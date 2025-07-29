メモ、タスク、生産性に関する 10 最高の Amplenote の代替製品

メモにさらに個性を出したい、あるいはもっと機能的なメモアプリが欲しい、という理由で Amplenote の代替アプリをお探しですか？そのお気持ち、よくわかります。
Amplenote は、タスク、相互に関連したメモ、アイデアをすべて 1 つにまとめて管理するのに最適ですが、すべての人にぴったりのデジタルツールとは限りません。もっと洗練された、よりシンプルな、あるいは Amplenote とはまったく異なるツールをお探しかもしれません。
生産性の達人、ミニマリスト、デジタル化したバレットジャーナル愛好家など、どんなユーザーにもぴったりのメモアプリがあります。
このまとめでは、オーガナイザーの心を奪う、あるいは少なくともブックマークタブを埋める、最高の Amplenote の代替ツールをご紹介します。さっそく見ていきましょう！
Amplenoteとは何ですか？
Amplenote は、メモアプリとタスク管理を 1 つに統合し、バックリンクの作成、メモ内に ToDo リストの埋め込み、基本的なカレンダーイベントの同期を行うことができます。しかし、多くのユーザーは、このアプリが自分のワークフローに思ったほどうまく組み込めないと感じています。
Reddit では、その柔軟性を評価する声がある一方で、実際に使いこなすまでに数週間、場合によっては数ヶ月かかることを認め、Amplenote の代替ツールを探している人もいます。 ブレインストーミング、マインドマップ、抽象的なアイデアを自由に結びつけるなど、非線形的な思考を好む人にとっては、制限があると感じるかもしれません。
なぜAmplenoteの代替ツールを選ぶべきか？
Amplenote のセットアップに手間取り、より洗練された機能をお求めの方は、Amplenote の代替ツールを検討する主な理由をご覧ください。
- リアルタイムコラボレーションに制限あり：Amplenote には、チームワークを困難にするシームレスなマルチユーザー編集機能がありません。
- AI 機能がない、または基本的な機能のみ：AI による要約、整理、作成のためのツールは、ごくわずかであるか、またはまったく備わっていない。
- 固定されたカレンダーとメモの構造: ビュー、テンプレート、カスタマイズが制限されているため、作業効率が低下する可能性があります。
- サードパーティとの統合が弱い：タイムライン、チームコラボレーション、部門間の引き継ぎなど、複雑なプロジェクトを管理している場合、そのギャップを埋めるために、Amplenote とプロジェクト管理ソフトウェアなどの他のツールを交互に使用することになります。
- 学習曲線が急：Amplenote は強力ですが、完全に設定して使用するには時間と努力が必要です。
- 古いインターフェース: Amplenote アカウント内で長いメモを処理したり、大規模で複雑なタスクリストを管理したりする場合、UI が不格好に感じる場合があります。一部の Reddit ユーザーは、モバイルアプリには改良が必要であり、カレンダービューでは全体像を把握できないと評価しています。
それでは、これらの課題克服に役立つ、堅牢な機能を備えた Amplenote の代替製品を見てみましょう。
👀 ご存じでしたか？ メモを取ることは、人類の歴史において欠かせない要素です。古代ギリシャ人は、重要な事柄を記録する個人用記録である「ヒポムネマ」を開発しました。このギリシャ語は、英語では「リマインダー、メモ、公文書、解説、逸話、下書き、コピー」という意味です。
Amplenoteの代替ツールを一目で比較
ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法
当社の編集チームは、透明性が高く、調査に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。
ClickUp でソフトウェアをレビューする方法の詳細については、こちらをご覧ください。
このリストから、ワークフローやメモ作成の要件に合ったツールを見つけることができます。
|ツール
|主な機能
|おすすめ
|価格*
|ClickUp
|ミーティングでのメモ取りを自動化する AI メモ取り、簡単なメモ用のドキュメント、色分けされたラベル、音声メモをテキストに変換する音声入力機能
|タスク、メモ、プロジェクトのための AI 搭載のオールインワン作業スペースを必要とするチーム
|Free Forever プラン、企業向けのカスタマイズも利用可能
|Microsoft OneNote
|フリーフォームのキャンバス、セクション分けされたノートブック、スタイラスサポート、Microsoft 365 統合
|Microsoft エコシステムにおけるビジュアルメモアプリ
|Freeプランあり、有料プランは月額 9.99 ドルから。
