーン管理におけるAIの分散化を解消：Brain MAXはすべてのAI作業を1つのインテリジェントワークスペースに集約。ツール間の切り替えや文脈の喪失、プロンプトの再作成が不要になります
AIの乱立に既に直面しているなら、事態が悪化する前に解決する賢い方法をご紹介します。
6. Agorapulse（ソーシャル受信トレイと競合他社ベンチマークに最適）
より強力なコラボレーション機能が必要なチームには、Agorapulseが選ばれています。
このツールは統合型ソーシャル受信トレイを提供し、すべてのメッセージ、コメント、メンション、プライベートメッセージ、コメントスレッドを一元的に表示します。これによりコミュニティ管理と対応処理が大幅に容易になります。
受信メッセージのフィルタリング、チームメンバーへの自動割り当て、スパムや不要なコメントの削除、フォローアップの管理を容易に行えるルールを設定できます。
「競合レポート」では、他社ブランドのFacebookページやInstagramプロフィールを追加できます。その後、フォロワー数、期間内の投稿数、総エンゲージメント数、投稿あたりの平均エンゲージメント数といったデータを並べて比較可能です。これにより、自社のソーシャル戦略を改善する機会を特定するのに役立ちます。
Agorapulseの主な機能
- AgorapulseをHubSpotやSalesforceと接続し、ソーシャルエンゲージメントとリード・顧客活動をリンクさせましょう
- ソーシャルコンテンツからの訪問者、トランザクション、収益（例：いいねやコメントを超えた指標）をROIダッシュボードで追跡
- 詳細な分析とレポート作成機能を活用し、リーチ、エンゲージメント、フォロワー増加、月次変化などを追跡できます
Agorapulseのリミット
- すべてのコメント、メンション、メッセージを一元管理する機能を提供していません
アゴラパルスの料金プラン
- 30日間の無料試用版
- スタンダード: ユーザーあたり月額99ドル
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額149ドル
- アドバンスド: ユーザーあたり月額199ドル
- カスタム: カスタム価格設定
アゴラパルスの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (960件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (710件以上のレビュー)
実際のユーザーはAgorapulseについてどう評価しているのでしょうか？
G2ユーザーの声：
レポート作成機能はまさに画期的で、Agorapulseで最もお気に入りの部分です。週次・月次分析用にレポートをカスタムでき、全プラットフォームのメトリクスを統合できるため、明確なデータを経営陣に提示するのが容易になります
レポート作成機能はまさに画期的で、Agorapulseで最もお気に入りの部分です。週次・月次分析用にレポートをカスタムでき、全プラットフォームのメトリクスを統合できるため、明確なデータを経営陣に提示するのが容易になります
🧠 豆知識：2025年、最も高いROIを生み出すのはショートビデオとインフルエンサーキャンペーンです。ショートビデオコンテンツだけで21%の収益をもたらしています。
7. Later（ビジュアル重視のブランドやInstagram中心のプランに最適）
Instagram、TikTok、Pinterestなどのソーシャルメディアプラットフォームをブランド運営に活用しているなら、Laterが最適なソーシャルメディアツールです。
このプラットフォームはビジュアルコンテンツカレンダーを提供し、画像やビデオをスケジュール枠にドラッグ＆ドロップできます。Laterの投稿タグ機能は、ソーシャルメディアのパフォーマンスをより広範な視点で把握するのに役立ちます。投稿を1つずつ分析する代わりに、キャンペーン、製品、フォーマット、戦略ごとにグループ化し、チャネルや期間をまたいだ結果を確認できます。
インフルエンサーキャンペーンの運営・管理をお任せください。Laterがそのプロセスを一括処理します。
作成者の発掘から作品レビュー、コンテンツ収集まで、スプレッドシートやアプリ間の切り替えなしですべてを追跡できます。
Laterの主な機能
- Later EdgeAIを活用し、インサイトに基づくインフルエンサー戦略を構築。数十億の作成者・コマース・文化シグナルを分析し、最適な作成者を推薦し、パフォーマンスを予測します
- タグ、メンション、ハッシュタグで検索してユーザー生成コンテンツを見つけ、Unsplashからストックフォトにアクセスできます。
- ファイルをグループ化・分類してメディアを整理し、必要な素材を素早く取得できるようにしましょう
Laterのリミット
- 当プラットフォームの自動化による投稿機能は、Instagramのカルーセル投稿やストーリーをサポートしていません
Laterの価格
- 14日間の無料試用版
- スターター: 月額25ドル
- Growth: 月額50ドル
- Scale: 月額110ドル
Laterの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (340件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (390件以上のレビュー)
実際のユーザーはLaterについてどう評価しているのでしょうか？
