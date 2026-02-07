I 10 migliori macro tracker per ottimizzare la tua dieta

Si prevede che il mercato globale delle app per la dieta e la nutrizione raggiungerà circa 6,94 miliardi di dollari.

Questa crescita non è dovuta solo al fatto che improvvisamente le persone amano registrare ciò che mangiano. La maggior parte di noi desidera semplicemente una dieta prevedibile, praticabile e adeguata.

Quindi, se ti stai chiedendo come raggiungere i tuoi obiettivi, inizia al monitoraggio dei tuoi macronutrienti. Quando potrai vedere i numeri reali di proteine, carboidrati e grassi che assumi, potrai iniziare ad apportare piccoli cambiamenti che, sommati, faranno la differenza.

Questa guida analizza i 10 migliori macro tracker, i punti di forza di ciascuno e a chi semplificano maggiormente la vita.

Panoramica dei software per il monitoraggio dei macronutrienti

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Registrazione giornaliera o dei pasti basata sulle attività, campi personalizzati macro con formule, dashboard per riepiloghi settimanali e mensili, documenti per ricette e piani alimentari, promemoria per garantire la costanza. Persone che desiderano un macro tracker flessibile che possano personalizzare in un sistema completo di pianificazione dei pasti e delle abitudini, basato sull'IA. Gratis per sempre; prezzi personalizzati per le aziende Cronometer Database alimentari verificati, monitoraggio approfondito dei micronutrienti insieme ai macronutrienti, traguardi personalizzati, registrazione di ricette e pasti, integrazioni con dispositivi. Monitoraggio basato sui dati con macro e micronutrienti (vitamine, minerali, sodio, fibre) Piano Free disponibile; piani a pagamento disponibili MacroFactor Traguardi settimanali adattivi di macro e calorie basati sull'andamento del peso e sull'assunzione, stima del dispendio energetico e modalità di registrazione flessibili. Persone che desiderano traguardi macro personalizzati che si adattino automaticamente allo stato dei progressi compiuti I piani a pagamento partono da 71,99 $ all'anno. MyFitnessPal Enorme database alimentare, registrazione rapida dei codici a barre, importazione di ricette da URL, registrazione vocale, ampie integrazioni Registrazione giornaliera veloce con un enorme database e inserimento rapido delle voci relative ai pasti Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 24,99 $ al mese. Lose It! Registrazione di foto, registrazione vocale, obiettivi e serie, visualizzazione dello stato e sfide Registrazione semplificata con inserimento tramite foto e voce Prezzi personalizzati FatSecret Diario alimentare con visualizzazione del calendario, registrazione basata su foto, creatore di ricette, funzionalità community, integrazioni con dispositivi indossabili Monitoraggio dei macronutrienti con potenti flussi di lavoro per i pasti ripetuti e copertura alimentare globale Prezzi personalizzati Carb Manager Monitoraggio dei carboidrati netti, libreria di ricette a basso contenuto di carboidrati e cheto, tracker del digiuno, registrazione del glucosio e dei chetoni Monitoraggio cheto e low-carb dove i carboidrati netti contano di più Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5,50 $ al mese. Nutritionix Track Registrazione dei pasti in linguaggio naturale, ampio database di ristoranti statunitensi, esportazioni e condivisione con il coach. Persone che desiderano registrare rapidamente pasti misti consumati a casa e al ristorante Prezzi personalizzati Yazio Monitoraggio dei macronutrienti più timer per il digiuno, idee per ricette, analisi dello stato dei progressi e misurazioni Monitoraggio dei macronutrienti abbinato a routine di digiuno intermittente Versione di prova gratis; prezzi personalizzati Samsung Health Registrazione dei pasti insieme a sonno, allenamenti, passaggi e stress; sincronizzazione dei dispositivi; sfide per motivarti Utenti Samsung che desiderano macro all'interno di un dashboard sanitario all-in-one Gratis (incluso nei dispositivi Samsung)

Che cos'è un macro tracker?

Un macro tracker è uno strumento digitale, come un'app o un software, che ti aiuta a registrare e monitorare l'assunzione giornaliera di macronutrienti: proteine, carboidrati e grassi. A differenza di un semplice contacalorie, si concentra sulla composizione del cibo.

In generale, registri ciò che mangi in un macro tracker, che calcola il totale di grammi di ciascun macronutriente che hai assunto rispetto al tuo traguardo giornaliero. Esempio di traguardo:

Proteine: 140 g

Carboidrati: 200 g

Grassi: 60 g

Un macro tracker mostra lo stato, ad esempio: "Finora hai assunto 95 g di proteine, 130 g di carboidrati e 40 g di grassi".

Cosa cercare in un macro tracker

Il fondamento di qualsiasi tracker macro è il suo database alimentare. Un tracker è utile solo nella misura in cui è in grado di riconoscere ciò che mangi, quindi cerca app con dati nutrizionali verificati. I migliori tracker macro offrono diversi modi per registrare il cibo, in modo da rendere il processo il più rapido e semplice possibile.

