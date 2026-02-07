Playbook per il monitoraggio degli OKR: come allineare gli obiettivi e misurare lo stato dei progressi

Il 65% dei team ammette che i propri OKR non sono collegati agli obiettivi aziendali. 🤯

In poche parole: due team su tre stabiliscono obiettivi, effettuano il monitoraggio dei risultati chiave e verificano il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Tuttavia, questi obiettivi non hanno alcuna connessione con un chiaro valore aziendale.

Potresti aver iniziato il trimestre con OKR chiari e buona fede.

Ma quando la pressione dell'esecuzione prende il sopravvento e gli obiettivi passano in secondo piano, iniziano ad apparire delle lacune nell'implementazione degli OKR.

Questo playbook ti mostrerà come creare quel sistema: un playbook di monitoraggio OKR per obiettivi aziendali più ampi.

⭐ Modello in primo piano Il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp ti offre uno spazio di lavoro già pronto per gestire gli OKR come un elenco di obiettivi e traguardi chiave, con titolari, date di scadenza e stato visibili in un unico posto. Ottieni un modello gratis Gestisci gli obiettivi aziendali, i traguardi chiave e lo stato in un unico spazio di lavoro con il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp. Utilizza gli Obiettivi per monitorare ogni target come elemento principale e inserisci i risultati chiave (e il lavoro passo dopo passo) al suo interno. Aggiungi campi personalizzati ClickUp come Reparto, Valutazione e Punti salienti per mantenere il contesto collegato al lavoro, con colonne di stato che facilitano la verifica del completamento.

Cosa sono gli OKR e perché sono importanti

Gli OKR (Objectives and Key Results) sono un framework per la definizione degli obiettivi che consente ai team e alle organizzazioni di fissare obiettivi concreti e ambiziosi e di effettuare il monitoraggio dei risultati misurabili. Aiutano inoltre a mantenere gli obiettivi organizzativi e le decisioni quotidiane collegati tra loro in tutta l'organizzazione.

In altre parole, un "Obiettivo" risponde a ciò che si desidera raggiungere (ispirazionale e limitato nel tempo), mentre i "Risultati chiave" rispondono a come si saprà di averlo raggiunto (risultati specifici e misurabili).

📌 Prendiamo un esempio di OKR. Obiettivo: migliorare l'esperienza dei clienti della nostra app mobile in questo trimestre. KR1: Aumentare il Net Promoter Score (NPS) da 30 a 45

KR2: Ridurre il tasso medio di crash dell'app dal 2% a <0,5%.

KR3: Aumentare la fidelizzazione a 30 giorni dal 18% al 25%.

Vuoi ricevere ulteriori informazioni su come scrivere gli OKR più efficaci? Guarda questo video 👇

Perché gli OKR sono importanti?

Ci sono diversi motivi per cui l'adozione degli OKR aiuta a mantenere l'allineamento e promette risultati aziendali chiari. Tra questi vi sono 👇

Definisci in anticipo cosa significa "terminato": trasforma l'esito positivo in risultati specifici (numeri, soglie, attività cardine) in modo che un trimestre non possa concludersi senza prove di ciò che ha fatto la differenza.

Obbliga a fare dei compromessi reali: limita il numero di risultati a cui puoi committere, rendendo evidente quali lavori devono essere ritardati, abbandonati o non avviati affatto.

Allinea i team attraverso le dipendenze: semplifica il processo di allineamento degli obiettivi mostrando come il lavoro di un team influisca su un altro, consentendo di identificare tempestivamente gli ostacoli nascosti e garantendo che gli obiettivi rimangano in linea con i piani.

Consente una correzione tempestiva del percorso: poiché i "risultati chiave" vengono monitorati settimanalmente, è possibile vedere già dalla seconda settimana se si è in ritardo e spingere i team a modificare i piani mentre c'è ancora tempo per recuperare.

Crea un registro di apprendimento che puoi riutilizzare: i successi e gli insuccessi diventano dati (ciò che ha funzionato, non ha funzionato o ha causato un blocco nel progresso), rendendo il prossimo percorso OKR più preciso e meno arbitrario.

🎯 Esempio reale di OKR: Nel 1979-1980, l'8086 di Intel doveva affrontare una seria minaccia competitiva da parte del 68000 di Motorola, che i clienti consideravano più veloce e più facile da programmare. Intel aveva bisogno di una spinta a livello aziendale che migliorasse l'adozione senza attendere un nuovo ciclo di prodotti. Questo è ciò che li ha spinti a stabilire l’impostazione: Obiettivo: affermare la serie 8086 come la famiglia di microprocessori a 16 bit con le prestazioni più elevate. Risultati chiave: Sviluppa e pubblica cinque benchmark che dimostrino le prestazioni superiori della famiglia 8086 (Applicazioni)

Riorganizza l'intera famiglia di prodotti 8086 (Marketing)

Metti in produzione la parte 8MHz (ingegneria, produzione)

Prova il coprocessore aritmetico entro e non oltre il 15 giugno (Ingegneria) Ha funzionato perché l'OKR per la crescita non era un'ambizione vaga come "battere Motorola". Ogni KR aveva una funzione specifica e, in almeno un caso, una scadenza rigida (15 giugno).

Sfide comuni nel monitoraggio degli OKR

Ecco le sfide più comuni nella gestione degli OKR di cui devi essere consapevole:

⚠️ Gli obiettivi mancano di criteri misurabili

Quando gli obiettivi e i KR si basano su parole come "migliorare", "rafforzare" o "ottimizzare", non esiste un modo oggettivo per verificare i risultati. Ciò rende impossibile misurare lo stato in modo coerente e trasforma le revisioni in discussioni basate su opinioni.

⚠️ I risultati chiave monitorano solo il lavoro terminato

I team spesso definiscono attività cardine misurabili basate sulle attività di spedizione piuttosto che sui cambiamenti nell'adozione, nei ricavi o nella fidelizzazione. Purtroppo, questo crea solo movimento senza sapere se ci sia stato un impatto sostanziale.

🧠 Curiosità: le attività cardine sono letteralmente antiche! Le strade romane erano contrassegnate ogni miglio da pietre miliari e il termine "miglio" deriva da mille, che significa 1.000 passi.

