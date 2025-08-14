2025年のチーム向けスコープ管理ツールトップ10

スコープの creep。 この 2 つの単語は、よく計画されたプロジェクトを混乱に陥れる可能性があります。明確なプロジェクト成果物として始まったものが、しばしば終わりのない変更のリストに膨れ上がってしまうのです。納期に間に合わなくなり、チームは圧倒されます。

ハイブリッドチームとステークホルダーの高い期待がある中、スケジュールを順守することは不可欠です。しかし、適切なツールがなければ、要件が見過ごされ、チームは追いつくために残業を余儀なくされます。

管理を容易にするため、トップクラスのスコープ管理ツールをリストアップしました。これらのツールは、チームがプロジェクトスコープの声明を一元的に作成し、スコープの creep を防止し、開始から終了までプロジェクトを順調に進めるのに役立ちます。🚀

トップツールの主な機能と価格体系を簡単に比較できます。

ツール名 主な機能 最も適した 価格* ClickUp ClickUp Brain、AI エージェント、チームコラボレーション、テンプレート、15 以上のカスタムビュー、リアルタイムダッシュボード、ワークフローの自動化 オールインワンのプロジェクトおよび生産性プラットフォームを求めるスタートアップから大企業まで Freeプランあり、企業向けにカスタマイズ可能 Jira スケジュールビュー、スコープテーブル、フィルター、カスタムクエリ、タスクビュー、Atlassian AI アジャイルプロジェクト管理と問題追跡を必要とする技術チーム、開発者、および中規模から大規模のソフトウェア企業 Freeプランあり、有料プランはユーザー1人あたり月額8.60ドルから。 Asana 複数のビュー、Asana AI、ラベル、カスタムフィールド、タスクの自動化、レポート作成 仕事管理およびタスク調整ツールをお探しの、中小企業や部門横断的なチーム 無料プランあり、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 13.49 ドルから。 Smartsheet WBS、ロールアップレポート、クリティカルパス分析、AI アシスタント、テンプレート スプレッドシート形式のプロジェクトおよびリソース管理のために、構造化されたデータ量の多いプロセスを持つ中規模から大規模の企業 無料プランはありません。有料プランは、ユーザー 1 人あたり月額 12 ドルからご利用いただけます。 Wrike 自動アラート、承認ワークフロー、ガントチャート、カンバンボード 高度なレポート作成機能を備えたプロジェクトおよび仕事管理ソフトウェアをお探しの中規模チーム 無料プランあり、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 10 ドルから Monday. com 色分けされたボード、ガントチャート、AI アシスタント、自動化、柔軟なワークフロー 視覚的なプロジェクトおよびワークフロー管理プラットフォームをお探しの中小企業から大企業まで 無料プランあり、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 12 ドルから Microsoft Project タスク履歴、ビュー、グリッド、カンバンボード、プロジェクトの健全性追跡、Copilot、Microsoft エコシステム 高度なプロジェクト計画およびスケジュール管理ツールをお探しの、認定プロジェクトマネージャーを擁する企業や PMO Freeプランあり、有料プランはユーザー1人あたり月額10ドルから チームワーク カスタマイズ可能なフォーム、プライバシー設定、承認ワークフロー、時間追跡、AI アシスタント クライアントとサービスに重点を置いたプロジェクト管理プラットフォームを必要とする代理店やクライアントサービスチーム 無料プランあり、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 13.99 ドルから。 Basecamp ヒルチャート、ミッションコントロール、チームコミュニケーションツール、グループ化された To Do リスト シンプルなプロジェクトコラボレーションツールをお探しの小規模チーム、スタートアップ、非技術系チーム Freeプランあり、有料プランはユーザー1人あたり月額15ドルから OpenProject リストビュー、EVA 分析、親子ボード、AI アシスタント オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアをお探しの政府機関、非営利団体、テクノロジーに精通したチーム Freeプランあり、有料プランはユーザー1人あたり月額7.25ドルから。

