Le migliori alternative a Secoda (2026): confronto e raccomandazioni sui cataloghi di dati

Storicamente, i professionisti dei dati hanno dedicato l'80% del loro tempo alla gestione dei dati, lasciando solo il 20% all'analisi vera e propria, il che rende questo ruolo prezioso.

Un catalogo dati moderno con funzionalità di IA integrate può risolvere il problema.

Secoda si collega direttamente alle tue origini dati, mappando la provenienza e i metadati per fornire un'IA sensibile al contesto che si adatta alle dimensioni della tua organizzazione. Recentemente è stata acquisita da Atlassian e ora fa parte della strategia di Atlassian in materia di IA e infrastruttura dei dati.

Questa guida illustra le migliori alternative a Secoda, i punti di forza di ciascuna e come trovare quella più adatta a te e al tuo team. 🤝

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Secoda?

Prima di valutare le alternative, ecco i fattori chiave da tenere in considerazione. 🤖

Copertura dei metadati e profondità della tracciabilità: cerca una piattaforma che effettui il monitoraggio della provenienza a livello di colonna nell'intero stack di dati, non solo le connessioni superficiali tra le tabelle

Funzionalità di governance dei dati: dai la priorità agli strumenti che supportano l'applicazione delle politiche, i controlli di accesso e i flussi di lavoro dai la priorità agli strumenti che supportano l'applicazione delle politiche, i controlli di accesso e i flussi di lavoro di governance dei dati in modo nativo, piuttosto che tramite soluzioni alternative

Qualità della ricerca e dell'individuazione: valuta in che misura la piattaforma riesce a individuare risorse affidabili e pertinenti tra data warehouse, strumenti di BI e pipeline. Buone pratiche valuta in che misura la piattaforma riesce a individuare risorse affidabili e pertinenti tra data warehouse, strumenti di BI e pipeline. Buone pratiche di gestione delle conoscenze rendono questo processo notevolmente più semplice senza richiedere l'assegnazione manuale di tag

Integrazione con il tuo stack esistente: scegli una piattaforma che offra una connessione con il tuo attuale catalogo dati e i tuoi strumenti di trasformazione e analisi senza richiedere un'ingente attività di personalizzazione personalizzata.

Scalabilità per ambienti di dati in crescita: assicurati che la piattaforma non rallenti o smetta di funzionare man mano che la tua infrastruttura di dati cresce

Flessibilità di implementazione: valuta se lo strumento fornisce il supporto per il tuo modello di implementazione preferito, che sia open source, ospitato su cloud o gestito dall'azienda

L'alternativa migliore non è sempre quella con più funzionalità/funzioni. È quella che si adatta al livello di maturità della governance dei dati della tua azienda, alla configurazione tecnica e alla scala operativa dei tuoi team di dati.

Prima di scegliere uno strumento per la catalogazione dei dati, ecco cosa devi verificare. 👇

✅ Stabilità dei prezzi e dei pacchetti: Verifica se i prezzi sono fissi dopo l'acquisizione o soggetti a modifiche. Alcuni fornitori riorganizzano i livelli o ritirano i piani legacy dopo un'acquisizione

✅ SLA di assistenza: verifica se i tempi di risposta e la disponibilità di un'assistenza tecnica dedicata sono garantiti contrattualmente o offerti in modo informale

✅ Formati di esportazione: assicurati di poter esportare metadati, mappe di provenienza e documentazione in formati standard, in modo da non rimanere vincolato se dovessi migrare

✅ Sicurezza e RBAC: verifica che i controlli di accesso basati sui ruoli e i registri di audit soddisfino i tuoi requisiti di conformità, specialmente se le strutture di titolarità stanno cambiando

✅ Continuità dell'integrazione: assicurati che i connettori e i contratti API esistenti vengano mantenuti anche sotto la nuova titolarità e non vengano dismessi senza preavviso

Chiarire questi aspetti in anticipo ti protegge da sorprese a lungo termine, anche dopo la firma del contratto.

