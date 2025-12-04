プロセスを自動化する最高のn8nワークフローテンプレート

多くのチームはツール不足ではなく、連携するワークフローが不足しています。反復タスクやコンテキスト切り替えに追われているなら、雑務の自動化が今こそ必要です。
このガイドでは、システムを効率化する最適なn8nワークフローテンプレートをご紹介します。さらに、ツールを継ぎ接ぎせずに統合されたオールインワン代替案をお探しなら、ClickUpワークフローテンプレートがその役割を果たします。
チームの作業時間を毎週数時間削減し、拡張性のあるストレスフリーなワークフローを構築できるトップテンプレートを詳しく見ていきましょう。
主要なn8nワークフローテンプレート一覧
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ウィークリー・コーヒーチャット
|このテンプレートをダウンロード
|チームリーダーと人事部門
|チームコラボレーションを促進します
|Google Drive、Google スプレッドシート、OpenAIテンプレートと連携するAI搭載PDF請求書解析ツール
|このテンプレートをダウンロード
|経理チームと中小企業管理者
|PDFから請求書データを抽出します
|Mistral OCRとGeminiでGoogleドライブからGoogle スプレッドシートへ請求書データを抽出
|このテンプレートをダウンロード
|フリーランスまたは代理店
|OCRによるデータエントリーの自動化
|n8nワークフローの自動記録とバックアップ
|このテンプレートをダウンロード
|個人および小規模チーム向け
|ワークフローのバックアップとドキュメント化を処理します
|n8n APIと電子メール配信で週次ワークフロー分析レポートを生成
|このテンプレートをダウンロード
|小規模チーム
|ワークフロー分析レポートを生成し、電子メールで共有します
|GPT-4o-mini、Google スプレッドシート、HighLevel CRMでリードの適格性判定とルーティングを自動化
|このテンプレートをダウンロード
|中小企業
|見込み客の適格性評価、優先順位付け、適切な担当者/チームへの自動化による振り分けを実現します
|AI搭載の営業フォローアップ自動化提案書生成ツール
|このテンプレートをダウンロード
|中小規模の営業チーム
|AIを活用してカスタムされた提案書を作成します
|マルチチャネルカスタマーサポート自動化スイート
|このテンプレートをダウンロード
|EコマースストアやSaaSサービス
|チケットのタグ付けとルーティングを自動化
|ClickUpプロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、PMOリーダー、クロスファンクショナルチーム
|タスク、ドキュメント、コミュニケーション、タイムライン、レポートを接続・一元管理
|ClickUpタスク管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|複数のプロジェクトを同時に管理するプロジェクトマネージャー
|カスタムフィールド、15種類以上のビュー、ClickUp自動化でタスク管理を効率化
|ClickUpプロセスフローチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|人事チーム、採用担当者、運営マネージャー
|チームがClickUpホワイトボード上で詳細なプロセスフローチャートを作成し、アクションアイテムをClickUpタスクに変換できるようにします
|ClickUpプロセスマッピングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|オペレーションマネージャーとチームリーダー
|プロセスマッピングとタスク管理を統合し、可視性と説明責任を強化します
|ClickUp スイムレーンフローチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|部門横断的なワークフローに取り組むチームと開発者
|部門横断的なワークフローにおけるプロセスステップと役割・責任を明示します
|ClickUp シンプルマインドマップワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|オペレーションマネージャーとチームリーダー
|複雑なワークフローを実行可能なステップに分解するための視覚的なキャンバスを提供します
|ClickUp グラフィックデザインワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|デザインチームとマーケティング部門
|カスタムビュー、カスタムフィールド、ClickUpタスクでグラフィックデザインワークフローを効率化
