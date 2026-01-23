Claude Opus Vs. Sonnet: come scegliere il modello di IA giusto

Se ricordi "Matrix", questo è il momento della "pillola rossa o pillola blu", tranne che la scelta è tra due modelli Claude che si comportano in modo molto diverso una volta iniziato il lavoro.

Probabilmente l'IA fa già parte del tuo flusso di lavoro. Nell'ultimo sondaggio Stack Overflow Developer Survey, l'84% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare o di avere intenzione di utilizzare strumenti di IA nel proprio processo di sviluppo. Ma la parte difficile è scegliere il modello giusto per il lavoro.

Quindi la scelta tra Claude Opus e Sonnet non dipende tanto dall'hype quanto dall'adeguatezza. Hai a che fare con requisiti lunghi e debug in più passaggi? Oppure stai portando avanti attività di codifica ad alto volume in cui la velocità e i costi sono importanti tanto quanto la qualità del risultato?

In questo blog vedrai dove Claude Opus e Claude Sonnet differiscono in termini di ragionamento, generazione di codice e compromessi nella finestra di contesto. Otterrai anche semplici regole empiriche basate sulla complessità delle attività e sul flusso di lavoro del team.

Claude Opus Vs. Sonnet In sintesi

Per quanto riguarda la profondità del ragionamento, la generazione di codice e i flussi di lavoro a contesto lungo, ecco un confronto tra Claude Opus e Claude Sonnet:

Funzionalità/funzione Claude Opus (4. 5) Claude Sonnet (4. 5) ClickUp Brain + Codegen (Bonus) Ragionamento e attività complesse Progettato per decisioni ad alto rischio in cui il ragionamento avanzato e la coerenza sono fondamentali. Ottimo per le attività di ragionamento quotidiane in cui sono importanti la velocità e la qualità costante. Utilizza i modelli più adatti (incluso Claude) all'interno del contesto di lavoro reale, in modo che il ragionamento sia basato su attività, specifiche e sequenze reali. Codifica avanzata e generazione di codice Ideale per codifiche complesse, refactoring di più file e debug complessi con un numero inferiore di cicli di revisione. Ottimo per attività di codifica veloci come piccole funzionalità/funzioni, correzioni e bozze di documentazione. Genera codice direttamente dalle attività e dalle specifiche sottoposte a monitoraggio, mantenendo l'implementazione legata alla consegna, alle revisioni e alla titolarità. Utilizzo di strumenti e agenti a lunga durata Progettato per ridurre gli errori di chiamata degli strumenti nelle lunghe esecuzioni degli agenti. Ottimizzato per seguire le istruzioni e correggere gli errori Agenti nativi che operano all'interno dell'area di lavoro, triggerando aggiornamenti, passaggi di consegne e modifiche al flusso di lavoro senza catene di strumenti fragili. Finestra di contesto e lavoro su contesti lunghi Efficace quando si devono visualizzare requisiti, registri e decisioni di grandi dimensioni. Più pratico per flussi di lavoro frequenti su larga scala con contesti di grandi dimensioni. Il contesto non è un prompt. Brain e Codegen visualizzano attività, documenti, commenti, cronologia e dipendenze per impostazione predefinita. Costo e utilizzo ad alto volume Opzione più pesante quando la correttezza è più importante del costo Più conveniente per lavori quotidiani con volumi elevati Ottimizza i costi assegnando le attività al modello giusto, riducendo al contempo le rielaborazioni e i costi di coordinamento. Ideale per Responsabili tecnici che gestiscono ragionamenti complessi in cui "quasi corretto" è costoso Teams che desiderano un modello veloce e bilanciato per il lavoro quotidiano Teams che necessitano di pensiero → esecuzione → monitoraggio in un unico sistema, non solo risposte migliori.

Cos'è Claude Opus?

Claude Opus è l'opzione più avanzata di Anthropic nella linea Claude, creata per lavori in cui il tuo team non può permettersi di accontentarsi di risultati "quasi corretti". È il tipo di modello che scegli quando hai bisogno di risposte valide in una revisione di progettazione, un escalation del cliente o un'analisi post mortem di un incidente di produzione.

