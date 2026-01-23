Sei un autore di contenuti e senti la pressione di dover stare al passo con le tendenze?

Può essere difficile da gestire, e non sei il solo! Se crei contenuti per lavoro, devi pubblicare con regolarità e mantenere intatta la voce del tuo marchio. È molto da gestire, considerando che l'utente medio dei social media trascorre 2 ore e 23 minuti al giorno sulle piattaforme social.

Gli strumenti di IA come Grok AI possono aiutarti a mantenere questa frequenza senza trasformare il tuo flusso di lavoro creativo in un lavoro di routine, aiutandoti con la tua strategia da autore.

In questa guida vedremo come utilizzare Grok per la strategia degli autori e esamineremo alcuni prompt e trucchi per utilizzare Grok in modo efficace.

Cos'è Grok e perché è utile per gli autori?

Grok è un assistente IA che fa parte di xAI di Elon Musk. Puoi utilizzarlo su X (precedentemente Twitter) e sulle esperienze web e mobile di Grok. Più comunemente, Grok viene utilizzato per riepilogare i post X e fornire ulteriori informazioni agli utenti.

Grok risponde anche alle domande, offre spunti di riflessione e ti aiuta ad affrontare argomenti complessi. Può anche eseguire analisi del sentiment e generare contenuti con un tono umoristico.

Il vero vantaggio di Grok per gli autori è la sua velocità e il suo contesto. Grok può cercare X post pubblici ed eseguire ricerche sul web in tempo reale. Per questo motivo, Grok è utile quando pianifichi contenuti su argomenti e temi di tendenza.

Per gli autori di contenuti, questo è importante perché il processo di creazione dei contenuti spesso inizia con una domanda: "A cosa prestano attenzione le persone questa settimana?"

🧠 Lo sapevi? Il termine " Grok " deriva originariamente da un romanzo di fantascienza del 1961, dove significava comprendere qualcosa in modo profondo e intuitivo.

⭐ Modello in primo piano Il modello di piano dei contenuti di ClickUp ti aiuta a organizzare, dare priorità e monitorare la creazione e la promozione dei contenuti in un unico posto, così non perderai nessuna opportunità o scadenza. Puoi mappare gli obiettivi dei contenuti, suddividere ogni risorsa in attività e monitorare i progressi utilizzando gli stati integrati (come Backlog, In revisione e Pubblicato). Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di piano dei contenuti di ClickUp per ideare e pianificare la tua strategia di contenuti.

Vantaggi dell'utilizzo di Grok per la strategia dei contenuti

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo di Grok per la tua strategia di contenuti:

Individuazione delle tendenze : individua più rapidamente gli argomenti di tendenza utilizzando Grok IA con dati in tempo reale e ricerche web in tempo reale.

Punti di vista del pubblico : trasforma le conversazioni attuali in punti di vista adatti al tuo pubblico di riferimento e ai tuoi obiettivi di coinvolgimento del pubblico.

Ideazione più rapida : genera idee per blog, post sui social media e testi pubblicitari senza rallentare il processo di creazione dei contenuti.

Spiegazioni più chiare : spiega argomenti complessi in termini semplici, in modo che il tuo pubblico non abbandoni la pagina.

Velocità di stesura : scrivi le prime bozze più velocemente, poi usa i follow-up per rafforzare la voce e la struttura del tuo marchio.

Risultati più pertinenti : ottieni le risposte di Grok basate su ciò che le persone pubblicano sulla piattaforma X (precedentemente Twitter), non solo informazioni generiche.

Acquisizione a mani libere: utilizza la modalità vocale quando desideri risposte rapide mentre cammini, vai al lavoro o raccogli idee. : utilizza la modalità vocale quando desideri risposte rapide mentre cammini, vai al lavoro o raccogli idee.

💡 Suggerimento professionale: crea due bozze appositamente. Chiedi a Grok di scrivere una versione in uno stile "divertente" che aggiunga umorismo, poi una versione in uno stile "normale" che rimanga diretta. Mantieni la stessa idea. Verifica quale versione si adatta meglio al tuo marchio e al tuo pubblico.

