I 10 principali strumenti software PLM per la gestione del ciclo di vita del prodotto nel 2024

Ogni prodotto inizia con un'idea, passa attraverso cicli iterativi di progettazione, sviluppo, feedback e aggiornamenti, e alla fine viene sostituito da qualcosa di migliore.

I responsabili della produttività e gli sviluppatori di software conoscono questo ciclo di vita del prodotto ✨

Man mano che i prodotti diventano sempre più complessi e intricati, i dati e la documentazione che generano crescono in proporzione. Il software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) è una soluzione che gestisce un prodotto dalla culla alla tomba, presentando (e conservando) informazioni chiave e approfondimenti critici in tempo reale.

In questo articolo esploreremo 10 dei principali software PLM Software PLM soluzioni per il vostro team.

Che cos'è il software PLM?

PLM o produttività software di gestione del ciclo di vita sono strumenti basati su cloud che aiutano a lo sviluppo della produttività i team documentano e gestiscono le informazioni di un prodotto software in ogni fase del suo sviluppo.

Il software PLM gestisce la documentazione e i processi di sviluppo del ciclo di vita di un prodotto, in modo che progettisti, ingegneri, collaboratori non tecnici e altri importanti stakeholder siano sempre sulla stessa pagina.

Con un sistema PLM teams di prodotto possono creare un flusso di lavoro standardizzato e migliorare la collaborazione consolidando e gestendo i dati critici per il ciclo di vita del prodotto. 💻

Con il software PLM giusto, i team di prodotto possono collaborare in modo sicuro e asincrono, il che è particolarmente utile per i team che operano in aree geografiche diverse. Inoltre, con il suo governance dei dati e di tracciabilità, i team di prodotto possono ridurre i costi a lungo termine e fornire prodotti di alta qualità.

I PLM acquisiscono i dati di progettazione, i registri delle modifiche, i documenti, i record di collaborazione e le informazioni di garanzia della qualità, in modo che i team di prodotto possano semplificare i flussi di lavoro, ridurre al minimo gli errori e collaborare in modo efficiente.

Se state costruendo un software, dovete procurarvi un software PLM già nella fase di piano. Questo aiuterà il team a ridurre i rischi, a registrare lo stato di avanzamento dell'SDLC e ad apportare modifiche quando necessario.

Che cosa si deve cercare in un software PLM?

Sono disponibili molti strumenti PLM a vari livelli di prezzo: da fare per scegliere il migliore?

Prima di scegliere, dovete considerare le vostre esigenze attuali e quelle che potrebbero sorgere in futuro. Cercate di ottenere una soluzione flessibile che abbia gli strumenti per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team

Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie un software per la gestione del ciclo di vita del prodotto:

Opzioni di integrazione: Scelta di una piattaforma all-in-one che integra strumenti di prototipazione e CAD è migliore per massimizzare il vostro flusso di lavoro per lo sviluppo del prodotto . Integrazione con software di marketing, ERP e strumenti per il project management sono altre grandi funzionalità/funzione

Scelta di una piattaforma all-in-one che integra strumenti di prototipazione e CAD è migliore per massimizzare il vostro flusso di lavoro per lo sviluppo del prodotto . Integrazione con software di marketing, ERP e strumenti per il project management sono altre grandi funzionalità/funzione **Il software PLM deve aiutare i diversi team a lavorare insieme e a visualizzare informazioni aggiornate. Cercate quindi funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale, i commenti e l'assegnazione delle attività

**Interfaccia di facile utilizzo: il PLM sarà utilizzato da tutti gli utentiteam di sviluppo del prodotto e da altri stakeholder. Assicuratevi quindi che l'interfaccia sia intuitiva e facile da usare

Flessibile ma scalabile : Il software deve adattarsi all'evoluzione delle esigenze del vostro portfolio prodotti. Funzionalità personalizzate, integrazioni e automazioni saranno di grande aiuto

: Il software deve adattarsi all'evoluzione delle esigenze del vostro portfolio prodotti. Funzionalità personalizzate, integrazioni e automazioni saranno di grande aiuto Forte capacità di gestione dei dati : Questo aspetto è fondamentale per uno strumento PLM. Il software scelto deve avere un repository centralizzato per tutte le informazioni relative ai prodotti. Inoltre, deve offrire il controllo delle versioni, il monitoraggio delle revisioni, i registri dei bug, ecc.

: Questo aspetto è fondamentale per uno strumento PLM. Il software scelto deve avere un repository centralizzato per tutte le informazioni relative ai prodotti. Inoltre, deve offrire il controllo delle versioni, il monitoraggio delle revisioni, i registri dei bug, ecc. Automazioni e notifiche: Cercate funzionalità/funzione che snelliscano le attività e i flussi di lavoro ripetitivi, tengano aggiornati i team e garantiscano un rapido processo decisionale.

