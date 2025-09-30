Google ドキュメント用無料作業範囲テンプレート

スコープに関する誤解は、プロジェクトを台無しにする最も早い方法の一つです。クライアントは3回の修正を想定していたのに、チームは1回分の予算しか組んでいなかった、といった具合です。プロジェクトマネージャーの日常は、こんな風になるかもしれません：
仕事範囲テンプレートは、問題が発生する前に解決します。編集・共有・適応が容易な「生きている文書」として、あらゆるプロジェクトに対応します。
このガイドでは、すぐに使い始められるGoogle Docの無料スコープ・オブ・ワークテンプレートをいくつかご紹介します。より接続性が高くカスタマイズ可能なオプションをお探しなら、プロジェクトに直接統合できるClickUpテンプレートの活用をご検討ください。
優れたGoogle ドキュメント作業範囲テンプレートの条件とは？
Google ドキュメントの作業範囲（SOW）テンプレートで確認すべきポイントは以下の通りです：
- プロジェクト目標と成果物を定義：プロジェクトが達成する内容と期待される成果物を明確に記述します
- プロジェクトのタイムラインを設定：進捗を追跡するためのマイルストーンと期日を追加
- 役割と責任の割り当て：各タスクや成果物に対する所有権とプロジェクト上の役割を明確化します
- 予算の詳細を明示： 見積もりコストとリソースを割り当て、透明性を確保
- 受け入れ基準をリスト：*成功の測定方法と承認プロセスを確立する
- セクションでコンテンツを構造化：見出し、テーブル、リストを使用して明確さとナビゲーションを実現
- バージョン履歴を追跡：*文書の変更を監視し、責任の所在を明確にします
作業範囲テンプレートの概要
ブログに掲載されている全作業範囲テンプレートの要約テーブルはこちらです：
|テンプレート名
|テンプレートリンク
|こんな方に最適です*
|主な機能
|ビジュアルフォーマット*
|HubSpotによる仕事の範囲テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|マーケティングチーム、クライアントサービス代理店
|除外事項セクション、マイルストーン、コスト内訳、柔軟なフォーマット
|Google ドキュメント、Word、PDF
|Template.Netによるプロジェクト作業範囲テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|小規模なビジネス、代理店
|目標、成果物、タイムライン、印刷可能、ブランド化
|Google ドキュメント、Word、PDF
|Template.Net提供 IT作業範囲テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|IT部門、請負業者
|用語の定義、正式な合意事項フィールド、柔軟なレイアウト
|Google Doc、Word、Apple Pages
|GooDocsによるプロフェッショナルな仕事の説明書テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|人事担当者、雇用主
|仕事スケジュール、報酬、休暇、契約書形式
|Google ドキュメント
|ManyRequestsによるプロジェクトスコープステートメントテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|サービスチーム、フリーランサー
|範囲、成果物、支払い条件、デジタル承認
|Google ドキュメント、Word、PDF
|WordLayoutsによる請負業者向け仕事テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|建設会社、請負業者
|サイト場所、コンプライアンス、付録、品質管理
|Google ドキュメント、Word
|WordLayoutsによるイベント仕事範囲テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|イベントプランナー、コーディネーター
|オブジェクト、マーケティング、リスク、評価、付録
|Google ドキュメント、Word
|Scribdによるプロジェクト範囲テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|プロジェクトマネージャー
|測定可能なターゲット、コミュニケーション、および受入基準
|Google ドキュメント、DOCX、PDF、TXT
|ClickUp 作業範囲テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、クライアント対応チーム