|Google Keep
|ナレッジワーカーや研究者は、プライバシーとリンクベースのワークスペースを必要としています。
|シンプルで高速なメモ機能とクイックリマインダーを必要とするカジュアルユーザー
|無料プランあり
|Apple Notes
|iCloud 同期、フォルダとタグ、ドキュメントスキャナー、Face ID/Touch ID ロック
|Apple デバイス間でミニマルなメモ取り
|無料プランあり、有料プランは月額 0.99 ドルから。
|Obsidian
|Markdown メモ、双方向リンク、グラフビュー、ローカルストレージ、Canvas モード
|ユーザーは、デバイス間で検索可能なメモやタスクの追跡機能を望んでいます。
|無料プランあり、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 5 ドルから
|Evernote
|Web Clipper、OCR 検索、AI 編集＆検索、組み込みタスク、オフラインアクセス
|デバイス間で検索可能なメモやタスクの追跡機能が必要なユーザー
|Freeプランあり、有料プランは月額14.99ドルから。
|Tana
|AI 音声入力、スーパートグ、構造化されたメモ、カスタムフィード、文字起こし
|構造化された、検索可能なメモシステムを必要とする AI 優先のユーザー
|Freeプランあり、有料プランは月額10ドルから
|Nimbus Note (FuseBase)
|作業スペース、AI エージェント、メモ内のデータベース、スクリーンキャプチャ、クライアントポータル
|構造化されたコラボレーションとブランド化されたドキュメントを必要とするチーム
|カスタム価格設定もご利用いただけます。
|Workflowy
|無限のネスト、折りたたみ可能なアウトライン、カンバンビュー、ミラーリングアイテム
|リストで整理するアウトライナーやミニマリスト
|無料プランあり、有料プランは月額 8.99 ドルから。
|スーパーノート
|ノートカードフォーマット、バックリンク、コラボレーション、2D/3D グラフビュー
|原子的な視覚的なメモ管理を必要とする学生や思想家
|Freeプランあり、カスタム価格設定
Amplenoteの代替ツールとして最適な選択肢
Amplenote の機能と同じ機能、そして Amplenote にはない機能も備えた、オールスターのツールを、社内で人気のあるものから紹介していきます。
1. ClickUp（最高の AI 搭載オールインワン生産性ワークスペース）
ClickUpは、仕事のためのオールインワンアプリであり、Amplenote の魅力的な代替ツールです。個人の生産性から、チームコラボレーション、タスク管理、自動リマインダー、AI ノート作成へと規模を拡大したいとお考えの場合は、ClickUp が最適です。
AI に外出先でのメモを任せてみましょう
ClickUp の AI ノートテイカーは、すべてのバーチャルミーティングを自動的に文字起こし、要約します。これらのメモは、いつでもどこでも追跡可能な実行可能なタスクに変換することができます。
このビデオでは、AI をミーティングの議事録に活用する方法の概要をご覧いただけます。
Brain で細やかなメモや要約を作成
ClickUp の AI アシスタントであるClickUp Brain は、音声メモをエクスポートし、研究メモの要約を作成することができます。Brain がミーティング議事録ソフトウェアとして際立っている理由は次のとおりです。
- ミーティングを自動文字起こし、要約
- Brain 内でタスクやメモを検索
- 大まかなメモからアウトライン、アクションアイテム、要約を生成
- ChatGPT、Claude、Gemini を含む複数のLLMの力を活用してアイデアをブレインストーミングしましょう。
ClickUp Talk to Text を使用して、メモを文字起こし、編集する AI 搭載の音声入力機能をお楽しみください。
ClickUp Talk to Text でメモや散らばったアイデアを口述して、アイデアを自由に表現しましょう。このソフトウェアは、あなたの声を録音し、誤った発話を削除・修正します。また、ClickUp エコシステムの一部であるため、音声メモからタスクを作成したり、チームメンバーを割り当てたりなどの指示を与えることもできます。
メモの記録には、最大 40 言語から選択できます。
💡 ボーナス: 以下のことを知りたい場合：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとウェブから、メモ、ファイル、電子書籍を瞬時に検索できます。
- Talk to Text を使用して、音声で質問、口述、コマンドを実行し、ハンズフリーで、どこからでも仕事を進めましょう。
- ChatGPT、Claude、Gemini など、連携していない数十の AI ツールを、単一のコンテキスト対応 AI ソリューションに置き換えます。