|ClickUp電子メールマーケティングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングチームと成長マネージャー
|電子メールマーケティングキャンペーンの自動化とワークフローステータス追跡をサポート
|ClickUpカンバンテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ソフトウェアチームとプロダクトマネージャー
|タスクの進捗を監視し、カンバンスタイルのClickUpボードビューでチームの連携を維持するのに役立ちます
|ClickUp コンテンツ管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングおよびコンテンツチーム
|ClickUp自動化でチャネル横断的なコンテンツパイプライン管理を支援
|ClickUpプロジェクト依頼・承認テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャーと部門責任者
|組織全体でプロジェクトの受け入れプロセスを効率化し標準化する
|ClickUp電子メール自動化テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトチームと運用管理者
|プロジェクト管理ワークスペース内での電子メールワークフロー自動化をサポート
|ClickUpブログ管理ワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|代理店または社内クリエイティブチーム
|すべてのブログ、資産、投稿、締切を1つの体系化されたシステムに統合します
ワークフロー自動化がチームに週5時間以上の時間節約をもたらす仕組みを知りたいですか？こちらのビデオをご覧ください⬇️
n8nワークフローテンプレートとは？
n8nワークフローテンプレートは、コードを書かずにアプリを接続しロジックを実行する事前構築済みの自動化フレームワークです。各テンプレートは視覚的な設計図として機能し、ユーザーはトリガー、アクション、条件を定義することで、複数ステップのワークフローを自動生成・実行できます。
これらのテンプレートはワークフロー自動化ソフトウェアと同様のユーザー体験を提供しますが、ノーコードインターフェースで構築されています。これにより、部門横断的な自動化の拡大、プロセスの可視性向上、反復仕事の時間を節約するのに最適です。
優れたn8nワークフローテンプレートの条件とは？
信頼性の高いn8nテンプレートは、最小限のセットアップで実際の問題を解決する再利用可能な構造をチームに提供します。
優れたテンプレートには以下の要素が必須です：
- 明確な目的：日常的な特定のユースケースに対応しているため、いつ・どこで使用すべきかがすぐに理解できます
- 簡単なセットアップと最小限の設定：APIキー、スプレッドシートID、フォームフィールドなど、わずかな入力のみで実行準備が整います
- 論理的なフロー: ワークフローの各ステップが明確な経路をたどり、ノードが明確にラベル付けされ、条件分岐が容易に追跡できることを保証します
- エラー処理：データ欠落、API呼び出し失敗、タイムアウトなどの問題を予測し、ワークフローを円滑に稼働させるための代替ステップを適用します
- スケーラビリティとパフォーマンス：効率的なフィルタリングやバッチ処理により小規模から大規模な作業負荷を処理し、過剰なノードでシステムを肥大化させません
Free n8nロードマップテンプレート
以下に、セットアップをスキップしてすぐに実行に移れるよう、既製のタスク自動化フレームワークを提供するn8nワークフローテンプレートをいくつか用意しました。
1. ウィークリー・コーヒーチャットテンプレート（Mattermostバージョン）
ウィークリー・コーヒーチャットテンプレートは、Mattermostチャネルからランダムにメンバーをグループ化し、「バーチャルコーヒーチャット」への招待状を送信します。手動努力なしで非公式な進捗確認をスケジュールし、リモートやハイブリッド環境におけるチーム文化を育みたい場合に最適です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 各グループにカレンダー招待を送信し、コーヒーチャットの時間を確保してもらいましょう
- オンボーディングプロセスの一環として、新規加入者と既存チームメンバーを混合させる
- 定期的なチームエンゲージメント期間を設定し、毎回グループをランダム化することで多様性を確保する
✅ こんな方に最適： 自然なコラボレーションを促進するツールを求めるチームリーダーや人事部門
2. Google Drive、Google スプレッドシート、OpenAI テンプレートと連携する AI 搭載 PDF 請求書解析ツール