Scansione dei codici a barre: estrae rapidamente informazioni nutrizionali accurate per gli alimenti confezionati, ottimo per snack, salse e qualsiasi prodotto con etichetta.

Inserimento vocale: ti consente di registrare i pasti parlando in modo naturale ("2 uova, toast, caffè") così non dovrai digitare ogni ingrediente.

Riconoscimento fotografico: utilizza la fotocamera per identificare gli alimenti e stimarne le porzioni, utile per registrazioni rapide, anche se potrebbe essere necessario ricontrollare l'accuratezza.

Opzioni di aggiunta rapida: salva pasti comuni, spuntini o ricette personalizzate in modo da poter registrare le ripetizioni con un solo tocco: fondamentale per la coerenza.

Creatore di ricette: crea una ricetta una volta (come la tua ciotola di avena o pollo preferita), poi riutilizzala ogni volta con i macronutrienti corretti.

Obiettivi + impostazioni macro: ti consente di impostare obiettivi relativi a proteine/carboidrati/grassi (e di regolarli in base al giorno o ai giorni di allenamento rispetto a quelli di riposo, se necessario)

Informazioni sullo stato: mostra le tendenze nel tempo, non solo i totali giornalieri, per assicurarti di vedere se stai assumendo costantemente proteine, mangiando troppi grassi, ecc.

I 10 migliori tracker macro

Ora, tuffiamoci e diamo un'occhiata alla top ten di selezioni ⬇️

1. ClickUp (ideale per il monitoraggio dei macronutrienti, la pianificazione dei pasti e la costanza grazie a promemoria, documenti e IA in un unico posto)

Ottimizza la spesa, l'organizzazione delle ricette e la preparazione dei pasti con ClickUp.

ClickUp, l'area di lavoro AI convergente più ampia al mondo, ti offre una posizione centrale per il monitoraggio dei macronutrienti, la pianificazione dei pasti e il mantenimento delle tue abitudini legate alla tua dieta.

Per iniziare, crea uno spazio ClickUp dedicato e chiamalo "Macro Tracker" o "Nutrition Tracker". Questo diventerà la tua base di riferimento per tutto ciò che riguarda la dieta, separata dai tuoi progetti di lavoro.

Da qui puoi:

Registra ogni giorno o pasto come attività

Crea attività di ClickUp per ogni giorno se desideri una configurazione semplice (ad esempio, "Macro giornaliere del 1° febbraio") oppure crea un'attività per ogni pasto se desideri maggiori dettagli (colazione, pranzo, cena, spuntini). Se desideri approfondire, utilizza le attività secondarie per i singoli elementi oppure aggiungi una lista di controllo per un elenco rapido degli stessi senza complicazioni.

Tieni traccia del tuo stato e dei tuoi obiettivi di preparazione dei pasti con le attività di ClickUp

Inoltre, aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per calorie, proteine, carboidrati e grassi. Puoi anche aggiungere un campo formula per calcolare le quantità (ad esempio, proteine, carboidrati e grassi giornalieri) utilizzando campi numerici, in modo che i totali si aggiornino automaticamente man mano che registri i dati.

Se i valori proteici sono complessi, utilizza i campi formula tramite ClickUp campi personalizzati

Crea una panoramica dei macronutrienti con i dashboard di ClickUp.

Una volta che i tuoi macro saranno costanti, probabilmente vorrai allargare lo sguardo e vedere il quadro generale. Se desideri effettuare il monitoraggio dei tuoi traguardi settimanali e mensili e verificare facilmente se li stai raggiungendo, utilizza ClickUp dashboard.

In questa soluzione, puoi aggiungere schede in base alle tue esigenze, come ad esempio:

Schede di calcolo per calcolare il totale o la media dei tuoi campi macro in un determinato periodo di tempo (ad esempio, il totale settimanale delle proteine o la media giornaliera delle calorie). Le schede di calcolo possono attingere da attività, documenti, campi personalizzati e, in sostanza, dal tuo spazio di lavoro complessivo.

Una scheda con grafico a torta , se desideri visualizzare rapidamente la ripartizione dei macronutrienti (proteine vs carboidrati vs grassi).

Filtri temporali che utilizzano campi data, in modo da poter passare dagli ultimi 7 giorni, al mese corrente o a qualsiasi intervallo personalizzato.

Archivia ricette e liste di controllo per la preparazione dei pasti in ClickUp Documenti.

E per tutto ciò che riguarda la dieta, usa ClickUp Docs come libreria di ricette e hub di preparazione dei pasti.

Archivia e standardizza tutte le tue ricette, i preparativi dei pasti e le liste di controllo con ClickUp Documenti

Basta creare un documento, quindi organizzarlo con pagine come "Colazioni ad alto contenuto proteico", "Alimenti base per la preparazione dei pasti" o "Piano settimanale". Se trovi una struttura che ti piace, salvala come modello di documento in modo che ogni nuova pagina di ricette segua lo stesso formato.

Meglio ancora, puoi incorporare utili riferimenti alle ricette (come una guida su YouTube o un foglio con gli ingredienti) direttamente nel documento, in modo che tutto rimanga in un unico posto mentre prepari i tuoi pasti.