ClickUp Brain MAX を試してみてください。あなたの仕事を理解し、真にあなたを理解する AI デスクトップコンパニオンです。AI ツールの乱立を排除し、音声で仕事を完了、ポリシー文書を作成し、チームメンバーにタスクを割り当てなど、さまざまなことができます。
また、物理的なメモ帳を捨てて、午前 2 時に思いついたアイデアをClickUp メモ帳に書き留めておけば、タスク、プロジェクト、ドキュメントとシームレスに同期されます。
ドキュメントとタスクでアイデアを整理し、実行に移しましょう。
ClickUp Docs は、ミーティングのメモ、アイデア、プラン、タスクをまとめて管理できる、リッチなコラボレーション型ミニ wiki です。従来のノートアプリのようにページが分断されることなく、タスクを ClickUp Docs に直接埋め込み、チームメイトにタグ付けして、即座に実行可能なプロジェクト仕様書を作成することができます。
ClickUp のタスク機能を使用すると、小規模から大規模のプロジェクトを 1 か所で一元的に管理できます。タスクの割り当て、優先順位の設定、依存関係の指定、リスト、ボード、ガント、カレンダーの各ビューでの表示など、柔軟性に優れた機能を利用できます。
最大のメリットは、ClickUpのリマインダーがタスクやカレンダーと同期されることです。締め切り、フォローアップ、1 回限りのタスクなどを確実に実行できます。アイデアをドキュメントに記録しておき、後で実行する必要がある場合に便利です。
ClickUp は、ミーティング用の無料AI ツールであることをご存じでしたか？ClickUp は、メモの書き留めからプロジェクトの円滑な実行まで、あらゆることをこなします。また、高度な AI 機能により、堅牢な分析、簡単なメモ取り、人目を引く視覚化も提供します。
ClickUp の主な機能：
- トリガーアクションを自動的に実行ClickUp 自動化機能を使用して、新しいトランスクリプトやミーティングのメモがワークスペースに届いたら、タスクを作成、割り当て、更新します。
- カスタムタスクタグでミーティングの議事録を充実 —ミーティングの種類、クライアント名、優先度などのコンテキストを追加して、すべてを整理し、追跡できるようにします。
- コンテキストが豊富なスニペットをClickUpにドロップコメントを割り当てて、トランスクリプトから直接タスクを割り当て、ドキュメント全体を共有することなく正確な参照を提供します。
ClickUp のリミット：
- 機能ライブラリが充実しているため、新規ユーザーは学習曲線が急になります。
ClickUp の価格：
ClickUp の評価とレビュー：
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）
ClickUp について実際のユーザーはどのような感想を持っているか
ClickUp は、使い込むほどその良さがわかるツールの一つです。10 種類のアプリを駆使する代わりに、ClickUp ならすべてを 1 か所にまとめることができます。
ClickUp は、使いれば使うほどその良さがわかるツールの一つです。10 種類のアプリを駆使する代わりに、ClickUp ならすべてを 1 か所にまとめることができます。
2. Microsoft OneNote（視覚的なメモ作成に最適）
すでに Microsoft のスイートを使用している方にとっては、Microsoft OneNote は Amplenote から自然に切り替えられるツールです。Office 365 の一部であり、Word、Excel、Outlook などとシームレスにリンクするため、メモは毎日使用するツールと一緒に保存されます。
OneNote は、メモの取り方を一から変えるのではなく、おなじみの概念、つまり、セクションやページに分割され、好きなように配置できるノートブックを基盤としています。厳格なテンプレートに縛られることなく、明確な階層構造を構築できます。
OneNote の特徴は、入力の柔軟性です。フリーフォームで入力したり、手書きで書いたり、ファイルをドロップしたり、同じページ内で入力方法を切り替えたりすることができます。タッチスクリーンやスタイラスをお持ちの場合は、キャンバスを数回タップするだけで、図を描いたり、スライドに注釈を付けたりできるスペースに変えることができます。この適応性により、必要なフォーマットでアイデアを簡単に記録することができます。
Microsoft OneNote の最高の機能
- 図形、画像、リスト、手書きのメモをサポートするフリーフォームのページでコンテンツを整理
- Microsoft Copilot を使用して、メモに直接アイデア、概要、要約を生成
- デバイス間でメモを同期し、シームレスな Microsoft 365 クラウドサポートによりオフラインでもアクセス可能
Microsoft OneNote の制限
- AI 機能は、Microsoft Copilot と統合した場合にのみ利用可能です。
Microsoft OneNote の価格
- 機能に制限のある無料版があります。
- Microsoft 365 サブスクリプションに含まれています（個人用は月額 9.99 ドルから）。