財務チームと業務運営向けに設計されたAI搭載PDF請求書解析ツール（Google Drive・Google スプレッドシート・OpenAIテンプレート対応）は、Google Driveフォルダ内の新規請求書PDFを監視し、OCRとAI抽出（構造化抽出にはGPT-4.1またはGPT-4o-miniを使用）を適用後、構造化データをGoogle スプレッドシートに出力します。
このテンプレートは、OpenAIのVisionモデルを使用した更新されたOCR+LLM抽出をサポートし、明細付き請求書の精度が向上しました。
このテンプレートが気に入る理由：
- 請求書番号、請求書日付、ベンダー名、合計金額、アイテム詳細、税金などの主要な請求書フィールドを抽出します。
- 抽出データをGoogle スプレッドシートに記録し、検索可能なクリーンな請求書データベースを構築します
- 会計ソフトとの連携や承認ステップ、通知、エラー処理分岐の追加でワークフローを拡張
✅ こんな方に最適： バックオフィスワークフローの自動化を目指す経理チームや中小企業管理者
📮 ClickUpインサイト： 従業員の4人に1人は、業務の文脈を構築するためだけに4つ以上のツールを使用しています。 重要な詳細が電子メールに埋もれ、Slackのスレッドで展開され、別のツールに文書化されるため、チームは仕事を遂行する代わりに情報の探索に時間を浪費せざるを得ません。
ClickUpはワークフロー全体を単一の統合プラットフォームに集約します。ClickUp電子メールプロジェクト管理、ClickUpチャット、ClickUpドキュメント、ClickUp Brainなどの機能により、すべてが接続・同期され、瞬時にアクセス可能。無駄な仕事に別れを告げ、生産性の高い時間を取り戻しましょう。
💫 実証済み結果：時代遅れのナレッジ管理プロセスを排除することで、チームはClickUpを活用し週に5時間以上を節約可能。これは1人あたり年間250時間以上に相当します。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、チームが何を創造できるか想像してみてください！
3. Mistral OCRとGeminiでGoogleドライブからGoogle スプレッドシートへ請求書データを抽出
Mistral Nemo OCR & GeminiテンプレートでGoogleドライブからGoogle スプレッドシートへ請求書データを抽出ワークフローは、Googleドライブ内の指定フォルダ（請求書PDFや画像ファイルをドロップする場所）を監視します。新しい請求書が追加されると、Mistral OCRが請求書からテキストコンテンツを抽出。その後Gemini AIが値を解析し、Google スプレッドシートに新規行として追加します。
このテンプレートが気に入る理由：
- 手動での請求書データエントリー作業を排除し、エラーを削減
- 必要な列を決定するだけで、テンプレートがワークフローに合わせて適応します
- フローを調整し、検証、通知、通貨換算などを追加して、複雑なワークフロー管理を実現しましょう。
✅ こんな方に最適： 請求書の受領・処理を行うフリーランスや代理店
4. n8nワークフローの自動記録とバックアップ
自動ドキュメント化＆バックアップ N8Nワークフローテンプレートはスケジュールで実行されます。新規および最近変更されたワークフローのバックアップを作成し、GitHubなどのバージョン管理リポジトリに保存します。さらに、メタデータ付きの要約を生成し、Notionデータベースに保存します。
このテンプレートが気に入る理由：
- 一度設定すれば、ワークフローのバックアップとドキュメント化の両方を自動処理
- 手動でのエクスポートなしでワークフローのバージョン管理を自動化
- ワークフローが変更された際にユーザー/チームへ通知を送信する
✅ こんな方に最適： 多数のn8nワークフローを運用するユーザーやチームで、バックアップとバージョン履歴の管理を希望する方
📚 詳細はこちら:ワークフローの例と活用方法
5. n8n APIと電子メール配信による週間ワークフロー分析レポート
n8n APIと電子メール配信テンプレートを活用した週間ワークフロー分析レポートは、最も頻繁に失敗しているワークフローや、処理に時間がかかりすぎているワークフローを特定します。GmailとOutlookの両方で設定可能で、関係者の受信トレイに毎週、見やすいレポートを配信します。
このテンプレートが気に入る理由：
- すべてのワークフローの実行データをメタデータと統合し、コンテキストを把握
- 成功数、失敗数などの実行統計情報をHTMLレポートで取得できます。
- 失敗時にトリガーされ通知を送信する並列ワークフローを追加して、リアルタイムアラートを取得
✅ こんな方に最適： ワークフローの安定稼働状況（頻繁に失敗するものとそうでないもの）を、シンプルでノーコードな方法で追跡したい小規模チーム
6. GPT-4o-mini、Google スプレッドシート、HighLevel CRM による自動化されたリードの適格性判定とルーティング