Come utilizzare Grok per la pianificazione dei contenuti?

La pianificazione e la strategia sono due aree in cui gli strumenti di IA consentono di risparmiare più tempo. Se desideri ottenere il massimo valore da Grok AI, dovresti utilizzare lo strumento per iniziare a pianificare i tuoi contenuti prima di iniziare a scrivere. Ecco alcuni modi per utilizzare Grok per la pianificazione dei contenuti:

1) Imposta i tuoi input (così Grok non dovrà indovinare)

Fornisci a Grok un brief conciso:

La tua nicchia e il tuo pubblico

La piattaforma (account X, Instagram, LinkedIn, YouTube, ecc.)

Il tuo obiettivo in termini di contenuti (copertura, lead, community, commerciale)

Le regole del tuo marchio (tono, parole da evitare, stile CTA)

📌 Esempio di prompt "Grok, sono un autore indipendente nel settore della formazione fintech. Il mio pubblico di riferimento sono gli analisti all'inizio della carriera in India. Crea una strategia di contenuti di 14 giorni utilizzando le tendenze attuali, con 1 contenuto di lunga durata a settimana e post quotidiani sui social media. Mantieni un tono diretto, curioso e pratico. "

tramite Grok

📖 Leggi anche: Come creare un flusso di lavoro per la creazione di contenuti

2) Usa Grok per individuare le tendenze, quindi filtra in base alla tua nicchia

Grok può utilizzare dati in tempo reale provenienti da post pubblici e ricerche web. Ciò è utile quando hai bisogno di una rapida panoramica di ciò di cui le persone stanno discutendo al momento. Chiedi a Grok di estrarre gli argomenti di tendenza, quindi imposta le priorità:

"Quali sono le 5 tendenze più rilevanti per la mia nicchia e perché?"

"Quale tendenza posso fare mia con un punto di vista unico?"

tramite Grok

3) Trasforma le tendenze in un calendario che puoi mettere in pratica

Una volta che Grok ha effettuato l'elenco dei temi di tendenza, chiedigli di:

Crea argomenti pilastro

Suggerisci temi settimanali

Crea tipi di post (thread, carosello, video brevi, live, newsletter)

Crea un programma leggero

Come utilizzare Grok per la creazione di contenuti?

Quando crei contenuti, Grok funziona al meglio se lo tratti come un collaboratore e lo utilizzi seguendo i processi corretti. Ecco alcuni passaggi che puoi seguire per creare buone bozze iniziali con Grok:

1. Usa Grok per le prime bozze che puoi dare loro una forma

Chiedi a Grok di creare:

Hook e scroll-stopper per i social media

Bozze con "3 angolazioni" per poter scegliere quella migliore.

Script e didascalie brevi

Idee e schemi per blog per contenuti di lunga durata

Varianti di testi pubblicitari per offerte, lead magnet o lanci

📌 Esempio di flusso di lavoro (ripetibile): Chiedi a Grok 10 idee Scegli 2 idee e chiedi 3 spunti per ciascuna. Scegli 1 hook e chiedi a Grok di scrivere una bozza di post. Chiedi follow-up: opzioni CTA, hashtag (se pertinenti), toni alternativi.

📖 Leggi anche: Gestione del flusso di lavoro creativo

2. Modalità divertimento vs modalità normale (utilizzabile come prompt)

Questo corrisponde alla posizione di Grok come assistente in grado di mantenere un tono spiritoso pur essendo utile. Anche se la tua interfaccia utente non mostra un pulsante per attivare/disattivare, puoi comunque controllare il tono:

"Rispondi in modalità divertente e aggiungi umorismo." (ottimo per ganci, meme, tono di voce giocoso del marchio)

"Rispondi in modalità normale con risposte rapide e senza battute." (ottimo per riepiloghi/riassunti di ricerche, struttura, chiarezza)

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la produttività nel marketing

Come utilizzare Grok per ottimizzare le prestazioni

Grok non conoscerà magicamente le tue analisi a meno che tu non gli fornisca i dati.

