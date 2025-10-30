お子様の学習を整理するためのFreeホームスクールプランナーテンプレート

「今日は歴史？それとも美術？」火曜日の午前11時、息子がそう尋ねます。あなたはメモをちらりと見て気づく…自分もよくわからないと。ブラウザのタブの一つには数学のカリキュラム、もう一つには自然学習のユニット、そして三つ目は工作アイデアでいっぱいのPinterestボードが表示されているのです。
ホームスクーリングは自由をもたらしますが、計画性なく教材が積み上がると圧倒されることもあります。📚
実際、ジョンズ・ホプキンズ大学のレポート作成によると、2023-24 年度には、データを共有している 21 州のうち 19州でホームスクーリングの登録者数が増加しました。この道を選ぶ家族が増えるにつれ、授業を整理し、進捗を追跡する簡単な方法への需要はますます高まっています。
そこで本記事では、お子様の学習管理に役立つ「ClickUp for Students」の無料ホームスクールプランナーテンプレート18種類をご紹介します。🏁
ホームスクールプランナーテンプレートとは？
ホームスクールプランナーテンプレートは、親、家庭教師、または生徒が家庭での学習活動を整理するための構造化されたデジタルまたは印刷可能なツールです。
授業プラン、課題、出席状況、成績、スケジュールを一元管理し、日々の目標から長期的な計画まで効率的に管理できます。カスタマイズ可能なビュー、科目別追跡、AIライティングツール、進捗インジケーターなどを備えたテンプレートで、学習プランと記録管理を簡素化します。
優れたホームスクールプランナーテンプレートの条件とは？
優れたホームスクールプランナーテンプレートは、学業、教材、家族のルーティンを管理する完了するシステムを提供します。選択時に注目すべき要素は以下の通りです：
- 全体像の目標の設定：年間目標を明確化し、年間計画の概要を作成。日常のルーティン、優先度、マイルストーンをマップします。
- 月間・週間プランを整理： カレンダー、ダッシュボード、スケジュールを活用し、授業、課題、活動を体系化します
- 詳細な日課管理：各日を具体的な科目・タスク・時間ブロックに分割し、円滑な実行を実現
- カリキュラムと教材の管理：書籍、教材、校外フィールドのプラン、および全学年度にわたる科目別授業プランを追跡します
- 出席記録と振り返りを記録：出席記録を保存し、進捗を確認するための振り返りページを利用できます
- 目標と習慣の追跡：トラッカーを通じて学業の進捗と自己成長を管理します
- ニーズに合わせてカスタム：プロジェクトプラン、単元学習、アンスクーリング手法用に追加ページを提供
- 生徒の参加を促す： 授業プランの作成や教材選択に子どもを参加させることで、所有権と関与を育みます
🧠 豆知識：シャーロット・メイソンは19世紀の英国教育者で、その教育哲学は今も多くのホームスクーリング家庭に影響を与えています。彼女は「短い授業の方が長い授業より効果的」と主張しました。子どもの集中力は短時間の集中で最も発揮され、継続的な練習で強化されると考えたからです。当時「生きている本」の作成や自然散策を重視する彼女のアプローチは、かなり革新的と見なされていました。
18種類のホームスクールプランナーテンプレート
ClickUp教育プロジェクト管理ソフトウェアは、ホームスクーリングのあらゆる要素を一元マップできる場所を提供します。授業プランの立案、課題の完了追跡、活動時間の記録、さらには日々の学習内容に関する簡単な振り返りのメモ書きまで可能です。
ホームスクールの年間計画を簡素化し、体系化して管理するための18のテンプレートをご紹介します。
1. ClickUp レッスンプランテンプレート
ClickUpの授業プランテンプレートは、教育者が大学コースの授業プランを効率的に作成・管理・追跡できるよう設計されています。まずコースで扱うトピックと教材の概要をまとめ、ツール内で各コースの明確な目標と目的を定義してください。
このホームスクールプランナーテンプレートを使えば、各トピックの詳細なプランを作成でき、生徒の関与を確保するための活動や評価も組み込めます。さらに、各科目の進捗を定期的に確認し、早期に調整を加えることが可能です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ClickUpのカスタムステータス（分析、設計、開発、実施、評価など）で、授業準備の全フェーズを追跡しましょう。
