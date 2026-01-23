Le 10 migliori alternative a Copient IA per i team nel 2026

Copient IA è stato creato con un unico obiettivo: aiutare i venditori a esercitarsi nelle conversazioni attraverso giochi di ruolo basati sull'IA. Questo funziona bene per le prove, ma non soddisfa le esigenze quotidiane della maggior parte dei team commerciali.

La formazione non esiste in modo isolato. Deve avere una connessione con trattative reali, contenuti reali e azioni concrete.

Questa guida illustra 10 alternative a Copient AI, dagli strumenti di coaching e abilitazione incentrati sul settore commerciale alle piattaforme che integrano l'apprendimento nei flussi di lavoro in tempo reale. Se stai cercando opzioni che vadano oltre le conversazioni simulate e offrano supporto al modo in cui operano effettivamente i team di vendita, sei nel posto giusto.

Perché scegliere le alternative a Copient IA?

Le alternative a Copient IA sono pensate per i team commerciali che cercano approcci formativi diversi, per i professionisti del marketing che necessitano di strumenti di scrittura basati sull'IA o per le organizzazioni che desiderano funzionalità di flusso di lavoro AI più ampie.

Il problema principale è che Copient IA si concentra esclusivamente su scenari di role-play commerciali. Potresti valutare altre opzioni per diversi motivi chiave:

Esigenze di formazione specializzata: alcuni team richiedono analisi più approfondite, metodologie di coaching diverse o scenari specifici del settore per un sales enablement più efficace e una pratica virtuale.

Integrazione più ampia del flusso di lavoro: le organizzazioni potrebbero desiderare uno strumento di coaching basato sull'intelligenza artificiale che si colleghi ai loro strumenti esistenti di project management e le organizzazioni potrebbero desiderare uno strumento di coaching basato sull'intelligenza artificiale che si colleghi ai loro strumenti esistenti di project management e documentazione commerciale per evitare il cambio di contesto.

Funzionalità di generazione di contenuti: i team di marketing e contenuti spesso necessitano dell'assistenza della scrittura IA per le prove delle presentazioni e gli script di gestione delle obiezioni, insieme o in sostituzione della formazione basata sul role-play.

Funzionalità di collaborazione in team: molte alternative offrono migliori molte alternative offrono migliori funzionalità di collaborazione in team per la condivisione di feedback generati dall'IA, il monitoraggio dell'andamento tra i reparti e l'integrazione dell'intelligenza conversazionale nei flussi di lavoro quotidiani.

Panoramica delle alternative a Copient IA

Ecco un breve riepilogo/riassunto per iniziare:

Nome dello strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi ClickUp ClickUp Brain per role-play e scrittura contestualizzati basati sull'IA, AI Notetaker, integrazione con Docs, CRM, automazioni, Super Agents Teams che desiderano flussi di lavoro di vendita basati sull'IA collegati all'esecuzione reale (da individui ad aziende) Free Forever; piani a pagamento disponibili Second Nature Avatar IA per giochi di ruolo dal vivo, scenari generati automaticamente, analisi delle prestazioni, integrazioni CRM, supporto multilingue. Team di vendita aziendali che necessitano di un coaching realistico basato sull'IA e su giochi di ruolo Prezzi personalizzati Luster. IA Personaggi IA personalizzati, feedback di coaching in tempo reale, analisi predittiva delle lacune nelle competenze, ramificazione degli scenari Organizzazioni commerciali incentrate sul coaching personalizzato su larga scala Prezzi personalizzati Pitch Monster Role-play gamificati, esercitazioni interattive di presentazione, classifiche, moduli di apprendimento brevi e concisi. Teams che desiderano una formazione commerciale altamente coinvolgente e gamificata Gratuito; piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Yoodli Analisi del parlato, rilevamento delle parole di riempimento, feedback sul ritmo, giochi di ruolo multi-personaggio. Individui e teams che migliorano le capacità di comunicazione e presentazione Gratis; piani a pagamento a partire da 11 $/utente/mese Quantified IA Analisi comportamentale, test dei messaggi, simulazioni basate sull'IA, benchmarking delle prestazioni Teams aziendali che necessitano di approfondimenti sulle prestazioni commerciali basati sui dati Prezzi personalizzati Copy. IA Generazione di contenuti IA, personalizzazione della voce del marchio, automazione del flusso di lavoro, integrazioni CRM Team di marketing e GTM che necessitano di flussi di lavoro basati sull'IA per la creazione di contenuto Gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Jasper Formazione sulla voce del marchio, gestione delle campagne, generazione di contenuti multiformato Team di content marketing che necessitano di una scrittura IA coerente con il marchio su larga scala Piani a pagamento a partire da 69 $/utente/mese Scrittore Applicazione delle linee guida di stile, gestione della terminologia, sicurezza dell'azienda e conformità Team aziendali che danno priorità alla governance del marchio e alla conformità Prezzi personalizzati Writesonic Generazione di contenuti ottimizzati per SEO, supporto multilingue, funzionalità GEO. Marketer e autori focalizzati sulla crescita basata sulla ricerca Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese.

Le migliori alternative a Copient IA da utilizzare

Questo elenco include sia strumenti di role-play basati sull'IA che sono diretti concorrenti di Copient AI, sia piattaforme di flusso di lavoro basate sull'IA per team che cercano funzionalità più ampie. La scelta giusta dipende dal fatto che abbiate bisogno di una piattaforma di formazione commerciale specializzata o di una soluzione più integrata.

1. ClickUp (ideale per la gestione delle vendite basata sull'IA con creazione di contenuti integrata)

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp.

