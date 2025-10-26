仮想コラボレーションのためのTeamflow代替ツールトップ10

チームが初めて仮想オフィスプラットフォームにログインする際、通常は次のいずれかのパターンになります：

皆がワクワクしながらクリックし、デスクをカスタムしている 皆が混乱し、黙り込み、これがまた金曜日までに開くのを忘れるツールになるのかと疑問に思っている

Teamflowのような仮想オフィスはチームを結びつけることを目指していますが、依然としてチャット、ドキュメント、タスクに文脈が分散したままになることがよくあります。その結果？「あの件の進捗は？」や「必要なファイルはどこ？」といった質問に答えるための毎日の宝探し状態です。この文脈の喪失とツール間の行き来が ワークスプロールを定義します：チームの生産性と潜在能力を浸食する蔓延する問題です。 真の代替手段は、チームを結束させると同時に、全ての文脈を一箇所に集約すべきです。本記事では、仮想コラボレーションに新たな視点を提供する10のTeamflow代替ツールを厳選してご紹介します。さあ、見ていきましょう！🎯

主要なTeamflow代替ツール一覧

比較した最高のTeamflow代替ツールはこちらです。📄

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp リモートミーティング、進捗管理、非同期コラボレーションを一元管理チームサイズ： ハイブリッド型、非同期型、分散型チームに最適 ClickUp Chat、Clip経由の非同期ビデオ、AIノートテイカーによるミーティング要約、ClickUp BrainとClickUp Brain MAXによる組み込みプロジェクトインテリジェンス Free Forever、企業向けカスタム対応 SpatialChat インタラクティブなリモートイベントや即興的な会話の開催チームサイズ: イベントチームやリモートファーストのグループに最適 空間オーディオ、一時メッセージ、プライベートチャット、ゾーン分けされたプレゼンテーション Free；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから（Virtual Office） 集める チームが自然に動き、交流できる2Dオフィスを構築チームサイズ:クリエイティブエージェンシーやゲーム好きのチームに最適 ピクセルマップビルダー、空間オーディオ、ウォークインミーティング、プライベートスペース Free（最大10ユーザーまで）；有料プランはユーザーあたり月額7ドルから Kumospace 仮想フロアプランと個人デスクで実際のオフィスレイアウトを再現チームサイズ: リアルな仮想本社を求めるチームに最適 フロアナビゲーション、デスク予約、ビジュアルな会議室予約、カスタムブランディング Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額16ドルから ivCAMPUS 学術ワークフローを考慮した仮想キャンパスの設計チームサイズ： 大学、カレッジ、研修センターに最適 バーチャルオフィスアワー、双方向講義、出席追跡、キャンパス全体イベント Free試用版；カスタム価格設定 Sococo 仮想オフィスセットアップ内で構造化されたリモートワークフローを運用チームサイズ: 生産性重視のチームや中小企業に最適 ルームベースのワークフロー、在席ステータス、アーカイブ対応スペース 月額14.99ドル（ユーザーあたり）から Tandem ミーティングを即座に立ち上げて、迅速な音声チャットを行う方法（Team size： 迅速なやり取りが必要な高速ペースのチームに最適） 即時音声/ビデオ通話、アクティビティインジケーター、画面共有 Freeプランあり；有料プランは月額59ドルから（10ユーザー） Teemyco ソーシャル機能を備えたブランド化されたデジタルワークスペースのカスタムチームサイズ： ブランド意識の高いチームや内部運用チームに最適 ルームブランディング、掲示板、Slack/カレンダー連携、コーヒーブレイクツール 14日間無料試用版；有料プランはユーザーあたり月額8ドルから Slack チャンネルとスレッドを通じたテキスト中心のチームコミュニケーションを調整チームサイズ:構造化されたメッセージングを必要とするリモートチームに最適 チャンネル、スレッド返信、ボットワークフロー、2,000以上のアプリ連携 Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額8.75ドルから Roam 変化するミーティングニーズに合わせて仮想ワークスペースを再構築チームサイズ： クライアント対応チームやプロジェクトベースのチームに最適 設定可能なルーム、外部アクセス、インタラクティブツール、ルームアーカイブ 月額1ユーザーあたり18.88ドルから