- オブジェクト、学年レベル、授業構成、評価フォーム、詳細メモなど、あらかじめ用意されたClickUpカスタムフィールドを使ってプランをカスタマイズしましょう。
- ClickUpのカスタムビューでカリキュラムを多角的に確認：・授業プラン・ADDIEフェーズ・スタートガイド
- 組み込みのClickUp自動化で時間を節約。授業の進捗に合わせてタスクを自動的に処理します。
📌 こんな方に最適：ホームスクールの授業プランテンプレートを使用して、複数の科目や学年をまたいでレッスンを計画し、進捗を追跡したい親、保護者代わりの方、または家庭教師の方。
📮 ClickUpインサイト：大きな目標を小さなステップに分割することでモチベーションを維持できると答えた人は45%。概念は明確ですが、実践こそが真の仕事（そしてしばしば行き詰まるポイント）です。🚥
「学期全体のカリキュラム作成」のような大きな目標に圧倒されていませんか？ClickUp Brainがサポートします。目標を説明するだけで、ClickUp AIが実行可能なタスクとサブタスクに分解し、期日を設定。夢への一歩を確実に進めます。
💫 実証済み結果： ユーザーからは「ClickUpに切り替えてから生産性が倍増した」との声が寄せられています。
2. ClickUpデイリープランナーテンプレート
ClickUpデイリープランナーテンプレートは、ホームスクールの授業、家事、個人のToDoを一箇所で整理します。ClickUpカレンダービューや全タスク表示などのカスタムビューを活用すれば、食料品の買い出し、セルフケアの習慣、さらには副業プロジェクトといった日常タスクも楽々管理できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 個人、仕事、学校、目標などのカスタムフィールドでタスクをカテゴリ別に整理
- To Doや完了するといったステータス更新で優先度を把握しましょう
- タスクを期日でグループ化し、期日切れ、本日期日、または既に完了したものを一目で確認できます
- リマインダー、メモ、サブタスクなどの詳細を各タスクに追加し、重要なステップを見逃さないようにしましょう。
📌 こんな方に最適：日々の授業管理を確実に行いながら、家事や個人的なToDoも日次プランナーアプリで両立させたいホームスクーリングの親や家庭教師の方。
3. ClickUp 週間プランナーテンプレート
ClickUpの週間プランナーテンプレートは、一週間の予定を視覚的に把握できるマップを提供します。これにより、各日の予定、注力すべき目標、調整が必要な箇所を明確に確認できます。
毎朝慌てる代わりに、事前に計画された授業・活動・優先度を俯瞰できます。カラフルなボードスタイルのレイアウト、目標専用のスペース、ドラッグ＆ドロップ可能なタスクを備えたこのホームスクールプランナーテンプレートは、単なる週次ガイド以上の創造性を発揮します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 7日間のカンバンボードで視覚的に週間プランを立てましょう。各列がMondayから日曜日までを表しています。
- 未処理や完了といったステータスで、未処理や完了した項目を素早く確認できます。
- プランナーボードビューを活用すれば、カラフルなドラッグ＆ドロップ操作でタスクを日別に整理できます
- 優先度！や考えるべきことといった専用エリアで、週の主要目標を設定しましょう。
📌 こんな方に最適：週単位でバランスの取れたビューを立てたいホームスクーリングの親、家庭教師、または保護者の方。
🧠 豆知識：17世紀のヨーロッパでは、裕福な家庭が家庭教師を雇い、学問的な授業に加え、礼儀作法や道徳教育を組み合わせた家庭教育を行うことが一般的でした。
4. ClickUp 日次時間割テンプレート
ClickUpの日次時間割テンプレートは、ホームスクーリングを行う親が毎日を体系的にプランするのに役立ちます。授業、読書時間、実践的な活動、休憩時間などに専用の時間をブロックしつつ、予期せぬ質問や科目間の移行に対応するための意図的なバッファー時間を設けることができます。