n8nのGPT-4o-mini、Google スプレッドシート、HighLevel CRMを活用した自動リード選別・ルーティングテンプレートで、リードの効果的な選別と優先順位付けを実現。リードの自動記録・優先順位付け・CRMへの登録・担当営業への割り当てを自動化します。
このテンプレートが気に入る理由：
- 手動で繰り返されるプロセスを自動化し、リード数が増加するにつれて時間を大幅に節約しましょう
- AIベースの適格性判定を活用し、統一されたスコアリング基準（Hot/Warm/Cold）を確保
- AIプロンプトとスコアリングロジックを設定し、ビジネスに合わせた適格性基準をカスタマイズ
✅ こんな方に最適： 手動でのリード評価を避けたい中小企業
💡 プロのコツ： ノードにはわかりやすい名前を付けましょう！
ワークフローの理解度はラベルの明瞭さに左右されます。「CRMステータス確認」「支払済み請求書のフィルタリング」「電子メール入力のクリーンアップ」など明確な名称を使用し、メンテナンスや引き継ぎをスムーズにしましょう。
7. AI搭載の営業フォローアップ自動提案書生成ツール
営業電話の後、AI搭載の営業後自動提案書生成ワークフローが通話メモや記録をAIで解析し、主要要件を抽出。見込み客へ送付可能なカスタマイズ提案書を生成します。提案書の作成やフォーマット設定に何時間も費やす代わりに、数秒で完成した文書を入手できます。
このテンプレートは音声通話の録音（Whisper v3またはGemini Audioによる文字起こし）も受け入れ、提案書の草案をDOCXファイルとして生成できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 問題の要約、解決策の内訳などのセクションを設けることで、すべての提案書で一貫した構成を維持します。
- AIモデルを活用し、クライアントの入力内容に合わせたパーソナライズされた提案書草案を生成する
- AIが生成するセクションや電子メールフォーマットを、サービス内容や業界に応じて調整してください
✅ こんな方に最適：提案書作成のスピードアップと手作業のコピーライティング努力軽減を目指す中小規模の営業チーム
💡 プロの秘訣： 失敗アラートを設定しましょう
単純なワークフローでも、トークンの期限切れ、ファイル名の変更、データの欠落によって失敗することがあります。何か問題が発生した際に通知するステップを追加し、問題が積み上がらないようにしましょう。
8. マルチチャネルカスタマーサポート自動化スイート
n8nのマルチチャネルカスタマーサポート自動化スイートは、複数のチャネルからサポートリクエストを単一のチケットワークフローに集約します。チケットにタグ付けし、ヘルプデスクやCRMへルーティングすることで、会話や問題を迅速に解決できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- AIによる分類機能でチケットをカテゴリ分け：請求関連、テクニカルサポート、アカウント問題、苦情、機能リクエストなど。
- 緊急、高優先度、または時間厳守のチケットを適切なチームやサポート担当者にエスカレートし、迅速な対応を実現します
- Zendesk、HubSpot、Salesforceなどとの連携により、ログ記録、分析、長期的な追跡を実現します。
✅ こんな方に最適： 1日あたり中程度のカスタマーサポート量を想定するEコマースストアやSaaSサービス
📚 詳細はこちら:ビジネスプロセス自動化の例（テンプレート付き）
n8nの制限事項
n8nは、拡張性のある業務を構築したり、プラットフォーム間でタスクを自動トリガーしたりしたいチーム向けの柔軟なツールです。
ただし、n8nが時々物足りない点があります：
- 複雑なセットアップ: 最初のワークフロー構築には手動でのノード設定とREST APIの知識が必要で、初心者の参入リミットが高くなっています
- 習得が難しい点： n8nは柔軟性を提供しますが、ロジックベースの設定とノード階層は新規ユーザー（特に技術的背景を持たない方）にとって圧倒的であり、チュートリアルが必要になる場合があります。
- 連携機能のリミット: 主要アプリや高度なサービス、ニッチなツールをサポートしているにもかかわらず、カスタムコードや外部認証情報の入力が必要になる場合が多い
- クラウド制限事項： Freeバージョンおよびセルフホストバージョンでは、大規模チームでのワークフローの拡張や共有には追加セットアップが必要です
- 最小限の分析機能：データ分析用の組み込みダッシュボードがないため、外部追跡なしではワークフローのパフォーマンス測定が困難です
- セキュリティ設定：ユーザーは暗号化とアクセス許可を手動で管理する必要があり、適切に設定されない場合リスクが生じる可能性があります
代替n8nテンプレート
1. ClickUpプロジェクト管理テンプレート
構造と明確さをもって複雑なプロジェクトを迅速に遂行しましょう。アイデアから実行までプログラムとポートフォリオを一元管理するClickUpプロジェクト管理テンプレートを活用してください。