Se stai valutando i modelli di Claude per lavori di produzione, Opus è l'opzione più approfondita della LineUp.

Nell'attuale linea Opus, Claude Opus 4. 5 è il modello più recente, mentre Claude Opus 4. 1 e Claude Opus 4 sono i modelli precedenti che potresti ancora trovare citati nei documenti e nelle implementazioni. Claude Opus 4. 5 è la soluzione più adatta quando hai bisogno di un ragionamento avanzato su attività complesse.

Si occupa di tutto, compreso trasformare requisiti disordinati in un piano chiaro, individuare tempestivamente dipendenze nascoste e ridurre i passaggi avanti e indietro prima che l'ingegneria inizi a costruire.

In tutte le versioni, Claude Opus dà il meglio di sé quando il lavoro coinvolge molti file o specifiche lunghe. Una finestra di contesto più ampia aiuta a visualizzare standard, casi limite e decisioni precedenti, in modo che la generazione del codice rimanga coerente, le revisioni del codice siano più pulite e le rielaborazioni diminuiscano.

Claude Opus 4. 5 funzionalità/funzioni

Claude Opus è stato creato per quei momenti in cui un risultato "sufficientemente buono" comporta cicli aggiuntivi in seguito. Queste funzionalità/funzioni sono particolarmente importanti quando si gestiscono attività complesse e codici avanzati.

Questo strumento fornisce supporto per un ragionamento in più passaggi che aiuta il tuo team a individuare prima le lacune, apportare meno correzioni e distribuire con maggiore sicurezza. Il vantaggio pratico è una minore quantità di rielaborazioni dopo le revisioni del codice, meno sorprese dell'ultimo minuto nel controllo qualità e passaggi di consegne più fluidi tra i team di ingegneri software.

Funzionalità n. 1: controllo del lavoro richiesto per risposte più rapide o riflessioni più approfondite

Tramite Anthropic

Claude Opus 4. 5 consente di controllare la quantità di "lavoro richiesto" per il pensiero, in modo da poter scambiare la velocità con la profondità senza dover cambiare modello di IA durante l'esecuzione di un'attività. Ciò è utile quando la complessità dell'attività oscilla tra controlli rapidi e attività complesse che richiedono un'analisi più approfondita.

Per i responsabili tecnici, questo aiuta a gestire la latenza e l'efficacia in termini di costi, ottenendo comunque un ragionamento avanzato quando necessario. È possibile continuare a svolgere il lavoro di routine, quindi ricorrere al modello per problemi con più passaggi in cui la precisione è fondamentale.

📌 Esempio: un responsabile tecnico impiega meno lavoro richiesto per smistare le segnalazioni di bug e rivedere rapidamente piccole differenze. Quando un problema di produzione richiede un ragionamento approfondito su log, distribuzioni recenti e modifiche di configurazione, aumenta il lavoro richiesto per ridurre i passaggi avanti e indietro e accelerare la scrittura della causa principale.

Funzionalità n. 2: prestazioni di codifica più elevate nel mondo reale su SWE-bench Verified

Tramite Anthropic

Claude Opus 4. 5 ha una posizione all'avanguardia nei test di ingegneria del software nel mondo reale, che è la differenza tra un "buon suggerimento" e un "PR unito". È utile quando il tuo team ha bisogno di una generazione di codice affidabile per modelli di produzione, non per esempi giocattolo.

Per i responsabili tecnici, ciò si traduce in un minor numero di cicli di revisione e meno tempo speso a spiegare nuovamente gli stessi vincoli nei thread. Inoltre, rende più facile portare a termine lavori di codifica avanzati come migrazioni e rifattorizzazioni, poiché il modello è più propenso a mantenere le modifiche coerenti tra i file.

📌 Esempio: un responsabile tecnico inserisce in Claude Opus 4. 5 un test di integrazione fallito, la differenza recente e il comportamento previsto. Invece di generare cinque possibili soluzioni, il programma propone una serie più ridotta di modifiche mirate con una chiara motivazione, in modo che il team dedichi meno tempo alla sperimentazione e più tempo alla convalida della soluzione.

