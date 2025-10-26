2025年版 簡単スケジュール調整のためのWhen2Meet代替ツール10選

ミーティングのプランを立てようとしています。最初は簡単そうに見えます。全員の仕事に合った時間を見つけるだけのことです。
しかし、そこからやり取りが始まるのです。
「Mondayの午前なら無料だよ！」
「Mondayはやることできない、火曜はどう？」
「火曜日は無理なんだよね、木曜日はどうかな？」
気がつくと、あなたは溺れかけているのに、ミーティングはまだ予定されていない。
When2Meetは空き状況の確認に便利なツールとして人気でしたが、リミットもあります。より優れた連携機能、自動スケジュール設定、シームレスな操作性を備えた人気カレンダーをお探しなら、選択肢は豊富です。
このブログ記事では、混乱なくイベントをスケジュールするための優れたWhen2Meet代替ツールをいくつかご紹介します。
When2Meetの代替ツール一覧
最高のWhen2Meet代替ツールを簡単に比較してみましょう：
|ツール*
|主な機能
|最適な用途*
|料金*
|ClickUp
|AI搭載スケジュール管理、カレンダー、カレンダービュー、ミーティングメモ作成ツール、分析機能、時間追跡、事前作成済みテンプレート
|スタートアップ、現代的な予約制ビジネス、エンドツーエンドのスケジュール管理とタスク管理を必要とする企業
|Freeプランあり；企業向けカスタム料金設定
|Calendly
|自動生成されるミーティングリンク、投票機能、リマインダー、チームスケジュール管理、支払い連携
|フリーランス、スタートアップ、中小企業がミーティングスケジュールを自動化
|Freeプランあり；有料プランは月額10ドル/席から
|Google カレンダー
|ミーティング連携、イベント色コード、集中時間、タイムインサイト
|Googleエコシステム内のフリーランサーや中小企業
|Googleアカウントで無料
|Doodle
|投票ベースのスケジュール調整、タイムゾーン対応、カスタム予約ページ、リマインダー機能
|フリーランス、スタートアップ、小規模ビジネス向けのグループスケジュール調整ツール
|Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額14.95ドルから
|*Microsoft Outlook カレンダー
|スケジュールアシスタント、複数タイムゾーンビュー、Teams/OneDrive連携
|Microsoftエコシステムを利用する中規模ビジネスおよび企業
|Microsoftアカウントで無料
|Acuity Scheduling
|カスタム予約ページ、自動リマインダーとフォローアップ、事前情報収集フォーム、クライアント管理機能
|クライアントフレンドリーな予約アプリを求めるサービス業向け
|Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから
|*HubSpotミーティング
|CRM連携、ウェブサイト予約フォーム、自動フォローアップ機能
|スタートアップから企業まで、営業ワークフローにスケジュール調整を統合する
|Freeプランあり；有料プランは月額20ドル/ユーザーから
|Bookafy
|スキルベースのルーティング、レビューリクエスト、API/webhook、カスタムブランディング
|自動予約とリマインダー機能が必要な小規模から中規模のビジネス向け
|Freeプランあり；有料プランは月額7ドル/ユーザーから
|Setmore
|公開/プライベート予約、SNS経由のクライアント予約、SMSリマインダー
|フリーランスや小規模ビジネス向けの予約管理サービス
|Freeプランあり；有料プランは月額9ドル/ユーザーから
|Zoho Bookings
|セルフサービスポータル、スタッフレベルのカレンダー、CRMと請求書発行の自動化
|柔軟なクライアント向けスケジュール管理を必要とするスタートアップ企業や中堅ビジネス向け
|Freeプランあり；有料プランは月額6ドル/ユーザーから
When2Meetとは？
When2Meetは登録不要のシンプルなスケジュール調整ツールで、チームが合意できるミーティング時間を発見するのに役立ちます。延々と続くメッセージのやり取りの代わりに、複数のユーザーが共有グリッド上で各自の空き時間をマークできます。このデイリープランナーアプリは軽量で使いやすく、アカウント作成も不要です。