Ma una volta incollate le metriche, è in grado di eseguire rapidamente una vera e propria pianificazione strategica. Ecco alcuni processi che puoi seguire per aiutare Grok a calcolare e ottimizzare le prestazioni della tua strategia di contenuto:

1) Incolla i tuoi ultimi 10 post e i risultati

Includi quanto segue:

Pubblica il testo

Argomento

Formato

Impressioni, Mi piace, commenti, salvataggi, clic

Le tue note personali (cosa ti è sembrato facile e cosa difficile)

📌 Esempio di prompt "Grok, ecco i miei ultimi 10 post con le metriche. Da fare: identifica i modelli, spiega cosa ha determinato il coinvolgimento del pubblico e suggerisci 5 esperimenti per la prossima settimana".

tramite Grok

📖 Leggi anche: Modelli IA per aumentare la produttività

2) Richiedi miglioramenti specifici per la piattaforma

Su X : chiedi a Grok frasi più concise, introduzioni migliori e sviluppi più efficaci.

Su Instagram: richiedi la struttura a carosello e il testo slide per slide.

Su LinkedIn: chiedi una formulazione più incisiva del tuo punto di vista e indicazioni sulla credibilità.

tramite Grok

📮 ClickUp Insight: il 47% dei team non misura l'impatto dell'IA e solo il 10% effettua il monitoraggio dei risultati con metriche reali. In molti casi, i leader spesso non riescono a vedere dove gli strumenti di IA stanno apportando valore, se mai lo fanno. ClickUp Brain cambia tutto questo integrando l'IA in un unico spazio di lavoro in cui ogni azione, aggiornamento e risultato sono collegati tra loro. E l'impatto è visibile: oltre 150.000 aziende, tra cui Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM e Fortinet, utilizzano ClickUp Brain per ottenere risultati misurabili. I team segnalano un risparmio sui costi fino all'88%, 1,1 giorni risparmiati a settimana e un completamento delle attività 3 volte più veloce, perché Brain sostituisce decine di strumenti scollegati tra loro con un'unica IA che funziona lungo l'intero flusso di lavoro. I Super Agent sono personalizzabili e possono svolgere flussi di lavoro altamente specifici per te, con una configurazione minima

3) Usa Grok per decidere "cosa testare dopo"

Chiedi quanto segue:

Due versioni dello stesso post (controversa vs neutra)

Esperimenti CTA

Ipotesi sui tempi di pubblicazione

Idee per il raggruppamento di argomenti

tramite Grok

📖 Leggi anche: Esempi di prompt engineering e applicazioni pratiche

I migliori prompt Grok per gli autori

Puoi utilizzare questi prompt come modelli di contenuto riutilizzabili. Inserisci la tua nicchia, la voce del tuo marchio e la tua piattaforma.

⏭️ Prompt 1: "Grok, elabora un elenco di 15 argomenti di tendenza nella mia nicchia, quindi classificali in base al valore potenziale per il mio pubblico".

tramite Grok

Vantaggio: con questo prompt, ottieni una rapida panoramica degli argomenti di tendenza. Quindi Grok IA ti fornisce un elenco ordinato per scegliere i post più adatti al tuo pubblico di riferimento e alla tua strategia di contenuto.

⏭️ Prompt 2: "Spiega questa tendenza in termini semplici, poi dammi 5 punti di vista contrari che posso pubblicare su X. "

tramite Grok

Vantaggio: questo ti aiuta a individuare ciò che le persone continuano a ripetere e dove si trovano le lacune. Ottieni anche spunti che puoi trasformare in post sui social media su più piattaforme.

⏭️ Prompt 3: "Genera idee: 20 idee di post per i prossimi 30 giorni, suddivise per istruzione, opinioni e retroscena".

tramite Grok

Vantaggio: Grok ti fornisce anche input chiari per contenuti lunghi.

⏭️ Prompt 4: "Scrivi 5 frasi ad effetto per questo argomento. Creane 2 in modalità divertente e 3 in modalità normale."

tramite Grok

Vantaggio: avrai più opzioni da testare, così potrai migliorare il coinvolgimento del pubblico con meno lavoro richiesto.