Come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp sostituisce il role-play isolato con un'IA contestuale che opera all'interno dei flussi di lavoro commerciali reali.

Per cominciare, ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, può eseguire scenari di role-play utilizzando dati di transazioni in tempo reale, documenti collegati, note di chiamate passate, attività e campi CRM. I rappresentanti possono chiedergli di simulare un acquirente, far emergere le probabili obiezioni sulla base delle conversazioni precedenti o perfezionare una presentazione utilizzando il contesto esatto dell'account con cui stanno lavorando, non uno script generico.

Ottieni approfondimenti, suggerimenti e raccomandazioni istantanei da questo assistente IA contestuale.

Queste interazioni si traducono immediatamente in un lavoro strutturato. I risultati dei giochi di ruolo possono essere convertiti in attività di ClickUp, commenti o aggiornamenti dei documenti in un solo passaggio.

Le automazioni e i Super Agent orchestrano quindi l'esecuzione assegnando i titolari, aggiornando le fasi delle trattative, creando follow-up e applicando gli SLA. Anziché rimanere isolate, le informazioni di coaching diventano parte di un flusso di lavoro commerciale controllato e tracciabile.

Crea Super Agenti in ClickUp per automatizzare le attività end-to-end, senza scrivere una sola riga di codice.

Successivamente, i tuoi playbook, script, posizionamento competitivo e contenuti di abilitazione vengono archiviati in ClickUp Docs come documenti dinamici, direttamente collegati ad attività e opportunità. Poiché Docs eredita le autorizzazioni dell'area di lavoro e rimane connesso all'esecuzione, gli aggiornamenti alla messaggistica si propagano istantaneamente tra le trattative attive e i materiali di formazione.

Ogni singola conversazione, elemento di azione e attività è ricercabile con l'IA in ClickUp.

Questo ci porta all'apprendimento continuo: AI Notetaker in ClickUp completa il ciclo dopo le chiamate in diretta. Cattura le trascrizioni, riepiloga le discussioni, estrae le obiezioni e i segnali di acquisto e genera elementi strutturati.

Queste note vengono reimmesse in ClickUp Brain, arricchendo i futuri role-play e il coaching con il linguaggio reale dei clienti, mentre le trattative vengono automaticamente portate avanti attraverso attività, automazioni e dashboard commerciali. La formazione, l'esecuzione e le informazioni rimangono completamente connesse dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collabora tramite ClickUp Chat : discuti domande di approfondimento o gestione delle obiezioni direttamente nelle chat collegate alle trattative, mantenendo le conversazioni di coaching ancorate alle opportunità reali. : discuti domande di approfondimento o gestione delle obiezioni direttamente nelle chat collegate alle trattative, mantenendo le conversazioni di coaching ancorate alle opportunità reali.

Struttura il contesto di vendita con i campi personalizzati: acquisisci dettagli come il profilo dell'acquirente, la dimensione dell'affare, le obiezioni sollevate, il livello di rischio o il focus del coaching utilizzando i campi personalizzati, in modo che i giochi di ruolo e i follow-up rimangano ancorati alla realtà della pipeline. acquisisci dettagli come il profilo dell'acquirente, la dimensione dell'affare, le obiezioni sollevate, il livello di rischio o il focus del coaching utilizzando i campi personalizzati, in modo che i giochi di ruolo e i follow-up rimangano ancorati alla realtà della pipeline.

Porta avanti le trattative con gli stati: traduci i risultati dei role play in chiari passaggi successivi, facendo avanzare le attività attraverso stati commerciali personalizzati che riflettono le fasi di qualificazione, follow-up, negoziazione o chiusura.

Gestisci le opportunità in ClickUp CRM: monitora account, trattative, attività e titolarità nelle visualizzazioni di ClickUp CRM in modo che le informazioni acquisite durante la formazione influenzino immediatamente l'esecuzione della pipeline. monitora account, trattative, attività e titolarità nelle visualizzazioni di ClickUp CRM in modo che le informazioni acquisite durante la formazione influenzino immediatamente l'esecuzione della pipeline.

Standardizza il coaching con i modelli: utilizza modelli di attività, documenti e liste di controllo per la preparazione delle chiamate, le sessioni di role-play e le revisioni post-chiamata per garantire un'esecuzione commerciale coerente in tutto il team. utilizza modelli di attività, documenti e liste di controllo per la preparazione delle chiamate, le sessioni di role-play e le revisioni post-chiamata per garantire un'esecuzione commerciale coerente in tutto il team.

Allinea il coaching tramite SyncUps: esegui SyncUps commerciali strutturati per esaminare insieme i risultati dei role-play, le informazioni reali sulle chiamate e i rischi delle trattative, quindi blocca le decisioni in attività prima della fine della riunione. esegui SyncUps commerciali strutturati per esaminare insieme i risultati dei role-play, le informazioni reali sulle chiamate e i rischi delle trattative, quindi blocca le decisioni in attività prima della fine della riunione.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Lavora da un unico ambiente in cui IA, documenti e attività sono collegati in modo nativo per eliminare la dispersione del contesto.

Ottieni risultati più pertinenti con l'assistenza contestuale dell'IA di ClickUp Brain, che comprende i contenuti della tua area di lavoro.

Adattati a diversi flussi di lavoro per le attività commerciali, il marketing o le operazioni con la flessibilità di ClickUp per le diverse esigenze del team.

