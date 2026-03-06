Come creare un tracker delle sottoscrizioni in Fogli Google

I costi delle sottoscrizioni mensili sono facili da ignorare. Finché non ti rendi conto che stai pagando per tre diversi strumenti di IA e quattro project manager separati. Anche se un singolo addebito di 10 dollari può sembrare irrisorio, il costo cumulativo di strumenti frammentati prosciuga il tuo budget e la tua concentrazione.

Questa guida ti mostra come creare un tracker gratuito per le sottoscrizioni in Fogli Google per riottenere visibilità. Imparerai come impostare le intestazioni delle colonne per le date di rinnovo, utilizzare formule per automatizzare il monitoraggio delle spese e creare avvisi per gli addebiti imminenti.

Scopriremo anche un'alternativa per risolvere un tech stack gonfiato: ClickUp Accelerator. Ti consente di consolidare il tuo lavoro e sostituire più sottoscrizioni IA con un motore IA sensibile al contesto, riducendo i costi e il tempo speso per passare da una scheda all'altra.

Perché utilizzare i Fogli Google per il monitoraggio delle sottoscrizioni

Il problema più grande delle sottoscrizioni non è il costo di una sola, ma il lento e silenzioso aumento di molte.

🧠 Curiosità: il consumatore medio spende 219 dollari al mese in sottoscrizioni, ma crede di spenderne solo 86. Questa mancanza di visibilità sulla spesa è una fonte enorme di ansia per il budget sia per i team che per i singoli individui.

Un servizio di streaming qui, uno strumento software là: questi piccoli addebiti ricorrenti si sommano. Prima che te ne accorga, stai perdendo soldi per servizi che avevi dimenticato di avere, un classico caso di "sottoscrizione nascosta".

Un tracker delle sottoscrizioni in Fogli Google è un primo passaggio pratico per riprendere il controllo. Sebbene esistano tracker dedicati alle sottoscrizioni, molti applicano costi ricorrenti. Non ci sfugge l'ironia di pagare una sottoscrizione per monitorare le proprie sottoscrizioni.

Fogli Google ti offrono un modo gratis, accessibile e completamente personalizzabile per vedere tutto in un unico posto.

Fogli Google funzionano bene perché:

È gratis: non è necessario aggiungere un’altra sottoscrizione al tuo elenco solo per gestire quelle che hai già.

È completamente personalizzabile: puoi creare le colonne e le categorie più adatte al tuo puoi creare le colonne e le categorie più adatte al tuo budget personale o a quello del tuo team , senza essere vincolato a un formato rigido.

È condivisibile: puoi collaborare facilmente con un partner, un coinquilino o il tuo team finanziario per gestire le spese condivise.

È basato su formule: puoi utilizzare le funzioni integrate per automatizzare i totali, segnalare le date di rinnovo imminenti e calcolare la tua spesa annuale senza calcoli manuali.

Il principale compromesso è il lavoro manuale. Devi inserire i dati tu stesso; non ci sarà una sincronizzazione automatica con i tuoi estratti conto bancari. Ma per molti questo è un piccolo prezzo da pagare per avere una flessibilità totale e una visione chiara di dove vanno a finire i tuoi soldi ogni mese.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

Come impostare un tracker delle sottoscrizioni in Fogli Google

Iniziare con un foglio di calcolo vuoto può sembrare un compito arduo. Sai che devi effettuare il monitoraggio delle tue sottoscrizioni, ma quali informazioni sono davvero importanti? Se crei un sistema troppo semplice, non sarà utile. Se è troppo complesso, lo abbandonerai nel giro di una settimana.

Segui questi passaggi per creare un tracker di sottoscrizioni funzionale in Fogli Google in circa 15 minuti. Partiamo dal presupposto che tu disponga di un account Google per effettuare l'impostazione.

