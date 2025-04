8 migliori software per la gestione del ciclo di vita del prodotto nel 2025

Tutte le cose belle prima o poi finiscono e, come ogni product manager sa, la prossima cosa migliore è sempre dietro l'angolo. Che lavoriate nello sviluppo di software o nella produttività, è probabile che vi stiate destreggiando tra più prodotti contemporaneamente, tutti in fasi diverse del loro ciclo di vita.

Dopo un po' di tempo si crea un po' di confusione, non è vero?

Dopotutto, un prodotto nuovo e scintillante ha esigenze diverse rispetto a un prodotto legacy meno entusiasmante che si prevede di abbandonare l'anno prossimo.

Il software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) aiuta a gestire un prodotto dall'ideazione e dalla progettazione fino al lancio e alla dismissione. Progettisti e ingegneri utilizzano Soluzioni PLM ma sono strumenti comuni anche nei processi di sviluppo dei prodotti software.

Il software di gestione del ciclo di vita del prodotto offre a tutti, compresi gli stakeholder non tecnici, una maggiore visibilità su ciò che accade con tutti i vostri prodotti, senza il gergo tecnico. Se usato con saggezza, il software PLM accelera i tempi di commercializzazione, aumenta la qualità dei prodotti e (cosa che aggiungiamo ai preferiti) fa schizzare alle stelle la redditività. 🙌

In questa guida vi daremo alcuni consigli su come trovare uno strumento per la gestione del ciclo di vita della qualità e condivideremo i nostri otto migliori software PLM preferiti dai product manager più impegnati .

Cosa cercare in un software di gestione del ciclo di vita del prodotto?

Gli otto strumenti per la gestione del ciclo di vita del prodotto presentati in questa guida vi porteranno lontano. Ci siamo concentrati sui software di gestione del ciclo di vita del prodotto che offrono funzionalità/funzione chiave quali:

Gestione del backlog: In qualità di titolare di un prodotto, il vostro lavoro consiste nel vagliare le richieste di funzionalità/funzione arretrate per migliorare l'esperienza del cliente. Ma se avete decine (o addirittura centinaia) di prodotti, il backlog cresce molto velocemente. Optate per un sistema PLM chesnellisce il vostro backlog Strumenti no-code: Non tutti sanno usare il codice. Per le applicazioni software più tecniche potrebbe essere necessario un po' di codice, ma cercate opzioni che siano dotate distrumenti senza codice. Questo rende la piattaforma accessibile ai non addetti ai lavori e facilita la vita dei tecnici

In qualità di titolare di un prodotto, il vostro lavoro consiste nel vagliare le richieste di funzionalità/funzione arretrate per migliorare l'esperienza del cliente. Ma se avete decine (o addirittura centinaia) di prodotti, il backlog cresce molto velocemente. Optate per un sistema PLM chesnellisce il vostro backlog **Le visualizzazioni rendono il ciclo di vita del prodotto più digeribile, soprattutto se si gestiscono molti prodotti contemporaneamente. Scegliete una soluzione di gestione del ciclo di vita del prodotto che visualizzi i flussi di lavoro, gli strumenti, gli sprint, le automazioni e molto altro ancora in un unico luogo

Visualizzate le vostre attività e le altre attività di dipendenza con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp

Strumenti e integrazioni utili: Chi dice che è necessario disporre di strumenti separati per gestire l'intero ciclo di vita del prodotto? Prendete una piattaforma che fa tutto. Forse include unScrittore di descrizioni di prodotti IA o integrazioni di software di marketing per fondere la creazione di prodotti conpromozione del prodotto. Non accontentatevi: ci sono molte opzioni utili tra cui scegliere

Gli 8 migliori software di gestione del ciclo di vita del prodotto da utilizzare nel 2024

Avete bisogno di trovare il miglior strumento PLM? Non passate ore a cercare su Internet un fornitore affidabile: abbiamo fatto noi la ricerca per voi.

Date un'occhiata a questo elenco per scegliere il miglior software di gestione del ciclo di vita del prodotto per la vostra azienda 🤩

1. ClickUp

Gli elenchi di ClickUp aiutano a organizzare i rilasci della gestione dei prodotti

Non per vantarsi, ma ClickUp per la gestione dei prodotti è il coltellino svizzero dei PLM. Se riuscite a immaginarlo, abbiamo uno strumento, un modello o una funzionalità per esso.

Come soluzione per la gestione del ciclo di vita del prodotto, ClickUp allinea la mappatura dei prodotti, la collaborazione e le visualizzazioni di sprint agili per fare un lavoro migliore in meno tempo.