各人が空き期間を入力すると、このアンケート形式のツールが動的に更新され、重なる無料期間をハイライト表示します。
When2Meetの制限事項
When2Meetは空き時間を素早く把握するのに便利なシンプルなツールですが、必要な機能によっては致命的な欠点となる可能性のある機能がいくつか不足しています：
- カレンダー連携不可*: Google、Outlook、iCloudカレンダーとの同期はできません。つまり、空き状況の確認や更新は手動で行う必要があります
- 自動リマインダーなし: 日時が決まったら、その後はご自身で覚えておく必要があります。イベントに関するフォローアップ通知や電子メールは一切ありません
- 時代遅れのインターフェース: 機能はありますが、特に現代的なスケジュール管理ツールと比べると、やや使いにくく古臭い印象を受けます
- タイムゾーンサポート非対応: 異なるタイムゾーン間で調整する場合、手動で時間変換が必要カスタマイズのサポートなし: When2Meetでは自社ブランド追加、投票デザインの変更、参加者からの追加情報収集ができません
- 限定的なコラボレーション機能： When2Meetにはチャット機能、ファイル共有機能、コメントシステムが組み込まれていないため、スケジュール調整に関する議論はすべて別の場所で行う必要があります
これらのリミットにより、When2Meetはより専門的な用途や定期的な使用よりも、迅速で非公式なスケジュール調整に適しています。
When2Meetに代わる最高の代替ツール
When2Meetよりも豊富な機能、連携機能、スムーズなユーザー体験を提供するスケジュール調整ツールをお探しなら、検討する価値のあるトップ代替ツールを以下にご紹介します：
1. ClickUp（カレンダーとミーティング機能を備えた最高のオールインワンプロジェクト管理ツール）
仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」は、スケジュール調整・チーム管理・時間管理を統合し、When2Meetに代わる強力な選択肢となります。
例えば、ClickUp Calendarはコラボレーション向けに設計された本格的なスケジュール管理 hubです。最もユニークな利点の一つは、ClickUpワークスペース内で直接イベントを作成・編集・管理できる点です。
このツールを使えば、勤務時間を設定したり、生産性のためのブロック時間を設定したり、異なるチームや役割ごとに複数のカレンダーを設定したりできます。このビデオでその方法をご紹介します！
ゲストを招待することも可能です（ワークスペースに所属していない方でも可）。さらに、カスタム繰り返しルールを設定できます。
ClickUpカレンダーはスケジュールと実際の仕事を接続します。このタスク管理ソフトウェアでは、ドキュメントやタスク、サブタスク、さらにはメモまでイベントに直接添付ファイルとして添付できます。
💡 プロのコツ： Calendar Glanceを使えば、ワークスペース内のどこからでも今後のイベントをビューできます！
予定されたミーティングに参加する際は、ClickUp内から直接参加できます。アプリを切り替えたりタブを移動したりする必要はありません。
ClickUpカレンダーがスマートなスケジュール管理を実現するなら、ClickUpミーティングはさらにステップ進んで、ミーティングを具体的な行動へと変えます。
このミーティング管理ソフトウェアは、自動的にミーティングの議題を生成し、話し合い項目を追跡し、アクションアイテムをリアルタイムで割り当て、すべてをタスクやドキュメントに直接リンクしています。
さらに、ミーティングを欠席した場合でも、ClickUp Brainに「ローンチタイムラインについてどう決めた？」といった質問を投げかけるだけで、文書全体を調べ直す必要なく即座に回答が得られます。
ClickUpカレンダーとミーティングがスケジュールを整理する一方で、ClickUpカレンダービューは完全にインタラクティブなタスク管理ソリューションとして機能します。
カスタマイズ可能な時間枠（日別、4日間、週別、月別ビュー）を備え、今後の締切や変動するタイムラインを俯瞰し、優先すべきやること（ワークスペースを離れる必要はありません）
💡 プロのコツ：生産性を高める最良のヒントの一つは、ClickUpカレンダービューのドラッグ＆ドロップ機能を使ってタスクを手間なく再スケジュールすることです。さらに集中力を高めるには、ステータス、優先度、担当者でタスクを絞り込むフィルタリングオプションを活用しましょう。
ミーティングやスケジュールの管理を既に効率化しているなら、ClickUpの従業員スケジュールテンプレートを活用しましょう。シフトの割り当て、空き状況の追跡、スケジュール衝突の防止を明確かつ体系的に行えます。
