バグ追跡とアジャイルプロジェクト管理のためのFogBugzの代替製品トップ8

スプリントよりも動きの遅いバグトラッカーに悩まされていませんか？

FogBugz の時代遅れのインターフェースや不格好なワークフローが、アジャイルチームの足かせになっているなら、それはあなただけではありません。今日のソフトウェア開発には、リアルタイムのコラボレーション、直感的なデザイン、そしてプロセスを遅らせるのではなく、実際に加速するツールが求められています。

バグ追跡、ユーザーストーリー、スプリントプランニング、コードレビュー、部門間のコラボレーションを、手間をかけずにサポートする、アジャイルプロジェクト管理プラットフォームが必要です。

これらの FogBugz の代替製品は、より迅速かつスマートな製品出荷を目指す、パフォーマンスの高い開発チーム向けに設計されています。

よりスムーズかつ強力な機能で問題やタスクを追跡するのに役立つ、最高のツールをご紹介します。

FogBugz の代替ツールを無料でお試しいただけます。

さまざまなワークフローやチーム構造に適した、FogBugz のトップ代替製品をご紹介します。

なぜFogBugzの代替ツールを選ぶべきか？

FogBugz は、基本的なバグ追跡に関してはチームに役立ってきましたが、多くのユーザーは、その制限に不満を感じています。これは、今日の固定電話を使うようなもので、仕事はできますが、多くの最新機能を利用できないという欠点があります。

この問題追跡ツールには、次のような欠点があります。

時代遅れのインターフェース : FogBugz の時代遅れのデザインには、 : FogBugz の時代遅れのデザインには、 最新のダッシュボード 、直感的なナビゲーション、キーボードショートカットが備わっていないため、チームが 効率的に 仕事をするのが困難です。インターフェースは古臭く、最新のツールのような洗練されたユーザーフレンドリーな操作感には欠けています。

統合エコシステムが限定的 : Git などのバージョン管理システムとは接続できますが、Fogbugz は、最新のツールが提供する幅広いアプリエコシステム（Slack、Google Workspace、CI/CD、クラウドストレージなど）は提供していません。

アジャイルに欠かせない機能がない : 基本的な : 基本的な スプリントプランニング 、ストーリーポイント、バーンダウンチャートは備わっていますが、FogBugz には、自動化されたベロシティ追跡、AI 搭載のチケットルーティング、チーム間のポートフォリオビュー、カスタマイズ可能なアジャイルワークフローなどの機能はありません。

機能に対して高価 : ユーザーごとの価格設定のため、特に他のツールがより多くの機能を低価格で、あるいは無料プランで提供している場合、すぐに高額になります。

レポート作成および分析機能の弱さ: カスタムレポートのサポートが限定的であり、スプリントの進捗、バグの傾向、チームのパフォーマンスに関する可視性が最低限にとどまっています。

🧠 面白い事実： 2000 年のY2K 問題、つまり、2000 年の深夜 0 時にコンピュータがすべてダウンするだろうという予測を覚えていますか？世界は問題なく回っていましたが、FogBugz はその年に誕生しました。つまり、フロッピーディスクがまだ使われていた頃から存在していることになります。テクノロジーの世界では、それはほぼ先史時代のようなものです。Y2K 時代のソフトウェアと同じように、FogBugz もその老朽化が目立ち始めています。特に、より高速で柔軟なバグ追跡ツールを必要とする現代の開発チームにとっては、その傾向が顕著です。

アジャイルチームに最適な FogBugz の代替ツール

高度な機能を備えた優れたソリューションが、より多くのことを実現できるのに、なぜ不格好なツールでバグを修正するのでしょうか？開発チームのための、アジャイルな問題管理およびプロジェクト管理に最適な FogBugz の代替製品をご紹介します。

1. ClickUp（エンドツーエンドのアジャイルプロジェクト管理に最適）

ClickUp を今すぐお試しください ソフトウェアチーム向けの ClickUp を使用すると、ロードマップからリリースまで、エンジニアリングワークフロー全体を 1 つの集中型スペースから効率化し、より迅速に製品を出荷することができます。