Panoramica delle alternative a Secoda

Ecco una panoramica di tutti gli strumenti trattati in questa guida. 📊

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Documentazione basata sull'IA, Brain, dashboard, ricerca aziendale, automazioni Team di dati, aziende, team interfunzionali Free Forever; prezzi personalizzati per le aziende Atlan Lineage a livello di colonna, ricerca in linguaggio naturale, glossari aziendali, gestione delle politiche Ingegneri dei dati, team di governance, aziende Prezzi personalizzati Alation Individuazione delle risorse basata sul machine learning, IA generativa Ask Alation, analisi comportamentale delle query Aziende che gestiscono flussi di lavoro di dati regolamentati Prezzi personalizzati Collibra Rilevamento delle anomalie, controlli di qualità all'interno del data warehouse, regole di ML automatizzate, supervisione tramite IA Aziende operanti in settori regolamentati Prezzi personalizzati DataHub Query sui metadati in linguaggio naturale, tracciabilità end-to-end, politiche di accesso dettagliate Ingegneri dei dati, team open source Gratis (open source) Amundsen Classificazione dei set di dati in stile PageRank, acquisizione automatizzata dei metadati, visualizzazione della provenienza dei dati Ingegneri dei dati, analisti, team open source Gratis (open source) OpenMetadata Grafico unificato dei metadati, editor di lineage senza codice, controllo degli accessi basato sui ruoli Team di dati che ampliano la governance open source Gratis (open source) Seleziona Star Lineage a livello di colonna, approfondimenti sull'utilizzo, diagrammi ER generati automaticamente, sincronizzazione dbt Team di dati che gestisce i costi e la provenienza dei data warehouse Prezzi personalizzati Fivetran Catalog Oltre 700 connettori di origine, gestione delle variazioni dello schema, replica quasi in tempo reale Team di dati che gestisce l'automazione delle pipeline Piano Free disponibile; prezzi personalizzati Metaphor Ricerca in linguaggio semplice, tracciabilità comportamentale, funzionalità di collaborazione sociale Teams che migliorano l'alfabetizzazione e la scoperta dei dati Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a Secoda

1. ClickUp (Ideale per la documentazione dei dati basata sull'IA e la collaborazione in team)

Cerca sul web, nella tua area di lavoro, negli strumenti di terze parti collegati o chiedi ai migliori modelli di IA, il tutto utilizzando l'area di lavoro di ClickUp

La maggior parte degli strumenti di catalogazione dei dati ti aiuta a trovare e gestire i dati. Tuttavia, le attività correlate, come la project management, la documentazione dei dati, la collaborazione tra team e l'automazione dei flussi di lavoro, finiscono comunque per essere distribuite su strumenti separati.

ClickUp risolve questo problema riunendo tutto in un unico spazio di lavoro AI convergente e funge da livello di conoscenza che collega i tuoi progetti, la documentazione e l'IA senza bisogno di cambiare contesto.

Ecco perché ClickUp è la soluzione ideale per i team: ⬇️

Gestione delle conoscenze assistita dall'IA con ClickUp Brain

Una delle funzionalità più utili di ClickUp per i team che si occupano di dati è ClickUp Brain, un livello di IA che collega attività, documentazione, conversazioni e cronologia dei progetti in un sistema di conoscenza consultabile. L'IA è in grado di riepilogare i documenti, generare aggiornamenti dalle attività e rispondere alle domande utilizzando le informazioni presenti nell'area di lavoro.

Quando gestisci la documentazione e le conoscenze relative alla governance, puoi porre domande a Brain sulla titolarità dei set di dati, sulle precedenti revisioni di conformità o sulle decisioni storiche legate a specifiche risorse di dati.

Per gli audit di conformità, Brain può recuperare lo stato delle attività di audit aperte, segnalare eventuali elementi irrisolti e redigere un riepilogo/riassunto senza che tu debba compilarlo manualmente.

Large teams that manage large amounts of data often struggle with knowledge fragmentation.

La funzionalità Enterprise Search di ClickUp risolve questo problema indicizzando le informazioni presenti nell'area di lavoro e negli strumenti collegati, in modo che i team possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto. Il sistema è in grado di recuperare risposte da attività, documenti, conversazioni e applicazioni esterne, combinandole in risposte contestuali.

Il filtro contestuale ti consente di ordinare i risultati per progetto, stato o assegnatario, garantendo la pertinenza dei risultati, mentre la gestione delle autorizzazioni assicura che i documenti di governance sensibili rimangano accessibili solo agli utenti autorizzati.

Cerca qualsiasi cosa all'interno del tuo ecosistema ClickUp con la ricerca Enterprise di ClickUp

Le politiche di sicurezza di ClickUp applicano il controllo degli accessi basato sui ruoli e registri di audit in tutto l'area di lavoro di ClickUp, con i dati dei clienti ospitati su AWS con certificazione SOC 2 Tipo 2. Grazie alle oltre 100 integrazioni di ClickUp, i dati provenienti da strumenti come Tableau, Fogli Google, Airtable, ecc. fluiscono in modo fluido e sicuro nella tua area di lavoro di ClickUp.

Documentazione e guide pratiche sulla governance dei dati con ClickUp Docs

Una governance dei dati efficace richiede una documentazione chiara: definizioni dei set di dati, politiche di governance, guide di inserimento per gli analisti e procedure operative standard per la gestione dei dati sensibili.

Con ClickUp Docs, avrai a disposizione un ambiente collaborativo per creare wiki interni e basi di conoscenza direttamente collegati alle attività e ai flussi di lavoro.

I team possono creare documentazione tecnica, collaborare in tempo reale, convertire le azioni da intraprendere in attività di ClickUp e utilizzare la cronologia delle versioni per effettuare il monitoraggio dell'evoluzione della documentazione man mano che i set di dati cambiano nel tempo.