Ottieni l'assistenza di ClickUp Brain per pianificare e rimanere in carreggiata.

Oltre alla struttura, ClickUp ti offre anche un livello di IA con ClickUp Brain. Puoi utilizzarlo per redigere piani alimentari o ricettari basati sui tuoi programmi dietetici personali e sui tuoi obiettivi a lungo termine.

Chiedi aiuto a ClickUp Brain per creare piani alimentari personalizzati

E non è tutto. Può anche aiutarti a rimanere in linea con i tuoi obiettivi riassumendo lo stato dei progressi compiuti e segnalando quando i tuoi registri mostrano che stai deviando dal percorso.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cattura gli aggiornamenti senza usare le mani: usa usa ClickUp BrainMAX ClickUp Talk-to-Text per trasformare la voce in una nota registrata, una bozza di piano o una rapida registrazione del pasto quando digitare è scomodo.

Mappa le routine prima di impegnarti: usa ClickUp Lavagne online per elaborare idee su routine alimentari, flussi di preparazione e abitudini, quindi convertile in attività e liste di controllo.

Automatizza il follow-up: utilizza utilizza ClickUp Super Agents per creare attività di registrazione giornaliere ricorrenti, ricevere promemoria quando mancano delle voci e compilare un riepilogo settimanale dei macronutrienti in un documento.

Tieni sotto controllo le tue abitudini in modo automatico: imposta imposta i promemoria ClickUp per i pasti, l'acqua, la pesatura e la registrazione a fine giornata, in modo che il monitoraggio rimanga costante anche nei giorni più impegnativi.

Segna i punti chiave: usa usa ClickUp attività cardine per obiettivi più grandi come una serie di 30 giorni consecutivi, un traguardo calorico settimanale o una data di transizione per il taglio e il mantenimento.

Limitazioni di ClickUp

Curva di apprendimento per gli utenti che non conoscono l'interfaccia di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

In passato ho utilizzato ClickUp per gestire la mia clinica e il mio lavoro nel campo dell'istruzione. In qualità di dietista e responsabile di una clinica di omeopatia, avevo molti compiti piccoli ma importanti da svolgere, come il follow-up dei pazienti, la revisione dei piani alimentari, la revisione dei referti e la pianificazione dei contenuti. ClickUp mi ha aiutato a organizzare tutte queste attività in un unico posto, rendendo più facile la gestione del lavoro quotidiano. È stato facile iniziare a utilizzarlo e non ha richiesto molta configurazione. Ho potuto creare rapidamente attività per le revisioni delle diete dei pazienti, impostare promemoria per i follow-up e tenere traccia del lavoro in sospeso. L'ho usato regolarmente durante quel periodo per pianificare le attività della clinica e organizzare gli argomenti di educazione sanitaria. Le funzionalità/funzioni erano pratiche per le mie esigenze, come gli elenchi di attività, le date di scadenza e il monitoraggio dello stato del lavoro. Si adattava bene anche al mio flusso di lavoro quotidiano e mi aiutava a tenere sotto controllo ciò che richiedeva attenzione. Nel complesso, ClickUp mi ha aiutato a organizzare meglio il lavoro e a gestirlo in modo più fluido.

In passato ho utilizzato ClickUp per gestire la mia clinica e il mio lavoro nel campo dell'istruzione. In qualità di dietista e responsabile di una clinica di omeopatia, avevo molti compiti piccoli ma importanti da svolgere, come il follow-up dei pazienti, la revisione dei piani alimentari, la revisione dei rapporti e la pianificazione dei contenuti. ClickUp mi ha aiutato a organizzare tutte queste attività in un unico posto, rendendo più facile la gestione del lavoro quotidiano. È stato facile iniziare a utilizzarlo e non ha richiesto molta configurazione. Ho potuto creare rapidamente attività per le revisioni delle diete dei pazienti, impostare promemoria per i follow-up e tenere traccia del lavoro in sospeso. L'ho usato regolarmente durante quel periodo per pianificare le attività della clinica e organizzare gli argomenti di educazione sanitaria. Le funzionalità/funzioni erano pratiche per le mie esigenze, come gli elenchi di attività, le date di scadenza e il monitoraggio dello stato del lavoro. Si adattava bene anche al mio flusso di lavoro quotidiano e mi aiutava a tenere sotto controllo ciò che richiedeva attenzione. Nel complesso, ClickUp mi ha aiutato a organizzare meglio il lavoro e a gestirlo in modo più fluido.

2. Cronometer (il migliore per un monitoraggio accurato dei macronutrienti con analisi approfondite dei micronutrienti)

tramite Cronometer

Cronometer è un'app per il monitoraggio nutrizionale che ti consente di registrare alimenti ed esercizi fisici con una forte attenzione alla qualità dei dati. Attinge da database nutrizionali verificati e analizzati in laboratorio e distingue le origini dati nella ricerca, il che è utile quando desideri numeri macro più affidabili.