開発チームのために、モダンでスケーラブル、かつコラボレーション性に優れた FogBugz の代替ツールをお探しなら、当社の製品が最適です。

ClickUp は、仕事に必要なすべてを網羅したアプリで、単一のプラットフォーム内で問題追跡、プロジェクト管理、チームコラボレーションを必要とするアジャイルチーム、開発者、プロダクトマネージャー向けに設計されています。

ClickUp for Software Teamsを使用すると、バグやユーザーストーリーを迅速に把握、割り当て、優先順位付けすることができます。カスタマイズ可能なステータス、フィールド、テンプレートにより、チームはワークフローをあらゆるソフトウェア開発プロセスに適合させることができます。

Agile Teams 用の ClickUp を使用して、バックログを明確に優先順位付けしましょう。カスタムフィールドと式を使用してトレードオフを比較検討し、よりスマートな製品決定を下すことができます。

ClickUp for Agile Teamsを使用すると、ソフトウェア開発者やエンジニアは、効率的で柔軟なワークフロー（スクラムボード、カンバンレーン、またはチームに最適な組み合わせ）を構築して、プロジェクトを円滑に進め、チームの連携を強化することができます。

AI と自動化でよりスマートに仕事

ClickUp の強力な AI および自動化機能により、雑務が排除されるため、チームは開発に集中することができます。

ClickUp Brain でバックログを自動化し、AI の提案を取得

ClickUp Brain は、チケットの割り当て、スプリントとタスクの更新、バックログの整理、さらにはレトロ、PRD レビュー、Slack チャットを、明確な所有者と次のステップが記載された実行可能なタスクに変換します。そして、すべてが接続されたままになります。プルリクエスト、ファイル、プロジェクトリンクは必要な場所に表示されるため、チームメンバーが推測で作業を進める必要がなくなります。

ClickUp 自動化機能を使用すると、バグの割り当て、ステータスの更新、関係者に通知などの反復的な作業が瞬時に実行され、ワークフローの効率が維持され、チーム間の連携が強化されます。

ClickUp スプリントで、すべてのスプリントを把握しましょう。ポイントのカスタマイズ、担当者ごとの進捗の追跡、作業負荷の管理を、すべて 1 つのビューで実行できます。

スプリント管理が簡単に

ClickUp のスプリントモジュールは、アジャイルチームが進捗を追跡し、ブロックされている事項を確認し、スプリントのバックログを管理するために、すべて 1 か所で実行できるように特別に設計されています。

また、ClickUp Autopilot Agentsを設定して、タスクの完了、問題ステータスの更新、新しいバグ報告など、特定のトリガーについてプロジェクトの活動やスプリントを監視し、レポートを作成することもできます。

あらゆるチームに対応する柔軟なプロジェクト管理

ClickUp は、ソフトウェアチームだけのものではありません。プロジェクト管理チームは、タスクの依存関係、サブタスク、チェックリストを使用して複雑なワークフローを管理できるため、障害要因を簡単に発見できます。

インタラクティブなガントチャートと、リスト、カンバン、カレンダー、タイムラインなど 15 種類以上のビューから選択できる機能により、部門間の連携が簡素化されます。カスタマイズ可能なClickUp ダッシュボードによる詳細なレポート作成機能により、関係者に最新情報を提供できます。

プロジェクト管理チーム向けの ClickUp を使用して、複雑なプロジェクトの管理、プロジェクトのタイムラインのプランニングと視覚化、部門間の仕事の調整を行ってください。

スタートアップから大企業まで、ClickUp の柔軟なアーキテクチャは、小規模なアジャイルチームから世界中に分散したエンジニアリングチームまで、あらゆる規模に対応し、すべてをサポートします。

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

一部のユーザーは、その豊富な機能に最初は圧倒されるかもしれません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

ClickUp は非常に柔軟でユーザーフレンドリーです。アジャイルとウォーターフォールの両方のワークフローを簡単に管理でき、各チームのさまざまなニーズに完全に適応します。このプラットフォームは、非常に直感的で設定が簡単で、ダッシュボード、カスタムフィールド、自動化などの機能が満載です。その使いやすさは際立っており、技術に詳しくないユーザーでもすぐに使いこなせるため、部門間の導入もスムーズに進んでいます。