仕事の整理や、各チームメンバーの空き時間に合わせてタスクを割り当てることができ、燃え尽き症候群を防ぎ、チームコミュニケーションを改善するのに役立ちます。
さらに、時給や役割、シフト管理者といったカスタムフィールドを追加すれば、人員プランも完璧に管理できます。スケジュールビューも自由に切り替え可能——週間スケジュール、従業員キャパシティ、ステータスボードから必要な情報をピンポイントで把握できます。
⌛ 時間節約：ClickUpのカレンダープランナーテンプレートを使えば、タスク・イベント・締切を一元管理して整理整頓を保てます。
ClickUpの主な機能
- ClickUp AI Notetakerを活用すれば、ミーティングへの自動参加、会話の文字起こし、決定事項を要約する、フォローアップ事項のハイライトが自動化されます
- ClickUp Formsでカスタムスケジュールフォームを作成し、空き時間や希望のミーティング時間を収集。回答を自動的にタスクに変換してフォローアップを自動化
- ClickUp Time TrackingやToggl、Harvestなどの連携ツールでタスクの実作業時間を追跡し、予定と実績の整合性を評価しましょう
- ClickUp Automationsで、リマインダーやタスク割り当て、再スケジュールや変更されたミーティングのフォローアップといった定期的な管理業務を自動化しましょう。
- ClickUpダッシュボードを活用して、今後のミーティング、チームの空き状況、スケジュールの競合を一元的なビューで把握しましょう
- ClickUpドキュメントを使えば、同じプラットフォーム内で直接、ミーティングの議題やメモを共同編集できます
- GoogleカレンダーとOutlookカレンダーをClickUp Calendarに統合すれば、タスク・ミーティング・コミットをすべてひとつのビューで一元管理できます
ClickUpの制限事項
- 最高のミーティングスケジュールアプリではありますが、主要機能の番号が多さ初めて使うユーザーには圧倒されるかもしれません
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
ClickUpに切り替えてから、すべてが一箇所に集約されました：タスク、タイムライン、ドキュメント、ダッシュボード、コメント、ミーティングメモまで。驚くほどカスタマイズ可能でありながら、誰もが直感的にすぐに使いこなせます。自動化機能、AIライティングアシスタント、刷新されたカレンダーといった機能は、本当に時間を節約してくれます。そして最大の利点は？新しいキャンペーンを開始する時も、長期的な業務を管理する時も、私たちの成長に合わせて拡張できることです。ClickUpは単なる整理整頓ツールではありません。よりスマートな仕事を実現します。ツールの使い分けに疲れることも、仕事の重複もありません。明確さ、連携、そして実行力だけがそこにあるのです。
ClickUpに切り替えてから、タスク・タイムライン・ドキュメント・ダッシュボード・コメント・ミーティングメモまで、すべてが一箇所に集約されました。驚くほどカスタマイズ可能でありながら、直感的な操作性で誰もがすぐに使いこなせます。自動化機能、AIライティングアシスタント、刷新されたカレンダー機能は、まさに時間を節約してくれます。そして最大の利点は？新規キャンペーンの立ち上げから長期的な業務管理まで、私たちの成長に合わせて拡張できる点です。ClickUpは単なる整理整頓ツールではありません。よりスマートな仕事を実現します。ツールの使い分けに疲れることも、仕事の重複もありません。明確さ、連携、実行力だけがそこにあるのです。
🌟特典：ClickUpの「テキスト入力」（Brain MAX経由）を使えば、タイピングではなく音声で簡単に新しいカレンダーイベントを作成できます。
- 音声入力テキストショートカットキー（fnキーやカスタムキーなど）を長押しし、イベントの詳細を話しかけます（例：「来週Mondayの午前10時にマーケティングチームとのミーティングをスケジュール」）。キーを離せば完了です。
- AIがあなたの発話を即座にテキスト変換し、イベント作成フィールドまたはBrain Assistantのプロンプトバーに貼り付けます
- ClickUp AIは音声指示を解釈し、タイトル・日時・参加者・詳細を自動入力してカレンダーイベントを作成。完全ハンズフリーで設定完了。
2. Calendly（共有リンクでミーティングスケジュールを自動化できる点で最高）