Oltre ai macronutrienti, Cronometer tiene traccia di un'ampia gamma di micronutrienti e li trasforma in istantanee giornaliere, grafici e tendenze nel tempo. Puoi anche personalizzare i traguardi nutrizionali direttamente nelle impostazioni o dal diario. Questo è particolarmente utile quando si effettua il monitoraggio di intervalli specifici per proteine, fibre, sodio o vitamine.

Per la registrazione quotidiana, supporta uno scanner di codici a barre gratis, oltre a pasti personalizzati e ricette per cibi ripetuti. Se desideri che l'alimentazione e l'attività fisica siano gestite nello stesso posto, Cronometer effettua anche la sincronia con dispositivi e piattaforme come Fitbit, Garmin e Apple Health.

Le migliori funzionalità di Cronometer

Effettua il monitoraggio di oltre 80 nutrienti, tra cui tutte le vitamine, i minerali e gli aminoacidi, per identificare le carenze nella tua dieta.

Descrivi il tuo pasto in un linguaggio semplice e lascia che l'IA lo analizzi trasformandolo in dati nutrizionali accurati.

Tieni traccia dei periodi di digiuno con il timer integrato quando segui routine di digiuno intermittente.

Limiti di Cronometer

La scansione dei codici a barre può essere inaffidabile su alcuni dispositivi Android, costringendo all'inserimento manuale quando lo scanner non riesce a riconoscere i codici.

Aggiungere gruppi di alimenti o pasti ripetuti può risultare meno intuitivo del previsto, rallentando la registrazione fino a quando non si acquisisce una certa routine.

Prezzi di Cronometer

Base: Gratis

Gold: Prezzi personalizzati

Professionale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cronometer

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cronometer?

Un utente di Reddit afferma:

Voglio tenere sotto controllo i miei nutrienti, poiché faccio molto esercizio fisico e ho perso 105 libbre (in un periodo di 2 anni) utilizzando Cronometer. Ho mantenuto il mio peso per un anno e per me è fondamentale mantenere la perdita di peso e una buona salute. Registro tutto ciò che mangio e bevo.

Voglio tenere sotto controllo i miei nutrienti, poiché faccio molto esercizio fisico e ho perso 105 libbre (in un periodo di 2 anni) utilizzando Cronometer. Ho mantenuto il mio peso per un anno e per me è fondamentale mantenere la perdita di peso e una buona salute. Registro tutto ciò che mangio e bevo.

3. MacroFactor (ideale per traguardi macro personalizzati che si adattano allo stato settimanale)

tramite MacroFactor

MacroFactor è un'app premium per il monitoraggio dei macronutrienti e il coaching nutrizionale basata su un unico ciclo fondamentale: registra costantemente ciò che mangi e il tuo peso, quindi ottieni traguardi aggiornati in termini di calorie e macronutrienti in base ai tuoi progressi effettivi. Invece di vincolarti a un piano statico, ricalcola la tua stima del dispendio energetico in base all'apporto calorico e all'andamento del peso, quindi regola i tuoi traguardi durante i controlli settimanali.

L'algoritmo di spesa dell'app analizza il cibo e il peso registrati per determinare il tuo reale fabbisogno energetico. Ogni settimana ricalcola i tuoi traguardi calorici e macro in base al tuo stato. Questo elimina le congetture dall'adeguamento della tua dieta.

MacroFactor è l'ideale se hai raggiunto un plateau con traguardi statici.

Le migliori funzionalità di MacroFactor

Effettua il monitoraggio dell'andamento del peso per appianare le fluttuazioni quotidiane della bilancia e rendere più facile interpretare lo stato della settimana successiva.

Registra i pasti tramite la scansione del codice a barre, la ricerca in linguaggio naturale o una funzionalità di "descrizione" che analizza i pasti complessi.

I coach possono visualizzare i dati dei clienti, modificare i traguardi e lasciare feedback nell'app.

Limiti di MacroFactor

L'integrazione con Fitbit è stata deprecata e sarà rimossa, il che limita le opzioni per i team o gli utenti che utilizzano flussi di lavoro standardizzati su Fitbit.

Voci di ricerca incoerenti o difficili da trovare per gli alimenti comuni, che possono creare attrito durante la registrazione di semplici alimenti di base.

Prezzi di MacroFactor

Il prezzo annuale parte da 71,99 $/anno.

Valutazioni e recensioni di MacroFactor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. MyFitnessPal (il migliore per il suo vasto database di alimenti e la registrazione giornaliera veloce)

tramite MyFitnessPal

MyFitnessPal è un'app per il monitoraggio nutrizionale basata su un enorme database alimentare e su un flusso di lavoro incentrato sul diario per registrare pasti, calorie e macro.

L'enorme set di dati consente allo scanner di codici a barre di estrarre istantaneamente i dati relativi agli alimenti confezionati, mentre l'importatore di ricette analizza le ricette dagli URL per calcolare i macronutrienti per porzione. Ci è anche una sincronizzazione con le app di fitness e i dispositivi indossabili per regolare il tuo apporto calorico giornaliero in base all'attività.