⚠️ Lo stato viene esaminato con una frequenza troppo bassa per influenzare le decisioni.

Se la leadership effettua controlli solo periodicamente, i team perdono la capacità di monitorare i progressi mentre c'è ancora tempo per cambiare rotta. Quando i problemi diventano visibili, la capacità di esecuzione è già esaurita.

⚠️ I progressi sono visibili, ma il lavoro che li ha resi possibili non lo è.

A volte è possibile vedere se un numero è cambiato, ma non quale iniziativa abbia causato tale cambiamento. È in questi casi che diventa difficile decidere su cosa puntare o cosa interrompere.

⚠️ Risultati chiave insufficienti

Questo è uno degli errori più comuni (e più dannosi) relativi agli OKR.

Quando un obiettivo ha troppo pochi risultati chiave, il monitoraggio diventa superficiale e fuorviante. Potresti tecnicamente "raggiungere" un KR, ma comunque mancare l'intento dell'obiettivo.

📌 Esempio: Obiettivo: Migliorare l'esperienza di onboarding dei clienti ❌ KR: Aumentare il tasso di completamento dell'onboarding all'80% Questo approccio trascura segnali chiave quali il time-to-value, la qualità dell'attivazione e il carico di supporto. Potresti raggiungere l'80% e comunque offrire un'esperienza scadente. ✅ Cosa significa "buono": ogni obiettivo dovrebbe avere 3-5 risultati chiave complementari che: Misura diverse dimensioni dell'esito positivo

Bilanciare gli indicatori anticipatori e ritardati

Rendi visibile lo stato settimana dopo settimana. Regola generale: se un KR può essere verde mentre l'obiettivo non è ancora stato raggiunto, significa che non hai abbastanza risultati chiave.

⚠️ Gli OKR storici non vengono utilizzati per migliorare i piani futuri.

Sebbene i cicli storici siano archiviati, spesso non vengono esaminati per verificarne l'accuratezza nella stima o nei modelli di esecuzione. E questo tipo di svista spesso ostacola la capacità dell'organizzazione di perfezionare il proprio approccio all'impostazione degli OKR futuri.

Per affrontare questo problema, traccia gli OKR utilizzando una cadenza settimanale fissa piuttosto che aggiornamenti ad hoc. Pianifica una sessione ricorrente di 15 minuti il lunedì o il venerdì per esaminare lo stato, aggiornare i KR e segnalare gli ostacoli prima che si aggravino.

⚡ Archivio modelli: il modello ClickUp OKR Framework è progettato per affrontare sfide come queste. Aiuta a mantenere chiari gli obiettivi, separa i risultati chiave dai progetti che li supportano e rende facile la revisione dei progressi tra i team. Chiarisci gli obiettivi, separa i risultati chiave e effettua il monitoraggio dei progressi in modo chiaro con il modello di framework OKR di ClickUp. Puoi vedere a colpo d'occhio lo stato delle cose utilizzando semplici stati come "In linea", "A rischio" e "In ritardo", insieme alle percentuali di avanzamento per i controlli regolari.

Struttura per un monitoraggio efficace degli OKR

Parliamo ora di come tenere sotto controllo lo stato dei tuoi progressi:

1. Impostazione di obiettivi chiari (qualitativi)

Nel processo di definizione degli obiettivi OKR, l'obiettivo è il risultato qualitativo che ti impegni a raggiungere. È l'affermazione "cosa dovrebbe essere diverso alla fine del ciclo".

Ad esempio:

Cambia comportamento : rendi il self-service l'impostazione predefinita per le esigenze di supporto comuni.

Aumenta la velocità : riduci la durata ciclo per l'implementazione dei miglioramenti rivolti ai clienti.

Migliora la qualità e l'affidabilità : rendi i lanci prevedibili e a basso rischio.

Aumenta l'adozione e la fidelizzazione : aiuta i nuovi utenti a raggiungere più rapidamente il primo valore

Migliora l'efficienza: riduci i passaggi manuali nel flusso di lavoro

Notate cosa fanno? Stanno creando una direzione chiara senza prescrivere la soluzione.

Ad esempio, "rendere i lanci prevedibili e a basso rischio" potrebbe significare criteri di accettazione più rigorosi, un coinvolgimento anticipato del controllo qualità o un minor numero di modifiche dell'ambito all'ultimo minuto.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: dopo aver identificato il cambiamento desiderato, consolida i diversi input in un obiettivo comprensibile a tutti. Entra in ClickUp Brain. Ecco come ti aiuta a creare OKR migliori: Fornisci il contesto grezzo e il sistema redigerà opzioni oggettive in pochi minuti, così non dovrai partire da zero.

Riassumi il thread delle tue note e mantieni l'obiettivo incentrato sui risultati, riducendo così la possibilità di scrivere qualcosa di vago o orientato alla soluzione. Redigi automaticamente obiettivi chiari e incentrati sui risultati a partire da input sparsi con ClickUp Brain.

2. Definizione di risultati chiave misurabili (quantitativi)

Un risultato chiave è composto da tre parti: una metrica, una linea di base e un traguardo. La linea di base ti ancora alla realtà. Il traguardo definisce l'esito positivo. La metrica rende possibile il monitoraggio settimanale.

Infatti, i risultati chiave che dovrebbero essere registrati sono in definitiva i risultati, non le attività.

Ricorda: definisci le metriche prima dell'inizio del trimestre.

📌 Esempio: per differenziare, supponiamo che Obiettivo: aiutare i nuovi utenti a raggiungere il primo valore più rapidamente Dichiarazioni di attività (non risultati chiave): riprogettare le schermate di onboarding, inviare un tutorial e pubblicare documenti. Ciò significa che i risultati chiave ti aiutano a misurare il risultato associato. In questo caso: Il tasso di attivazione passa dal 22% al 30%.

Il tempo necessario per ottenere il primo valore scende da 2 giorni a 6 ore.

Il completamento dell'onboarding aumenta dal 40% al 55%.

3. Controlli regolari e revisioni dello stato

Una volta definiti i risultati chiave, la domanda successiva è: Con quale frequenza li esaminerò abbastanza attentamente da poter orientare le mie azioni?