Calendlyは空き状況の管理とカレンダーの整理を助けるスケジュール調整ツールです。誰が時間を予約するかをより細かく制御するため、Calendlyは非公開イベントタイプを提供。招待制リンクを作成し、特定の1対1やグループミーティングをプライベートに保てます。
複数人と調整する際、Calendlyのミーティング投票機能を使えば全員に都合の良い時間を簡単に見つけられます。招待者が希望する時間帯に投票し、グループの空き状況に基づいて最終的な時間を決定します。
Calendlyの主な機能
- リマインダー設定、リードタイムの選択、電子メールやデスクトップ通知などの配信方法の選択により、通知をカスタムできます
- スケジュール設定のフローの中で、顧客から料金を徴収するため、支払い処理を統合しましょう
- メンバーの空き時間をまとめてチームのミーティングを調整し、招待者が全員の仕事に合う時間を予約できるようにします
- Calendly Notetakerでメモを保存し、ミーティングの要点をまとめましょう
Calendlyの制限事項
- 場合によっては、カレンダーの設定があなたの関与なしに変更され、結果として混乱が生じることもあります
- スケジュール設定に関連する様々なルールは、少々混乱を招く可能性があります
Calendlyの料金体系
- Free
- スタンダード: 12ドル/席/月
- Teams: 20ドル/席/月
- 企業: 年間15,000ドルから
Calendlyの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3900件以上のレビュー)
実際のユーザーはCalendlyについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
複数のカレンダー（Google、Outlookなど）を接続でき、Zoomリンクを自動埋め込みできるのが気に入っています。これにより全てが同期され、スケジュール衝突も発生しません。
複数のカレンダー（Google、Outlookなど）を接続でき、Zoomリンクを自動埋め込みできるのが気に入っています。これにより全てが同期され、スケジュール衝突も発生しません。
📚 おまけ：Calendlyのベスト代替ツール＆競合サービス
📮ClickUpインサイト：従業員の37%がアクション項目の追跡にフォローアップメモやミーティング議事録を送っている一方、36%は依然として他の断片的な方法に依存している。
意思決定を記録する統一システムがなければ、必要な重要な洞察がチャットや電子メール、スプレッドシートに埋もれてしまう可能性があります。ClickUpなら、会話内容をタスク、チャット、ドキュメント全体で即座に実行可能なタスクに変換でき、見落としを防ぐことができます。
3. Google カレンダー（Googleエコシステム内での簡単なスケジュール調整に最適）
Google カレンダーは、複数人の予定を管理するためのスケジュールツールで、Google Workspaceに組み込まれています。
このツールでは、フォーカス時間機能（対象となる仕事用または学校用アカウントで利用可能）を使って、通知をミュートし、自分を「利用不可」状態に設定することで、1日のなかで邪魔が入らない時間を確保できます。イベントの色分け機能では、仕事のミーティング、個人的なプラン、共有カレンダーごとに色を選べます。
このカレンダーアプリはGoogle Meetとシームレスに連携するため、スケジュールされたミーティングには自動的にビデオ通話リンクが付与されます。さらにGoogleのGemini AIアシスタントが、カレンダーと電子メール情報に基づいて最適なミーティング時間を提案できるようになりました。
Google カレンダーの優れた機能
- 休暇中は「不在通知」の設定を行い、ミーティング招待を自動で断りましょう
- チームメンバーとカレンダー全体を共有し、ビュー許可や編集許可を個別に設定できます
- 共有可能な公開予約ページを作成し、アポイントメントスケジュールを管理しましょう
- 「Time Insights」でミーティング時間を追跡し、スケジュール内のミーティングに費やしている時間を可視化
- カレンダー内で直接タスクとリマインダーを管理し、効率的なタスク管理を実現
Google カレンダーの制限事項
- Googleカレンダーのタスク管理には、定期的なタスクの依存関係や優先順位付けといった高度な機能が不足しているという意見もあります
- 支払い収集や自動リマインダーなどの高度な機能を利用するには、有料のGoogle Workspaceサブスクリプションが必要です
Google カレンダーの料金プラン
- Googleアカウントで個人利用は無料
- Google Workspace 有料プランの一部