適切なスコープ管理ツールを選ぶ方法

最高のプロジェクトスコープ管理ツールは、プロジェクトの複雑さに合わせ、組織のワークフローに適合し、効果的なスコープ管理を可能にするものでなければなりません。

その機能は以下の通りです。

以下は、ご利用いただける最高のスコープ管理ツールのリストです。

1. ClickUp（AI 搭載のスコープ管理とアジャイルサポートに最適）

ClickUp を無料でお試しください プロジェクト管理チーム向けの ClickUp を使用して、複雑なプロジェクトを管理し、プロジェクトのタイムラインをプランニングおよび視覚化し、部門間の仕事を調整しましょう。

ClickUpは、チームがプロジェクトを簡単に計画、実行し、完全な可視性を確保できる、機能豊富なプラットフォームです。

AI 搭載のタスク管理と組み込みの自動化により、スコープを効果的に管理し、プロジェクトの関係者に明確な期待を設定し、変更の処理方法を概要し、調整が適切にレビューされるようにすることができます。

ClickUp でカスタムフィールドを作成して、見積コストと実際のコストを記録、分類しましょう。

ClickUp のプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、チームはプロジェクトを管理しやすいフェーズ、タスク、サブタスク、スプリントに分割して、構造化されたプランニングと実行を行うことができます。

プロジェクトの範囲を効果的に管理するために、ワークフローに合わせたカスタムフィールドを使用して各タスクに詳細を追加し、優先度や部門ごとにプロジェクトの成果物を分類することができます。

AI を活用して、正確な追跡と管理を実現

統合された AI アシスタント「ClickUp Brain」は、タスク、ドキュメント、人、知識を 1 か所に接続します。プロジェクトマネージャーのプロジェクトスコープ管理を、以下の機能で簡素化します。

ワークスペース全体で AI 搭載の検索 および AI アシスタント を使用して、スコープに関する質問に即座に回答

スコープの変更検出 当初のスコープに影響を与える可能性のある新しいタスクや要件にフラグを立てる

プロジェクトの進捗状況やスコープの変更に関する自動更新 を関係者に送信

影響分析 提案された変更がタイムライン、リソース、成果物に与える影響を迅速に評価

ClickUp Brain を使用して、タスクを確認し、緊急度と重要度に基づいて優先順位を付けましょう。

カスタマイズ可能なテンプレートで簡素化および標準化

ClickUp の専用プロジェクトスコープテンプレートは、プロジェクトの範囲、成果物、タイムライン、責任を最初から明確に定義するためのフレームワークを提供します。これにより、期待値が設定され、全員が同じページで作業を進め、コラボレーションが促進されます。

たとえば、ClickUp の作業範囲テンプレートでは、プロジェクトの成功に必要なコミュニケーションプラン、変更管理プロセス、予算の詳細、承認ステップの概要が記載されています。

無料テンプレートを入手 ClickUp の作業範囲テンプレートを使用して、プロジェクトの範囲や行動計画を簡単に共有しましょう。

特定のタスク、 所有者 、およびプロジェクトで期待される成果を明確に定義して、スコープに関する不整合を防止します。

タイムラインと重要なマイルストーン を設定し、明確なロードマップを提供して、後で新しいタスクが追加されるのを防ぎます。

リソース、予算などに関する 制限 、およびスコープに含まれていない事項について明確にします。

カスタムフィールドやカスタムステータスでカスタマイズして、自分のやり方でプロジェクトを追跡できます。

同様に、ClickUp のスコープ管理プランテンプレートでは、計画段階でプロジェクトの目標を定義し、プロジェクトのライフサイクルを通じて変更を管理するために使用するコントロールの概要を説明します。

無料テンプレートを入手 ClickUp のスコープ管理プランテンプレートを使用して、プロジェクト実行戦略を設定しましょう。

プロジェクトが解決しようとしている 問題 、プロジェクトがもたらす 機会 、およびプロジェクトが達成しようとしている 目標 を概説します。

スコープの範囲 を定義し、関係者がプロジェクトの範囲を確実に理解できるようにします。

安全なリンクを使用して、レビューおよび承認のために主要な関係者と共有します。

この文書は、プロジェクトを集中的に進め、予定通りに進め、予期せぬ事態の発生を防ぐための、共有の合意事項です。

ClickUp の主な機能

優先度、進捗状況、責任の所在に関する混乱を解消したいとお考えですか？このビデオをご覧になり、長い更新レポートを送信することなく、チームやクライアントに明確なステータス概要を把握できる、共有可能なダッシュボードの作成方法をご確認ください。