|カスタムフィールド、複数ビュー、リアルタイム更新
|ClickUp ドキュメント、ガントチャート、リスト、カレンダー
|ClickUp スコープ管理プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プログラムマネージャー、PMO
|変更履歴の追跡、依存関係の警告、タグ付け
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp ホワイトボード 作業範囲テンプレート
|無料テンプレートを入手
|クリエイティブチーム、コンサルタント
|ビジュアルマップ、リアルタイム共同編集、メモからタスクへの変換
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp ウェブサイト仕事範囲テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ウェブエージェンシー、フリーランサー
|カスタムステータス、資産ストレージ、自動化
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUpアプリ 作業範囲テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロダクトマネージャー、開発チーム
|機能リスト、技術仕様、ファイル埋め込み
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp 作業明細書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|代理店、コンサルタント、法務チーム
|ステータス追跡、契約条項、タグ付け
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 変更提案テンプレート
|無料テンプレートを入手
|運用管理者、プロジェクトリーダー
|タイムライン、リソース、署名ページ、コラボレーション
|ClickUp ドキュメント
|ClickUpプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|事業開発チーム、コンサルタント
|ビジュアル提案書、予算/ROIフィールド、優先度ラベル
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp 作業範囲仕事サービス契約書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|サービスプロバイダー、代理店
|支払いセクション、ステータスラベル、コメント
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp プロジェクト成果物テンプレート
|無料テンプレートを入手
|クロス機能チーム、リーダー
|マイルストーン、依存関係、ガントチャートビュー
|ClickUp ドキュメント、ガント、リスト
|ClickUp 仕事プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|チームリーダー、プロジェクトマネージャー
|カスタムステータス、スケジュール健全性、努力追跡
|ClickUp ドキュメント、リスト
Google ドキュメント 作業範囲テンプレート
プロジェクト要件に最適な編集可能なSOWテンプレートを厳選してご紹介します。🚀
1. HubSpotによる仕事の範囲テンプレート
これはプロジェクト開始前に必要な詳細をすべて網羅する、すぐに使える文書テンプレートです。プロジェクトの基本事項をカバーし、具体的に何を提供するか明確に示します。
まず、タイトル、場所、納品方法、責任者などのプロジェクトの基本情報を追加します。次に、平易な言葉でスコープを説明し、成果物の内訳を記載します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- スコープの拡大を防ぐ除外事項専用のスペースを含みます
- マイルストーンと納期を整理します
- 人件費、資材費、その他のプロジェクト経費に関する詳細な費用セクションを提供します
- Microsoft Word、PDF、Google ドキュメントでのアクセスを活用し、編集と共有の柔軟性を実現します
📌 こんな方に最適：成果物、除外事項、コストを事前に明確化し、期待値のズレを防ぐ必要があるマーケティングチームやクライアントサービス機関。
💡 プロの秘訣：実行に移る前に、スコープのベースラインを正式に承認してもらうことで、チームとクライアントの認識を一致させることが極めて重要です。
この基本構成には3つの要素が含まれます：スコープステートメント、作業分解構造（ WBS）、およびWBSディクショナリです。これらを組み合わせることで、プロジェクトの目的、成果物、除外事項、リソース、タイムラインなどが定義されます。