Prompt 5: "Crea una strategia di contenuti per più piattaforme: X, Instagram e LinkedIn. Stessa idea di base, formati adattati".

tramite Grok

Vantaggio: mantieni la coerenza del tuo marchio mentre provi diversi toni. Questo è utile quando desideri varietà senza trasformare il tuo flusso di lavoro in caos.

⏭️ Prompt 6: "Trasforma questa nota in un thread di 7 post. Mantieni coerente la voce del marchio."

tramite Grok

Vantaggio: otterrai anche una struttura semplice che potrai riutilizzare ogni settimana.

⏭️ Prompt 7: "Scrivi una bozza di testo pubblicitario per questa offerta. Dammi 10 varianti: diretta, basata su una storia, giocosa, premium."

tramite Grok

Vantaggio: Questo fornisce supporto agli obiettivi di marketing digitale come lead, iscritti o clienti.

⏭️ Prompt 8: "Trasforma questo argomento complesso in 3 esempi comprensibili per un principiante, quindi aggiungi una frase riassuntiva."

tramite Grok

Vantaggio: questo ti aiuta a mantenere la coerenza su più piattaforme senza dover riscrivere tutto da zero.

⏭️ Prompt 9: "Sono un titolare di un'azienda che vende un servizio. Scrivi 5 post che attraggano i clienti senza sembrare troppo commerciali".

tramite Grok

Vantaggio: ottieni rapidamente informazioni utili su cui basare le tue azioni. È un modo pratico per migliorare le prestazioni e il flusso di lavoro creativo.

⏭️ Prompt 10: "Rispondi alle domande che il mio pubblico potrebbe porre su questo argomento, quindi suggerisci formati di post per ciascuna risposta. "

tramite Grok

Vantaggio: un coinvolgimento costante del pubblico spesso è più importante che pubblicare più post.

⏭️ Prompt 11: "Riscrivi questo post per migliorare il coinvolgimento del pubblico. Rendilo più breve, chiaro e specifico."

tramite Grok

Vantaggio: utile per le piccole imprese e per qualsiasi titolare di azienda che desideri testare i social a pagamento.

⏭️ Prompt 12: "Crea una moodboard pulita per un autore nel settore [nicchia]. Usa una tavolozza [colori], [2-3] texture e [3] stili di icone. Aggiungi un riquadro hero con "[slogan del brand]" come area segnaposto (senza testo leggibile). Includi uno spazio per il logo in alto a destra. Stile: moderno, minimalista, contenuti di alta qualità. Proporzioni 1:1. "

tramite Grok

Vantaggio: questo ti aiuta a definire un'immagine coerente del marchio prima di creare contenuti su larga scala. Puoi riutilizzare gli stessi colori e lo stesso stile delle icone nei post sui social media e nei modelli, in modo che il tuo pubblico inizi a riconoscere più rapidamente il tuo lavoro. Inoltre, velocizza il tuo flusso di lavoro creativo eliminando la necessità di prendere decisioni di progettazione da zero ogni volta.

⏭️ Prompt 13: "Progetta un'immagine di copertina audace per un post sui social media su "[argomento]". Mostra una metafora visiva semplice (senza parole). Lascia un'ampia area vuota per il titolo. Usa uno stile coerente con il marchio: [aggettivi], [tavolozza di colori]. Aggiungi sottili indicazioni di movimento, come frecce o forme. Proporzioni 4:5."

tramite Grok

Vantaggio: questo ti offre una prima diapositiva che cattura l'attenzione e migliora il coinvolgimento del pubblico. Lo spazio vuoto nel titolo facilita il riutilizzo del design per nuovi argomenti, mentre la metafora visiva ti aiuta a comunicare argomenti complessi in termini semplici. Inoltre, mantieni coerente la tua strategia di contenuto utilizzando lo stesso sistema visivo per ogni carosello.

