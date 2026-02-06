Le 10 migliori alternative a Unframe IA nel [anno]

Sapevi che il 47% dei lavoratori digitali ha difficoltà a trovare le informazioni necessarie per svolgere efficacemente il proprio lavoro? Ciò significa che un dipendente su due non sta sfruttando appieno il proprio potenziale.

Unframe IA aiuta a cercare e recuperare informazioni nella tua area di lavoro. Ma per la maggior parte dei team, la ricerca è solo il primo passaggio. Il vero calo di produttività deriva dal divario tra trovare una risposta e agire di conseguenza, specialmente quando il lavoro si svolge su strumenti non collegati tra loro.

Abbiamo quindi esaminato 10 alternative a Unframe IA, dagli strumenti di ricerca aziendali dedicati alle piattaforme di gestione del lavoro basate sull'IA, che aiutano i team a muoversi più rapidamente collegando le risposte direttamente all'esecuzione.

Alcuni strumenti sono specializzati nella ricerca. Altri si concentrano su riunioni, privacy o agenti IA personalizzati. E alcuni, come ClickUp, riuniscono tutto in un unico posto.

Diamo un'occhiata più da vicino.

Perché scegliere le alternative a Unframe IA

I team scelgono alternative a Unframe AI quando la ricerca non arriva all'esecuzione. Se passi continuamente dal tuo strumento di ricerca al tuo project manager e alla tua app di chat per portare a termine il lavoro, capirai perché l'uso di Unframe AI sembra limitante:

Integrazione limitata del flusso di lavoro I team che guardano oltre il semplice recupero delle informazioni desiderano un'IA in grado di riassumere, aggiornare o trigger il lavoro all'interno dei loro flussi di lavoro esistenti, non solo di indicare loro dove si trovano le informazioni.

Team diversi necessitano di livelli diversi di supporto AI Alcuni team desiderano una ricerca leggera. Altri necessitano di meeting intelligence, indicizzazione locale che dia priorità alla privacy o agenti AI personalizzati per Alcuni team desiderano una ricerca leggera. Altri necessitano di meeting intelligence, indicizzazione locale che dia priorità alla privacy o agenti AI personalizzati per la gestione delle conoscenze addestrati sui dati interni. Un unico approccio alla ricerca AI non è adatto a tutti i flussi di lavoro.

Un altro strumento aggiunto a uno stack già affollatoPer le organizzazioni che già gestiscono decine di strumenti SaaS, l'introduzione di un livello di ricerca autonomo può sembrare un'aggiunta di complessità piuttosto che una semplificazione, soprattutto quando non sostituisce nient'altro.

Le alternative riportate di seguito includono tutto, da un'area di lavoro AI convergente a strumenti di ricerca specializzati basati sull'IA, aiutandoti a trovare la soluzione più adatta alle esigenze del tuo team.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente erodendo la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Alternative to Unframe IA in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Teams che desiderano una gestione del lavoro basata sull'IA con ricerca unificata su tutto il lavoro ClickUp Brain (IA sensibile al contesto), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automazioni Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende monday. com Gestione visiva del flusso di lavoro con automazioni IA monday IA Assistant, bacheche personalizzabili, oltre 200 integrazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $/utente/mese. Otter. /IA Trascrizione delle riunioni e presa di appunti basata sull'IA Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti IA, identificazione dei parlanti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese. Glean Ricerca IA dedicata alle aziende Ricerca unificata su oltre 100 app, risultati personalizzati, chat GenAI Prezzi personalizzati Microsoft Copilot Teams integrati nell'ecosistema Microsoft 365 Integrazione con Teams, Outlook e le app di Office, generazione di contenuti Incluso en Microsoft 365 E3/E5 Curiosità Ricerca desktop unificata su file locali e app cloud Ricerca tra diverse app, indice locale incentrato sulla privacy, assistente IA Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 500 € al mese per area di lavoro. Dust Assistenti IA personalizzati per la conoscenza dell'azienda Agenti IA personalizzati, connettori dati, sicurezza dell'azienda Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 29 € al mese per utente. Onyx Ricerca IA aziendale open source Opzione self-hosted, connettori di documenti, personalizzabile Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese. Dropbox Dash Ricerca universale su archiviazione cloud e app Ricerca basata sull'IA, integrazione con Dropbox, organizzazione dei contenuti Incluso nei piani Dropbox Notion Gestione flessibile delle conoscenze con funzionalità/funzioni IA Notion IA, database relazionali, wiki, modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese.