2. Template.Net 提供のプロジェクト作業範囲テンプレート
このテンプレートは、プロジェクトの鍵となる詳細を整理された印刷可能なフォーマットで保持しつつ、迅速なカスタムを可能にするよう設計されています。冒頭には会社ロゴとプロジェクトタイトル用のスペースが設けられており、最初からブランドスタイルに合わせられます。
さらに、プロジェクトスコープテンプレートのユーザーフレンドリーなデザインにより、チームは目的、範囲、成果物などのセクションを迅速にカスタマイズでき、キックオフから完了まで明確さと整合性を確保するのに役立ちます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- プロジェクトの目的、成果物、タイムラインを最初から定義する
- 事前に境界線と期待値の設定を行うことでスコープクリープを最小限に抑える
- 役割と責任を明確化することで説明責任を強化します
- 現場での参照やクライアントのオンボーディング用に テンプレートを印刷できます。
📌 こんなビジネスに最適：ブランド化された印刷可能なスコープ文書を迅速なクライアントレビューと承認のために求める小規模なビジネスや代理店。
3. ITスコープ・オブ・仕事テンプレート by Template. Net
このTemplate.netのSOWテンプレートは、ITプロジェクトの技術的・管理上の詳細を構造化された文書にまとめるために設計されています。最初に用語の定義セクションを設けて専門用語を明確化し、関係者全員が用語の理解を統一できるようにしています。
Microsoft Word、Google ドキュメント、Apple Pages で編集でき、共有や印刷前に独自のプロジェクト管理データでカスタマイズ可能です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- プロジェクト名、概要、範囲、スケジュール、管理といった構造化された領域で詳細を整理します。
- 正式な契約書用に、請負業者名と立会人名を専用のフィールドに記録します。
- インフラストラクチャのアップグレードからソフトウェア導入まで、あらゆるITプロジェクトに合わせてレイアウトを調整できます。
- テンプレートを簡単に印刷・共有でき、デジタルと対面の両方のワークフローに適合します。
📌 こんな方に最適：定義の明確化、コンプライアンス、正式な合意が必要な技術プロジェクトを扱うIT部門や請負業者。
4. GooDocsによるプロフェッショナルな仕事の説明書テンプレート
一から契約書を組み立てる代わりに、このテンプレートで仕事の詳細を1つの文書に整理できます。組み込みの週間タイムテーブルで明確な仕事スケジュールを設定可能。さらに、給与・支払い頻度・経費・休暇規定・残業代といった専用セクションで報酬体系を明記できます。
🌟 このテンプレートが気に入る理由
- 経費の適用範囲、休暇の権利、時間外労働の評価を専用のセクションで明記する
- 各セクションを自由にカスタムし、プロジェクトや雇用条件に完全に適合させることができます。
- 仕事契約書として、また継続的な明確化のための参照文書としてご利用ください。
📌 こんな方に最適：仕事スケジュール、支払い体系、ポリシー詳細を含む契約書形式の文書が必要な人事担当者や雇用主。
🧠 豆知識：「Work Breakdown Structure（WBS）」という用語は「ウェブス」と発音されることが多く、組織化するプロジェクトと同様に相互に関連しているように聞こえます。
5. ManyRequestsによるプロジェクトスコープステートメントテンプレート
ManyRequestsのこのテンプレートにより、クライアントからチームメンバーまで、仕事範囲に含まれる内容（および含まれない内容）を全員が正確に把握できます。
これは、認識の統一、承認取得、誤解防止のためのツールとして機能します。このプロジェクトスコープステートメントテンプレートを活用すれば、時間を節約し、プロジェクトを順調に追跡し、クライアントとの信頼関係を強化できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 既成のセクションでスコープ、成果物、タイムラインを記入
- 支払い条件と請求書の詳細を編集し、明確な料金契約を確立します
- コミュニケーションの頻度とフィードバックのチャネルを定義する
- デジタル共有、クライアント承認、改訂履歴追跡を可能にすることで承認プロセスを効率化します
📌 こんな方に最適：サービス提供チームやフリーランサーが、スコープ・マイルストーン・支払い条件をクライアント向け文書にまとめる際に活用できます。
6. WordLayoutsによる請負業者向け仕事テンプレート
このテンプレートは、請負業者がプロジェクト範囲を明確に定義し伝達するために必要なあらゆる詳細を順を追って説明します。プロジェクトの背景や目的から、現場の場所、詳細な対象範囲と除外事項、マイルストーンのタイムライン、受入基準まで、あらゆる要素を網羅しています。