Google カレンダーの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.8/5 (3700件以上のレビュー)
Googleカレンダーについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューはこちら：
Google カレンダーの最大の魅力は連携機能です。使いやすさ、互換性、そして絶え間ないアップデートが相まって、このプログラムの使用は夢のようです。
Google カレンダーの最大の魅力は連携機能です。使いやすさ、互換性、そして絶え間ないアップデートが相まって、このプログラムの使用は夢のようです。
📚 おまけ：Googleカレンダーの代替ツールと競合サービス
4. Doodle（投票機能で共通のミーティング時間を決めるのに最適）
Doodleは、ユーザーが提案したミーティング時間を参加者に投票させることでグループスケジューリングを簡素化します（招待者はログイン不要）。スロットが選ばれると、Doodleが自動確認で確定します。
ミーティングの合間にバッファ時間を設定して疲労を防止したり、参加者が投票する前に自動的にタイムゾーンを調整したりすることも可能です。管理者やエグゼクティブアシスタント向けには、代理予約機能により他者のスケジュール調整も同様にスムーズに行えます。
Google カレンダー、Outlook、O365といった各種カレンダーや、Zoom、Microsoft Teamsなどのビデオ会議ツールと連携可能です。
Doodleの主な機能
- 今後のミーティング、投票結果、保留中の招待状を一元管理するダッシュボードでスケジュールを追跡
- 複数参加者の最適なミーティング時間を決めるグループ投票を作成
- 予約時にカスタム質問を追加し、ミーティング前に重要なクライアント情報を収集しましょう
- ブランド化された予約ページでスケジュールを簡素化。利用可能な時間を一目で確認し、即座に予約できます
Doodleのリミット
- 無料バージョンは非常にリミットが多く、リマインダー送信や投票締切設定といった基本機能を利用するには有料プランが必要です
- 複数のイベントや1対1のミーティングの設定を行う際、インターフェースが煩雑に感じられることがあります
- 一部のユーザーからは、投票やアンケートの完了時に通知が確実に表示されないとの報告があります
Doodleの料金体系
- Free
- Pro: $14.95/ユーザー/月
- チームプラン: 19.95ドル/ユーザー/月（年額払い）
- *企業: カスタム価格
Doodleの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (2000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (1800件以上のレビュー)
実際のユーザーはDoodleについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Doodleを使えば、ミーティングに適した日時を「投票」するのが格段に簡単になります。異なるカレンダーを持つ大人数のグループで最適なミーティング時間を調整する手間とストレスを大幅に削減できました。
Doodleを使えば、ミーティングに適した日時を「投票」するのが格段に簡単になります。異なるカレンダーを持つ大人数のグループで最適なミーティング時間を調整する手間とストレスを大幅に削減できました。
📚 おまけ：最高の無料プロジェクトやることリストテンプレート
5. Microsoft Outlook カレンダー（Microsoft エコシステム内でのタイムゾーンを跨いだスケジュール調整に最適）
Microsoft Outlookカレンダーは複数のタイムゾーンを並べてビューできるため、チーム調整が簡単になります。特に地域を跨いだスケジュール調整に便利です。
Microsoft 365エコシステム（Outlookカレンダーや仮想会議用Microsoft Teamsを含む）とネイティブに連携します。OneDriveから直接添付ファイルが添付でき、カレンダービューから離れることなくTeamsミーティングを開始できます。
Outlookはスマートフィルタリングも活用し、通知の煩雑さを軽減。優先度の高い招待状をノイズなく見つけやすくなります。
Microsoft Outlook カレンダーの優れた機能
- 複数のカレンダーを同時にビューし、スケジュール上の競合を簡単に発見できます
- 「スケジュールアシスタント」で全員の空き時間を分析し、最適なミーティング時間を見つけましょう
