Notion documenti vs ClickUp documenti: quale è migliore?

Notion è stato a lungo il punto di riferimento per i team che vivono all'interno dei propri documenti. Ma man mano che il lavoro diventa sempre più interconnesso, uno strumento di documentazione autonomo inizia a mostrare i propri limiti.

Cosa succede quando la tua documentazione deve interagire con le tue attività, le tue sequenze e il flusso di lavoro effettivo del tuo team? È proprio qui che entra in gioco ClickUp Docs.

Questo confronto tra Notion Docs e ClickUp Docs offre una visione obiettiva di entrambi gli strumenti, mettendo in evidenza i punti di forza di Notion, quelli di ClickUp e spiegando perché sempre più team stanno ripensando completamente la propria configurazione di documentazione.

ClickUp Documenti e Notion Documenti a colpo d'occhio

ClickUp Docs e Notion Docs risolvono problemi diversi. ClickUp Docs è il livello di documentazione all'interno di un Converged AI Workspace, una piattaforma unica e sicura in cui convivono progetti, documenti, conversazioni e intelligenza artificiale.

Notion Docs utilizza un editor basato su blocchi progettato per creare knowledge base interne flessibili e autonome. 👀

Questa differenza influenza tutto, dalla formattazione al modo in cui il tuo team agisce in base a ciò che è scritto.

Funzionalità ClickUp Docs Notion Documenti Editor Testo formattato con titoli, tabelle, blocchi di codice, liste di controllo, contenuti multimediali incorporati, pagine nidificate e modifica in tempo reale Basato su blocchi con blocchi di contenuto trascinabili, blocchi di sincronizzazione, pulsanti per attivare/disattivare, didascalie e layout a colonne IA ClickUp Brain con ricerca integrata tra area di lavoro e app, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, accesso multi-LLM Notion IA con scrittura in linea, riassunto delle pagine e domande e risposte limitate alle pagine selezionate Wiki Pagine nidificate, ClickUp Doc Hubs e ClickUp Connected Search collegati a ClickUp Spazi, ClickUp Cartelle e ClickUp Elenchi Nidificazione infinita delle pagine, navigazione nella barra laterale, percorso di navigazione e collegamento a database relazionali Collaborazione Commenti assegnati che si trasformano in attività sottoposte a monitoraggio, menzioni, autorizzazioni dettagliate, controlli sull'accesso degli ospiti Commenti in linea, condivisione a livello di pagina, inviti per gli ospiti, spazi di squadra e cronologia delle versioni Collegamento delle attività Incorpora attività in tempo reale all'interno dei documenti, conversione da testo a attività con un solo clic Visualizza il database di riferimento all'interno delle pagine; la creazione delle attività richiede passaggi manuali o strumenti di terze parti

Cos'è ClickUp Docs?

Organizza le conoscenze in ClickUp Docs Modifica e condividi la documentazione dei progetti con i membri del team utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Docs è un editor di documenti integrato in ClickUp che ti consente di creare, modificare e organizzare documenti direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Invece di passare da uno strumento all'altro e dover gestire una proliferazione di strumenti, tutto è disponibile in un unico posto insieme alle tue attività e ai tuoi progetti.

Con ClickUp Docs, puoi scrivere qualsiasi cosa, dagli appunti delle riunioni e i wiki alle procedure operative standard (SOP) e alle descrizioni dei progetti. Puoi collegare i documenti direttamente alle attività, collaborare con i colleghi in tempo reale, lasciare commenti e persino creare attività direttamente dal tuo documento evidenziando il testo.

Funzionalità di ClickUp Docs

Ecco le funzionalità/funzioni che distinguono ClickUp Docs dagli altri strumenti di documentazione.

Funzionalità n. 1: Modifica collaborativa in tempo reale

Modifica insieme agli altri senza interferire con il lavoro degli altri utilizzando ClickUp Docs

Chi ha salvato per ultimo? Qualcuno ha sovrascritto la mia sezione? È questa l'ultima versione? ClickUp Docs elimina tutte queste difficoltà. Ogni membro del team vede i cursori in tempo reale, le modifiche appaiono istantaneamente e i commenti in linea mantengono il feedback esattamente collegato al testo a cui si riferisce.