Detto questo, porta tre input ad ogni revisione:

Il valore attuale di ciascun risultato chiave, accanto al traguardo

Una frase su cosa è cambiato dall'ultimo controllo

La prossima modifica che apporterai prima della prossima revisione

Se un risultato chiave rimane invariato per due check-in, non riempire l'aggiornamento con attività. Consideralo invece come un segnale. O stai lavorando sulla leva sbagliata, stai misurando la cosa sbagliata o qualcosa a monte sta bloccando i progressi.

Ma cosa succede se qualcuno del tuo team dimentica di effettuare il check-in in tempo? ClickUp Automazioni viene in tuo soccorso.

Automatizza i controlli OKR, i promemoria e i follow-up basati sullo stato con ClickUp Automazioni.

Cosa intendiamo dire:

Quando è prevista un'attività di aggiornamento KR → aggiungi un commento di promemoria/avvisa il titolare (mantiene costante la cadenza)

Quando lo stato cambia in A rischio o Fuori strada → aggiungi automaticamente un commento che richiede i 3 input (attuale vs. traguardo, cosa è cambiato, prossimo aggiustamento) e @menziona il titolare e il suo supervisore.

Quando un campo personalizzato chiave cambia (ad es. calo di fiducia, segnalazione di rischio) → avvisa le parti interessate o invia per revisione.

🧠 Curiosità: il termine "Deadline" originariamente si riferiva a una vera e propria "linea mortale" nei campi di prigionia della Guerra Civile. Era un confine che si poteva attraversare a rischio di essere uccisi, prima che diventasse un limite di tempo.

4. Aggiornamento e perfezionamento in base alle prestazioni

A differenza dei KPI tradizionali, che spesso hanno un'impostazione annuale e rimangono statici, gli OKR sono progettati per essere flessibili.

📌 Esempio: i dati mostrano che gli utenti abbandonano il processo di onboarding. Il feedback iniziale suggerisce che il flusso contiene troppe domande, quindi il team presume che il problema sia la complessità. Dopo un'analisi più approfondita, scoprono un bug che chiude prematuramente l'esperienza di onboarding per un sottogruppo di utenti.

Invece di riscrivere l'intero flusso di onboarding, gli OKR vengono perfezionati:

L'obiettivo rimane incentrato sull'attivazione con esito positivo.

I risultati chiave vengono aggiornati per dare priorità alla correzione del bug e alla convalida dei tassi di completamento.

Una volta ripristinata la stabilità, il team rivaluta la riduzione degli attriti nel flusso.

💡 Suggerimento professionale: per promuovere la trasparenza, richiedi un link di prova per ogni aggiornamento, insieme a una frase che spieghi la modifica. Questo evita aggiornamenti vaghi che sembrano sicuri ma non provano nulla.

Cosa dovrebbe includere un playbook per il monitoraggio degli OKR?

Un quadro di riferimento è utile, ma per farlo funzionare occorrono gli ingredienti giusti. Il tuo playbook OKR dovrebbe includere:

Monitoraggio: include un programma di check-in settimanale (cosa viene rivisto e in quale ordine), un programma di revisione mensile (cosa viene rivisto e cosa rimane invariato) e una chiusura trimestrale (come funziona il punteggio, cosa significa "terminato" e dove vengono registrati gli apprendimenti).

Titolarità e responsabilità: definisci un unico titolare per ogni obiettivo, insieme a chi aggiorna lo stato, risolve le dipendenze e gestisce il sistema di monitoraggio per evitare che gli OKR rimangano bloccati in una titolarità condivisa.

Definizioni condivise e regole di monitoraggio: standardizza cosa si qualifica come obiettivo rispetto a risultato chiave, cosa significa "in linea con gli obiettivi" o "a rischio", quali prove sono accettabili e come documentare i livelli di confidenza in modo che gli aggiornamenti non diventino soggettivi.

Standard di scrittura OKR: includi esempi chiari di obiettivi solidi e risultati chiave misurabili, oltre a una guida alla riscrittura che mostri i modelli deboli più comuni e come correggerli.

Formato di aggiornamento dello stato: definisci una struttura di aggiornamento uniforme che includa il valore attuale rispetto al traguardo, cosa è cambiato dall'ultimo aggiornamento, cosa ha causato il cambiamento, gli ostacoli e la prossima azione che influenza direttamente la metrica.

Traguardi e punteggi: spiega come suddividere i risultati chiave in attività cardine misurabili, quale scala di punteggio utilizzi, cosa significano i diversi punteggi e come interpretare il completamento parziale senza gonfiare le prestazioni.

Controllo dei cambiamenti e integrità: specifica quando è accettabile rivedere un risultato chiave, come vengono documentati i cambiamenti e quali misure di sicurezza impediscono che gli obiettivi cambino a metà trimestre.

Business as usual vs. lavoro OKR: definisci cosa rientra nel lavoro BAU e cosa negli OKR, a che punto considerare validi gli OKR business-as-usual e come evitare di utilizzare gli OKR per rietichettare le consegne di routine come risultati.

⚡ Archivio modelli: 20 modelli gratis per check-in settimanali per il monitoraggio dei progressi

👀 Lo sapevate? Un riepilogo/riassunto di una ricerca della Dominican University riporta che scrivere gli obiettivi e aggiungere controlli settimanali sulla responsabilità aumenta significativamente il raggiungimento degli obiettivi rispetto agli obiettivi non scritti.

Come creare un playbook per il monitoraggio degli OKR

È ora di mettere in pratica la teoria. Ecco come creare il tuo playbook per il monitoraggio degli OKR (un passaggio fondamentale quando si implementano gli OKR in più team):

1. Stabilisci lo scopo e i limiti

Un playbook per il monitoraggio degli OKR è semplicemente l'insieme di regole che mantiene gli OKR misurabili, verificabili e comparabili tra i team.

Prima di organizzare riunioni o creare dashboard, chiarisci quali risultati otterrai con il monitoraggio nella tua organizzazione.

Includi:

Lo scopo principale del monitoraggio degli OKR è fornire visibilità sullo stato, individuare tempestivamente i rischi e garantire l'allineamento della leadership.