- 「返信でミーティングを共有」機能を使えば、電子メールの会話が瞬時にカレンダーイベントに変換できます
- Outlookから電子メールと添付ファイルを直接Teamsのチャットやチャネルに共有し、フォローアップのスケジュールを立てましょう
Microsoft Outlook カレンダーの制限事項
- 一部のユーザーからは、受信トレイが自動化電子メールで埋まると検索が遅延し、素早い検索が妨げられるとの声が上がっています
- 有料のMicrosoft 365環境内で使用すると最も効果的です。無料のスタンドアロンバージョンは機能がリミットされています。
Microsoft Outlook カレンダーの価格
- 個人利用向けFreeアカウント（Microsoft Outlookに統合済み）
- Microsoft 365 有料プランの一部
Microsoft Outlook カレンダーの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (3200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (2100件以上のレビュー)
6. Acuity Scheduling（複雑な予約ニーズを持つサービスビジネスに最適）
Acuity Scheduling（現在はSquarespaceの一部）は、ビジネスが予約管理やクライアント対応を簡素化するために設計された強力なプラットフォームを提供します。
カスタマイズ可能なオンラインポータルを通じて、クライアントがリアルタイムの空き状況のビューを行い、直接セッションを予約できます。予約タイプごとの空き状況に加え、クライアントが予約できる期間やキャンセル・変更の期限も管理可能です。
プラットフォームは自動化された電子メールやSMSリマインダー、クライアント登録フォーム、Stripe・Square・PayPal経由の統合支払い処理もサポートし、スムーズなユーザー体験を実現します。
Acuity Schedulingの主な機能
- 複数のカレンダー（Google、Outlook、iCloud、Exchange、Office 365）間で空き状況を同期し、二重予約を防ぎます
- カスタマイズ可能なブランド予約ページで、無制限のサービスと予約を提供
- 予約前に必要なクライアント情報を収集するためのカスタム受付フォームを作成
- 複数のスタッフと場所を管理し、それぞれに異なる空き状況とタイムゾーンを設定可能
Acuity Schedulingの制限事項
- Freeプランは提供していませんが、7日間の無料試用版があります
- 一部のユーザーからは、ユーザーインターフェースは機能的ではあるものの、Acuity Schedulingの競合他社と比較すると直感的でない場合や、やや時代遅れに感じられることがあるとのメンションがあります
Acuity Schedulingの料金プラン
- Free 試用版*
- スタータープラン: 月額20ドル
- スタンダードプラン: 月額34ドル
- プレミアムプラン: 月額61ドル
- 企業：*カスタム見積もり
Acuity Schedulingの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (5,700件以上のレビュー)
💡プロのコツ：ClickUpでAIエージェントを設定し、トリガー（期日、新規割り当て、スケジュールの変更など）に基づいてカレンダーイベントやタスクを自動作成・更新・リマインダーさせましょう。これにより手動努力が削減されます。
エージェントはチャットチャンネルでスケジュール関連の質問（例：「今日のミーティングは？」）に回答したり、更新情報を投稿したり、指示に基づいてイベントの再スケジュールやチームメンバーへの通知といったアクションを実行することも可能です。
7. HubSpot ミーティング（CRMワークフローへのスケジュール統合に最適）
HubSpot Meetingsでは、営業チームが1対1のミーティング、グループセッション、ラウンドロビン形式のイベントなど、様々なシナリオに対応したミーティングリンクを生成できます。
このオンラインミーティングツールに組み込まれた個人用カレンダーウィジェットを使えば、予約フォームを自社サイトに直接設置可能。クライアントはサイトから離れることなくミーティングをスケジュールできます。
さらに、自動化されたミーティング結果の記録により、フォローアップが自動的に実行されます。ミーティング結果をログに記録しワークフローをトリガーすることで、手動でのデータエントリーが削減され、営業チームとサポートチームの情報共有が円滑になります。