Immagina questa situazione: il tuo team sta ultimando il brief per il lancio di un prodotto un'ora prima di una chiamata con il cliente. Il copywriter sta perfezionando il messaggio, il designer sta inserendo riferimenti visivi e il responsabile del progetto sta aggiornando le tempistiche. Tutto contemporaneamente. Un unico documento, sempre aggiornato.

Un utente condivide:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua flessibilità e il fatto che sia davvero un tutto-in-uno. Posso personalizzare i flussi di lavoro e le visualizzazioni in base al mio modo di lavorare, sia che si tratti di gestire un semplice elenco di cose da fare o di portare avanti un progetto più complesso. Avere attività, documenti, obiettivi, monitoraggio del tempo e automazioni tutti in un unico posto rende molto più facile organizzarsi e collaborare con gli altri senza dover passare continuamente da uno strumento all'altro.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua flessibilità e il fatto che sia davvero un tutto-in-uno. Posso personalizzare i flussi di lavoro e le visualizzazioni in base al mio modo di lavorare, sia che si tratti di gestire una semplice lista di cose da fare o di portare avanti un progetto più complesso. Avere attività, documenti, obiettivi, monitoraggio del tempo e automazioni tutti in un unico posto rende molto più facile organizzarsi e collaborare con gli altri senza dover passare continuamente da uno strumento all'altro.

Funzionalità n. 2: creazione di attività direttamente dai documenti

Trasforma il testo evidenziato in attività da monitorare senza uscire dai documenti ClickUp

Evidenzia qualsiasi testo all'interno di un documento e convertilo immediatamente in un'attività.

Quando viene segnalato un bug durante la revisione o emerge un'azione da intraprendere durante la pianificazione, questa diventa immediatamente un'attività sottoposta a monitoraggio, completa di:

Un assegnatario

Una data di scadenza

Un livello di priorità

Link diretto al documento originale

📖 Leggi anche: Come ClickUp utilizza AI Docs per semplificare la creazione delle procedure operative standard

Funzionalità n. 3: Hub documenti per la centralizzazione delle conoscenze

Cerca, trova e affidati a ogni documento nella tua area di lavoro con ClickUp Docs Hub

Ogni team finisce inevitabilmente per avere documenti sparsi tra cartelle, caselle di posta e dischi locali dei singoli utenti. ClickUp Hub documenti riunisce tutti i documenti della tua area di lavoro in un'unica vista ricercabile e filtrabile, con i wiki verificati in primo piano, in modo che le risorse più importanti siano sempre facili da trovare.

Un nuovo ingegnere che entra a far parte del team non ha bisogno di contattare quattro persone per trovare la guida all'implementazione. Basta aprire l'Hub documenti, effettuare una ricerca e in meno di un minuto sta già leggendo la versione corretta e aggiornata.

Funzionalità n. 4: pagine nidificate per documenti strutturati

Organizza documenti complessi in una struttura chiara e intuitiva all'interno di ClickUp Docs

Alcuni progetti richiedono più di un documento a struttura piatta. ClickUp ti consente di creare sottopagine nidificate all'interno di un unico documento, in modo che le informazioni complesse rimangano strutturate senza diventare un unico, opprimente scorrimento.

Un documento con la roadmap trimestrale, ad esempio, potrebbe presentarsi così:

Pagina principale: Strategia generale e OKR

Sottopagina per funzione: Specifiche, riferimenti di progettazione, domande aperte

Pagina secondaria separata: Note degli stakeholder e stato di approvazione

Tutti possono andare direttamente a ciò di cui hanno bisogno senza dover cercare ovunque.

🚀 Vantaggio di ClickUp: controlla esattamente chi può visualizzare, commentare o modificare ogni documento in ClickUp. Ti consente di impostare autorizzazioni specifiche per ogni documento, che si tratti di sola visualizzazione, accesso ai commenti o diritti di modifica completi, e di generare link condivisibili per colleghi, ospiti o visitatori pubblici in modo indipendente. Gestisci chi può visualizzare e effettuare le modifiche al tuo documento ClickUp grazie a controlli di condivisione dettagliati

Funzionalità n. 5: integrazione con ClickUp Brain

Accelera la creazione di contenuti con ClickUp Brain Usa i comandi slash per ClickUp Brain per generare contenuti rapidamente

ClickUp Brain è un assistente AI integrato nella tua area di lavoro che ne conosce effettivamente il contenuto. Analizza i tuoi documenti, le attività, i commenti e le pagine wiki e ti fornisce risposte dirette con link alla fonte.