Microsoft OneNote の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5（1,900件以上のレビュー）
OneNote について実際のユーザーはどのような感想を持っているか
Capterraのレビューアーが次のように書いています：
汎用性 – このソフトウェアは、創造性をほとんど制限せず、希望する視覚的なレイアウトを実現するのに役立ちます。ノートブックの共有は、私自身の信頼性を高め、同僚からの評価も得ることができ、大きな変化をもたらしました。
汎用性 – このソフトウェアは、創造性をほとんど制限せず、希望する視覚的なレイアウトを実現するのに役立ちます。ノートブックの共有は、私自身の信頼性を高め、同僚からの評価も高める、画期的な機能です。
👀 ご存じでしたか？最も人気のあるメモ作成方法は、次の 5 つです。
⚡ テンプレートアーカイブ：整理整頓に役立つ無料メモテンプレート
3. Google Keep（簡単なメモやリマインダーに最適）
Google Keep では、メモ、リスト、写真、オーディオクリップをキャプチャして、柔軟なデジタルボードに整理することができます。やることリストや買い物リストを家族と共有し、追加のメッセージのやり取りをすることなく、アイテムがチェックされる様子をリアルタイムで確認することができます。
音声メモ機能も、情報の取り込みを高速化します。外出先で簡単な音声メモを録音し、後でテキストに変換して簡単に参照することができます。
ただし、Keep はより高度なワークフローには対応していません。その可能性にもかかわらず、Google タスクやカレンダーと連動していないため、統合されたオールインワンの体験は期待できません。
Google Keep の最高の機能
- 音声メモを録音すると、自動的に検索可能なテキストに変換されます。
- ラベルと色コードを使用してメモを整理
- 友人や家族と共有できるリアルタイムの共同メモを作成
- メモをデバイスのホーム画面にピン留めして、優先度の高いタスクを常に把握
Google Keep の制限
- 複雑なメモの処理機能がない
Google Keep の価格
- Google アカウントで 15 GB のストレージまで無料
Google Keep の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5（1,000件以上のレビュー）
Google Keep について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Reddit ユーザーによる共有：
Keep は高速で信頼性が高く、その機能は非常によくできています… 優れたキャプチャ/受信トレイツールであり、用事のようなチェックリストに最適で、検索も非常に高速です。しかし、すぐにメモの墓場と化してしまうほか、改行やインデントのある複雑なメモはカードフォーマットでは見づらくなってしまいます。
Keep は高速で信頼性が高く、その機能は非常によくできています… 優れたキャプチャ/受信トレイツールであり、用事のようなチェックリストに最適で、検索も非常に高速です。しかし、すぐにメモの墓場と化してしまうほか、改行やインデントのある複雑なメモはカードフォーマットでは見づらくなってしまいます。
📮 ClickUp Insight：全従業員の半数以上（57%）が、仕事に関連する情報を探すために社内ドキュメントや会社のナレッジベースを検索して時間を無駄にしています。そして、情報が見つからない場合は？6人に1人は、古い電子メール、メモ、スクリーンショットを掘り起こして情報を集めるという個人的な回避策に訴えています。
ClickUp Brain は、ワークスペース全体および統合されたサードパーティアプリから AI による回答を即座に提供することで、検索作業を排除し、必要な情報を手間なく入手できるようにします。
📚 詳細：最高の Google Keep の代替品
4. Apple Notes（デバイス間でミニマルなメモを取るのに最適）
Apple Notes は、すべての Apple デバイス間でシームレスに同期する、すっきりとしたシンプルなメモ作成機能を提供しています。Apple のエコシステムを利用している人にとっては、非線形思考のための Amplenote の代替ツールとして最適な選択肢です。
Mac で Notes を起動するには、隅にあるアイコンをクリックするだけで、iPhone からコピーしたコンテンツがデスクトップで即座に利用可能になります。テキスト、画像、リンク、PDF、地図、さらにはスケッチも、すべてフォルダに整理して、いつでもすぐに検索できます。
内蔵のドキュメントスキャナーにより、追加のアプリを使用せずに紙のページを PDF に変換できます。また、手書きや Apple Pencil によるスケッチも、入力したメモと一緒に表示されます。ただし、テキストブロックの移動、複雑なインデント、レイアウトの微調整などの高度なフォーマット機能はリミットがあります。より強力なタスク管理ツールをお探しの方には、iOS ユーザーに最適です。