なぜTeamflowの代替ツールを選ぶべきなのか？

多くのチームがTeamflowの代替ツールを探し始める理由は以下の通りです：

最高のTeamflow代替ツール

当社が厳選した最高のTeamflow代替ツールをご紹介します。👇

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

1. ClickUp（1つのワークスペースでミーティングの運営・記録・アクション実行に最適）

ClickUp Chatでリモートコラボレーションをサポート ClickUp Chatで切り替えの手間なくリモートコラボレーションを実現

ClickUpのリモートチーム向けプロジェクト管理ソフトウェアは、リモートチームがコンテキストを切り替えることなく、一箇所で話し合い、仕事を割り当て、進捗を記録し、成果を追跡できる環境を提供します。ClickUpは、すべての仕事をAI搭載の統合ワークスペースに集約することで、業務の分散化を解決します。 その仕組みは以下の通りです：

タスクが存在する場所で話し合う

ClickUp Chatは、会話がタスク、リスト、プロジェクトに紐付けられるため、議論と文脈が常に連動します。

ClickUp Chatのスレッドを要約するようClickUp Brainに依頼する

例えばデザイナーが週次同期で問題を指摘したら、その内容をタスクチャットに直接投入し、開発チームをタグ付けして、即座にフォローアップタスクをスピンオフできます。問題を再説明したり、ツール間で更新内容をコピペしたりする必要はありません。

さらに、組み込みのAIアシスタント「ClickUp Brain」が作業をさらにスムーズにします。インスタンスとして、後からスレッドに参加した人が「状況は？」と尋ねた場合、これまでの会話全体を要約し、リンクされている仕事を提示します。

ミーティングなしで素早く状況を共有

もちろん、テキストだけでは不十分な場面もあります。チームが異なるタイムゾーンで活動する場合、非同期ビデオの方が効率的なケースが多々あります。ClickUp Clipsなら、プラットフォーム内で画面と音声を同時に録画できます。

非同期更新にはClickUp Clipsを活用し、同じスペース内で明確なアクションアイテムに変換しましょう

対面での進捗確認が必要な場合は、ClickUp SyncUpsがワークスペース内で迅速かつ体系的な進捗報告を実現し、リモートチームの連携を強化します。

Clipsは説明対象の仕事を紐づくため、従来のやり取りも不要です。ツールを切り替えることなく、誰でもコメントで返信したり、変更を依頼したり、ClickUpで新しいClickUpタスクを作成できます。

混乱のないリモートワークを実現するプランを立てよう

今や、構造はコミュニケーションと同様に重要です。ClickUpのリモートワークプランテンプレートは、初日からその構築を支援します。このテンプレートには、組み込みのワークロードビューとダッシュボードも含まれています。

管理者は過負荷を早期に発見し、仕事を再割り当てし、別途リソース管理ツールなしでボトルネックを回避できます。ClickUp Brainは進捗を要約する、次のステップの提案、関連タスクの抽出により不足を補います。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

機能が多すぎると、初めて使うユーザーには圧倒される可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

Redditのユーザーが共有しました：

ClickUp Brainは正直なところ、何度もやり取りする手間を大幅に省いてくれます。無料プランでもかなり効率的なAIツールは存在しますが、タブの切り替えが頻繁で負担になります。それに、集中して作業している最中にそんなことをするのは本当に避けたいんです。コンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（すごい！）。もう一つ本当に助かっているのがドキュメントです。フォーマットオプション、特にあのバナーが最高！

ClickUp Brainは正直なところ、何度もやり取りする手間を大幅に省いてくれます。無料プランでもかなり効率的なAIツールは存在しますが、タブの切り替えが頻繁で負担になります。それに、集中して仕事している最中にそんなことをするのは本当に避けたいんです。コンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（すごい！）。もう一つ本当に助かっているのがドキュメントです。フォーマットオプション、特にあのバナーが最高！

2. SpatialChat（インタラクティブなイベント開催に最適）

viaSpatialChat

SpatialChatのリモートコラボレーションツールなら、退屈な会話から離れ、実際のイベントのように自然に面白いグループへと流れ込めます。浮かぶ頭部のグリッドに閉じ込められることなく、自由に動き回り、自然な形で会話に参加できます。