Redditユーザーはこう述べています：
1つのアカウントを管理し、カルーセルやビデオを頻繁に投稿し、投稿内で人をタグ付けしたい場合はLaterをお勧めします。Link in Bio機能は特定の商品やページへ誘導するのに効果的です
1つのアカウントを管理し、カルーセルやビデオを頻繁に投稿し、投稿内で人をタグ付けしたい場合はLaterをお勧めします。Link in Bio機能は特定の商品やページへ誘導するのに効果的です
8. Loomly（カレンダー中心のワークフローと組み込みコラボレーション機能を求めるチームに最適）
Loomlyは、アイデアの創出から公開までのソーシャルメディアプランを簡素化します。ビジュアルカレンダー、コンテンツライブラリ、全チャネルを横断する統一ワークフローを提供し、ソーシャルメディア上の存在感を管理します。
チームや代理店向けに、Loomlyは複数ユーザー対応、クライアント/関係者レビュー、プライベート/公開コメント、バージョン履歴、承認フローをサポートします。
コンテンツ作成を迅速化するため、ビデオエディターと再利用可能な投稿テンプレートを提供。Canva、Unsplash、Google Driveとの連携によりビジュアル素材を直接取り込み、プラットフォーム内で自由に編集・再構成できます。
コラボレーションワークフロー、自動リマインダー、投稿最適化アドバイス、明確な分析機能などを組み合わせ、投稿プロセスをエンドツーエンドで管理します。
Loomlyの主な機能
- 投稿公開前に適切な担当者による確認を確実に行うため、多層的なソーシャルメディアワークフローを設定しましょう
- 画像、ビデオ、ファイルを中央ライブラリに保存し、すべての資産を一元管理
- 承認状況やスケジュール変更の最新情報を把握するため、SlackまたはMicrosoft Teamsで即時通知を受け取れます
Loomlyの制限事項
- Loomlyは、複数のアカウントを管理する場合、ワークフローやコラボレーションの面でやや制約を感じるかもしれません
Loomの価格
- カスタム価格設定
Loomlyの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (1700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)
実際のユーザーはLoomlyについてどう評価しているのでしょうか？
G2ユーザーの声：
私はLoomlyを初期段階（2022年！）から使用しており、複数のクライアントがソーシャルメディアプランにLoomlyを活用しています。毎日利用していますが、投稿をスケジュール設定できるため手動投稿の心配が不要なのは本当に助かります。このソフトウェアをビジネスに導入するのは簡単で、クライアントも全員、電子メールのやり取りが減るため喜んで使っています
私はLoomlyを初期段階（2022年！）から使用しており、複数のクライアントがソーシャルメディアプランにLoomlyを活用しています。毎日利用していますが、投稿をスケジュール設定できるため手動投稿の心配が不要なのは本当に助かります。このソフトウェアをビジネスに導入するのは簡単で、クライアントも全員、電子メールのやり取りが減るため喜んで使っています
⚡ テンプレートアーカイブ：Freeコンテンツカレンダーテンプレートでプロのようにプラン・スケジュール・投稿
9. CoSchedule（統合カレンダーを求めるマーケティングチームに最適）
CoScheduleは、ソーシャルメディアサイトやその他の公開チャネルを一括管理したいマーケティングチーム向けに設計された編集カレンダーです。まず、ブログ記事、ソーシャルメディア投稿、ニュースレター、その他のコンテンツを統合したマスターカレンダーを作成できます。
コンテンツ計画に加え、タスクを一元管理するソーシャルメディアプロジェクト管理機能を提供します。チームメンバーへのタスク割り当て（例：執筆、編集、SNS投稿）、締切設定、進捗追跡により、期限を確実に守れます。
ReQueue機能は、最も効果的なソーシャルメディア投稿を自動再公開し、一貫性を維持しながらリーチを最大化します。このSendible代替ツールは、インサイトダッシュボード、ソーシャルAIツール、ソーシャル受信トレイなどを提供するマーケティングスイートを備えています。
CoScheduleの主な機能
- Mia エディターを使用して画像、アイデア、ソーシャルメッセージのコピーを生成しましょう
- AI搭載アナリストが成長加速のための実践的提言を提供し、メトリクスを戦略的ガイダンスへと変革します
- カレンダーのタスクを色分けして、優先度の高いアイテムや締切を素早く識別しましょう
CoScheduleのリミット
- 複数のソーシャルメディアプラットフォームにまたがるタグ付け機能は、少々難しい場合があります
CoScheduleの価格
- 無料カレンダー
- ソーシャルカレンダー: ユーザーあたり月額29ドル
- Agency Calendar: ユーザーあたり月額69ドル
- コンテンツカレンダー： カスタム価格設定
- マーケティングスイート： カスタム価格設定
CoScheduleの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (150件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