Limiti su come gli OKR non saranno utilizzati (ad esempio, valutazione delle prestazioni o retribuzione)

L'ambito di applicazione degli OKR all'interno dell'organizzazione (a livello aziendale, di team o individuale)

Un orizzonte temporale coerente per gli obiettivi, in modo che lo stato possa essere confrontato in modo significativo tra i team.

Allo stesso tempo, assicurati di definire i confini. Decidi cosa conta come lavoro OKR (progressi legati a un obiettivo o a un risultato chiave) e cosa rimane fuori dal playbook (operazioni di routine a meno che non influenzino direttamente un KR).

Questo ti consentirà di mantenere l'attenzione concentrata sul risultato.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza le lavagne online di ClickUp per rendere tangibili gli obiettivi e i limiti. Abbozza l'obiettivo come un semplice flusso, ad esempio Visibilità → Rischi iniziali → Decisioni più rapide, quindi traccia un confine tra i progressi collegati agli OKR e le operazioni di routine. Mappa lo scopo e i limiti degli OKR utilizzando le lavagne online di ClickUp.

2. Definisci la titolarità

Una volta che i confini sono chiari, fai uno sforzo in più per definire la titolarità. Ciò significa avere un modello di titolarità che mostri:

Titolare del programma: gestisce il playbook, la cadenza e gli standard

Titolare dell'obiettivo: è titolare della trama e dei compromessi relativi all'obiettivo.

Titolare KR: titolare dell'accuratezza delle metriche, della qualità degli aggiornamenti e dell'attività cardine successiva.

Responsabili delle funzioni/partner: assumono la responsabilità delle dipendenze e delle decisioni relative alle risorse all'interno della propria area.

Sponsor esecutivo (se necessario): interviene in caso di chiamate con priorità ed escalation.

Insieme a uno standard aggiornato (cosa include ogni aggiornamento KR):

Valore attuale rispetto al traguardo, con la fonte di verità

Stato (in linea / a rischio / fuori linea) con una motivazione trasparente

Cosa è cambiato dall'ultimo controllo

Ostacoli e richieste precise (chi, cosa, entro quando)

Prossima attività cardine misurabile e data prevista per il suo raggiungimento

Per rendere affidabile il modello di titolarità, è necessario un ulteriore livello: la differenza tra la modifica diretta e la sola visualizzazione. ClickUp Autorizzazioni rende questa distinzione incredibilmente evidente.

Utilizzalo per rispecchiare il tuo modello di titolarità nell'area di lavoro, ad esempio:

Titolare del programma: accesso completo alla modifica dei documenti del playbook, dei modelli e della struttura OKR per la standardizzazione.

Titolare dell'obiettivo: modifica l'accesso alla pagina dell'obiettivo, alla descrizione e ai campi di stato, oltre all'accesso ai commenti per le parti interessate.

Titolare KR: modifica l'accesso ai campi metrici KR, aggiorna le sezioni e le prove collegate, con regole chiare su ciò che è modificabile e ciò che è di sola lettura, per mantenere intatta l'integrità delle metriche.

Sponsor esecutivo: Visualizza accesso per impostazione predefinita

3. Decidi come misurare lo stato e valutare i risultati in modo coerente

Inizia a standardizzare la misurazione tra i team. Per raggiungere questo obiettivo, valuta l'implementazione di un quadro di misurazione a cui i team possano attenersi, ad esempio:

Cosa definire Significato Esempio Linea di base Punto di partenza per il KR Tasso di attivazione del 12% Traguardo Obiettivo di fine ciclo Tasso di attivazione del 20% Cadenza delle metriche Con quale frequenza viene aggiornato Ogni venerdì Attività cardine Punti di controllo intermedi che mostrano i progressi 14%, 16%, 18%, 20% Trigger di rischio Quando un KR diventa "a rischio" Flat per 2 aggiornamenti o mancato raggiungimento di un'attività cardine

Quindi scegli un approccio di valutazione e mantienilo costante in tutti i team per l'intero ciclo.

Approccio di valutazione Quando è opportuno Come si legge Percentuale rispetto al traguardo Obiettivi numerici lineari 50% dello stato verso il traguardo Punteggio 0,0-1,0 Obiettivi misti tra i team 0. 7 indica un progresso significativo (soprattutto con obiettivi ambiziosi , dove il raggiungimento completo è intenzionalmente raro) Delta assoluto Quando è il cambiamento stesso a contare +3 punti questo mese

Una volta che tutti utilizzano le stesse definizioni, la cosa successiva di cui hai bisogno è un luogo affidabile in cui archiviarle settimana dopo settimana. È qui che entra in gioco l'attività di ClickUp.

Gestisci il lavoro attuabile con titolarità, stato e tempistiche chiari utilizzando le attività di ClickUp.

In breve:

Inserisci il KR nell'attività stessa utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per il valore di riferimento, il valore attuale, il traguardo, la cadenza e l'origine dati.

Rendi visibili i rischi a colpo d'occhio mappando gli stati del tuo playbook agli stati personalizzati di ClickUp per definire in quale fase si trova il segnale.

Visualizza chiaramente le fasi di rischio mappando i segnali del playbook agli stati personalizzati di ClickUp.

Trasforma la "cadenza metrica" in una routine con le attività ricorrenti di ClickUp (ad esempio, ogni venerdì), in modo che gli aggiornamenti avvengano secondo il programma senza che qualcuno debba rincorrerli.

4. Esegui un monitoraggio cadenzato

Ora puoi creare un ritmo di monitoraggio in linea con il processo decisionale della tua azienda. Per farlo, procedi come segue:

⏰ Controllo settimanale (30-45 minuti)

Inizia con i KR contrassegnati come a rischio o fuori strada.

Esamina i cambiamenti nelle metriche e le cause che li hanno determinati.

Conferma l'attività cardine successiva e il piano per raggiungerla.

Registra le richieste di dipendenza e i titolari

⏰ Revisione mensile (60-90 minuti)

Esamina le tendenze dei KR tra i team, non gli aggiornamenti riga per riga.

Rivedi le dipendenze che continuano a ripetersi.

Prendi decisioni sulle risorse e sulla sequenza delle operazioni finché c'è ancora tempo per recuperare.

⏰ Chiusura trimestrale (60-120 minuti)

Conferma il punteggio finale e le prove

Registra ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e ciò che dovrebbe essere portato avanti.