組み込みのリマインダーと時間追跡機能でスケジュール管理が容易になり、各学習ブロックや活動に十分な時間を確保できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- タイムラインビューで1日を1時間単位に分割し、開始時間と終了時間を明確に把握しましょう
- フィールドを活用して、欠席理由や特定のブロックごとのメモなどの詳細を記録しましょう。
- 日次ワークフロー、欠席管理、日次スケジュールの各ビューを切り替えて、様々なプランニーズに対応できます
- 重要な休憩や移行時間（昼食や復習セッションなど）を視覚的な時間マーカーで強調表示
📌 こんな方に最適：ホームスクールの授業を時間単位で計画したい親、家庭教師、生徒
5. ClickUp スクールスケジュールテンプレート
ClickUpの学校スケジュールテンプレートは、授業、自習時間、課外活動を明確な時間割ビューで表示します。
これはナレッジマネジメントシステムのように機能します。つまり、授業の計画を立てたり、学習ブロックを追加したり、スポーツや休憩などの課外活動も組み込めるのです。教授や教師の名前、授業場所、課題に関するメモなどの詳細も記録できるので、すべてを可視性で管理するのが簡単です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 各授業やブロックごとに、教授、活動内容、場所などのフィールドで詳細情報を追加できます。
- 必要な情報に集中できるよう、アクティビティ、学校スケジュール、授業メモの各ビューを切り替えられます。
- 未完了や完了といったステータスで出席状況や進捗を追跡できます。
- スケジュール内の継続的な授業や繰り返しタスクを管理するには、ClickUpの定期的なタスクを設定しましょう
📌 こんな方に最適：ホームスクール環境で複数の授業、学習ブロック、個人スケジュールを管理するための体系的な月間プランナーを求める親、家庭教師、または保護者の方。
💡 プロのコツ： 毎日10分のデジタル整理整頓を時間管理テクニックとして活用し、通知を整理し、タスクを更新し、ワークスペースを整えましょう。
6. ClickUp 授業スケジュールと時間管理テンプレート
ClickUpの「授業スケジュール＆学習時間追跡テンプレート」は、授業・成績・評価・学習時間を追跡するために設計されています。日々の授業時間と学業成績・学習進捗を接続させます。科目ごとの「定期的なタスク」と評価用の「カスタムフィールド」で、授業の時間帯と学習成果を管理できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 学業成績を追跡：授業色、学期、クラスメート、メモの11フィールドで管理
- やること、進行中、完了などのステータスで授業課題を管理しましょう
- 期限切れと未スケジュールパネルで試験や締切を確実に管理
- 5種類のカスタムビュー（年間、タイムライン、優先度、授業スケジュール）を様々な構成で活用し、柔軟なプランを立てられます
📌 こんな方に最適：ClickUp for Studentsを利用しながら、授業スケジュールと学業の追跡を接続させたい生徒、家庭教師、教師の方。
包括的なプロジェクトカレンダーで生産性を高める方法を学びましょう。👇🏼
7. ClickUp 授業プランテンプレート
ClickUpの授業プランテンプレートは、複数の科目の授業を体系的にプラン・整理・追跡したい家庭教師やホームスクーリングの親に最適です。各授業には教材、締切、メモを追加できます。
例、年長の子供に代数を教え、年少の子供に基礎的な読解力を教えている場合、ホームスクールプランナーテンプレートで子供ごとに別々のリストを設定できます。授業のタスクを追加し、ワークシートやビデオ、教材を添付ファイルとして添付し、準備が整ったら「完了」としてマークしましょう。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- やること、プラン、完了、Fail、Pass、Archivedなどのステータスで授業の進捗を追跡できます。
- 授業の詳細を管理：授業情報、締切、優先度を記入するフィールド付き
- 今週、今日、全リスト、ガイドなどのビューで、授業準備を素早く確認できます。
📌 こんな方に最適：複数の子どもの授業を整理し、科目ごとの進捗を追跡したいホームスクーリングの親の方。