Contro:

Curva di apprendimento per i nuovi utenti dovuta all'ampia gamma di funzionalità

L'esperienza dell'app mobile differisce dalla funzione desktop

Alcune funzionalità avanzate richiedono tempo per essere configurate in modo ottimale.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di un utente dice:

ClickUp offre tutti gli strumenti necessari per elencare, definire, effettuare il monitoraggio e la reportistica sul lavoro in ogni fase del processo di consegna. Questo vale sia che tu lavori individualmente, come parte di un team o in un intero reparto. La curva di apprendimento può essere relativamente breve, SE rimani sulla strada giusta, perché l'ampia gamma di funzionalità/funzioni può essere travolgente. Inoltre, sono rimasto impressionato dal supporto dei team commerciali e di soluzioni, che ci hanno aiutato a guidarci e ad assisterci quando abbiamo incontrato delle difficoltà.

ClickUp offre tutti gli strumenti necessari per elencare, definire, effettuare il monitoraggio e la reportistica sul lavoro in ogni fase del processo di consegna. Questo vale sia che tu lavori individualmente, come parte di un team o in un intero reparto. La curva di apprendimento può essere relativamente breve, SE rimani sulla strada giusta, perché l'ampia gamma di funzionalità/funzioni può essere travolgente. Inoltre, sono rimasto impressionato dal supporto dei team commerciali e di soluzioni, che ci hanno aiutato a guidarci e ad assisterci quando abbiamo incontrato delle difficoltà.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: ClickUp BrainGPT è un assistente IA autonomo e voice-first, progettato per adattarsi al modo in cui i team commerciali pensano e si preparano. I rappresentanti possono discutere una presentazione, esercitarsi ad alta voce nella gestione delle obiezioni o provare verbalmente una chiamata di scoperta utilizzando Talk-to-Text, mentre BrainGPT risponde con suggerimenti basati su dati di transazioni in tempo reale, documenti e cronologia delle chiamate recenti. Tutto ciò che viene generato può essere inserito direttamente nelle attività, nei record CRM o nei playbook, trasformando la pratica verbale in azioni strutturate. Si tratta di giochi di ruolo, appunti e preparativi che procedono alla velocità della conversazione, non della digitazione. Integra tutto il tuo lavoro per ottenere risultati più rapidi con ClickUp BrainGPT.

2. Second Nature (ideale per il coaching commerciale IA di livello aziendale con avatar)

tramite Second Nature

Second Nature fornisce un "coach IA" dedicato che utilizza avatar realistici e in movimento per condurre sessioni di role-play dal vivo con i rappresentanti commerciali. La piattaforma ha ampliato il suo "IA Assistant" per costruire automaticamente scenari complessi semplicemente inserendo un link al prodotto, l'URL dell'acquirente target e il sito della concorrenza.

Si distingue da Copient IA per la sua scalabilità globale, supportando la pratica in 27 lingue con sfumature culturali e accenti localizzati. Lo strumento è completamente conforme alla normativa HIPAA, rendendolo la scelta preferita dai team commerciali nel settore sanitario e delle scienze della vita.

Le migliori funzionalità di Second Nature

Avatar IA in movimento: esercitati con personaggi realistici che presentano movimenti ed espressioni realistici, reagendo in modo dinamico al tono e alle obiezioni di un rappresentante.

Generatore automatico di scenari: genera rapidamente simulazioni fornendo gli URL della tua offerta e dei tuoi concorrenti; l'IA analizza i dati per creare una simulazione contestuale in pochi minuti.

Supporto linguistico globale: crea un unico scenario di formazione che l'IA adatta automaticamente per i team in 27 lingue diverse, garantendo la coerenza dei messaggi a livello globale.

Pro e contro di Second Nature

Pro

Gli avatar IA creano esperienze pratiche che rispecchiano fedelmente le chiamate commerciali reali.

Fornisci una formazione coerente a team distribuiti senza richiedere il tempo dei manager per ogni sessione.

Analisi dettagliate aiutano a identificare le lacune nelle competenze e a effettuare il monitoraggio dei miglioramenti dei rappresentanti e dei team.

Contro

Focalizzato specificamente sui casi d'uso commerciali, con un limite all'applicabilità per altri reparti.

Richiede un tempo di configurazione iniziale per impostare scenari che corrispondano al tuo processo commerciale.

Le interazioni con gli avatar potrebbero non cogliere tutte le sfumature del comportamento degli acquirenti umani.

Prezzi Second Nature

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Second Nature

G2: 4,8/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Second Nature?

Una recensione di un utente dice:

Ho apprezzato molto la possibilità di esercitarmi con un'IA tutte le volte che ne avevo bisogno. Mi ha aiutato a comprendere meglio gli script.

Ho apprezzato molto la possibilità di esercitarmi con un'IA tutte le volte che ne avevo bisogno. Mi ha aiutato a comprendere meglio gli script.

3. Luster. IA (Ideale per il coaching IA personalizzato su larga scala)

Luster. ai si posiziona come una piattaforma di "abilitazione predittiva" che identifica le lacune nelle competenze prima che queste abbiano un impatto sui ricavi. Mentre molti strumenti commerciali si concentrano su giochi di ruolo generici, Luster utilizza un motore discorsivo proprietario per creare simulazioni iperrealistiche su misura per specifiche dimensioni di affari, settori e profili degli acquirenti.

Tra le sue funzionalità figura "EchoIQ", che analizza il comportamento reale dei clienti durante le chiamate per verificare se la formazione viene effettivamente applicata sul campo. Luster. ai va oltre la semplice pratica e si spinge verso un coaching proattivo e "prescrittivo", suggerendo esercitazioni specifiche basate sui prossimi appuntamenti nel calendario di un rappresentante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Luster. /IA

Personaggi IA personalizzati: crea personaggi IA che rappresentano i tuoi specifici tipi di acquirenti, completi di conoscenze del settore e modelli di conversazione realistici.