ClickUp は、非常に柔軟でユーザーフレンドリーです。アジャイルとウォーターフォールの両方のワークフローを簡単に管理でき、各チームのさまざまなニーズに完全に適応します。このプラットフォームは、非常に直感的で設定が簡単で、ダッシュボード、カスタムフィールド、自動化などの機能が満載です。その使いやすさは際立っており、技術に詳しくないユーザーでもすぐに使いこなせるため、部門間の導入もスムーズに進んでいます。

🧠 面白い事実： アジャイルの「スクラム」という言葉は、テクノロジーから生まれたものではなく、ラグビーから生まれたものです。ラグビーの選手たちがハドルを組んでボールを前方に運ぶように、スクラムチームは緊密に連携してプロジェクトを推進します。アジャイルは、チームワーク、勢い、迅速な意思決定を強調するためにこの名前を採用しました。

2. Jira (ソフトウェア開発のプランニングと追跡に最適)

Jira経由

Jira は、現代のソフトウェア開発チームのニーズをサポートするために構築された、本格的なプラットフォームです。アジャイルワークフローを中核として Atlassian によって設計された Jira は、スプリントの計画やバックログの整理から、バグの追跡、リリースの出荷まで、あらゆる動きをチームが把握し続けることを支援します。

Jira は、開発者がすでに使用しているツールと緊密に統合されています。GitHub や Bitbucket などのソース管理プラットフォームから CI/CD ツールやテストスイートに至るまで、Jira は 中央のコマンドハブ として機能し、テクノロジースタック全体から更新情報やコンテキストを取り込みます。

FogBugz のようなレガシーツールとは異なり、Jira はよりモダンで、スケーラブル、カスタマイズ可能なエクスペリエンスを提供します。

Jira の主な機能

アジャイル開発に合わせた、エピック、バグ、ユーザーストーリーなどの高度な問題タイプを使用

カスタムルールで 反復的なタスクを自動化し 、問題を自動的に閉じたり、チケットを再割り当てしたりできます。

Bitbucket、GitHub、CI/CD ツールと緊密に統合して、コードからデプロイまで完全な可視性を実現

組み込み のアジャイルテンプレート とロードマップを使用して、スプリントのプランニング、バックログの整理、マイルストーンの追跡を行います。

AI 機能を活用して、問題を要約し、コンテンツを生成し、インテリジェントな提案を取得

Jira のリミット

Jira の価格

Free

標準： ユーザー 1 人あたり月額 7.53 ドルから

プレミアム： 1 ユーザーあたり月額 13.53 ドルから

企業： カスタム価格

Jira の評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (6,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (15,200件以上のレビュー)

💡 プロのヒント：Jira をすでに使用しているが、ClickUp の柔軟性も欲しい？ゼロから始める必要はありません。ClickUp の Jira インポートツールを使用すると、問題、プロジェクト、ワークフローをシームレスに取り込むことができます。高速でカスタマイズ可能、チームをスムーズに動かし続けることができます。

3. YouTrack (問題追跡とアジャイルワークフロー管理に最適)

viaYouTrack

YouTrack は、柔軟なプロジェクト管理と問題追跡に最適です。また、高度にカスタマイズ可能であるため、チームは厳格なワークフローに縛られることはありません。

問題フィールドやワークフローからコマンドやレポートまで、すべてをカスタマイズできます。このツールは、あなたの仕事のやり方に合わせることができます。FogBugz は、機敏性や深みなくバグを追跡するだけですが、JetBrains の YouTrack は、アイデアから導入まで、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を、より明確かつ制御しやすくサポートします。