Apple Notes の最高の機能
- iCloud を使用して、テキスト、画像、チェックリストなど、Apple デバイス間でメモを同期
- Face ID、Touch ID、またはパスワードを使用して、機密メモにプライバシーの層を追加
- メモをフォルダやサブフォルダに整理し、タグを使ってすばやくフィルタリング
- メモ、タスク、プロジェクトの一貫性を維持するための、あらかじめ作成されたApple Notes テンプレート
Apple Notes の制限
- Apple 製品でのみ使用可能
Apple Notes の価格
- iCloud では無料（5GB 付き）、有料の iCloud+ プランでストレージを追加可能
Apple Notes の評価とレビュー
- Apple App Store：4.6/5（20,000 件以上の評価）
Apple Notes について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Reddit ユーザーによる共有：
手書きや音声によるメモをすばやく記録するのに最適です。Apple ハードウェア間での同期は高速ですが、Windows からアクセスするのは面倒です。ウェブバージョンでは、何度もログアウトされてしまいます。
手書きや音声によるメモをすばやく記録するのに最適です。Apple ハードウェア間での同期は高速ですが、Windows からアクセスするのは面倒です。ウェブバージョンでは、何度もログアウトされてしまいます。
👀 ご存じでしたか？プリンストン大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の 2 人の研究者は、手書きでメモを取る方が、コンピューターでメモを入力するよりも理解と記憶に効果的であることを発見しました。
📚 詳細：最高の AI コミュニケーションツール
5. Obsidian（複雑なアイデアをリンクし、データの所有権を完全に確保するのに最適）
Obsidian は、何百、何千もの個々のメモなど、膨大な個人アーカイブを管理する場合に役立ちます。このメモアプリでは、相互リンクと真の双方向接続が可能なので、あらゆるアイデア、プロジェクト、参考資料を結びつけることができます。
同じ製品の複数のマーケティングキャンペーンを追跡することを想像してみてください。Obsidian では、関連する各メモが相互にリンクされており、組み込みのグラフビューでクラスターや見落としがちな関係が一目でわかります。
とはいえ、Obsidian はチームでのコラボレーションよりも、個々人の深い探求に重点を置いています。メモを個人的な知識のウェブとして整理することは有用ですが、コメントやライブ編集は不可能です。
ワークフローが、アクションアイテムの割り当て、フィードバックの収集、他のアプリとの同期など、情報やタスクの外部へのプッシュに依存している場合は、Obsidian のミニマルなデザインは制限が多いと感じるかもしれません。アイデアを単独で試すサンドボックスとしては良いですが、完全に統合されたチーム向けのワークスペースが必要な場合には不十分です。
Obsidian の最高の機能
- 双方向リンクと視覚的なグラフビューにより、自分だけの wiki のような、考えをネットワークでつなぐことができます。
- アイデアを空間的に整理するためのキャンバスモード—ブレインストーミング、マッピング、ビジュアルシンキングに最適です。
- カスタムドメインと SEO 対応のデザインで、メモをナレッジベースや wiki として公開
Obsidian の制限
- デバイス間の同期には有料のアドオンが必要であり、回避策を使用しない限り、コラボレーション機能はリミットがあります。
Obsidianの料金プラン
- 個人使用は無料
- 同期：ユーザー 1 人あたり月額 5 ドル
- 料金プラン: $10/月 1サイトあたり
- 商用ライセンス：50 ドル/ユーザー/年
Obsidian の評価とレビュー
- Google Play: 4. 3 (12,000 件以上のレビュー)
- Apple Store: 4.5 (2,000件以上のレビュー)
Obsidian について実際のユーザーからの声
Reddit ユーザーによる共有：
Obsidian は、考えを整理するのに役立つすっきりとしたマークダウン形式の執筆スペースを提供していますが、グラフビュー、バックリンク、Smart Connections プラグインなどの追加機能は、少し過剰な感じがします。私は主に、ローカルグラフとシンプルなフォルダ構造を使用しています。
Obsidian は、考えを整理するのに役立つすっきりとしたマークダウン形式の執筆スペースを提供していますが、グラフビュー、バックリンク、Smart Connections プラグインなどの追加機能は、少し過剰な感じがします。私は主に、ローカルグラフとシンプルなフォルダ構造を使用しています。
👀 ご存知でしたか？Roam Researchは、非線形思考のために特別に設計されたメモ作成ツールです。情報をフォルダや静的な文書で整理する従来のメモアプリとは異なり、Roam は、アイデアを相互に接続することで脳の働きを模倣したグラフベースのモデルを採用しています。