Decidi cosa diventa lavoro operativo e cosa rimane un OKR.

5. Stabilisci un'unica fonte di verità

Per evitare speculazioni da parte dei team, designa un'unica posizione per gli OKR e implementa regole esplicite.

In sintesi, un'unica fonte di verità dovrebbe includere:

Definizioni di obiettivi e KR, titolari, linee di base e traguardi

Cronologia degli aggiornamenti (note settimanali e istantanee delle metriche)

Registro delle dipendenze e registro delle decisioni

Collegamenti a origini dati e dashboard

Dopo ogni trimestre, aggiorna solo ciò che ha causato attriti, comprese definizioni KR poco chiare, punteggi confusi o lacune negli strumenti.

Utilizzo dell'IA per semplificare il monitoraggio degli OKR

Il 61% dei dipendenti afferma che l'IA rende il proprio lavoro meno banale e più strategico, ed è proprio per questo che vale la pena utilizzare l'IA per semplificare il monitoraggio degli OKR. Ciò che intendiamo dire è:

Caso d'uso dell'IA Fattore di ottimizzazione Cosa misurare Crea automaticamente bozze di aggiornamenti OKR settimanali dalle attività di lavoro. Riduci la scrittura manuale dello stato Tempo necessario per produrre un aggiornamento; % di aggiornamenti inviati in tempo Riassumi lo stato delle attività/documenti/ticket. Riduci le operazioni di "ricerca + incollaggio" Aggiornamenti collegati a prove concrete (% con link alle fonti); modifiche del revisore necessarie Segnala i rischi (slittamenti, ostacoli, lavori in stallo) Intervento tempestivo Lead time del rischio (giorni); numero di rischi individuati prima della revisione Previsione della traiettoria dei KR Migliori piani e decisioni Accuratezza delle previsioni (punteggio finale previsto vs. punteggio finale effettivo) Genera elenchi di azioni per la prossima settimana. Follow-up più rapido Tasso di completamento delle azioni; tempo trascorso dalla decisione alla creazione dell'attività Standardizza la reportistica tra i team Meno incongruenze % dei team che utilizzano lo stesso formato di aggiornamento; meno domande di chiarimento nelle revisioni

📮 ClickUp Insight: Il 47% dei team non misura l'impatto dell'IA e solo il 10% effettua il monitoraggio dei risultati con metriche reali. In molti casi, i leader spesso non riescono a vedere dove gli strumenti di IA stanno apportando valore, se mai lo fanno. ClickUp Brain cambia tutto questo introducendo l'IA in un unico spazio di lavoro unificato in cui ogni azione, aggiornamento e risultato sono collegati. E l'impatto è visibile: oltre 150.000 aziende, tra cui Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM e Fortinet, utilizzano ClickUp Brain per ottenere risultati misurabili. I team segnalano un risparmio sui costi fino all'88%, 1,1 giorni risparmiati a settimana e un completamento delle attività 3 volte più veloce, perché Brain sostituisce decine di strumenti scollegati tra loro con un'unica IA che funziona lungo l'intero flusso di lavoro.

Ecco alcuni strumenti che possono automatizzare e semplificare l'intero flusso di lavoro OKR 👇

1. ClickUp (ideale per gestire e effettuare il monitoraggio degli OKR in uno spazio di lavoro convergente basato sull'IA)

Chiedi a qualcuno di guidarti attraverso l'ultimo controllo OKR e ascolta ogni volta la stessa cosa: Allora... qual è lo stato reale?

Questo divario è il problema principale nel monitoraggio degli OKR.

I risultati chiave sono disponibili in un unico posto. Il lavoro ad essi correlato è disponibile in un altro.

Finora, le conversazioni relative a questo argomento sono state condotte in uno strumento di chat separato. Si tratta di uno strumento che sta compromettendo attivamente i tuoi OKR.

ClickUp interviene come area di lavoro IA convergente per colmare definitivamente questa lacuna.

Diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui ClickUp è il software OKR definitivo 👇

Assegna a ogni OKR una suddivisione attuabile con le attività di ClickUp.

Le attività di ClickUp trasformano gli OKR di alto livello in lavoro concreto e tracciabile. Crea attività dedicate per rappresentare obiettivi o risultati chiave, assegna titolari, aggiungi stati personalizzati, priorità, date di scadenza, dipendenze e molto altro ancora.

Trasforma gli OKR in lavoro tracciabile con titolari, stati, priorità e dipendenze utilizzando le attività di ClickUp.

Approfondisci e suddividi i KR complessi in attività secondarie (ad esempio, "Condurre sondaggi sui clienti " o "Aggiornare i modelli di prezzo") e utilizza i campi personalizzati per acquisire dettagli specifici degli OKR come trimestre, reparto, livello di confidenza o metriche dei traguardi.

Utilizza i commenti all'interno delle attività per discussioni continue, le @menzioni per coinvolgere i colleghi e gli allegati per stabilire connessioni con i file pertinenti, mantenendo tutto il contesto in un unico posto.

Utilizza i dashboard integrati per il monitoraggio degli obiettivi predefiniti o personalizzati.

I dashboard di ClickUp forniscono una supervisione visiva e in tempo reale degli OKR a ogni livello: individuale, di team o aziendale.

Tieni traccia dello stato delle richieste pull e dei progressi di sviluppo in tempo reale con i dashboard di ClickUp.

Aggiungi widget predefiniti o personalizza i tuoi:

La scheda Elenco attività ti consente di filtrare, aggiornare e approfondire le attività direttamente dalla dashboard.

Le schede portfolio offrono una vista dettagliata delle cartelle o degli elenchi OKR.

Le schede grafiche (a barre, a torta, a linee) effettuano il monitoraggio dei progressi per reparto, assegnatario o categoria.

Le schede di calcolo contano gli obiettivi/risultati chiave in corso.

🚀 Vantaggio di ClickUp: una volta impostate le visualizzazioni della dashboard, le schede ClickUp AI ti aiutano a comprendere la storia dietro i numeri. Spiega automaticamente le tendenze e fai emergere le intuizioni dietro le tue metriche con le schede ClickUp AI. Hai: AI Brain: esegui un prompt AI personalizzato (ottimo per domande specifiche sugli OKR come "elenca i KR fuori strada e perché").