ClickUp è diverso da qualsiasi altro PLM sul mercato perché integra documenti, roadmap, obiettivi, obiettivi, lavagne online e altro ancora nel flusso di lavoro DevOps. Invece di chiedere al team di passare da una dozzina di strumenti all'altra per eseguire una singola attività, è possibile tenere tutto in ClickUp per risparmiare tempo e di abbattere i silos.

Con Roadmapping, raccogliete i feedback e gli sprint, visualizzandoli all'interno di un'unica roadmap di prodotto - e anche i bei colori non guastano. Poiché tutti i documenti e le lavagne online si trovano sulla stessa piattaforma, le roadmap, le sessioni di brainstorming e i progetti di prodotto si trovano in un unico luogo per semplificare la collaborazione 📚

Tutti i dashboard e i report di ClickUp sono totalmente personalizzabili, in modo che possiate ottenere il livello più alto o più granulare che desiderate. Aggiungete widget per gli indicatori di performance chiave più importanti per voi, in modo da non dover più cercare informazioni importanti sui prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Collaborare in tempo reale con i membri del team e con gli altri reparti con Obiettivi, Documenti e Lavagne online attraverso potenti strumenti di project management

Spostare automaticamente le attività tra i membri del team: Niente più passaggi manuali nel processo di sviluppo

Modelli di strategia di prodotto per il ciclo di vita del prodotto

Utilizzare ClickUp AI per creare piani di prodotto e documentazione solidi in pochi minuti

Visualizzate rapidamente lo stato dei vostri prodotti e le prestazioni del team con dashboard e reportistiche personalizzabili per i team di sviluppo software o di gestione del test

Limiti di ClickUp:

Alcune funzionalità/funzione di ClickUp sono disponibili solo per gli utenti premium

Alcuni utenti affermano che ClickUp ha così tante funzionalità/funzione che all'inizio può intimidire l'utente

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente

$7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente Aziendale: $12/mese per utente, fatturati annualmente; $19/mese per utente, pagati mensilmente

$12/mese per utente, fatturati annualmente; $19/mese per utente, pagati mensilmente Aziende: Contattare per conoscere i prezzi

Contattare per conoscere i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Jira.jpg Software di gestione del ciclo di vita: Jira /$$$img/

via Atlassian Jira è principalmente uno strumento per lo sviluppo di software progettato per flussi di lavoro agili ma funziona anche con le metodologie a cascata.

Se siete sviluppatori, questa è la soluzione di gestione del ciclo di vita del prodotto che fa per voi. Jira riproduce l'aspetto e l'atmosfera dei team agili e degli scrum di persona, quindi è utile anche per i team di software remoti.

In Jira, si creano personas utente e storie, monitorare i problemi e assegnare attività al team. La piattaforma è estremamente personalizzabile, quindi sentitevi liberi di modificarla secondo le vostre esigenze per adattarla ai flussi di lavoro e al ciclo di vita specifico dello sviluppo del software.

Inoltre, Jira si integra con molte app di terze parti tramite l'Atlassian Marketplace, quindi le integrazioni sono a portata di clic.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira:

Funzionalità/funzione di automazione senza codice, come i trigger, che fanno risparmiare tempo

Raccolta di dati visivi in tempo reale sulla produttività

Gestione di attività agili in un pannello Kanban digitale

Limiti di Jira:

Jira è stato progettato per i team di sviluppo software, quindi se non siete un team di software, probabilmente non ha senso utilizzare questo strumento

Jira è complesso da usare e ha un'alta barriera alla voce per un software di project management

Prezzi di Jira:

Gratuito

Standard: $7,75/utente, fino a 35.000 utenti

$7,75/utente, fino a 35.000 utenti Premium: $15,25/utente

$15,25/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira:

G2: 4,3/5 (oltre 5.400 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.400 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.200+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Jira_

!

3. Oracle Agile PLM

via Oracolo Siete un'azienda Oracle? Se sì, provate il software Agile di Oracle per la gestione del ciclo di vita del prodotto.

Si tratta di un PLM cloud, quindi il team può accedervi praticamente da ovunque. È il software più adatto ai team che si affidano a una moltitudine di informazioni relative ai prodotti, come dati in tempo reale o reportistica sui bug, per standardizzare e strutturare i dati.

