11 modelli gratis di report giornalieri formattati per il monitoraggio

"Qual è lo stato di [inserire qui il progetto]?"

La domanda sopra riportata potrebbe facilmente far salire i tuoi livelli di cortisolo se ti cogli impreparato. Conoscere lo stato di ogni progetto (traduzione: capire cosa è stato completato e cosa resta da fare) è la base del project management. Per mantenere te stesso e il tuo team concentrati sul lavoro (e, osiamo dire, il team esecutivo fuori dai piedi), devi essere in grado di fornire un rapporto giornaliero sui progressi in modo rapido ed efficiente. 🙌

La reportistica giornaliera tiene aggiornata la tua azienda su ciò che è stato completato nelle ultime 24 ore. L'utilizzo di un modello di reportistica giornaliera ti assicura di non passare l'intera giornata a digitare gli aggiornamenti da zero.

Di seguito approfondiamo cos'è un modello di report giornaliero, perché è utile e quali sono gli 11 migliori modelli giornalieri attualmente disponibili: uno di questi sarà sicuramente quello che serve alla tua azienda.

Che cos'è un modello di rapporto giornaliero?

Un modello di rapporto giornaliero è uno strumento che offre aggiornamenti quotidiani sullo stato di avanzamento del lavoro a intervalli di 24 ore. Fornisce una panoramica di alto livello del lavoro completato ieri, del lavoro che deve essere prioritario oggi e del lavoro che ha una previsione di essere importante domani.

Un modello di rapporto giornaliero è un modulo utilizzato dai project manager per aiutare i propri team a rimanere in linea con una serie di progetti. Suddivide le tappe fondamentali in parti più piccole, in modo che il tuo team possa lavorare in modo più efficiente e dare priorità alle attività giuste su base giornaliera.

Vantaggi dell'utilizzo di reportistiche giornaliere formattate

In una frase: un modello di rapporto giornaliero garantisce che il tuo team porti a termine il lavoro. 👊

Un modello di rapporto giornaliero è uno strumento prezioso nel project management perché:

Offre una chiara panoramica delle priorità della giornata

Tiene aggiornati i singoli individui e interi reparti sui progetti

Assicura che le scadenze importanti non "colgano di sorpresa" i membri del team

Aiuta le persone a pianificare il loro piano delle giornate in modo più efficiente , poiché ricevono un'anteprima delle priorità della giornata con 24 ore di anticipo

Consente alle aziende di risparmiare tempo eliminando la necessità di controlli e riunioni

Consente di risparmiare tempo al project manager, che può riutilizzare lo stesso modello di rapporto sullo stato ogni giorno invece di scrivere aggiornamenti da zero ogni mattina

Consente di mantenere i progetti entro il budget e aiuta a monitorare quanto tempo e quante risorse interne sono dedicate a un determinato progetto

Consente alle aziende di monitorare meglio la pipeline di commercio e aiuta a concludere gli affari più rapidamente grazie alla possibilità di monitoraggio dello stato quotidiano

il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e per il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale.

11 modelli di report giornalieri per il monitoraggio

Vuoi creare un modello di report giornaliero per il tuo team ma non sai da dove iniziare? Abbiamo svolto una ricerca approfondita per te, raccogliendo 11 modelli indispensabili per il tuo report giornaliero sullo stato di avanzamento dei lavori. Basta trovare quello più adatto ai tuoi interessi, personalizzato per il tuo team e iniziare a monitorare i progressi. 👀

1. Modello di rapporto di fine giornata ClickUp

Scarica il modello Ottieni un vantaggio sulle priorità di domani con il modello di rapporto di fine giornata di ClickUp

Capiamo perfettamente che alla fine della giornata vuoi solo staccare il cartellino. Ma se potessi utilizzare gli ultimi minuti di ogni giornata per prepararti al giorno successivo, risparmiando così innumerevoli ore ogni settimana?

Il modello di rapporto di fine giornata di ClickUp ti aiuta a ottenere di più in meno tempo, semplicemente impostando le priorità giornaliere con 24 ore di anticipo. Utilizza la funzionalità dei campi personalizzati per creare fino a 12 attributi diversi, tra cui commenti, un riepilogo delle attività completate, il reparto che ha completato il progetto o altre informazioni indispensabili.

Crea quindi stati personalizzati per contrassegnare ogni traguardo come completato, in corso o in attesa di approvazione da parte di un superiore. Infine, utilizza le visualizzazioni personalizzate per il monitoraggio di varie metriche di produttività del tuo team.