1. Crea un nuovo foglio Google

Per prima cosa, apri i Fogli Google nel tuo browser o da Google Drive. Seleziona l'opzione per avviare un nuovo foglio di calcolo vuoto. Assegnagli un nome chiaro come "Tracker di sottoscrizione" in modo da poterlo trovare facilmente in seguito.

tramite Fogli Google

2. Imposta le intestazioni delle colonne

Le colonne che crei determineranno quali informazioni potrai monitorare. Queste intestazioni sono la base del tuo tracker, quindi non saltarle. Aggiungile alla prima riga del tuo foglio:

Colonna Scopo Nome della sottoscrizione Il nome del servizio o del prodotto (ad es. Netflix, Spotify) Categoria Come raggruppare le spese (ad es. streaming, software, fitness) Costo mensile L'importo dell'addebito ricorrente Ciclo di fatturazione Frequenza di fatturazione (ad es. mensile, annuale, trimestrale) Data di rinnovo La data esatta del prossimo pagamento Metoda/modalità di pagamento Quale scheda o account viene addebitato Stato Lo stato attuale (ad es. Attivo, In pausa, Annullato) Nota Eventuali dettagli aggiuntivi, come le istruzioni per la cancellazione o le informazioni sull'account

Ecco come apparirà il tuo foglio Google con tutti i dati consolidati in un unico posto:

3. Applica la convalida dei dati

La convalida dei dati è una funzionalità/funzione che crea elenchi a discesa per le celle. È fondamentale per mantenere i dati puliti e coerenti, consentendo il corretto funzionamento dei filtri e delle formule.

Seleziona l'intera colonna "Categoria", quindi vai su Dati > Convalida dati.

Crea un elenco a discesa con le tue categorie di spesa

Ripeti la stessa operazione per le colonne "Ciclo di fatturazione" e "Stato".

4. Formatta le colonne relative alle valute

Per rendere i tuoi costi facilmente leggibili, seleziona la colonna "Costo mensile".

Vai su Formato > Numero > Valuta

Questo aggiunge automaticamente il simbolo del dollaro e standardizza il numero di cifre decimali in tutte le voci, garantendo calcoli accurati.

5. Aggiungi una formula SUMIF per i totali

Usa le formule dei Fogli Google per rendere il tuo foglio di calcolo più intelligente. Invece di sommare manualmente i costi, puoi usare una formula che lo fa per te.

Per calcolare la tua spesa mensile totale per le sottoscrizioni attive, trova una cella vuota e inserisci:

=SUMIF(G:G,”Active”,C:C)

Questa formula indica a Fogli Google di esaminare la colonna "Stato" (ad esempio, la colonna G), trovare tutte le sottoscrizioni contrassegnate come "Attive" e quindi sommare i costi corrispondenti dalla colonna "Costo mensile" (supponiamo, la colonna C).

Per evitare rinnovi a sorpresa, puoi creare un semplice conto alla rovescia.

Aggiungi una nuova colonna nel tuo Foglio Google. Chiamiamola "Giorni fino al rinnovo".

Puoi utilizzare la funzione TODAY() per determinare quanti giorni mancano al prossimo pagamento.

Inserisci questa formula: =E2-TODAY()

Sottrae la data corrente dalla data di rinnovo nella colonna E. Inoltre, il foglio si aggiorna automaticamente ogni volta che lo apri.

Un numero positivo indica quanti giorni ti restano, mentre un numero negativo significa che il rinnovo è già scaduto.

Funzionalità avanzate per il tuo tracker delle sottoscrizioni

⚠️ Un tracker di base è un ottimo inizio, ma rimane comunque un elenco passivo di dati. Devi ricordarti di aprirlo e controllarlo regolarmente. Se non lo fai, continuerai a perdere le date di rinnovo e non otterrai alcuna informazione approfondita sulle tue abitudini di spesa. In sostanza, il tracker rischia di diventare solo un altro file di cui ti dimenticherai.

Ma abbiamo un modo per rendere il tuo tracker molto più utile. Con un paio di funzionalità avanzate, puoi trasformare il tuo elenco statico in un dashboard dinamico che ti avvisa attivamente e analizza le tue spese. ✨

Formattazione condizionale per i promemoria di rinnovo

La formattazione condizionale è una funzionalità che cambia automaticamente il colore di una cella in base alle regole create dall'utente. È come impostare dei semafori per le date di rinnovo, rendendo impossibile perdere un addebito imminente.

Per impostare la formattazione condizionale:

Seleziona l'intera colonna "Data di rinnovo"

Vai al menu e clicca su Formato > Formattazione condizionale.

Clicca sul menu a tendina "Formattare celle se" e seleziona "Formula personalizzata è".

Supponendo che i tuoi dati si trovino nella colonna E, crea delle regole utilizzando formule personalizzate: Per evidenziare in rosso i rinnovi entro sette giorni: utilizza la formula =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7) To highlight renewals within 14 days in yellow: Use the formula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Imposta lo stile scegliendo il colore rosso o qualsiasi altro colore a tua scelta, quindi fai clic su Terminato.