さらに、サイト場所（主要・補助）、支払い条件、コンプライアンス手順、付録など、充実したセクションもご利用いただけます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 主要サイトと二次サイトの地図を立て、ロジスティクスとリソースの考慮事項に対応する
- コンプライアンス基準を満たすための安全対策と環境対策を文書化する
- 品質管理プロトコルを策定し、作業水準を維持する
- テンプレートに直接付録やサポート文書を追加して、完了する文脈を把握できます
📌 こんな方に最適：建設会社や請負業者、フィールドチームなど、プロジェクトライフサイクル全体を通じてプロジェクトの現場の詳細、コンプライアンス対策、タイムライン、受入基準を明確に定義する必要がある方。
7. WordLayoutsによるイベント仕事範囲テンプレート
WordLayouts提供のこのテンプレートは、イベント実施前にあらゆる詳細を確定させるための構造化された文書をイベントマネージャーに提供します。目的、イベント詳細、担当者・責任範囲、機材・資材など、明確に機能しているセクションを備えています。イベントプランナーがイベント範囲を包括的に概説し、クライアントとの相互理解を確実にするのに役立ちます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- イベントの目的を定義し、参加ターゲットやスポンサーコミットといった測定可能な成果をリストするためのスペースを確保します。
- 定義されたチャネル、ターゲット、およびプランされた活動を含むマーケティングおよびプロモーション戦略の概要を作成します。
- 評価方法、フィードバック収集プロセス、イベントの成功を測定するメトリクスを追加できます。
- 天候による混乱からベンダー問題まで、各シナリオに対するリスクと対応プランを記録します。
📌 こんな方に最適：目標、プロモーション、リスクを文書化する必要がある、ロジスティクスが複雑なプロジェクトを管理するイベントプランナーやコーディネーター。
🔍 ご存知でしたか？ WBS（作業分解構造）が普及する前は、プロジェクトの失敗は終盤に発生すると考えられていました。しかし1990年代の研究により、プランの不備やスコープの不明確さにより、プロジェクトは通常開始段階で失敗することが明らかになりました。
8. Scribdによるプロジェクト範囲テンプレート
このScribdテンプレートは、必要な作業を明確に定義するシンプルなレイアウトを提供します。主要な指示事項とプロジェクトキックオフ ミーティングのメモを記入するスペースから始まり、プロジェクトの最も重要な詳細を整理して記録できる構造化されたテーブルへと続きます。
編集可能なフォーマット（DOCX、PDF、TXTなど）で提供され、既存のワークフローに柔軟に組み込めます。Google ドキュメントへのインポートや、Scribd経由での共同作業者との共有も可能です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 測定可能なターゲットを用いて結果を定義し、成果物に対する期待値を明確にします
- コミュニケーションの要件を定義します。これには、チャネル、頻度、責任者が含まれます。
- プロジェクト承認のための具体的なメトリクスや条件を含む受入基準のリストを列挙する
- プロジェクトのサイズや複雑さに合わせて、セクションを拡張したり行を挿入したりしてテンプレートに適応させることができます。
📌 こんな方に最適： チーム横断でスコープ、タイムライン、コミュニケーションの期待値を文書化する際に、柔軟な構造を好むプロジェクトマネージャー。
Google ドキュメントの作業範囲テンプレート使用における制限事項
Google ドキュメントの作業範囲テンプレートは利便性とアクセシビリティを提供します。しかし、プロジェクト管理上の課題を引き起こす可能性のある顕著な制限も伴います：
- *フォーマットのリミット: デスクトップ版ワードプロセッサと比べて高度なレイアウトツールが不足しているため、複雑な文書デザインを作成するのは困難です
- セキュリティ侵害の可能性：共有インターフェースにより機密文書の意図しない過剰公開が発生し、機密プロジェクト範囲が危険に晒される恐れがあります
- テンプレート強制力の弱さ: 専用ツールとは異なり、Google ドキュメントはテンプレート基準（例：必須フィールド）を強制しないため、複数のスコープ文書間で一貫性を保つことが困難です。
- ドキュメントのバージョン管理に関する混乱: バージョン履歴は存在するものの、バージョン比較、変更の正確な追跡、または特定の承認済み草案への復元は煩雑になりがちです
- クロスプラットフォームのフォーマット問題： MS Wordなどの形式からのインポートやエクスポートではレイアウトが崩れ、フォーマットの問題や構造の消失を引き起こす可能性があります