🔍 ご存知ですか？ 「公立学校運動の父」と呼ばれるホーレス・マンは、米国における無料・普遍的・非宗派的な公立教育制度の推進に尽力しました。彼の改革には「師範学校」として知られる教員養成機関の設立が含まれ、これらは教育の専門化と教育機会の拡大に極めて重要な役割を果たしました。
8. ClickUp シラバスプランテンプレート
ClickUpシラバスプランニングテンプレートは、授業・活動・評価をプランするための体系的なツールを提供し、教育者が適切なペースで学習体験を提供できるようにします。
同僚と協力してシラバスの候補トピックを収集・整理しましょう。アイデアが集まったら、コース説明、オブジェクト、評価方針、トピックと活動のスケジュールを含む包括的なプランを作成します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- フォルダとリスト階層で教科別にカリキュラムを整理（例：英語、数学）
- 授業準備の進捗を、現在、進行中、修正必要、過去分、プランなど10段階のステータスで管理
- トピック、プリントアウト、期日、優先度レベルのフィールドで鍵の詳細を追加できます
- タイムライン、ボード、カレンダー、ガイド、全リストなどのビューを活用し、学期全体のプランを立てましょう。
📌 こんな方に最適：教師、カリキュラム設計者、または学務コーディネーターで、年間を通じてシラバスを構築・追跡・改善する体系的な方法をお探しの方。
🚀 ClickUpの優位性：AIを活用した授業計画の立て方に悩んでいませんか？ClickUp Brainを使えば、高品質で効果的な授業プランを数秒で作成できます。やることといえば、質問するだけ！教科、学年、学習目標などの主要な詳細を入力するだけで、カリキュラムに沿ったカスタマイズされたプランを生成します。
Connected AIはプロジェクト全体の文脈を理解し、実践的な提案を提供するため、ホームスクーリングを行う親や家庭教師に最適です。
学生向けAIツールを活用すれば、次のことが可能です：
- 詳細なシラバスの概要を作成し、トピックを簡単に分解しましょう
- AI生成のメモを即座にドキュメントや実行可能なタスクに変換
- 課題、読書リスト、プロジェクトの締切を1 hubで管理
- スマートなAIガイダンスで授業の優先順位付けと進捗の追跡を実現
✅ このプロンプトを試してみてください： 10歳の生徒向けに、数学の基礎的な分数を含む1週間の授業プランを作成してください。毎日の目標、活動、そして週末の短い評価を含めてください。
9. ClickUp シラバステンプレート
ClickUpシラバステンプレートを使えば、各授業の目標、トピック、課題を明確に伝える、構造化された洗練されたシラバスを作成できます。ClickUp Docs内で構築されているため、コース説明、評価方針、活動スケジュールを含む、見やすいフォーマットされたアウトラインを作成できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ドキュメントビューでコンテンツを構造化し、リッチテキストのシラバスを作成しましょう
- 作成者/所有者や最終更新日といったメタデータフィールドでシラバスの更新を追跡しましょう
- コース名、セクション、クレジット、教師情報、連絡先などのフィールドを備えたコース情報テーブルで、コースの必須事項を整理しましょう。
- シラバステンプレート、はじめにガイド、+ 新規ページなどのページをサイドバーナビゲーションで素早く移動できます。
📌 こんな方に最適：各科目やコースごとに、プロフェッショナルで一元管理されたシラバスを求めるホームスクーリングの親、家庭教師、教育者。
🔍 ご存知ですか？ 進捗主義教育の重要人物であるジョン・デューイは「やることによる学習」を強調しました。彼は教育が実生活体験と接続し、問題解決力、批判的思考力、実践的なプロジェクトを育むべきだと主張しました。
10. ClickUp 宿題管理テンプレート
ClickUpの宿題管理テンプレートを使えば、すべてのタスク（課題の一部）を一箇所で確認し、優先度を割り当て、個々の課題の進捗管理に集中できます。
このホームスクールプランナーテンプレートは、宿題を構造化されたタスクビューに集約します。各課題はサブタスクとして、独自の期日、科目タグ、完了ステータスを持ちます。視覚的な進捗インジケーターに加え、メモの追加や課題を小さなステップに分割する機能により、複数の科目や締切を簡単に管理できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 各サブタスクに対して、やること、進行中、完了などのステータスで課題を管理しましょう