ClickUp の制限事項

高度な機能やより複雑なワークフローには、学習曲線が伴います。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

ClickUp について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

すべてのキャンペーン、エスカレーション、プロセス改善、タスクが 1 か所にまとめられ、カスタムビュー、自動化、ドキュメント、ダッシュボードによって連携されます。散在するスプレッドシート、延々と続く Slack のスレッド、サイロ化されたツールに取って代わります。プラットフォームを離れることなく、タスクの所有権、SLA のパフォーマンス、部門間のワークフローを簡単に監視できます。つまり、ClickUp により、複数のチームや機能にわたる完全な可視性と制御が可能になるのです。

すべてのキャンペーン、エスカレーション、プロセス改善、タスクが 1 か所にまとめられ、カスタムビュー、自動化、ドキュメント、ダッシュボードで接続されます。散在するスプレッドシート、無限に続く Slack スレッド、サイロ化されたツールに取って代わります。プラットフォームを離れることなく、タスクの所有権、SLA パフォーマンス、部門間のワークフローを簡単に監視できます。つまり、ClickUp を使用すると、複数のチームや機能にわたる可視性と制御を完全に実現できるのです。

2. Jira（アジャイルソフトウェアプロジェクト管理に最適）

Jira は、チームが単純なタスクリストから複雑なアジャイルソフトウェア開発プロジェクトまで、プランニング、追跡、管理を行うのに役立つスコープ管理ツールです。

スコープビューでは、プラン内の仕事の概要を確認できます。たとえば、スケジュールビューにはすべてのタスクの視覚的なロードマップが表示され、スコープテーブルビューは やることリストとして機能します。エピック、ストーリー、サブタスクを通じてすべての情報を表示できるため、やるべきことと後回しにできることを簡単に定義できます。

フィルターとカスタムクエリにより、プロジェクトのスコープを調整し、スコープに含まれる内容と含まれない内容をいつでも確認できます。

Jira の主な機能

プロジェクトのバックログに優先順位を付けて管理し、チームが最も重要なアイテムに確実に取り組めるようにします。

Atlassian AI で一般的なワークフローを自動化

スクラム、カンバン、またはチームのワークフローに合ったハイブリッドモデルなどの方法論を使用して、進捗状況を追跡します。

タスクの順序を理解し、ボトルネックを特定し、遅延を防ぐことで、タスクの依存関係を管理します。

タスクビューをカスタマイズして タスクを追跡し 、導入頻度とサイクルタイムでワークフローを最適化

詳細なレポートやダッシュボードを生成して、プロジェクトのステータスを可視化します。

Jira の制限事項

設定や構成が複雑になる場合があり、特に技術に精通していないチームには難しい場合があります。

フィルタリングは複雑で、必要なものを正確に見つけるのが難しい場合があります。

Jira の価格

Free

標準 ：ユーザー 1 人あたり月額 8.60 ドル

プレミアム ：ユーザー 1 人あたり月額 17 ドル

企業：カスタム価格

Jira の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (6,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (15,200件以上のレビュー)

JIRA について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

Jira の最も役立つ点は、さまざまなプロジェクト管理のニーズに対応できる点です。詳細なレポート作成や、多くのサードパーティ製ツールとの統合をサポートしており、明確なタスクの割り当てと追跡により、説明責任の確保に役立ちます。

Jira の最も役立つ点は、さまざまなプロジェクト管理のニーズに対応できる点です。詳細なレポート作成や、多くのサードパーティ製ツールとの統合をサポートし、明確なタスクの割り当てと追跡により、責任の明確化にも役立ちます。

3. Asana（ワークフローの管理とタスクの追跡に最適）

Asana経由

Asana は、リソースの割り当て、アクションアイテムの確認、進捗の追跡、プロジェクトの管理に役立つ高度なスケジュール設定ツールを備えたプロジェクト管理ソフトウェアです。