Le migliori alternative a Unframe IA da utilizzare

Ogni strumento in questo elenco è stato valutato in base alla sua capacità di utilizzare l'IA, all'efficacia con cui ti aiuta a trovare informazioni e alla facilità con cui si integra nel flusso di lavoro esistente del tuo team. Alcuni strumenti sono ottimi per svolgere un'unica funzione, mentre altri, come ClickUp, adottano un approccio più ampio riunendo la gestione del lavoro, la conoscenza e la collaborazione in un'unica piattaforma IA.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano eseguire progetti basati sull'IA con una ricerca unificata)

Prova ClickUp gratis Passa da un lavoro frammentato e dispersivo a una piattaforma IA convergente con ClickUp.

A differenza di Unframe AI, ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente : progetti, attività, documenti, chat e AI convivono in un unico sistema connesso. Invece di sovrapporre l'AI a strumenti sparsi, ClickUp integra l'intelligenza contestuale direttamente nel luogo in cui si svolge il lavoro. Ecco perché le risposte non si fermano ai risultati di ricerca.

Con ClickUp Brain , l'assistente IA nativo, puoi

Poni domande in linguaggio naturale sull'area di lavoro

Riassumi lunghe threads di attività

Genera aggiornamenti utilizzando il contesto completo dei tuoi progetti, documenti e conversazioni.

Assegna priorità alle attività da svolgere dalla tua area di lavoro utilizzando le risposte contestualizzate di ClickUp Brain.

Funge da AI Knowledge Manager e project manager per garantire che nessuna attività rimanga bloccata e che non sia necessario scambiare messaggi con i colleghi per ottenere risposte. Puoi anche digitare @brain in qualsiasi commento o thread della chat ClickUp per richiedere l'assistenza dell'AI.

Brain MAX estende ulteriormente questa funzionalità con una Super App IA desktop. È in grado di recuperare risposte non solo dall'area di lavoro di ClickUp, ma anche da app collegate come Google Drive, Slack, Figma, GitHub e altre ancora. ClickUp Enterprise Search, progettato su misura per offrirti i risultati più pertinenti in base al tuo lavoro in corso.

Il lavoro non si svolge sempre davanti a una tastiera. Talk to Text in Brain MAX ti consente di catturare idee, aggiornamenti o istruzioni utilizzando la tua voce. Viene trascritto e trasformato istantaneamente in attività strutturate, note o commenti senza interrompere il flusso di lavoro, 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione!

Da lì, ClickUp Automazioni si occupa delle attività ripetitive e impegnative come gli aggiornamenti di stato, gli incarichi o le notifiche. E quando i team sono pronti ad andare oltre, AI Super Agents agisce come compagni di squadra AI sensibili al contesto. Puoi inviare loro messaggi, assegnare loro attività e delegare flussi di lavoro complessi end-to-end, proprio come faresti con un essere umano. Recupera facilmente più di 8 ore ogni settimana lasciando che i tuoi Super Agenti eseguano il lavoro per te!

Automatizza flussi di lavoro complessi end-to-end con i Super Agenti ClickUp personalizzati.

Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni sui Super Agenti:

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mantieni le conoscenze collegate all'esecuzione creando e archiviando i documenti direttamente insieme alle attività e ai progetti correlati con creando e archiviando i documenti direttamente insieme alle attività e ai progetti correlati con ClickUp Docs . ClickUp Brain può cercarli e consultarli contestualmente poiché sono nativi di ClickUp.

Compila automaticamente le proprietà delle attività con l'IA generando automaticamente assegnatari, priorità, stati e descrizioni in base al contesto.

Crea attività direttamente dai messaggi di chat con un solo clic utilizzando l'IA.

Cattura automaticamente i risultati delle riunioni con con ClickUp AI Notetaker , che riepiloga le discussioni ed estrae gli elementi da intraprendere.

Pianifica il tempo in modo intelligente con il con il Calendario ClickUp basato sull'IA che aiuta a programmare il lavoro in base alle priorità e alla disponibilità.

Accedi a più modelli di IA, inclusi gli ultimi di Claude, Gemini e ChatGPT, all'interno dello stesso ClickUp Brain.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Riduce il cambio di contesto mantenendo le risposte e l'esecuzione nello stesso posto.

L'IA comprende le relazioni tra il lavoro, non solo le parole chiave.

Abbastanza flessibile da fornire supporto a team di qualsiasi dimensione o funzione

Scalabile da casi d'uso semplici a flussi di lavoro avanzati guidati dagli agenti senza migrazione degli strumenti.

Contro:

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzioni disponibili.