Questi segnali visivi rendono il tuo tracker proattivo. Potrai vedere a colpo d'occhio quali sottoscrizioni richiedono la tua attenzione prima della chiusura della finestra di rinnovo automatico. Puoi anche aggiungere un'altra regola per oscurare tutte le righe con lo stato "Annullato". In questo modo la tua visualizzazione rimarrà pulita e focalizzata sulle spese attive.

Tabella pivot per l'analisi delle sottoscrizioni

Una tabella pivot in Fogli Google riassume i tuoi dati senza che tu debba scrivere formule complesse. È lo strumento perfetto per rispondere a domande più importanti sulle tue spese, come "Quanto spendo ogni anno in software?" o "Quale categoria rappresenta la fetta più grande del mio budget per le sottoscrizioni?".

Per creare una tabella pivot:

Seleziona tutti i tuoi dati, comprese le intestazioni

Vai su Inserisci > Tabella pivot

Nella finestra Crea tabella pivot, inserisci A1:I11 per acquisire tutte le colonne nell'Intervallo dati.

Scegli una cella come J1 nel tuo foglio esistente per visualizzarla affiancata e fai clic su Crea.

📌 Puoi anche effettuare una selezione per la nuova opzione foglio per mantenere separate le tue analisi.

Usa l'editor sulla destra per organizzare i dati: Righe : aggiungi Categoria per visualizzare una suddivisione per gruppi come "Categoria" o "Software" Valori : Aggiungi Costo mensile e assicurati che sia impostato su SOMMA per calcolare il totale per ciascuna categoria Filtri : aggiungi Stato e deseleziona la Box Annullato in modo che servizi come Netflix siano esclusi dai tuoi totali

Righe : aggiungi Categoria per visualizzare una suddivisione per gruppi come "Categoria" o "Software".

Valori : aggiungi Costo mensile e assicurati che sia impostato su SUM per calcolare il totale per ciascuna categoria.

Filtri: aggiungi Stato e deseleziona la Box Annullato in modo che servizi come Netflix siano esclusi dai tuoi totali.

Ecco come appariranno il tuo editor di tabelle pivot e il foglio:

Ora hai trasformato i dati grezzi in informazioni utili e hai un riepilogo/riassunto chiaro delle tue spese raggruppate per categoria. Usa questa visualizzazione per identificare esattamente dove puoi tagliare o consolidare gli strumenti per rimanere snello.

👀 Lo sapevi? La spesa media per il SaaS è di 4.830 dollari all'anno per dipendente. Tenere d'occhio queste categorie ti aiuta a individuare le sovrapposizioni prima che incidano sul tuo budget.

Traccia le sottoscrizioni più velocemente con ClickUp

Fogli Google sono una soluzione ideale per il monitoraggio delle finanze personali. Tuttavia, se li adotti per il tuo team in crescita, alla fine porterà a una proliferazione di strumenti: il reparto finanziario approverà nuovi strumenti software, l'IT gestirà l'assegnazione delle licenze e il tuo team rimarrà bloccato nel mezzo, aggiornando manualmente i fogli di calcolo e rincorrendosi su Slack.

Questa frammentazione può facilmente portare alla mancata esecuzione di un rinnovo importante perché il titolare del foglio è in ferie. Inoltre, non esiste una traccia di audit chiara che indichi chi ha approvato quale strumento.

Prima che te ne accorga, il tuo semplice tracker è diventato fonte di attrito e rischio.

👀 Lo sapevi? Le organizzazioni con 100 dipendenti perdono 420.000 dollari all'anno a causa di comunicazioni errate e strumenti non collegati tra loro.

A questo punto, i team devono passare da un foglio di calcolo a un vero e proprio software di gestione del flusso di lavoro. Invece di un tracker di sottoscrizioni statico in Fogli Google, puoi utilizzare ClickUp come area di lavoro IA convergente.

📮 Approfondimento ClickUp: il 44% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza fogli di calcolo per gestire i propri progetti e le proprie attività. Tuttavia, i fogli di calcolo non sono stati progettati per flussi di lavoro in continua evoluzione. Man mano che i tuoi progetti diventano più complessi, mantenere aggiornati stati, sequenze e assegnazioni diventa un'attività manuale che richiede molto tempo. Una piattaforma AI convergente come ClickUp risolve questo problema con visualizzazioni appositamente progettate come Elenco, Tabella, Calendario e Gantt. Ciò significa che puoi visualizzare le attività in un modo che ha senso per te e il tuo team. Imposta automazioni basate su trigger per aggiornare campi e stati man mano che il lavoro procede e, improvvisamente, gli aggiornamenti manuali diventeranno un ricordo del passato.