- 科目を色コードのタグで分類し、宿題を一目で把握できるようにしましょう
- 進捗バーで完了した内容と未完了の内容を可視化し、進捗を把握しましょう
- 生徒や補助者にタスクを割り当て、優先度フラグの設定で緊急の仕事に焦点を当てましょう
📌 こんな方に最適：複数の教科にわたる課題を管理し、生産性アプリ内で進捗を視覚的に追跡したいホームスクーリングの親、家庭教師、または保護者の方。
マイアミ大学のマイケル・ターナー氏が ClickUp について語ったコメントをご紹介します。
ClickUpは、イベントの管理や進捗管理に活用している優れたツールです。このプラットフォームは、私たちの知識リポジトリとして機能しています。*
ClickUpは、イベントの管理や進捗管理に活用している優れたツールです。このプラットフォームは、私たちに知識リポジトリを提供してくれました。
11. ClickUp 授業課題テンプレート
ClickUpの授業課題テンプレートは、生徒の課題・締切・成績を直感的なClickUpリストビューに一元管理。課題管理ツールとしても機能し、全生徒・全教科の課題を監視・管理します。
各課題は完了ステータスで明確に整理され、採点用の詳細フィールド、学習内容に関するフィールド、科目固有の背景情報を記録できます。親や指導者はタスクの割り当て、進捗の追跡、資源の共有を迅速に行え、複数の学習者や科目を途切れることなく効率的に管理できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- クラスフィールドで科目を分類し、課題を整理しましょう（例：数学102、英語201、歴史102）
- 教材や課題資料、読書リスト、オンライン学習ツールへのリンクを即座に提供し、リソースへのアクセスを容易にします。
- リスト、期日リスト、試験、レポートの各ビューで、複数のレイアウトを使い分けて課題を整理・確認できます。
- タスクタイプと学習内容フィールドで、学習したトピックと課題の種類を追跡できます
📌 こんな方に最適：複数の生徒を管理するホームスクーリングの親、保護者代わり、または家庭教師の方。科目横断で授業課題の割り当て、進捗の追跡、採点を簡単に行いたい方に。
12. ClickUp 学生用プランチェックリストテンプレート
ClickUpの学生向け計画チェックリストテンプレートは、学生とホームスクーリングの親に、出願から試験まで学業プランの重要なタスクをすべて追跡できる hub を提供します。さらに、各ステップは実行可能なサブタスクに整理されています。これにより、複雑なプランを管理しやすい単位に分解し、進捗を一目で確認し、締切を確実に管理することが簡単になります。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 大学進学準備のワークフロー全体を、マスタータスクを中核 hub として整理しましょう
- 複雑なプランを、教材、試験日程、プロジェクト進捗管理、グループ活動管理、講義クラスとメモといった明確なサブタスクに分解しましょう。
- タスクにメモ、タグ、依存関係を追加し、計画プロセス全体を通じて明確なガイダンスと文脈を提供します。
📌 こんな方に最適：大学進学準備、入学手続き、長期的な学業プランを指導するホームスクーリングの親、保護者代わりの方、または家庭教師の方。
13. ClickUp 生徒進捗管理テンプレート
お子様の学習進捗が本当に順調か気になったことはありませんか？ClickUpの「生徒進捗管理テンプレート」は、親と家庭教師、ホームスクールの指導者向けに設計されています。生徒の学習成果・行動・成長をリアルタイムのビューで把握できます。
複数の生徒を同時に追跡でき、誰が優秀か、誰に追加の励ましが必要か、どの分野に注力すべきかを把握できます。このホームスクールプランナーテンプレートは生徒をステータス別に整理し、行動や努力をモニタリングし、重要な個人情報や学業上の詳細を一箇所にまとめて保管します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 各生徒の進捗状況を、順調、注意が必要、自信の構築が必要、拡張機能が必要といったステータスで管理できます。