L'esperienza dell'app mobile non è ancora alla pari con le funzionalità complete della versione desktop.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente soddisfatto di G2 riferisce:

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso in quanto consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità Brain AI, poiché funziona come un agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente i compiti per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto.

2. monday. com (Ideale per la gestione visiva del flusso di lavoro con automazione basata sull'IA)

Il tuo team ama gli strumenti visivi? Evita di adottare la maggior parte delle piattaforme basate sull'IA perché le ritiene poco intuitive e poco pratiche? Se noti che il tuo team torna a utilizzare fogli di calcolo e processi manuali, anche quando sono disponibili potenti funzionalità/funzioni, monday.com può aiutarti.

Il suo Work OS flessibile è noto per la sua interfaccia colorata e visiva.

Sebbene non sostituisca direttamente la ricerca aziendale, la sua potente intelligenza artificiale aiuta i team ad automatizzare i flussi di lavoro e ridurre il lavoro manuale. monday sidekick (il suo assistente IA) può generare descrizioni delle attività, riassumere gli aggiornamenti e creare formule per le tue bacheche. Puoi anche creare blocchi IA personalizzati o automazioni utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Le bacheche personalizzabili con oltre 30 tipi di colonne ti consentono di visualizzare il lavoro in diversi modi, tra cui Kanban, vista Gantt e visualizzazione Calendario. Con oltre 200 integrazioni, è una scelta solida per i team che desiderano un livello di project management visivo con assistenza IA.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Categorizza i dati, estrai informazioni chiave da testi o file, rileva il sentiment, traduci i contenuti o migliora la qualità del testo direttamente all'interno delle bacheche con molteplici funzionalità/funzioni IA.

Arricchisci i flussi di lavoro CRM con agenti IA, come IA Commerciale e IA Lead Agents, in grado di eseguire ricerche, personalizzare la comunicazione, arricchire i potenziali clienti e riepilogare/riassumere le interazioni via email per accelerare il coinvolgimento nella pipeline.

Visualizza il lavoro in tempo reale con dashboard intuitive e codificate a colori e aggiornamenti di stato in tempo reale, aiutando i team a individuare gli ostacoli o i progressi a colpo d'occhio.

Monday. com pro e contro

Pro:

Il design colorato e drag-and-drop rende l'onboarding rapido per i team non tecnici.

Offre prodotti separati per CRM, sviluppo e gestione dei servizi, consentendo ai team di espandersi all'interno della stessa piattaforma.

Centinaia di modelli predefiniti accelerano la configurazione per i casi d'uso più comuni tra i team.

Contro:

I nuovi utenti possono essere aggiunti solo in incrementi predefiniti (ad esempio, 3, 5, 10 postazioni alla volta); il numero minimo di postazioni può complicare la definizione del budget per i team di piccole dimensioni.

Il modello di fatturazione degli ospiti può comportare costi imprevisti

Le funzioni di automazione e integrazione variano a seconda del livello, quindi potrebbe essere necessario aggiornare i piani per ottenere la piena funzionalità.

Prezzi di monday.com

Free

Standard: 14 $/utente/mese

Pro: 24 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Direttamente da una recensione su G2:

L'interfaccia è pulita, flessibile e facile da personalizzare. Con bacheche, automazioni, dashboard e modelli, è semplice creare flussi di lavoro che riflettono il modo in cui opera realmente un team. Supporta sia la pianificazione strutturata dei progetti che il coordinamento delle attività quotidiane, e la chiara visibilità su titolarità, scadenze e stato delle attività aiuta a ridurre i colli di bottiglia.

3. Otter. ai (Ideale per la trascrizione di riunioni basata sull'IA e archivi di conversazioni ricercabili)

tramite Otter.ai / IA

👀 Lo sapevi? ClickUp ha scoperto che il 27% degli intervistati ha difficoltà con le riunioni che mancano di follow-up, il che porta alla perdita di elementi da fare, attività irrisolte e, in ultima analisi, a una produttività inferiore alla media.

I contenuti fondamentali delle tue riunioni spesso si perdono in appunti disordinati o registrazioni lunghe ore. Se tu e il tuo team state ancora perdendo tempo a rivedere i video o a chiedere ai colleghi "Cosa abbiamo deciso?", è ora di provare uno strumento come Otter. ai.

Otter. ai è uno strumento di trascrizione basato sull'IA e un gestore di riunioni che rende le conversazioni vocali ricercabili come i documenti scritti. Puoi integrarlo con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per la trascrizione in tempo reale delle tue riunioni.