All'interno di Docs, funziona come un assistente completo per la scrittura e i contenuti. Digita "/Write with AI" in qualsiasi punto del documento e ClickUp Brain si attiverà direttamente nell'editor. Da quel prompt, puoi:

Scrivi da zero una descrizione per un progetto, una funzionalità/funzione o una campagna

Crea un piano strutturato con sezioni e passaggi già definiti

Genera elementi da un blocco di testo o dalle note di una riunione

Quindi, se il tuo team ha appena concluso una riunione iniziale e qualcuno inserisce note grezze in un documento, l'IA contestuale può trasformare quel caos in un piano chiaro con attività pronte per essere assegnate, in pochi secondi.

Oltre alla generazione di contenuti, ClickUp Brain funge anche da memoria del tuo spazio di lavoro. Chiedigli qualcosa del tipo: "Qual è stato il feedback del cliente sulla riprogettazione della homepage e quali attività sono state create a seguito di ciò?"

Chiedi a ClickUp Brain di effettuare una ricerca nell'area di lavoro

Estrae la risposta da qualsiasi fonte in cui si trovino le informazioni, che si tratti di un documento, di una discussione nei commenti o di un'attività completata, e ti rimanda direttamente a essa.

Funziona anche senza che tu debba chiederlo. Gli AI Super Agents di ClickUp AI estraggono gli aggiornamenti da conversazioni, riunioni e attività completate per mantenere automaticamente aggiornati i tuoi documenti, così la documentazione rimane accurata senza che nessuno debba ricordarsi di aggiornarla.

Configura i Super Agenti di ClickUp per aggiornare i documenti senza lavoro richiesto

Guarda questo video per capire come effettuare l'automazione della documentazione in ClickUp:

Cos'è Notion Docs?

tramite Notion

Notion Docs è l'editor di documenti integrato in Notion. Copre tutto, dalle note veloci e dai riassunti delle riunioni ai wiki strutturati, alle procedure operative standard (SOP) e alla documentazione del progetto.

Ciò che lo rende strutturalmente diverso dalla maggior parte degli strumenti per la gestione dei documenti è il suo editor basato su blocchi. Ogni elemento di una pagina, che si tratti di un paragrafo, una tabella, un'immagine, un pulsante o un database incorporato, costituisce un blocco indipendente.

I blocchi possono essere trascinati, riordinati e annidati liberamente, il che ti offre un ampio controllo sulla struttura della pagina e sui suoi contenuti.

Funzionalità di Notion Docs

Diamo un'occhiata alle principali funzionalità/funzioni di Notion Docs.

Funzionalità n. 1: collaborazione in tempo reale con visibilità a livello di blocco

tramite Notion

Quando più persone effettuano delle modifiche a un documento, Notion mostra in tempo reale chi sta lavorando su quale blocco. Puoi vedere gli avatar in movimento accanto al contenuto, passare direttamente al punto in cui qualcuno sta effettuando la modifica e lasciare commenti contestuali legati a sezioni specifiche.

In questo modo è più facile rivedere o effettuare modifiche su documenti lunghi senza sovrapposizioni di lavoro o confusione.

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per contestualizzare il proprio lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, approfondito in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo a cercare informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Grazie a funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in sincronia e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera la tua produttività. 💫 Risultati reali: i team riescono a recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi di gestione delle conoscenze ormai obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Funzionalità n. 2: database all'interno dei documenti

tramite Notion

Notion non considera i documenti e i dati come elementi separati. Puoi inserire un database direttamente all'interno di una pagina e utilizzarlo come una tabella, una bacheca Kanban o un Calendario.

Ad esempio, un semplice documento con gli appunti di una riunione può includere anche un tracker delle attività che si aggiorna in tempo reale.

Funzionalità n. 3: pulsanti integrati per attivare/disattivare i contenuti a scomparsa

tramite Notion VIP

Puoi nascondere le sezioni all'interno dei blocchi che si attivano/disattivano, che i lettori possono espandere solo se necessario.

Questo funziona bene per i documenti lunghi. Puoi mantenere pulito il contenuto principale aggiungendo comunque dettagli, note o istruzioni aggiuntive sotto.