Feedback di coaching in tempo reale: i rappresentanti ricevono indicazioni durante le conversazioni sul ritmo e sulla scelta delle parole, accelerando l'apprendimento.

Logica di ramificazione dello scenario: le conversazioni si adattano in base alle risposte dei rappresentanti, creando più percorsi potenziali per mantenere la formazione coinvolgente.

Pro e contro di Luster. ai /IA

Pro:

Scenari di formazione altamente personalizzabili: crea esperienze pratiche che corrispondono esattamente alla tua metodologia commerciale.

Il feedback immediato accelera lo sviluppo delle competenze: il coaching in tempo reale aiuta i rappresentanti a migliorare più rapidamente rispetto alle revisioni post-sessione.

Difficoltà adattiva: l'IA regola la complessità dello scenario in base alle prestazioni dei rappresentanti.

Contro:

La creazione di scenari personalizzati richiede un investimento iniziale in termini di tempo e competenze.

Potrebbe essere necessario un continuo perfezionamento man mano che i prodotti e i mercati evolvono.

Comunità di utenti più piccola rispetto alle piattaforme più consolidate

Prezzi di Luster. /IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Luster. /IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Luster. IA ?

Una recensione di un utente dice:

Con Luster, i rappresentanti possono mettere in pratica nuove competenze, discorsi e risposte alle obiezioni in un ambiente iperrealistico e a basso rischio. Ciò consente loro di ottenere più "opportunità" e ricevere feedback in tempo reale dall'IA. I rappresentanti hanno acquisito sicurezza e hanno apprezzato la natura realistica degli scenari. Anche i nostri responsabili commerciali apprezzano Luster perché consente loro di valutare rapidamente le competenze del proprio team e di fornire un coaching mirato senza dover ascoltare un'enorme quantità di chiamate dal vivo o registrate.

Con Luster, i rappresentanti possono mettere in pratica nuove competenze, discorsi e risposte alle obiezioni in un ambiente iperrealistico e a basso rischio. Ciò consente loro di ottenere più "opportunità" e ricevere feedback in tempo reale dall'IA. I rappresentanti hanno acquisito sicurezza e hanno apprezzato la natura realistica degli scenari. Anche i nostri responsabili commerciali apprezzano Luster perché consente loro di valutare rapidamente le competenze del proprio team e di fornire un coaching mirato senza dover ascoltare un'enorme quantità di chiamate dal vivo o registrate.

4. Pitch Monster (Ideale per esperienze di formazione commerciale gamificate)

tramite Pitch Monster

Pitch Monster si basa sulla filosofia secondo cui "l'attività non equivale all'abilità". Anziché una formazione occasionale di lunga durata, offre un ambiente di role-play ad alta frequenza in cui i rappresentanti possono fallire in tutta sicurezza e ripetere rapidamente.

La piattaforma ha evoluto la sua IA per fungere da "Sales Grammarly", fornendo suggerimenti linguistici in tempo reale per aiutare i rappresentanti a eliminare i cliché e migliorare il ritmo delle conversazioni durante la pratica.

Rispetto a Copient IA, offre una personalizzazione approfondita dei profili degli acquirenti, consentendo ai manager di simulare livelli di "difficoltà" specifici e ICP (profili dei clienti ideali) impazienti. Questo passaggio verso simulazioni iperrealistiche e ricche di contesto aiuta a colmare il divario tra la "pratica" e la realtà ad alto rischio delle chiamate di scoperta dal vivo.

Le migliori funzionalità di Pitch Monster

Esperienza di apprendimento gamificata: classifiche e badge trasformano la formazione in un'attività competitiva che motiva i rappresentanti a esercitarsi più frequentemente.

Moduli di formazione brevi: sessioni pratiche brevi e mirate che si adattano alle pause della giornata commerciale, consentendo una pratica significativa in pochi minuti.

Esercitazione interattiva di presentazione: i rappresentanti registrano se stessi mentre presentano gli elementi della presentazione e ricevono un feedback basato sull'IA sulla presentazione e sui messaggi.

Pro e contro di Pitch Monster

Pro:

Maggiore coinvolgimento nella formazione: la gamification motiva i team commerciali a esercitarsi in modo più costante.

Pianificazione flessibile: moduli brevi consentono ai rappresentanti di seguire la formazione durante le pause naturali senza interrompere il tempo dedicato alle vendite.

Motivazione competitiva: le classifiche e le sfide di team creano responsabilità sociale.

Contro:

La gamification potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di personalità o culture organizzative.

Meno completa rispetto alle piattaforme incentrate sulla simulazione completa delle conversazioni.

Richiede un lavoro richiesto dai manager per mantenere lo slancio competitivo nel tempo.

Prezzi di Pitch Monster

Free

Premium: 19 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pitch Monster

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pitch Monster?

Una recensione di un utente dice:

I nuovi assunti sono pronti per rispondere alle chiamate già dalla terza settimana. Utilizziamo scenari brevi e realistici, un coach IA e una classifica (ora top-10) per stimolare la pratica. L'amministrazione è semplice: ci colleghiamo dal nostro LMS, ospitiamo una semplice pagina di destinazione SharePoint e eseguiamo il monitoraggio dell'utilizzo/dei miglioramenti. L'interfaccia utente è migliorata costantemente, il servizio è stabile e l'assistenza è rapida e utile.