Cercate funzionalità/funzione che snelliscano le attività e i flussi di lavoro ripetitivi, tengano aggiornati i team e garantiscano un rapido processo decisionale. Analisi e reportistica: Le funzionalità di analisi e reportistica del PLM vi consentiranno di valutare lo stato di avanzamento, eliminare i colli di bottiglia e prendere decisioni basate sui dati

Le funzionalità di analisi e reportistica del PLM vi consentiranno di valutare lo stato di avanzamento, eliminare i colli di bottiglia e prendere decisioni basate sui dati Aggiornamenti e supporto: Probabilmente utilizzerete il PLM scelto per tutto il tempo in cui esisterà il vostro prodotto. Quindi, aggiornamenti regolari del software e un team del supporto reattivo devono essere nella vostra lista dei desideri

I 10 migliori software PLM da utilizzare nel 2024

Non è necessario passare in rassegna centinaia di strumenti PLM per trovare quello che funziona meglio per voi. Scegliete uno tra i 10 che abbiamo elencato. 😃

1. ClickUp

impostazione dei flussi di lavoro PLM sulla piattaforma ClickUp

ClickUp mette a disposizione dei team di prodotto una potente strumenti di gestione del prodotto. Con esso è possibile creare roadmap di prodotto, automatizzare i flussi di lavoro, collaborare con team remoti in tempo reale, comunicare feedback e ricevere aggiornamenti tramite notifiche automatiche. È anche possibile condividere gli aggiornamenti con la leadership e pubblicare note di rilascio.

Inoltre, è possibile monitorare lo stato di avanzamento del lavoro con Attività di ClickUp , costruire la documentazione del processo con Documenti ClickUp e condividerli con più utenti e gestire in modo efficiente l'intero ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, è possibile fare brainstorming di idee sui prodotti con il proprio team utilizzando Lavagne online in ClickUp costruite e monitorate gli obiettivi del team con ClickUp Obiettivi e analizzare tutti i dati utilizzando Le dashboard interattive di ClickUp .

Invece di destreggiarvi tra un milione di app, potete disporre di un'unica piattaforma in grado di occuparsi di gran parte delle attività del ciclo di vita del prodotto. 🕺

le roadmap di prodotto di ClickUp migliorano il lavoro di squadra

È inoltre possibile personalizzare ClickUp in base alle proprie esigenze di gestione dei prodotti con ClickApps che alla fine vi aiuterà a raggiungere il vostro kPI di gestione del prodotto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Risparmia tempo utilizzandoI modelli gratuiti di ClickUp per la gestione dei prodotti per lo sviluppo di roadmap di prodotto

Collaborare in tempo reale con i colleghi utilizzando documenti, lavagne online e altri potenti strumenti di project management

Stabilire unaprocesso standardizzato per l'esecuzione degli sprint di sviluppo e collaudo del prodotto

Mantenere il controllo delle consegne conpromemoria e personalizzabilinotifiche impostazioni

Da fare più velocemente con strumenti avanzati basati su genAI comeClickUp AI Limiti del ClickUp

Alcuni utenti hanno dichiarato che ClickUp ha una curva di apprendimento molto ripida

I nuovi utenti possono incontrare difficoltà nella navigazione dell'interfaccia utente

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazione e recensione dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Arena PLM & QMS

via Arena Arena è uno strumento PLM basato su cloud utile per diverse funzioni, ad esempio lo sviluppo del prodotto, il controllo dei record di prodotto, la gestione della qualità, la formazione e la conformità alle normative.

Arena riunisce le informazioni sui prodotti, le persone e i processi in un'unica piattaforma cloud-native, accelerando così lo sviluppo dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Arena

Sicurezza dei dati con un software PLM basato su cloud e facile da implementare

Proteggere le risorse e gli IP con un accesso basato sui ruoli

Risparmiate nel tempo grazie a un costo totale di titolarità inferiore

Limiti di Arena

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nella navigazione e nella modifica dei progetti

Alcuni clienti hanno trovato il supporto inadeguato

Prezzi di Arena

Contatto per i prezzi

Arena valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (70+ recensioni)

3. Propulsione

via Propulsione Propel offre un sistema di PLM aziendale, QMS (Quality Management System), PIM (Product Information Management) e gestione dei fornitori basato su cloud su un'unica piattaforma.

Propel mette in connessione i team di prodotto con le loro controparti aziendali o commerciali nelle organizzazioni globali.