空間オーディオにより、近づくにつれて人の声が聞こえるため、自然な「あれ、何の話してるの？」という瞬間が生まれ、イベント参加の価値を高めます。

SpatialChatの主な機能

参加者が自然に小グループに分かれて交流できるネットワーキング向けバーチャルイベントを開催

設定した時間後に自動削除される消えるメッセージを送信。ライブイベント中の一時リンク共有や迅速な更新に最適です。

参加者がメインの集団からステップしても気まずい「ちょっと話せる？」という瞬間なく、スムーズなプライベート会話を実現します。

仮想空間の特定エリアにプレゼンテーションをストリーミング配信しながら、指定されたゾーンでチャットを可能にします

SpatialChatのリミット

このツールは空間的インタラクションの概念に不慣れなユーザーにとって学習曲線が必要です

構造化されたミーティングフォーマットを好む参加者にとっては、圧倒される感覚を抱くこともあるでしょう

ブランド体験のカスタムオプションにはリミットがあります

SpatialChatの価格

Free

仮想オフィス: 月額5ドル/ユーザー

*企業: ユーザーあたり月額12ドル

SpatialChatの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

SpatialChatについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

SpatialChatは、友人や同僚とミーティングできる仮想空間を提供します。私のお気に入りの機能は、部屋を共有できることで、会話の音量は近づくほど大きくなり、離れるほど小さくなります。画面共有や、あたかも画面内に表示されているかのように再生されるビデオの共有も可能です。

SpatialChatは、友人や同僚とミーティングできる仮想空間を提供します。私のお気に入りの機能は、部屋を共有できることで、会話の音量は近づくほど大きくなり、離れるほど小さくなります。画面共有や、あたかも画面内に表示されているかのように再生されるビデオの共有も可能です。

3. Gather（ピクセルアートオフィス環境に最適）

viaGather

オフィス生活が仕事というより遊びのように感じられた頃を覚えていますか？Gatherはスーパーファミコン風の2Dピクセル環境で、あの活気ある雰囲気を再現します。

チームメンバーは小さなアバターとして、ミーティングルームやコーヒーコーナー、ランダムに配置された観葉植物を備えたカスタム設計のオフィススペースを自由に移動します。

近接オーディオが自然なやり取りを生み出します。誰かのデスクまで歩いて行って会話を始められるのです。最初は面倒に感じるかもしれませんが、あの「ちょっと聞いていい？」という自然な瞬間がどれほど恋しいか気づくでしょう。

優れた機能を網羅

直感的なマップエディターで精巧なオフィスレイアウトを構築。家具や装飾品に加え、様々なアクションをトリガーするインタラクティブオブジェクトも完備する。

同僚に近づくと声が大きくなり、離れると小さくなる自然な会話のフローを体験。実際の空間的なダイナミクスを再現します。

会議室に足を踏み入れるだけで自動的に予約し、既にその空間にいる他の参加者と接続する

チームメンバーが明示的な許可を得て入室する必要があるプライベートオフィスや静寂ゾーンを設計する

リミットをまとめる

このソフトウェアのピクセルアートスタイルは、すべてのプロフェッショナルユーザーに好まれるとは限りません

アバターの滑らかな動きと音声品質を確保するには、良好なインターネット接続が必要です

Gatherは集中作業が必要なチームメンバーにとって気が散る可能性があります

価格を比較する

Free（10ユーザーまで）

プレミアムプラン: 月額7ドル/ユーザー

評価とレビューを集める

G2: 4.9/5 (260件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはGatherについてどう評価しているのか？

Redditのスレッドより：

私のチームは全ての社内ミーティングでこれを多用していました。完全リモートチームとして、一日中このツールを利用していました。会話可能なタイミングを事前に知らせるのに最適な方法でした。「チャットできる？」とSlackで確認する必要がなかったのです。この点が本当に気に入っていました。

私のチームは全ての社内ミーティングでこれを多用していました。完全リモートチームとして、一日中このツールで連絡を取り合っていました。会話可能なタイミングを事前に知らせるのに最適な方法でした。「チャット？」とSlackで確認する必要がなかったのです。この点が本当に気に入っていました。

🎥 動画で確認： ClickUpがチームの仕事を革新する方法

4. Kumospace（仮想ルームでリアルなオフィス環境を再現するのに最適）

viaKumospace

Kumospaceは、休憩室の奇妙なモチベーションポスターに至るまで、会社の物理的なレイアウトを再現できるフォトリアリスティックな環境を提供します。このTeamflow代替ツールは空間記憶に焦点を当て、リモートワーカーが「ベッキーのデスクまで歩いて行けた」や「マーケティングチームのコーナー近くでコーヒーを飲めた」といった物理的な移動時のメンタルマップを維持するのを支援します。