Conserva tutti i tuoi documenti su un'unica piattaforma per ottenere risultati più rapidi ed efficienti con ClickUp Docs

È particolarmente utile quando gli ingegneri e gli stakeholder aziendali devono rimanere allineati senza fare affidamento su strumenti di comunicazione interna che sono completamente estranei al flusso di lavoro. E per gli utenti dell'azienda, il Hub documenti semplifica la ricerca dell'ultima versione di qualsiasi documento senza dover scavare tra vecchi messaggi di chat o thread di posta elettronica.

Monitoraggio delle iniziative di governance con i dashboard di ClickUp

Un'altra sfida per i responsabili dei dati è la visibilità sul lavoro di governance in corso. Dalle iniziative di conformità all'adozione dei cataloghi, il lavoro richiesto spesso coinvolge più team e richiede mesi di lavoro.

ClickUp Dashboards ti consente di creare viste di reportistica personalizzabili che tengono traccia di tutto, dallo stato di avanzamento dei progetti e dalla distribuzione del carico di lavoro alla preparazione alla conformità e alle metriche operative. Consolidando i dati provenienti da attività, flussi di lavoro, dipendenze e Sequenze dei progetti, la leadership ottiene una visione chiara delle iniziative di governance in tutta l'organizzazione.

Tieni traccia di ogni attività di audit e di ogni attività cardine della documentazione dalla tua dashboard di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Assegna attività, aggiorna gli stati, attiva notifiche o sposta il lavoro tra i flussi di lavoro in base a condizioni predefinite automaticamente con ClickUp Automations

Crea Super Agent in ClickUp in grado di generare autonomamente report di governance, analizzare lo stato dei progetti o individuare problemi nelle iniziative di gestione dei dati

Utilizza ClickUp Chat come canale di comunicazione centralizzato dove i team possono trasformare rapidamente le discussioni in elementi concreti e mantenere una cronologia tracciabile delle decisioni relative alla governance dei dati

Tieni sotto controllo le ore fatturabili e individua i rischi di budget prima che diventino problemi utilizzando il monitoraggio del tempo di ClickUp

Indirizza le richieste e i feedback in arrivo direttamente ai progetti giusti utilizzando ClickUp Moduli , senza che nessuno debba smistarli manualmente

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento elevata per i nuovi utenti a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente ha scritto:

Trovo che ClickUp sia facile da usare per tutto il team, il che è fantastico. Apprezzo molto la flessibilità e le app versatili offerte da ClickUp. I dati che posso inserire nel database sono davvero ricchi e utili per i follow-up in ogni tipo di attività, nel post-vendita e nelle pipeline commerciali. È molto efficace perché consente transizioni fluide tra i membri del team, assicurando che tutti sappiano cosa è stato risolto per un client e possano fornire il follow-up e la chiusura corretti.

Trovo che ClickUp sia facile da usare per tutto il team, il che è fantastico. Apprezzo molto la flessibilità e le app versatili offerte da ClickUp. I dati che posso inserire nel database sono davvero ricchi e utili per i follow-up in ogni tipo di attività, nel post-vendita e nelle pipeline commerciali. È molto efficace perché consente transizioni fluide tra i membri del team, assicurando che tutti sappiano cosa è stato risolto per un client e possano fornire il follow-up e la chiusura corretti.

📮 ClickUp Insight: Il 22% dei nostri intervistati è ancora diffidente quando si tratta di utilizzare l'IA sul lavoro. Di questo 22%, la metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà semplicemente non è sicura di potersi fidare di ciò che l'IA dice loro. ClickUp affronta entrambe le problematiche in modo diretto grazie a solide misure di sicurezza e generando link dettagliati alle attività e alle fonti per ogni risposta. Ciò significa che anche i team più cauti possono iniziare a godere di un aumento della produttività senza doversi preoccupare della protezione delle informazioni o dell'affidabilità dei risultati.

2. Atlan (Ideale per aree di lavoro collaborative sui dati e gestione attiva dei metadati)

via Atlan

Atlan si collega direttamente a strumenti come Snowflake, dbt e Tableau per automatizzare la tracciabilità, la catalogazione e la governance in un unico spazio di lavoro collaborativo. Aggiorna continuamente i metadati dalle fonti collegate invece di affidarsi all'inserimento manuale e mette in evidenza il contesto attraverso integrazioni con Slack e Chrome.

Il lineage a livello di colonna traccia il flusso dei dati dall'origine dati al report finale, fornendo supporto per l'analisi dell'impatto e il debug in ambienti complessi. Le funzionalità basate sull'IA generano query SQL a partire dal linguaggio naturale e mantengono automaticamente aggiornate le descrizioni delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Atlan

Gestisci e applica le politiche sui dati su larga scala utilizzando glossari aziendali che creano un vocabolario condiviso tra i team tecnici e quelli aziendali

Amplia le funzionalità della piattaforma utilizzando oltre 100 connettori predefiniti e un'architettura API-first

Imposta e effettua il monitoraggio della titolarità dei dati direttamente sulle risorse, in modo che la responsabilità non vada persa tra i team

Identifica l'impatto a valle prima di apportare modifiche utilizzando la mappatura delle dipendenze tra le pipeline

Limiti di Atlan

Le visualizzazioni e la ricerca della provenienza possono risultare limitate in ambienti complessi

La curva di apprendimento è ripida e alcune funzionalità/funzioni richiedono una configurazione aggiuntiva per funzionare in modo efficace

Prezzi di Atlan

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Atlan

G2: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Atlan?