Obsidian は、より柔軟でプライバシーを尊重し、オフラインでも使いやすいパッケージで、多くの同じコア機能を提供しています。
6. Evernote（デバイス間の同期とウェブクリップに最適）
Evernote は、メモ、ドキュメント、ウェブクリップをあらゆるデバイスから簡単にアクセスできるように保存します。OCR 搭載の検索機能により、画像や PDF 内のテキストも検索できるため、ファイルを探しまわる必要はありません。Web Clipper を使用すると、記事、コードスニペット、レシピなどを整理されたノートブックに直接保存することができます。
AI 検索と AI 編集機能を備えた Evernote は、単なるストレージの枠を超え、真の生産性パートナーへと進化しました。重要な情報を表示し、下書きを整理し、インスピレーションが必要なときに新鮮なアイデアを提案します。
ClickUp、Google カレンダー、Slack、Teams にリンクできるため、ミーティングのメモやリマインダーが、お気に入りのツールにシームレスにフローします。タスクの進捗を管理する方法をお探しの方は、Evernote のタスク機能をご利用ください。プロジェクトを小さなタスクに分割し、責任者を割り当て、進捗をアプリ内で追跡することができます。
Evernote の最高の機能
- Web Clipper を使用して、Web ページや記事全体をクリップし、タグを付けて特定のノートブックに保存できます。
- AI 搭載の検索機能を使用して、メモ、ドキュメント、PDF、さらには画像テキスト (OCR) からもコンテンツを検索できます。
- 音声メモを検索可能なテキストに変換して、ミーティングや外出先でのアイデアに役立てましょう。
Evernote の制限
- 基本（無料）プランでは、メモは 50 件、ノートブックは 1 冊まで、同期は 1 台のデバイスにのみ可能になりました。
Evernoteの料金プラン
- 無料：基本機能
- 個人用: $14.99/月
- プロフェッショナル: $17.99/月
- 企業：カスタム価格
Evernote の評価とレビュー
- G2: 4.4/5（2,000件以上のレビュー）
- Capterra: 4.4/5（8,000件以上のレビュー）
Evernote について実際のユーザーからの声
G2 ユーザーからの共有情報：
Evernote アカウントには、入力したメモ、ウェブサイトのクリップ、PDF ファイル、画像など、ほとんど何でも保存できます。Web Clipper と「受信トレイに電子メール」機能は、私にとって特に便利です。
Evernote アカウントには、入力したメモ、ウェブサイトのクリップ、PDF ファイル、画像など、ほとんど何でも保存できます。Web Clipper と「受信トレイに電子メール」機能は、私にとって特に便利です。
🧠 面白い事実：1830年代、チャールズ・ディケンズは、議会記者になるために速記を学びました。この経験は、彼の作品「デビッド・コッパーフィールド」の登場人物にも生かされています。
7. Tana（構造化された思考に最適な AI ネイティブのワークスペース）
Tana は、従来のメモと AI および音声入力を組み合わせ、アイデアをすばやく記録して整理するのに役立ちます。手動でフォーマットを設定することなく、メモをタスク、プロジェクト、構造化データに変換したいユーザー向けに設計されています。
日常生活のタスクに AI を活用する方法を探しているなら、Tana が最適です。わずか数回のキー入力や簡単な音声メモで、つかの間の考えを構造化された実行可能なアイテムに変えることができます。
その構造優先のアプローチにより、すべてのメモは、リンク、タグ付け、検索が可能なダイナミックなオブジェクトになります。オフラインでも、外出先で音声メモを録音する場合でも、Tana は、情報の取得と実行の間の摩擦を軽減することを目指しています。
Tana の主な機能
- スーパータグを使用して、メモをタスク、ミーティング、OKR などの構造化されたアイテムに変換し、フィルタリング、検索、追跡が可能になります。
- 内蔵の AI 処理機能を使用して、音声メモをアジェンダアイテム、アイデア、メモに自動的に文字起こし
- カスタムフィードを使用して、タグ付けや手動での整理を必要とせずに、今後のミーティング、デリゲート済みのタスク、目標などの重要なアイテムを表示できます。
Tana の制限
- Tana からコンテンツをエクスポートするのは難しい場合があります。プラットフォームからデータを簡単に移動するための組み込みオプションが限られているためです。
Tanaの料金プラン：
- Freeプラン： 基本機能をご利用いただけます。
- 有料プラン： Plus：月額 10 ドル Pro：月額 18 ドル
- プラス: $10/月
- Pro: $18/月
- プラス: $10/月
- Pro: $18/月