スペースで部署やチームを、フォルダでプロジェクトを、リストでフェーズやマイルストーンを整理すれば、作業管理が簡単になります。ClickUpのカスタムフィールドを使えば、優先度、リスク、予算、所有者、期日など、各タスクの詳細情報を記録できます。
プロジェクト管理の自動化には、if/thenトリガー、100以上の事前構築済みテンプレート、そしてニーズに合わせてカスタムできる柔軟性が備わっています。
ClickUp自動化で手作業を排除。タスクのステータスが「完了」に変わると、自動的に別のリストに移動したり関係者に通知したりできます。また、期日が過ぎた場合は優先度を「緊急」に変更し、担当者やプロジェクトマネージャーに通知します。
このテンプレートが気に入る理由：
- ステータス変更のトリガー、経営陣への自動更新送信、n8nやSlack、Google スプレッドシートなどのツールと連携して検索・接続し、反復的なレポート作成を排除しましょう。
- プロジェクトマネージャー、依頼者、エグゼクティブスポンサーの各フィールドを通じて明確な所有者を割り当て、納品と承認の担当者を全員が把握できるようにします
- アジャイルボード、ガントチャート、またはn8nのような自動化プラットフォームと連携し、タスクの同期、成果物の追跡、ツールやチームをまたいだワークフローのトリガーを実現します。
✅ こんな方に最適： リアルタイムの可視性が求められる多段階イニシアチブを管理するプロジェクトマネージャー、PMOリーダー、クロスファンクショナルチーム
📚 詳細はこちら：ClickUp、Excel、Word用プロセスマップテンプレート
🚀 ClickUpの優位性: AI搭載で文脈を認識するアシスタント「ClickUp Brain」は、ワークスペース全体から洞察を取得することでワークフローを加速します。文書をスキャンして要約を生成し、タスクとタイムラインを接続して優先順位付けを支援。電子メールの件名からSNS用のキャッチーなキャプションまで、あらゆる文案を生成します。
2. ClickUp タスク管理テンプレート
ClickUpタスク管理テンプレートは、タスクの計画・割り当て・進捗追跡を容易に行える、明確でカスタマイズ可能なシステムを提供します。15種類以上のカスタムビューを切り替え、締切・所有権・進捗状況など、異なる視点から仕事の状況を確認できます。
優先度別リストビューでは、すべてのタスクが緊急度順（高い順）に並べ替えられます。部門別リストビューでは、各部門のタスクが担当者、期日、ステータス、優先度、コメントなどと共に表示されます。さらにカレンダービューでは、日次・週次・月次タイムライン上にマッピングされたスケジュールを確認できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- プロジェクト内の全タスクにデフォルトのタスクテンプレートを設定し、新規タスクが自動的にその構造で作成されるようにします
- タスク内の反復的なステップ用にチェックリストテンプレートを作成し、手動または自動化を通じてタスクに適用します
- ダッシュボードウィジェット（未設定の場合）を追加し、総タスク数、完了タスク数、期限切れタスク数、担当者別タスク数などのタスクメトリクスを追跡しましょう
✅ こんな方に最適：チーム横断で成果物を計画・追跡する一元的なタスクhubが必要なプロジェクトマネージャー
3. ClickUpプロセスフローチャートテンプレート
ClickUpプロセスフローチャートテンプレートは、複雑な業務を明確なステップバイステップのビジュアルに変換します。各フェーズで誰が何を担当するかを明確にした、共同編集可能なClickUpホワイトボード上に構築されています。採用、オンボーディング、業務引き継ぎ、長大な承認プロセスなど、構造化された多段階プロセスに最適なテンプレートです。
ホワイトボード上の各形はタスク、意思決定、プロセスフローを表し、矢印が次のフェーズを示します。既製のフローチャートビューが提供されますが、要素をドラッグしてワークフローに合わせて再配置できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- プロセスが拡大するにつれて、コネクターを使用したり、決定メモ（はい/いいえなど）を追加したり、形を複製したりできます
- 採用、業務運営、人事管理向けに、再現性と監査可能なワークフローを構築しましょう
- フィードバックやドキュメント作成のために、ホワイトボードを即座に共有またはエクスポート
✅ こんな方に最適： プロセスの一貫性と透明性を維持するために視覚的な明確さを重視する人事チーム、採用担当者、オペレーションマネージャー
📚 こちらもご覧ください：AIワークフロー自動化で生産性を最大化するガイド
4. ClickUpプロセスマッピングテンプレート
ClickUpプロセスマッピングテンプレートは、部門横断的なプロセスを文書化・最適化するための20以上のステップをサブタスクとして定義した、すぐに使えるタスクリストです。
