2024年ワークフロー自動化ソフトウェア・ツールベスト10

一日の時間をもっと増やしたいですか?やることリストを増やしても燃え尽きることのない、試行錯誤のレシピをご紹介しよう:もっとスマートに仕事をしよう。🧠

ワークフロー自動化ソフトウェアは、企業チームにとって、毎週数え切れないほどの時間を節約する秘密兵器となっています。定義済みのワークフローを設定することで、チームは反復タスクを自動化できる。電子メールの送信、セールスリードのフォローアップ、部下へのタスク割り当てなど、ワークフローは冗長でありながら必要なビジネスプロセスを合理化します。

ビジネスタスクの自動化を開始するには、適切なソフトウェアが必要です。ワークフロー自動化ツールのトップ10を使用して、チームの貴重な時間を節約しましょう。⏱️

ワークフロー自動化ソフトウェアとは?

ワークフロー自動化ソフトウェアは、事前に定義されたトリガーに基づいて、必要なアクションを自動的に作成します。これらのトリガーとアクションは同じプラットフォーム上で完了することもあれば、自動化によって無関係なアプリをノーコードソリューションで接続することもあります。

以下はその例です。 自動化の例* 見込み客がオンラインフォームに入力するたびに(トリガー)、電子メールを受け取る(アクション)。

上司からSlackメッセージを受け取るたびに(トリガー)、テキストメッセージ通知を受け取る(アクション)

新しいAsanaタスクを割り当てられるたびに(トリガー)、期日がGmailカレンダーにコピーされる(アクション)

新規顧客がShopifyでオンライン購入するたびに(トリガー)、Salesforceにクライアントとして追加される(アクション)

ビジネスに最適なワークフロー自動化プラットフォームの選び方

すべての ワークフロー自動化 ソフトウェアプラットフォームは、すべてのチームに適しています。ビジネスに適したさまざまなソリューションを評価する際には、以下の点を考慮してください:

コードを書くことができるか 一部のプラットフォームは、使いやすいドラッグ・アンド・ドロップ式のインターフェイスを提供するノーコード・ソリューションですが、他のプラットフォームは設定に開発者を必要とする場合があります。社内に開発チームがない場合は、間違いなくゼロ・コードのソリューションが望ましい。

一部のプラットフォームは、使いやすいドラッグ・アンド・ドロップ式のインターフェイスを提供するノーコード・ソリューションですが、他のプラットフォームは設定に開発者を必要とする場合があります。社内に開発チームがない場合は、間違いなくゼロ・コードのソリューションが望ましい。 既に使っているアプリは何か?理想的には、選択したソリューションが既に使っているアプリと接続できることです。既存の電子メール、CRM、プロジェクト管理、eコマースプラットフォームとの統合が組み込まれているソリューションを探しましょう。

ワークフロー自動化ツールは、ITスペシャリストからマーケティング担当者、エグゼクティブアシスタントまで、チームのすべてのメンバーにメリットをもたらします。チーム全体が理解しやすいインターフェイスを持つプラットフォームを選択するようにしましょう。

プラットフォームは、アプリ、機能、ユーザー席の番号によって異なります。予算を設定し、何人のチームメンバーがアクセスする必要があるか、また、そのチームメンバーがどのアプリを日常的に使用するかを計算します。

2024年ワークフロー自動化ソフトウェアベスト10

直感的なワークフローシステムをお探しですか? 日々のタスクの自動化 ?これらの10のソリューションは、あなたのビジネスにカスタムワークフローを構築するのに役立ちます。

1. ClickUp

あらかじめ構築された自動化レシピを使用するか、ニーズに合わせてカスタマイズし、チームが最も重要な部分に集中できるようにします。

ClickUpは、あらゆるプロセスを合理化し、忙しい仕事をなくすゼロコードソリューションです。チームのサイズに関係なく、ClickUpはアプリ間の仕事を1つのコラボレーティブ・プラットフォームに統合し、ビジネスプロセスを自動化するのに十分パワフルです。このオールインワンのプロジェクト管理ソリューションには、以下を含む数百もの柔軟な機能が詰まっています。 ClickUp 自動化 と ClickUp AI 自動化を使用すると、ユーザーはClickUpの100以上の自動化ワークフローから1つを選択するか、50以上の異なるアクションから独自にカスタマイズすることができます。タスクやコメントの自動割り当て、ステータスの変更、通知のトリガーなど、ClickUp Automationsなら実現可能です。