Non perdere mai un rinnovo con le automazioni e le attività ricorrenti di ClickUp.

Il rischio maggiore del monitoraggio manuale è quello di perdere il periodo di cancellazione. Invece di controllare manualmente una colonna con le date e tenerne traccia mentalmente, puoi utilizzare ClickUp Automazioni per ricordarti di farlo al posto tuo.

Ti consentono di impostare un trigger per inviare a te stesso (o a un altro membro del team) un promemoria sette giorni prima della data di rinnovo, che crea automaticamente un'attività di ClickUp per il responsabile del reparto o pubblica un promemoria in uno specifico canale di chat ClickUp. Ciò ti consente di valutare il valore dello strumento prima del prossimo addebito.

Attiva aggiornamenti generati dall'IA per le attività con le automazioni personalizzate di ClickUp.

Per standardizzare ulteriormente queste abitudini, utilizza le attività ricorrenti. Per qualsiasi sottoscrizione che richiede una revisione annuale o trimestrale, puoi impostare l'attività in modo che si ripeta automaticamente. Una volta completata la revisione e chiusa l'attività, ClickUp creerà automaticamente quella successiva in base al tuo programma, assicurando che la valutazione proattiva diventi una parte standard del tuo flusso di lavoro.

Crea un database strutturato con campi personalizzati e documenti

Allo stesso modo, mentre un foglio di calcolo ti limita a righe e colonne statiche, i campi personalizzati di ClickUp ti consentono di creare un database strutturato e interconnesso per ogni fornitore. Puoi registrare dati specifici, come il costo mensile, i termini del contratto e le modalità/modalità di pagamento, direttamente all'interno di un'attività di ClickUp.

Personalizza i dettagli che desideri monitorare nel tuo tracker delle sottoscrizioni con i campi personalizzati di ClickUp.

In questo modo tutto il contesto, compreso il contratto con il fornitore, rimane allegato al lavoro, così non dovrai cercare il contratto tra le email durante una verifica del budget.

Puoi anche eliminare il caos delle informazioni sparse centralizzando tutti i materiali correlati in un unico posto. Ad esempio, archivia le tue politiche di gestione dei fornitori, le guide di onboarding o le procedure di cancellazione in ClickUp Documenti.

Usa ClickUp Docs come unica fonte di verità per la gestione dei fornitori e delle sottoscrizioni.

Quindi, collega quei documenti direttamente alle tue attività di sottoscrizione. Ora, quando è il momento di rivedere uno strumento, il contratto, la politica di utilizzo e la cronologia dei rinnovi sono tutti collegati, ponendo fine alla frustrante ricerca di informazioni su diverse app.

Ottieni visibilità in tempo reale con i dashboard di ClickUp.

Sebbene le tabelle pivot siano utili, non sono in tempo reale né facilmente condivisibili con la dirigenza. Le dashboard di ClickUp raccolgono i dati relativi alle sottoscrizioni in report visivi di alto livello che si aggiornano automaticamente.

Visualizza dati complessi con i dashboard di ClickUp e chiedi a ClickUp Brain di interpretarli per te.

Puoi creare grafici per visualizzare la spesa totale per categoria o per vedere tutti i rinnovi imminenti su una Sequenza, ottenendo un quadro chiaro del tuo flusso di cassa senza alcuna formattazione manuale.

💡 Suggerimento professionale: se desideri andare oltre i grafici e ottenere risposte dirette sulle tue spese, aggiungi una scheda IA alla tua dashboard. Utilizza la scheda IA Brain per eseguire prompt personalizzati in linguaggio naturale, ad esempio richiedendo un riepilogo/riassunto dei picchi di spesa nell'ultimo trimestre. È come avere un analista finanziario integrato direttamente nella tua vista di reportistica.

La gestione di decine di app scollegate tra loro porta al Work Sprawl, un ciclo di attriti e frammentazione delle informazioni che costa alle organizzazioni quasi il 30% del loro fatturato annuo.

ClickUp Accelerator rompe questo ciclo riunendo l'intero stack in un unico spazio di lavoro unificato. Ti offre uno spazio di lavoro IA convergente in cui ogni progetto, documento e conversazione coesiste con un contesto completo.