I nuovi assunti sono pronti per rispondere alle chiamate già dalla terza settimana. Utilizziamo scenari brevi e realistici, un coach IA e una classifica (ora top-10) per stimolare la pratica. L'amministrazione è semplice: ci colleghiamo dal nostro LMS, ospitiamo una semplice pagina di destinazione SharePoint e eseguiamo il monitoraggio dell'utilizzo/dei miglioramenti. L'interfaccia utente è migliorata costantemente, il servizio è stabile e l'assistenza è rapida e utile.

5. Yoodli (Ideale per il coaching individuale sulla comunicazione orale e sulle capacità di presentazione)

tramite Yoodli

Yoodli è un coach vocale basato sull'IA che si concentra sui meccanismi della comunicazione, sul ritmo, sulle parole di riempimento e sul linguaggio del corpo, piuttosto che solo sullo script commerciale.

È profondamente integrato con Salesforce, consentendo ai rappresentanti di avviare role-play direttamente da un'opportunità aperta. Lo strumento ha anche introdotto i "Multi-Persona Roleplays", che consentono agli utenti di esercitarsi davanti a un panel di stakeholder basato sull'IA per simulare complesse decisioni di acquisto basate su comitati.

Come alternativa a Copient IA, funge da "gabbia di battuta" privata dove i rappresentanti possono sperimentare senza la supervisione dei manager. Mentre Copient è spesso utilizzato per la certificazione top-down, Yoodli è frequentemente adottato dai singoli collaboratori come strumento di sviluppo personale per affinare la loro presenza esecutiva e la loro comunicazione durante le chiamate live su Zoom o Google Meet.

Le migliori funzionalità di Yoodli

Analisi del parlato e feedback: l'IA analizza le registrazioni per identificare parole di riempimento, problemi di ritmo e problemi di chiarezza.

Monitoraggio delle parole di riempimento: il monitoraggio dettagliato di specifiche parole di riempimento nel tempo aiuta gli utenti a vedere i miglioramenti e a identificare le abitudini persistenti.

Analisi del ritmo e dei tempi: il feedback sulla velocità di eloquio aiuta i relatori a trovare il ritmo giusto per i loro contenuti.

Pro e contro di Yoodli

Pro:

Feedback oggettivo: l'analisi IA elimina la soggettività del feedback umano sullo stile di comunicazione.

Accessibilità gratis: gli utenti individuali possono accedere alle funzionalità principali senza l'approvazione del budget aziendale.

Applicabile oltre il commerciale: utile per qualsiasi situazione in cui si debba parlare in pubblico, comprese presentazioni e riunioni.

Contro:

Si concentra sui meccanismi di consegna piuttosto che sulla strategia di conversazione o sulla qualità dei contenuti.

Non simula conversazioni interattive o risposte degli acquirenti.

Meno utile per i team che necessitano di esercitazioni specifiche per scenari commerciali.

Prezzi di Yoodli

Free

Pro: 11 $ al mese per utente

Avanzato: 28 $/utente al mese

Team & Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Yoodli

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Yoodli?

Una recensione di un utente dice:

Yoodli consente ai venditori di intrattenere conversazioni in tempo reale con avatar AI creati sulla base delle nostre personalità e obiezioni reali. È stato incredibilmente utile per certificare i rappresentanti su nuovi deck, talk track e lanci di prodotti. La pratica risulta autentica e i team di abilitazione ottengono dati concreti su consegna, ritmo, parole di riempimento, chiarezza, oltre a criteri di superamento/fallimento e linee di tendenza per concentrare il coaching dove è importante.

Yoodli consente ai venditori di intrattenere conversazioni in tempo reale con avatar AI creati sulla base delle nostre personalità e obiezioni reali. È stato incredibilmente utile per certificare i rappresentanti su nuovi deck, talk track e lanci di prodotti. La pratica risulta autentica e i team di abilitazione ottengono dati concreti su consegna, ritmo, parole di riempimento, chiarezza, oltre a criteri di superamento/fallimento e linee di tendenza per concentrare il coaching dove è importante.

6. Quantified IA (Ideale per approfondimenti sulle prestazioni commerciali basati sui dati)

tramite Quantified IA

Quantified IA sfrutta l'analisi comportamentale per decodificare i modelli di comunicazione specifici che determinano un esito positivo nelle attività commerciali.

A differenza di Copient IA, che si concentra sulla fornitura di una piattaforma per la pratica generale, Quantified utilizza un approccio "Success Blueprint", analizzando i tuoi migliori performer per creare simulazioni che addestrano il resto del team a replicare quei comportamenti vincenti.

La piattaforma ha recentemente integrato metriche avanzate di "intelligenza emotiva" che valutano i rappresentanti in base all'empatia, alla capacità di instaurare rapporti di fiducia e al rapporto con i clienti.

L'IA quantificata è particolarmente apprezzata nei settori altamente regolamentati come quello farmaceutico e dei servizi finanziari, perché fornisce prove oggettive e supportate da dati della "preparazione" che eliminano il pregiudizio dei manager dal processo di certificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quantified IA

Analisi comportamentale: la piattaforma utilizza l'analisi comportamentale per identificare ciò che distingue i migliori venditori dai rappresentanti medi.

Test dei messaggi: prova diversi approcci di presentazione e proposte di valore per identificare quali versioni funzionano meglio.

Simulazioni basate sull'IA: gli scenari di esercitazione generano dati dettagliati sulle prestazioni che alimentano l'analisi organizzativa.

Pro e contro quantificati dell'IA

Pro:

Decisioni di coaching basate sui dati: l'analisi dei dati aiuta i manager a concentrare il tempo dedicato al coaching sui comportamenti che influiscono sui risultati commerciali.