Grazie a questo approccio collaborativo, tutti i team interessati contribuiscono alla forma del prodotto, creando così un'esperienza eccellente per i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Propel

Facile collaborazione con la gestione della distinta base, la gestione dei fornitori e l'analisi in tempo reale

Integrazione di software Microsoft e CAD per un sistema di gestione efficiente

Limiti di Propel

La maggior parte degli strumenti richiede una formazione intensiva

Difficile da configurare inizialmente

Prezzi di Propel

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti su Propel

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Odoo

via Odoo Odoo è uno strumento open-source per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) con numerosi software di gestione aziendale soluzioni.

Odoo PLM vi aiuta a testare e iterare sistematicamente il prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

Tiene traccia delle modifiche ai vari livelli di sviluppo del prodotto con discussioni centralizzate in tempo reale sui documenti. In questo modo si riducono le probabilità che tali modifiche si ripercuotano sul processo di produzione del prodotto o sulla sua distinta base.

Un'altra funzionalità/funzione interessante è rappresentata dagli ordini di modifica ingegneristica, che fungono da deposito centrale di informazioni per tutti coloro che sono associati al prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Allineare tutti i reparti sullo stesso documento e monitorare le modifiche in modo efficiente su più versioni

Prevenzione degli errori nella produzione in corso con gli ordini di modifica ingegneristica (ECO)

Limiti di Odoo

Alcuni utenti trovano il processo di configurazione di Odoo un po' complesso

Odoo ha una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Odoo

Free Forever

Piano standard: $9,14 al mese per utente

$9,14 al mese per utente Piano personalizzato: $13,71 al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei clienti di Odoo

G2: 4.1/5 (200+ recensioni)

4.1/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (780+ recensioni)

5. Siemens Teamcenter

via Siemens Teamcenter Il software PLM cloud-based Siemens Teamcenter fornisce una piattaforma sicura per pianificare, sviluppare e consegnare un prodotto.

I membri dei team di tutto il mondo possono partecipare all'intero processo di progettazione, sviluppo e produttività del prodotto e monitorare il ciclo di vita del prodotto attraverso la sua interfaccia utente

Questo robusto sistema PLM è dotato di funzioni eccellenti come i gemelli digitali, che se utilizzati correttamente possono migliorare significativamente la funzionalità e la progettazione del prodotto.

Le migliori funzionalità/funzione di Siemens Teamcenter

Utilizzo dei gemelli digitali per la connessione e l'ottimizzazione dei processi di progettazione e visualizzazione per una rapida risoluzione dei problemi

Esecuzione della documentazione di progetto con l'integrazione CAD

Limiti di Siemens Teamcenter

Gli aggiornamenti sono spesso costosi

Alcuni utenti hanno riportato problemi di usabilità

Prezzi di Siemens Teamcenter

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti Siemens

G2: 4.3/5 (oltre 300 recensioni)

4.3/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.3/5 (80+ recensioni)

6. Jira Allinea

via Allineamento di Jira Jira è un sistema agile e potente di software per il project management che aiuta a visualizzare, gestire e affrontare i problemi di sviluppo del prodotto in modo proattivo.

Dispone di varie funzionalità/funzione che aiutano a pianificare, a monitorare i dettagli del prodotto e a gestirne l'efficienza.

Poiché una comunicazione efficace è fondamentale per l'esito positivo del lancio di un prodotto, Jira assicura che tutti i canali di comunicazione siano stabiliti correttamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Integrazione di una serie di utili app di terze parti tramite Jira

Avvio rapido di un progetto o di unasviluppo di un progetto con modelli pronti per l'uso

Eseguire contemporaneamente le metodologie Scrum e Kanban durante il ciclo di vita del prodotto

Limiti di Jira

L'estensione delle funzionalità/funzione di Jira e i suoi personali possono essere una sfida da impostare

Essendo costruito appositamente per i team di sviluppo software, potrebbe non essere altrettanto efficace per altri settori

Prezzi di Jira

**Gratis

Standard: 8,15 dollari/utente al mese

8,15 dollari/utente al mese Premium: $16/utente al mese

$16/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti di Jira

G2: 4,3/5(5.600+ recensioni)

4,3/5(5.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

7. Scheda prodotto

via Scheda prodotto Productboard è un'applicazione di software per la gestione dei prodotti che aiuta la vostra organizzazione a realizzare prodotti competenti, favorendo una migliore collaborazione e risolvendo gli ostacoli.

Il feedback dei clienti è integrato in Productboard, in modo che possiate co-creare prodotti insieme ai vostri clienti. In questo modo, svilupperete insieme prodotti innovativi e in linea con la visione vostra e dei vostri clienti.

Productboard aiuta il team di produzione a soddisfare le esigenze dei clienti. Potete anche usare questo software per migliorare e dare priorità ai flussi di lavoro per lo sviluppo di funzionalità/funzione.

