10 modelli gratuiti di resoconti giornalieri con formati che consentono di tenere sotto controllo la situazione

"Qual è lo stato di avanzamento di [inserire il progetto]?"

La domanda di cui sopra potrebbe facilmente far salire i livelli di cortisolo se si è colti impreparati. Conoscere lo stato di avanzamento di ogni progetto (traduzione: capire cosa è stato completato e cosa rimane da fare) è gestione del progetto 101 . Per mantenere voi stessi e il vostro team sul posto di lavoro (e, osiamo dire, il team esecutivo) dovete essere in grado di offrire un rapporto giornaliero sui progressi compiuti in modo rapido ed efficiente. 🙌

I rapporti giornalieri tengono la vostra azienda aggiornata su ciò che è stato completato nelle ultime 24 ore. L'uso di un modello di rapporto giornaliero vi evita di passare l'intera giornata a scrivere gli aggiornamenti da zero.

Di seguito spieghiamo cos'è un modello di rapporto giornaliero, perché è prezioso e i 10 migliori modelli giornalieri disponibili al momento: uno di questi è sicuramente quello di cui avete bisogno nella vostra azienda.

Che cos'è un modello di rapporto giornaliero?

Un modello di rapporto giornaliero è uno strumento che offre aggiornamenti quotidiani sullo stato dei lavori a intervalli di 24 ore. Fornisce una panoramica di alto livello del lavoro completato ieri, di quello che deve essere prioritario oggi e di quello che si prevede sarà importante per domani.

Un modello di rapporto giornaliero è un modulo utilizzato dai project manager per aiutare i loro team a tenere sotto controllo una serie di progetti. Il modello suddivide le grandi milestone in pezzi di dimensioni ridotte, in modo che il vostro team operi in modo più efficiente e dia la giusta priorità alle attività quotidiane.

Vantaggi dell'uso di un modello di rapporto giornaliero formattato

In una frase: Un modello di rapporto giornaliero assicura che il vostro team ottenga. Cose. Fatto. 👊

Un modello di rapporto giornaliero è uno strumento inestimabile nella gestione dei progetti perché:

Offre una chiara panoramica delle priorità della giornata

Mantiene aggiornati i singoli e gli interi reparti sui progetti

Garantisce che le scadenze più importanti non vengano "aggirate" di nascosto dai membri del team

Aiuta i singolia pianificare le loro giornate in modo più efficientepoiché ricevono un'anteprima delle priorità della giornata con 24 ore di anticipo

Fa risparmiare tempo alle aziende eliminando la necessità di check-in e riunioni

Risparmia la larghezza di banda di un project manager, in quanto può riutilizzare lo stessomodello di rapporto sullo stato di avanzamento ogni giorno, invece di scrivere gli aggiornamenti da zero ogni mattina

Mantiene i progetti in linea con il budget e aiuta a tenere traccia di quanto tempo e quante risorse interne sono dedicate a un determinato progetto

Permette alle aziende di monitorare meglio la pipeline di vendita e di chiudere più velocemente gli accordi grazie alla possibilità di tracciare i progressi giornalieri

10 modelli di report giornalieri per non perdere la rotta nel 2024

Volete creare un modello di report giornaliero per il vostro team ma non sapete da dove cominciare? Abbiamo fatto una ricerca approfondita per voi, raccogliendo 10 modelli da avere assolutamente per il vostro rapporto giornaliero. Basta trovare quello più adatto ai vostri interessi, personalizzarlo per il vostro team e iniziare a monitorare i progressi. 👀

1. Modello di rapporto giornaliero ClickUp

Fornite un aggiornamento giorno per giorno a tutti i membri del team con il modello di rapporto giornaliero di ClickUp

Volete continuare a lavorare giorno per giorno? Modello di rapporto giornaliero di ClickUp è facilmente compilabile e facilmente assimilabile dai colleghi di tutti i reparti.

Con il modello di rapporto giornaliero di ClickUp, potete facilmente tenere informati i membri del team sulle attività svolte oggi, sulle priorità di domani e sulle attività all'orizzonte.

Un progetto si sta arenando?

Utilizzate la sezione "Bloccatori" per elencare gli ostacoli del progetto e la vostra linea d'azione per rimetterlo in carreggiata.