実際のユーザーはCoScheduleについてどう評価しているのでしょうか？
CoScheduleは個人ブロガーからチームまで、非常に優れたツールです。コンテンツの計画立案やスケジュール設定が可能で、数ヶ月から1年先まで事前に設定できます。設定後はほぼ放置状態でも問題ありません。操作も非常に簡単で、WordPressダッシュボード内で直接利用できます
CoScheduleは個人ブロガーからチームまで、非常に優れたツールです。コンテンツのプラン立案やスケジュール設定が可能で、数ヶ月から1年先まで事前に設定できます。設定後はほぼ放置状態でも問題ありません。操作も非常に簡単で、WordPressダッシュボード内で直接利用できます
10. SocialBee（カテゴリー別投稿に最適）
SocialBeeは、特に定期的なコンテンツや頻繁な更新を扱う際に、ソーシャル投稿を効率的かつ体系的に行うことに重点を置いています。
コンテンツをブログリンク、ケーススタディ、プロモーション、常緑コンテンツなどのカテゴリに分類し、投稿を自動的に再利用できます。
SocialBeeのソーシャルメディアコパイロットは、業界や製品に合わせた戦略を構築することでさらに一歩進みます。簡単な質問に答えるだけで、最適なソーシャルチャネルを提案し、コンテンツカテゴリを推奨します。
SocialBeeの主な機能
- 複数のソーシャルメディア向け投稿を1か所で編集し、AIが自動的に調整します
- コンテンツからハッシュタグコレクションを作成し、投稿を整理してターゲットを絞った運用を実現しましょう
- 時間指定投稿を正確な時間に公開し、ローンチプランに完璧に合わせましょう
SocialBeeのリミット
- SocialBeeには投稿後の管理機能が不足しているため、公開後の投稿でフォーマットやタグを編集することが困難です
SocialBeeの料金プラン
- 14日間の無料試用版
- Bootstrap: ユーザーあたり月額29ドル
- Accelerate: ユーザーあたり月額49ドル
- プロプラン: 月額99ドル（3ユーザー）
SocialBeeの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (470件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)
SocialBeeについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように言及されています：
複数のソーシャルメディアプラットフォームに同時に投稿でき、それぞれをカスタムできる点が気に入っています。技術に詳しくない私のようなユーザーでも、大量のトレーニングビデオを見なくても簡単に使いこなせるほどシンプルです
複数のソーシャルメディアプラットフォームに同時に投稿でき、それぞれをカスタムできる点が気に入っています。技術に詳しくない私のようなユーザーでも、大量のトレーニングビデオを見なくても簡単に使いこなせるほどシンプルです
✅ 事実確認：マーケターの63%が既にキャンペーンで生成AIを活用しており、さらに27%が今後6ヶ月以内に導入をプランしています。
11. ContentStudio（マルチチャネルコンテンツ発見とAI駆動型公開に最適）
ContentStudioはマルチチャネル対応のインタラクティブコンテンツカレンダーで、ソーシャルメディア戦略を一元的に可視化します。1か月分の投稿プランを立てられ、チームの作業スタイルに合わせてカレンダービュー・リストビュー・グリッドビューを切り替えられます。
さらに5つの柔軟な公開オプションを提供：即時投稿、後日のスケジュール設定、下書き保存、コンテンツカテゴリの活用、ソーシャルキューへの移動が可能です。各アイテムのリーチやエンゲージメントを示すプラットフォームレベルの分析機能で、パフォーマンスを追跡できます。
作成を迅速化するため、Instagramキャプション、ツイート、インスピレーションあふれる引用文用の既製ソーシャルメディアテンプレートが利用可能です。ContentStudioのAIアシスタントが、最小限の努力でアイデアを目を引くビジュアルやテキストコンテンツに変換するお手伝いをします。
ContentStudioの主な機能
- お気に入りのブログのRSSフィードをソーシャルチャネルに接続し、コンテンツを自動投稿
- Flickr、Pixabay、Imgur、Giphyから直接画像をインポートし、投稿作成プロセスを加速させましょう
- ソーシャルプロフィール全体の共有リンクを監視し、より明確なパフォーマンスデータでキャンペーンを最適化しましょう
ContentStudioの制限事項
- このプラットフォームには、オーディエンス理解に役立つソーシャルリスニング機能が不足しています
ContentStudioの料金プラン
- 14日間の無料試用版
- スタンダード: ユーザーあたり月額29ドル
- アドバンスド: 月額69ドル（2ユーザー）
- Agency Unlimited: 月額139ドル（ユーザー数無制限）
- 企業: カスタム価格
ContentStudioの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (350件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (670件以上のレビュー)
実際のユーザーはContentStudioについてどう評価しているのでしょうか？