💡 プロのコツ：WBSの8-80ルールを活用しましょう。これは、作業パッケージの所要時間が8時間以上80時間以下であるべきと定めています。これにより、プロジェクトタスクが過負荷になったり曖昧になったりすることなく、管理可能な範囲に保たれます。
Google ドキュメントの作業範囲テンプレート の代替案
単一のワークAIプラットフォームで、リアルタイムワークフロー、高度なカスタム、シームレスなコラボレーションをすべて実現したいなら、ClickUpは単なるタスク管理ソフトウェアをはるかに超えた存在としてステップアップします。
プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリ。AIが駆動し、より速く、よりスマートに働くことを支援します。*
さらに、プラットフォームはプロジェクトライフサイクルのあらゆる要素を直接リンクしている強力なテンプレートエコシステム（1000以上のテンプレート）を提供します。
以下は、当社が最も推奨する仕事の範囲のClickUpテンプレートの一部です。
1. ClickUp 作業範囲テンプレート
ClickUp作業範囲テンプレートは、プロジェクトの目的、範囲、成果物を単一の整理された文書にまとめます。ClickUp Docsに直接組み込まれているため、詳細をリアルタイムで更新し、タスクに直接リンクさせ、すべての関係者が同じプランを確認できるようにします。
範囲を定義したら、タイムラインやタスクリスト、自動更新機能に即座に接続できます。これにより、頻繁な進捗確認なしに作業が前進します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 予算、承認チェックポイント、リソース配分用のClickUpカスタムフィールドを追加し、意思決定者に完全な可視性を提供します
- ガントチャート、ワークロード、カレンダー、リストなど複数のClickUpビューを切り替えて、異なる角度から進捗を監視できます。
- 組み込みの画面録画機能と共同編集ツールで、更新内容を視覚的に記録・共有できます
📌 こんな方に最適：責任範囲、成果物、タイムラインを明確に整理する必要があるプロジェクトマネージャーやクライアントチーム。
🚀 ClickUpの優位性：これらのテンプレートは、プラットフォームに組み込まれたAIアシスタント「ClickUp Brain」との連携が抜群に優れているため、最高品質です。
ClickUp BrainのAI Writer for Workを使えば、目的、成果物、タイムラインを含む完了するSOWを数秒で生成できます。
以下に試せるプロンプトをいくつかご紹介します：
- 新規ウェブサイト再設計のプロジェクトスコープオブワーク（仕事範囲）を起草し、目的、成果物、およびマイルストーンを含める。
- ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティプロトコルを含むITインフラセットアップのための仕事を作成する
- マーケティングキャンペーンの仕事を、タイムライン、成功メトリクス、主要な責任範囲と共に生成します。
2. ClickUp スコープ管理プランテンプレート
ClickUpスコープ管理プランテンプレートは、プロジェクトに含まれる内容（および除外事項）を明確に定義する体系的な方法を提供し、関係者全員の期待値を一致させます。
アクティブなスコープ管理のために設計されています。プロジェクト成果物が進化するにつれ、当初の要件に対する進捗を追跡し、変更を承認待ちとしてフラグ付けし、調整がタイムラインや予算に与える影響を即座に確認できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- カスタムフィールドを使用して、変更の発生源、納期への影響、およびコストへの影響といったスコープ関連の詳細を記録します。
- 依存関係の警告を設定し、スコープ変更が予告なくクリティカルパスを破綻させないようにする
- 成果物へのタグ付けで、スコープ関連情報をより迅速に整理・検索
📌 こんな方に最適：スコープ変更が頻繁に発生し、構造化された文書化と承認が必要な複雑なプロジェクトを管理するプログラムマネージャーやPMO。
3. ClickUp ホワイトボード 作業範囲テンプレート
ClickUpプロジェクトスコープホワイトボードテンプレートで、プロジェクト範囲を視覚的にマップしましょう。このテンプレートを使えば、チームは共有デジタルボード上でリアルタイムに共同仕事が可能。アイデアを追加し、詳細を整理し、大きな目標を実行可能な単位に分解できます。
この仕事のテンプレートには、前提条件、根拠、目的、成果物専用のセクションがあらかじめ用意されているため、白紙の状態から始めることなく、すぐにプランニングに取り掛かることができます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ホワイトボードのメモを、担当者や期限付きの追跡可能なタスクに直接変換