Supporta anche funzionalità come il monitoraggio del digiuno intermittente e gli obiettivi specifici per giorno, ideali per i traguardi che variano tra i giorni di allenamento e quelli di riposo.

Le migliori funzionalità di MyFitnessPal

Con oltre 14 milioni di alimenti, lo scanner di codici a barre riconosce istantaneamente la maggior parte dei prodotti.

Incolla l'URL di qualsiasi sito web di ricette e l'app calcolerà il contenuto nutrizionale per porzione.

Registra i pasti con la registrazione vocale per voci più rapide quando digitare ti sembra lento.

Limiti di MyFitnessPal

Le voci del database alimentare possono essere imprecise perché molti elementi sono inviati dagli utenti, il che richiede una verifica manuale per ottenere conteggi macro affidabili.

Instabilità dell'app, come i segnalati blocchi della visualizzazione del diario durante l'uso.

Prezzi di MyFitnessPal

Versione di prova gratis disponibile

Piano annuale: 8,34 $ al mese (99,99 $ fatturati annualmente)

Piano mensile: 24,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MyFitnessPal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MyFitnessPal?

Un utente di Google Playstore dice:

MFP aiuta davvero a mangiare in modo consapevole. All'inizio ci vuole un po' di tempo per abituarsi al monitoraggio dell'assunzione di cibo, ma questa abitudine favorisce un'alimentazione sana e intuitiva. Lo adoro e lo consiglio vivamente! Ho anche acquistato la versione premium e lo scanner di codici a barre è davvero rivoluzionario.

MFP aiuta davvero a mangiare in modo consapevole. All'inizio ci vuole un po' di tempo per abituarsi al monitoraggio dell'assunzione di cibo, ma questa abitudine favorisce un'alimentazione sana e intuitiva. Lo adoro e lo consiglio vivamente! Ho anche acquistato la versione premium e lo scanner di codici a barre è davvero rivoluzionario.

5. Lose It! (Ideale per un monitoraggio leggero dei macronutrienti con registrazione di foto e voce)

Lose It! è un tracker di calorie e macro progettato per aiutarti a registrare costantemente i tuoi dati e trasformarli in progressi. In altre parole, puoi impostare un obiettivo, registrare i pasti in un diario alimentare e utilizzare le visualizzazioni dei progressi integrate per rimanere in linea con i tuoi traguardi, che si tratti di calorie, macro o un programma di digiuno intermittente.

Oltre a ciò, Lose It! è noto soprattutto per la sua velocità di inserimento. La registrazione vocale IA ti consente di registrare i pasti al volo, con funzionalità per la pianificazione dei pasti e i traguardi alimentari.

Lose It! è ideale per chi apprende in modo visivo e per gli utenti che rispondono bene alla gamification.

Lose It! Migliori funzionalità/funzioni

Scatta una foto del tuo cibo con "Snap It" e l'app utilizzerà il riconoscimento delle immagini per identificare gli elementi e stimarne le porzioni.

Guadagna badge, mantieni le serie positive e partecipa alle sfide per rimanere motivato.

Collega i risultati dei test genetici per ricevere consigli personalizzati

Limiti di Lose It!

Naviga tra le modifiche all'interfaccia utente che rendono il flusso di "aggiunta di alimenti" meno compatto, mostrando meno elementi alla volta durante la ricerca e la selezione.

Correggi gli errori di registrazione giornalieri quando le voci vengono spostate in avanti o indietro di un giorno, il che può alterare i totali giornalieri dei macronutrienti.

Prezzi di Lose It!

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lose It!

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lose It!?

Un utente di Trustpilot afferma:

Come l'app, potrebbe migliorare in un paio di aspetti, ma per il resto è ottimo per il monitoraggio.

Come l'app, potrebbe migliorare in un paio di aspetti, ma per il resto è ottimo per il monitoraggio.

6. FatSecret (il migliore per il monitoraggio dei macronutrienti con un database alimentare internazionale e l'inserimento personalizzato di voci alimentari/ricette)

tramite FatSecret

FatSecret è un tracker di calorie e macro che combina un diario alimentare strutturato con il riconoscimento integrato delle immagini per pasti e prodotti. Invece di effettuare ogni volta una ricerca, puoi registrare un pasto da una foto e salvarlo in un album fotografico, il che rende più facile mantenere la costanza quando le abitudini alimentari si ripetono.

Lo strumento offre una chiara visibilità giornaliera. FatSecret include un calendario alimentare, un tracker del peso e reportistica dettagliata e obiettivi per calorie e macro, che ti aiutano a esaminare i modelli nel corso dei giorni, oltre ai singoli pasti.

Se effettui il monitoraggio dell'attività fisica insieme all'apporto calorico, FatSecret fornisce supporto per la sincronizzazione con app come Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health e Garmin.

Le migliori funzionalità di FatSecret

Titoli personalizzati dei pasti con tipi di pasti aggiuntivi per una strutturazione più dettagliata della giornata

Inserisci gli ingredienti e le dimensioni delle porzioni per calcolare il contenuto nutrizionale dei pasti fatti in casa.