HubSpotミーティングの主な機能
- 特定の時間枠、バッファ時間、様々な予約時間長でスケジュールページをカスタム
- タイムゾーンの違いを自動的に調整し、連絡先の現地時間での利用可能なミーティング時間を表示します
- HubSpot CRMでミーティングを記録し、フォローアップタスクをトリガーして、手動入力なしで商談フェーズを更新することで、営業プロセスを自動化しましょう
HubSpotミーティングの制限事項
- このミーティングスケジュール調整アプリは、予約ページのデザインオプションが少なく、拡張機能も限られています
- このツールは大規模で複雑なCRMエコシステムの一部であり、シンプルなスケジューラーだけを必要とするユーザーにとっては圧倒される可能性があります
HubSpotミーティングの料金プラン
- Freeプラン
- Sales Hub Starter: ユーザーあたり月額20ドル
- Sales Hub Professional: ユーザーあたり月額100ドル
- Sales Hub 企業: ユーザーあたり月額150ドル
🔖 メモ：HubSpot MeetingsはHubSpot Sales Hubの一部であり、その価格は当該製品に連動しています。
HubSpotミーティングの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (12200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (400件以上のレビュー)
📚 特典：オフィス向けトップ会議室予約ソフトウェア
8. Bookafy（予約・支払い・リマインダーの自動化に最適）
Bookafyなら、小規模チームから大ビジネスまで、スケジュール管理が簡単かつ効率的に行えます。
スキルベースとラウンドロビン方式の割り当てにより、専門知識に基づいて適切なチームメンバーにアポイントメントが割り振られるか、作業負荷を均等に配布します。
ミーティングのリミットも設定可能なので、過密スケジュールや負担の集中を防げます。さらに、ビジネスアポイントメントの前にリードタイムを設定できるため、チームに十分な準備時間を与え、直前の慌ただしさを回避できます。
Bookafyの主な機能
- ミーティング前に最大2件の自動リマインダーを設定し、セッション後にレビューをリクエストしてクライアントエンゲージメントを向上させましょう
- APIとwebhookを使ってBookafyをシステムと連携させ、ワークフローを自動化しましょう
- Google、Outlook、Exchange、iCloudカレンダーとの双方向同期が可能
- 予約ウィジェットをiframeまたはポップアップとして、あらゆるウェブサイトに直接埋め込み可能
- ロゴ、色、電子メールテンプレート、独自ドメイン（カスタムURL）などのカスタムブランディング要素を追加して、個性を表現しましょう
Bookafyの制限事項
- 時間を節約できるAIカレンダーアプリとは異なり、Bookafyはユーザーの習慣や作業負荷に基づいてスケジュールを自動最適化しません。つまり、時間帯の選択は完全に手動での承認に依存する必要があります。
Bookafyの料金体系
- Freeプラン
- プロプラン： ユーザーあたり月額9ドル
- Pro+プラン: ユーザーあたり月額13ドル
Bookafyの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.7/5 (130件以上のレビュー)
Bookafyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューはこちら：
Bookafyを1年間利用していますが、非常に満足しています。Bookafyは手頃な価格で使いやすく、ソフトウェアも常に改善されています。
Bookafyを1年間利用していますが、非常に満足しています。Bookafyは手頃な価格で使いやすく、ソフトウェアも常に改善されています。
📚 こちらもご覧ください：最高の無料プロジェクト管理ソフトウェア
9. Setmore（クライアントがオンラインで予約できる機能に最適）
Setmoreなら公開予約とプライベート予約で空き状況を自由に管理。誰でも自由に予約できる設定も、手動で承認する設定も可能です。
チーム向けには、役割ベースのアクセス権限を備えたスタッフログインにより、全員が自社全体の設定に影響を与えることなく自身のスケジュールを管理できます。
さらに、クライアントがInstagramやFacebook、自社サイトから直接イベントを予約できるため、手間なく時間を確保できます。また、Shoutout Pagesが自動的に顧客レビューを表示するため、新規顧客は予約プロセス直前に即座にソーシャルプルーフを確認できます。