Tana の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
Tana について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Reddit ユーザーによる共有：
私は、リスト、カード、タブ、カレンダー、サイドメニューなど、さまざまな方法で情報を簡単に表示できる点、そして技術的な知識がまったく必要ない点から、Tana を選びました。ただし、Obsidian には、ローカルアクセス、広く普及している Markdown フォーマット、バックアップの使いやすさ、という点が欠けていて、少し残念です。
Tana を選んだ理由は、リスト、カード、タブ、カレンダー、サイドメニューなど、さまざまな方法で情報を簡単に表示できる点でした。ただし、Obsidian の以下の機能は恋しいです。ローカルアクセス、広く普及している Markdown フォーマット、バックアップの使いやすさ。
📚 こちらもご覧ください：プロジェクトマネージャーのための 9 項目のプロジェクト管理チェックリスト
8. Nimbus Note（現在は FuseBase、構造化されたチームコラボレーションに最適）
Nimbus Note（現 FuseBase）は、クロスプラットフォームのドキュメントコラボレーションソフトウェアです。生産性重視のユーザーは Amplenote を個人のワークフロー管理に使用していますが、FuseBase は小規模チーム、クライアント、パートナー向けの B2B 中心のワークスペースプラットフォームです。
チームや個人が、メモ、タスク、プロジェクトを 1 か所で管理できます。マルチフォーマットのメモ作成、データベース形式の整理、組み込みのスクリーンキャプチャツールを提供しています。この Amplenote の代替ツールは、メモ作成、ナレッジベース、AI エージェント、クライアントポータルの機能を 1 つに統合しています。
Nimbus Note の最高の機能
- さまざまなチーム、クライアント、プロジェクトごとに、それぞれ異なるアクセスレベルを持つ個別の作業スペースを作成できます。
- 組み込みの Nimbus Clipper を使用して、ウェブページ、画像、スクリーンキャストを完全にキャプチャし、メモ内に注釈を付けることができます。
- データベース、スプレッドシート、タスクリストをメモに直接追加して、ダイナミックな社内 wiki やクライアントポータルを作成できます。
Nimbus Note の制限
- ユーザーからは、ログインの問題や、プラットフォーム間でアプリサポートにばらつきがあるとの報告があります。
Nimbus Note の価格
- カスタム価格
Nimbus Note の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5（170件以上のレビュー）
Nimbus Note について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
これは素晴らしいアプリで、メモアプリに偽装したブロートウェアを一掃することができます（その名前は言うまでもありません）。開発者は、問題が発生した場合にも迅速に対応してくれます。その美しさは最大の魅力ですが、機能も充実しています。fuse base のチーム全員の幸運を祈っています（nimbus から名前を変えたようです）。
これは素晴らしいアプリで、メモアプリに偽装したブロートウェアを一掃することができます（その名前はご想像のとおりです）。開発者は、問題が発生した場合にも迅速に対応してくれます。その美しさは最大の魅力ですが、機能も充実しています。fuse base のチーム全員の幸運を祈っています（nimbus から名前を変えたようです）。
9. Workflowy（ミニマリスト向けのアウトライン作成と無限ネストに最適）
WorkFlowy は、メモや ToDo リストをネスト化されたリストに変換するので、1 回のクリックで全体像をズームアウトしたり、詳細情報を表示したりすることができます。
折りたたみ可能なアウトラインフォーマットは、スレッド化されたコメントをスクロールするような感覚で、必要なトピックだけを展開することができます。進捗状況を視覚的に把握したい場合は、Workflowy の組み込みのカンバンボードを使用すると、あらゆるリストを列に変換することができます。アウトラインから離れることなく、タスクを「アイデア」から「完了」に移動することができます。
Workflowy の最高の機能
- 異なる場所にあるアイテムをミラーリングできるため、1 つの場所で編集すると、リンクされているすべてのインスタンスで自動的に更新されます。
- あらゆるリスト内でカンバンスタイルのボードをサポートし、アウトラインから離れることなくプロジェクトを視覚的に管理できます。
- YouTube ビデオやツイートなどのリッチメディアをメモに直接埋め込むことができ、よりコンテキストに富んだプランニングが可能
Workflowy の制限