I forum e le community social ti consentono di effettuare una connessione con altri utenti per ricevere assistenza e idee per ricette.

Limiti di FatSecret:

A volte potresti imbatterti in voci di alimenti poco intuitive, specialmente prima che i tuoi cibi e pasti frequenti siano stati inseriti nel database.

A volte mancano alcuni alimenti specifici nel database, il che rallenta la registrazione quando non sono disponibili corrispondenze esatte.

Prezzi di FatSecret

Scaricare gratis

Livelli Premier: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FatSecret

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di FatSecret?

Un utente di Google Playstore dice:

Adoro questa app. È più grande, più aperta. Più facile da leggere e navigare, soprattutto per gli anziani o per chi ha difficoltà con la tecnologia. Tante informazioni quotidiane possono essere un po' eccessive, ma puoi leggere o eliminare ciò che desideri. È possibile salvare un elenco dei tuoi cibi abituali, così non devi cercarli ogni volta. Mi rende responsabile vedere il mio monitoraggio e i miei progressi davanti a me. Mi fa capire quante calorie inutili consumavo ogni giorno e perché ho preso peso. Provala. Hai solo peso da perdere.

Adoro questa app. È più grande, più aperta. Più facile da leggere e navigare, soprattutto per gli anziani o per chi ha difficoltà con la tecnologia. Tante informazioni quotidiane possono essere un po' eccessive, ma puoi leggere o eliminare ciò che desideri. È possibile salvare un elenco dei tuoi cibi abituali, così non devi cercarli ogni volta. Mi rende responsabile vedere il mio monitoraggio e i miei progressi davanti a me. Mi fa capire quante calorie inutili consumavo ogni giorno e perché ho preso peso. Provala. Hai solo peso da perdere.

7. Carb Manager (ideale per il monitoraggio dei macronutrienti low-carb e chetogenico con carboidrati netti integrati)

tramite Carb Manager

I tracker macro standard trattano tutti i carboidrati allo stesso modo, ma per chi segue una dieta chetogenica sono i carboidrati netti a contare. Carb Manager è stato creato proprio per questo scopo, calcolando automaticamente i carboidrati netti e fornendo funzionalità/funzioni su misura per uno stile di vita a basso contenuto di carboidrati.

L'app mostra in modo evidente i carboidrati netti. Una libreria di ricette specifiche per la dieta chetogenica ti aiuta a trovare pasti adatti alle tue macro, mentre un modello flessibile di piano per i pasti ti aiuta al monitoraggio dei pasti. Puoi anche registrare i valori di glucosio e chetoni nel sangue per metterli in relazione con la tua dieta.

Carb Manager è una scelta utile per chiunque segua la dieta chetogenica, Atkins o altri protocolli a basso contenuto di carboidrati.

Le migliori funzionalità di Carb Manager

Calcola e visualizza automaticamente i carboidrati netti (carboidrati totali meno fibre e alcoli di zucchero)

Migliaia di ricette low carb e cheto con analisi nutrizionali complete

Registra il digiuno intermittente e le finestre alimentari all'interno dell'app, insieme al tuo apporto giornaliero.

Limiti di Carb Manager

Incoerenze nel database in cui lo stesso alimento può mostrare totali di carboidrati diversi a seconda di chi ha aggiunto la voce.

Problemi nella creazione delle ricette, dove l'azione Salva può essere difficile da trovare, con conseguente perdita del lavoro dopo l'inserimento degli ingredienti.

Prezzi di Carb Manager

Base: Gratis

Premium: 5,50 $ al mese (fatturato trimestralmente)

Valutazioni e recensioni di Carb Manager

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Carb Manager?

Un utente di Google Playstore dice:

Questa è un'ottima app se stai cercando di seguire una dieta rigorosa. È semplicissima da usare: basta cercare un alimento che hai mangiato e aggiungerlo al tuo pasto (colazione, pranzo, cena e spuntino) e l'app calcola le informazioni nutrizionali per te e tiene un registro giornaliero. Contiene ogni tipo di alimento con tutte le relative informazioni nutrizionali, che puoi aggiungere in base al peso o al numero di pezzi, e include anche frazioni da 1/8 a 7/8. Inserisci i tuoi obiettivi e potrai pianificare i tuoi pasti, cercare ricette, aggiungere esercizi e persino l'assunzione giornaliera di acqua!

Questa è un'ottima app se stai cercando di seguire una dieta rigorosa. È semplicissima da usare: basta cercare un alimento che hai mangiato e aggiungerlo al tuo pasto (colazione, pranzo, cena e spuntino) e l'app calcola le informazioni nutrizionali per te e tiene un registro giornaliero. Contiene ogni tipo di alimento con tutte le relative informazioni nutrizionali, che puoi aggiungere in base al peso o al numero di pezzi, e include anche frazioni da 1/8 a 7/8. Inserisci i tuoi obiettivi e potrai pianificare i tuoi pasti, cercare ricette, aggiungere esercizi e persino l'assunzione giornaliera di acqua!