Dopo la riunione, l'IA di Otter genera riassunti, estrae elementi da intraprendere e identifica gli oratori, rendendo le tue chiamate più fruibili. Sebbene eccella nell'intelligenza delle riunioni, non sostituisce strumenti di gestione delle conoscenze più ampi o sistemi di esecuzione dei progetti.

Otter. IA: le migliori funzionalità

Cattura automaticamente l'audio delle riunioni e convertilo in testo, distinguendo tra i vari interlocutori per rendere le trascrizioni facili da seguire.

Ottieni riassunti concisi che evidenziano le decisioni chiave e gli elementi di azione menzionati durante la discussione.

Cerca nelle riunioni passate per parola chiave, relatore o data per trovare discussioni specifiche senza dover scorrere tutti i file audio.

Otter. ai pro e contro

Pro:

Gestisce bene più interlocutori, accenti e terminologia tecnica

Partecipa automaticamente alle riunioni (ovviamente con la tua autorizzazione!) direttamente su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

I membri del team possono evidenziare, commentare e effettuare modifiche insieme alle trascrizioni.

Contro:

Si concentra esclusivamente sui contenuti delle riunioni e non risponde alle esigenze di ricerca dell’azienda più ampie.

La qualità della trascrizione può peggiorare con un audio di scarsa qualità.

Il livello gratis ha un limite di minuti di trascrizione, quindi gli utenti che ne fanno un uso intensivo potrebbero dover esplorare opzioni aggiuntive.

Prezzi di Otter.ai / IA

Base

Pro: 16,99 $/utente/mese

Business: 30 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. /IA

G2: 4,4/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. IA?

Un utente su Cap t erra effettua la condivisione:

Abbiamo utilizzato Otter.ai per molto tempo e abbiamo apprezzato le sue affidabili funzionalità di trascrizione e presa di appunti. Ci è stato molto utile per la registrazione di riunioni di base e abbiamo apprezzato la possibilità di caricare file audio e utilizzare l'app mobile per registrazioni di persona. Detto questo, man mano che il nostro flusso di lavoro è diventato più complesso, abbiamo avuto bisogno di uno strumento che non solo trascrivesse, ma comprendesse anche il contesto delle conversazioni e ci aiutasse ad agire.

📮ClickUp Insight: il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di posta elettronica e delle piattaforme di project management abbiano l'IA integrata come funzionalità, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida da unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti. Ma noi di ClickUp abbiamo trovato la soluzione! Con le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni basate sull'intelligenza artificiale di ClickUp, puoi facilmente creare elementi all'ordine del giorno, prendere appunti durante le riunioni, creare e assegnare attività dagli appunti delle riunioni, trascrivere le registrazioni e molto altro ancora, grazie al nostro AI Notetaker e a ClickUp Brain. Risparmia fino a 8 ore di riunioni a settimana, proprio come i nostri clienti di Stanley Security!

4. Glean (ideale per la ricerca IA dedicata alle aziende)

tramite Glean

👀 Lo sapevi? Ancora oggi, i knowledge worker dedicano il 60% del loro tempo alla ricerca di informazioni su strumenti non collegati tra loro.

Man mano che le organizzazioni crescono, le conoscenze si diffondono rapidamente e trovare una risposta affidabile diventa più difficile che creare nuovi contenuti. I documenti risiedono in Drive. Le decisioni si trovano nei thread di Slack. Il contesto è sepolto in ticket, email e wiki. Glean è stato creato proprio per risolvere questo problema.

Glean si concentra su un unico obiettivo: la ricerca a livello di azienda. Si collega a un ampio ecosistema di strumenti di lavoro e crea un unico livello di ricerca sensibile alle autorizzazioni. I dipendenti possono porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte sintetizzate da più fonti, invece di cercare tra le cartelle o indovinare quale app contenga la risposta giusta.

Il punto di forza di Glean è il recupero e la pertinenza. I risultati sono personalizzati in base al ruolo, all'attività e ai diritti di accesso, il che contribuisce a ridurre il rumore nelle grandi organizzazioni.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Unifica la ricerca in oltre 100 app con un'unica barra di ricerca per tutte le conoscenze aziendali.

Rispetta i modelli di sicurezza delle aziende con un'indicizzazione rigorosa e sensibile alle autorizzazioni.

Metti in evidenza le conoscenze rilevanti in modo proattivo in base a ciò su cui stanno lavorando gli utenti.