⏭️ Prompt 14: "Crea una grafica accattivante per la piattaforma X che segnali 'argomento di tendenza' senza utilizzare testo. Utilizza una forma grafica astratta pulita, indicatori di attenzione e un punto focale forte. Mantieni lo stile in linea con il marchio per gli autori [di nicchia]. Stile: nitido, ad alto contrasto, non disordinato. Proporzioni 16:9."

tramite Grok

Vantaggio: questo ti aiuta a reagire alle tendenze senza fare affidamento su post ricchi di testo. È utile quando desideri un'immagine pulita che comunichi "questo riguarda le tendenze attuali" e si adatti al tuo marchio, anche se pubblichi rapidamente. Puoi anche riutilizzare lo stesso layout come stile ripetibile per i post di rilevamento delle tendenze.

⏭️ Prompt 15: "Crea uno sfondo per la miniatura YouTube di un video su "[argomento]". Mostra la configurazione della scrivania di un autore con [oggetto chiave 1], [oggetto chiave 2] e un sottile tema IA (forme UI fluttuanti). Posiziona il soggetto a sinistra e mantieni pulita la parte destra per la sovrapposizione del testo (nessun testo leggibile). Illuminazione: studio, messa a fuoco nitida. Proporzioni 16:9. "

tramite Grok

Vantaggio: questo ti aiuta a produrre contenuti di alta qualità più rapidamente, fornendoti una base per le miniature già composta per la sovrapposizione di testo. Il layout con soggetto a sinistra e spazio a destra rende il titolo leggibile e mantiene pulita la miniatura.

Suggerimenti per utilizzare Grok in modo efficace

Uno strumento di IA ti darà risultati pari alla qualità dei prompt che inserisci. Ecco alcuni consigli per utilizzare Grok in modo efficace:

Suggerimento 1: scrivi prompt come un brief per autori

Grok funziona al meglio quando condividi maggiori dettagli sul tuo marchio, sul pubblico di destinazione, sulle intenzioni e sul piano di contenuti a lungo termine. Spiega a Grok chi sei, cosa crei e a chi ti rivolgi. Poi descrivi come vorresti che fosse il risultato terminato.

📌 Esempio di prompt: "Grok, creo contenuti per i social media per imprenditori individuali. Il mio pubblico di riferimento sono le piccole imprese in fase iniziale. Genera idee per 10 post. Mantieni un tono pratico. Aggiungi 1 CTA chiaro per ogni post."

tramite Grok

Suggerimento 2: utilizza informazioni in tempo reale, quindi restringi il campo alla tua nicchia

Chiedi a Grok di analizzare prima le conversazioni attuali. Quindi, chiedi a Grok di cercare X post pubblici ed eseguire una ricerca web in tempo reale. Imposta un filtro per assicurarti che i risultati siano mirati e pertinenti per te e il tuo pubblico.

📌 Esempio di prompt: "Usa Grok per trovare 10 argomenti di tendenza nella mia nicchia. Quindi scegline tre che si adattano al mio marchio. Spiega perché."

tramite Grok

📖 Leggi anche: I migliori strumenti per la creazione di contenuti

Suggerimento 3: chiedi una struttura prima di chiedere a Grok di scrivere

Inizia con i formati di contenuto di cui hai bisogno in questo momento. Quindi chiedi a Grok di creare contenuti.

Puoi provare questo ordine:

"Dammi 5 punti di vista." "Dammi 3 spunti per ogni angolazione." "Scrivi il post per ottenere il miglior gancio possibile". "Dammi dei follow-up: più brevi, più incisivi, più sicuri per il marchio."

Questo ti consentirà di mantenere efficiente il processo di creazione dei contenuti e di ottenere risultati più mirati e pertinenti per il tuo pubblico di riferimento e la tua strategia di contenuto.

tramite Grok

Suggerimento 4: usa la "modalità divertente" e la "modalità normale" come spunti per i prompt

Considera la modalità divertente come un'istruzione di stile.

Chiedi a Grok di aggiungere umorismo quando è in linea con il tuo marchio.

Usa la modalità normale quando vuoi risposte veloci e una struttura chiara.

📌 Esempio di prompt: "Scrivi questo post in modalità divertente e aggiungi umorismo, ma mantieni intatti i fatti. Quindi riscrivilo in modalità normale. "

tramite Grok

Suggerimento 5: cattura rapidamente le idee con l'input vocale

Quando ti viene un'idea, devi salvarla.