8. Nutritionix Track (ideale per registrare rapidamente i macronutrienti grazie a un vasto database di alimenti e ristoranti statunitensi)

tramite Nutritionix Track

La ricerca nei database alimentari e la scansione dei codici a barre richiedono ancora del lavoro richiesto. Nutritionix Track offre la registrazione in linguaggio naturale: basta digitare o pronunciare ciò che hai mangiato in inglese semplice e l'app lo analizzerà trasformandolo in dati nutrizionali accurati. Questa interfaccia conversazionale rende la registrazione più naturale.

La funzionalità "Track" accetta input come "due uova con toast e un bicchiere di succo d'arancia" e registra automaticamente la composizione nutrizionale. Inoltre, l'app utilizza un database di livello commerciale che fornisce dati nutrizionali alle principali catene di ristoranti.

Nutritionix Track è ideale per gli utenti che trovano noioso registrare tradizionalmente ciò che mangiano. L'elaborazione del linguaggio naturale è utile e gestisce bene le descrizioni complesse dei pasti.

Nutritionix Track: le migliori funzionalità/funzioni

Esporta i dati relativi all'alimentazione e allo stato in un foglio di calcolo utilizzando la funzionalità "Esporta".

Condivisione dei registri alimentari con un coach o un dietologo tramite il Portale Coach.

Esamina l'andamento dello stato nella vista Statistiche per individuare schemi ricorrenti nelle calorie, nei macronutrienti e nelle voci relative al peso.

Nutritionix Limiti del monitoraggio

Incontra i limiti del generatore di ricette che impediscono la selezione di marche, dimensioni o elementi specifici durante la creazione di una ricetta, il che può ridurre la precisione.

Problemi di stabilità durante l'aggiunta di alimenti personalizzati, inclusi lunghi tempi di caricamento e blocchi dell'app durante il salvataggio.

Nutritionix Monitoraggio prezzi

Prezzi personalizzati

Nutritionix Traccia valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Nutritionix Track per il monitoraggio nutrizionale?

Un utente di Google Playstore dice:

Questa app mi ha aiutato a identificare un elevato consumo di sostanze nocive che non mi sarei aspettato. Il monitoraggio da dove proveniva l'eccesso di sodio è stato facile e, di conseguenza, è stato possibile correggerlo facilmente. Una volta che inizi a utilizzare l'app, potresti rimanere sorpreso dalla quantità di sodio e colesterolo presente nel tuo cibo. Lo scanner per codici a barre è indispensabile e rende l'app davvero facile da usare. Occasionalmente, potresti riscontrare una piccola imprecisione nei dati, ma nulla di grave e non con un'occorrenza elevata.

Questa app mi ha aiutato a identificare un elevato consumo di sostanze nocive che non mi sarei aspettato. Il monitoraggio da dove proveniva l'eccesso di sodio è stato facile e, di conseguenza, è stato possibile correggerlo facilmente. Una volta che inizi a utilizzare l'app, potresti rimanere sorpreso dalla quantità di sodio e colesterolo presente nel tuo cibo. Lo scanner per codici a barre è indispensabile e rende l'app davvero facile da usare. Occasionalmente, potresti riscontrare una piccola imprecisione nei dati, ma nulla di grave e con una frequenza di occorrenza non elevata.

9. Yazio (il migliore per il monitoraggio delle calorie e dei macronutrienti con piani di digiuno e ricette integrati)

tramite Yazio

Molte persone combinano il monitoraggio dei macronutrienti con il digiuno intermittente, ma molte di queste applicazioni sono separate. Yazio integra entrambe le esperienze. Ciò significa un timer di digiuno integrato insieme al monitoraggio dei macronutrienti.

Il timer per il digiuno effettua il monitoraggio dei tuoi periodi di alimentazione e digiuno, con notifiche che ti forniscono un promemoria quando la tua finestra temporale inizia o si chiude. Inoltre, i piani alimentari personalizzati suggeriscono pasti che si adattano ai tuoi traguardi macro e al tuo programma alimentare.

Yazio è l'ideale per gli utenti che praticano il digiuno intermittente e desiderano anche un monitoraggio dettagliato dei macronutrienti. L'approccio combinato è più conveniente rispetto all'utilizzo di app separate.

Le migliori funzionalità di Yazio

Tieni traccia delle calorie e dei macronutrienti in un unico diario, abbinato ad analisi dettagliate e statistiche che mostrano lo stato nel tempo.

Utilizza tracker per il digiuno intermittente come 16:8 o 5:2 con timer integrati e supporto al piano.

Registra il peso, la percentuale di grasso corporeo e altre misurazioni per visualizzare le tendenze.

Limiti di Yazio

Occasionalmente si verificano problemi di affidabilità nella ricerca e nell'inserimento delle voci, per cui la ricerca dei cibi digitati potrebbe non funzionare in modo coerente per alcuni utenti.

A volte la scansione dei codici a barre è lenta, il che può creare attrito quando si registrano rapidamente più elementi confezionati.

Prezzi di Yazio

Base

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Yazio

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Yazio?