YouTrack は、JetBrains の開発者向けツールエコシステムにすでに投資しているチームに特に魅力的なツールです。

YouTrack の主な機能

スクラム、カンバン、ハイブリッド手法用にカスタマイズ可能なワークフローを備えたアジャイルボードを設定

スマート検索とコマンドベースの更新機能を使用して、タスクを迅速に処理

タスク内で直接時間を追跡して、スプリント全体の努力を監視

カスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを作成して、チームのパフォーマンスを視覚化

AI による支援 を利用して、議論を要約し、返信を作成し、タスクを作成します。

YouTrack の制限事項

開発チームやQAチーム以外の人にとっては、UIが難しすぎるかもしれません。

高度な検索用のクエリ言語は強力ですが、習得には時間がかかります。

YouTrackの料金プラン

Free

11 ユーザー以上： 1 ユーザーあたり月額 4.40 ドル

YouTrack の評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (90件以上のレビュー)

YouTrack について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

YouTrack の最大の魅力は、その柔軟性とさまざまなワークフローに適応できる点にあります。特定のプロジェクト追跡プロセスに合わせてカスタマイズできるため、タスク管理がより効率的かつパーソナライズされます。

YouTrack の最大の魅力は、その柔軟性とさまざまなワークフローに適応できる点にあります。特定のプロジェクト追跡プロセスに合わせてカスタマイズできるため、タスク管理がより効率的かつパーソナライズされます。

4. Linear（シンプルな移動、挿入、削除操作に最適）

viaLinear

Linear は、ツールの操作に時間を費やすことなく、コードの出荷により多くの時間を割きたい、現代の製品開発チームやエンジニアリングチームのために設計されています。

このツールは、簡単な移動、挿入、削除操作に優れています。つまり、タスクの移動、ステータスの更新、仕事の割り当て、無関係なアイテムの削除やアーカイブが、非常に簡単に行えます。

シームレスな Git 統合により、コミット、PR、ブランチを問題と自動的に同期することができます。また、サイクルベースのプランニング（Linear のスプリントバージョン）、組み込みのベロシティ追跡、手動入力を削減する強力な自動化機能も利用できます。

Linear AI は、インテリジェントなアシスタントが、受信したバグを自動的に分類し、問題の説明を起草し、類似の問題を特定してバックログの管理を支援します。

Linear の主な機能

リニアの制限

線形料金体系

Free

基本： ユーザー 1 人あたり月額 10 ドル

Business： 16 ドル/ユーザー/月

企業： カスタム価格

直線的な評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

5. Zoho BugTracker（バグ追跡と問題解決に最適）

Zoho BugTracker経由で

すべてを一度に実現しようとして肥大化したプラットフォームとは異なり、Zoho BugTracker は 問題解決 に焦点を絞っています。クリーンで直感的なインターフェースは、過度に複雑なシステムの習得に時間を費やしたくないチームでも、簡単に操作できます。

広範な Zoho エコシステムの一部であるこの問題追跡ソフトウェアは、他の Zoho アプリケーションを使用しているビジネスにとって特に論理的な選択です。バグの記録、所有権の割り当て、解決の追跡、事後分析まで、すべてがスピードと明確さを重視して合理化されています。

Zoho の AI アシスタント「Zia」は、レポートの作成やプロジェクトデータからの洞察の提供を支援します。また、チームは、バグのライフサイクルを正確に反映したカスタムワークフローを定義し、アラートやアクションを自動的にトリガーするルールを設定し、SLA や時間追跡を使用して、見落としがないようにすることができます。

Zoho BugTracker の主な機能

通知、タスクの依存関係、リマインダーを設定して、適切な人に適切なタイミングで情報を伝達します。

Zoho エコシステム内の GitHub および Bitbucket 統合により、開発運用を同期

チャット、フォーラムなどを使って、チームとリアルタイムでコラボレーション

役割ベースの許可を使用して、安全で集中的なアクセスを実現

バグに費やした時間を追跡し、サービスレベル契約 (SLA) を管理

Zoho BugTracker のリミット

より大規模なチーム向けのより深い統合機能がない

非常に複雑なソフトウェアプロジェクトでは直感的に理解しにくい場合があります。

Zoho BugTrackerの料金プラン

Free

標準： ユーザーあたり月額 4 ドル

プレミアム：ユーザーあたり月額 8 ドル

Zoho BugTracker の評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (170件以上のレビュー)

Zoho BugTracker について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューには次のように記載されています：