プロジェクトテンプレートとカスタマイズ可能なフィールドを使用すると、すべての詳細を分解して、範囲に含まれるものと含まれないものを全員が把握することができます。変更が必要な場合は、タスクの依存関係と組み込みの承認ワークフローを使用して、変更を確認および制御することができます。

スコープの creep を管理の一環として、各変更要求を追跡し、承認を取得し、効果的に監査を行います。

Asana の主な機能

所有者、期日、優先度などの情報を記載して、仕事を管理しやすいタスクに分割します。

リスト、カレンダー、ガントチャート、カンバンボードなど、さまざまなフォーマットで仕事を視覚化

タスク内でチームメンバーと直接コミュニケーションを取り、コラボレーションを行う

ラベルやカスタムフィールドを追加して、自動的にソート、フィルタリング、レポート作成を行うことができます。

日常的なタスクとワークフローを自動化して、時間を節約し、エラーを減らしましょう。

Asana の AI を活用して、ステータスの更新を作成し、プロジェクトのリスクを特定しましょう。

Asana の制限事項

コメントや説明など、特定のフィールド内の検索機能が限定的

Asana の価格

個人用: $0

スターター： 13.49 ドル/ユーザー/月

アドバンス： 30.49 ドル/ユーザー/月

企業： カスタム価格

Enterprise+：カスタム価格

Asana の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (12,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,500件以上のレビュー)

Asana について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

Asana のアプリはとても使いやすいです。プロジェクトのセットアップも非常に簡単で、テンプレートも役立ちます。タスクテンプレートのおかげで、さらに作業が楽になりました。設定できるルールやワークフローも気に入っています。これにより、一部のタスクの自動化が非常に簡単になりました。

Asana のアプリはとても使いやすいです。プロジェクトのセットアップも非常に簡単で、テンプレートも便利です。タスクテンプレートのおかげで、さらに作業が楽になりました。設定できるルールやワークフローも気に入っています。これにより、一部のタスクの自動化が非常に簡単になりました。

4. Smartsheet（スプレッドシート形式の作業管理に最適）

Smartsheet経由

Smartsheet を使用すると、タスク、サブタスク、依存関係、期限をグリッドビューで表示した詳細なプロジェクトプランを作成して、プロジェクトの範囲を明確に定義することができます。

既製のプロジェクトスコープテンプレートのライブラリにより、チームはプロジェクトのスコープ、成果物、タイムライン、除外事項を構造化されたフォーマットで文書化できます。ロールアップレポート では、複数のプロジェクトにわたるスコープのステータス、成果物の進捗状況、および重要なメトリクスを統合したビューを確認できます。

また、このツールは、ガントチャートとクリティカルパス分析を使用して、依存関係を視覚化し、プロジェクトのベースラインに対する進捗状況を測定するのにも役立ちます。これにより、スコープの変更がタイムラインやリソースの割り当てにどのように影響するかを簡単に確認することができます。

Smartsheet の主な機能

プロジェクト関連のファイルや会話をタスクに直接添付して一元化

プロジェクト文書、コメント、承認のバージョン管理と行レベルのコメント機能を利用できます。

プロセスとワークフローを自動化して、変更を把握し、承認をリクエスト

ダイナミックビューを使用して、他のユーザーが閲覧および編集できる特定のデータをフィルタリングします。

カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートで、進捗状況と鍵となるメトリクスをリアルタイムで追跡

AI の支援 により、重要な情報を抽出し、式を生成し、コンテンツの作成を自動化します。

Smartsheet の制限事項

組み込みのコミュニケーションツールがなく、モバイルアプリの機能もリミットがあります。

スプレッドシートのようなインターフェースは使い慣れているものの、非常に大規模で複雑なプロジェクトの管理には扱いにくい場合があります。

Smartsheet の価格

Pro： ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル

Business： ユーザーあたり月額 24 ドル

企業： カスタム価格

高度な仕事管理：カスタム価格設定

Smartsheet の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (19,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,400件以上のレビュー)