その他すべて?ClickUp AIがカバーします。あなたのバーチャルコピーライターのように、ClickUp AIはボタンを押すだけで、テキスト、要約、タスク更新、翻訳などを生成できます。 ClickUpは以下の機能を統合しています。 を他の1,000以上の 外部アプリ Twilio、Slack、Airtable、Dropboxのような外部アプリを使うことで、チームの仕事がより効率的になる。

ClickUp の主な機能

100以上の定義済みワークフローを活用することで、ワークフローの自動化をゼロから構築する必要がありません。

外部アプリとの数百の統合から選択し、業務を効率化

コード不要のソリューションで各部門のワークフローを実装

50以上のアクションから選択してカスタムワークフローを構築

正確な条件を使用して特定のパラメーターを設定することで、ワークフローエラーを防止します。

クリックアップのリミット

膨大なカスタマイゼーションは、新規ユーザーには圧倒されるかもしれません。

すべてのビューがモバイルアプリで利用できるわけではありません。

クリックアップの価格

Free Forever (永久無料

(永久無料 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIは、すべての有料プランでユーザーあたり月額5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (8,900 件以上のレビュー)

4.7/5 (8,900 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (3,800 件以上のレビュー)

2.Zapier

経由 ザピア Zapierは、ゼロコードソリューションを通じて6,500以上のアプリを接続するワークフロー自動化ツールです。ドラッグ&ドロップエディターを使って、コードを一行も書かずに自動化ワークフロー(ザップと呼ばれる)を構築できる。

もはや、統合機能が組み込まれたツールの使用にリミットされることはない。Zapier APIを使ってトリガーを設定し、定義済みの条件に従ってアクションを作成するだけです。

Zapier の主な機能

プラットフォーム上の6,500以上のアプリから選択可能

if/thenルールによるカスタムワークフローの作成

複数のタスクを同時に自動化するためのマルチステップザップ作成

フィルタを使用して、特定の条件が満たされた時だけザップを実行する。

カスタムスケジュールを作成し、適切なタイミングでのみザップを実行

Zapier のリミット

Zapierは無料ソリューションを提供しているが、特定のアプリでザップを作成するには有料プランにアップグレードする必要があるかもしれない。

複数ステップの自動化プロセスの作成は、新規ユーザーにはわかりにくいかもしれない。

Zapier の価格

無料プラン

スターター: $19.99/月

$19.99/月 プロフェッショナル: $49/月

$49/月 チーム: $69/月

$69/月 企業向け: カスタム価格

Zapierの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,000 件以上のレビュー)

4.5/5 (1,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

3.インテグレート

経由 フロクズ Flokzuは プロセス改善ツール を使えば、チームは数時間でタスクを自動化できる。ユーザーフレンドリーなツールで、独自のフォームやワークフローを簡単に開発できる。また、このプラットフォームはGmail、Dropbox、Trello、Asanaのような何百ものアプリと統合されているため、仕事の時間を節約することができる。

Flokzu の主な機能

クラウドベースのドラッグ&ドロップビルダーを使用して、カスタムワークフローを設計できます。

チームにとって最も価値のあるタスクを理解するために、簡単に消化できる統計情報を入手できます。

複数のフィールドタイプを活用して、ビジネスワークフローを設計できます。

ユーザーがタスクにドキュメントを添付したり、コメントを追加することができます。

Flokzuのリミット

他のプラットフォームほど統合されていない

他のプラットフォームはもっと条件をカスタマイズできる

Flokzuの価格

スタンダード: $17/月/ユーザー

$17/月/ユーザー プレミアム: $22/月/ユーザー

$22/月/ユーザー エンタープライズ: カスタム価格

Flokzuの評価とレビュー

G2: 4.9/5 (29件のレビュー)

4.9/5 (29件のレビュー) *Capterra: 4.8/5 (71 reviews)

5.Monday

経由 Monday月曜日 はビジネスである。 プロセス管理 プラットフォーム。独自のカスタムワークフローを設計することも、テンプレートから始めることもできます。チームアラートを設定し、カスタマイズ可能なダッシュボードを作成して進捗を管理します。

