/AIを活用した営業プロセスの自動化で成約を加速させる方法

営業担当者として、カレンダーの招待状を追いかけることや、CRMを更新すること、あるいは同じフォローアップ電子メールを1日に5回も書くためにこのタスクを選んだわけではありません。しかし現実には、こうした反復タスクに1日が奪われてしまうことがあまりにも多いのです。

朗報です。人工知能（AI）が面倒な作業を引き受けてくれるので、あなたが得意なことに集中できます。つまり、リレーションシップ構築と契約締結です。

このブログでは、ClickUpを活用してAIで営業プロセスを自動化する方法解説します。💁

なぜ営業プロセスの自動化を行うべきか？

営業担当者は、見込み客の開拓、営業提案書の作成、CRMへの情報入力などに追われ、実際の営業活動よりもタスク管理に多くの時間を費やしています。そこで営業自動化ソフトウェアが活躍し、ミスを減らしながら業務を迅速に進めるお手伝いをします。

営業自動化ツールでロック解除できることはこちら。👇

手作業の削減: 顧客データのエントリー、リード情報の更新、フォローアップ、リマインダーを自動化し、毎週数時間の時間を節約

クリーンなCRMデータ： /AIが見込み客情報を補完・検証・自動入力することで、不整合なエントリーデータを排除します

迅速な対応： チャットボットと/AI提案を活用し、営業時間外でも即座にリードと関わりを持てる

よりスマートなリード優先順位付け： 行動、エンゲージメント、コンバージョン可能性に基づいてリードをスコアリングし、分類します

コンバージョン率の向上： 過去の購入履歴から得られるAIインサイトを活用し、アップセルとクロスセルの機会を可視化

マーケティングと営業の連携強化：/AIによるリード選定でチーム間の引き継ぎを同期化

人工知能で自動化できる主要な営業タスク

営業マネージャーの日常には隠れたコストが伴います：時間、注意力、そして逃した機会です。AIツールは人間の介入を必要としないタスクを自動化することで、こうした損失を軽減します。

以下はAIが容易に処理できる営業タスクです。

AIで営業プロセスを自動化する方法

手動の販売プロセスには遅延の余地が数多く存在します——フォローアップの漏れ、タスクの忘れ、散在するメモ、古くなったスプレッドシートなどです。AIはこれを解決できますが、すべてが一箇所に集約されている場合に限ります。

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべてをカバーする業務全般を扱うアプリです。AIが駆動するこれらの機能により、より迅速かつスマートな業務を実現します。ClickUpの営業プロジェクト管理ソフトウェアでは、統合ワークスペース内でパイプライン管理や管理タスクの自動化を可能にする組み込みツールを利用できます。

営業活動でAIを活用する鍵となるステップと、ClickUpがどのように役立つかを見ていきましょう。💼

ステップ #1: 営業ワークフローをマップする

自動化や/AIを導入する前に、見込み客が最初の接触から成約に至るまでの流れを明確にしましょう。まず以下のフェーズを特定することから始めます：

➡️ リード獲得

➡️ 資格審査

➡️ ディスカバリー

➡️ 提案書

➡️ 交渉

➡️ 閉じた

各フェーズにおいて、営業生産性を向上させるために、どのようなアクションが必要か、誰が責任を負うか、どのような情報を収集すべきかを定義します。

💡 プロの秘訣： 事前に特定した各営業フェーズ（例：新規リード、ディスカバリーコール、提案書送付済み）に対応するタスクステータスをClickUpで作成し、営業プロセスを可視化しましょう。取引価値、リードソース、企業サイズ、見込み成約日などのClickUpカスタムフィールドを活用し、重要な営業情報を追跡してください。 ClickUpでタスクステータスをカスタム

ステップ #2: リード獲得の自動化

手動でのデータエントリーは営業チームにとって最大の時間浪費要因の一つです。/AIを活用したリード獲得の自動化手法をいくつかご紹介します：

スマートフォームとチャットボット で見込み客を即座に捕捉し、CRMに直接登録します

電子メール解析ツール で、名前、会社名、電話番号などの重要な詳細情報を抽出します。

広告プラットフォームとの連携 により、キャンペーンリードを直接システムに取り込みます

ClearbitやZoomInfoなどの/AI駆動型エンリッチメントツールを活用し、不足している企業情報や連絡先情報を自動補完する

🤩 特典：リードエントリーをさらに標準化するには、提出内容を自動的にCRMタスクに変換するClickUpフォームを活用しましょう。カスタムフィールドを使用して、電子メール、会社名、予算、サービス関心事項などのフィールドをドラッグ＆ドロップするだけで、回答に基づいて質問をカスタマイズする条件付きロジックを適用できます（例：「企業」を選択した場合にのみ「チーム規模」を表示する）。 ClickUpカスタムフィールドを活用して鍵となる顧客インサイトを収集