ContentStudioには全体的に大満足しています。ソーシャルメディアでの共有、そして何よりソーシャルメディアで共有すべき適切なコンテンツの確保が、とても簡単になりました！私のVAと私がContentStudioのディスカバリータブから共有する投稿には非常に高いエンゲージメントが得られ、今ではアプリも利用できるので、ソーシャルメディアのフォロワーに素早い更新情報や直前の情報も共有できるようになりました。
ContentStudioには全体的に大満足しています。ソーシャルメディアでの共有、そして何よりソーシャルメディアで共有すべき適切なコンテンツの確保が、とても簡単になりました！私のVAと私がContentStudioのディスカバリータブから共有する投稿には非常に高いエンゲージメントが得られ、今ではモバイルアプリも利用できるので、ソーシャルメディアのフォロワーに素早い更新情報や直前の情報も共有できるようになりました。
📚 さらに読む：試すべき最高のキャンペーン管理ツール
⚠️ 注意：AIが効率性とコンテンツ生産性を向上させるという話は多く語られていますが、Co-Scheduleの「マーケティングにおけるAIの現状レポート」が示すように、現実はより複雑です。
マーケターの40％が依然としてデータプライバシーの懸念をAI導入の最大の障壁として挙げており、ツールが顧客データを収集・保存・利用する方法に対する監視強化を反映している。
さらに38％が技術的専門知識の不足に苦慮しており、追加のトレーニングやサポートなしではAIソリューションの導入や管理が困難となっています。
また、マーケターの3分の1が導入コストの高さを主な理由として挙げ、導入を遅らせている。
これらの主要な懸念事項に加え、チームはシステム統合の問題、ROIの不明確さ、内部の抵抗といった課題にも直面しており、これらはすべてAI主導の取り組みを妨げたり遅らせたりする可能性があります。
ClickUpでソーシャルメディア管理を簡素化
「ソーシャルメディア管理において、ClickUpほど強力なツールは他にありません。あらゆる時点での状況をすべて把握したいなら、同等の洞察力を提供できるツールは他に存在しません」
— サラ・ライブリー、カートゥーンネットワーク ソーシャルメディアディレクター
本ブログで紹介したSendibleの代替ツールは、様々なユースケースに対応しています。
ClickUpは、マーケティングチームにアイデア、コンテンツカレンダー、ダッシュボード、承認プロセス、AIアシスタントを一元管理できる基盤を提供することで差別化を図っています。すべてのワークフローが単一の統合hubから実行されます。
ClickUpに無料で登録して、お試しください。
よくある質問
より高度な分析・レポート作成機能が必要なユーザーはSendibleの代替ツールを探します。同プラットフォームの分析機能は、詳細なパフォーマンス追跡や戦略的最適化には不十分です。価格設定もユーザーが他ツールを検討する理由の一つです。 作成者向けプランは月額29ドルから始まり、企業チーム向けには月額638ドルまで設定されています。個人作成者や中小企業にとって、この価格設定は高額に感じられる可能性があります。手頃な価格で同等の機能を提供するSendibleの代替案を検討することをお勧めします。
Sendibleの無料代替ツールをお探しなら、ClickUpが有力な選択肢の一つです。コンテキストAIを搭載した統合ワークスペースを提供し、コンテンツワークフローの全工程を一元管理できます。 キャンペーン計画、コンテンツカレンダー作成、コンテンツ制作、画像生成、タスク管理、チームコラボレーション、パフォーマンス追跡を単一プラットフォームで実現。ClickUp Brainがワークフローに適応し全てを接続するため、異なるアプリや複数のAIモデルを切り替える必要がありません。
Hootsuiteは特定のケースではSendibleより優れている場合がありますが、選択はニーズ次第です。Hootsuiteは強力な分析機能、幅広い連携機能、強力なチームコラボレーション機能で知られています。これにより、詳細なレポート作成やマルチプラットフォームでのエンゲージメントを重視する大規模チームやブランドに適しています。一方、Sendibleは操作がシンプルで、日々のスケジュール管理やクライアント管理に最適です。 多くの小規模から中規模のブランドやフリーランサーは、Sendibleが不要な複雑さを排除しつつ必須機能を提供するため、これを好んで選択しています。
代理店を運営しており、Sendibleに代わる有力な代替ツールをお探しなら、ClickUpとAgorapulseが適しています。 ClickUpはソーシャルメディア管理の枠を超えています。ツールを切り替えることなく、キャンペーンの整理、アセットの保管、タスクの自動化が可能です。さらに、コンテキストAIによりコンテンツ作成ワークフローの高速化も実現します。一方Agorapulseは、メッセージやコメントの統合ソーシャル受信トレイ、承認ワークフロー、クライアント向けレポート作成機能を提供します。これにより、複数のネットワークを扱う専門ソリューションを求めるソーシャルメディアマーケティング代理店に最適です。
はい、ほとんどのSendible代替ツールでInstagramを管理できます。一部はTikTokをサポートしています。ただしTikTokのAPIはリミットが多いため、スケジュール機能や直接投稿などの機能は選択するツールによって異なる場合があります。