- 誕生日、授業、努力、行動の各フィールドで重要な詳細を追跡できます
- 行動問題、リスト、注意が必要の各ビューで複数の視点にアクセス
- 星評価フィールドで努力を視覚的に記録し、進捗フィールドで学業の進捗を管理しましょう
📌 こんな方に最適：複数の子どもをホームスクールしている親、保護者代わりの方、または家庭教師の方で、個々の進捗、行動、達成度を追跡し、すべての生徒が必要な注意を確実に受けられるようにするツールをお探しの方。
🔍 ご存知でしたか？ 教育の強力な提唱者であったトーマス・ジェファーソンは、自主的な学習を信じ、子供たちにホームで幅広く読書するよう奨励していました。
14. ClickUp目標設定テンプレート
ClickUp SMART Goalsテンプレートは、測定可能な目標を設定し、進捗を一つで追跡したい家庭教師、親、ホームスクーリングの生徒向けに設計されています。
このテンプレートを使えば、新しい科目の習得や学期末プロジェクトの完了といった大きな学習目標を、管理しやすいステップに分解できます。また、努力の度合いを数値化し、責任を割り当て、時間の経過とともに成功を追跡できるため、生徒にとって目標達成がよりやりがいのあるものになります。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- SMARTフレームワークのフィールドを用いて実行可能な目標を設定しましょう：具体的（Specific）測定可能（Measurable）達成可能（Achievable）関連性がある（Relevant）期限が明確（Time-bound）
- 進捗を視覚的に管理：順調、予定通り、遅延中、未着手といったステータスで進捗を追跡
- 必要な努力の量と必要なスキルをお持ちですかのフィールドで、努力と実現可能性を数値化しましょう
- SMART目標、目標の努力、SMART目標ワークシートなどの専用ビューで目標の進捗を管理しましょう。
📌 こんな方に最適：学業目標に対して体系的で測定可能なアプローチを求める親、家庭教師、ホームスクーリングの生徒。
🚀 ClickUpの優位性： ClickUp BrainのAI Writer for Workは、シンプルな言語プロンプトに基づいてコンテンツを生成。組み込みのスペルチェック、トーン調整、AIクイック返信、カスタマイズ可能なテンプレートを備えています。
AIを活用したメモ取りやその他の目的に使えるプロンプトを以下に紹介します：
- 7歳児向け「水のサイクル」をテーマとした詳細な授業プランを作成する
- 9歳児向けの九九問題10問を印刷可能なワークシートに作成しましょう
- 12歳の子ども向けに、アメリカ独立革命に関する章の鍵を要約する。
- 10年生（高校1年生）向けの週単位ホームスクーリングスケジュールを作成しましょう。数学、科学、歴史、読書、美術を含みます。
15. ClickUp 学生教育テンプレート
ClickUpの学生教育テンプレートは、学期をまたいだ学業の進捗を一元管理するhubを提供し、全科目の履修状況、必修科目、長期的な学業プランを追跡します。
学期全体の計画を一目で把握でき、生徒の進捗を追跡し、クレジット・担当教員・シラバスといった重要な授業情報を管理できます。生徒が作業負荷を維持できるようサポートすると同時に、親や指導者が進捗を明確に把握するのに最適です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 学期グループ（例：2022年度前期、2023年度後期）を使用して、すべてのコースを時系列で整理しましょう。
- 各コースの進捗を、やること、進行中、完了、合格、不合格、中退などのステータスで管理できます。
- 科目番号、クレジット、担当教員連絡先、シラバスリンク、最終成績などのフィールドで重要な学業情報を保存できます。
- 前提条件ビューでコース間の依存関係を可視化し、効果的な順序学習をプランしましょう
📌 こんな方に最適：複数のコースを管理し、成績を追跡し、長期的な学業の進捗を把握するシステムが必要なホームスクーリングの親、保護者代わりの方、家庭教師の方。
🚀 ClickUpの利点： ClickUp Brain MAXを使えば、すべての授業、課題、教材を完璧に管理できます。タスク、ドキュメント、授業プラン、Google DriveやDropboxなどの接続アプリを瞬時に検索し、必要な情報をすぐに見つけられます。