ステップ3：リードの自動割り当てと優先順位付け

新規リードが入ってきた？適切な担当者が迅速にフォローアップできるよう、これらの割り当てを自動化しましょう。以下のやることがあります：

地域、取引サイズ、製品ラインに基づく リードルーティングルール で営業担当者を自動割り当て

/AI/機械学習スコアリングモデルを用いて見込み客をランク付け*エンゲージメント、適合性、購入意欲を評価

予測分析により、成約可能性の高いアカウントを特定する

💡 プロの秘訣：条件（例：取引金額、ソース）に基づいてタスクを即時割り当てるClickUp自動化を構築しましょう。自動優先度付けルール設定すれば、企業レベルのリードを「高優先度」にマークすることも可能です。 独自の営業ワークフローに合わせたカスタムClickUp自動化を構築しましょう

📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者の47%はAIによる手作業の処理を一度も試したことがありませんが、AIを導入した回答者の23%は「作業負荷が大幅に軽減された」と回答しています。 この差は単なる技術格差以上のものかもしれません。先行導入企業はロック解除された測定可能な成果を上げている一方で、大多数はAIが認知負荷を軽減し時間を取り戻す上でどれほど変革をもたらしうるかを過小評価している可能性があります。🔥 ClickUp Brainは、AIをワークフローにシームレスに統合することでこの課題を解決します。スレッドを要約したり、コンテンツを起草したり、複雑なプロジェクトを分解したり、サブタスクを生成したり、当社のAIが全てを実行します。ツールを切り替えたり、一から始める必要はありません。 💫 実証済み結果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポートツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から解放され、予測業務に集中できるようになりました。

ステップ #4: リマインダーとフォローアップをトリガーする

適切なタイミングでのフォローアップは成約の成否を分けることが多々あります。AIは以下により見込み客が冷めるのを防ぎます：

通話やミーティング後の自動リマインダー作成

見込み客の活動状況または非活動状況に基づく ドリップ電子メール の送信

一定期間内にフェーズが進展していない停滞した取引のフラグ付け*

Gmailアドオンから専用CRMまで、多くのツールがAIによるリマインダーやスマート通知を提供し、顧客との再接触のタイミングや方法を提案します。

📍 例：自動化 ステータスが「ディスカバリー」に変更された場合 → サブタスクを作成：3日後にフォローアップ電子メールを送信

5日間でステータス変更がない場合 → コメントを投稿：「このリードにフォローアップしてください！」

期日が今日の場合 → タスクを「緊急」に移動し、担当者へ通知する

ステップ #5: /AI を活用して電子メールの下書き作成、通話内容を要約する、見込み客の選別を行う

メッセージ作成やメモ記録に何時間も費やす必要はありません。AIが即座に生産性を向上させ、時間を節約します。

どこから始めればよいかわからない？以下のアイデアを試してみてください：

🚀 ClickUpの優位性：* ツールの切り替えや分断されたワークフローが心配ですか？ClickUp BrainはAIの力を営業ワークスペースに直接統合。タスク・文書・会話全体で連携し、サイロ化された仕事を解消。チームの成約スピードを加速します。 あらゆるタスク内で、AIライターを活用して即座に生成： コールドアウトリーチメッセージ

フォローアップ電子メール

オブジェクト対応スクリプト ClickUp Brainでフォローアップ電子メールやプレスリリース原稿を生成

🚀 以下のようなプロンプトを試してみてください： 米国のSaaSスタートアップ向けに、当社の新価格モデルを紹介するコールド電子メールを作成してください。 このディスカバリーコールの内容を要約し、購買シグナル、懸念事項、次のステップを明確に示してください。 この営業電話からアクション項目をリストアップし、緊急度に基づいてサブタスクを割り当ててください

ステップ6：提案書と契約書の管理を効率化する

提案書や契約書の作成は反復的でエラーが発生しやすい作業ですが、 以下の方法でこれを改善できます：

承認済み条項・条件を含む 契約書の自動生成

提案書送信前に 不足データの特定

フラグ付け* 法的審査が必要なリスクのある表現

コンプライアンス対応のためのバージョン履歴の追跡

💡 プロの秘訣：ClickUp Docsを活用して提案書、契約書、営業支援コンテンツを保存し、チーム全体で簡単にアクセスできるようにし、標準化を図りましょう。 ClickUp Docsを使用して契約タスクを作成、編集、割り当て 以下のことが可能です： ネストされたページを活用し、クライアントタイプ、サービスライン、または取引フェーズごとに整理する