- カスタムフィールドを使用して、予算、依存関係、承認要件などのスコープ詳細を分類します。
- コメントリアクションで勢いを維持し、チームメンバーが承認を素早く示したり懸念を表明したりできるようにします
- 複雑な成果物をネストサブタスクに分割し、複数の所有者に割り当てて共同プロジェクトを実行します。
📌 こんな方に最適：タスクの詳細を確定する前に、ワークショップやキックオフセッションで作業範囲を視覚的にマップしたいクリエイティブチームやコンサルタント。
📮 ClickUpインサイト：管理者の16%が、複数のツールからの更新情報を統合して一貫性のあるビューにまとめることに苦労しています。更新情報が散在していると、情報を集める作業に時間を取られ、リーダーシップを発揮する時間が減ってしまいます。
その結果？不要な管理負担、見逃された洞察、そして方向性のズレが生じます。ClickUpのオールインワンワークスペースなら、管理者はタスク・文書・更新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減。最も重要な洞察を、必要なタイミングで確実に可視化します。
💫 結果： カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡を活用し、200名の専門家を1つのClickUpワークスペースに集結。複数の場所における間接費削減と納期短縮を実現。
4. ClickUp ウェブサイト仕事範囲テンプレート
ClickUpのウェブサイト作業範囲テンプレートは、チームにウェブサイトプロジェクトの明確なロードマップを提供します。これにより、デザイナー、開発者、クライアントを含むすべての関係者が、目標、成果物、タイムライン、タスクについて認識を共有できます。
また、目的や課題の定義の作成や明確な除外事項の設定など、難しいセクション向けの組み込みガイダンスも付属しています。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ClickUpのカスタムステータス（デザイン草案、クライアントレビュー、開発、QA、およびローンチなど）でウェブ開発の各フェーズを追跡しましょう。
- カスタムフィールドを使用して、価格設定、除外事項、稼働開始日などのプロジェクト固有の詳細を記録し、クライアントに明確に可視化します。
- ドキュメントベースの添付ファイル機能で、すべてのクリエイティブ資産、ワイヤーフレーム、契約書を1か所に保管できます。
- ClickUp Automationでステータス更新、期日リマインダー、クライアント通知を自動化
*プロジェクトのフェーズ、タイムライン、除外事項についてクライアントと明確な期待値を設定する必要があるウェブデザイン会社、フリーランサー、デジタルマーケティングチーム。
🎥 動画で確認：ClickUpエージェントでClickUpワークスペースを自動化する方法の詳細はこちら：
5. ClickUpアプリ 作業範囲テンプレート
ClickUpアプリスコープアウトラインテンプレートで、アプリのビジョン、機能、構築プランを明確に定義しましょう。コア機能からエッジケースまで、エンジニア、デザイナー、クライアントが連携を維持するために必要な全体像と細部双方を捉えるよう設計されています。
目的、機能リスト、ユーザーストーリー、リソース要件用の事前作成済みセクションを提供します。このステップバイステップガイドでは、技術仕様からデプロイメントタイムラインまで、あらゆる内容を文書化する手順を解説します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- アプリ開発の各フェーズを、ワイヤーフレーム作成、プロトタイプ、ベータテスト、およびデプロイメントといったカスタムステータスで追跡します。
- エンジニアリング部門の可視性のために設計されたカスタムフィールドで、技術要件、OS互換性、API統合を文書化します。
- スコープ文書内でドラッグ＆ドロップによるタスク順序付けを活用し、機能とsprintの優先順位付けを実行
- ファイル埋め込み機能で、UIモックアップ、アーキテクチャ図、コードスニペットをドキュメント内に直接添付できます。
📌 こんな方に最適：明確な機能、プラットフォーム要件、テストフェーズが必要なアプリを開発するプロダクトマネージャー、ソフトウェア開発者、スタートアップチーム。
6. ClickUp 仕事の仕事 テンプレート
ClickUpの作業仕様書（SOW）テンプレートを使用して、クライアントや請負業者との間で法的効力のある契約を作成しましょう。支払いスケジュール、承認条項、法的条件、双方を保護するその他の契約要件について簡潔に説明しています。
この初心者向けテンプレートにより、クライアントとチーム双方が最初から共有認識を持てるようになります