StandUp™ con l'IA: riepiloga la tua attività recente durante un periodo di tempo selezionato.

AI Team StandUp: riepiloga le attività recenti di persone o team selezionati durante un determinato periodo di tempo.

Riassunto esecutivo IA: genera un genera un riassunto esecutivo aggiornato che mostri lo stato di salute e lo stato del tuo reparto, team o progetti. Aggiornamento sul progetto AI: crea una panoramica di alto livello sullo stato e sui progressi del progetto.

I Super Agenti sono i tuoi colleghi di lavoro IA

I Super Agent di ClickUp sono compagni di squadra autonomi, simili a esseri umani, integrati direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. Sanno tutto delle tue attività, dei tuoi documenti, delle tue chat e dei tuoi obiettivi (e chi più ne ha più ne metta).

Lavora insieme a colleghi autonomi dotati di IA che comprendono attività, documenti, chat e obiettivi con ClickUp Super Agents.

Puoi @menzionarli come faresti con qualsiasi collega, assegnare loro attività o impostare trigger per spingerli ad agire in modo indipendente. Inoltre, imparano continuamente e migliorano grazie alla loro memoria infinita.

Ottieni una memoria infinita con ClickUp Super Agents

Per il monitoraggio degli OKR, crea i tuoi Super Agenti per monitorare lo stato, segnalarti i rischi (ad esempio, risultati chiave in stallo), sbloccare i problemi o persino suggerire modifiche sulla base dei dati.

Crea il tuo primo Super Agent con ClickUp:

ClickUp Brain è il tuo copilota AI ambientale, integrato nell'area di lavoro (e oltre). Esegue la scansione di attività, documenti, commenti e dashboard per fornire aggiornamenti automatici sullo stato ogni volta che ne hai bisogno.

Ottieni aggiornamenti automatici sullo stato delle attività, dei documenti, dei commenti e delle dashboard scansionandole con ClickUp Brain.

Poni domande in linguaggio naturale come "Qual è lo stato di avanzamento dei nostri OKR nel primo trimestre?" per ottenere riepiloghi/riassunti immediati, oppure lascia che il sistema generi rapporti sullo stato, evidenzi le tendenze e suggerisca i passaggi successivi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Allineamento OKR e monitoraggio dei progressi: imposta gli obiettivi e mappa ogni KR come traguardo misurabile tramite attività di ClickUp. Man mano che le attività collegate (o i traguardi numerici) avanzano, i progressi vengono aggiornati automaticamente, consentendoti di vedere in tempo reale lo stato di completamento e come il lavoro a livello di team contribuisce ai risultati aziendali.

Conserva la strategia e gli aggiornamenti in un unico posto: utilizza utilizza ClickUp Docs per il contesto alla base dei tuoi OKR: missione, priorità trimestrali, definizioni KR, programmi e check-in settimanali. Collega le attività direttamente nel documento, tagga le parti interessate e utilizza ClickUp Brain per creare contenuti più precisi quando necessario.

Rendi le discussioni responsabili: utilizza utilizza i commenti assegnati di ClickUp per individuare gli ostacoli o le decisioni e assegnare la titolarità alla persona giusta, indipendentemente da dove si trovi.

Limiti di ClickUp

La ricchezza di funzionalità/funzioni può essere travolgente per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Un recensore di G2 afferma:

Un semplice clic. Inoltre, le automazioni, gli avvisi e le comunicazioni con il mio team sono la quintessenza della semplicità e della praticità, quindi stiamo valutando di cancellare la nostra altra applicazione di comunicazione! L'intera azienda utilizza ClickUp tutto il giorno, tutti i giorni, quindi avere queste funzionalità/funzioni e la facilità d'uso è di fondamentale importanza. Ho dovuto contattare l'assistenza per qualcosa che non riuscivo a capire e sono stati rapidi, cortesi e competenti, risolvendo rapidamente il mio errore di utilizzo. L'implementazione è stata piuttosto semplice e la personalizzazione è stata immediata. Sono disponibili anche numerosi tutorial di aiuto.

Un semplice clic. Inoltre, le automazioni, gli avvisi e le comunicazioni con il mio team sono la quintessenza della semplicità e della praticità, quindi stiamo valutando di cancellare la nostra altra applicazione di comunicazione! L'intera azienda utilizza ClickUp tutto il giorno, tutti i giorni, quindi avere queste funzionalità/funzioni e la facilità d'uso è di fondamentale importanza. Ho dovuto contattare l'assistenza per qualcosa che non riuscivo a capire e sono stati prompt, cortesi e competenti, risolvendo rapidamente il mio errore di utilizzo. L'implementazione è stata piuttosto semplice e la personalizzazione è stata immediata. Sono disponibili anche numerosi tutorial di aiuto.

⭐ Bonus: Ecco alcuni software OKR che potresti prendere in considerazione.

2. WorkBoard (ideale per l'esecuzione di OKR aziendali con scorecard pronte per i leader)

tramite WorkBoard

WorkBoard è una piattaforma per l'esecuzione di OKR e strategie che aiuta i leader a vedere lo stato del lavoro, identificare tempestivamente i rischi e mantenere il lavoro legato ai risultati. Ha due funzionalità molto utili.

In primo luogo, la sua Heatmap View funge da controllo dello stato di salute a livello dell'organizzazione. I leader possono esaminare ciò che è in linea con gli obiettivi e ciò che è a rischio e approfondire ciò che determina ciascuno stato. In secondo luogo, le integrazioni di WorkBoard possono automatizzare gli aggiornamenti KR dai sistemi già utilizzati dai team (come Azure DevOps o Jira). Può visualizzare gli OKR e gli aggiornamenti delle revisioni aziendali direttamente all'interno di Microsoft Teams per controlli più rapidi.

Le migliori funzionalità/funzioni di WorkBoard

Visualizzazione della mappa termica per un'analisi dello stato di salute degli OKR a livello aziendale che consente ai leader di individuare rapidamente le aree a rischio, quindi cliccare direttamente sui rischi e sugli ostacoli sottostanti per intervenire.

Biz Reviews crea automaticamente pagine di revisione in tempo reale, con grafici dinamici delle tendenze per OKR e KPI , in modo che le conversazioni MBR/QBR rimangano basate sulle prestazioni effettive.