Un utente di Google Playstore dice:

Finora mi piace molto. Se qualcuno ha difficoltà con un'alimentazione restrittiva, questa app è davvero fantastica. Nell'ultimo anno ho perso quasi 45 chili ed è stato davvero molto difficile mantenere il peso, tanto che a volte ho paura di mangiare troppo e non conto le calorie, quindi non mangio molto durante il giorno e poi magari un giorno dopo mi abbuffo. Ora non più! Un altro GRANDE VANTAGGIO è che hanno tutto nel loro database. Non c'è un solo alimento che ho cercato che non fosse presente! LO ADORO

Finora mi piace molto. Se qualcuno ha difficoltà con un'alimentazione restrittiva, questa app è davvero fantastica. Nell'ultimo anno ho perso quasi 45 chili ed è stato davvero molto difficile mantenere il peso, tanto che a volte ho paura di mangiare troppo e non conto le calorie, quindi non mangio molto durante il giorno e poi magari un giorno dopo mi abbuffo. Ora non più! Un altro GRANDE VANTAGGIO è che hanno tutto nel loro database. Non c'è un solo alimento che ho cercato che non fosse presente! LO ADORO

10. Samsung Health (il migliore per il monitoraggio dei macronutrienti per chi già utilizza l'ecosistema Galaxy)

tramite Samsung Health

Samsung Health offre il monitoraggio dei macronutrienti come parte di una piattaforma completa per la salute già presente sul tuo dispositivo.

La funzionalità di registrazione degli alimenti include un database consultabile e uno scanner di codici a barre. Ma il vero valore aggiunto è l'integrazione: i tuoi dati nutrizionali vengono affiancati ai registri relativi al sonno, allo stress e all'allenamento del tuo Galaxy Watch, il tutto effettuato in modo automatico.

Samsung Health è la scelta ideale per i titolari di dispositivi Samsung che desiderano un'esperienza di monitoraggio della salute unificata. Il monitoraggio dei macronutrienti è funzionale ma basilare rispetto alle app dedicate alla nutrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Samsung Health

Registra i pasti, gli spuntini, l'assunzione di acqua e caffeina in un'unica Sequenza giornaliera insieme alle tue cartelle cliniche.

Tieni traccia delle calorie bruciate durante gli allenamenti e dei passaggi effettuati all'interno della stessa app per avere una visione più completa del rapporto tra apporto e consumo calorico.

Partecipa alle sfide tramite Samsung Health Together per ottenere motivazione oltre al monitoraggio dell'alimentazione e dell'attività fisica.

Limiti di Samsung Health

Imposta un limite alla scansione dei codici a barre per la registrazione degli alimenti su regioni specifiche

La versione iOS potrebbe non avere tutte le stesse funzionalità/funzioni della versione Android.

Prezzi di Samsung Health

Incluso nei dispositivi Samsung

Valutazioni e recensioni di Samsung Health

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Effettua il monitoraggio dei tuoi macronutrienti con ClickUp

Il miglior tracker macro non è quello più avanzato. È quello che si adatta silenziosamente alla tua routine e non fa sembrare il monitoraggio un secondo lavoro.

È qui che ClickUp funziona in modo diverso. Invece di costringerti a utilizzare un'app nutrizionale rigida, ti consente di creare un sistema semplice basato su come pianifichi già la tua settimana, controllare lo stato dei progressi e adattarti quando la vita diventa frenetica. I tuoi pasti, traguardi, promemoria e note sono tutti raccolti in un unico posto, così nulla sfugge al tuo controllo.

Con il passare del tempo, i modelli diventano più facili da individuare, gli aggiustamenti sembrano intenzionali anziché reattivi e il monitoraggio smette di essere qualcosa che "cerchi di tenere sotto controllo". Diventa parte integrante del modo in cui ti prendi cura di te stesso.

Inizia gratis con ClickUp e crea un sistema macro che si adatti davvero alla tua vita. ✨

Domande frequenti

Un contacalorie effettua il monitoraggio dell'apporto energetico totale. Un macro tracker suddivide quelle calorie in proteine, carboidrati e grassi, mostrandoti la composizione della tua dieta.

La maggior parte dei macro tracker ti consente di salvare i pasti o copiare le voci dei giorni precedenti. Questo trasforma l'alimentazione ripetitiva in un vantaggio per il monitoraggio, poiché è sufficiente registrare un pasto una sola volta e poi riutilizzare la voce.

Sì, le app senza sottoscrizioni premium possono essere sufficientemente accurate per la maggior parte degli utenti. La principale fonte di imprecisione è spesso rappresentata dai dati inseriti dagli utenti nel database alimentare, quindi è buona norma verificare le voci confrontandole con le etichette nutrizionali.

Le funzionalità/funzioni di IA come il riconoscimento delle foto sono utili per stime rapide, ma in genere sono meno accurate rispetto alla registrazione manuale con dati verificati. Sono ottime per un monitoraggio occasionale, ma per obiettivi precisi è consigliabile ricontrollare le voci inserite dall'IA.