Valuta i pro e i contro

Pro:

Eccellente velocità di ricerca e pertinenza su scala aziendale

Le risposte basate sull'IA forniscono informazioni dirette invece di un semplice elenco di link.

Elevata sicurezza e conformità per le grandi organizzazioni

Funziona bene in ambienti con molti strumenti profondamente radicati

Contro:

Aggiunge un altro strumento al tuo stack tecnologico invece di consolidarlo.

Non dispone di funzionalità native di project management o esecuzione dei progetti.

È particolarmente adatto alle medie imprese e alle grandi aziende.

Informazioni sui prezzi

Prezzi personalizzati

Raccogli valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Glean?

Un utente su G2 afferma:

Utilizzo Glean per cercare informazioni sul posto di lavoro, evitando di dover setacciare infinite risorse grazie all'accesso rapido alle informazioni necessarie. È intuitivo, facile da usare e attinge a risorse per la verifica dell'accuratezza.

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al lavoro. E quando non ci riescono? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, scavando tra vecchie email, note o screenshot solo per mettere insieme i pezzi. ClickUp Brain elimina la ricerca fornendo risposte immediate basate sull'intelligenza artificiale estratte dall'intero spazio di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza complicazioni.

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al lavoro. E quando non ci riescono? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, scavando tra vecchie email, note o screenshot solo per mettere insieme i pezzi. ClickUp Brain elimina la ricerca fornendo risposte immediate basate sull'IA estratte dall'intero spazio di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza complicazioni.

5. Microsoft Copilot per Microsoft 365 (ideale per i team integrati nell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft

Anziché fungere da strumento di ricerca autonomo, Microsoft Copilot opera all'interno dell'ecosistema Microsoft, aiutando gli utenti a ricavare il contesto da e-mail, riunioni, file e chat senza uscire dalle app che già utilizzano. È particolarmente efficace quando il lavoro è altamente standardizzato su Word, Excel, PowerPoint e Teams e quando la sicurezza e la conformità sono gestite in modo rigoroso attraverso il livello di identità di Microsoft.

Copilot può creare una presentazione da un documento Word, riepilogare una lunga thread di email o individuare gli elementi da intraprendere da una riunione di Teams. È perfetto per i team che già utilizzano gli strumenti Microsoft, ma il suo valore diminuisce rapidamente se i flussi di lavoro vanno oltre lo stack Microsoft, con strumenti come Slack, Figma o Jira.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot per Microsoft 365

Genera contenuti su tutte le app Microsoft redigendo documenti, presentazioni e fogli di calcolo utilizzando i dati dell'azienda.

Sfrutta l'intelligenza cross-app per estrarre informazioni da un'email e creare un'attività in Planner o generare una presentazione basata sulla trascrizione di una riunione.

Riassumi riunioni e conversazioni direttamente all'interno di Teams e Outlook per evidenziare i punti chiave e i passaggi successivi.

Analizza e manipola i dati in Excel utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Pro e contro di Microsoft Copilot per Microsoft 365

Pro:

Si integra perfettamente e risulta familiare ai team che già utilizzano Microsoft 365 come standard.

Eredita automaticamente il modello di identità, sicurezza e conformità di Microsoft.

Riduce gli attriti mantenendo l'IA all'interno degli strumenti di uso quotidiano

Configurazione minima rispetto alle piattaforme IA aziendali autonome

Contro:

È meno utile per i team che utilizzano uno stack tecnologico diversificato e non Microsoft.

Richiede una licenza aziendale specifica per l'accesso

Può essere lento nel rispondere e talvolta fornisce risultati generici o imprecisi.

Prezzi di Microsoft Copilot

Copilot Aziendale: 21,00 $ per utente/mese (pagamento annuale)

Copilot Enterprise: 30,00 $ per utente/mese (pagamento annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot per Microsoft 365

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Da una recensione su Capterra:

L'interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare. La parte migliore è la creazione di agenti IA utilizzando i prompt! Prova, pubblica, effettua la condivisione, integra e tante altre fantastiche funzionalità/funzioni!

6. Curiosity (ideale per la ricerca desktop unificata incentrata sulla privacy tra app locali e cloud)

tramite Curiosity

Alcuni team desiderano una ricerca basata sull'IA, ma non possono inviare i propri dati al cloud. Se la tua organizzazione ha regole così rigide in materia di privacy dei dati, questa soluzione fa al caso tuo.

Curiosity adotta un approccio fondamentalmente diverso da Unframe IA, poiché funziona localmente sul tuo dispositivo, indicizzando file, email e app collegate senza instradare i dati attraverso server esterni. Ciò lo rende interessante per individui o piccoli team che lavorano con informazioni sensibili, dati regolamentati o severi requisiti interni di privacy.