Questo modello aiuta ad aumentare la produttività su base giornaliera, a gestire team remoti e subappaltatori e a identificare le aree di miglioramento. Inoltre, i dirigenti possono sfruttare il report per il monitoraggio delle prestazioni complessive dell'azienda, del commerciale, dell'inventario e di altri dati finanziari.

2. Modello di reportistica giornaliera ClickUp

Scarica il modello Modello di reportistica giornaliera ClickUp

Porta la tua reportistica quotidiana a un livello superiore con il modello di reportistica quotidiana ClickUp. Appositamente progettato per ottimizzare la produttività del tuo team, questo modello semplifica il tuo flusso di lavoro tenendo traccia dei risultati quotidiani, assicurando che le attività per il giorno successivo siano chiaramente definite e fornendo aggiornamenti sulle attività in corso.

Perfetto per un rapido controllo pomeridiano o come riferimento durante le sessioni di pianificazione mattutine, questo modello garantisce che ogni membro del team abbia chiarezza su ciò che è stato terminato e su ciò che è in programma.

Sfrutta questo report per mantenere la produttività, supportare il piano e migliorare la comunicazione all'interno del tuo team. Tieni tutti i membri del team aggiornati e pianifica il futuro con il modello di report giornaliero ClickUp.

3. Modello di rapporto giornaliero sul lavoro ClickUp

Scarica il modello Fornisci aggiornamenti quotidiani a tutti i membri del team con il modello di rapporto di lavoro giornaliero di ClickUp

Vuoi mantenere il ritmo giorno dopo giorno? Il modello di rapporto di lavoro giornaliero di ClickUp è facile da compilare e facilmente comprensibile dai colleghi di tutti i reparti.

Con il modello di rapporto giornaliero di ClickUp, puoi facilmente tenere informati i membri del team sulle attività completate oggi, sulle priorità di domani e sulle attività in programma.

Stai incontrando ostacoli in un progetto?

Utilizza la sezione "Ostacoli" per elencare gli ostacoli al progetto e le azioni da intraprendere per riportarlo in carreggiata.

Il report sullo stato del progetto offre spazio per il marchio personalizzato (basta aggiungere il proprio logo con un clic) e include dettagli indispensabili quali chi ha compilato il report, il nome del progetto, il reparto e la scadenza del progetto. Nella parte inferiore del modello di report troverai uno spazio bianco per ulteriori dettagli e una riga per l'approvazione del supervisore.

Puoi anche creare dashboard personalizzati in ClickUp per monitorare lo stato e l'avanzamento dei tuoi progetti su base giornaliera. Guarda questo breve video esplicativo per una panoramica!

4. Modello di briefing giornaliero ClickUp

Scarica il modello Registra i progressi quotidiani, le priorità e gli ostacoli di ogni progetto con il modello di briefing giornaliero di ClickUp

Hai difficoltà a mantenere le riunioni concentrate sull'attività?

Per passare meno tempo in sala riunioni e più tempo a fare il lavoro, approfitta del modello di briefing giornaliero di ClickUp. Questo modello facile da usare garantisce che tutto lo stato del team vada avanti e che tutti siano sulla stessa pagina.

Che si tratti di attività specifiche, di un aggiornamento sullo stato di avanzamento complessivo del progetto o di un rapporto commerciale specifico, questo modello di rapporto fornisce una chiara panoramica degli obiettivi giornalieri. Inoltre, favorisce una migliore collaborazione tra i vari reparti.

Inizia assegnando ogni attività a un collega o a un team e valuta la possibilità di aggiungere gli stakeholder come osservatori per aggiungere feedback e monitorare i progressi. Chiedi ai membri del team di compilare i loro progressi giornalieri, eventuali ostacoli incontrati e le loro priorità attuali nella sezione "Aggiornamento giornaliero" per tenere sotto controllo le attività cardine completate e quelle imminenti.

Infine, utilizza le funzionalità/funzione integrate di strumento di monitoraggio del tempo e calendario del report per impostare le scadenze e monitorare quanto tempo interno viene dedicato a ciascuna attività. Una volta completata un'attività giornaliera, i colleghi possono contrassegnarla come terminata o assegnare ulteriori attività secondarie per le priorità del giorno successivo, il tutto per semplificare l'intero processo e affrontare le attività in sospeso.

5. Modello di rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti di ClickUp

Scarica il modello Aumenta la produttività dei dipendenti con il modello di rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti di ClickUp

Monitorare i progressi e le prestazioni individuali è parte integrante del lavoro di qualsiasi manager. Per assegnare attività, monitorare i risultati e valutare la produttività dei dipendenti, utilizza il modello di reportistica giornaliera sulle attività dei dipendenti di ClickUp.