Funzionalità n. 3: meno errori di chiamata degli strumenti negli agenti a esecuzione prolungata

Tramite Anthropic

Claude Opus 4.5 è progettato per flussi di lavoro di agenti di lunga durata in cui il modello deve utilizzare strumenti, non solo suggerire idee. Questo è importante se il tuo team utilizza Claude Code o qualsiasi agente di codifica per eseguire test, effettuare modifiche ai file e aprire PR senza la costante supervisione umana.

Nei primi test, Anthropic riporta una riduzione dal 50% al 75% degli errori di chiamata degli strumenti e una diminuzione degli errori di compilazione o lint. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso in fase di progettazione, poiché un minor numero di esecuzioni fallite significa meno tentativi, meno pipeline interrotte e meno interruzioni durante il lavoro approfondito.

📌 Esempio: un responsabile tecnico imposta un flusso di lavoro automatizzato per estrarre un repository, applicare una patch di sicurezza, eseguire test e inviare una PR. Con un minor numero di errori di chiamata degli strumenti, un numero maggiore di PR risulta pronto per la revisione.

Prezzi di Claude Opus 4. 5

Input: 5 $/MTok

Risultato: 25 $/MTok

Caching dei prompt (scrittura): 6,25 $/MTok

Caching dei prompt (lettura): 0,50 $/MTok

💡 Suggerimento professionale: esegui un "registro delle decisioni del modello" con ClickUp BrainGPT, l'app desktop autonoma (+ estensione del browser) di ClickUp. Se stai confrontando Claude Opus e Sonnet, il modo più rapido per porre fine al dibattito è rendere il confronto ripetibile. Utilizza ClickUp BrainGPT per acquisire ogni test in un formato coerente, quindi queryare successivamente come un mini benchmark interno: Registra rapidamente i test con Talk to Text , in modo da non perdere il contesto durante lo sprint.

Poni domande a ClickUp BrainGPT come "Quale modello ha richiesto meno correzioni nelle revisioni del codice questa settimana?" o "In quali punti Sonnet ha fallito nei problemi a più passaggi?"

Cerca le voci precedenti per tipo di attività, repository o incidente in modo da poter estrarre casi simili senza rieseguire gli stessi esperimenti.

Passa da un modello all'altro all'interno di ClickUp BrainGPT, utilizzando Claude per il ragionamento avanzato su attività complesse, GPT-4 per la stesura strutturata e Gemini per rapidi controlli incrociati quando hai bisogno di una seconda opinione.

Che cos'è Claude Sonnet?

Claude Sonnet è il modello equilibrato della LineUp Claude di Anthropic, creato per i team che necessitano di risultati eccellenti nelle attività quotidiane senza dover sostenere costi "di alto livello" per ogni prompt. È una scelta pratica quando si desidera velocità, qualità costante e convenienza prevedibile per attività con volumi elevati.

Nella linea Sonnet, Claude Sonnet 4. 5 è il modello più recente, mentre Claude Sonnet 4 è il modello precedente; è ancora possibile trovarlo negli strumenti e nei documenti. Sonnet 4. 5 funziona bene quando il tuo lavoro combina attività di ragionamento e iterazioni rapide, dove il modello migliore è quello che il tuo team utilizzerà effettivamente in modo coerente.

I team di ingegneri software spesso ritengono che Sonnet sia il modello ideale per attività ripetitive e sensibili al fattore tempo. Se il tuo team si affida a Sonnet per la stesura di specifiche e note di rilascio, abbinarlo a strumenti di IA collaudati per la scrittura tecnica garantisce risultati coerenti.

Puoi anche utilizzarlo per un supporto avanzato alla codifica, come l'implementazione di piccole funzionalità/funzioni, la correzione di test e la stesura di documenti, mantenendo sotto controllo le spese.