Usa la modalità vocale nell'app Grok per iOS per dettare la tua bozza.

Quindi chiedi a Grok di trasformarlo in post sui social media, thread o schemi di contenuti di lunga durata.

🧠 Lo sapevi? I dati GWI mostrano che l'utente medio visita 6,75 piattaforme social ogni mese. Ecco perché è importante pianificare su più piattaforme. Il tuo pubblico si muove più di quanto pensi.

Limiti di Grok per la strategia degli autori

Grok è uno strumento utile per generare idee, redigere bozze di post sui social media e reagire alle tendenze.

Inoltre, sembra più integrato nella piattaforma X rispetto alla maggior parte dei chatbot basati sull'IA. Tuttavia, l'utilizzo di Grok presenta alcuni limiti. Vediamoli di seguito:

Grok può sembrare sicuro di sé e comunque sbagliare i fatti

Grok è ancora una versione preliminare in alcuni contesti. X fornisce un avviso esplicito secondo cui potrebbe "fornire con sicurezza informazioni di fatto errate", riepilogare in modo errato o perdere il contesto. Ciò è importante quando si creano contenuti su tendenze attuali, argomenti di tendenza o argomenti complessi.

Quindi, quando utilizzi Grok per qualsiasi informazione fattuale, esegui un rapido passaggio di verifica per assicurarti che tutte le informazioni siano accurate.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Grok

I "dati in tempo reale" possono essere rumorosi e non sempre utili.

I dati in tempo reale sembrano perfetti per individuare le tendenze. Ma nella pratica, possono anche finire per sommergerti di contenuti irrilevanti. Ciò è particolarmente vero sulla piattaforma X, dove le tendenze cambiano rapidamente e il contesto muta in fretta.

Grok può decidere di cercare post pubblici su X ed eseguire ricerche sul web in tempo reale, il che è ottimo per la velocità, ma è comunque necessario filtrare ciò che è effettivamente rilevante per la tua nicchia e il tuo pubblico di riferimento.

Se segui ogni tendenza, la tua strategia di contenuto può perdere di vista l'obiettivo. Pubblicherai più contenuti, ma la voce del tuo marchio potrebbe iniziare a sembrare incoerente su più piattaforme.

I tuoi promoti e le tue interazioni potrebbero essere utilizzati per la formazione, a seconda delle impostazioni.

Se utilizzi Grok su X, xAI afferma che potrebbe effettuare la condivisione dei tuoi dati pubblici X e delle tue interazioni, dei tuoi input e dei tuoi risultati con Grok per addestrare e mettere a punto i modelli, e spiega i controlli che puoi utilizzare (come la chat privata, ove disponibile) per evitarlo. Si tratta di una considerazione reale se scrivi bozze per i clienti o note sensibili relative alle campagne all'interno della chat.

Il concetto è semplice: non trattare Grok come un taccuino privato a meno che tu non abbia controllato le impostazioni e ti senta a tuo agio con la politica.

📖 Leggi anche: I migliori prompt di scrittura IA per marketer e scrittori

Non inserire informazioni personali o sensibili in Grok.

X ti invita espressamente a non effettuare la condivisione di dati personali o informazioni sensibili e riservate nelle conversazioni con Grok. L'informativa sulla privacy di xAI ti chiede inoltre di non includere informazioni personali nei prompt e negli input.

Se sei un titolare di azienda o gestisci clienti, mantieni generici i documenti in bozza. Cancella nomi, budget e qualsiasi dettaglio identificativo. Potrai comunque ottenere aiuto per la pianificazione strategica, schemi e idee senza rivelare alcuna informazione riservata.

Le funzionalità/funzioni e l'accesso variano a seconda di dove utilizzi Grok.

Puoi utilizzare Grok tramite X come app autonoma e su Grok. com. Le funzionalità/funzioni possono variare in base alla posizione e al piano. Pertanto, un flusso di lavoro che funziona sul tuo telefono potrebbe non corrispondere a quello che vedi all'interno del tuo account X o viceversa.