Un rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti documenta la produttività dei dipendenti durante la giornata lavorativa. Questo modello consente ai tuoi colleghi di documentare quali attività sono state svolte, quanto tempo ha richiesto ciascuna attività, se l'attività è stata completata con esito positivo e se stanno incontrando ostacoli.

Il modello offre uno scenario vantaggioso sia per i manager che per i subordinati, poiché i supervisori ricevono una panoramica a 360 gradi dello stato di ciascun membro del team, mentre i singoli individui possono analizzare la propria produttività e le proprie abitudini lavorative.

Questo modello di rapporto giornaliero sullo stato di avanzamento dei lavori è essenziale per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi. Monitorando le prestazioni individuali e il rispetto delle scadenze, i project manager possono individuare eventuali problemi prima che l'intero progetto venga compromesso. Inoltre, identificando le lacune individuali in termini di produttività, aumenti le possibilità di mantenere praticamente qualsiasi progetto in linea con i tempi previsti.

Vuoi automatizzare la reportistica quotidiana o gli standup per i tuoi dipendenti? Chiedi a ClickUp Brain, l'IA nativa di ClickUp, di farlo per te! È dotato di AI StandUp integrati che riepilogano/riassumono l'attività delle attività nel tuo spazio di lavoro.

6. Modello di reportistica giornaliera sulla produzione ClickUp

Scarica il modello Assicurati che la tua produzione cinematografica proceda senza intoppi con il modello di rapporto giornaliero di produzione di ClickUp

Che tu stia producendo un documentario completo o uno spot pubblicitario, ogni minuto è importante. Il modello di rapporto giornaliero di produzione di ClickUp mantiene tutto il tuo team impegnato in attività 24 ore su 24 durante tutta la produzione (pausa pranzo inclusa).

Inizia registrando i dettagli della produzione, inclusi il regista, il direttore della fotografia, i produttori e il cameraman. Quindi pianifica ogni giornata di produzione minuto per minuto, dalla chiamata della troupe, alla chiamata delle riprese e ogni momento intermedio.

Sfrutta le sezioni dedicate alle scene, alla sceneggiatura, al cast e alle comparse per far sapere a tutti quando devono essere sul set, quante riprese devono essere completate, quali scene saranno girate e persino quali condizioni meteorologiche sono previste. Infine, questo modello include una scheda per ogni persona (sì, ogni persona) della tua troupe.

Con questo pratico modello di produzione, otterrai i crediti in pochissimo tempo.

7. Modello di rapporto giornaliero sulle vendite ClickUp

Ogni azienda, dal B2B al B2C, ha bisogno di una pipeline di vendita coerente per avere un esito positivo. Per far crescere la tua azienda, il commerciale deve essere una priorità 365 giorni all'anno, non solo alla fine di un trimestre o dell'anno fiscale.

Con il modello di rapporto giornaliero sulle vendite di ClickUp, puoi monitorare la tua pipeline su base giornaliera, settimanale o mensile. Nella sezione "Panoramica delle vendite", crea un grafico delle vendite totali per prodotto. Sotto, approfondisci le vendite recenti annotando le unità vendute e il prezzo unitario di ogni prodotto nel tuo catalogo.

Infine, aiuta i commerciali a vendere in modo più intelligente nella sezione "Prestazioni del prodotto". Per ogni prodotto, fornisci un'immagine, il numero SKU e il nome dell'elemento, quindi scrivi diversi punti chiave che spiegano perché i clienti apprezzano quel particolare prodotto. Concentrati sul tuo traguardo, sulle domande più frequenti dei clienti e sulle opportunità di upsell per aiutare il tuo team a sfruttare al meglio ogni occasione.

8. Modello di pianificazione oraria ClickUp

Scarica il modello Piano ogni ora della tua giornata con questo pratico modello ClickUp

Vuoi conoscere la chiave per il monitoraggio dei progetti? Suddividi ogni attività cardine in attività di piccole dimensioni, assicurandoti che i membri del tuo team mantengano la produttività ogni settimana, ogni giorno e persino ogni ora.

Con il modello di pianificazione oraria di ClickUp, puoi creare una timeline strutturata ma flessibile per definire chiaramente obiettivi e priorità. Con la vista calendario, puoi tenere conto di ogni ora della tua giornata, lasciando tempo per riunioni, modifiche, brainstorming e completare le attività. Puoi assegnare un codice colore a ciascuna attività, ottenendo una panoramica dettagliata di come trascorri la tua giornata (e la tua settimana).