通勤なしで同じレイアウトの親しみやすさを得られ、さらに現実では高額な改修が必要なスペースを自由にカスタムできます。

Kumospaceの主な機能

Kumospaceの制限事項

リソース要件が高くなると、古いコンピューターの動作が遅くなる可能性があります

詳細なオフィスのレプリカを作成するのに必要なセットアップ時間は膨大です

大規模チームでは月額費用が急速に膨らむため、ユーザー はKumospaceの代替案 を検討せざるを得ません

Kumospaceの価格

Free

ビジネスプラン: 月額16ドル/ユーザー

企業: *カスタム価格

Kumospaceの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

📚 こちらもご覧ください:最高のZoom代替ツール

5. ivCAMPUS（教育機関に最適）

viaivCAMPUS

通常のZoom講義は、特にカメラをオフにしている200人の学生を巻き込もうとする時、まるでペンキが乾くのを見ているような退屈さを感じさせます。ivCAMPUSは、学術生活に適した仮想キャンパスを構築します。

学生が視覚的に手を挙げられるインタラクティブな講義室、グループプロジェクト用の学習ラウンジ、オフィスアワーに適切な順番待ちシステムを備えた教授室を想像してみてください。

このTeamflowの代替ツールは、教育ニーズを汎用的なミーティングソフトに無理に当てはめようとするのではなく、学術的なワークフローを理解しています。

ivCAMPUSの主な機能

視覚的な待ち行列システムでバーチャルオフィスアワーを設定し、学生が自分の順番と推定待ち時間を確認できるようにする

投票機能、ブレイクアウトディスカッション、共同ホワイトボードを備えたインタラクティブな講義を実施し、大規模なクラスでもセッション全体を通じて参加者の関与を維持します。

没入型体験を実現するため、空間的インタラクションを通じて出席と参加を自動的に追跡します

キャパシティ管理と人流制御により、新入生オリエンテーション、就職説明会、卒業式などキャンパス全体のイベントを調整します。

ivCAMPUSの制限事項

主に教育用途向けに設計されており、企業向けアプリケーションにはリミットが設けられています

仮想環境の操作に不慣れな教員メンバーにはトレーニングが必要です

既存の学生情報システムとの統合課題

ivCAMPUSの価格

無料試用版

カスタム価格設定

ivCAMPUSの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

6. Sococo（構造化されたチームのワークフローに最適）

viaSococo

Gatherがデスクをアクションフィギュアで飾る愉快な同僚なら、Sococoはカレンダーを色でコードする几帳面な同僚だ。仮想オフィスを社会実験ではなく生産性向上ツールとして扱う。

異なる仕事活動ごとに専用のルームが割り当てられ、明確な空き状況インジケーターが確認でき、チームが日常的に使用しているアプリとのシームレスな連携が可能です。

Sococoは、リモートワークを斬新で実験的なものではなく、プロフェッショナルで効率的なものにしたいチームに最適です。「仮想ツリーハウスで遊ぼう」という感覚ではなく、「デジタル本部で仕事を完了しよう」という姿勢を体現します。

Sococoの主な機能

Sococoの制限事項

インターフェースはゲームスタイルの代替ツールと比べて企業向けで、魅力に欠ける印象です

ルームレイアウトやオフィスデザインのカスタムオプションにリミットがある

他のプラットフォームが無料で提供している基本機能さえも、サブスクリプションが必要です

Sococoの価格

Sococo: 月額14.99ドル/ユーザー（最低10ユーザー）

Unlimitedプラン: 月額24.99ドル/ユーザー（最低100ユーザー、年額課金）

Sococoの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはSococoについてどう評価しているのか？

G2のレビューによると：

Sococoの最も優れた点は、全員が異なる場所で働いているにもかかわらず、リモート同僚とオフィスにいるような感覚を得られることです。仮想オフィス空間のフロアプランをカスタムし、様々な用途の部屋を備えた実際のオフィスのように利用できる点が気に入っています。オンラインステータス、通知、ミーティングツールにより、仕事の日々に親密さが生まれます。

Sococoの最も有用な点は、全員が異なる場所で働いているにもかかわらず、リモート同僚とオフィスにいるような感覚を得られることです。仮想オフィス空間のフロアプランをカスタムし、様々な用途の部屋を備えた実際のオフィスのように利用できる点が気に入っています。オンラインステータス、通知、ミーティングツールにより、仕事の日々に個人的な温かみを感じられます。