Ecco perché dovresti mantenere flessibile il tuo stack di strumenti per la strategia dell’autore. Grok può essere uno strumento potente, ma avrai comunque bisogno di altri strumenti di IA per la pianificazione, la produzione e la pubblicazione quando ti serve coerenza.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la strategia dei contenuti di marketing

Le migliori alternative a Grok per gli autori

La strategia degli autori raramente fallisce perché "hai esaurito le idee". Fallisce perché il lavoro si espande a dismisura: l'analisi delle tendenze vive in una scheda, le bozze in un'altra, i feedback vengono sepolti nei messaggi diretti e il tuo calendario dei contenuti è da qualche altra parte.

A questo punto entra in gioco l'espansione dell'IA, in cui il tuo team utilizza più strumenti di IA per ideare e creare contenuti.

È qui che ClickUp si rivela un'alternativa più intelligente a Grok.

Invece di aggiungere un altro chatbot AI, ClickUp è stato progettato come uno spazio di lavoro AI convergente, dove le tue attività, i tuoi documenti, le chat, i dashboard e gli assistenti/agenti AI possono lavorare insieme in un contesto completo. In questo modo, il tuo "motore di idee" e il tuo sistema di esecuzione smettono di essere strumenti separati.

Perché ClickUp Brain non sembra "solo un altro chatbot"

ClickUp Brain è progettato per funzionare nel tuo contesto di lavoro reale (attività, documenti, chat e riunioni) e garantisce che tutti i tuoi contenuti e dati siano integrati nel flusso di lavoro creativo in cui pianifichi ed esegui.

ClickUp offre anche il supporto per l'accesso multimodello (a modelli di ChatGPT, Gemini e Claude) con controlli unificati di privacy e sicurezza, così non dovrai passare da una piattaforma all'altra per ottenere stili di scrittura o livelli di ragionamento diversi.

Ecco come ClickUp Brain può tornarti utile quando cerchi di stare al passo con le tendenze dei social media e la creazione di contenuti:

Meno passaggi da uno strumento all'altro : mantieni insieme strategia dei contenuti, attività e bozze, così non dovrai incollare le risposte di Grok in tre posti diversi.

Pianificazione e follow-up più rapidi : riepiloga i thread delle attività e : riepiloga i thread delle attività e i documenti ClickUp quando devi passare dalle idee a un piano pubblicabile.

Aiuto rapido tramite commenti in thread e ClickUp Chat : puoi chiedere a ClickUp Brain di recuperare vecchie discussioni, passaggi successivi o un riassunto chiaro mentre lavori.

Ecco un video su come puoi scrivere praticamente qualsiasi cosa con ClickUp Brain:

💡Suggerimento professionale: i Super Agenti di ClickUp sono progettati per agire in base a trigger e condizioni utilizzando le istruzioni da te definite. Ciò garantisce che il processo di creazione dei contenuti continui anche quando sei impegnato solo a ideare i tuoi contenuti. Ottieni risposte e riassunti automatizzati dagli agenti IA basati su trigger con ClickUp Agents Per gli autori e i social media manager, il processo ideale sarebbe più o meno questo: Crea automaticamente un set di attività "repurpose pack" quando un post viene contrassegnato come Pubblicato.

Scrivi una bozza di didascalia e varianti di CTA quando un'attività entra in fase di revisione.

Riassumi i commenti dei feedback in chiari passaggi successivi quando le approvazioni diventano confuse.

Genera un riepilogo settimanale di ciò che è stato consegnato, ciò che è bloccato e ciò che richiede un follow-up.

ClickUp Brain suggerisce agli autori contenuti riutilizzabili per la strategia di contenuto.

Ecco alcuni prompt che puoi provare in ClickUp Brain per sviluppare e ottimizzare la tua strategia di contenuto:

"Trasforma questi 5 argomenti in 3 pilastri di contenuto per il mio pubblico di riferimento, con un punto di vista chiaro per ciascuno di essi."