Un utente ha scritto:

Ciò che apprezzo di più di Atlan è il modo in cui trasforma il lavoro con i dati in un'esperienza davvero collaborativa e senza soluzione di continuità. Riunendo persone, dati e contesto in un'unica piattaforma, consente ai team di comprendere e fidarsi veramente dei propri dati. Trovo incredibilmente facile individuare ciò di cui ho bisogno, documentare il mio lavoro e mantenere l'organizzazione senza la solita confusione. Atlan è chiaramente progettato per mettere i dati al servizio delle persone, piuttosto che costringere le persone ad adattarsi ai dati. La sua perfetta integrazione con gli strumenti moderni consente ai team di lavorare in modo più efficiente e rende l'intero processo dei dati più umano, trasparente e piacevole.

Ciò che apprezzo di più di Atlan è il modo in cui trasforma il lavoro con i dati in un'esperienza davvero collaborativa e senza soluzione di continuità. Riunendo persone, dati e contesto in un'unica piattaforma, consente ai team di comprendere e fidarsi veramente dei propri dati. Trovo incredibilmente facile individuare ciò di cui ho bisogno, documentare il mio lavoro e mantenere l'organizzazione senza la solita confusione. Atlan è chiaramente progettato per mettere i dati al servizio delle persone, piuttosto che costringere le persone ad adattarsi ai dati. La sua perfetta integrazione con gli strumenti moderni consente ai team di lavorare in modo più efficiente e rende l'intero processo dei dati più umano, trasparente e piacevole.

📖 Leggi anche: Il miglior software per wiki aziendali interni

3. Alation (Ideale per la catalogazione dei dati dell'azienda e la governance dei dati)

tramite Alation

Alation è una piattaforma di data intelligence basata sull'IA che funge da catalogo centralizzato, consentendo alle organizzazioni di individuare e fare affidamento sui propri dati presenti in database, data warehouse e data lake.

La piattaforma utilizza l'apprendimento automatico per analizzare il comportamento effettivo delle query e individuare automaticamente le risorse affidabili, mantenendo l'accuratezza del catalogo sulla base dell'utilizzo reale anziché della documentazione manuale. Automatizza la governance dei dati, il monitoraggio della provenienza e l'estrazione dei metadati, riducendo il tempo che i team dedicano alla ricerca di dati affidabili.

Ask Alation converte istantaneamente domande in inglese semplice in SQL o Python, rendendo i dati accessibili agli utenti aziendali senza competenze tecniche. Data Products Marketplace consente ai team di individuare e utilizzare prodotti di dati governati in tutta l'organizzazione, mentre le integrazioni native con strumenti di BI come Tableau e Power BI mantengono la connessione tra l'analisi e i dati affidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alation

Individua più rapidamente le risorse di dati affidabili utilizzando i suggerimenti basati sul machine learning e sul comportamento effettivo delle query

Garantisci il rispetto dei requisiti di conformità utilizzando il monitoraggio automatizzato della provenienza dei dati nei flussi trasversali tra i sistemi

Riduci il tempo dedicato alle richieste di accesso fornendo agli utenti aziendali un accesso self-service ai prodotti di dati governati

Imposta gli standard di qualità dei dati e monitorali direttamente all'interno della piattaforma senza dover cambiare strumento

Gestisci i flussi di lavoro e assegna la titolarità dei dati su tutte le risorse da un unico punto

Limiti di Alation

Le prestazioni rallentano notevolmente durante la navigazione tra risorse di grandi dimensioni

Le funzionalità relative alla qualità dei dati e alla tracciabilità tra sistemi presentano delle lacune rispetto agli strumenti specializzati

Prezzi di Alation

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Alation

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Alation?

Un utente ha scritto:

Trovo che Alation sia fantastica per l'innovazione dei suoi prodotti e sono impressionato dal suo continuo sviluppo, compreso il lancio pilota di una nuova funzionalità/funzione basata sull'IA. Spicca l'eccellente servizio clienti: il team di Alation è molto disponibile e coerente nelle interazioni con i clienti. Dalla vendita iniziale fino al rinnovo del software, si impegnano a fondo per comprendere il punto di vista del cliente e si adoperano per garantirne l'esito positivo. Sono grato per la facilità di configurazione, facilitata dal team dei servizi professionali di Alation attraverso il programma Right Start, che rende il processo di implementazione fluido e senza intoppi.