Anziché fungere da livello di conoscenza a livello aziendale, Curiosity funziona più come un livello di intelligenza personale. Aiuta gli utenti a trovare e sintetizzare rapidamente le informazioni nei propri contenuti locali e basati su cloud. È veloce, facile da usare offline e progettato per garantire la privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di Curiosity

Indicizza i contenuti a livello locale su file, email e app collegate e opera offline una volta completata l'indicizzazione.

Collega la tua email, il calendario, l'archiviazione cloud e i file locali in un'unica interfaccia ricercabile.

Poni domande in linguaggio naturale e ottieni risposte sintetizzate dai tuoi contenuti indicizzati.

Pro e contro di Curiosity

Pro:

Elimina le preoccupazioni relative al trattamento dei dati sensibili da parte di servizi cloud di terze parti.

L'indicizzazione locale fornisce risultati quasi istantanei senza latenza di rete.

Cerca i tuoi file e le tue note senza connessione a Internet

Contro:

È disponibile solo per desktop, quindi non è possibile accedervi dal web o dai dispositivi mobili.

Richiede spazio di archiviazione locale e potenza di elaborazione, che potrebbero influire sulle prestazioni dei computer meno recenti.

Le funzionalità di collaborazione in team non sono così solide come gli strumenti cloud-native.

Prezzi Curiosity

Sviluppatore: Gratis

Cloud Workspace: 500 € al mese per ogni area di lavoro

Area di lavoro aziendale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Curiosity

G2: recensioni insufficienti

AppSumo: 4,0/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Curiosity?

La maggior parte degli utenti apprezza la ricerca veloce e affidabile, come questa su G2:

Facile da usare, è in grado di trovare qualsiasi documento tramite: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, ecc. (quasi tutte le applicazioni). Risparmio tempo prezioso invece di cercare documenti/file. I miei dati rimangono al sicuro sul mio computer.

7. Dust (ideale per creare assistenti IA personalizzati con connettori di dati dell'azienda)

tramite Dust

Alcuni team non vogliono uno strumento di ricerca generico. Vogliono assistenti IA che riflettano il modo in cui funziona la loro attività aziendale.

Dust è pensato per le aziende che desiderano progettare assistenti IA personalizzati, addestrati sui dati interni e su misura per casi d'uso specifici, come il supporto commerciale, l'assistenza clienti o le query di informazioni interne. Invece di offrire un unico assistente condiviso, Dust consente ai team di creare più agenti appositamente progettati con istruzioni, accesso ai dati e comportamenti distinti.

Dust si integra con Notion, Slack, Google Drive e GitHub per consentire ai tuoi agenti personalizzati di accedere alle conoscenze aziendali. È la soluzione ideale per i team con competenze tecniche sufficienti per configurare e gestire questi agenti, poiché non si tratta di una soluzione plug-and-play.

Le migliori funzionalità di Dust

Ottimizza il modo in cui gli agenti rispondono, le fonti a cui danno priorità e il modo in cui gestiscono i diversi tipi di query.

Collegati ai tuoi strumenti esistenti per fornire agli agenti IA conoscenze contestuali sulla tua azienda.

Controlla a quali dati può accedere ogni agente IA e quali membri del team possono utilizzarli.

Pro e contro

Pro:

Evita i limiti degli assistenti standardizzati

Governance solida per l'accesso ai dati dell'azienda

Ideale per organizzazioni con competenze interne in materia di IA o operazioni.

Contro:

Avrai bisogno di risorse dedicate per la configurazione tecnica e la configurazione continua.

La creazione e l'ottimizzazione di agenti personalizzati richiedono un notevole sforzo di apprendimento.

Ha una comunità e un ecosistema più piccoli rispetto agli strumenti di IA aziendali consolidati.

Prezzi Dust

Versione di prova gratis disponibile

Pro: 29 € al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati (oltre 100 utenti)

Valutazioni e recensioni di Dust

G2: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dust?

Un'opinione su G2 recita:

Ci consente di creare e implementare agenti IA molto rapidamente e di rendere i team operativi con l'IA direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro, piuttosto che trattare l'IA come un esperimento separato o uno strumento secondario. Questa rapidità nel generare valore è stata fondamentale per promuovere l'adozione effettiva in tutta l'organizzazione... sarebbe fantastico poter offrire agli utenti esterni (clienti/potenziali clienti) un accesso più facile per interagire con loro.