Il rapporto sullo stato di avanzamento del progetto offre spazio per il branding personalizzato (basta aggiungere il proprio logo con un clic) e per i dettagli indispensabili, tra cui chi ha compilato il rapporto, il nome del progetto, il reparto e la scadenza del progetto. In fondo al modello di rapporto, troverete uno spazio bianco per ulteriori dettagli e una riga per la firma del supervisore. Scarica questo modello

2. Modello di briefing giornaliero ClickUp

Catturate i progressi, le priorità e i blocchi giornalieri di ogni progetto con il modello di briefing giornaliero di ClickUp

Non riuscite a mantenere le riunioni in orario di lavoro?

Per passare meno tempo in sala riunioni e più tempo a svolgere il lavoro, approfittate di Modello di briefing giornaliero di ClickUp . Questo modello, facile da usare, assicura che tutti i progressi del team procedano e che tutti siano sulla stessa pagina.

Che si tratti di attività specifiche, di un aggiornamento sull'avanzamento generale del progetto o di un rapporto specifico sulle vendite, questo modello di rapporto fornisce un chiaro una chiara panoramica degli obiettivi giornalieri. Inoltre, incoraggia una migliore collaborazione tra i vari reparti.

Iniziate assegnando ogni compito a un collega o a un team e considerate la possibilità di aggiungere gli stakeholder come osservatori per aggiungere feedback e monitorare i progressi. Chiedete ai membri del team di inserire nella sezione "Aggiornamento giornaliero" i loro progressi giornalieri, gli eventuali ostacoli incontrati e le loro attuali priorità, per tenere sotto controllo le tappe completate e quelle imminenti.

Infine, utilizzate il report il rilevatore di tempo incorporato e di calendario per stabilire le scadenze e tenere traccia del tempo interno dedicato a ciascun compito. Una volta completata un'attività giornaliera, i colleghi possono contrassegnarla come conclusa o assegnare ulteriori sottoattività per le priorità del giorno successivo, il tutto per snellire l'intero processo e affrontare le attività in sospeso. Scaricate questo modello

3. Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp

Date un impulso alla produttività dei dipendenti con il modello di rapporto giornaliero di attività dei dipendenti di ClickUp

Il monitoraggio dei progressi e delle prestazioni individuali è parte integrante del lavoro di ogni manager. Per assegnare i compiti, tenere traccia dei risultati e valutare la produttività dei dipendenti, è necessario sfruttare i seguenti strumenti Modello di rapporto di attività giornaliera per i dipendenti di ClickUp .

Un rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti documenta la produttività degli stessi durante la giornata lavorativa. Questo modello consente ai colleghi di documentare quali compiti sono stati svolti, quanto tempo hanno impiegato, se il compito è stato portato a termine con successo e se si sono trovati di fronte a qualche ostacolo.

Il modello offre uno scenario vantaggioso sia per i manager che per i subordinati, in quanto i supervisori ricevono una panoramica a 360 gradi dei progressi di ciascun membro del team, mentre i singoli possono analizzare la propria produttività e le proprie abitudini di lavoro.

Questo modello di rapporto giornaliero sull'avanzamento dei lavori è essenziale per mantenere i progetti in carreggiata. Monitorando le prestazioni individuali e il rispetto delle scadenze, i project manager possono individuare eventuali aree problematiche prima che l'intero progetto deragli. Inoltre, identificando le lacune individuali in termini di produttività, si aumentano le possibilità di rispettare i tempi previsti per qualsiasi progetto. Scarica questo modello

4. Modello di rapporto di fine giornata ClickUp

Con il modello di rapporto di fine giornata di ClickUp, potete affrontare in anticipo le priorità di domani

Sentite, lo capiamo: alla fine della giornata volete solo timbrare il cartellino. Ma cosa succederebbe se si potessero utilizzare gli ultimi minuti di ogni giorno per prepararsi a quello successivo, risparmiando così innumerevoli ore ogni settimana?

Il Modello di rapporto di fine giornata ClickUp vi aiuta a ottenere di più con meno tempo, semplicemente impostando le priorità giornaliere con 24 ore di anticipo. Utilizzate i campi personalizzati per creare fino a 12 attributi diversi, tra cui commenti, un riepilogo delle attività completate, il reparto che ha completato il progetto o altre informazioni indispensabili.