7. Tandem（即時音声接続に最適）

viaTandem

ちょっとした質問があるのに、わざわざミーティングを設定するのは非効率だと感じる瞬間、ありませんか？Tandemはその摩擦を解消します。チームのメンバーのプロフィールをクリックするだけで、すぐに会話が開始できます。招待も待機室も「聞こえますか？」というやり取りも一切不要です。

このプラットフォームは、職場での会話の大半が自然発生的に行われるものであり、ボードミーティングのような形式ばった手続きを必要としないという前提で設計されています。音声通話はデフォルトで開始され、簡単な質問のほとんどはビデオを必要としませんが、いつでもビデオ通話を開始できます。

Tandemの主な機能

リアルタイムのステータスインジケーターで、簡単な質問に対応可能なメンバーと、集中モードで中断すべきでないメンバーをビューで確認できます。

追加のソフトウェアセットアップや許可リクエストなしで、アクティブな会話中に即座に画面を共有できます

絶え間ない注意や積極的な監視を必要としない、繊細な音声と視覚的な合図を通じて、チームの活動状況を常に把握し続けられます。

タンデムのリミット

基本的な音声・ビデオ通信以外の機能はリミット

継続的なプロジェクトのための常設ミーティングルームや専用スペースは不要です

中断のない集中時間が必要なチームメンバーにとっては、業務の妨げとなる可能性があります

タンデム料金体系

Free

小規模チーム: 月額59ドル（最大10ユーザー）

中規模チーム: 月額119ドル（最大50ユーザー）

大規模チーム向け: 月額449ドル（ユーザー無制限）

タンデムの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

⚙️ ボーナス：快適な仕事環境を作るための在宅勤務のコツと ホームの仕事場のヒントを探ってみましょう。

8. Teemyco（ブランド化された仮想オフィス体験に最適）

viaTeemyco

Teemycoでは、オフィスレイアウトをデジタルで再現できます。完了するまで、ブランド色、会社ロゴ、そしてあの有名な壁の引用文（ご存知ですよね！）を完備しています。

チームは様々な部屋で仮想オフィスのレイアウトをカスタムし、企業ブランディング要素を取り入れることで、皆が懸命に築き上げた企業アイデンティティを維持できます。

Teamflowの代替ツールは、リモートワークをランダムなビデオ通話の連続ではなく、結束力のある職場文化の一員であるかのように感じさせることに重点を置いています。

Teemycoの主な機能

各ルーム内の仮想ボードに重要な文書やリソースをピン留めし、進行中のプロジェクト情報やチーム更新専用のスペースを作成します。

カレンダーとSlackの通知を仮想オフィス環境に直接統合し、コラボレーションを強化し、すべてのコミュニケーションチャネルを常にアクセス可能な状態に保ちます。

絵文字リアクションやコーヒーブレイクボタンなどのソーシャル機能を活用し、チームの接続を維持し、成果を称えましょう

Teemycoの制限事項

仮想オフィススペースを完全にカスタムし、ブランド化するには多くのセットアップ時間が必要です

よりシンプルで視覚的でないコミュニケーションツールを好むチームにとっては、圧倒されることもあるでしょう

専門的なミーティングツールやPMツールと比較すると、高度な機能がリミットされているTeamflowの代替案

Teemycoの価格

14日間の無料試用版

ユーザーあたり月額8ドル

Teemycoの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはTeemycoについてどう評価しているのか？

G2レビューに基づく：

Teemycoは同じ建物内での協業さえも容易にします。同僚のオフィスにワンクリックで気軽に参加できます。顧客対応にも活用しており、彼らは当社の仮想オフィスに直接参加し、その利便性を高く評価しています。TeamsやGoogle Meetなどはもはや不要です。

Teemycoは同じ建物内での協力さえも容易にします。同僚のオフィスにワンクリックで気軽に参加できます。顧客対応にも活用しており、彼らは当社の仮想オフィスに直接参加し、その利便性を高く評価しています。TeamsやGoogle Meetなどは不要です。

9. Slack（テキストベースのチーム調整に最適）

viaSlack

他社がバーチャルオフィスや空間オーディオ体験を構築する中、Slackは自らの強みに集中しています。物理的なスペースではなく、トピックやプロジェクトを中心にチームコミュニケーションを組織化する点です。

オフィスのレイアウトを再現したり、デジタルアバターとして歩き回らせたりすることはありません。代わりに、リモートチームの日常的なリアルタイムコラボレーションを支えるテキストベースの基盤を提供します。チャンネルで会話を整理し、統合機能でツール群全体を接続させます。