Smartsheet について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

私の会社では、燃料価格から IT リクエスト、C ストアの変換の進捗追跡に至るまで、有用な情報を Smartsheet に保存しています。Smartsheet の活用方法には、本当にリミットがありません。ワークフローや自動化を作成して、フォローアップの電子メールから解放されます。全社でアクセスできる 1 つの場所にすべての情報が保存され、全部門でリアルタイムの更新情報を得ることができます。

私の会社では、燃料価格から IT リクエスト、C ストアの変換の進捗追跡に至るまで、有用な情報を Smartsheet に保存しています。Smartsheet の活用方法には、本当にリミットはありません。ワークフローや自動化を作成して、フォローアップの電子メールから解放されます。全社でアクセスできる 1 つの場所にすべての情報が保存され、全部門でリアルタイムの更新情報を得ることができます。

5. Wrike（仕事の受付の標準化に最適）

Wrike経由

Wrike は AI を使用して、潜在的なリスクを特定し、改善すべき領域を強調表示し、プロジェクトが範囲内にとどまるよう自動化ルールを提案することで、スコープ管理プランを改善します。

ガントチャートやカンバンボードなどの堅牢な追跡ツールにより、チームは当初のスコープのベースラインに対する進捗状況を視覚化できるため、予期せぬ変更や遅延を、それが手に負えなくなる前に簡単に見つけることができます。

Wrike のカスタムリクエストフォームは、新しい仕事の受付を標準化するのに便利です。これにより、すべての新しいリクエストが正式なレビューおよび承認プロセスを経てからプロジェクトに追加されるため、スコープの管理が容易になります。

Wrike の主な機能

チームにクロスタグを付けて、各チームのプロジェクトタスクを閲覧できるようにします。

タスク固有のコメントやライブ編集機能により、チームメンバーとコラボレーション

インタラクティブなガントチャートでプロジェクトのスケジュールと依存関係を視覚化

変更内容を記録し、監査可能な履歴を作成して透明性を確保します。

AI を使用して、遅延やリソースの過負荷など、スコープに関連するリスクをフラグ付け

Wrike の制限事項

Wrike の価格

無料： 0ドル

チーム： ユーザーあたり月額 10 ドル

Business： ユーザーあたり月額 25 ドル

企業： カスタム価格

Pinnacle：カスタム価格

Wrike の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

Wrike について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

Wrike は、複数のプロジェクトや期限についてチーム全体の連携を維持するのにとても役立っています。カスタマイズ可能なダッシュボードとタスクビューにより、誰がどの仕事に取り組んでいるかを簡単に確認でき、コメントやファイル共有などの組み込みのコラボレーションツールにより、延々と続く電子メールのスレッドが不要になりました。

Wrike は、複数のプロジェクトや納期についてチーム全体の連携を維持するのにとても役立っています。カスタマイズ可能なダッシュボードとタスクビューにより、誰がどの作業に取り組んでいるかを簡単に確認でき、コメントやファイル共有などの組み込みのコラボレーションツールにより、延々と続く電子メールのスレッドが不要になりました。

6. Monday.com（ワークフローの効率化と可視性に最適）

Monday.com は、プロジェクトの目的、成果物、除外事項、制約、仮定、ステークホルダー分析、タイムラインなどを概要としてまとめることで、チームがプロジェクトの範囲を明確に定義、文書化、管理するのに役立ちます。

スコープ要素をカスタマイズ可能なボードに変換することで、チームは所有者を割り当て、期日を設定し、ステータスを追跡し、カンバン、ガント、タイムラインなど、複数のビューを使用して進捗状況を視覚化することができます。

カスタマイズ可能なダッシュボードは、複数のプロジェクトボードから情報を 1 つの全体像にまとめ、マネージャーは進捗状況を監視し、KPI を追跡し、潜在的なスコープの creep や予算の超過を問題になる前に発見することができます。