Create poi degli stati personalizzati per contrassegnare ogni milestone come completa, in corso o in attesa di approvazione da parte di un superiore. Infine, è possibile utilizzare le viste personalizzate per tenere traccia dei vari metriche di produttività per il vostro team.

Questo modello aiuta a incrementare la produttività quotidiana, a gestire i team remoti e i subappaltatori e a identificare le aree di miglioramento. Inoltre, i dirigenti possono utilizzare il report per monitorare le prestazioni complessive dell'azienda, le vendite, l'inventario e altri dati finanziari. Scarica questo modello

5. Modello di rapporto di produzione giornaliero ClickUp

Mantenete la vostra produzione cinematografica senza intoppi con il modello di rapporto di produzione giornaliero di ClickUp

Sia che stiate producendo un documentario completo o una pubblicità, ogni minuto è importante. Il Modello di rapporto di produzione giornaliero ClickUp consente a tutta la troupe di lavorare 24 ore su 24 per tutta la durata della produzione (pause pranzo incluse).

Iniziate registrando i dettagli della produzione, compresi il regista, il direttore della fotografia, i produttori e l'operatore di ripresa. Quindi programmate ogni giorno di produzione fino al minuto, dalla chiamata della troupe, alla chiamata per le riprese e ogni momento intermedio.

Sfruttate le sezioni scene, sceneggiatura, cast e comparse per far sapere a ogni persona quando deve essere sul set, quante riprese devono essere completate, quali scene verranno girate e persino quali condizioni meteorologiche aspettarsi. Infine, questo modello include un cartellino per ogni persona (sì, ogni persona) della troupe.

Con questo pratico modello di produzione, potrete far scorrere i titoli di coda in un batter d'occhio. Scarica questo modello

6. Modello di rapporto sulle vendite giornaliere di ClickUp

Raggiungete i vostri obiettivi di vendita con questo modello giornaliero di ClickUp

Ogni azienda, dal B2B al B2C, ha bisogno di una pipeline di vendita costante per avere successo. Per scalare la vostra azienda, le vendite devono essere una priorità 365 giorni all'anno, non solo alla fine di un trimestre o dell'anno fiscale.

Con il Modello di rapporto sulle vendite giornaliere di ClickUp è possibile monitorare la pipeline su base giornaliera, settimanale o mensile. Nella sezione "Panoramica delle vendite", create un grafico delle vendite totali per prodotto. Sotto, approfondite le vendite recenti annotando le unità vendute e il prezzo unitario di ogni prodotto del vostro catalogo.

Infine, aiutate i collaboratori a vendere in modo più intelligente nella sezione "Prestazioni dei prodotti". Per ogni prodotto, fornite un'immagine, il numero SKU e il nome dell'articolo, quindi scrivete diversi punti che spieghino perché i clienti apprezzano questo particolare prodotto. Concentratevi sul pubblico di riferimento, sulle domande più comuni dei clienti e sulle opportunità di upsell per aiutare il vostro team a sfruttare al meglio ogni opportunità. Scarica questo modello

7. Modello di tabella oraria ClickUp

Pianificate ogni ora della vostra giornata con questo pratico modello di ClickUp

Volete sapere qual è la chiave per mantenere i progetti in carreggiata? Suddividete ogni pietra miliare importante in compiti di dimensioni ridotte, assicurando che i membri del vostro team siano produttivi ogni settimana, ogni giorno e persino ogni ora.

Con il Modello di tabella oraria ClickUp il modello di pianificazione oraria di ClickUp consente di creare una tabella di marcia strutturata ma flessibile per definire chiaramente obiettivi e priorità. Con la vista calendario, potete tenere conto di ogni ora della vostra giornata, lasciando il tempo per le riunioni, le modifiche, il brainstorming e il completamento dei compiti. È possibile assegnare un codice colore a ogni attività, per avere una panoramica di alto livello su come si trascorre la giornata (e la settimana).