Claude Sonnet 4. 5 funzionalità/funzioni

Claude Sonnet è progettato per i team che necessitano di un unico modello da utilizzare tutto il giorno senza doversi preoccupare dei costi o della velocità. Queste funzionalità/funzioni sono fondamentali quando si devono bilanciare attività di codifica, ragionamento e utilizzo di strumenti in flussi di lavoro ad alto volume.

Funzionalità n. 1: agenti a lunga durata con maggiore capacità di seguire le istruzioni e correggere gli errori

Tramite Anthropic

Claude Sonnet 4. 5 è progettato per agenti a lungo termine che devono continuare a muoversi senza "bloccarsi" sulle istruzioni. Questo aiuta i team di prodotto e di ingegneria ad automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi con un minor numero di interventi manuali.

Anthropic richiede un'applicazione più rigorosa delle istruzioni, una selezione più intelligente degli strumenti e una migliore correzione degli errori per gli agenti a contatto con i clienti e i flussi di lavoro complessi di IA. Ciò significa meno interruzioni, meno tentativi e passaggi più fluidi quando il lavoro coinvolge più strumenti.

📌 Esempio: un team del supporto utilizza un agente per smistare i ticket. Estrae la richiesta, controlla i problemi noti, redige una risposta e, se necessario, apre un bug. Quando il modello segue le istruzioni in modo più affidabile, il team impiega meno tempo a ripulire l'output dell'agente.

🤔Lo sapevate? Anthropic afferma che Claude Sonnet 4.5 è all'avanguardia su SWE-bench Verified, un benchmark progettato per misurare le capacità di codifica nell'ingegneria del software nel mondo reale.

Funzionalità n. 2: generazione di codice che copre l'intero ciclo di vita dello sviluppo software

Tramite Anthropic

Claude Sonnet è progettato per la generazione di codice che va oltre la semplice "scrittura di una funzione". Può aiutarti a passare dalla pianificazione all'implementazione alle correzioni, il che è utile quando si eseguono attività di codifica attraverso uno sprint con cicli di revisione serrati.

Questo strumento supporta output più lunghi, consentendo di redigere piani più ricchi, gestire modifiche su più file e fornire implementazioni più complete in un unico passaggio. Ciò riduce il continuo avanti e indietro che si verifica solitamente quando il modello si interrompe a metà di una rifattorizzazione o dimentica i vincoli precedenti.

📌 Esempio: un responsabile tecnico condivide una breve descrizione delle funzionalità e l'attuale struttura del modulo. Sonnet redige un piano dettagliato, genera il codice di base e suggerisce i test da aggiornare, in modo che il team impieghi meno tempo a mettere insieme i risultati parziali.

📮 ClickUp Insight: Il sondaggio sulla maturità dell'IA condotto da ClickUp ha rilevato che il 33% delle persone è restio ad adottare nuovi strumenti e solo il 19% adotta e scala rapidamente l'IA. Quando ogni nuova funzionalità si presenta sotto forma di un'altra app, un altro login o un altro flusso di lavoro da imparare, i team sono colpiti quasi istantaneamente dalla fatica da strumenti. ClickUp Brain colma questa lacuna operando direttamente all'interno di uno spazio di lavoro unificato e convergente in cui i team già pianificano, monitorano e comunicano. Offre diversi modelli di IA, generazione di immagini, supporto alla codifica, ricerca approfondita sul web, riassunti istantanei e ragionamento avanzato proprio nel luogo in cui si svolge il lavoro.

Funzionalità n. 3: utilizzo del browser e del computer per flussi di lavoro reali

Tramite Medium

Claude Sonnet 4. 5 è in grado di gestire attività relative all'uso del browser e del computer, non solo richieste in stile chat. Ciò è utile quando il tuo team ha bisogno che il modello faccia effettivamente progredire il lavoro tra i vari strumenti. Tali attività potrebbero essere come controllare la pagina di un fornitore, inserire dettagli in un documento o completare un flusso di lavoro passo dopo passo.