マッピングしたいワークフローやプロセスを決定したら、ClickUp Docsに全ステップを書き出しましょう。ここではチームメンバーとリアルタイムで共同作業し、責任範囲やタイムラインを決定できます。アクション項目をClickUpタスクに変換し、担当者・優先度・期日を設定すれば、進捗管理が容易になります。
このテンプレートが気に入る理由：
- 明確な役割を割り当て、ClickUp内の依存関係をリンクすることで責任の所在を追跡し、部門間の混乱を解消します
- 進捗率と完了率フィールドを活用し、非効率性をより迅速に特定・改善
- タスク、ドキュメント、関連プロジェクトをリンクさせ、チーム間でデータを接続。あらゆるワークフローの単一の情報源を維持します。
✅ こんな方に最適：クロスファンクショナルセットアップでワークフローの標準化が必要な運用マネージャーやチームリーダー
🚀 ClickUpの優位性: ワークフロー自動化は統合ワークスペースで最大の効果を発揮します。ClickUp Brain MAXは、ルーチン作業の自動化、更新情報の要約、アプリ間での情報自動移動を支援します。ミーティングメモの要約からチャットメッセージのClickUpタスクへの変換まで、プラットフォームを跨いだプロセスを自動化可能です。
5. ClickUp スイムレーンフローチャートテンプレート
複数チームが関わるプロセスを可視化するには、ClickUpのスイムレーン・フローチャートテンプレートでこのインタラクティブホワイトボードセットアップを活用してください。このフローチャートの各レーンは個人またはチームを表し、フローチャート要素はタスク、意思決定、またはステップを表します。
静的なフローチャートとは異なり、これは完全に実行可能なテンプレートです。各形はClickUpタスクに変換可能で、カスタマイズ可能なカスタムフィールドとカスタムタスクステータスを備えています。レーンはチームごとに色分けされ、お好みのレイアウトに応じて縦方向または横方向に再配置できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 形（Box、決定ダイアモンド、開始/終了サークル）を使用して、異なるタイプのステップ（タスク、決定、開始、終了）を表現します。
- ワークフローがブランチする箇所（例：承認 vs. 却下、はい/いいえのブランチ）には決定ポイント（ダイヤモンド）を使用してください。
- 各タスクを適切なチームメンバーまたは部署に割り当て、必要に応じてウォッチャー、開始日、期日、優先度を追加します。
✅ こんな方に最適： 部門横断的なワークフローを可視化・自動化・管理したいチームや開発者
6. ClickUp シンプルマインドマップワークフローテンプレート
アイデアを視覚的に接続し、ワークフローを設計するClickUpシンプルマインドマップテンプレートで、よりスマートなブレインストーミングを実現。初期フェーズの計画立案や要件定義セッションに最適です。
このClickUpマインドマップテンプレートは、ビューとノード/コネクターが事前設定されていますが、必要に応じてノードをドラッグしてレイアウトを再編成し、ブランチを再構築できます。ここでは、コラボレーションがリアルタイムで機能します。チームはマインドマップを編集し、アイデアを追加し、ノードをタスクに変換し、優先度を強調表示するなど、さまざまな操作が可能です。
タスクモードでは、ノードがClickUpワークスペースの実際のタスクとサブタスクを表すため、既存のプロセスを可視化できます。ブランクモードはゼロから始め、構築前に自由に試行錯誤できる場所です。
このテンプレートが気に入る理由：
- アイデア、自動化、成果物間のあらゆる接続を1つのインタラクティブマップで可視化
- 条件付きロジックで自動化プランを推進し、統合構築前にデータフローを実現
- チームメンバーを招待してアイデアをリアルタイムで共同マップ化し、接続を追加したり優先度を調整したりしましょう
✅ こんな方に最適：複雑なアイデアを整理し、ワークフローのロジックをテストする必要があるプロダクトマネージャーやマーケティング戦略担当者
7. ClickUp グラフィックデザインワークフローテンプレート
ClickUpグラフィックデザインワークフローテンプレートを使用すれば、デザインチームは成果物を整理し、各フェーズを追跡するための構造化されながらも柔軟なスペースを獲得できます。事前に定義された3つのリスト：新規リクエスト、進行中リクエスト、クライアントリストが用意されています。タスクを自由にグループ化、並べ替え、フィルタリングして、新規および進行中の作業を管理しましょう。
カンバン形式のボードビューでは、タスクをステータス、担当者、優先度、タグ、期日でグループ化できます。またガントチャートビューでは、プロジェクトのスケジュールと依存関係を視覚的なタイムライン上で確認可能です。
カスタムフィールド（例：プロジェクトの種類、チャネル、要求されたフォーマット）で追加情報を正確に記録できます。担当者フィールドでは、レビュー担当者と承認者を追加し、各タスクの責任者を明確にします。
このテンプレートが気に入る理由：