さらに、このプラットフォームは200以上のアプリと統合し、データを一元化された場所に保存します。

Mondayの主な機能

ドキュメントをプロセスに添付してリアルタイムで共同編集。

タスクの割り当て、コメントの書き込み、共有成果物 社内のチームメンバーやクライアントと共有する。

200以上のお気に入りツールとプラットフォームを統合

カスタマイズ可能なワークフローを数分で作成し、手動プロセスを排除

月曜のリミット

ダッシュボードの初期セットアップとオンボーディングプロセスに時間がかかる場合がある。

一部のレポート作成機能はやや硬直的で、カスタマイズ性に欠ける

マンデーの価格

無料 (ユーザー2名まで)

(ユーザー2名まで) ベーシック: 8ドル/月/ユーザー

8ドル/月/ユーザー スタンダード: 10ドル/月/ユーザー

10ドル/月/ユーザー プロ: $16/月/ユーザー

$16/月/ユーザー 企業向け: カスタム価格

Monday の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (8,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (8,000 件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

Check out our full comparison on *に関する完全な比較をチェックする。 マンデーとエアテーブルの比較 .

6.キスフロー

経由 キスフローキスフロー は、ユーザーがコードを一行も書かずにワークフロー・プロセスを合理化することを可能にする。この直感的なプラットフォームは設定に数日しかかからず、ワークフローを構築するためのシンプルな3ステップシステムを適用する。

このプラットフォームにより、企業のリーダーはタスクを割り当て、ボトルネックが発生する前に対処し、組み込みのメトリクスでワークフローの効率を測定することができます。

キスフローの主な機能

直感的なドラッグ&ドロップビルダーでフォームやワークフローを構築。

動的な割り当てを作成し、個人、複数人、または部署全体にタスクを割り当てます。ランダムでタスクを割り当てるラウンドロビンも可能。

タスクごとに固定期限を設定

条件ロジックを使用して、より複雑なワークフローでのヒューマンエラーを防止。

キスフローのリミット

価格モデルは、小規模ビジネスには不向きかもしれません。

ソフトウェアの多くの機能は、かなりの学習曲線が必要です。

キスフローの価格

ベーシック:月額1,500ドル

企業向け: カスタム価格

キスフローの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (500件以上のレビュー)

4.3/5 (500件以上のレビュー) *Capterra: 3.9/5 (39 件のレビュー)

7.Zoho作成者

経由 Zoho作成者ゾーホー 作成者は、独自のアプリを作成できるオールインワンのローコードプラットフォームです。ドラッグ&ドロップのプラットフォームで、ほぼすべてのビジネスニーズを解決するカスタムソリューションを作成できます。

ワークフロー自動化機能を活用すれば、ユーザーとのやり取りへの対応、アクションのスケジュール、承認プロセスのルーティング、支払いや請求の成功に基づく注文処理まで行えます。

Zoho Creator の主な機能

複数の支払いゲートウェイと統合し、新しいオンライン顧客とのワークフローを設定できます。

トリガーとアクションの間に時間遅延を設定し、スケジュールに合わせてワークフローを作成できます。

さまざまなアクション番号に基づき、SMS、電子メール、またはモバイル通知を受け取ります。

手動タスクもスケジュール通りに実行できるブループリントの作成と展開

Zoho Creatorのリミット

コーディングの知識が必要です。

独自のアプリを構築したくない場合、このワークフロー自動化ソリューションは複雑すぎる可能性があります。

Zoho Creatorの価格

スタンダード: $8/月/ユーザー

$8/月/ユーザー プロフェッショナル: $20/月/ユーザー

$20/月/ユーザー エンタープライズ: $25/月/ユーザー

$25/月/ユーザー Flex: カスタム価格

Zoho Creator の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (150 件以上のレビュー)

4.3/5 (150 件以上のレビュー) Capterra: 4.3/5 (150 件以上のレビュー)

8.Jira (Atlassian) 仕事管理

経由 JiraJira 仕事管理は、プロジェクト管理チームが調整し、協力し、最終的にはより少ない時間でより多くのことをやるためのソフトウェアソリューションです。複数のビュー(リスト、カレンダー、ボード、タイムラインなど)により、同僚は全体像や細かいレベルで進捗を追跡することができます。

また、自動化機能により、チームは特定のタスクを簡単に効率化し、美しいレポートを作成することができます。 ワークフロー分析の実施 .