Trovo che Alation sia fantastica per l'innovazione dei suoi prodotti e sono impressionato dal suo continuo sviluppo, compreso il lancio pilota di una nuova funzionalità/funzione basata sull'IA. Spicca l'eccellente servizio clienti: il team di Alation è molto disponibile e coerente nelle interazioni con i clienti. Dalla vendita iniziale fino al rinnovo del software, si impegnano a fondo per comprendere il punto di vista del cliente e si adoperano per garantirne l'esito positivo. Sono grato per la facilità di configurazione, facilitata dal team dei servizi professionali di Alation attraverso il programma Right Start, che rende il processo di implementazione fluido e senza intoppi.

🌟 Bonus: Hai bisogno di un'IA che vada oltre ClickUp e ricavi informazioni anche dagli altri tuoi strumenti? ClickUp Brain MAX è una Super App che collega il tuo spazio di lavoro ClickUp con app come Google Drive, HubSpot e Figma, permettendoti di effettuare ricerche su tutte queste piattaforme utilizzando una sola app desktop.

4. Collibra (Ideale per la governance dei dati e la gestione delle politiche a livello di azienda)

tramite Collibra

Collibra, una piattaforma di Data Intelligence di livello enterprise, aiuta le organizzazioni a gestire e governare i dati e le risorse di IA su larga scala. Basata sul concetto di Data Confidence™, funge da sistema di registrazione centralizzato, fornendo ai team aziendali e IT un luogo condiviso per individuare e certificare i dati in tutta l'organizzazione.

Il machine learning rileva in modo proattivo le anomalie nei dati, mentre i flussi di lavoro di automazione sostituiscono fogli di calcolo sparsi e processi di conformità manuali. Gestisce inoltre il ciclo di vita dei modelli e degli agenti di IA, garantendo che siano basati su dati affidabili e conformi agli standard interni e normativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Collibra

Monitora lo stato della pipeline end-to-end con il rilevamento delle anomalie e gli avvisi di violazione delle regole nel tuo cloud di dati

Genera automaticamente regole di qualità dei dati basate sul machine learning per individuare i dati errati senza dover scrivere regole manualmente

Supervisiona i casi d'uso dell'IA in produzione con strumenti dedicati al monitoraggio e alla reportistica sui rischi

Automatizza la reportistica di conformità in tutti gli ambienti di dati regolamentati senza estrarre manualmente i dati

Traccia la provenienza dei dati a livello granulare per soddisfare i requisiti di audit e l'analisi dell'impatto

Limiti di Collibra

La configurazione e le visualizzazioni della provenienza dei dati possono sembrare complesse senza un supporto amministrativo dedicato

Alcuni utenti hanno segnalato che le opzioni di personalizzazione del flusso di lavoro sono limitate e che le risorse di formazione sembrano incomplete

Prezzi di Collibra

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Collibra

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Collibra?

Un utente ha scritto:

Trovo molto facile mettere in relazione le funzionalità principali della piattaforma con le principali problematiche aziendali e proporre Collibra come lo strumento in grado di risolvere tali problemi, generando così valore attraverso la riduzione dei costi.

Trovo molto facile mettere in relazione le funzionalità principali della piattaforma con le principali problematiche aziendali e proporre Collibra come lo strumento in grado di risolvere tali problemi, generando così valore attraverso la riduzione dei costi.

5. DataHub (Ideale per la gestione dei metadati open source e la scoperta dei dati)

tramite DataHub

Per i data engineer che gestiscono pipeline complesse e grandi ecosistemi di dati, DataHub è un'ottima scelta. Aiuta a organizzare e comprendere i dati centralizzando i metadati di set di dati, dashboard, pipeline e modelli di ML in un'unica vista unificata.

Il catalogo dati open source fornisce supporto per la scoperta basata sulla ricerca, il monitoraggio end-to-end della provenienza, la gestione della titolarità e il monitoraggio della qualità dei dati. I team possono definire contratti sui dati, tracciare le informazioni di identificazione personale (PII) e applicare politiche di governance in tutto l'ecosistema dei dati.

Originariamente sviluppato da LinkedIn per gestire i metadati su larga scala, lo strumento offre ai team di ingegneria dei dati una base flessibile che possono implementare ed estendere per adattarla alla propria infrastruttura, senza essere vincolati alla roadmap di un fornitore.

Le migliori funzionalità di DataHub

Esegui query direttamente sui metadati utilizzando Ask DataHub per ottenere risposte contestualizzate su set di dati, provenienza, titolarità e politiche

Effettua il monitoraggio delle dipendenze dei dati a monte e a valle in modo end-to-end attraverso i set di dati e le pipeline

Esecuzione automatizzata dei flussi di lavoro di acquisizione per la sincronizzazione continua dei metadati da diverse origini dati

Controlla chi può visualizzare, modificare o individuare risorse specifiche utilizzando criteri di accesso e ruoli dettagliati

Definisci e monitora i contratti sui dati per stabilire le aspettative di qualità tra produttori e consumatori

Limiti di DataHub

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia risulta poco intuitiva e che le prestazioni rallentano con set di dati di grandi dimensioni

Prezzi di DataHub

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di DataHub

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DataHub?