Enterprise è più popolare tra le aziende perché organizza una grande quantità di dati complessi senza compromettere le prestazioni. Utilizzate questa piattaforma per centralizzare la gestione dei documenti di prodotto, le analisi delle cause principali e lo sviluppo dei prodotti in tutta l'azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Agile PLM:

Oracle PLM si integra bene con le altre soluzioni Oracle, quindi se state già utilizzando Oracle, questa è una scelta obbligata

Riduzione dei rischi legati all'introduzione di nuovi prodotti grazie alla creazione didocumenti sui requisiti di produttività per tutte le linee di produttività

Per garantire la conformità alle normative in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software, aggiungete i vostri standard a Oracle

Limiti di Oracle Agile PLM:

Oracle ha un sacco di campane e fischietti, quindi è difficile da usare per i principianti

Non esiste una versione gratuita o freemium dei suoi strumenti di project management

Prezzi di Oracle Agile PLM:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Oracle Agile PLM:

G2: 4.0/5 (60+ recensioni)

4.0/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

4. Nuovo Relic

via New Relic New Relic è una soluzione di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) progettata per l'ingegneria del software e i processi produttivi. Questo strumento ALM è specializzato nella semplificazione dei dati di telemetria, ovvero delle informazioni ricavate dai dispositivi abilitati all'Internet of Things (IoT).

New Relic è più adatto alla produzione di componenti per l'industria aerospaziale o automobilistica, ma i team che si occupano di sviluppo software sono soddisfatti delle sue solide funzionalità. Può gestire lo sviluppo dell'applicazione, bloccare gli errori e ottimizzare l'esperienza dell'utente.

Ci piacciono anche le funzionalità/funzione di sicurezza integrate per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, perfette per le aziende mission-critical che non possono subire violazioni informatiche. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di New Relic:

New Relic offre un livello gratuito con funzionalità/funzione generose, in modo da poterlo provare prima dell'acquisto

La gestione delle release e il controllo delle versioni forniscono un contesto più ampio su ogni prodotto

New Relic ha oltre 600 integrazioni

New Relic Grok è un assistente di osservabilità IA che semplifica i dati di telemetria con l'elaborazione del linguaggio naturale, come ChatGPT

Limiti di New Relic:

New Relic è adatto solo a team altamente tecnici e a campi con un processo di sviluppo rigoroso

Alcuni utenti affermano che la piattaforma è lenta e ha problemi di accesso

Altri dicono che i costi di licenza sono troppo alti

Prezzi di New Relic:

Standard: Free per un utente della piattaforma completa; $99/mese per utente aggiuntivo, fino a cinque utenti

Free per un utente della piattaforma completa; $99/mese per utente aggiuntivo, fino a cinque utenti Pro: $349/mese per utente della piattaforma completa, fatturati annualmente

$349/mese per utente della piattaforma completa, fatturati annualmente Enterprise: 549 dollari al mese per utente della piattaforma completa, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di New Relic:

G2: 4,3/5 (400+ recensioni)

4,3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

5. Scheda prodotto

via Scheda prodotto Productboard è un tipo di software di gestione del ciclo di vita del prodotto unico nel suo genere, perché dà voce al cliente in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. La maggior parte delle aziende utilizza un software separato per la gestione del ciclo di vita del prodotto piattaforma di feedback del cliente da fare, ma Productboard coniuga il feedback con attività e priorità.

Productboard allinea i team, anche di reparti diversi, con un'unica roadmap e pratiche di lavoro standardizzate.

Con Productboard, i prodotti vengono co-creati insieme ai clienti. Se un cliente richiede una determinata funzionalità, il software valuta l'importanza della richiesta di funzionalità insieme al livello di importanza del cliente (come il suo fatturato ricorrente annuo, le sue dimensioni, ecc.) per aiutarvi a stabilire la priorità delle nuove funzionalità/funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Productboard:

Productboard offre una versione di prova gratuita

Productboard utilizza una classificazione basata sui dati per dare automaticamente la priorità agli elementi importanti: Niente più congetture

L'IA di Productboard analizza rapidamente i feedback per ottimizzare il feedback sui prodotti e facilitare i lavori richiesti per la gestione dei test

Limiti di Productboard:

Productboard non include la gestione delle attività. Mancano anche le integrazioni di terze parti per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni

Alcuni utenti affermano che la piattaforma manca di personalizzazione e flessibilità

Prezzi di Productboard:

Essenziale: $20/mese per utente, fatturati annualmente

$20/mese per utente, fatturati annualmente Pro: $80/mese per utente, con fatturazione annuale

$80/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Productboard:

G2: 4.3/5 (220+ recensioni)

4.3/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative ai pannelli di prodotto_

!

6. PTC Windchill

via PTC Windchill PLM di PTC è utile per un intervallo di casi d'uso, ma brilla davvero nello spazio dei prodotti fisici. Questo software è per team interfunzionali che lavorano da remoto o in diversi centri di produzione nel mondo.