Ottimizzazione dei messaggi: le funzionalità di test aiutano le organizzazioni a perfezionare il loro approccio commerciale sulla base di dati concreti.

Approfondimenti su scala aziendale: i dati aggregati rivelano modelli che le singole sessioni di coaching potrebbero non cogliere.

Contro:

L'attenzione alle grandi aziende potrebbe non essere adatta ai team commerciali più piccoli.

Richiede un volume di dati sufficiente per generare informazioni significative.

L'implementazione potrebbe richiedere un notevole lavoro richiesto per la gestione del cambiamento.

Prezzi quantificati dell'IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni quantificate sull'IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Quantified IA?

Una recensione di un utente dice:

Quantified, una startup specializzata in tecnologie per la formazione commerciale, ha lanciato una nuova piattaforma che utilizza l'IA per simulare conversazioni commerciali e fornire coaching ai rappresentanti. L'obiettivo della piattaforma di Quantified è rendere la formazione commerciale più efficiente ed efficace. Le potenti funzionalità di analisi aziendale e di vendita del software, basate sull'IA, consentono prestazioni di grande impatto e flessibilità.

Quantified, una startup specializzata in tecnologie per la formazione commerciale, ha lanciato una nuova piattaforma che utilizza l'IA per simulare conversazioni commerciali e fornire coaching ai rappresentanti. L'obiettivo della piattaforma di Quantified è rendere la formazione commerciale più efficiente ed efficace. Le potenti funzionalità di analisi aziendale e di vendita del software, basate sull'IA, consentono prestazioni di grande impatto e flessibilità.

7. Copy. ai (Ideale per la generazione di contenuti IA e l'automazione del flusso di lavoro di marketing)

Copy. ai è una "piattaforma GTM IA" completa che va oltre la semplice scrittura di testi pubblicitari per orchestrare l'intero flusso di lavoro di commercializzazione.

Si concentra sull'esecuzione ad alto volume del ciclo commerciale, dalla ricerca automatizzata dei potenziali clienti alla generazione di contatti iper-personalizzati su larga scala. Lo strumento dedicato "Content Agent Studio" consente ai team di creare agenti autonomi in grado di ricercare i recenti round di finanziamento o l'attività LinkedIn di un potenziale cliente e redigere una presentazione su misura prima ancora che un rappresentante apra la propria casella di posta.

Anziché fungere da silo di formazione autonomo, Copy. ai si integra direttamente con CRM come Salesforce e HubSpot per automatizzare il "pre-lavoro" e il "post-lavoro" di un accordo. Questo lo rende la scelta preferita dai team che desiderano eliminare le attività amministrative manuali e mantenere una voce del marchio coerente su ogni punto di contatto digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy. /IA

Modelli di contenuti predefiniti: accedi a modelli per email, post sui social media e schemi di blog per accelerare la creazione di contenuti.

Personalizzazione della voce del marchio: addestra l'IA sugli addestra l'IA sugli esempi e lo stile della voce del tuo marchio in modo che i contenuti generati risultino coerenti.

Automazione del flusso di lavoro: crea flussi di lavoro automatizzati per gestire attività ripetitive come la generazione di variazioni social o la creazione di bozze di email.

Pro e contro di Copy.ai / IA

Pro:

Generazione rapida di contenuti: produci rapidamente le prime bozze per un'ampia varietà di tipi di contenuti.

Varietà di modelli: un'ampia libreria di modelli copre le esigenze più comuni in materia di contenuti di marketing.

Disponibilità di un piano gratuito: i team possono testare la piattaforma e generare contenuti limitati senza alcun impegno finanziario.

Contro:

I contenuti generati richiedono in genere la modifica e la rifinitura da parte di esseri umani.

Non progettato per esercitazioni di conversazione commerciale o scenari di role-play.

La formazione sulla voce del marchio richiede un investimento iniziale per la configurazione

Prezzi di Copy. /IA

Free

Pro: 29 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy. IA

G2: 4,8/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 65 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy. ai?

Una recensione di un utente dice:

– Ottimo strumento di IA per la generazione di contenuti come blog, post sui social, email, ecc. – Facile da navigare per i principianti e interfaccia utente complessivamente semplice con una vasta libreria di modelli – Supporta più lingue – Editor di testo basilare ma efficace, simile a documento Google, che ti mantiene all'interno dell'ecosistema Copy.ai – Utile per i professionisti del marketing

– Ottimo strumento di IA per la generazione di contenuti come blog, post sui social, email, ecc. – Facile da navigare per i principianti e interfaccia utente complessivamente semplice con una vasta libreria di modelli – Supporta più lingue – Editor di testo basilare ma efficace, simile a documento Google, che ti mantiene all'interno dell'ecosistema Copy.ai – Utile per i professionisti del marketing

8. Jasper (Ideale per contenuti IA coerenti con il marchio su larga scala)

tramite Jasper IA

I tuoi contenuti generati dall'IA sembrano generici e non in linea con il marchio, richiedendo una modifica approfondita per adattarsi alla voce della tua azienda. Il tempo risparmiato dall'IA viene perso nel processo di modifica e il branding incoerente confonde i clienti.

Jasper è una piattaforma di contenuti IA progettata per i team di marketing che hanno bisogno di mantenere la coerenza del marchio su grandi volumi di contenuti. È una delle migliori alternative a ChatGPT per i professionisti del marketing. Grazie alla formazione sulla voce del marchio, i contenuti generati dall'IA si allineano al tuo stile fin dalla prima bozza, garantendo coerenza e risparmiando tempo prezioso in fase di modifica.