- フォーマットオプションはリミットがあり、テーブルはサポートされておらず、スタイリングも最小限で、すべてのコンテンツは 1 つのファイルに保存されるため、より構造化されたメモの整理を好むユーザーにとっては制限が多いと感じるかもしれません。
Workflowyの料金プラン
- 無料プラン
- Pro: $8.99/月
Workflowy の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5（15件以上のレビュー）
Workflowy について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Reddit ユーザーによるメモ：
Workflowy は優れたアウトライン作成ツールで、私はこのツールを使って自分の生活の多くを整理しています。シンプルで高速、キーボード操作も簡単で、どこからでも使用できます。多くのユーザーは、これまで他のアウトライン作成ツール（More、GrandView、Ecco など）を使用していたため、ウェブ対応のツールを求めてこのツールを見つけたのではないでしょうか。
Workflowy は優れたアウトライン作成ツールで、私はこのツールを使って自分の生活の多くを整理しています。シンプルで、高速、キーボード操作に優れ、どこからでも使用できます。多くのユーザーは、これまで他のアウトライン作成ツール（More、GrandView、Ecco など）を使用していたため、ウェブ対応のツールを求めてこのツールを見つけたのではないでしょうか。
10. Supernotes（カードベースの知識管理に最適）
Supernotesは、独自のノートカードベースのアプローチを採用し、アイデアの記録、整理、共有を迅速に行えるように支援します。
長いページや文書ではなく、それぞれの考えは、タグ、バックリンク、数式、画像、テーブルなどを完備した、一口サイズのノートカードに変換されます。
視覚的なグラフビュー、ネストされた階層、リアルタイムのコラボレーション機能を備えた Supernotes は、直線的なメモツールというよりも、知識マップのような感覚で使用できます。移動や深いリンクが可能な、原子的なメモを望む学生、研究者、Zettelkasten ファンに最適です。
Supernotes の最高の機能
- ノートカードフォーマットにより、アイデアを、数式、テーブル、リッチコンテンツのサポートにより、共有可能な最小単位に分割することができます。
- メモ間の接続を 2D および 3D で視覚化するグラフビュー
- 他のユーザーに Supernotes アカウントを必要としない、リアルタイムのコラボレーション
Supernotes の制限
- 最初の 100 枚のノートカード以降は、無料利用が制限されます。制限なく引き続きご利用いただくには、お友達を紹介するか、アップグレードしてください。
Supernotesの料金プラン
- Freeプラン：100枚のノートカード
- カスタム価格
Supernotes の評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (45件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5（40件以上のレビュー）
Supernotes について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Reddit ユーザーによるメモ：
Supernotes は素晴らしいです。最高の UI のひとつであり、高度に統合され、クロスプラットフォームに対応しており、メモカードは情報の整理に最適な機能です。
Supernotes は素晴らしいです。最高の UI の 1 つであり、高度に統合され、クロスプラットフォームに対応しており、メモカードは情報ダンプの整理に最適な機能です。
ClickUp で自分のメモ、自分のシステムを構築—Amplenote の完璧な代替ツール
メモ取りは、すべての人に同じ方法が適しているわけではありません。アウトラインで作業をする人が得意な人もいれば、カード、グラフ、AI の通知が必要な人もいます。
Amplenote は一部の人には有効です。しかし、まだシステムを構築中の場合は、これらの代替ツールが、自分用にカスタマイズできる柔軟な基盤を提供します。
ClickUp は、タスク、タイムライン、ドキュメントなど、あなたのスタイルに合わせて適応するモジュール式のワークスペースを提供します。ClickUp Docs を使用すると、メモの草案作成、タスクのインラインリンク、リアルタイムのコラボレーション、ツールを切り替えることなくアイデアを実行に移すことができます。
ClickUp Brain と AI Notetaker を使用すると、メモをすばやく要約、転記、生成することができます。カスタムビュー、自動化、許可機能を備えた ClickUp は、単なるメモアプリ以上の存在です。タスクを管理するためのプロジェクト管理コントロールセンターです。
今すぐ、No.1 の Amplenote の代替ツールをお試しください。ClickUp に無料で登録してください。