Jira のベスト機能

一括変更でワークフロー自動化の編集が可能

人事、マーケティング、営業、その他のチーム用のワークフロー テンプレート ライブラリにアクセスし、自動でタスクを実行

関係者に自動的にメッセージを送信することで、承認プロセスのサインオフを迅速化

カレンダービューを使用して、毎月のタスクを自動的に再作成。

Jira のリミット

いくつかのビルトインレポートのカスタマイゼーションが不足している。

の初期セットアップが不十分。ワークフロー管理ソフトウェア Jira 価格

無料 (10 ユーザーまで)

(10 ユーザーまで) スタンダード: 1 ユーザーあたり月額 5 ドル (3,500 ユーザーまで)

1 ユーザーあたり月額 5 ドル (3,500 ユーザーまで) プレミアム: 10 ドル/月/ユーザー (3,500 ユーザーまで)

Jira の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (5,000 件以上のレビュー)

4.3/5 (5,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (13,000 件以上のレビュー)

9.オンタスク

経由 オンタスク OnTaskはAIを活用した文書管理プラットフォーム。ドキュメントの起草、法的契約の署名、事前構築されたテンプレートの活用、データの収集と転送を行います。コード不要のビルダーを使って日常タスクを自動化することで、チームは貴重な時間を節約できます。

OnTask の主な機能

複数のデータソースからデータを自動入力し、文書を迅速に作成

レビューと承認のためにオンラインフォームからデータをルーティング

あらゆる文書のセキュリティ、法的拘束力、HIPAA準拠の署名を自動追跡

テンプレートライブラリを活用し、事実上あらゆるビジネスオペレーションのワークフローを迅速に構築

OnTask のリミット

複雑なワークフローを作成するには多くの知識が必要であり、新規ユーザーには難しい。

デフォルトのSMSメッセージや電子メールを編集するのは難しい。

OnTask の価格

個人向け: $9/月/ユーザー(1ユーザー)

$9/月/ユーザー(1ユーザー) Business: $24/月/ユーザー (2ユーザー)

$24/月/ユーザー (2ユーザー) Business Pro: $99/月/ユーザー (3ユーザー)

$99/月/ユーザー (3ユーザー) エンタープライズ:カスタム価格

OnTask の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (5件のレビュー)

4.6/5 (5件のレビュー) Capterra: 4.7/5 (63 件のレビュー)

10.パイプファイ

経由 パイプフィー パイプフィーの ワークフローツール は、特に調達、人事、IT部門のために構築された。AI主導のプラットフォームにより、人事担当者は新入社員の採用、入社、退社を簡単に行うことができ、調達担当者は見積もりを取得し、サプライヤーを検討し、新しいベンダーに経営陣の承認を求めることができる。

組み込みのコード不要の自動化ワークフローを活用することも、ゼロから独自のワークフローを設計することもできます。

Pipefy の主な機能

人事、調達、ITのユースケースに対応したエンドツーエンドの自動化機能があらかじめ組み込まれています。

カスタムフィールドを使用した独自のカスタムワークフローの設計

カスタムレポートやダッシュボードで進行中のタスクを追跡

カスタムの役割と許可レベルにより、誰が(いつ)何を見るかをコントロール可能

Pipefy のリミット

人事部、IT部、調達部以外の部署には、あらかじめ用意されたテンプレートが少ない。

自動化された電子メールがクライアントの受信トレイではなく、迷惑メールに届くことがある。

Pipefy の価格

スターター: $0/月/ユーザー

$0/月/ユーザー ビジネス: 25ドル/月/ユーザー

25ドル/月/ユーザー エンタープライズ: カスタム価格

Pipefy の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (200 件以上のレビュー)

4.6/5 (200 件以上のレビュー) Capterra: 4.6 (300 件以上のレビュー)

ビジネスに最適なワークフロー自動化ソフトウェアを選ぼう

ワークフローや反復タスクを自動化することで、週に数え切れないほどの時間を節約できます。ワークフロー自動化ツールを評価する際には、低コードまたはノーコードビルダーで、自動化に対応しているソリューションを探しましょう。 タスク管理 タスク管理アプリやプロジェクト管理アプリを予算に合わせて選べる。

ClickUp自動化には、100以上のビルド済みワークフロー、50以上の選択可能なアクション、お気に入りツールとのビルトイン統合が完了します。ClickUpがどのように毎週時間を節約できるかをご覧ください、 今すぐサインアップ .💡