Un utente ha scritto:

DataHub è semplice da usare e mi aiuta a tenere i miei dati organizzati. È ottimo per la condivisione e la gestione dei set di dati, e il controllo delle versioni è un grande vantaggio. Lo consiglio vivamente!

DataHub è semplice da usare e mi aiuta a tenere i miei dati organizzati. È ottimo per la condivisione e la gestione dei set di dati, e il controllo delle versioni è un grande vantaggio. Lo consiglio vivamente!

📖 Leggi anche: I migliori software per database economici per piccole imprese aziendali

6. Amundsen (La scelta migliore per la scoperta dei dati open source e la ricerca per i data engineer)

tramite Amundsen

Amundsen adotta un approccio incentrato sulla ricerca per risolvere il problema dei metadati. Il suo algoritmo di classificazione mette in evidenza i set di dati in base ai modelli di utilizzo effettivi piuttosto che alla data dell'ultimo aggiornamento della documentazione, quindi le risorse su cui il tuo team già fa affidamento tendono a comparire per prime senza che nessuno debba occuparsi di mantenere un elenco.

Lo strumento crea una connessione tra i set di dati e le pipeline ETL, i dashboard e le query che dipendono da essi, offrendo ai team una visione più chiara del flusso dei dati all'interno dell'organizzazione. Questa visibilità aiuta inoltre i team a comprendere da dove provengono i dati, come vengono trasformati e quali sistemi a valle si basano su di essi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amundsen

Esplora il contesto dettagliato dei set di dati, inclusi i titolari, la frequenza di aggiornamento e le statistiche di utilizzo, in un'unica visualizzazione

Visualizza le origini dati a monte e le dipendenze a valle utilizzando le viste integrate sulla provenienza dei dati

Arricchisci e documenta i set di dati in modo collaborativo aggiungendo tag e annotazioni direttamente sulle risorse

Visualizza in anteprima i dati delle tabelle direttamente dai risultati della ricerca senza dover eseguire query sul sistema di origine

Collega i metadati provenienti da diverse fonti utilizzando il framework di acquisizione Databuilder e la sua architettura di pipeline estensibile

Limiti di Amundsen

Le funzionalità di governance sono limitate rispetto alle piattaforme di livello aziendale

Le prestazioni rallentano in presenza di set di dati molto grandi o ambienti complessi

Prezzi di Amundsen

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di Amundsen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amundsen?

Una recensione su Reddit dice:

Avevamo bisogno di una soluzione rapida e, in base alla nostra esperienza, Amundsen era la più semplice delle due (non puoi sbagliare con nessuna delle due). Dovevamo apportare delle modifiche per fornire il supporto al database grafico e Amundsen era facile da modificare.

Avevamo bisogno di una soluzione rapida e, in base alla nostra esperienza, Amundsen era la più semplice delle due (non puoi sbagliare con nessuna delle due). Dovevamo apportare delle modifiche per fornire supporto al database grafico e Amundsen era facile da modificare.

🔍 Lo sapevi? Amundsen prende il nome da Roald Amundsen, l'esploratore norvegese che fu il primo a raggiungere il Polo Sud.

7. OpenMetadata (Ideale per la gestione unificata dei metadati e l'osservabilità dei dati)

tramite OpenMetadata

OpenMetadata unifica la scoperta dei dati, l'osservabilità e la governance nei moderni stack di dati. Centralizza i metadati provenienti da pipeline, data warehouse, dashboard e modelli di ML in un unico grafico unificato, abbattendo i silos tra strumenti come Snowflake, Airflow e dbt.

La piattaforma supporta l'acquisizione automatizzata dei metadati tramite oltre 100 connettori, con monitoraggio della provenienza integrato, monitoraggio della qualità dei dati e funzionalità di collaborazione. Un editor della provenienza senza codice consente a chiunque nel team di mappare e aggiornare visivamente il flusso dei dati senza dover aprire un ticket.

Basato su un'architettura API e schema-first, è progettato per adattarsi agli ambienti di dati delle aziende di qualsiasi dimensione, rimanendo accessibile sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici.

Le migliori funzionalità di OpenMetadata

Effettua ricerche tra tabelle, dashboard, pipeline e servizi utilizzando parole chiave, associazioni e query booleane

Gestisci le autorizzazioni per gli aggiornamenti dei metadati, i tag, la titolarità e la provenienza utilizzando il controllo degli accessi basato sui ruoli

Monitora l'affidabilità dei dati utilizzando la profilazione integrata, i test di qualità e i controlli di aggiornamento

Automatizza l'acquisizione dei dati in tutto il tuo stack utilizzando connettori di servizio e pipeline con un solo clic basate su Airflow

Imposta classificazioni dei livelli di dati per dare priorità al lavoro richiesto per la governance tra risorse critiche e non critiche

Limiti di OpenMetadata

Trattandosi di una piattaforma relativamente nuova, la comunità non è ancora molto ampia e la maturità delle funzionalità/funzioni è inferiore rispetto a quella degli strumenti consolidati

La configurazione iniziale e l'integrazione nei flussi di lavoro esistenti possono richiedere una personalizzazione significativa

Prezzi di OpenMetadata

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di OpenMetadata

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpenMetadata?