当社が開発するソフトウェアのバグを報告するのに役立つソフトウェアを探していました。幸運にも、Zoho バグトラッカーを見つけました。これは、当社にとって非常に便利で、とても使いやすいソフトウェアです。

当社が開発するソフトウェアのバグを報告するのに役立つソフトウェアを探していました。幸運にも、Zoho バグトラッカーを見つけました。これは、当社にとって非常に便利で、とても使いやすいソフトウェアです。

6. GitLab（DevOps プラットフォームおよびコラボレーションに最適）

GitLab経由

オールインワンのオープンコアの DevOps 指令センターをお探しですか？GitLab は、プランニング、コーディング、テスト、セキュリティ、導入、モニタリングまで、すべてを網羅しています。シンプルな YAML 設定を使用して、テストの自動化、セキュリティスキャン、導入を簡単に行うことができます。

さらに、Kubernetes のサポートと SAST、DAST、依存関係スキャンなどの統合ツールが組み込まれている GitLab は、セキュリティをパイプラインに組み込んでいます。

このプラットフォームの AI 機能 は GitLab Duo としてパッケージ化されており、ディスカッションの要約やコードの提案など、ライフサイクル全体を通じてチームをサポートします。

主に問題追跡ツールである FogBugz とは異なり、GitLab は、開発者からリリースマネージャーまで、チーム全体が一つのプラットフォームで連携し、より迅速に成果物をリリースできるようにします。

GitLab の主な機能

組み込みの CI/CD パイプライン を使用して、導入を自動化および高速化

コード、問題、ドキュメントを単一の信頼できる情報源に一元化

問題を使用して仕事を追跡し、エピック、反復、マイルストーンで整理します。

1つの統合スペースからマージリクエストの承認とコードレビューを管理

DevOps ライフサイクルにおける堅牢なセキュリティテストと直接統合

GitLab のリミット

GitLab には多くの機能がありますが、新規ユーザーには複雑に感じられ、セットアップに時間がかかる場合があります。特に、フルスタック DevOps ツールに慣れていない小規模なチームではその傾向が顕著です。

高度なセキュリティ、コンプライアンス、AI 機能を含む全機能は、有料のプレミアムプランでのみご利用いただけます。

GitLab の価格

Free

プレミアム： ユーザーあたり月額 29 ドル（年額請求）

Ultimate：カスタム価格

GitLab の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (840件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,180件以上のレビュー)

GitLab について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

私が最も気に入っているのは、GitLab がバージョン管理、CI/CD、問題追跡、プロジェクト管理を 1 つのツールに統合していることです。プラットフォームを離れることなく、コードの記述からデプロイまでシームレスに作業できる点が非常に気に入っています。組み込みの CI/CD は設定が簡単で、マージリクエストのワークフローにより、コードの品質を高く維持することができます。特に、リポジトリが大きい場合やパイプラインが複雑な場合、時々少し遅くなる場合があります。

私が最も気に入っているのは、GitLab がバージョン管理、CI/CD、問題追跡、プロジェクト管理を 1 つのツールに統合していることです。プラットフォームを離れることなく、コードの記述からデプロイまでシームレスに作業できる点が非常に気に入っています。組み込みの CI/CD は設定が簡単で、マージリクエストのワークフローにより、コードの品質を高く保つことができます。特に、リポジトリが大きい場合やパイプラインが複雑な場合、時々少し遅くなる場合があります。

7. Backlog（アジャイルとスクラム手法に最適）

viaBacklog

アジャイルまたはスクラムワークフローを実行しており、バグ追跡とともに時間追跡が必要な場合は、Nulab の Backlog が最適です。プロジェクト管理機能と、組み込みの Git および SVN リポジトリなどの開発者向けツールが統合されているため、チームは 1 か所でプラン、追跡、出荷を行うことができます。

また、スプリント計画ボード、バーンダウンチャート、マイルストーン追跡、ストーリーポイントや個人プロジェクトのサポートも利用できます。さらに、リアルタイムの更新とスレッド化されたディスカッションにより、混乱なく全員の足並みを揃えることができます。