Setmoreの主な機能
- クライアント名、予約詳細、カスタムメッセージでSMSリマインダーをパーソナライズし、予約を確実に追跡しましょう
- スタッフスケジュールとデジタル顧客リスト（連絡先管理）を一つのダッシュボードで管理
- Googleアナリティクスをスケジュールページにリンクされている状態で、訪問者の行動を追跡することで、予約トラフィックを分析しましょう
- 予約後のクライアントをコールバックURLで誘導し、サンキューページやフィードバックフォーム、その他のカスタムリンクへ案内して、さらなるエンゲージメントを促進しましょう。
- サービスに対するオンライン支払いを受け付けます
Setmoreのリミット
- この予約ツールでは、特定のサービスや日時を指定して設定することができません
- 一部のユーザーからは、前払いで一部支払いを受け取るオプションがないとの指摘があります
Setmoreの料金プラン
- Free
- プロプラン: 12ドル/ユーザー/月
Setmoreの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (260件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (900件以上のレビュー)
実際のユーザーはSetmoreについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Setmoreは優れた予約管理プラットフォームで、当院では心理カウンセリングの予約に活用しています。直感的で使いやすく、無料であり、技術サポートも迅速かつ効果的です。
Setmoreは優れた予約管理プラットフォームで、当院では心理カウンセリングの予約に活用しています。直感的で使いやすく、無料であり、技術サポートも迅速かつ効果的です。
10. Zoho Bookings（組み込みスケジュール機能付き、セキュリティビデオミーティングに最適）
Zoho Bookingsのセルフサービスポータルなら、クライアントが独自にミーティングの予約・変更・キャンセルが可能です。
複数のサービスを提供しているビジネスや複数場所で運営しているビジネスの場合、スタッフ・メンバー・サービス・場所ごとに個別の予約ページを設定することで、スケジュール管理を整理できます。
このプラットフォームにはリソース予約機能も含まれており、部屋や設備の管理を一元化することで二重予約を防止します。バックエンドでは、カスタムワークフローと自動化機能によりリマインダー送信、CRM更新、請求書発行を処理するため、手動でのフォローアップ作業が大幅に削減されます。
Zoho Bookingsの主な機能
- 異なるミーティングタイプごとに具体的な空き時間を設定可能。特別時間帯の指定や、利用不可時間帯のブロックも対応。
- ホワイトレーベルで予約ページをカスタマイズし、独自ドメインを利用可能
- Zoho Oneスイート（Zoho CRMやZohoミーティングを含む）とシームレスに連携
- 利用可能席数を設定することで、複数のクライアントが同じセッションを予約できるようにします
- 予約時にカスタムフィールドでクライアントから重要な詳細情報を収集。これにより、面談前に必要な情報をすべて入手できます
Zoho Bookingsの制限事項
- Zohoのインターフェースは競合他社に比べて煩雑で直感的でないと感じられることがあります
Zoho Bookingsの料金プラン
- *Freeプラン
- 基本プラン: ユーザーあたり月額6ドル
- プレミアムプラン: ユーザーあたり月額9ドル
Zoho Bookingsの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.5/5 (40件以上のレビュー)
ClickUpで時間とタスクを管理
適切なスケジュール管理ツールの選択は、生産性を左右します。When2Meetは参加者の空き状況確認には優れていますが、オンラインミーティングの効率化、タスク管理、整理整頓を実現するには理想的なソリューションが必要です。
ClickUpは最高の代替ツールとして際立っており、組み込みカレンダー、AI搭載スケジュール機能、シームレスなミーティング管理、強力なタスク追跡など、高度な機能をすべて一元管理できます。
ミーティング、メモ、タスク、チーム会話、データをすべて統合したAIワークスペース「ClickUp」なら、業務の分散を防ぎ、仕事の流れを効率化します。
スケジュールの管理を簡素化し、生産性を向上させる準備はできていますか？