Questo rapporto settimanale aiuta a monitorare lo stato del team, riduce le spese generali e consente ai colleghi di modificare facilmente i propri programmi o le priorità. Consente ai membri del team di monitorare le proprie ore di lavoro, aiutando al contempo i supervisori ad assegnare attività quotidiane specifiche per garantire che ogni individuo abbia una quantità adeguata di risorse.

9. Modello di scheda di rapporto giornaliero Word di Template.net

via Modello. net

Sei un insegnante che deve tenere sotto controllo le attività degli studenti? Utilizza il modello di pagella giornaliera di Word creato da Template.net per aggiornare i principali e i tutori sulla produttività degli studenti durante la settimana scolastica.

Questo modello gratuito di rapporto giornaliero consente agli insegnanti di inserire facilmente il nome e il voto attuale di ogni studente nella parte superiore del modulo. È sufficiente selezionare una casella di controllo per un numero di criteri, ad esempio se lo studente ha prestato attenzione in classe, ha seguito le istruzioni e ha completato il lavoro in tempo per ogni giorno della settimana. Nella parte inferiore è presente uno spazio bianco in cui gli insegnanti possono aggiungere commenti scritti sul rendimento complessivo dello studente.

Questo modulo di report è disponibile per scaricare in un numero di formati di file, tra cui Documenti Google, Microsoft Word, PDF e Apple Pages.

10. Modello di rapporto giornaliero di lavoro Excel di Status. net

via Stato. net

Hai un numero di dipendenti e collaboratori che devi tenere sotto controllo? Che tu stia supervisionando un progetto di costruzione, un ristorante o un'agenzia di marketing, devi capire come ogni membro del team impiega il proprio tempo. Fortunatamente, il modello di rapporto giornaliero di lavoro Excel di Status.net può aiutarti.

Con questo formato di rapporto, ogni membro del team può documentare quante ore ha lavorato, quali attività ha svolto (e il tempo dedicato a ciascuna di esse) e come viene retribuito (ad esempio, a ore o con uno stipendio fisso). Sono presenti anche colonne per registrare eventuali straordinari autorizzati, assenze per malattia o ferie annuali. Se alcune ore di lavoro non vengono riportate, c'è uno spazio aggiuntivo in cui i membri del team possono spiegare come hanno utilizzato quel tempo.

Questo esempio di rapporto è disponibile per scaricare gratis tramite Excel. Nella parte inferiore di ogni modulo vengono calcolate le ore totali lavorate dal dipendente ogni mese (comprese le ferie annuali, i congedi per malattia o i congedi non retribuiti). Una volta consegnato il modulo, c'è uno spazio in cui ogni dipendente e supervisore può apporre la propria firma per l'approvazione.

11. Modello di rapporto giornaliero semplice in Word

via Modello. net

Desideri un modo semplicissimo per ottimizzare la produttività del tuo team? Questo modello di rapporto giornaliero in Microsoft Word è incredibilmente facile da usare e fornisce una panoramica di alto livello su come il tuo team impiega il proprio tempo.

Per compilare il modulo, basta che ogni membro del team inserisca il proprio nome, la data, la posizione dove è stato svolto il lavoro e il numero di lavoro (se applicabile). Quindi, nella sezione "Dettagli del lavoro", ogni collega può scrivere una descrizione del lavoro completato, nonché l'ora di inizio e di fine di ogni attività.

Sebbene sia già predefinito, puoi facilmente personalizzare i colori, i titoli e il testo dei paragrafi per rendere il tuo modulo più in linea con il tuo marchio.

Aumenta la produttività con i modelli di report giornalieri sulle attività

Per affrontare le attività cardine, devi effettuare il monitoraggio dei progressi individuali per mese, settimana e giorno. Fortunatamente, i modelli di report giornalieri di ClickUp possono aiutare ogni dipendente, e interi reparti, a rimanere concentrati sui propri compiti.

Gli 11 report sopra indicati possono aiutarti ad aumentare la produttività del team, incrementare le vendite, ridurre le spese generali e identificare quotidianamente le lacune nel tuo piano di progetto. Inoltre, grazie agli strumenti facilmente personalizzabili di ClickUp, puoi sostituire campi, visualizzazioni e testo per garantire che ogni report soddisfi le tue esigenze specifiche.

Per accedere ai modelli di report giornalieri, a migliaia di integrazioni e a un numero illimitato di attività, iscriviti oggi stesso a ClickUp.