Questo processo è utile per i team di prodotto e di ingegneria perché riduce il lavoro ripetitivo di copia-incolla. È possibile affidare i processi ripetitivi al modello e consentire agli esseri umani di concentrarsi sulle decisioni.

📌 Esempio: Il CTO di una startup chiede a Sonnet di raccogliere informazioni sui prezzi e sulla conformità da tre fornitori, inserire i risultati in un foglio di confronto e redigere una breve raccomandazione. Invece di passare un'ora a saltare da una scheda all'altra, esaminano il riassunto e prendono una decisione.

Claude Sonnet 4. 5 prezzi

Input Prompts ≤ 200K tokens: 3 $/MTok

Input Prompts > 200K tokens: 6 $/MTok

Prompt di output ≤ 200K token: 15 $/MTok

Prompt di output > 200.000 token: 22,50 $/MTok

Caching dei prompt ≤ 200K token (scrittura): 3,75 $/MTok

Caching dei prompt ≤ 200K token (lettura): 0,30 $/MTok

Caching dei prompt > 200.000 token (scrittura): 7,50 $/MTok

Caching dei prompt > 200.000 token (lettura): 0,60 $/MTok

Claude Opus Vs. Claude Sonnet: confronto delle funzionalità/funzioni

Hai visto per cosa sono stati creati Claude Opus e Claude Sonnet. Ora confrontiamo le funzionalità/funzioni che cambiano effettivamente i risultati per i team di ingegneri del software, dall'uso degli strumenti alla velocità di codifica alla profondità del ragionamento.

Se stai ancora cercando di capire come utilizzare l'IA nello sviluppo di software, questo confronto ti aiuterà a scegliere il modello giusto per ogni flusso di lavoro.

Funzionalità n. 1: utilizzo di strumenti e agenti a lunga durata

Opus è la scelta più sicura quando un agente non può fallire silenziosamente. Opus 4. 5 aggiunge il controllo dello "sforzo richiesto", in modo da poter dedicare più risorse di calcolo a flussi di lavoro complessi quando la precisione è importante.

Sonnet è progettato per eseguire agenti tutto il giorno con meno interruzioni. Sonnet 4. 5 pone l'accento sul rispetto delle istruzioni, sulla selezione degli strumenti e sulla correzione degli errori, aiutando i team ad automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi con meno operazioni di pulizia manuale.

🏆 Vincitore: Claude Sonnet per la maggior parte dei flussi di lavoro quotidiani degli agenti, soprattutto quando è necessario uno strumento affidabile da utilizzare su larga scala senza dover sostenere costi elevati ad ogni esecuzione.

Funzionalità n. 2: codifica avanzata e qualità della generazione del codice

Claude Opus è il modello ideale quando l'attività di codifica è complessa. Pensa a refactoring multi-file, test fragili o debugging in cui un'ipotesi errata ti porta a girare a vuoto. Claude Opus 4. 5 ti consente di approfondire il ragionamento quando il cambiamento è rischioso.

Claude Sonnet è particolarmente adatto per le attività di codifica quotidiane che richiedono velocità e coerenza. Claude Sonnet 4. 5 tende a funzionare bene quando si implementano funzionalità/funzioni più piccole, si scrivono utilità, si redige documentazione o si eseguono iterazioni attraverso correzioni.

Si tratta inoltre di un modello conveniente per lavori ripetitivi. I team che si affidano a strumenti di codifica IA utilizzano spesso Sonnet per iterazioni rapide e Opus per modifiche più rischiose.

🏆 Vincitore: Claude Opus per la codifica avanzata e la generazione di codice ad alto rischio, dove la correttezza prevale sulla velocità e si desidera ridurre le sorprese nelle revisioni del codice.

Funzionalità n. 3: finestra di contesto e flussi di lavoro a contesto lungo

Claude Opus

Claude Opus è progettato per lavori approfonditi in cui il modello visualizza molti contesti. Ciò è utile quando si mettono insieme una lunga specifica, un documento di progettazione e diversi percorsi di codice correlati prima di prendere una decisione che deve rimanere coerente in tutto il sistema.