- グラフィックデザイン依頼フォームを使用して、社内チームやクライアントからのデザイン依頼を収集してください
- カレンダービューで納期をひと目で可視化し、Google カレンダーと同期して追跡を強化
- モックアップ、ソースファイル、参照画像、クライアントブリーフなど、関連ファイルをタスクに添付して完全なコンテキストを確保
✅ こんな方に最適： デザイン依頼やクライアント向け成果物を大量に管理するデザインチームやマーケティング部門
8. ClickUp 電子メールマーケティングテンプレート
ClickUpメールマーケティングテンプレートは、すべての電子メールキャンペーンの指令センターとして機能します。キャンペーンの作成、電子メールのスケジュール設定、パフォーマンス分析の実行、さらには作業量の追跡にも活用できます。
作成したキャンペーン関連タスクは全てキャンペーンリストに表示され、公開予定の全コンテンツと配信チャネル・ターゲットオーディエンスなどの詳細を確認できます。コンテンツカレンダービューではキャンペーンを月単位で可視化し、色分けされたタスクカードで進捗を一目で把握可能です。
電子メール結果追跡テーブルには、送信済みキャンペーンと各セグメントの主要エンゲージメントメトリクスが一覧表示されます。コンテンツのパフォーマンスを明確に把握することで、今後のキャンペーンプランが容易になります。
このテンプレートが気に入る理由：
- カスタムフィールドを活用して、セグメント、キャンペーンリンク、総クリック数、送信電子メール数、クリック率などの属性を管理しましょう
- 計算を自動化し、エンゲージメントスコア、コンバージョン単価、電子メールあたりの収益、オプトアウト数、生成されたリード数などの結果を比較するために、式フィールドを追加しましょう。
- チームワークロード（Box）ビューでチームのキャパシティと進捗を監視し、作業負荷を効果的にバランス調整しましょう
✅ こんな方に最適：キャンペーンプランを一元化し成果を測定するツールを求めるマーケティングチームや成長マネージャー
🚀 ClickUp Brainの実践例：マーケティングチーム向けに、ClickUp Brainは感情分析を実施し、顧客がブランドや製品、キャンペーン、競合他社に対して抱く感情を明らかにします。得られた知見を活用したり、懸念が最も多い領域を特定して改善の優先順位付けを行うことが可能です。
9. ソフトウェア開発向けカンバンテンプレート
ソフトウェア開発向けClickUpカンバンテンプレートは、チームが開発ワークフローを体系的に管理し、責任体制を強化する手段を提供します。
このテンプレートには、バックログ、進行中、レビュー、テスト、完了、ブロック中など、ソフトウェア開発の異なるフェーズを表す事前定義された列のセットが付属しています。チームの実際のワークフローに合わせて、これらのステータスを変更または拡張できます。
タスクはカードとして表示され、機能強化、バグ修正、プロセス改善、バックログアイテムなどを表せます。作業の進捗に合わせて、カードをドラッグ＆ドロップするだけで簡単にフェーズ間を移動できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 製品開発、QA、エンジニアリング全体で進捗を追跡するための明確な視覚的システムを共有する
- サイクルタイムを監視し、作業中 (WIP) リミットを設定して、リリース遅延を引き起こす前に障害要因を特定する
- スプリントの必要性に基づいてタスクの優先度を付け、フィルターを使用して優先度や期日別にタスクを表示します
✅ こんな方に最適： カンバンボードで視覚的に仕事を管理するツールを求めるソフトウェアチーム
📚 こちらもご覧ください：AIを活用したタスク自動化の方法
10. ClickUpコンテンツ管理テンプレート
ClickUpコンテンツ管理テンプレートは、コンテンツパイプライン全体を管理するための即戦力システムです。このテンプレート内には、ウェブサイト、ブログ、ソーシャルメディア、電子メールなど、各チャネル専用のリストを備えた動的なワークスペースが用意されています。
コンテンツリクエストは新規リクエストリストから開始され、アイデアの記録、所有者の割り当て、努力見積もりが可能です。そこから各アイテムは企画中、開発中、審査中、公開準備完了などのフェーズを持つチャネル固有のボードへ移行し、チャネル横断的なコンテンツワークフローの標準化を実現します。
共同ワークスペースでは、ライター、デザイナー、エディター、マーケターとリアルタイムで連携できます。複数ステップのコンテンツにはサブタスクやチェックリストを活用し、アセット、ブリーフ、ガイドライン、ブランディングキットには添付ファイルやリンクを追加可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- マーケティング規模に合わせて拡張可能な共有ワークスペースで、すべてのコンテンツリクエスト・進捗・承認を一元管理
- 反復的なステータス更新を自動化し、スプレッドシートなしでキャンペーン支出や公開頻度を監視しましょう