A differenza di Copient IA, che si concentra sulla formazione verbale e basata sulla simulazione per i rappresentanti commerciali, Jasper si concentra sulla diffusione "omnicanale" del messaggio di un marchio, garantendo che ogni elemento di supporto alle vendite, dalle sequenze di email alle presentazioni, aderisca a una voce unificata.

C'è anche "Jasper IQ", un hub contestuale che assorbe i dati specifici della tua azienda e le guide di stile per eliminare l'output generico e "robotico" che spesso si trova nei modelli LLM standard.

Le migliori funzionalità di Jasper

Formazione sulla voce del marchio: carica i contenuti esistenti e le guide di stile per addestrare Jasper sulla voce unica del tuo marchio.

Gestione delle campagne: crea crea piani di vendita e contenuti per intere campagne di marketing all'interno di uno spazio di lavoro unificato.

Generazione di contenuti multiformato: genera contenuti per articoli, post sui social media e campagne email dalla stessa piattaforma.

Pro e contro di Jasper

Pro:

Forte coerenza del marchio: la formazione vocale produce contenuti che suonano più autentici e in linea con il marchio.

Funzionalità di collaborazione in team: progettate per i flussi di lavoro dei team di marketing con funzionalità di condivisione e approvazione.

Copertura completa dei contenuti: gestisce la maggior parte dei tipi di contenuti di marketing all'interno di un'unica piattaforma.

Contro:

Concentrati sui contenuti di marketing piuttosto che sulla formazione commerciale o sulla pratica della conversazione.

Curva di apprendimento per massimizzare le capacità della piattaforma

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.260 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Una recensione di un utente dice:

Jasper è uno strumento davvero facile ed efficace quando si tratta di generare contenuti di copywriting accattivanti e concisi in grado di stimolare le attività commerciali e i messaggi di email e LinkedIn. Lo strumento è in grado di generare contenuti originali con un tocco più personale. La funzionalità di miglioramento dei contenuti di Jasper è perfetta per riscrivere i testi in base al risultato atteso.

Jasper è uno strumento davvero facile ed efficace quando si tratta di generare contenuti di copywriting accattivanti e concisi in grado di stimolare le attività commerciali e i messaggi di email e LinkedIn. Lo strumento è in grado di generare contenuti originali con un tocco più personale. La funzionalità di miglioramento dei contenuti di Jasper è perfetta per riscrivere i testi in base al risultato atteso.

9. Writer (ideale per la governance e la conformità del marchio dell'azienda)

tramite Writer

Writer funziona come alternativa a Copient AI per i team che danno meno importanza al role-play e più al controllo. Nelle grandi organizzazioni regolamentate, i contenuti commerciali e di abilitazione spesso rimangono bloccati nei cicli di revisione legale, con i team che controllano manualmente il linguaggio, le affermazioni e il tono rispetto alle regole del marchio. Ciò rallenta la formazione, introduce rischi e rende difficile scalare messaggi coerenti.

In quanto piattaforma di scrittura IA aziendale, Writer è incentrata sulla governance. Applica automaticamente la voce del marchio, la terminologia e le regole di conformità durante la creazione dei contenuti, aiutando i team a generare script commerciali, materiali di supporto e testi rivolti ai clienti che sono allineati e pronti per la revisione per impostazione predefinita.

Per le organizzazioni in cui la velocità e la coerenza delle approvazioni sono più importanti della pratica della conversazione, Writer offre un'alternativa a Copient IA che mette al primo posto la conformità.

Le migliori funzionalità di Writer

Applicazione della guida di stile: la piattaforma controlla automaticamente i contenuti rispetto alla guida di stile della tua organizzazione, segnalando eventuali incongruenze.

Gestione della terminologia: definisci i termini approvati e le frasi vietate che devono essere applicati in tutti i contenuti.

Sicurezza dell'azienda: la conformità SOC 2 e i controlli di accesso di livello aziendale sono adatti alle aziende con requisiti di sicurezza rigorosi.

Pro e contro di Writer

Pro:

Forti capacità di governance: l'applicazione automatizzata dello stile e della terminologia mantiene la coerenza.

Conformità alle normative: le certificazioni di sicurezza e le pratiche di gestione dei dati sono adeguate ai settori regolamentati.

Scalabile a livello di azienda: progettato per grandi organizzazioni con esigenze di creazione di contenuti distribuiti.

Contro:

L'approccio dell'azienda è meno adatto ai piccoli team o ai singoli utenti.

Non progettato per la formazione commerciale o la pratica di conversazione

Le funzionalità di governance richiedono un investimento iniziale nella configurazione.

Prezzi per gli scrittori

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli autori

G2: 4,3/5 (oltre 105 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Writer?

Una recensione di un utente dice :

Ciò che apprezzo di più di Writer è il modo in cui mantiene la mia scrittura coerente senza farmi sentire come se stessi lottando contro lo strumento. Una volta impostata la guida di stile, mi guida delicatamente verso il tono appropriato, la terminologia preferita e la voce del marchio mentre scrivo, quasi come se un editor fosse seduto accanto a me. I suggerimenti in tempo reale sono chiari e utili, e non devo passare da un'app all'altra per correggere errori linguistici o di chiarezza. Ciò consente di risparmiare tempo, elimina le modifiche ripetute e rende la scrittura del team più coerente e professionale.