Backlog の主な機能

チームメンバーにタスクやバグを割り当て、期日を設定し、更新情報や責任に関する通知を即座に受け取ることができます。

大きなタスクを詳細な親問題とサブタスクに分割して、仕事を整理します。

視覚的なガントチャートとカンバンボードで、スプリントを柔軟にプランニング

バーンダウンチャートと包括的なレポート作成ツールで進捗を追跡し、ボトルネックを特定

社内文書やチーム間のシームレスなコラボレーションのための wiki ページを作成

バックログの制限

基本的なレポート作成機能と分析機能しか備わっていないため、データ駆動型のチームでは詳細な洞察を抽出したり、高度なレポートを作成したりすることが困難です。

時間を自動的に記録する時間追跡ウィジェットが組み込まれていないため、手動で時間を追跡する必要があります。

バックログの料金プラン

Free

スタータープラン: $35/月

標準プラン: $100/月

プレミアム: $175/月

企業：カスタム価格

バックログの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (380件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (158件以上のレビュー)

Backlog について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

このツールは、バグ追跡に使用しています。私や私のチームがバグをすばやく見つけて修正するのに役立っています。このツールを使用する前は、Excel シートでバグを追跡していました。しかし、それは時間がかかり、開発者にとっては混乱を招くこともありました。しかし、このツールを使用すると、作業が簡単になり、開発者も理解しやすくなりました。唯一気に入らない点は、モバイルアプリが非常に遅いことです。

私はこのツールをバグ追跡に使用しています。このツールのおかげで、私や私のチームはバグをすばやく見つけて修正することができます。このツールを使用する前は、Excel シートでバグを追跡していました。しかし、それは非常に時間がかかり、開発者にとっては混乱を招くこともありました。しかし、このツールを使用するようになってからは、作業が簡単になり、開発者も理解しやすくなりました。私が気に入らない唯一の点は、モバイルアプリが非常に遅いことです。

8. Trello（チームコラボレーションとタスク管理に最適）

Trello経由

タスクとバグを同じように簡単に追跡できる、カスタマイズ可能なインターフェースを備えた優れたソフトウェアをお探しですか？Trello は、直感的な ボードとカードシステム を通じて、チームが仕事を整理、優先順位付け、実行するのに役立つ、非常に視覚的でユーザーフレンドリーなプロジェクト管理ツールです。

Trello は専用の問題追跡ツールではありませんが、バグ追跡ワークフロー用に構成できる柔軟なボード、リスト、カードを提供しています。Trello は、カンバンのシンプルさを基に設計されており、専用のバグトラッカーボードを作成し、リストを使用してさまざまなバグのステータスを表示し、チームメンバーにカードを割り当てて解決することができます。

このタスクおよびコラボレーションツールは、技術的および非技術的な役割を横断するチーム全体の管理のために特別に設計されています。FogBugz では当然サポートされていない部門間の可視性を促進します。

Atlassian 製品である Trello は、Atlassian Intelligence も組み込んでおり、コミュニケーションとプランニングを効率化します。

Trello の主な機能

カードの移動、期日の設定、リマインダーの送信などの反復的な作業を、 Butler 自動化 で自動化しましょう。

Power-Ups を使用して、Slack、Google Drive などのツールとシームレスに統合できます。

プロジェクト計画、スプリント追跡、コンテンツカレンダーにテンプレートを使用

AI を活用して、実行可能なタスクリストを作成し、情報をカード内で直接要約します。

フォームから バグ報告を収集し 、スクリーンショットを添付し、Hipporello Service Desk や Marker などのパワーアップ機能を使って報告者とコミュニケーションを取ることができます。

Trello の制限事項

複雑なプロジェクトでは、Trello が提供する機能以上の構造が必要になる場合があります。

カスタムフィールドや複雑なレポート作成など、専用のバグトラッカーにある高度な機能がない

Trello の価格

Free

標準： ユーザーあたり月額 6 ドル

プレミアム： ユーザーあたり月額 12.5 ドル

企業：210 ドル/ユーザー/年

Trello の評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (13,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (23,600件以上のレビュー)