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 下書き、社内レビュー、クライアントレビュー、署名済みなどのカスタムステータスで、SOWの作成と承認フェーズを追跡できます。
- カスタムフィールドを使用して、契約参照番号、支払い金額、および承認日付を記録し、簡単に追跡できるようにします。
- データプライバシー、知的財産権、規制遵守、契約解除条項に関するオプション条項を追加可能
- 契約タイプ、クライアント、プロジェクトカテゴリなどのタグを適用し、関連する契約書を素早く検索できるようにします。
📌 こんな方に最適：成果物、支払い条件、承認事項を網羅したクライアント向け契約書が必要な代理店、コンサルタント、法務チーム。
🚀 ClickUpの優位性:ClickUp Brain MAXは、あなたの仕事を理解するデスクトップAIスーパーアプリです。タスク、ドキュメント、ミーティング、Google Drive、GitHub、SharePointなどの統合アプリを一箇所に集約します。これにより、AIに文脈を説明する必要がなくなります。あなたの仕事を会話の一部として扱います。
⭐️ 特典： Brain MAXから直接、ChatGPT、Claude、Geminiなどのプレミアム/AIモデルを活用し、仕事の文脈を100%反映したSOWを作成できます。
⭐️ ⭐️ ダブル特典：音声入力でBrain MAXに、SOWに組み込みたい重要な条項や例外事項をテキスト化して話しかけるだけでOK。一切入力する必要はありません！
7. ClickUp 変更提案テンプレート
ビジネス運営の変更を提案する必要がある場合、ClickUp変更提案テンプレートは、それを明確かつプロフェッショナルに提示するための既製のフレームワークを提供します。
「変更事由」ページで「なぜ」を説明する専用セクションや、スケジュール・予算・署名者用の構造化されたスペースを提供。このテンプレートを活用すれば、説得力と実行可能性を兼ね備えた提案書を作成できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- マイルストーンを含むタイムラインセクションを追加し、変更実施スケジュールを定義します
- リソースセクションで要件を詳細に記述し、必要な人員配置、ツール、資金調達を明示します。
- 署名ページでステークホルダーの承認を得て、正式な合意を確保します
- コメントリアクションや@メンションを活用し、提案書の草案作成をリアルタイムで共同作業しましょう
📌 こんな方に最適：リソース、タイムライン、作業範囲の調整案を、構造化された承認待ちフォーマットで提案する必要がある運用管理者やプロジェクトリーダー。
8. ClickUpプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート
ClickUpプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートで、次回のプロジェクト提案をプラン・構成・提示しましょう。このテンプレートはClickUpホワイトボード内に構築されており、承認後のプロジェクト計画ではなく提案フェーズ向けです。
未整理のアイデアを視覚的に整理された提案書に変換し、意思決定者が理解し承認しやすい形にします。事前設定された提案書ビューを活用すれば、チームからの意見を集め、提案内容を磨き上げ、明確で魅力的な最終提案書を作成し、すぐにプレゼンテーションできる状態に仕上げられます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- カスタムフィールドを使用して、予算見積もり、期待されるROI、意思決定期限などの提案書固有の詳細を追加できます。
- プロジェクト提案ボードなどの事前構築済みビューを切り替えて、セットアップとナビゲーションを迅速化
- 提案書の構成要素を視覚的に整理しながら、各要素に関連メモ、チャート、リンクされているメモを添付ファイルとして管理できます。
- 優先度ラベルを使用して、提案書のどの要素を提出前に最初に確定させる必要があるかをマークします
📌 こんな方に最適：新規プロジェクトの提案を行うビジネス開発チーム、コンサルタント、フリーランサー。ROI（投資対効果）、タイムライン、予算をプロフェッショナルなフォーマットで提示する必要がある方。
🚀 ClickUpの優位性： ClickUp Brainは、シンプルなプロンプトでホワイトボード内に直接画像を生成し、アイデアを可視化します。素早いモックアップ、プロセス図、クリエイティブ素材が必要な場合、ツールを切り替えることなく実現できます。
「プロジェクトフェーズ（発見、プラン、設計、開発、テスト、ローンチ）を用いたシンプルな視覚的ワークフローを生成してください」というプロンプトだけで、作成中の仕事範囲に沿った明確な視覚的ロードマップがホワイトボードに即座に表示されます。
9. ClickUp 作業範囲サービス契約書テンプレート