Ciò che apprezzo di più di Writer è il modo in cui mantiene la mia scrittura coerente senza farmi sentire come se stessi lottando contro lo strumento. Una volta impostata la guida di stile, mi guida delicatamente verso il tono appropriato, la terminologia preferita e la voce del marchio mentre scrivo, quasi come se un editor fosse seduto accanto a me. I suggerimenti in tempo reale sono chiari e utili, e non devo passare da un'app all'altra per correggere errori linguistici o di chiarezza. Ciò consente di risparmiare tempo, elimina le modifiche ripetute e rende la scrittura del team più coerente e professionale.

10. Writesonic (ideale per una scrittura IA versatile con focus sulla SEO)

tramite Writesonic

Writesonic è uno strumento di scrittura IA versatile con un particolare punto di forza nella creazione di contenuti ottimizzati per il SEO. Con questo strumento, i tuoi contenuti vengono creati tenendo conto fin dall'inizio dei posizionamenti nei motori di ricerca, migliorando le prestazioni organiche senza bisogno di uno strumento SEO separato.

Mentre Copient AI si concentra sullo sviluppo interno delle competenze commerciali, Writesonic si concentra sulla crescita del mercato esterno e sul dominio della ricerca. La piattaforma è stata pioniera nella "Generative Engine Optimization" (GEO), che aiuta i marchi a monitorare come vengono menzionati negli strumenti di IA come Perplexity, ChatGPT e Google AI Overviews.

Questo lo rende la scelta preferita dai team di marketing e commerciali che hanno bisogno di creare contenuti di alta qualità e facilmente reperibili su interfacce di testo, audio e conversazione senza dover gestire più sottoscrizioni scollegate tra loro.

Le migliori funzionalità di Writesonic

Generazione di articoli ottimizzati per SEO: crea contenuti di lunga durata con considerazioni SEO integrate, come l'integrazione di parole chiave e l'ottimizzazione della struttura.

Creazione di contenuti multilingue: genera contenuti in più lingue per le organizzazioni che operano sui mercati internazionali.

Tipi di contenuti versatili: gestisci tutto, dai post dei blog alle landing page alle descrizioni dei prodotti, all'interno di un'unica piattaforma.

Pro e contro di Writesonic

Pro:

Integrazione SEO: l'ottimizzazione della ricerca integrata aiuta i contenuti a ottenere prestazioni migliori senza bisogno di competenze SEO separate.

Flessibilità linguistica: il supporto multilingue semplifica la creazione di contenuti internazionali.

Accessibilità gratis: i team possono testare le funzionalità e generare contenuti limitati senza impegno di budget.

Contro:

I suggerimenti SEO potrebbero non corrispondere a tutte le strategie di contenuto o al pubblico di destinazione.

Non progettato per la formazione sulle conversazioni commerciali o i giochi di ruolo.

La qualità dei contenuti generati varia e in genere richiede una modifica.

Prezzi di Writesonic

Lite (piccoli team): 15 $ al mese

Standard: 99 $ al mese

Professionale: 249 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (oltre 2.029 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.102 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic?

Una recensione di un utente dice:

Adoro la facilità di accesso di questa piattaforma. Le funzionalità/funzioni offerte da questa piattaforma sono molto adatte al lavoro di marketing e vendita. Aiuta a gestire i contenuti. Il suo assistente IA nella scrittura aiuta molto a migliorare la qualità del lavoro, che risulta anche efficiente nel portare a termine il lavoro. La sua funzione di SEO e il flusso di lavoro dei contenuti sono incredibili.

Adoro la facilità di accesso di questa piattaforma. Le funzionalità/funzioni offerte da questa piattaforma sono molto adatte al lavoro di marketing e vendita. Aiuta a gestire i contenuti. Il suo assistente IA nella scrittura aiuta molto a migliorare la qualità del lavoro, che risulta anche efficiente nel portare a termine il lavoro. La sua funzione di SEO e il flusso di lavoro dei contenuti sono incredibili.

Prova ClickUp: l'alternativa definitiva a Copient IA

Valuta se hai bisogno di role-play commerciale specializzato, funzionalità di contenuto IA più ampie o una zona di lavoro convergente che combini l'IA con la project management e la documentazione come ClickUp.

L'alternativa giusta a Copient IA dipende dal fatto che tu debba risolvere un sintomo, come esercitarti nelle conversazioni o scrivere contenuti, o la causa alla base del problema, ovvero la dispersione del lavoro, che un'area di lavoro AI convergente è progettata per risolvere. Con l'avanzare dell'IA, gli strumenti più preziosi saranno quelli che integrano l'assistenza direttamente nel luogo in cui si svolge il lavoro, riducendo la dispersione del contesto che rallenta i team.

I team pronti a integrare l'IA nel loro flusso di lavoro completo di gestione del lavoro possono iniziare gratis con ClickUp.

Domande frequenti sulle alternative a Copient IA

Copient IA è una piattaforma di formazione commerciale che utilizza conversazioni simulate basate sull'IA per aiutare i rappresentanti commerciali a esercitarsi nelle presentazioni e migliorare le capacità di comunicazione in interazioni simulate con gli acquirenti.

Gli strumenti di role-play basati sull'IA si concentrano specificamente sulla simulazione di conversazioni per la pratica, mentre le piattaforme di flusso di lavoro basate sull'IA come ClickUp integrano le funzionalità di IA direttamente nella project management e nella documentazione, creando una connessione tra l'assistenza dell'IA e il lavoro effettivo.

Sì, le piattaforme di flusso di lavoro basate sull'IA supportano la formazione aiutandoti a creare documentazione come playbook e guide di coaching, a generare contenuti per materiali formativi e a collaborare con il tuo team, anche se non offrono simulazioni di role-play dedicate.