チームメンバーをタグ付けし、法務や財務部門向けのコメントを残し、ドキュメント内で直接アクションアイテムを割り当てることで、リアルタイムに共同作業を行う

スラッシュコマンドでテーブル、ボタン、バナー、さらには埋め込みファイルを追加し、すべての提案書が充実した内容で構造化され、ブランドイメージに沿ったものになるようにします。

時間を節約するには、ClickUpのカスタマイズ可能なテンプレートも試してみてください。

ClickUpの営業プロセステンプレートは、チーム全体が従える明確で共同作業可能なワークフローに全てを統合します。このすぐに使える営業プランテンプレートは、以下の実現を支援します：

ノーコードの共同編集型データベースで、重要な鍵の取引情報と連絡先情報を保存する

チャート、カレンダー、ダッシュボードで営業担当者の活動状況、タイムライン、パイプラインの動きを可視化する

新規営業担当者のオンボーディングを容易にするため、明確で再現性のある手順を提供しましょう

ステップ #7: 売上と業績の予測

正確な予測は、事前プランの立案、現実的なターゲットの設定、進捗管理に役立ちます。しかし、データが分散していると、販売実績を予測するのは困難です。

AI搭載ダッシュボードを活用して営業目標を達成しましょう：

コンバージョン率と取引速度を追跡する*

特定する 離反リスクのあるアカウントや顧客離脱の兆候

モデル化* 最良ケース、最悪ケース、および最も可能性の高い収益結果

多くのCRMシステムは現在、機械学習を活用した予測分析機能を統合しており、営業責任者により優れた可視性を提供しています。

🚀 ClickUpの優位性： AI搭載のClickUpダッシュボードは、パイプラインの各フェーズを追跡するリアルタイムレポート作成を提供します。取引の進捗、営業担当者の活動、コンバージョン率をすべて一元管理し、営業ダッシュボードで収益を予測しましょう。 ClickUpダッシュボードで主要な営業メトリクスと顧客満足度を追跡 これらの直感的なダッシュボードでは、次のようなカードを追加するオプションが利用可能です： ステータス別タスク数*（パイプラインのフローを確認するため）

取引総価値 （パイプライン収益合計）

担当者別タスク*（営業担当者の作業負荷を追跡するため）

タスク完了する状況の推移 *（進捗管理用）

営業チーム向けの主要なAIツールをいくつかご紹介します：

Gongは会話分析技術を用いて営業電話を分析し、コーチングの知見を抽出します。これにより営業担当者は会話で仕事となる手法（および非仕事となる手法）を理解できます Lavenderは、営業担当者が高いコンバージョン率を誇るコールド電子メールを作成するのを支援する/AI営業アシスタントです。リアルタイムフィードバック、トーン調整、パーソナライゼーションのヒントを提供し、返信率を向上させます。 Clariは収益インテリジェンスに焦点を当て、/AIを活用して取引結果とパイプラインの健全性を正確に予測します。これにより営業リーダーはリスク管理とより賢明な意思決定に必要な可視性を得られます。

なぜClickUpを選ぶのか？

あらゆる営業自動化ツールが営業プロセスの特定部分を解決する一方で、ClickUpはそれらすべてを統合する場です。

ClickUpが際立つ理由、そしてチームが愛用する理由をご紹介します。😍

ClickUpのリスト機能で顧客アプローチを可視化・管理する

ClickUpで取引を前進させよう

営業活動は減速しない。では、なぜプロセスだけが遅れる必要があるのか？

確かに、営業サイクルの各段階を処理するAIツールは数多く存在します。しかし、タブを切り替え続け、ワークフローを継ぎ接ぎし続けることに、いつまで耐えられるでしょうか？AIの無秩序な拡大は現実の問題であり、チームに深刻な負担を強いています！

ClickUpは複数のAIツール機能を1か所に集約し、仕事の全コンテキストを把握します。ClickUpなら、組み込みのAIと自動化機能で各パイプラインフェーズを効率化できます。

ClickUp Automationsで反復タスク、リードフォローアップ、パイプライン更新を自動化。ClickUp Brainを活用すれば、顧客対応のアウトリーチ文案作成、クライアントメモの要約する、次ステップの自動生成が瞬時に可能。さらにカスタム可能なダッシュボードで、営業担当者のパフォーマンス、取引進捗、チームの作業負荷を常に把握できます。