La migliore funzionalità/funzione di Productboard

Accesso al feedback dei clienti e creazione di prodotti che soddisfano le esigenze degli utenti

Priorità alle funzionalità/funzione in base alla loro urgenza con l'aiuto di un dashboard intuitivo

Limiti di Productboard

Da fare a meno di un'app mobile per gli utenti beta e per gli utenti finali

Difficile da integrare con altri sistemi

Prezzi di Productboard

Essenziale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Pro: $80/mese per utente

$80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti su Productboard

G2: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

4.3/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (140+ recensioni)

8. OpenBOM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/OpenBOM-Dashboard-Image-1400x810.png OpenBOM /%img/

via OpenBOM OpenBOM è una piattaforma collaborativa SaaS che mette in connessione le produttività e le loro reti di filiera e gestisce i dati dei prodotti.

OpenBOM offre un modo flessibile e scalabile per organizzare i dati dei prodotti. La si può utilizzare per gestire CAD, parti, documenti, distinte base, fornitori, inventari e acquisti.

Le migliori funzionalità/funzione di Open BOM

Aggiorna i progetti da qualsiasi sistema CAD

Utilizzabile gratis per progetti personali e non commerciali

Limiti di OpenBOM

Gli utenti si sono spesso lamentati dei lag

Essendo una soluzione SaaS basata su cloud, non è disponibile offline

Prezzi di OpenBOM

Piano Free

Team: $78/utente al mese

$78/utente al mese Azienda: $108/utente al mese

$108/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti di OpenBOM

G2: 4.3/5 (450+ recensioni)

4.3/5 (450+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Aras Innovatore

via Aras Aras Innovator è un software basato sul web per gestire i processi di sviluppo dei prodotti, i processi di produzione multi-sito e le operazioni della catena di fornitura.

Fornisce diverse soluzioni di ingegneria come PLM, PDM, distinta base, gestione della configurazione, gestione delle modifiche, AVL/AML, ecc.

Aras dispone anche di strumenti di gestione delle modifiche per notificare ai clienti gli adeguamenti apportati, garantendo così la coerenza dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Le organizzazioni possono scaricare, modificare e utilizzare gratuitamente la soluzione distribuita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aras

Creare facilmente distinte base multilivello con Aras Innovator

Integrazione degli ambienti ALM esistenti con semplici passaggi

Limiti di Aras

Gli utenti trovano le etichette e i termini confusi

La procedura di personalizzazione non è ancora semplificata

Prezzi di Aras

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti di Aras

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. SAP PLM

via SAP Il software SAP PLM può essere un ottimo compagno per un processo di gestione del ciclo di vita del prodotto sostenibile e resistente ai rischi.

Dalla fase di brainstorming al lancio del prodotto, la soluzione SAP PLM fornisce una piattaforma per analizzare i processi aziendali e il feedback dei clienti, valutare le idee e quindi sviluppare in modo collaborativo il prodotto e fornire il servizio.

SAP PLM supporta tutti i sistemi e i processi relativi al prodotto, dall'inizio del ciclo di vita con l'ideazione del prodotto fino alla produzione e all'assistenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP PLM

Integrazione di altri prodotti SAP per completare la gamma di prodotti per lo sviluppo dei prodotti

Valutazione dei costi del progetto con lo stimatore di costi incorporato prima dell'implementazione

Limiti di SAP PLM

Potrebbe rivelarsi complesso per i team di sviluppo di progetti di piccole dimensioni

Spesso richiede la presenza di un esperto SAP per funzionare al massimo delle sue potenzialità

Ha ricevuto una valutazione relativamente bassa sulle più diffuse piattaforme di valutazione

Prezzi di SAP PLM

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti di SAP PLM

G2: 3.7/5 (60+ recensioni)

3.7/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Scegliere il PLM migliore per il ciclo di vita del prodotto

Gli strumenti PLM non servono solo a registrare i dati relativi ai prodotti e a ricavarne informazioni. Le sfide possono presentarsi in qualsiasi momento del ciclo di vita di un prodotto ed è necessario armarsi degli strumenti giusti per risolvere i problemi.

La soluzione PLM che scegliete, quindi, può fare la differenza nel vostro processo di sviluppo del prodotto.

Le 10 migliori piattaforme PLM possono aiutarvi a costruire e commercializzare prodotti di qualità superiore e supportarvi durante il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione iniziale al lancio.

Sia che stiate costruendo uno o più prodotti, nel settore della produttività o in altri settori, la selezione del software PLM più adatto alle vostre esigenze specifiche e alle vostre esigenze è fondamentale crescita futura è fondamentale. Può essere la base della vostra trasformazione digitale e rendere il ciclo di vita del prodotto il più efficiente possibile.

ClickUp è uno di questi strumenti PLM che offre il meglio dei due mondi: uno stack PLM efficiente e una piattaforma che supporta una stretta collaborazione, una migliore comunicazione e un project management efficiente. Dare ClickUp oggi!