Windchill può essere tecnico o semplice quanto si vuole. I pacchetti per non esperti semplificano i contenuti del PLM per rendere la tecnologia più accessibile a tutti i team del processo di sviluppo.

Windchill può essere on-premise o basato su cloud. Si integra anche con la gestione delle risorse aziendali (ERP) per raccogliere tutti i dati relativi ai prodotti in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di PTC Windchill:

Windchill offre componenti aggiuntivi per rendere la piattaforma più adatta al vostro ruolo, al vostro settore o alle vostre attività

Visualizzazione dei dati di prodotto in 2D, 3D e persino in realtà aumentata

Gestione dei dati di prodotto e visualizzazione dinamica in tempo reale

Limiti di PTC Windchill:

Ha una curva di apprendimento ripida per alcuni progetti software

Windchill potrebbe essere troppo costoso per un team di sviluppo aziendale di piccole dimensioni

Prezzi di PTC Windchill:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di PTC Windchill:

G2: 4.0/5 (80+ recensioni)

4.0/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

7. Catena di distribuzione

via Autodesk Upchain è un prodotto Autodesk che connette persone, dati e processi aziendali in un'unica piattaforma. Si presenta come un'unica fonte di verità per tutti i dati di prodotto, il che non è poco. 🌻

Ci piace il costruttore di processi e flussi di lavoro modulari drag-and-drop di Upchain. Non c'è bisogno di codice: basta visualizzare il ciclo di vita del prodotto con pochi clic e il gioco è fatto.

Upchain è disponibile in diverse versioni e offre soluzioni per team aziendali, ingegneri progettisti e anche per team non ingegneristici che hanno bisogno di qualcosa di meno tecnico.

Le migliori funzionalità/funzione di Upchain:

Upchain consente integrazioni di progettazione assistita da computer (CAD), connettività con interfacce di programmazione delle applicazioni e integrazioni con piani Enterprise (ERP) e dati di gestione delle relazioni con i clienti

Upchain è dotato di una versione mobile per l'accesso in mobilità

Consente a tutti i membri dell'organizzazione di accedere ai file CAD, anche se non dispongono di una licenza CAD

Limiti di Upchain:

Offre solo un'app basata sul web

Upchain ha alcuni limiti nell'elaborazione dei filedocumenti tecnici di produttività Prezzi di Upchain:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Upchain:

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

8. Siemens Teamcenter

via Siemens Siemens Teamcenter copre ogni fase della gestione del ciclo di vita, dai requisiti alla progettazione, dalla visualizzazione alla connessione.

Si tratta di un PLM potente, dotato di funzioni interessanti come i gemelli digitali. Non tutte le aziende ne avranno bisogno, ma è ottimo se volete simulare prototipi fisici a basso costo in un ambiente digitale. Se usati con saggezza, i gemelli digitali accelerano notevolmente la fase di progettazione.

Teamcenter è disponibile in sede, sul cloud o anche come soluzione software as a service (SaaS). Si presenta come una soluzione sia per le piccole aziende che per le imprese, anche se probabilmente è più adatta alle grandi aziende per via della sua integrazione con altre tecnologie Siemens.

Le migliori funzionalità/funzione di Siemens Teamcenter:

Siemens offre componenti aggiuntivi per lo sviluppo di software 3D, CAD e software di previsione delle prestazioni

Gestire i costi dei prodotti dall'interno del PLM

Analisi PLM in tempo reale per mantenere il team in linea con i propri traguardi

Limiti di Siemens Teamcenter:

Alcuni utenti segnalano problemi di distribuzione e usabilità

Teamcenter non offre un'opzione gratuita o freemium

Prezzi di Siemens Teamcenter:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Siemens Teamcenter:

G2: 4.3/5 (280+ recensioni)

4.3/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (80+ recensioni)

Abbandona i fogli di calcolo: Usate ClickUp per il PLM

I vostri clienti chiedono prodotti più veloci e innovativi. Poiché i processi di gestione diventano ogni giorno più complessi, è giunto il momento di regalare al vostro team una solida soluzione software per la gestione del ciclo di vita del prodotto.

L'opzione più efficiente e che fa risparmiare tempo in questo elenco è ClickUp. Migliaia di aziende si affidano a ClickUp per scrivere descrizioni dei prodotti con l'IA, condividere la documentazione sui prodotti e visualizzare i flussi di lavoro agili nella stessa dashboard.

Ma sappiamo che vedere per credere. Registratevi ora per un account ClickUp per dare impulso al tuo team: è Free Forever, senza carta di credito. ✨