Un utente di Reddit afferma:

Personalmente ho trovato openmetadata uno strumento eccellente. Non capisco perché non sia abbastanza popolare. Il loro OSS presenta alcuni problemi, ma offre molta flessibilità ed è molto facile da estendere.

Personalmente ho trovato openmetadata uno strumento eccellente. Non capisco perché non sia abbastanza popolare. Il loro OSS presenta alcuni problemi, ma offre molta flessibilità ed è molto facile da estendere.

8. Select Star (Ideale per l'individuazione automatizzata dei dati e il monitoraggio della provenienza a livello di colonna)

tramite Select Star

Select Star non richiede di modificare il modo in cui i dati vengono archiviati o gestiti. Analizza l'infrastruttura esistente e inizia immediatamente a documentare le risorse, a mappare la provenienza a livello di colonna e a evidenziare le modalità effettive di accesso ai dati all'interno del data warehouse e degli strumenti di BI.

Una funzionalità di analisi dei costi di Snowflake collega direttamente l'utilizzo dei dati alla spesa per il data warehouse, consentendoti di individuare quali risorse stanno generando i costi. La sincronizzazione continua con DBT mantiene automaticamente accurata la documentazione, mentre i diagrammi di relazione tra entità generati automaticamente aiutano i nuovi membri del team a mettersi al passo senza dover rintracciare chi ha creato il sistema.

Seleziona le migliori funzionalità/funzioni di Star

Tieni traccia della provenienza a livello di colonna tra le integrazioni con viste scalabili e facili da navigare

Identifica i set di dati inutilizzati o ridondanti analizzando i modelli di accesso nel tuo data warehouse

Rileva e mappa automaticamente le relazioni tra le tabelle utilizzando i log delle query senza configurazione manuale

Mantieni la documentazione delle risorse di dati in sincronia con il tuo progetto dbt grazie ad aggiornamenti automatici continui

Limiti di Select Star

Le funzionalità avanzate di reportistica e le analisi dettagliate sull'utilizzo sono limitate rispetto alle alternative di livello aziendale

Selezione dei prezzi di Star

Prezzi personalizzati

Seleziona le valutazioni a stelle e le recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Select Star?

Un utente ha scritto:

Ciò che apprezzo di più di Select Star è quanto la piattaforma risulti intuitiva e facile da usare sin dall'inizio. L'interfaccia è pulita, ben organizzata e semplifica notevolmente la navigazione tra set di dati complessi. La funzione di ricerca è potente. Posso individuare rapidamente le tabelle, le colonne o i dashboard giusti senza dover chiedere in giro. È stato uno strumento eccellente per l'onboarding in nuovi ambienti di dati e per comprendere più rapidamente le relazioni tra i set di dati. Nel complesso, Select Star migliora davvero la scoperta dei dati e la collaborazione tra i team.

Ciò che apprezzo di più di Select Star è quanto la piattaforma risulti intuitiva e facile da usare sin dall'inizio. L'interfaccia è pulita, ben organizzata e semplifica notevolmente la navigazione tra set di dati complessi. La funzionalità di ricerca è potente. Posso individuare rapidamente le tabelle, le colonne o i dashboard giusti senza dover chiedere in giro. È stato uno strumento eccellente per l'onboarding in nuovi ambienti di dati e per comprendere più rapidamente le relazioni tra i set di dati. Nel complesso, Select Star migliora davvero la scoperta dei dati e la collaborazione tra i team.

9. Fivetran Catalog (Ideale per l'automazione della tracciabilità dei dati e la gestione dei metadati delle pipeline)

tramite Fivetran

Fivetran è una piattaforma di integrazione dati cloud-native e completamente gestita che effettua l'automazione dell'ELT, trasferendo i dati da applicazioni SaaS, database e file a un data warehouse o data lake centralizzato senza richiedere interventi di ingegneria personalizzati.

Gestisce automaticamente le modifiche allo schema, la manutenzione delle API e le sincronizzazioni storiche, quindi le pipeline non richiedono interventi manuali man mano che le fonti si evolvono. Le certificazioni di sicurezza e conformità, tra cui SOC 2, GDPR, HIPAA e ISO 27001, sono incluse fin da subito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fivetran Catalog

Acquisisci dati da app SaaS, database e archiviazione cloud utilizzando connettori predefiniti senza scrivere codice personalizzato

Monitora lo stato di sincronizzazione dei connettori e ricevi avvisi quando le pipeline richiedono attenzione, senza dover effettuare controlli manuali

Replica le modifiche al database quasi in tempo reale con un carico minimo sui sistemi di origine

Orchestra le trasformazioni di dbt Core direttamente all'interno di Fivetran dopo il caricamento dei dati

Proteggi i campi sensibili utilizzando controlli dei dati a livello di colonna insieme a RBAC e certificazioni di conformità

Limiti di Fivetran Catalog

Alcuni connettori presentano problemi di affidabilità, tra cui integrazioni mancanti o difettose

Prezzi di Fivetran Catalog

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fivetran Catalog?