ClickUpのテキスト入力機能で、授業メモや宿題リマインダー、プロジェクト案をハンズフリーで記録。指導やお子様のサポートに集中できます。さらに、Brain、ChatGPT、Claude、GeminiなどのAIモデルを切り替えて、授業案のブレインストーミング、学習ガイドの作成、生徒の学習スタイルに合わせた課題作成が可能です。
16. ClickUp 授業メモテンプレート
ClickUpの授業ノートテンプレートは、講義資料・課題・学習リソースを1つの編集可能なドキュメントに集約します。簡単にアクセスできる設定とメタデータで、文書の管理権限や共同編集を制御可能。さらに下部にピンされたメモ帳は、学習中のメモ書き・プロジェクトアイデア・簡単なリマインダーに最適です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 宿題テーブルを活用し、課題と回答用の列を設けたメモ内で直接宿題を追跡・提出しましょう
- コメントパネルで、自身やチューター向けにコメントを追加したり、質問を割り当てたり、メモを残したりできます。
- ハイライトと注釈機能で重要な用語やセクションを強調表示し、素早く参照できるようにしましょう
- プレミアム提案/予測機能で文法・スタイル・トーンを確認し、洗練されたメモを作成
📌 こんな方に最適：授業メモや課題を整理し、共同編集や注釈ツールを活用したい生徒、親、家庭教師の方。
17. ClickUp 出席簿テンプレート
ClickUpの出席シートテンプレートを使えば、出席・欠席・遅刻の記録が素早く行え、生徒の連絡先や授業情報を体系的に管理できます。出席傾向のビュー、授業進捗の追跡、今後の授業や補講のリマインダー管理も可能です。出席状況のパターンや不規則性を簡単かつ整理された方法で確認できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 出席、欠席、遅刻、予定などのステータスで生徒の毎日の出席状況を追跡できます。
- 本日の授業、講師、教室名などの重要な授業情報を記録しましょう。
- 各生徒の電子メールと電話番号のフィールドを記載した連絡先情報を手元に保管できます
- 出席シート、出席フォーム、出席者リストなどのビューで、複数の視点を表示・切り替え可能
📌 こんな方に最適：生徒の出席を追跡、複数科目を管理、連絡先や授業情報を維持が必要な親、家庭教師、ホームスクールコーディネーター。
🔍 ご存知でしたか？ 物語を通じて生まれるような学習への感情的な関与は、複雑なトピックの理解と記憶を容易にします。ある研究では、参加者の80％以上が物語ビデオに感情的に接続し、理解が深まったと報告しています。
18. ClickUp 学生用テンプレート
特定の分野に特化した他のテンプレートとは異なり、ClickUpの学生用テンプレートは学生の学業生活のあらゆる側面を管理するためのオールインワンワークスペースです。自動リマインダーと通知機能で重要な期限を見逃さず、グループプロジェクトのタスク割り当て機能により、協働作業を明確かつ円滑に進められます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- すべての学習リスト、書類、スケジュールを専用の生徒スペースに一元管理
- 講義メモや課題をタスクとして追跡し、ステータス、担当者、期日、優先度を設定できます。
- 学年別、学期別、科目別にコースや授業をプランし、進行中、修正必要、やることといったワークフローを活用しましょう。
📌 こんな方に最適：授業プラン、成績追跡、課題やメモの管理に使える生産性テンプレートを求める生徒、家庭教師、ホームスクールコーディネーター。
ClickUpでホームスクーリングをより充実させよう
ホームスクーリングは柔軟性という贈り物をもたらします。しかしプランなしでは、散らかったメモや開いたタブ、中途半端なアイデアに終わることも少なくありません。
ClickUpテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、科目の整理、課題管理、スケジュール調整、遠足計画を、ご家族の生活リズムに合わせて柔軟に設定できます。ClickUp Docsでは授業プラン、メモ、教材をすべて一箇所にまとめて管理。一方、ClickUp Brainはブレインストーミングや優先順位付け、ワークフローの簡素化に最適です。