すべての仕事が文書化されたプロジェクトの範囲に厳密に準拠し、変更や追加には正式な承認が必要であることを確認することで、ゴールドプレーティングの防止に役立ちます。

Monday.com の主な機能

ガントチャートを使用して、スケジュールを視覚化し、重要なマイルストーンを特定します。

プロジェクトプランのテンプレートを使用して、問題を定義し、目標を設定し、それらを視覚化します。

色分けされたボードから柔軟なワークフローまで、すべてを簡単にカスタマイズできます。

日常的なタスクと通知を自動化して、ワークフローとコミュニケーションを効率化

各タスクのコンテキストに直接コメント、ファイル、更新情報を追加して、コラボレーションを行うことができます。

タスクを自動化し、AI アシスタント を使用してタスクとワークフローを作成

Monday.com の制限事項

一部の機能は、効率的に機能するために高度なセットアップが必要であり、新しい共同作業者の参加に時間がかかる場合があります。

Monday.com の価格

無料 (2 ユーザーまで)

基本： ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル

標準： ユーザーあたり月額 14 ドル

Pro：ユーザー 1 人あたり月額 24 ドル

企業：カスタム価格

Monday.com の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)

Monday.com について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

ボードと自動化をカスタマイズできる点が気に入っています。これにより、当社のワークフローにシステムを簡単に適応させることができます。Slack や Google Drive などのツールとの統合もシームレスです。

ボードと自動化をカスタマイズできる点が気に入っています。これにより、当社のワークフローにシステムを簡単に適応させることができます。Slack や Google Drive などのツールとの統合もシームレスです。

7. Microsoft Project（企業レベルのプロジェクト計画に最適）

Microsoft Project経由

Microsoft Project は、Microsoft 365 アプリ全体でプロジェクト、タスク、および To Do リストを管理するための一元化されたワークスペースを提供する計画ソフトウェアです。アジャイルスプリント計画、カスタムフィールド、タスク履歴などの機能を提供します。

Microsoft Project のスコープ管理における最大の強みは、その厳格な計画と追跡機能にあります。初期プラン（スコープのベースライン）を設定すると、現在の進捗状況をそれと比較することで、あらゆる逸脱を簡単に特定することができます。

さらに、Copilot の AI は、プロジェクトプランの作成、コスト超過やリスクの特定、ステータスレポートの草案作成、プロジェクトの範囲に基づいた目標の提案を支援します。

このツールは、「My Day」、「My Tasks」、「My Plans」などの直感的なレイアウトのビューを備えているため、次に何に注力すべきかが常に把握できます。ガントチャート、グリッド、カンバンボードなどのビューを使用して、プロジェクトをマップ化することができます。

Microsoft Project の主な機能

詳細な作業分解構造 (WBS) を策定して、スコープを綿密に定義します。

複雑なタスクの依存関係を管理し、プロジェクトの クリティカルパス を特定します。

テンプレートを使用してプランを作成し、リスト、ボード、タイムラインなどのビューを選択できます。

リアルタイムのダッシュボードとレポートで、進捗、プロジェクト予算、リソースの割り当てを確認できます。

プランニングの目標に基づいてバケットとタスクを作成

詳細でカスタマイズ可能なレポートを作成して、プロジェクトのパフォーマンスと健全性を分析します。

Teams や Power BI などの他の Microsoft アプリケーションとネイティブに統合して、コラボレーションとレポート作成機能を強化

Microsoft Project のリミット

カスタマイズオプションが限られている、柔軟性に欠ける、他のシステムとの統合が難しい

このソフトウェアは高価であるため、小規模な組織やチームにとっては障壁となる可能性があります。

Microsoft Project の価格

Microsoft Planner： 無料

プランナープラン 1： ユーザー 1 人あたり月額 10 ドル

Planner and Project Plan 3： ユーザー 1 人あたり月額 30 ドル

Planner and Project Plan 5：ユーザー 1 人あたり月額 55 ドル

Microsoft Project の評価とレビュー

G2: 4.0/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

Microsoft Project について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

キャパシティプランニングの優れた機能により、リソースの効率的な割り当て作業が簡素化されます。また、スケジューリングおよびプランニングツールも優れており、視覚的なタイムライン（ガントチャート）と依存関係の追跡機能により、プロジェクトの進捗状況を監視することができます。