Claude Sonnet

Claude Sonnet è la scelta più pratica quando si eseguono frequentemente flussi di lavoro con contesti lunghi. Supporta casi d'uso con contesti di grandi dimensioni a un profilo di costo inferiore, consentendo ai team di inserire input più grandi, iterare più rapidamente e mantenere comunque sotto controllo i costi.

🏆 Vincitore: Claude Sonnet per i flussi di lavoro a contesto lungo che esegui spesso, dove desideri un modello equilibrato in grado di gestire input di grandi dimensioni senza sacrificare la qualità o aumentare eccessivamente la spesa.

📽️ Guarda il video: Hai confrontato Claude Opus e Sonnet, ma non sei ancora sicuro di cosa significhi nel codice reale? Questo video mostra come gli agenti di codifica IA scrivono, eseguono il debug e suggeriscono miglioramenti all'interno del tuo flusso di lavoro, in modo da poter spedire più velocemente senza perdere il controllo.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain può aiutarti a classificare tutte le tue attività in Opus o Sonnet in base alla complessità, al rischio e alle esigenze di velocità. Puoi porre domande a ClickUp Brain come: Come puoi aiutarmi a scegliere tra Claude Opus e Claude Sonnet in base alla complessità, al rischio e ai requisiti di velocità di un'attività?

Quali sono alcuni esempi di attività che dovrei assegnare a ciascun modello?

Puoi aiutarmi ad assegnare un’attività specifica a uno dei modelli? Inoltre, ci sono molte altre domande complesse che possono fornirti una comprensione più chiara di come procedere con le tue attività attuali. Accedi a più LLM da un'unica interfaccia!

Claude Opus contro Claude Sonnet su Reddit

Gli utenti di Reddit solitamente lo definiscono come un compromesso tra "miglior risultato per esecuzione" e "miglior risultato per dollaro e minuto".

Claude Opus viene scelto quando l'attività è complessa e si desidera ridurre al minimo gli errori. Claude Sonnet viene scelto quando si hanno attività di grande volume e si necessita di velocità e convenienza economica.

Per Claude Opus, gli utenti fanno menzione di:

Ho utilizzato Claude Opus 4. 1 nella configurazione del mio terminale per attività di codifica, ragionamento e simili. Si è dimostrato affidabile per flussi di lavoro complessi.

Ho utilizzato Claude Opus 4. 1 nella configurazione del mio terminale per attività di codifica, ragionamento e simili. Si è dimostrato affidabile per flussi di lavoro complessi.

Ma gli utenti di Opus devono anche affrontare alcune sfide, come questa:

A volte, quando non riesce a trovare la soluzione giusta, inizia a fingere che tutto sia corretto anche se non lo è.

A volte, quando non riesce a trovare la soluzione giusta, inizia a fingere che tutto sia corretto anche se non lo è.

Per Claude Sonnet, gli utenti di Reddit si concentrano su velocità, efficienza e utilizzo degli strumenti:

Sonnet 4. 5 ha risolto un complesso bug di deadlock in due tentativi, mentre Opus 4. 1, Gemini 2. 5 Pro e Codex 5 CLI thinking ci hanno impiegato settimane.

Sonnet 4. 5 ha risolto un complesso bug di deadlock in due tentativi, mentre Opus 4. 1, Gemini 2. 5 Pro e Codex 5 CLI thinking ci hanno impiegato settimane.

Nel frattempo, gli utenti di Reddit hanno anche sottolineato i limiti di utilizzo ingiusti di Sonnet:

Il più delle volte, la chat non ha nemmeno risolto o inoltrato le mie chiamate. Sono un utente del piano pro, il che è molto ingiusto considerando questi limiti di utilizzo.

Il più delle volte, la chat non ha nemmeno risolto o inoltrato le mie chiamate. Sono un utente del piano pro, il che è molto ingiusto considerando questi limiti di utilizzo.