8. Onyx (ideale per la ricerca IA aziendale open source self-hosted)

tramite Onyx

Hai bisogno di una ricerca IA di livello aziendale, ma desideri avere il pieno controllo dei tuoi dati per motivi di conformità? Le soluzioni cloud proprietarie potrebbero sembrarti una scatola nera e potresti voler evitare il vincolo di fornitore.

È qui che entra in gioco Onyx (precedentemente Danswer). Si tratta di una piattaforma di ricerca aziendale open source che puoi ospitare autonomamente sulla tua infrastruttura. Fornisce risposte alle domande basate sull'IA attraverso strumenti interni, offrendo alle organizzazioni piena visibilità e controllo su come i dati vengono indizzati, elaborati e archiviati.

Come alternativa a Unframe IA, Onyx è ideale per i settori regolamentati, offrendo alle aziende un controllo e una trasparenza che le soluzioni cloud non possono eguagliare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Onyx

Ricerca IA aziendale self-hosting sulla tua infrastruttura

Personalizza la logica di recupero e classificazione in modo personalizzato in base alle esigenze interne.

Si collega a decine di strumenti per potenziare la ricerca basata sull'IA e la risposta alle domande.

Esamina il codice sorgente, contribuisci con miglioramenti o personalizza le funzioni in base alle tue esigenze specifiche.

Pro e contro di Onyx

Pro:

Massimo controllo sulla residenza dei dati e sulla conformità

Il modello open source evita l'aumento dei costi man mano che il tuo team cresce.

Aggiornamenti e miglioramenti regolari dalla comunità open source

Contro:

Avrai bisogno di un team tecnico per l'implementazione, la configurazione e la manutenzione.

Il supporto è basato sulla community, a meno che non si opti per il supporto aziendale.

La configurazione iniziale è più complessa rispetto alle alternative SaaS native per il cloud.

Prezzi di Onyx

Versione di prova gratis disponibile

Aziendale: 20 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Onyx

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Dropbox Dash (ideale per la Ricerca universale su Dropbox e sulle app cloud collegate)

tramite Dropbox

Dropbox Dash è progettato per i team il cui lavoro ruota già attorno a Dropbox, ma che desiderano modi più intelligenti per trovare e organizzare i contenuti oltre alle cartelle.

Dash ti consente di utilizzare query in linguaggio naturale e organizzare i contenuti in "Stack" per raggruppare le informazioni correlate.

Come Unframe AI, Dash funziona al meglio per i team che si concentrano sulla ricerca di file, piuttosto che su conoscenze più ampie o flussi di lavoro di esecuzione. Migliora la reperibilità all'interno di un ecosistema esistente, piuttosto che unificare il lavoro tra diversi strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox Dash

Effettua ricerche su Dropbox e sulle app collegate utilizzando il linguaggio naturale per ottenere risposte sintetizzate.

Raggruppa file, link e contenuti correlati provenienti da fonti diverse in raccolte.

Accedi a Dash ovunque ti trovi utilizzando un'estensione del browser e un'app desktop, per funzionalità di ricerca rapide.

Pro e contro di Dropbox Dash

Pro:

Componente aggiuntivo a basso attrito per gli utenti Dropbox esistenti

Si concentra sulla ricerca e sull'organizzazione senza la complessità degli strumenti completi di project management.

Esperienza semplice e mirata con una configurazione minima

Utile ponte tra spazio di archiviazione dei file e ricerca

Contro:

È particolarmente utile per i team che già utilizzano Dropbox.

Non dispone di solide funzionalità di project management o di esecuzione delle attività.

Si tratta di un prodotto relativamente nuovo, le cui funzionalità/funzioni sono ancora in fase di sviluppo.

Prezzi di Dropbox Dash

Incluso con un piano Dropbox

Valutazioni e recensioni di Dropbox Dash

G2: 4,2/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dropbox Dash?

Una recensione su G2 dice:

Invece di passare da uno strumento all'altro, posso utilizzare la Ricerca universale per trovare immediatamente file, link e documenti, che si trovino su Dropbox, Google Drive, Slack o altrove. Le scorciatoie e i riassunti basati sull'intelligenza artificiale mi fanno risparmiare molto tempo, aiutandomi a trovare più rapidamente le informazioni giuste e a rimanere concentrato.

10. Notion (Ideale per una gestione flessibile delle conoscenze con ricerca basata sull'IA e generazione di contenuti)

tramite Notion

Per i team in cui la conoscenza è in continua evoluzione, la sfida non consiste solo nel trovare le informazioni, ma anche nel mantenerle aggiornate, in connessione e utilizzabili. È qui che Notion si inserisce come alternativa a Unframe IA.