- 各コンテンツタスクに目標、予算、パフォーマンスメトリクスを直接リンクし、可視性とレポート作成を向上させましょう
✅ こんな方に最適： マルチチャネルのカレンダーやクリエイティブワークフローを管理するマーケティング・コンテンツチーム
11. ClickUpプロジェクト依頼と承認テンプレート
ClickUpプロジェクト申請・承認テンプレートは、組織全体での申請を標準化し、すべての新規プロジェクトが定義された承認プロセスに従うようにします。
ステータスマーカーで作業進捗を追跡。新規リクエストは全て「審査中」から開始されます。関係者が評価・決定する過程で、結果に応じてステータスを「承認」「却下」「進行中」に変更可能です。承認後、プロジェクトタスクを適切なチームメンバーに割り当て、納品まで同じワークスペースで進捗を追跡できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- リストビューを使用して、すべてのプロジェクトリクエストを一目で確認し、影響度、コスト、ステータスなどの詳細を比較できます。
- プロジェクトリクエストビューで、提出から承認、実行までの全リクエストの概要を視覚的に把握
- 承認済みリクエストを完全なプロジェクトに変換：サブタスクの作成、期限の設定、添付ファイルの追加、依存関係や優先度の設定など。
✅ こんな方に最適：複数のステークホルダーや部門からのプロジェクト案や仕事依頼を扱うプロジェクト管理担当者
📚 こちらもご覧ください：AIを活用した生産性向上方法（活用事例とツール）
12. ClickUp電子メール自動化テンプレート
ClickUpメール自動化テンプレートは、事前定義された条件やトリガーに基づいて電子メールを送信できます。100種類以上のテンプレートから選択するか、ワークフローに基づいたカスタムルールを設定可能です。
トリガーには、タスク作成やステータス変更といったプロセスステップや、「送信日」などのカスタムフィールド値を設定できます。電子メールのコンテンツはClickUp Docsに保存し、画像やブランドキットなどの資産と共にタスクに添付ファイルとして添付可能です。
電子メールキャンペーンを実施している場合、ClickUpダッシュボードでメトリクスを追跡・確認し、パフォーマンスを分析して今後の電子メールやワークフローを調整できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- カレンダービューで今後の送信予定を可視化し、重複を回避しましょう
- ClickUp Docsで件名と電子メール本文を起草し、チームと共同作業して即座にフィードバックを得ましょう
- どの電子メールタイプが最も効果的か評価し、件名を最適化し、セグメンテーションを改善し、自動化ロジックを調整しましょう
✅ こんな方に最適：手作業なしでタイムリーかつ一貫性のある電子メール送信が必要な方
💡 プロのコツ： 構築しながら文書化しましょう
各セクションの役割を説明する短いメモをワークフロー内に追加しましょう。トラブルシューティングや更新時に、将来の自分やチームメンバーが感謝するはずです。
13. ClickUpブログ管理ワークフローテンプレート
ブログ管理ワークフローテンプレートは、すべての投稿が明確なワークフローを通じて構想から公開まで進む、一元化された自動化ワークスペースを提供します。
組み込みのリクエストフォームにより、新しいブログアイデアを構造化されたフォーマットで収集できます。各提出は新しいタスクとなります。承認後、タイトル、著者、期日、必要な素材、投稿日、チャネルなどの詳細と共に、ライターやデザイナーへの実行割り当てが可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- カレンダービューを使用して公開日を設定し、今後の投稿を可視化しましょう
- タイムラインとガントチャートビューに切り替えて、依存関係や投稿スケジュールの重複を確認しましょう
- 作業がドラフトからレビュー、デザイン、スケジュール済み、公開へと進むにつれ、タスクをボードビュー上でワークフローのフェーズ間を移動させます
✅ こんな方に最適： 複数のブランドやコンテンツストリーム向けにブログを公開する代理店や社内クリエイティブチーム
📚 こちらもご覧ください:業界を変革する強力なAIエージェントの例
ClickUpで時間を節約し、より迅速にスケールアップ
ワークフローの強さは、それを支えるシステム次第です。n8nワークフローテンプレートはツールを接続し手作業を排除することで、チームの自動化を容易にします。
しかし手動ワークフローを自動化システムに変えたいなら、ClickUpが必要です。
ClickUpのワークフローテンプレートは、チームに制御と推進力のバランスをもたらし、仕事の妨げになるのではなく、仕事と共に成長するシステム設計を支援します。
ClickUpに無料で登録し、マーケティング、エンジニアリング、オペレーションなど、すぐに使えるセットアップを見つけ始めましょう。