🤔 Lo sapevate? Anthropic afferma che è possibile ottenere fino al 90% di risparmio sui costi con il prompt caching e il 50% con l'elaborazione in batch (sconto API batch) per esecuzioni ad alto volume/asincrone.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Claude Opus e Sonnet

Inizia come un normale martedì. Qualcuno incolla l'output di un modello in un ticket, ma nessuno sa quale prompt lo abbia prodotto o quale contesto sia stato tralasciato.

Perché diversi membri del team utilizzano modelli diversi in luoghi diversi. I prompt vengono riscritti da zero. Gli output vengono copiati senza tracciabilità, quindi la qualità varia ed è più difficile spiegare come sono state prese le decisioni. Il risultato finale è quello che viene definito "sprawl dell'IA".

Ecco perché ClickUp è una valida alternativa come strumento di IA nella conversazione tra Claude Opus e Sonnet. ClickUp è il primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo che mantiene il lavoro e l'assistenza dell'IA vicini al lavoro stesso.

Successivamente, analizzeremo come questo concetto si traduce nella pratica per i team di sviluppo software. Vedremo come ClickUp ti aiuta a utilizzare l'IA nella pianificazione, nella documentazione e nella consegna senza perdere il contesto.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Conserva tutte le tue app, i tuoi documenti e altro ancora per ottenere risultati più organizzati con ClickUp Brain

ClickUp Brain mantiene l'IA nello stesso spazio di lavoro delle tue attività e dei tuoi documenti. In questo modo, tutti i tuoi risultati rimangono legati al contesto di origine, rendendoli più facili da riutilizzare e controllare. Ti consente inoltre di passare da un LLM all'altro nello stesso flusso di lavoro, così puoi utilizzare Claude per il ragionamento approfondito e un modello più veloce per le attività quotidiane. Puoi farlo senza copiare e incollare il contesto tra gli strumenti.

Una volta che l'IA è integrata nel flusso di lavoro, il prossimo ostacolo è il follow-through. ClickUp AI Super Agents aiuta automatizzando i passaggi ripetitivi nel tuo spazio di lavoro, in modo che gli aggiornamenti, i passaggi di consegne e l'instradamento non dipendano dalla memoria di qualcuno. Ciò significa meno fili interrotti, un'esecuzione più rapida e flussi di lavoro più puliti per i team di ingegneri software.

Effettua il monitoraggio di tutti quei prompt critici con l'aiuto dei Super Agenti in ClickUp

ClickUp's One Up #2: ClickUp Codegen Agent

Tagga Codegen Agent nella tua attività e ottieni correzioni immediate

La maggior parte degli strumenti di codifica IA ti aiutano a scrivere frammenti di codice, spiegare funzioni o rifattorizzare la logica, lasciando poi il resto agli esseri umani. Il vero lavoro rimane ancora altrove.

Codegen Agent di ClickUp è diverso perché opera all'interno del sistema di esecuzione. Quando viene taggato in un'attività, è in grado di generare codice pronto per la produzione con piena consapevolezza delle specifiche, dei criteri di accettazione, dei commenti e del lavoro circostante. Non si limita a suggerire il codice, ma contribuisce direttamente alla consegna tracciata.

Questo è importante perché i team di sviluppo software non si limitano a scrivere codice in modo isolato. Si impegnano a tradurre le decisioni in implementazioni, mantenere le specifiche allineate ai cambiamenti e garantire che il lavoro proceda effettivamente.

Collegando la generazione di codice alle attività, alle revisioni e allo stato del flusso di lavoro, Codegen trasforma l'IA da un semplice assistente a un vero e proprio membro del team che partecipa alla realizzazione dei progetti. Questa è la differenza fondamentale tra ClickUp e strumenti di IA autonomi come Claude.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Documenti

Converti il testo in attività tracciabili per tenere traccia delle idee con ClickUp Docs

Le specifiche falliscono perché il documento e il piano di consegna si allontanano dopo il primo sprint. È allora che gli ingegneri iniziano a basarsi su decisioni obsolete e le revisioni del codice si trasformano in "Aspetta, quando abbiamo cambiato questo?".