OKR Canvas con coaching integrato per aiutare i team a scrivere obiettivi e risultati chiave più solidi in modo coerente, utilizzando una struttura guidata.

Limiti di WorkBoard

Le schede di valutazione e l'OKR Canvas possono a volte risultare instabili e l'esperienza di navigazione è migliorabile, soprattutto quando si cerca di passare da un livello all'altro o di eseguire il drill-down.

I controlli degli amministratori possono sembrare un po' limitanti, con alcuni team che desiderano un accesso più granulare, una configurazione e un controllo quotidiano come amministratori di WorkBoard.

Prezzi di WorkBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkBoard

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un recensore di G2 afferma:

Workboard aiuta a mantenere tutto organizzato e rende più facile concentrarsi su ciò che conta davvero. Fornisce un quadro chiaro degli obiettivi, delle priorità e dello stato dei progressi, in modo da poter vedere come il nostro lavoro si collega al grande obiettivo dell'azienda.

Workboard aiuta a mantenere tutto organizzato e rende più facile concentrarsi su ciò che conta davvero. Fornisce un quadro chiaro degli obiettivi, delle priorità e dello stato dei progressi, in modo da poter vedere come il nostro lavoro si collega al grande obiettivo dell'azienda.

3. Mooncamp (ideale per check-in OKR strutturati)

tramite Mooncamp

Mooncamp centralizza il piano, l'esecuzione e la revisione degli OKR. Non sono necessari più fogli di calcolo OKR o documenti strategici isolati.

Utilizza Mooncamp per programmare promemoria di controllo tramite email, Slack o Microsoft Teams. Esamina lo stato dei progressi in dashboard che possono essere filtrate per mostrare gli obiettivi che non sono stati aggiornati, non sono allineati o sono a rischio.

Se desideri che i numeri rimangano più vicini alla fonte di verità, Mooncamp può anche aggiornare automaticamente gli obiettivi dalle integrazioni, ad esempio estraendo una cella specifica dei Fogli Google o effettuando la sincronizzazione dello stato del lavoro collegato ad Asana.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mooncamp

Utilizza la vista Albero degli obiettivi come una bacheca, mostrando ogni obiettivo allineato come una scheda che puoi trascinare e rilasciare per riorganizzare pilastri, aree di interesse, obiettivi e iniziative in un'unica gerarchia.

Utilizza le proprietà personalizzate per standardizzare il modo in cui gli obiettivi e i check-in vengono registrati nella tua organizzazione (campi che corrispondono al tuo linguaggio/processo interno), quindi utilizza tali proprietà come filtri all'interno delle viste e dei dashboard.

Aggiorna gli OKR da Slack utilizzando il bot Mooncamp, che ti consente di visualizzare i tuoi obiettivi e registrare lo stato dei progressi tramite il comando /mooncamp goals.

Limiti di Mooncamp

Le visualizzazioni tengono conto del ciclo, il che significa che gli obiettivi possono scomparire dalla visualizzazione se il filtro del ciclo non è quello previsto, quindi è necessario tenere d'occhio le impostazioni del ciclo per evitare di pensare che manchi qualcosa.

Alcuni sostengono che il modulo di check-in debba evolversi in un flusso più completo in stile CFR (riflessioni più approfondite, feedback e suggerimenti di follow-up, non solo aggiornamenti sugli stati).

Prezzi Mooncamp

Essenziale: 6 € al mese per utente (fatturato annualmente)

Professional: 10 €/utente/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Mooncamp

G2: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 20 recensioni)

Un recensore di G2 afferma:

Ti aiuta a capire perfettamente quali obiettivi vuoi raggiungere, nonché l'intero processo che hai seguito per completare tale attività e la frequenza con cui viene utilizzato.

Ti aiuta a capire perfettamente quali obiettivi vuoi raggiungere, l'intero processo che hai seguito per completare quell'attività e la frequenza con cui viene utilizzata.

Errori comuni nel monitoraggio degli OKR

❌ Fissare troppi obiettivi per trimestre: i team che effettuano il monitoraggio di 8-10 obiettivi finiscono per disperdere troppo la loro attenzione, senza ottenere progressi significativi su nulla e con una reportistica superficiale su tutto.

✅ Soluzione: Impostare un limite di 3-5 obiettivi per team per trimestre. Ogni obiettivo dovrebbe rappresentare una priorità strategica significativa. Se tutto sembra critico, classificate le vostre iniziative in ordine di importanza e rimandate le priorità meno urgenti ai trimestri futuri.

❌ Considerare i risultati chiave come attività: scrivere risultati chiave come "Lanciare un nuovo sito web" o "Assumere ingegneri" tiene traccia dell'attività piuttosto che dell'impatto aziendale che stai cercando di ottenere.

✅ Soluzione: inquadra ogni risultato chiave come un risultato misurabile. Al posto di "Lanciare un nuovo sito web", scrivi "Aumentare il traffico organico da 10.000 a 25.000 visitatori mensili".

❌ OKR troppo rigidi e imposti dall'alto: quando la leadership impone gli OKR a ogni team senza chiedere il loro parere, si ottiene conformità anziché impegno e si perdono informazioni fondamentali provenienti dal basso.

✅ Soluzione: collaborate! La leadership stabilisce 3-5 obiettivi aziendali, quindi i team propongono i propri OKR di supporto a tali obiettivi sulla base delle loro conoscenze sul campo. Esaminate e negoziate l'allineamento piuttosto che imporre dettagli specifici.

❌ Comunicazione errata degli OKR relativi agli obiettivi ambiziosi: quando i team fissano obiettivi ambiziosi senza spiegare chiaramente che il raggiungimento del 70% è considerato un esito positivo (e non un fallimento), possono creare confusione, demotivazione o aspettative non corrispondenti tra i team dipendenti.

✅ Soluzione: durante il piano, comunica apertamente che si tratta di obiettivi ambiziosi, che richiedono un grande lavoro richiesto e comportano un rischio elevato. Definisci in anticipo le soglie di esito positivo (ad esempio, punteggio medio 0,6-0,7 = esito positivo), in modo che il team creda nell'ambizione senza temere punizioni per il raggiungimento parziale degli obiettivi.