💡 Consiglio da esperto: definisci una "Definizione di completamento" aggiungendo una casella di controllo obbligatoria in fondo a ogni guida che richieda a una seconda persona di seguire i passaggi e approvare l'attività. Se un collega non riesce a portare a termine l'attività utilizzando solo il tuo documento, la guida non è ancora terminata, il che ti costringe a individuare quei piccoli passaggi "impliciti" che solitamente vengono tralasciati.

Funzionalità n. 4: Notion IA

tramite Notion

Notion IA è integrato nell'editor e funziona su qualsiasi testo tu stia già scrivendo. Puoi evidenziare una sezione e chiedergli di riscriverla, accorciarla, ampliarla o modificarne il tono.

Puoi anche chiedergli di continuare a scrivere, di spiegare qualcosa o di riorganizzare i contenuti in elenchi o sezioni.

Confronto tra le funzionalità/funzioni di ClickUp Docs e Notion Docs

Ecco come si posizionano i due strumenti rispetto alle funzionalità/funzioni più importanti per il tuo team. 👀

Funzionalità n. 1: Collaborazione in tempo reale

Per prima cosa, parliamo della collaborazione in tempo reale. Ecco come si confrontano ClickUp Docs e Notion Docs quando si tratta di mantenere il tuo team in stato di sincronizzazione durante la modifica.

ClickUp Documenti

ClickUp Docs rende la collaborazione fluida grazie a cursori in tempo reale, modifiche istantanee e commenti in linea collegati direttamente al testo pertinente.

Ciò che lo contraddistingue è il modo in cui la collaborazione va oltre il documento stesso. Puoi aggiungere commenti, trasformare i feedback in attività tracciate con date di scadenza e assegnatari e effettuare menzioni ai colleghi, il tutto senza uscire dal documento.

Notion Documenti

Notion mostra degli avatar in movimento accanto ai blocchi di contenuto mentre gli utenti effettuano delle modifiche ai contenuti, così sai sempre chi sta lavorando e dove.

I commenti in linea e la condivisione a livello di pagina funzionano bene per la revisione di documenti lunghi, mentre la cronologia delle versioni semplifica il ripristino delle modifiche nel caso in cui qualcosa venga sovrascritto.

🏆 Vincitore: ClickUp Docs si aggiudica questo round. I suoi strumenti di collaborazione vanno oltre, trasformando i commenti in attività concrete e colmando il divario tra discussione ed esecuzione.

Funzionalità n. 2: Funzionalità di IA

Passiamo ora all'IA. In che modo questi strumenti utilizzano l'IA per aiutare il tuo team a lavorare in modo più efficiente all'interno dei documenti?

ClickUp Documenti

ClickUp Brain è profondamente integrato nell'intero spazio di lavoro, non solo nell'editor di documenti. È in grado di effettuare ricerche tra i tuoi documenti, attività, commenti e app integrate per rispondere alle domande e far emergere le informazioni ovunque si trovino.

All'interno dei documenti, un semplice comando /Write with AI ti consente di redigere bozze di contenuti, creare piani strutturati o generare azioni da note grezze. Gli AI Super Agents di ClickUp AI possono persino mantenere i documenti aggiornati automaticamente in base all'attività nell'area di lavoro.

Notion Documenti

Notion IA gestisce bene le attività di scrittura in linea, la stesura di contenuti, la riepilogazione di pagine e la generazione di note di riunione con indicazione dell'ora e degli elementi da intraprendere. Può fare riferimento ad altre pagine di Notion per ottenere risultati più personalizzati.

Tuttavia, le sue funzionalità di domande e risposte e di ricerca sono limitate al contenuto della pagina piuttosto che a una area di lavoro collegata più ampia.

🏆 Vincitore: ClickUp Docs vince su questo fronte. La capacità di ClickUp Brain di indicizzare e cercare nell'intero spazio di lavoro, includendo attività, commenti, chat e documenti, gli conferisce un vantaggio significativo rispetto all'approccio limitato alle singole pagine di Notion AI.

Funzionalità n. 3: Organizzazione dei documenti

Ora vediamo come ciascuno di questi strumenti gestisce la strutturazione e l'organizzazione della documentazione su larga scala.

ClickUp Documenti

ClickUp offre sottopagine nidificate per mantenere strutturati i documenti complessi senza dover scorrere all'infinito, oltre a Hub documenti, una vista centralizzata e ricercabile di tutti i documenti presenti nell'area di lavoro.

I documenti sono inoltre collegati a Spazi, Cartelle ed Elenchi, quindi si trovano a stretto contatto con il lavoro che supportano.