Notion funziona al meglio come hub di conoscenza vivente. Invece di indicizzare le informazioni tra diversi strumenti, incoraggia i team a centralizzare documenti, note, wiki e tracker di progetto leggeri in un unico spazio di lavoro flessibile. Con Notion IA sovrapposto, i team possono porre domande, riepilogare contenuti o generare bozze direttamente da ciò che è già documentato.

Questa flessibilità significa che dovrai dedicare del tempo all'impostazione della tua area di lavoro per adattarla alla struttura degli strumenti dedicati al project management.

Le migliori funzionalità di Notion

Genera e perfeziona i contenuti utilizzando l'IA per la scrittura, il riepilogamento/riassunto e l'ideazione.

Crea database interconnessi e visualizza gli stessi dati sotto forma di tabella, bacheca Kanban, Calendario o Sequenza.

Combina testo, database e incorporamenti per creare sistemi personalizzati per qualsiasi caso d'uso.

Inizia rapidamente con modelli per wiki, documenti e sistemi interni.

Pro e contro di Notion

Pro:

Crea praticamente qualsiasi sistema, dai tracker di progetto ai CRM e alle knowledge base.

Eccelle nella creazione di basi di conoscenza interconnesse in cui le informazioni sono collegate in modo naturale.

Contro:

Le configurazioni complesse richiedono un lungo periodo di apprendimento, che può scoraggiare i nuovi utenti.

Le prestazioni possono rallentare con database molto grandi.

Le sue funzionalità native di project management non sono così robuste come gli strumenti dedicati al project management.

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $/utente/mese

Aziendale : 24 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ecco cosa dice una recensione mista su Capterra:

La cosa che preferisco di Notion è sicuramente la facilità d'uso anche per i principianti... Tuttavia, le funzionalità AI lasciano molto a desiderare. L'IA di Notion è significativamente meno potente di ChatGPT, con funzionalità poco convincenti. L'IA è lenta e, quando viene utilizzata su pagine con dati estesi, subisce una grave latenza, spesso bloccandosi per diversi minuti.

Trova lo strumento giusto per la connessione delle risposte all'azione

Non esiste un'unica alternativa "migliore" a Unframe IA. E, onestamente, è proprio questo il punto.

Alcuni team hanno bisogno di una migliore intelligence delle riunioni. Altri hanno a cuore la privacy, gli agenti IA personalizzati o il mantenimento di conoscenze chiare e organizzate. Lo strumento giusto dipende da come lavora effettivamente il tuo team, non dall'aspetto di una demo del prodotto.

Ma alcune cose sono sempre vere.

La ricerca da sola non basta. Trovare informazioni è importante solo se porta a decisioni, follow-up o progressi.

Più strumenti non significano sempre maggiore produttività. Aggiungere un altro livello di ricerca può aumentare il cambio di contesto invece di ridurlo.

Le soluzioni più efficaci collegano le intuizioni all'esecuzione. Gli strumenti che collegano direttamente le risposte alle attività, ai documenti e ai flussi di lavoro aiutano i team a muoversi più rapidamente con meno attriti.

Quando ricerca, documenti, attività e automazioni convivono, trasformare le risposte in azioni diventa la norma per impostazione predefinita. Se il tuo obiettivo è ridurre la dispersione contestuale e riunire lavoro, conoscenze e IA in un unico posto, prova ClickUp gratis e scopri tu stesso la differenza ✨

Domande frequenti (FAQ)

Unframe AI è uno strumento di ricerca aziendale e gestione delle conoscenze basato sull'intelligenza artificiale. Aiuta i team a trovare informazioni nelle loro app e origini dati collegate, fornendo risposte dalle basi di conoscenza aziendali.

Gli strumenti di produttività basati sull'intelligenza artificiale si concentrano sulla ricerca intelligente, la generazione di contenuti e le informazioni di automazione. I software tradizionali per la gestione dei progetti enfatizzano il monitoraggio delle attività, le sequenze e la gestione del flusso di lavoro, anche se piattaforme convergenti come ClickUp combinano entrambe le funzionalità.

Sì, la maggior parte delle alternative offre integrazioni con strumenti di lavoro comuni come Slack, Google Workspace e Microsoft 365. Tuttavia, la profondità di queste integrazioni varia, dalle connessioni di base alla sincronizzazione bidirezionale approfondita o alla ricerca unificata su tutte le app collegate.