ClickUpの業務範囲サービス契約書テンプレートを使えば、提供するサービス内容と支払い方法を明確に定めた、プロフェッショナルで法的拘束力のある文書を素早く作成できます。
このドキュメントテンプレートは、範囲、成果物、タイムライン、支払い条件を構造化されたセクションで提供し、合意事項を正式化することを容易にします。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 専用の支払い条件セクションに記入し、料金、スケジュール、および受け入れ可能な支払い方法を文書化してください。
- 契約書のステータスを下書き、審査中、確定済み、署名済みでラベル付けし、各契約の進捗状況を即座に把握できます
- クライアントへ送付前に、文書内コメント・リアクション・通知機能を活用し、契約内容について社内で調整を完了させましょう。
📌 こんな方に最適：クライアントとの契約を標準化し、成果物・支払いスケジュール・契約条件を明確にしたいサービスプロバイダーや代理店。
10. ClickUp プロジェクト成果物テンプレート
ClickUpのプロジェクト成果物テンプレートを活用し、チームが提供すべき実際のレポート、デザイン、キャンペーン、プロトタイプなど、プロジェクトにおける具体的な成果物をピンと定めましょう。
成果物をフェーズ別に分類し、スケジュールや予算と接続させ、チーム全体の責任体制を構築します。要件の添付ファイル、リンクされているサポートドキュメント、さらにはクライアントの承認状況の追跡まで、テンプレート内で完結できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 成果物をマイルストーンでプロジェクトフェーズに接続し、出力を鍵のチェックポイントに結びつけることで、進捗が戦略に沿うように調整します。
- 複数の担当者を設定して所有権を明記し、部門横断で共有成果物を割り当てます
- ClickUpタスクの依存関係を設定し、他の成果物が完了するまで進められない成果物をマップします
- ClickUpのガントチャートビューを活用して、各結果の進捗状況を比較し、タイムラインを簡単に調整しましょう。
📌 こんな方に最適：主要な成果物の所有権を追跡し、成果物をプロジェクト全体の主要なマイルストーンと整合させる必要がある、部門横断的なチームや部門責任者。
11. ClickUp 仕事プランテンプレート
作業スケジュールの計画には、タスクがどのように展開するか、どの程度の努力を要するか、遅延が全体像にどう影響するかを理解することが不可欠です。ClickUpの作業プランテンプレートはその明確さを提供します。プロジェクトの開始から完了までの全ライフサイクルをマップしつつ、各フェーズにおけるスケジュールの健全性、努力、タイミングを追跡できます。
特に有用なのは、細部まで組み込まれた詳細さです。開始日と期日だけでなく、各タスクに必要な努力、プロジェクト範囲の追跡、マイルストーンが順調か遅延しているかも確認できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 各タスクの進捗を明確に把握するため、キャンセル済み、完了、進行中、保留中、およびやることといったフェーズを活用しましょう。
- スケジュール、努力、実際の開始日、実際の所要期間、所要期間などのカスタムステータスで属性を記録し、プラン進捗と実績進捗の両方を分析します。
- スケジュールフィールドでプロジェクトの進捗状況を監視し、タスクがターゲット内か、わずかに遅れているか、大幅に遅れているかを一目で確認できる色コードビュー（緑、黄、赤）を取得します。
- タスクの努力を1～5段階で評価し、チーム全体での割り振りを調整し、ボトルネックを防止します。
📌 こんな方に最適：スケジュールを監視し、遅延を早期に発見し、将来の計画立案に役立てるため作業負荷を分析したいチームリーダーやプロジェクトマネージャー。
ClickUpユーザーの声を聞いてみましょう：
ClickUpの個別ワークフローカスタム機能により、チームはタスク範囲を効果的に設定する柔軟性を得ると同時に、経営陣や他部門向けにプロジェクト進捗の全体像のビューを把握できます。
ClickUpの個別ワークフローカスタム機能により、チームはタスク範囲を効果的に設定する柔軟性を得ると同時に、経営陣や他部門向けにプロジェクト進捗の全体像のビューを把握できます。
ClickUpでプロジェクト範囲をアクションプランに変換
Google ドキュメントのテンプレートは便利な出発点ですが、それだけでは限界があります。
ClickUpなら、シンプルな作業範囲がワークフローの一部になります。作業範囲から直接責任者を割り当て、ビュー全体で自動更新される期日を設定し、カスタムフィールドであらゆる詳細を記録できます。
さらに、そのテンプレートは様々な業界のチーム向けに設計されているため、一から作成する必要はもうありません。
今すぐClickUpに無料で登録！ ✅