Slackの主な機能

ワークフロービルダーとボット連携でルーチン業務を自動化。ミーティングスケジュール調整やステータスといった反復タスクを処理します。

成熟したマーケットプレイスを通じて数千のサードパーティアプリケーションと接続し、仕事を可能にする

スレッドは特定のメッセージへの返信をまとめ、複数の議論が同時に発生しても一貫性を維持します

Slackの制限事項

Slackの価格

Free

プロプラン: 月額8.75ドル/ユーザー

Business+: *月額15ドル/ユーザー

企業 Grid: *カスタム価格

Slackの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (35,375件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (24,045件以上のレビュー)

📚 こちらもご覧ください:チームチャットに最適なSlack代替ツール

10. Roam（柔軟な仮想スペースに最適）

viaRoam

多くのTeamflow代替ツールは、デジタル賃貸契約を結ぶかのように、一つのレイアウトにコミットさせ、それを守ります。Roamは真逆のアプローチで、やることに応じて自ら形を変えるスペースを提供します。

創造的なセッションのためのブレインストーミングルームが必要ですか？ 構築しましょう。今日の午後にクライアント向けプレゼンテーションがありますか？ 同じスペースをプレゼンテーションツールとプロフェッショナルなブランディングで再構成します。明日のトレーニングワークショップのために、再び変革しましょう。

この柔軟なワークプレイスは、コンサルティング会社や代理店、プロジェクトごとに仕事内容が劇的に変化するあらゆるチームに最適です。

Roamの主な機能

定期的なミーティングタイプ、クライアント向けプレゼンテーション、プロジェクトフェーズ用に事前保存されたルーム設定を切り替え、毎回スペースをゼロから再構築する必要はありません

外部協力者を特定のプロジェクトスペースに招待しながら、他のクライアント仕事や内部議論へのアクセスを防ぐセキュリティ境界を維持します。

共同ホワイトボード、付箋壁、ドキュメント共有など、セッション間で進捗を自動保存する永続的なインタラクティブツールを活用しましょう。

共有コンテンツや設定を含むルームセットアップを完了し、将来の参照や類似プロジェクトタイプでの再利用に備える

Roamの制限事項

頻繁なスペースの再構成は、一貫性を好むチームメンバーを混乱させる可能性があります

Teamflowの代替ツールと比較してテンプレートやプリセットの数がリミットであり、固定されたルーム構造となっています

Roamの価格

2025年: アクティブメンバー1人あたり月額18.88ドル

2026年：アクティブメンバー1人あたり月額19.88ドル

Roamの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRoamについてどう評価しているのか？

G2で共有されているように：

Roamは完全な仮想オフィス環境で、ここ数ヶ月毎日利用しています。オンライン状態の確認、ドア表示（音声通話開始）、会話中のメンバーの把握が可能です。画面共有時には他のユーザーのカーソルが表示され、画面共有上にカーソルを合わせるだけで相手の画面を指し示せる機能（非常に便利です）。 […] 直感的ではないため慣れるまで時間がかかります。通知機能が最悪です。着信は単なるビープ音のみで、聞き逃せば通話に間に合いません。デスクトップレベル（少なくともMacの通知センター）で未読通知を保持する機能がありません。

Roamは完全な仮想オフィス環境で、ここ数ヶ月毎日利用しています。オンライン状態の確認、ドア表示（音声通話開始）、会話中のメンバーの把握が可能です。画面共有時には他のユーザーのカーソルが表示され、画面共有上にカーソルを合わせるだけで相手の画面を指し示せる機能（非常に便利です）。 […] 直感的ではないため慣れるまで時間がかかります。通知機能が最悪です。着信は単なるビープ音のみで、聞き逃せば通話に間に合いません。デスクトップレベル（少なくともMacの通知センター）で未読通知を保持する機能がありません。

ClickUpはリモートチームが最高の仕事をすることができる場所です

チームの稼働を証明するために仮想オフィスは必要ありません。必要なのは、仕事が前進し、会話が明確に保たれ、誰も「オンライン」状態になるのを待たされることがないスペースです。

多くのTeamflow代替ツールが単なる代用品に過ぎないと感じるなら、仕事を確実に完了するための真の解決策を試す時が来ています。

ClickUpは、デジタル空間に閉じ込めることなく、タスク・ドキュメント・更新情報・進捗確認をすべて1つの接続されたスペースに集約します。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