"Crea un piano di contenuti di 14 giorni su X, Instagram e LinkedIn utilizzando la voce del mio marchio: [incolla le linee guida sulla voce]."

"Dammi 10 idee per dei post basati su questo punto dolente del pubblico: [punto dolente], suddivise in formazione, opinioni e retroscena."

tramite ClickUp Brain

"Scrivi 5 frasi ad effetto per questa idea, poi riscrivi la migliore in due toni: incisivo e calmo. "

"Riutilizza questa bozza di lungo formato in: 1 thread X, 1 post LinkedIn e 1 breve copione video."

"Crea un brief creativo semplice per questo post: obiettivo, messaggio, CTA, punti di forza e lista di controllo delle risorse."

tramite ClickUp Brain

"Riassumi i feedback in questo thread e trasformali in una serie chiara di passaggi successivi con i titolari."

"Sulla base di queste metriche, suggerisci 5 esperimenti per la prossima settimana e spiega cosa si intende apprendere da ciascun test."

tramite ClickUp Brain

Ottieni risposte più affidabili con ClickUp Enterprise Search.

Effettua ricerche nell'intero spazio di lavoro e nelle app collegate con la ricerca aziendale di ClickUp

Uno dei maggiori limiti di Grok per gli autori è la fiducia: può sembrare sicuro ma essere comunque sbagliato, soprattutto quando si lavora rapidamente su argomenti di tendenza.

La ricerca aziendale di ClickUp è progettata per fornire "risposte affidabili" all'interno della tua area di lavoro ed estrae dati da attività, documenti, chat e riunioni, presentando le risposte con il contesto (e le citazioni, a seconda dell'esperienza). Inoltre, esegue frequentemente l'indicizzazione, in modo che i risultati della ricerca rimangano aggiornati man mano che il tuo lavoro cambia.

Ancora meglio per i team: Enterprise Search è sensibile alle autorizzazioni, quindi le persone vedono solo ciò a cui hanno già accesso negli strumenti collegati (utile quando si gestiscono cartelle dei clienti, risorse del marchio o documenti dei partner).

Cattura le idee più velocemente con ClickUp BrainGPT + Talk to Text

Usa la tua voce per registrare note e riassunti, quindi visualizza tutte le trascrizioni con Talk to Text di ClickUp BrainGPT

Se ti è piaciuta la modalità vocale di Grok per l'acquisizione rapida, ClickUp BrainGPT, l'app AI autonoma di ClickUp, e la sua funzione Talk to Text sono le versioni "creator ops" di quel flusso di lavoro.

Con Talk to Text, puoi dettare le tue idee e trasformarle istantaneamente in un testo raffinato. Questa funzione è particolarmente utile per creare hook, testi pubblicitari o bozze di contenuti lunghi mentre sei in movimento o tra una ripresa e l'altra.

Puoi accedere a ClickUp BrainGPT tramite la sua app desktop dedicata o utilizzare l'estensione BrainGPT per Chrome, che ti consente di effettuare ricerche su ClickUp, sul web e nei file collegati (come Drive/SharePoint/GitHub) direttamente dal tuo browser.

📖 Leggi anche: Come utilizzare Grok IA per aumentare la produttività

Migliora la tua strategia di contenuto con ClickUp

L'utilizzo di Grok IA per la strategia degli autori funziona al meglio quando lo consideri come il tuo motore di idee.

Utilizza Grok per generare idee, esplorare argomenti di tendenza e ottenere risposte rapide da informazioni in tempo reale. Quindi trasferisci il lavoro in un sistema che ti aiuta a pianificare, scrivere, rivedere e pubblicare senza perdere la voce del tuo marchio o il tuo Calendario.

È qui che entra in gioco ClickUp, uno spazio di lavoro AI convergente che ti consente di ideare, pianificare, creare e attuare la tua strategia di contenuti su un'unica piattaforma.

Con ClickUp Brain, puoi trasformare le bozze in lavori tracciabili, riassumere i feedback e assicurarti che il tuo team sia allineato con i tuoi obiettivi di contenuto a lungo termine.

Iscriviti gratis a ClickUp e porta la tua strategia di contenuti a un livello superiore.