ClickUp Docs mantiene la documentazione collegata al lavoro collegando documenti e attività nello stesso posto. Puoi trasformare il testo in attività tracciabili, taggare i colleghi con commenti e aggiungere widget nel documento per aggiornare gli stati, assegnare titolari e riflettere i progressi senza uscire dalla pagina.

Se il tuo team sta cercando di scrivere la documentazione per il codice senza rimanere indietro con il lavoro di sprint, mantenere i documenti e le attività collegati rende gli aggiornamenti molto più semplici.

💡 Suggerimento professionale: quando una riga delle specifiche diventa "dovremmo fare X", non lasciarla in sospeso nel testo. Crea attività di ClickUp direttamente da ClickUp Docs, assegna un titolare e aggiungi una data di scadenza sul posto, in modo che il lavoro venga monitorato nel momento stesso in cui viene concordato. Questa soluzione mantiene la documentazione e la consegna in sincronia e riduce i follow-up successivi su "chi sta facendo questo".

ClickUp's One Up #4: ClickUp per i team di sviluppo software

Centralizza l'intero ciclo di vita dell'ingegneria, dalla roadmap al rilascio, con ClickUp for Software Teams

La maggior parte dei problemi di consegna non sono dovuti a una "cattiva progettazione". Esistono cattivi passaggi di consegne tra pianificazione, esecuzione e visibilità. Il lavoro è suddiviso tra diversi strumenti e lo stato diventa una supposizione. È allora che lo scopo sfugge, gli ostacoli si nascondono e i team dedicano più tempo alla sincronizzazione che alla consegna.

ClickUp for Software Teams riunisce attività, documenti e collaborazione in un unico flusso di lavoro, in modo da poter effettuare il monitoraggio della consegna dal primo ticket al rilascio finale. Se il tuo team utilizza gli sprint, ClickUp for Agile ti aiuta a mantenere le routine e il lavoro nello stesso sistema.

In questo modo, sarà più facile gestire standup, backlog e lo stato dei sprint senza dover passare da un'app all'altra.

💡 Suggerimento professionale: se il tuo team continua a reinventare la stessa struttura di sprint, utilizza il modello di sviluppo software ClickUp per iniziare con un flusso di lavoro già pronto per la pianificazione, la creazione e la spedizione. Ti aiuta a mantenere epopee, backlog, sprint e passaggi di controllo qualità in un unico posto, in modo che la visibilità sui progressi rimanga alta e la consegna non dipenda da qualcuno che mantiene un tracker separato. Ottieni un modello gratis Conserva epopee, backlog, sprint e passaggi di controllo qualità in un unico posto con il modello di sviluppo software ClickUp.

ClickUp: semplifica il tuo flusso di lavoro, non la tua confusione

La scelta tra Claude Opus e Sonnet dipende in ultima analisi da quale dei due si adatta meglio alle tue esigenze. Opus è la scelta più sicura per attività complesse e codifica avanzata in cui la correttezza è fondamentale. Sonnet è migliore quando hai bisogno di velocità e risultati economici in lavori ripetitivi.

Se desideri un modo più semplice per lavorare con entrambi i modelli, ClickUp è la migliore alternativa con funzionalità avanzate perché mantiene l'esecuzione e il supporto IA in un unico posto.

L'IA di ClickUp offre anche funzionalità di ragionamento avanzate e ragionamento visivo, in modo da poter passare dalle specifiche e dal codice agli screenshot, ai diagrammi e al feedback dell'interfaccia utente senza perdere il contesto.

ClickUp Brain consente di passare da un LLM all'altro senza modificare il contesto tra gli strumenti.

Gli agenti super IA di ClickUp garantiscono il follow-through evitando slittamenti nei flussi di lavoro ripetitivi.

ClickUp Docs e attività di ClickUp mantengono le specifiche legate alla consegna invece di allontanarsi dopo lo sprint uno.

ClickUp for Software Teams e ClickUp for Agile consentono di monitorare sprint, rilasci e visibilità in un unico flusso di lavoro.

Iscriviti a ClickUp e gestisci il tuo flusso di lavoro software da un unico spazio di lavoro.