Questo rapporto settimanale aiuta a tenere traccia dei progressi del team, riduce le spese generali e permette ai colleghi di di modificare facilmente i loro programmi o spostare le priorità. Permette ai membri del team di tenere traccia delle loro ore di lavoro, aiutando i supervisori ad assegnare compiti giornalieri specifici per garantire che ogni individuo disponga di una quantità adeguata di larghezza di banda. Scarica questo modello

8. Modello di pagella giornaliera in Word da Template.net

via Template.net

Siete un insegnante che ha bisogno di tenere gli studenti sotto controllo? Sfruttate il modello di pagella giornaliera in Word di Template.net per aggiornare genitori e tutori sulla produttività degli studenti durante la settimana scolastica.

Questo modello gratuito di pagella giornaliera consente agli insegnanti di inserire facilmente il nome e il voto attuale di ogni studente nella parte superiore del modulo. Quindi è sufficiente contrassegnare una casella di controllo per una serie di criteri, come ad esempio se lo studente ha prestato attenzione in classe, se ha seguito le indicazioni e se ha completato il lavoro in tempo per ogni giorno della settimana. In fondo, gli insegnanti possono aggiungere uno spazio bianco per i commenti scritti sul rendimento complessivo dello studente.

Questo modulo è disponibile per il download in diversi formati di file, tra cui Google Docs, Microsoft Word, PDF e pagine Apple. Scarica questo modello

9. Modello di rapporto di lavoro giornaliero in Excel di Status.net

via Status.net

Avete un certo numero di dipendenti e appaltatori che dovete tenere sotto controllo? Sia che stiate supervisionando un progetto di costruzione, un ristorante o un'agenzia di marketing, avete bisogno di capire come ogni membro del team blocca il proprio tempo . Fortunatamente, il modello di rapporto di lavoro giornaliero Excel di Status.net può aiutare.

Con questo formato di rapporto, ogni membro del team può documentare quante ore ha lavorato, quali attività sono state svolte (e il tempo dedicato a ciascuna di esse) e come è stato retribuito (ad esempio, a ore o con stipendio). Ci sono anche colonne per registrare se sono stati utilizzati straordinari, congedi per malattia o ferie annuali autorizzati. Se non sono state conteggiate ore di lavoro, c'è uno spazio aggiuntivo per i membri del team per spiegare come hanno utilizzato quel tempo.

Questo esempio di rapporto è disponibile per il download gratuito tramite Excel. In fondo a ogni modulo, vengono calcolate le ore totali del dipendente per ogni mese (compreso il totale delle ferie annuali, delle assenze per malattia o delle assenze senza retribuzione). Una volta consegnato il modulo, ogni dipendente e il suo supervisore possono apporre la propria firma per approvazione. Scarica questo modello

10. Modello di rapporto giornaliero semplice in Word

via Template.net

Volete un modo semplicissimo per ottimizzare la produttività del team? Questo modello di rapporto giornaliero di Microsoft Word è incredibilmente facile da usare e fornisce una panoramica di alto livello su come il vostro team impiega il proprio tempo.

Per compilare il modulo, è sufficiente che ogni membro del team inserisca il proprio nome, la data, il luogo in cui è stato svolto il lavoro e il numero di mansione (se applicabile). Poi, alla voce "Dettagli del lavoro", ogni collega può inserire una descrizione del lavoro svolto e l'ora di inizio e fine di ogni attività.

Sebbene sia già stato progettato, è possibile personalizzare facilmente i colori, le intestazioni e il testo dei paragrafi per rendere il modulo più in linea con il brand. Scarica questo modello

Aumenta la produttività con i modelli di rapporti giornalieri di ClickUp

Per affrontare le tappe più importanti, è necessario tenere traccia dei progressi individuali per mese, settimana e giorno. Fortunatamente, i modelli di report giornalieri di ClickUp possono aiutare ogni dipendente, e interi reparti, a mantenere il proprio impegno.

I 10 report di cui sopra possono aiutare a incrementare la produttività del team, ad aumentare le vendite, a ridurre le spese generali e a identificare le lacune del vostro progetto su base giornaliera . Inoltre, grazie agli strumenti facilmente personalizzabili di ClickUp, è possibile scambiare campi, viste e testi per garantire che ogni report risponda alle vostre esigenze specifiche.

Per accedere a modelli di report giornalieri, migliaia di integrazioni e attività illimitate, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .