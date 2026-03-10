Le 10 migliori alternative a Mandolin IA per il [anno]

Mandolin AI è una piattaforma di automazione sanitaria progettata specificamente per i provider di farmaci specialistici. Utilizza agenti IA per gestire il pesante lavoro amministrativo necessario per consentire ai pazienti di accedere a questi farmaci, come l'accettazione dei referral, la verifica delle prestazioni assicurative, le autorizzazioni preventive e i flussi di lavoro di fatturazione.

In termini semplici, agisce come un team di back-office digitale, completando le pratiche burocratiche e il coordinamento necessari prima che un paziente possa ricevere trattamenti specialistici.

Tuttavia, se stai cercando agenti IA che automatizzino flussi di lavoro al di là dell'assistenza sanitaria specialistica, come operazioni interdipartimentali, flussi di lavoro multi-LLM o automazioni aziendali più ampie, potresti voler esplorare le alternative a Mandolin IA.

Diamo un'occhiata ad alcune delle migliori opzioni.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Mandolin IA?

Mandolin è utilizzato principalmente da centri di infusione, farmacie specializzate e sistemi sanitari che gestiscono terapie complesse e costose come terapie biologiche, terapie geniche e trattamenti per infusione.

Queste organizzazioni devono gestire settimane di pratiche burocratiche manuali, controlli assicurativi e flussi di lavoro di rimborso prima che un paziente possa iniziare il trattamento.

Quando si valutano le alternative, l'obiettivo va oltre la semplice automazione fino all'esecuzione degli agenti nell'intero stack aziendale.

Ecco cosa dovresti cercare nelle alternative a Mandolin IA e nelle moderne piattaforme di orchestrazione degli agenti:

Verifica che gli agenti siano in grado di eseguire azioni reali sul sistema: scegli una piattaforma in cui gli agenti possano richiamare API, aggiornare record e trigger flussi di lavoro, invece di operare solo come livelli di ragionamento.

Esamina come viene definita e applicata la logica di esecuzione: assicurati di poter controllare la sequenza delle attività, i rami condizionali e il coordinamento degli agenti per evitare risultati incoerenti.

Verifica come gli agenti accedono ai sistemi e ai dati esterni: seleziona una piattaforma che si integra direttamente con il tuo stack operativo per consentire agli agenti di operare su dati aziendali in tempo reale.

Verifica come vengono applicate le autorizzazioni e le misure di sicurezza: assicurati di poter limitare l'accesso degli agenti e impedire azioni indesiderate su sistemi sensibili.

Valuta le capacità di osservabilità e debug: assicurati di poter ispezionare le decisioni degli agenti, tracciare i percorsi di esecuzione e diagnosticare i guasti quando i flussi di lavoro si interrompono.

Verifica che la piattaforma preservi lo stato del flusso di lavoro: cerca una memoria persistente o un monitoraggio dello stato in modo che gli agenti possano riprendere l'esecuzione senza riavviare le attività o perdere i progressi compiuti.

👀 Lo sapevi? Secondo un sondaggio dell'American Medical Association, il 78% dei medici afferma che i ritardi nelle autorizzazioni preventive portano i pazienti ad abbandonare completamente il trattamento. Quando le approvazioni si protraggono per settimane, molti pazienti semplicemente rinunciano prima ancora che la terapia abbia inizio. Gli operatori sanitari stanno ricorrendo agli agenti IA e alle piattaforme di automazione per accelerare questo processo. Strumenti come Mandolin sono stati creati per ridurre gli attriti amministrativi nei flussi di lavoro relativi all'accettazione, alla verifica delle assicurazioni e ai rimborsi.

Le migliori alternative a Mandolin IA in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Mandolin IA e delle caratteristiche di ciascuna.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Agenti IA integrati in attività e flussi di lavoro, intelligenza contestuale dell'area di lavoro, automazioni dei flussi di lavoro, integrazioni tra strumenti operativi. Teams di prodotto, ingegneria e operazioni che integrano l'IA nei flussi di lavoro di esecuzione Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende CrewAI Orchestrazione degli agenti basata sui ruoli, memoria di condivisione degli agenti, coordinamento del flusso di lavoro, integrazioni degli strumenti, Python e interfacce visive. Team di ingegneri e automazione che sviluppano sistemi multi-agente strutturati Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. AutoGen Orchestrazione degli agenti basata sul codice, framework di comunicazione degli agenti, strumenti di osservabilità, coordinamento multi-agente Team di ingegneri e ricercatori che sviluppano logiche personalizzate di orchestrazione degli agenti Open source Agenti GPT-4o Agenti abilitati da strumenti, ragionamento multimodale, chiamata di funzioni, integrazione SDK, supporto all'automazione del flusso di lavoro Team di prodotto, ingegneria e piattaforma che implementano agenti IA nelle applicazioni Prezzi personalizzati Agenti Zapier Automazione del flusso di lavoro basata sull'IA, creazione di agenti in linguaggio naturale, oltre 8.000 integrazioni, controllo della versione dell'automazione. Team aziendali, di marketing e RevOps che automatizzano i flussi di lavoro tra diverse app Gratuito; piani a pagamento a partire da 50 $ al mese Agenti n8n Generatore visivo di flussi di lavoro, memoria degli agenti, integrazioni estese, strumenti di debug, supporto self-hosting Team tecnici e di automazione che gestiscono flussi di lavoro interni complessi Piani a pagamento a partire da 28,40 $ al mese. Rilevanza IA Creazione di agenti senza codice, distribuzione di agenti nei sistemi aziendali, monitoraggio dei metadati, automazione del flusso di lavoro I team GTM, commerciale e operazioni implementano agenti autonomi senza un ingente lavoro di ingegnerizzazione. Gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. LangGraph Orchestrazione dei flussi di lavoro con stato, controllo dell'esecuzione, memoria persistente, monitoraggio in tempo reale Team di ingegneri che sviluppano flussi di lavoro degli agenti di lunga durata e con stato Gratis; piani a pagamento a partire da 39 $/utente/mese Agenti LlamaIndex Indicizzazione dei dati, flussi di lavoro degli agenti potenziati dal recupero, gestione della memoria e dello stato, SDK per sviluppatori. Teams di ingegneri e dati che sviluppano agenti che operano su grandi basi di conoscenza Gratis; piani a pagamento a partire da 50 $ al mese Vertex IA Agent Builder Infrastruttura agenti gestita, accesso ai modelli e orchestrazione, integrazioni aziendali, strumenti di implementazione Team di ingegneri e piattaforme aziendali che implementano agenti su scala produttiva Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a Mandolin IA

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Di seguito troverai le migliori alternative a Mandolin IA per diversi casi d'uso, flussi di lavoro e requisiti operativi:

1. ClickUp (ideale per integrare agenti IA nell'esecuzione delle attività e nel coordinamento del flusso di lavoro)

Prova ClickUp Super Agents gratis Con ClickUp Super Agents, gestisci interi flussi di lavoro, non solo singole azioni, in modo che i tuoi progetti continuino ad andare avanti anche quando nessuno li controlla.

La maggior parte delle alternative a Mandolin si concentra sulla creazione o l'implementazione di agenti al di fuori dell'ambiente di lavoro quotidiano. Funzionano come livelli di automazione autonomi, framework di sviluppo o strumenti di integrazione.

ClickUp, invece, funziona come uno spazio di lavoro AI convergente. Integra l'intelligenza artificiale direttamente nelle tue attività, nei documenti, nelle conversazioni, nei dashboard e nei flussi di lavoro. Invece di gestire gli agenti separatamente dall'esecuzione, puoi distribuirli dove si svolge già il lavoro.

Ecco le funzionalità principali che lo rendono una valida alternativa a Mandolin IA:

🧠 ClickUp Brain: IA sensibile al contesto che potenzia l'esecuzione reale

ClickUp Brain comprende e memorizza i dati dell'area di lavoro di ClickUp per offrirti approfondimenti contestuali.

La maggior parte degli agenti IA fallisce perché manca di un contesto operativo in tempo reale. Molte piattaforme di orchestrazione degli agenti richiedono l'inserimento manuale di informazioni in prompt, archivi di memoria o basi di conoscenza esterne prima che gli agenti possano agire in modo affidabile.

ClickUp Brain integra l'IA contestuale direttamente nel tuo spazio di lavoro. Comprende come le tue attività di ClickUp, i tuoi documenti e le tue conversazioni in chat su ClickUp si collegano tra progetti e team, offrendo agli agenti l'accesso al contesto operativo in tempo reale.

È un'IA in grado di fare riferimento automaticamente agli ultimi aggiornamenti, ai cambiamenti di titolarità, alle dipendenze e alla documentazione.

Puoi anche queryare istantaneamente la tua area di lavoro. Poni domande come "Cosa è cambiato nel piano di lancio del secondo trimestre questa settimana?" o "Riassumi tutti i feedback sull'onboarding del mese scorso" e Brain recupererà le risposte dal tuo ambiente di lavoro reale.

Ottieni risposte rapide e in tempo reale alle query relative alle aree di lavoro utilizzando ClickUp Brain.

✏️ Nota: grazie alla memoria nativa e alla consapevolezza contestuale integrate, non è necessario mantenere sistemi di conoscenza separati o strutturare manualmente il contesto per gli agenti. L'intelligenza è già presente all'interno dei flussi di lavoro di ClickUp Brain AI, dove avvengono le decisioni e l'esecuzione.

🤖 ClickUp AI Super Agents: implementa agenti IA aziendali all'interno di flussi di lavoro reali

I Super Agents di ClickUp sono assistenti IA autonomi e ambientali che osservano i cambiamenti nell'area di lavoro e agiscono per conto degli utenti in base a regole, modelli di dati e contesto.

Mentre Brain eccelle nel rispondere alle domande e generare approfondimenti, i Super Agenti agiscono quando le condizioni sono soddisfatte.

Ad esempio, un Super Agent può:

Individua le attività scadute e riassegna o avvisa i titolari in modo proattivo.

Monitora lo stato di avanzamento dei progetti e genera report sullo stato

Avvia attività di follow-up al completamento delle dipendenze

Sintetizza le retrospettive dei sprint e fai emergere le informazioni sui rischi

Attiva i Super Agenti all'interno di ClickUp per automatizzare completamente le attività/i flussi di lavoro.

Inoltre: gli IA Super Agents funzionano con memoria infinita e contesto di lavoro. Utilizzano la memoria recente per ciò che è appena accaduto, la memoria di lavoro per il contesto attivo e la memoria a lungo termine per il richiamo.

Inoltre, grazie alla conservazione zero dei dati, le tue informazioni non rimangono mai al di fuori della tua area di lavoro sicura.

Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su ClickUp Super Agents 📹

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX è il compagno desktop basato sull'IA che porta questa intelligenza contestuale fuori dal browser e in un'app dedicata. Con essa potrai: Lavora con più modelli di IA in un unico posto: passa da Brain ad altri LLM come Clause, GPT, Gemini, ecc. con un solo tocco.

Cerca rapidamente tra file, attività, documenti, ecc.: utilizza utilizza Enterprise Search per trovare file, attività o documenti nell'intero spazio di lavoro digitale. Ad esempio, cerca "il documento in cui abbiamo discusso l'esperimento di prezzo B" e Brain lo recupererà immediatamente.

Digita 400 volte più velocemente con la voce: dettate prompt, comandi di lavoro, commenti o anche risposte rapide per chattare con dettate prompt, comandi di lavoro, commenti o anche risposte rapide per chattare con Talk to Text di ClickUp

⚙️ ClickUp Automazioni: orchestra gli agenti nell'intero stack del flusso di lavoro

Una volta creati gli agenti, ClickUp Automations ti aiuta a distribuirli e coordinarli nei flussi di lavoro. Anziché operare come assistenti isolati, gli agenti possono essere triggerati dinamicamente in base a eventi operativi reali all'interno del tuo spazio di lavoro.

Configura ClickUp Automazioni per mantenere il tuo flusso di lavoro in sincronia ogni volta che arrivano nuovi dati.

Puoi definire esattamente quando un agente viene eseguito, quali dati utilizza e quali azioni intraprende. Ad esempio:

Quando un'attività passa allo stato Pronta per il controllo qualità, un agente può generare casi di test, assegnare revisori e aggiornare la documentazione.

Quando un affare si blocca, un agente commerciale può trigger un follow-up e avvisare il team.

Quando viene registrato un nuovo feedback, un agente può riepilogare le informazioni e aggiornare le attività relative al prodotto.

ClickUp combina l'automazione basata su regole con l'orchestrazione guidata dall'intelligenza artificiale, consentendoti di progettare flussi di lavoro complessi in più passaggi senza codice. Utilizzando istruzioni semplici e in linguaggio chiaro, puoi creare trigger, condizioni e azioni personalizzati che attivano gli agenti in tutti i progetti, i team e gli strumenti.

⭐ Bonus: dai ai tuoi agenti AI accesso ai dati in tempo reale da oltre 1000 strumenti esterni utilizzando le integrazioni native di ClickUp. Ad esempio, un agente commerciale può leggere i lead da HubSpot, controllare lo stato delle PR su GitHub o estrarre il sentiment dei clienti dai ticket Zendesk, il tutto senza esportare CSV o creare API personalizzate.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collabora con i team e gli agenti AI in tempo reale utilizzando la chat contestuale che si collega direttamente alle attività, ai documenti e ai flussi di lavoro utilizzando ClickUp Chat.

Con ClickUp Whiteboards , pianifica i flussi di lavoro, mappa la logica degli agenti e consenti il brainstorming in tempo reale con lavagne visive che collegano direttamente le idee alle attività e all'esecuzione.

Crea, archivia e gestisci le conoscenze con ClickUp Docs collaborativo, che gli agenti possono consultare per contestualizzare, aggiornare e ottenere riepiloghi/riassunti automatici.

Tieni traccia delle prestazioni, monitora i flussi di lavoro e ottieni informazioni dettagliate su tutti i progetti con dashboard in tempo reale alimentate dai dati dell'area di lavoro in tempo reale utilizzando ClickUp Dashboards.

Centralizza l'esecuzione con le attività personalizzabili di ClickUp che consentono agli agenti e ai team di assegnare il lavoro, aggiornare gli stati, automatizzare le azioni e portare avanti i progetti.

Limitazioni di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il suo forte orientamento verso l'IA. L'AI Super Agent è potente e consente di configurare molto rapidamente le attività di routine.

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il suo forte orientamento verso l'IA. L'AI Super Agent è potente e consente di configurare molto rapidamente le attività di routine.

Storia di un cliente: ClickUp X Bell Direct 😓 Il problema: il "lavoro sul lavoro" ostacolava la produttività reale Il team operativo di Bell Direct era sommerso dal lavoro. Ogni giorno gestiva oltre 800 email dei clienti, ciascuna delle quali richiedeva la lettura manuale, la selezione, la categorizzazione e l'inoltro alla persona giusta. La situazione metteva sotto pressione l'efficienza, la visibilità e la qualità del servizio del team, anche se l'azienda stava ottenendo ottimi risultati per i clienti. ✅ La soluzione: un'area di lavoro unificata + agenti IA che lavorano come compagni di squadra Invece di aggiungere un altro strumento scollegato allo stack, Bell Direct ha scelto ClickUp come Centro di comando centrale. Hanno consolidato tutto, dalle attività e dai documenti ai processi e alle conoscenze, in un unico spazio di lavoro in cui l'IA aveva il contesto completo. Anziché affidarsi a bot o modelli generici, hanno implementato un Super Agente che hanno chiamato "Delegator". Si tratta di un compagno di squadra autonomo addestrato a smistare il lavoro in arrivo: Legge tutte le email in arrivo nella casella di posta condivisa.

Classifica l'urgenza, il client e l'argomento utilizzando campi personalizzati con l'IA.

Assegna le priorità e indirizza ogni attività alla persona giusta in tempo reale. Tutto questo senza alcun intervento manuale da parte di operatori umani. 😄 L'impatto: vantaggi operativi misurabili Aumento del 20% dell'efficienza operativa, il che significa che è possibile svolgere più lavoro più rapidamente con le stesse risorse.

Capacità pari a 2 dipendenti a tempo pieno liberata, ora disponibile per attività strategiche di alto valore

Oltre 800 email giornaliere dei clienti smistate in tempo reale Il Super Agent ora smista il lavoro come farebbe un essere umano, ma alla velocità e su scala di una macchina.

Se il tuo team deve gestire grandi volumi di richieste, approvazioni o coordinamento tra team, Super Agents può essere configurato per gestire questi flussi di lavoro in modo autonomo e su larga scala. Per scoprire come i team stanno progettando questi flussi di lavoro basati sull'IA in ClickUp, contatta il nostro team per esplorare come potrebbe essere un Super Agent per la tua azienda.

⭐ Bonus: se sei un utente ClickUp, ecco i diversi strumenti ClickUp AI che ti aiutano ad automatizzare il lavoro quotidiano.

2. CrewAI (ideale per coordinare agenti specializzati con ruoli definiti e obiettivi di condivisione)

tramite CrewAI

CrewAI è una piattaforma multi-agente per creare, gestire e mantenere un team di agenti IA.

Definisci il ruolo, l'obiettivo, la memoria e le impostazioni LLM di ciascun agente, quindi assegna le attività con descrizioni chiare e risultati attesi. Gli agenti possono effettuare la condivisione del contesto e contribuire a attività più grandi all'interno di un gruppo.

Utilizza CrewAI Studio, l'editor visivo drag-and-drop con copilota IA integrato, oppure lavora con API basate su oggetti ed eventi per un controllo più approfondito sul comportamento del flusso di lavoro, sull'ordine di esecuzione e sull'integrazione dei sistemi.

La piattaforma offre integrazioni degli agenti con strumenti quali Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk e Asana. È inoltre possibile applicare controlli di accesso per limitare gli strumenti o le origini dati che ciascun agente può utilizzare.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI

Sfrutta un agente di pianificazione specializzato per creare piani di attività strutturati e effettuare la distribuzione delle responsabilità tra più agenti all'interno di un team.

Combina un'ampia gamma di fonti di conoscenza, inclusi file, siti web e database vettoriali, per ottimizzare la precisione del recupero delle informazioni.

Visualizza i dashboard degli amministratori per monitorare l'attività degli agenti, i modelli di utilizzo e le prestazioni nelle varie implementazioni.

Limiti di CrewAI

L'impostazione di sistemi avanzati di agenti in CrewAI richiede familiarità con Python, integrazioni API e modelli di orchestrazione degli agenti.

Prezzi di CrewAI

Gratis per sempre

Professionale: 25 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrewAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CrewAI?

Feedback di un utente G2:

Ciò che mi piace di più di crewAI è la rapidità con cui mi aiuta a passare dall'idea alla realizzazione. Nel settore tecnologico c'è sempre troppo da fare e troppo poco tempo, e CrewAI è come avere un compagno di squadra in più, sempre disponibile e disposto a svolgere i compiti ripetitivi o noiosi. Mi piace soprattutto il modo in cui è in grado di coordinare le attività tra diversi strumenti e flussi di lavoro... non è solo un altro chatbot IA, è più simile a un partner operativo. L'interfaccia utente è intuitiva e non ci vuole molto per capire come fare le cose.

Ciò che mi piace di più di crewAI è la rapidità con cui mi aiuta a passare dall'idea alla realizzazione. Nel settore tecnologico c'è sempre troppo da fare e troppo poco tempo, e CrewAI è come avere un compagno di squadra in più, sempre disponibile e disposto a svolgere i compiti ripetitivi o noiosi. Mi piace soprattutto il modo in cui è in grado di coordinare le attività tra diversi strumenti e flussi di lavoro... non è solo un altro chatbot IA, è più simile a un partner operativo. L'interfaccia utente è intuitiva e non ci vuole molto per capire come fare le cose.

3. AutoGen (ideale per creare flussi di lavoro multi-agente personalizzati con controllo completo)

tramite AutoGen

AutoGen di Microsoft è uno dei framework LLM open source più flessibili per la creazione di sistemi multi-agente personalizzati. Ti supporta nelle diverse fasi dello sviluppo dell'orchestrazione degli agenti.

Ad esempio, puoi descrivere come gli agenti devono trigger azioni, scambiare contesti e coordinare attività tra sequenze di automazione o pipeline di ricerca utilizzando il livello centrale di AutoGen.

Se desideri assegnare ruoli agli agenti, effettuare la connessione con modelli linguistici e strutturare conversazioni basate su attività direttamente in Python, applica il framework AgentChat.

E se preferisci un ambiente visivo, AutoGen Studio offre un'interfaccia basata su browser che ti consente di configurare gli agenti, monitorarne le interazioni e valutarne il comportamento senza dover scrivere da zero il codice di orchestrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGen

Controlla i percorsi di esecuzione, monitora il comportamento di coordinamento ed esegui il debug dei flussi di lavoro man mano che si evolvono con strumenti di tracciamento e osservabilità integrati.

Consenti l'interoperabilità tra agenti sviluppati utilizzando diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python e . NET.

Utilizza interfacce tipizzate per convalidare le interazioni degli agenti e rilevare errori di integrazione durante lo sviluppo.

Limiti di AutoGen

Il ridimensionamento dei sistemi di agenti oltre le implementazioni su piccola scala o sperimentali richiede esperienza nella pianificazione architettonica e nella configurazione dell'infrastruttura.

Prezzi di AutoGen

Open source

Valutazioni e recensioni di AutoGen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: Il 40% dei partecipanti al nostro sondaggio afferma di essere curioso, ma di non sapere ancora bene cosa si intenda per "agente". Ciò dimostra quanto velocemente si stia diffondendo l'idea degli agenti, ma anche quanto questa categoria risulti ancora astratta nella pratica. Molti strumenti dichiarano di essere agentici in teoria, ma non sono in grado di partecipare realmente al lavoro quotidiano. I Super Agenti in ClickUp vivono all'interno dell'area di lavoro e possono operare in modo autonomo nel rispetto delle regole e delle approvazioni da te definite. La parte migliore? Sembra meno un'IA e più un compagno di squadra virtuale che mantiene silenziosamente il lavoro in carreggiata.

4. Agenti basati su GPT-4o (ideali per l'implementazione di agenti che combinano ragionamento, uso di strumenti e input multimodale)

tramite OpenAI Agent Builder

Gli agenti creati utilizzando modelli OpenAI come GPT-4o combinano ragionamento, utilizzo di strumenti e input multimodali per automatizzare flussi di lavoro complessi.

Utilizzando le API di OpenAI e l'Agents SDK, gli sviluppatori possono creare agenti che eseguono attività in più passaggi seguendo le istruzioni, richiamando API esterne e passando dati strutturati come parametri JSON tra i passaggi.

Questi agenti possono recuperare informazioni da file o database, interagire con sistemi esterni e trigger strumenti per eseguire calcoli, generare report o analizzare input visivi.

La piattaforma fornisce anche framework e SDK che aiutano gli sviluppatori a integrare gli agenti nelle app IA, collegarli a servizi di terze parti e implementarli in ambienti di produzione invece di limitarli a semplici interfacce di chat.

Le migliori funzionalità degli agenti GPT-4o

Utilizza agenti di esempio preconfigurati per comprendere come sono configurati le istruzioni, gli strumenti e gli output, quindi modificali o crea nuovi agenti.

Elabora gli input visivi in tempo reale provenienti dalla condivisione dello schermo o dai feed delle telecamere per analizzare diagrammi di flusso, schemi e ambienti operativi.

Trigger strumenti esterni, API o funzioni di sistema in modo dinamico in base al contesto di conversazione e ai requisiti delle attività.

Limiti degli agenti GPT-4o

Le risposte degli agenti possono presentare conclusioni plausibili ma errate, che richiedono la supervisione umana per verificarne l'accuratezza nei flussi di lavoro critici.

Prezzi degli agenti GPT-4o

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli agenti GPT-4o

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OpenAI Agent Builder?

Un utente di Capterra afferma:

La mia esperienza complessiva è stata eccellente. GPT-4 è ora uno strumento essenziale nel mio flusso di lavoro di consulenza IT. Mi affido ad esso per ottenere consigli verificati e tecnicamente validi, supportati dalla documentazione dei fornitori. Che si tratti di scrivere script Bash, preparare audit o sviluppare strategie di implementazione per Kubernetes o middleware Oracle, GPT-4 accelera la consegna mantenendo un'elevata qualità. Si adatta alla complessità di ogni progetto e ha migliorato il modo in cui offro valore ai miei clienti.

La mia esperienza complessiva è stata eccellente. GPT-4 è ora uno strumento essenziale nel mio flusso di lavoro di consulenza IT. Mi affido ad esso per ottenere consigli verificati e tecnicamente validi, supportati dalla documentazione dei fornitori. Che si tratti di scrivere script Bash, preparare audit o sviluppare strategie di implementazione per Kubernetes o middleware Oracle, GPT-4 accelera la consegna mantenendo un'elevata qualità. Si adatta alla complessità di ogni progetto e ha migliorato il modo in cui offro valore ai miei clienti.

5. Zapier Agents (ideale per creare agenti IA che automatizzano le attività su migliaia di app)

tramite Zapier

Zapier Agents ti consente di creare assistenti basati sull'IA che automatizzano il lavoro reale tra le tue app connesse. Invece di creare flussi di lavoro rigidi del tipo "se questo, allora quello", puoi definire obiettivi e istruzioni in un linguaggio semplice e lasciare che sia l'agente a decidere quali azioni intraprendere.

Questi agenti operano all'interno dell'ecosistema di automazione di Zapier, il che significa che possono monitorare i trigger, interpretare le informazioni in arrivo ed eseguire automaticamente attività in più fasi. Ad esempio, un agente potrebbe analizzare una nuova email di supporto, classificarne l'urgenza, creare un'attività e avvisare il team corretto in Slack, il tutto senza alcun intervento manuale.

Puoi anche fornire agli agenti il contesto aziendale collegando documenti, domande frequenti o link, in modo che possano rispondere in modo accurato e svolgere le attività utilizzando le stesse conoscenze su cui fa affidamento il tuo team.

Poiché Zapier ha una connessione con oltre 8.000 app, gli agenti possono orchestrare azioni su strumenti come Salesforce, Slack, Fogli Google o Zendesk, consentendo loro di automatizzare i flussi di lavoro che abbracciano l'intero stack tecnologico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier Agents

Modifica i flussi di lavoro dell'IA, aggiorna le configurazioni e gestisci il comportamento delle automazioni attraverso l'interfaccia visiva di Zapier.

Salva i checkpoint di automazione e ripristina le versioni precedenti per ripristinare le configurazioni precedenti o confrontare le modifiche.

Sincronizza l'attività degli agenti con i dati aziendali in tempo reale provenienti dalle tue app connesse, utilizzando solo i record più recenti per l'esecuzione delle attività.

Crea più agenti che collaborano tra loro, ad esempio uno che qualifica i lead mentre un altro li arricchisce e li indirizza.

Limiti degli agenti Zapier

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può risultare poco intuitiva a volte, specialmente quando si naviga tra Zaps, cartelle e cronologie delle attività.

Prezzi degli agenti Zapier

Free

Pro: 50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli agenti Zapier

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Circa l'80% dei dati sanitari non è strutturato e rimane inutilizzato dopo la sua creazione. Ciò include testi, immagini, biosegnali e video provenienti da sistemi clinici, dispositivi indossabili e dispositivi medici. Questi dati non strutturati vengono spesso ignorati o abbandonati perché i sistemi IT tradizionali del settore sanitario non sono in grado di gestirli o analizzarli in modo efficace.

6. n8n Agents (ideale per l'integrazione di agenti IA in flussi di lavoro operativi in più passaggi)

tramite n8n Agents

Gli agenti n8n sono componenti autonomi basati sull'IA all'interno dei flussi di lavoro n8n che combinano LLM, strumenti e memoria per eseguire attività complesse.

Puoi utilizzare l'editor visivo di n8n o scrivere il tuo codice per creare agenti che recuperano informazioni in tempo reale da documenti, dati interni o API esterne.

Questi agenti gestiscono quasi tutti i casi d'uso, dall'automazione del supporto clienti e dei flussi di lavoro di ricerca alle operazioni IT, all'arricchimento dei dati e all'orchestrazione dei processi interni su più strumenti.

Hai bisogno di una visibilità completa sul comportamento dei tuoi agenti? n8n fornisce strumenti di debug integrati, tra cui log in linea, riproduzione dei dati e ispezione visiva del flusso, che ti consentono di monitorare le prestazioni in tempo reale, aggiungere punti di controllo di approvazione e testare le modifiche senza interrompere i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di n8n Agents

Estendi le funzioni degli agenti utilizzando integrazioni predefinite, strumenti HTTP personalizzati e flussi di lavoro compatibili con MCP.

Applica la logica condizionale e il filtraggio dei dati per controllare i percorsi di elaborazione e ottimizzare la gestione a valle.

Monitora i registri di sistema e l'utilizzo dei token per effettuare il monitoraggio dell'attività degli agenti e dei costi operativi.

Limitazioni degli agenti n8n

La gestione del flusso di lavoro può diventare difficile su larga scala, in particolare quando si devono mantenere grafici di automazione di grandi dimensioni e versioni multiple.

Prezzi degli agenti n8n

Versione di prova gratis

Starter: 24 € al mese (~28 $ al mese)

Pro: 60 € al mese (~70 $ al mese)

Business: 800 € al mese (~936 $ al mese)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli agenti n8n

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali degli agenti n8n?

Un utente G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di n8n è la sua flessibilità e potenza. Lo strumento consente di creare automazioni complesse pur rimanendo relativamente facile da usare. L'ampia gamma di integrazioni, la logica visiva del flusso di lavoro e le opzioni di personalizzazione lo rendono una soluzione altamente efficace per l'automazione dei processi aziendali. È uno strumento affidabile e scalabile, adatto sia alle esigenze tecniche che funzionali.

Ciò che apprezzo di più di n8n è la sua flessibilità e potenza. Lo strumento consente di creare automazioni complesse pur rimanendo relativamente facile da usare. L'ampia gamma di integrazioni, la logica visiva del flusso di lavoro e le opzioni di personalizzazione lo rendono una soluzione altamente efficace per l'automazione dei processi aziendali. È uno strumento affidabile e scalabile, adatto sia alle esigenze tecniche che funzionali.

7. Relevance IA (ideale per l'implementazione di agenti autonomi nei sistemi commerciali, di marketing e operativi)

tramite Relevance IA

Se stai cercando una piattaforma no-code che ti aiuti a creare e reclutare team di agenti IA per completare le attività in modo automatico, Relevance AI viene in tuo soccorso. Ti consente di creare agenti, assegnare responsabilità ed eseguirli continuamente sui tuoi sistemi GTM.

Con Relevance IA, puoi effettuare la connessione degli agenti a CRM, database interni e API esterne in modo che possano recuperare dati, aggiornare record e completare attività operative senza intervento manuale.

Puoi anche ampliare il tuo lavoro richiesto per l'IA clonando e adattando questi assistenti IA a diverse attività. Ogni interazione dell'agente genera automaticamente metadati strutturati che catturano le intenzioni del cliente, i risultati delle attività, i livelli di priorità e i campi di dati estratti. Puoi utilizzare questi metadati per filtrare le attività, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e generare report.

Grazie al controllo di versione integrato, puoi rivedere le modifiche, valutare il comportamento e gestire le implementazioni tra i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Relevance IA

Pianifica le attività degli agenti utilizzando trigger configurabili, tra cui l'automazione ricorrente o basata sugli eventi.

Crea basi di conoscenza degli agenti acquisendo dati da file, siti web e sistemi esterni in connessione.

Organizza i flussi di lavoro utilizzando il raggruppamento a livello di progetto e i controlli di gestione dell'area di lavoro.

Limiti dell'IA basata sulla rilevanza

Le sue capacità di output visivo e generazione grafica rimangono limitate rispetto agli strumenti di progettazione specializzati, in particolare per i flussi di lavoro avanzati in 2D, 3D o con contenuti immersivi.

Prezzi di Relevance IA

Free

Pro: 29 $ al mese

Team: 349 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Relevance IA

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Relevance IA?

Un utente G2 afferma:

Relevance AI è davvero semplice da usare. La configurazione degli agenti richiede solo pochi minuti e tutto è intuitivo: non è necessario cercare tra una serie di menu per trovare ciò che serve. Mi piace poter gestire tutti i miei agenti in un unico posto senza dover passare da uno strumento all'altro.

Relevance IA è davvero semplice da usare. L'impostazione degli agenti richiede solo pochi minuti e tutto è intuitivo: non è necessario cercare tra una serie di menu per trovare ciò che serve. Mi piace poter gestire tutti i miei agenti in un unico posto senza dover passare da uno strumento all'altro.

8. LangGraph (ideale per la gestione di flussi di lavoro degli agenti di lunga durata con stato persistente e controllo dell'esecuzione)

LangGraph è un framework di orchestrazione degli agenti che ti aiuta a progettare, eseguire e controllare i flussi di lavoro IA come grafici stateful. Ogni nodo rappresenta un passaggio del flusso di lavoro, come la chiamata di un modello linguistico, l'esecuzione di uno strumento o l'aggiornamento dello stato del flusso di lavoro.

È possibile configurare il modo in cui i nodi si connettono e come lo stato fluisce tra di essi. Dopo l'esecuzione di ciascun nodo, LangGraph aggiorna lo stato condiviso e lo passa al nodo successivo in base alla struttura grafica definita.

Questo ti offre il pieno controllo sul flusso di esecuzione, sui percorsi decisionali e sul modo in cui gli agenti passano da un passaggio all'altro. Puoi mettere in pausa il flusso di lavoro in qualsiasi passaggio e salvarne lo stato attuale. L'esecuzione rimane in attesa fino a quando non fornisci un input o un'approvazione, quindi riprende dallo stesso punto.

Puoi anche vedere cosa sta facendo il flusso di lavoro mentre è in esecuzione. LangGraph trasmette in streaming gli aggiornamenti di stato, i risultati intermedi e gli output dei passaggi in tempo reale, aiutandoti a monitorare i progressi e a eseguire il debug del comportamento degli agenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di LangGraph

Trasmetti in streaming lo stato di esecuzione, gli output dei nodi e gli aggiornamenti del flusso di lavoro in tempo reale per il monitoraggio e il debug.

Memorizza lo stato del flusso di lavoro e la memoria tra una sessione e l'altra per mantenere il contesto e consentire flussi di lavoro degli agenti di lunga durata o riprendibili.

Coordina più agenti utilizzando modelli orchestrator-worker, in cui un agente controller assegna le attività, gestisce l'esecuzione e combina i risultati.

Limiti di LangGraph

Aumenta il lavoro richiesto e i costi generali rispetto a framework di agenti più semplici, poiché è necessario definire esplicitamente il flusso degli agenti, le transizioni di stato e la logica di esecuzione.

Prezzi LangGraph

Sviluppatore: Gratis

In più: 39 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangGraph

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LangGraph?

Un utente G2 afferma:

È il mio framework preferito per tutti i casi d'uso di Agentic IA o Generative IA che ho creato utilizzando Python. È facile da installare, basta usare il comando pip install, e la documentazione è molto ampia; anche il numero di funzionalità/funzioni e la flessibilità che offre sono ottimi.

È il mio framework preferito per tutti i casi d'uso di Agentic IA o Generative IA che ho creato utilizzando Python. È facile da installare, basta usare il comando pip install, e la documentazione è molto ampia; anche il numero di funzionalità/funzioni e la flessibilità che offre sono ottimi.

9. LlamaIndex Agents (ideale per consentire agli agenti di recuperare e ragionare su grandi origini dati esterne)

LlamaIndex, un framework di agenti IA, consente di creare agenti sensibili al contesto in grado di accedere e utilizzare dati esterni durante l'esecuzione.

Puoi caricare e organizzare i dati utilizzando il sistema di indicizzazione di LlamaIndex, convertendo contenuti grezzi come PDF, articoli della knowledge base o record di database in indici strutturati che gli agenti possono cercare in modo efficiente durante l'esecuzione.

Puoi anche impostare protocolli per consentire ai tuoi agenti di memorizzare le interazioni precedenti, mantenere il contesto tra i vari passaggi e utilizzare strumenti come la ricerca, i calcolatori o le API interne.

Configura l'accesso al modello, le integrazioni degli strumenti e le origini dati utilizzando LLM. txt per prototipare i flussi di lavoro degli agenti a partire da input in linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di LlamaIndex Agents

Integra SDK Python e Typescript con tutte le funzionalità/funzioni nel tuo stack di sviluppo agenti.

Analizza e indicizza dati non strutturati da più formati di file, inclusi PDF, immagini, tabelle e contenuti scritti a mano.

Utilizza componenti fondamentali come memoria, gestione dello stato, human-in-the-loop, riflessione e altro ancora per personalizzare i tuoi flussi di lavoro agentici.

Limitazioni degli agenti LlamaIndex

I vincoli della finestra di contesto possono stabilire un limite alla quantità di dati esterni che gli agenti possono elaborare contemporaneamente, richiedendo spesso il troncamento, la riepilogazione/riassunzione o il recupero selettivo.

Prezzi degli agenti LlamaIndex

Gratis (10.000 crediti/mese)

Starter: 50 $ al mese

Pro: 500 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli agenti LlamaIndex

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali degli agenti LlamaIndex?

Un utente G2 afferma:

In qualità di data scientist che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ho trovato LlamaIndex molto utile per la gestione. Mi ha permesso di inserire dati in formati quali PDF o API, database ed Excel, facilitandomi l'addestramento e l'esecuzione di LLM con numerosi set di dati.

In qualità di data scientist che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ho trovato LlamaIndex molto utile per la gestione. Mi ha permesso di inserire dati in formati quali PDF o API, database ed Excel, facilitandomi l'addestramento e l'esecuzione di LLM con numerosi set di dati.

10. Vertex AI Agent Builder (ideale per lo sviluppo e il ridimensionamento di agenti su infrastrutture IA dell'azienda completamente gestite)

tramite Vertex IA Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder è una piattaforma di sviluppo IA unificata e completamente gestita da Google.

Ti aiuta a creare e perfezionare i flussi di lavoro degli agenti suggerendo modelli con testo, immagini, video e codice. Fornisce l'accesso ai modelli Gemini di Google e ad altri sistemi basati sull'IA generativa, tra cui Anthropic Claude, Llama e Imagen.

Puoi effettuare la selezione dei modelli in base al tuo caso d'uso, configurare l'accesso agli strumenti e integrarli nei flussi di lavoro degli agenti.

Puoi anche utilizzare le estensioni per connettere gli agenti a sistemi esterni e consentire loro di recuperare informazioni in tempo reale o trigger azioni attraverso API e servizi dell'azienda. Ciò consente agli agenti di queryare i dati in tempo reale e aggiornare i record come parte dei flussi di lavoro di automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vertex AI Agent Builder

Registra e gestisci i modelli utilizzando Vertex IA Model Registry e distribuiscili per l'inferenza in batch o in tempo reale.

Perfeziona continuamente i tuoi agenti in base ai modelli di utilizzo e al feedback, assicurandoti che soddisfino i tuoi standard di qualità e le aspettative degli utenti.

Crea prompt di testo per gestire qualsiasi numero di attività, come classificazione, riassunto e estrazione, con il supporto dell'IA generativa di Vertex AI.

Limitazioni di Vertex AI Agent Builder

I costi operativi possono aumentare rapidamente se l'utilizzo delle risorse, l'esecuzione dei modelli o i carichi di lavoro di sperimentazione non vengono monitorati e ottimizzati con attenzione.

Prezzi di Vertex IA Agent Builder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vertex IA Agent Builder

G2: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Vertex AI Agent Builder?

Un utente G2 afferma:

Vertex AI semplifica la prova dei modelli IA più recenti, la loro integrazione nelle applicazioni, la creazione di modelli personalizzati e la loro esposizione come endpoint. Utilizzo Vertex AI da oltre 5 anni per una varietà di applicazioni, come app mobili con riconoscimento delle immagini e funzionalità di chat, fino ad app web che riepilogano ed estraggono contenuti significativi. Vertex AI funge da Centro di comando per tutte le applicazioni IA e viene continuamente aggiornato con gli ultimi sviluppi nel campo dell'IA, in particolare dell'IA generativa.

Vertex /IA semplifica la prova dei modelli IA più recenti, la loro integrazione nelle applicazioni, la creazione di modelli personalizzati e la loro esposizione come endpoint. Utilizzo Vertex AI da oltre 5 anni per una varietà di applicazioni, come app mobili con riconoscimento delle immagini e funzionalità di chat, fino ad app web che riepilogano ed estraggono contenuti significativi. Vertex AI funge da Centro di comando per tutte le applicazioni IA e viene continuamente aggiornato con gli ultimi sviluppi nel campo dell'IA, in particolare dell'IA generativa.

Ampliate la vostra strategia di IA agentica con ClickUp, l'alternativa n. 1 a Mandolin AI.

Mandolin IA è potente nel suo settore verticale. Risolve l'amministrazione sanitaria specialistica con un contesto di dominio approfondito. Ma se il tuo obiettivo è un'orchestrazione più ampia degli agenti tra prodotto, ingegneria, commerciale, operazioni e supporto, hai bisogno di una piattaforma in cui l'IA sia integrata nell'esecuzione, non esterna ad essa.

È qui che ClickUp si distingue.

Invece di mettere insieme framework di agenti LLM, livelli di integrazione e strumenti di automazione, ClickUp offre un'area di lavoro AI convergente che collega i seguenti elementi in un unico sistema:

Contesto (ClickUp Brain)

Esecuzione autonoma (Super Agenti)

Trigger del flusso di lavoro (Automazioni)

Dati operativi in tempo reale (Integrazioni)

Sei pronto per iniziare? Iscriviti oggi stesso a ClickUp ✅