キャパシティプランニングの優れた機能により、リソースの効率的な割り当て作業が簡素化されます。また、スケジューリングおよびプランニングツールも優れており、視覚的なタイムライン（ガントチャート）や依存関係の追跡機能により、プロジェクトの進捗状況を監視することができます。

8. Teamwork（プロジェクト管理とレポート作成に最適）

viaTeamwork

Teamwork は、クライアントの仕事を処理するために構築された包括的なプロジェクト管理プラットフォームであり、プロジェクトの範囲の管理に非常に適しています。

目標やチェックポイントを定義することで、スコープ管理プロセスを簡素化します。また、マイルストーンを設定し、プロジェクトの進捗状況を追跡し、プロジェクトのあらゆるフェーズでクライアントにリアルタイムの可視性を提供することができます。

カスタマイズ可能なフォームを使用すると、リクエストやフィードバックを収集し、自動的に実行可能なタスクに変換することができます。柔軟な許可とプライバシー設定により、チームはクライアントに直接コラボレーションを許可しながら、クライアントが閲覧できる内容を管理することができます。

Teamwork AI は、チームが情報を統合し、キャパシティに関する洞察を迅速に得、経費記録を自動入力するのに役立ちます。

チームワークの最高の機能

すべてのタスクを表示して、チームの作業負荷を把握します。

タスクレベルで時間を正確に追跡し、努力と予算を監視します。

再利用可能なプロジェクトおよびタスクリストテンプレートを使用して、プロジェクトのセットアップを標準化

折りたたみ可能なセクションを使用して、ハイレベルなプロジェクトから詳細なサブタスクまでズームイン/ズームアウトできます。

最初の草案から最終的な承認まで、すべてを 1 か所で管理することで、クライアントのレビューと承認を効率化します。

チームワークの制限

一部の機能は、デスクトップバージョンと比較して、モバイルアプリでは利用できない、または操作が難しい場合があります。

多数のプロジェクトを同時に管理する場合、パフォーマンスが低下することがあります。

チームワークの料金プラン

Free

提供： 13.99 ドル/ユーザー/月

Grow： 25.99 ドル/ユーザー/月

スケール： ユーザー 1 人あたり月額 69.99 ドル

Enterprise+：カスタム価格

チームワークの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (900件以上のレビュー)

Teamwork について実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

Teamwork は非常に直感的なインターフェースを備えているため、設定に迷うことなくすぐに使い始めることができました。秘密のコードを解読するような感覚もなく、プロジェクトの作成、タスクの割り当て、期限の設定を行うことができました。特に優れている点は、依存関係やサブタスクを使って仕事を整理できることです。

Teamwork は非常に直感的なインターフェースを備えているため、設定に迷うことなくすぐに使い始めることができました。秘密のコードを解読するような感覚もなく、プロジェクトの作成、タスクの割り当て、期限の設定を行うことができました。特に優れている点は、依存関係やサブタスクを使って仕事を整理できることです。

9. Basecamp（プロジェクト管理とコラボレーションに最適）

Basecamp経由

Basecamp は、そのシンプルさで知られるプロジェクト管理およびチームコミュニケーションツールです。プロジェクトの範囲を To Do リストに分割するため、全員が、実行すべきタスクやプロジェクトの内容を把握できます。

このプラットフォームの明確で時系列のレイアウトとコミュニケーションツールは、スコープ管理に役立ちます。メッセージボード では、プロジェクト全体の発表やスコープに関する議論を一元化でき、To Do リスト では、特定の成果物を明確に割り当て、追跡することができます。スケジュール では、すべての重要な日付と期限を全員に表示することができます。