Un utente ha scritto:

Fivetran eccelle in una cosa in modo incredibile: la sincronizzazione affidabile dei dati da più strumenti SaaS in un data warehouse centrale come BigQuery. La configurazione è straordinariamente veloce: la maggior parte dei connettori è essenzialmente plug-and-play, con una configurazione minima. Apprezzo in particolare l'ampia libreria di connettori, la gestione automatica degli schemi e il solido sistema di avvisi. Per un piccolo team senza un ingegnere dei dati a tempo pieno, è una vera rivoluzione. Elimina una grande quantità di lavoro manuale e ci permette di concentrarci sull'estrazione di informazioni piuttosto che sulla gestione delle API.

Fivetran eccelle in una cosa in modo incredibile: la sincronizzazione affidabile dei dati da più strumenti SaaS in un data warehouse centrale come BigQuery. La configurazione è straordinariamente veloce: la maggior parte dei connettori è essenzialmente plug-and-play, con una configurazione minima. Apprezzo in particolare l'ampia libreria di connettori, la gestione automatica degli schemi e il solido sistema di avvisi. Per un piccolo team senza un ingegnere dei dati a tempo pieno, è una vera rivoluzione. Elimina una grande quantità di lavoro manuale e ci permette di concentrarci sull'estrazione di informazioni piuttosto che sulla gestione delle API.

🧠 Curiosità: Fivetran è un gioco di parole che fa riferimento a Fortran, il linguaggio di programmazione. Inizialmente i fondatori volevano creare un foglio di calcolo per i big data, ma il feedback degli utenti indicava chiaramente una sola cosa: trasferire i dati di Salesforce su Redshift. Così hanno cambiato rotta, e così è nata un'azienda specializzata in data pipeline.

10. Metaphor (Ideale per la scoperta dei dati basata sulle relazioni e la ricerca contestuale)

tramite Metaphor

L'idea alla base di Metaphor è che la scoperta dei dati sia un problema tanto sociale quanto tecnico, motivo per cui i modelli di utilizzo e le discussioni del team figurano nella stessa vista insieme alle informazioni sulla provenienza e sulla titolarità.

Il contesto si costruisce naturalmente nel tempo, anziché dipendere da un responsabile dei dati che documenti tutto a posteriori. Il feed delle attività mette in evidenza le risorse di tendenza e mantiene le conversazioni allegate ai dati a cui si riferiscono effettivamente, in modo che la conoscenza istituzionale rimanga reperibile invece di rimanere sepolta nei thread di chat.

Le migliori funzionalità/funzioni di Metaphor

Cerca le risorse di dati in un linguaggio semplice e ottieni risultati contestualizzati con indicazioni sulla titolarità, sull'utilizzo e sull'affidabilità

Centralizza le discussioni e gli aggiornamenti sui dati grazie alle integrazioni con Slack, Microsoft Teams e Chrome

Applica tag di governance e controlli di accesso sia per gli utenti tecnici che per quelli aziendali direttamente dagli strumenti esistenti

Segui risorse specifiche per ricevere una notifica quando cambiano la titolarità, la documentazione del progetto o i modelli di utilizzo

Mostra i segnali relativi alla qualità e all'affidabilità dei dati insieme ai risultati della ricerca, in modo che gli utenti possano valutare le risorse prima di utilizzarle

Limiti della metafora

Gli aggiornamenti della roadmap del prodotto e il rilascio di nuove funzionalità/funzioni sono meno frequenti del previsto

Prezzi di Metaphor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Metaphor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Metaphor?

Un utente ha scritto:

L'esperienza complessiva con il team è stata ottima. I piani futuri per il prodotto sono ambiziosi e in linea con la nostra visione del futuro dei cataloghi di dati e della scoperta dei dati.

L'esperienza complessiva con il team è stata ottima. I piani futuri per il prodotto sono ambiziosi e in linea con la nostra visione del futuro dei cataloghi di dati e della scoperta dei dati.

Trasforma il caos dei dati in chiarezza con ClickUp

La maggior parte degli strumenti per la catalogazione dei dati fa il proprio lavoro e si ferma lì. La documentazione rimane in un wiki separato e le conversazioni importanti finiscono sepolte in thread di chat che nessuno torna a leggere.

ClickUp colma questa lacuna tramite una connessione tra il lavoro stesso e la documentazione, le attività e il contesto circostante. Così, quando il tuo team ha bisogno di risposte, queste sono già a portata di mano.

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