Notion Documenti

La possibilità di nidificare le pagine all'infinito è uno dei punti di forza di Notion. Le pagine possono essere inserite all'interno di altre pagine senza limiti reali, e la navigazione nella barra laterale con il percorso di navigazione rende facile muoversi all'interno di una knowledge base articolata.

I database relazionali possono anche collegarsi direttamente alle pagine wiki, rendendo Notion uno strumento affidabile per i team che stanno creando un repository di conoscenze interno autonomo.

🏆 Vincitore: Dipende dal tuo caso d'uso. Notion vince per la profondità e la flessibilità della base di conoscenza. ClickUp vince quando la documentazione deve rimanere in connessione con il lavoro attivo sul progetto.

💡 Suggerimento da esperto: imposta una "Scadenza" nelle proprietà o nell'intestazione del documento che triggeri una notifica per una pulizia trimestrale. Se un documento supera la data senza il timbro "Revisionato", verrà visualizzato un banner "Procedere con cautela" nella parte superiore, impedendo al tuo team di seguire accidentalmente procedure operative standard obsolete che non si applicano più al tuo attuale stack tecnologico.

Funzionalità n. 4: Integrazione delle attività

Infine, vediamo in che misura ciascuno di questi strumenti collega i tuoi documenti al lavoro effettivo che stai svolgendo.

ClickUp Documenti

Puoi evidenziare qualsiasi testo all'interno di un documento e convertirlo istantaneamente in un'attività tracciata, completa di assegnatario, data di scadenza, priorità e un link diretto al documento originale.

Le attività Live di ClickUp possono anche essere incorporate direttamente all'interno dei documenti, in modo che lo stato più recente sia sempre visibile senza dover cambiare strumento.

Notion Documenti

Notion ti permette di incorporare viste del database all'interno delle pagine e di fare riferimento ai dati del progetto, il che è utile per il monitoraggio delle informazioni.

Tuttavia, la creazione di attività dal contenuto dei documenti richiede passaggi manuali o integrazioni di terze parti. Si tratta di un'esperienza più frammentata per i team che necessitano di documentazione per guidare l'azione.

🏆 Vincitore: ClickUp Docs vince a mani basse. La conversione da testo a attività con un solo clic e l'integrazione delle attività in tempo reale lo rendono uno strumento di documentazione molto più orientato all'esecuzione rispetto a Notion per il project management. ​​​​​​​​​​​​​​​​

È meglio scegliere ClickUp documenti o Notion documenti?

Se il tuo team ha bisogno di una documentazione che si adatti realmente al tuo modo di lavorare, ClickUp Docs è la scelta più ovvia. Si distingue per collaborazione, IA, organizzazione e integrazione delle attività, offrendoti un unico spazio di lavoro in cui i documenti guidano azioni concrete.

Notion Docs è uno strumento affidabile per creare splendide basi di conoscenza autonome. Ma nel momento in cui la tua documentazione deve interagire con le tue attività, le tue sequenze e il flusso di lavoro del tuo team, inizia a mostrare i suoi limiti.

Per i team che vogliono smettere di passare da uno strumento all'altro e iniziare a lavorare da un'unica fonte di verità, ClickUp è semplicemente la soluzione più completa.

Inizia oggi stesso con ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Sì, ClickUp supporta le pagine nidificate, Hub documenti e Connected Search, che coprono i principali casi d'uso dei wiki come la centralizzazione delle conoscenze e le gerarchie di pagine organizzate. I team che fanno ampio ricorso al nidionamento infinito di Notion e alle visualizzazioni del database relazionale all'interno delle pagine wiki dovrebbero valutare entrambi gli strumenti prima di effettuare il passaggio.

ClickUp Brain offre un contesto più ampio perché Connected Search indicizza l'intero spazio di lavoro (documenti, attività, commenti, chat e app integrate), mentre la funzione Q&A di Notion AI si limita al contenuto della pagina. Notion AI è efficace per la scrittura e la sintesi in linea, ma i team che necessitano di approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale su tutto il loro lavoro troveranno ClickUp Brain più integrato.

Sì, puoi esportare le pagine di Notion come file Markdown o HTML e migrare da Notion a ClickUp Docs, conservando la formattazione e la struttura di base. Lo strumento di importazione di ClickUp supporta i trasferimenti in blocco per semplificare le migrazioni di grandi dimensioni.