Basecamp の主な機能

すべてのタスクの概要を 1 か所で確認し、プロジェクト全体の状況を把握できます。

重要な日付、マイルストーン、期限をスケジュールして、チーム全体の可視性を確保

定期的なチェックインの質問を自動化して、チームの進捗を統一します。

ヒルチャート、LineUp、ミッションコントロールを使用して、進捗状況を視覚的に追跡します。

グループ化された To Do リストを使用して、特定のタスクを拡大表示したり、ズームアウトしてより大きなビューを表示したりできます。

Basecamp の制限事項

さまざまなカードやプロジェクトを同時に処理している場合、すべてを追跡するのは困難です。

ガントチャート、時間追跡、詳細なレポート作成など、複雑なプロジェクトに欠かせない高度なプロジェクト管理機能がない。

Basecamp の価格

個人用： 無料

追加： ユーザー 1 人あたり月額 15 ドル

Pro Unlimited：月額 299 ドル（年額請求）

Basecamp の評価とレビュー

G2: 4.1/5 (5,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (14,000件以上のレビュー)

Basecamp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

Basecamp が私の仕事に登場して、とても安心しました。直感的なインターフェースなので、知識のない人でも理解できます。ToDo リストを作成することで、1 日のスケジュールを整理し、チームに仕事を割り当て、完了したアイテムをチェックすることができます。リストからアイテムを消していくのは、とても素晴らしい気分です。

Basecamp が私の仕事に登場して、とても安心しました。直感的なインターフェースなので、知識のない人でもすぐに理解できます。やることリストを作成することで、1 日の仕事を整理し、チームに仕事を割り当て、完了したアイテムをチェックすることができます。リストからアイテムを消していくのは、とても素晴らしい気分です。

10. OpenProject（複雑なプロジェクトの管理に最適）

OpenProject経由で

OpenProject は、プロジェクトのライフサイクルを通じてチームの整理と管理を支援する オープンソース のプロジェクト管理ソフトウェアです。アイデアを簡単に収集し、プロジェクトのスコープと成果物を定義することができます。さらに、リストビューを使用して、それらを構造化された作業パッケージに分割することができます。

チームは、各作業パッケージに費やした時間とコストを追跡し、当初の予算と比較することで、スコープの creep を防止し、財務管理を確実に実施することができます。スコープの変更は、ワークフローとステータスの更新を通じて正式に管理することができます。

さらに、EVA (Earned Value Analysis) を使用すると、実際の時間とコストに対して進捗状況を監視することができます。

OpenProject の主な機能

説明、優先度、ステータス、担当者など、タスクを詳細に追跡

親子ボードを使用して、プロジェクトの WBS 構造を構築し、視覚化します。

ガントチャートを使用して、タイムライン、依存関係、およびクリティカルパスをプランニングし、視覚化します。

プロジェクトロードマップを関係者と共有し、フィードバックを求め、実行可能なプランを作成しましょう。

AI アシスタントを使用してミーティングのアジェンダや要約を作成し、重要な決定事項を把握しましょう。

OpenProject のリミット

オープンソースのツールであるため、セルフホスト型バージョンをインストール、設定、および保守するには、高度な技術的専門知識が必要です。

ユーザーインターフェースは強力ですが、一部の商用競合製品ほどモダンで直感的ではありません。

OpenProjectの料金プラン

コミュニティ： 無料

クラウドベーシック： ユーザー 1 人あたり月額 7.25 ドル（年額請求）

クラウド プロフェッショナル： 13.50 ドル/ユーザー/月（年額請求）

クラウド プレミアム： 1 ユーザーあたり月額 19.50 ドル（年額請求）

クラウド 企業向け：カスタム価格

OpenProject の評価とレビュー

G2: 3.8/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (180件以上のレビュー)

OpenProject について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

以下はG2のレビューです：

OpenProject は、幅広いプロジェクト管理機能を備えたオールインワンツールです。このツールでは、タスクのタイムラインの管理や問題の追跡も行うことができます。さらに、チームメンバーは、直感的なインターフェースを使用して、ワークフローをカスタマイズし、詳細なプロジェクトロードマップを設定することができます。

OpenProject は、幅広いプロジェクト管理機能を備えたオールインワンツールです。このツールでは、タスクのタイムラインの管理や問題の追跡も行うことができます。さらに、チームメンバーは、直感的なインターフェースを使用して、ワークフローをカスタマイズし、詳細なプロジェクトロードマップを設定することができます。