Nel contesto della tua strategia di sottoscrizione, questa accelerazione ti aiuta a:

Consolida i flussi di lavoro frammentati in un'unica piattaforma per eliminare i costi superflui degli strumenti.

Implementa soluzioni IA specifiche per reparto in pochi giorni per sostituire costosi software legacy di nicchia.

Applica l'automazione alle attività di routine relative alla gestione dei fornitori per ridurre le ore di lavoro amministrativo manuale.

Ottieni visibilità tra i vari reparti per individuare ed eliminare le sottoscrizioni ai servizi che si sovrappongono.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per sconfiggere l'AI Sprawl. Anziché gestire le sottoscrizioni per più LLM scollegati, puoi utilizzare questa IA sensibile al contesto per accedervi da un unico posto. Ciò ti consente di consolidare il tuo stack AI, riducendo l'impronta complessiva delle sottoscrizioni e mantenendo al contempo il contesto completo dei tuoi progetti.

Usa più LLM da un'unica interfaccia con ClickUp Brain.

Inoltre, Brain può fungere da consulente finanziario personale e effettuare il monitoraggio delle sottoscrizioni, dei rinnovi e dei promemoria per te. Inserisci i dati relativi alle tue spese di sottoscrizione. Usalo per pianificare il tuo budget e gestire le sottoscrizioni in linguaggio naturale.

Usa ClickUp Brain per gestire le tue sottoscrizioni

Questo accesso unificato va oltre i tuoi modelli di IA e arriva ai tuoi dati reali attraverso Enterprise Search. Ti permette di trovare informazioni in tutte le tue app collegate, come Google Drive, Slack e Salesforce, da un unico posto.

Invece di passare da una scheda all'altra per trovare una fattura o un dettaglio contrattuale specifico, puoi anche chiedere a ClickUp Brain di individuarlo all'istante. Il programma indicizza frequentemente i tuoi contenuti, quindi le risposte sono sempre aggiornate.

💡 Suggerimento professionale: se il tuo team desidera andare oltre la semplice automazione, prova ClickUp Super Agents. Si tratta di colleghi autonomi basati sull'IA che operano all'interno della tua area di lavoro per gestire processi complessi e ripetitivi. Puoi assegnare a un Super Agent il compito di monitorare le fatture ricorrenti o di effettuare il monitoraggio delle comunicazioni con i fornitori per identificare quando è necessario rinegoziare un contratto. Poiché questi agenti possiedono una memoria a lungo termine e una consapevolezza ambientale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possono gestire in modo indipendente il lavoro amministrativo delle revisioni delle sottoscrizioni, liberando il tuo team dalla supervisione manuale solitamente necessaria per tenere sotto controllo i costi. 🎥 Ulteriori informazioni qui:

Assumi il controllo del tuo stack tecnologico

Creare un'abitudine di revisione costante è l'unico modo per evitare che le sottoscrizioni consumino il tuo budget. Che tu inizi con un semplice tracker su Fogli Google o passi direttamente a un'area di lavoro automatizzata, l'obiettivo è lo stesso: visibilità totale su dove vanno a finire i tuoi soldi.

Se quest'ultima opzione ti sembra più convincente e desideri andare oltre gli aggiornamenti manuali per gestire le tue sottoscrizioni con flussi di lavoro automatizzati, prova ClickUp gratis!

Domande frequenti (FAQ)

Sì, puoi condividere un tracker di Fogli Google cliccando sul pulsante "Condividi" e aggiungendo collaboratori tramite email. Puoi impostare le loro autorizzazioni per visualizzare, commentare o modificare.

I principali limiti sono l'inserimento manuale dei dati, la mancanza di promemoria automatici per il rinnovo e l'assenza di sincronizzazione diretta con i conti bancari. Per i team, ciò può causare problemi di controllo delle versioni e mancanza di responsabilità.

Un tracker delle sottoscrizioni si concentra solo sui pagamenti ricorrenti e sui loro cicli di rinnovo. Un tracker delle spese è più ampio e registra tutti i tipi di spesa, inclusi sia gli addebiti una tantum che quelli ricorrenti.

Per i reparti o le aziende, è meglio usare uno strumento con automazione integrata, flussi di lavoro di approvazione e dashboard centralizzati. Questo assicura che nulla venga tralasciato e che ci sia una registrazione chiara di tutte le attività relative alle sottoscrizioni.