❌ Confondere gli obiettivi con le dichiarazioni di intenti: obiettivi formulati come "Soddisfare i clienti ogni giorno" sembrano stimolanti, ma non forniscono alcuna indicazione su cosa fare effettivamente in questo trimestre.

✅ Correzione: invece di "Soddisfare i clienti", scrivi "Stabilire l'adeguatezza del prodotto al mercato con i clienti delle aziende". Questo perché gli obiettivi validi rispondono a domande come "Quale stato specifico stiamo cercando di raggiungere entro la fine del trimestre?".

Come misurare l'esito positivo degli OKR

In un rapporto di benchmarking OKR basato su oltre 200 operatori di startup, i team che hanno effettuato controlli settimanali hanno completato il 43% in più di OKR rispetto ai team che non lo hanno fatto, il che è una promemoria che il successo degli OKR è sia il risultato che il ritmo operativo che lo sostiene.

Come misurate le prestazioni del vostro team?

Non fermarti al risultato finale e poniti due domande: i risultati chiave hanno influito sui risultati aziendali che ti stavano a cuore? Il tuo sistema ha reso visibili i progressi con sufficiente anticipo da consentirti di apportare modifiche (cadenza, titolarità e processo decisionale)?

Dovresti misurare:

Raggiungimento dei risultati chiave : % raggiunta per KR, più un punteggio complessivo (es.: media 0,0-1,0)

Movimento dei risultati : cambiamento rispetto al valore di riferimento sulla metrica aziendale fondamentale che l'obiettivo intende influenzare.

Tasso di raggiungimento delle attività cardine : percentuale delle attività cardine pianificate raggiunte in tempo (per KR)

Aggiornamento : numero medio di giorni dall'ultimo aggiornamento KR (e % KR obsoleti)

Copertura della titolarità : % di OKR con un unico titolare diretto

Tasso di allineamento : percentuale degli OKR del team collegati a un obiettivo aziendale di livello superiore.

Copertura delle iniziative rispetto ai KR : percentuale di iniziative attive mappate ad almeno un KR (e viceversa)

Tempo di risoluzione dei blocchi : tempo mediano dall'individuazione del blocco alla sua cancellazione.

Apprendimento + azione: numero di correzioni apportate durante il ciclo (modifiche dell'ambito, ridefinizione dei KR) e cosa le ha determinate come trigger.

Rendi il monitoraggio degli OKR semplice e intuitivo con ClickUp

I sistemi OKR che funzionano davvero hanno una caratteristica in comune: la chiarezza. Tutti sanno cosa è importante, come il proprio lavoro crea una connessione con questo e qual è la situazione attuale senza bisogno di check-in costanti.

ClickUp supporta questo tipo di chiarezza integrando gli OKR nel lavoro quotidiano. I risultati chiave non sono riportati in un documento separato, ma sono direttamente collegati alle attività su cui i team stanno già lavorando, con la titolarità e lo stato visibili man mano che il lavoro procede.

Man mano che l'esecuzione procede, non è necessario ricomporre manualmente i progressi. I leader possono vedere in tempo reale come vengono monitorati gli obiettivi, i team possono individuare tempestivamente eventuali deviazioni e gli aggiornamenti avvengono in modo naturale man mano che il lavoro cambia. L'IA aiuta quindi a colmare le lacune, fornendo riassunti, evidenziando i rischi e mantenendo intatto l'allineamento senza ricorrere a promemoria o riunioni di aggiornamento.

Il risultato è un processo OKR che rimane in connessione con l'esecuzione, non uno che deve essere mantenuto parallelamente ad essa.

Se stai cercando uno strumento di monitoraggio OKR che sia realmente collegato al modo in cui viene svolto il lavoro, prova ClickUp gratis.

Domande frequenti

Quando scrivi gli OKR, inizia trasformando ogni KR in un punto di controllo che può essere rivisto oggettivamente ogni settimana: una metrica chiara, una fonte di verità e il prossimo traguardo misurabile. Quindi aggiungi gli aggiornamenti per includere il valore attuale rispetto all'obiettivo, cosa è cambiato e cosa modificherai in seguito. Quando questo è coerente, puoi creare una connessione tra il lavoro quotidiano e gli obiettivi organizzativi.

Una tipica sequenza di revisione potrebbe essere: Settimanale (15-30 min): Aggiornare i numeri, segnalare gli ostacoli, confermare la prossima attività cardineMensile (45-60 minuti): Esaminare le tendenze, i rischi di dipendenza e i compromessi in termini di risorseFine trimestre: Valutare con prove concrete e acquisire conoscenzeSe i tuoi cicli di lavoro sono più lenti, va bene anche ogni due settimane, ma non lasciare che la frequenza delle revisioni interrompa il ciclo di feedback che mantiene gli obiettivi del team realistici e gestibili.

Monitoraggio delle attività anziché dei risultati: molte attività completate, nessun cambiamento nelle metricheKR vaghi: linee di base, traguardi o definizioni di successo poco chiariAggiornamenti incoerenti: formati diversi tra i teamNessun percorso di escalation: Gli ostacoli vengono registrati ma non risolti Troppi OKR: l'attenzione si frammenta e nulla si muove Ignorare il "perché": gli obiettivi diventano caselle di controllo internamente che non riflettono l'impatto sugli utenti, come la soddisfazione dei clienti

Gli strumenti OKR dedicati di solito definiscono gli OKR, li valutano e eseguono revisioni. ClickUp va oltre perché è uno spazio di lavoro AI convergente progettato per eliminare la proliferazione delle app. Le attività suddividono i KR in obiettivi più piccoli e gestibili. Automazioni per mantenere aggiornamenti sulla cadenza. Dashboard per monitorare i progressi dal livello del team a quello aziendale. Ciò che tiene insieme il tutto è il livello di AI contestuale. ClickUp Brain aiuta a generare riepiloghi/riassunti e a ricavare informazioni dal lavoro già in corso nell'area di lavoro di ClickUp. I ClickUp Super Agents agiscono come compagni di squadra AI simili agli esseri umani a cui puoi fare una menzione o assegnare lavori (ottimi per monitorare il movimento dei KR, segnalare tempestivamente i rischi e redigere aggiornamenti settimanali).