I 10 migliori strumenti per la gestione della continuità operativa aziendale

Secondo il sondaggio globale sulla gestione dei rischi 2025 condotto da Aon, l'interruzione dell'attività è stata classificata al secondo posto tra i rischi globali per le organizzazioni nel 2025. Tuttavia, la maggior parte dei team considera la pianificazione della continuità come una semplice casella di controllo. La aggiornano una volta all'anno e poi se ne dimenticano.

Uno strumento di gestione della continuità operativa può essere d'aiuto. Invece di lasciare che i piani raccolgano polvere, automatizza le valutazioni dei rischi e le mantiene aggiornate in tempo reale.

Questa guida illustra 10 strumenti di gestione della continuità operativa che ti aiutano a prepararti, reagire e riprenderti dalle interruzioni. Che tu abbia bisogno di una piattaforma BCM dedicata o di un’area di lavoro flessibile che integri la pianificazione della continuità nelle tue operazioni quotidiane, qui troverai la soluzione giusta per te.

Che cos'è un software di gestione della continuità operativa aziendale?

Il software di gestione della continuità operativa (BCM) aiuta la tua organizzazione a pianificare, reagire e riprendersi da qualsiasi interruzione, che si tratti di un disastro naturale, un attacco informatico o un'interruzione della catena di approvvigionamento.

Questi strumenti centralizzano i piani di risposta alle crisi:

Automazione della comunicazione

Monitoraggio delle attività di ripristino e

Offrono la possibilità di visualizzare in tempo reale la resilienza della tua organizzazione.

Tipi di software per la gestione della continuità operativa aziendale

Le moderne soluzioni BCM sono disponibili in due tipologie principali. Alcune sono piattaforme aziendali specializzate con framework di valutazione dei rischi integrati, come ISO 22301.

Ma molti team, specialmente quelli che si occupano di prodotti, ingegneria e operazioni, traggono maggior valore da uno strumento di gestione del lavoro flessibile. Integrare la pianificazione della continuità direttamente nei flussi di lavoro quotidiani aiuta questi team a essere sempre preparati senza lavoro richiesto.

In questo post tratteremo entrambi i tipi di strumenti.

👀 Lo sapevate? Nel 2025 gli eventi meteorologici estremi sono diventati la causa principale delle interruzioni dell'attività aziendale, superando gli attacchi informatici.

Ecco un rapido confronto tra i migliori strumenti di gestione della resilienza prima di approfondirne le caratteristiche:

Hai mai adottato un nuovo strumento che ha finito per aggiungere ulteriori attriti? Molti strumenti BCM fanno proprio questo. I piani sono in un'app, gli aggiornamenti in un'altra e le attività di ripristino da qualche altra parte.

Il 73% dei dipendenti afferma che passare da un'app all'altra danneggia la propria produttività. Questo tipo di dispersione del lavoro rallenta le risposte quando è più importante.

I migliori strumenti per la continuità operativa eliminano questi silos, fornendo ai team un'unica fonte di verità per piani, attività e comunicazioni.

Ecco come scegliere quello giusto:

Documentazione del piano e controllo delle versioni: dovresti essere in grado di creare, salvare e aggiornare i piani di continuità in un unico posto. Tutti devono sapere chi è il responsabile del piano e lavorare sempre con l'ultima versione.

Funzionalità di analisi dell'impatto aziendale: lo strumento dovrebbe aiutarti a condurre lo strumento dovrebbe aiutarti a condurre un'analisi dell'impatto aziendale per identificare i processi più importanti, capire quali siano le loro dipendenze e decidere quali devono essere ripristinati per primi.

Notifiche e escalation automatizzate: cercate cercate notifiche e avvisi automatizzati . Lo strumento dovrebbe assegnare automaticamente le attività non appena viene segnalato un incidente, in modo che le persone giuste possano agire rapidamente.

Dashboard e reportistica in tempo reale: le dashboard in tempo reale offrono alla leadership una vista dettagliata dello stato del ripristino, del completamento delle attività e dell'allocazione delle risorse senza dover richiedere aggiornamenti manuali.

Gestione delle esercitazioni e dei test: il vostro strumento dovrebbe aiutarvi a pianificare, effettuare il monitoraggio e creare il vostro strumento dovrebbe aiutarvi a pianificare, effettuare il monitoraggio e creare la documentazione relativa ai piani per esercitazioni teoriche e simulazioni, al fine di garantire che i vostri piani funzionino effettivamente.

Integrazione con i flussi di lavoro esistenti: verifica quanto lo strumento BCM ha una buona connessione con i sistemi di project management, comunicazione e IT già utilizzati dal tuo team.

Scalabilità e controllo degli accessi: lo strumento deve supportare i team remoti, offrire un accesso basato sui ruoli e funzionare su dispositivi mobili, in modo che le persone possano ottenere informazioni sempre e ovunque.

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi potete fidarvi che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco una panoramica approfondita dei migliori strumenti di gestione della continuità operativa che potete provare quest'anno.

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano flussi di lavoro BCM personalizzabili + gestione del lavoro in un unico posto)

Ottieni ClickUp gratis Riunisci piani di continuità operativa, attività di risposta agli incidenti e consigli di resilienza basati sull'IA in un unico strumento con ClickUp.

In molte organizzazioni, i piani di continuità sono contenuti in documenti separati dalle attività di risposta che risiedono negli strumenti del progetto. Gli aggiornamenti avvengono in un altro strumento ancora, in genere l'email o la chat.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunisce tutte queste funzionalità. I tuoi piani, le tue attività, le tue conversazioni e la tua reportistica risiedono nello stesso spazio di lavoro già utilizzato dal tuo team. Ciò significa che quando si verifica un incidente, non c'è bisogno di affrettarsi a "mettere insieme" una risposta. Tutti sanno dove andare e cosa fare.

I piani di continuità in ClickUp sono documenti ClickUp Docs dinamici su cui il tuo team può collaborare. Si collegano direttamente alle attività di ClickUp, che includono stati tracciabili, titolari dedicati e sequenze prestabilite.

Crea e collega attività di ClickUp eseguibili all'interno di ClickUp documenti

Grazie a ClickUp Automations, quando viene segnalato un incidente, i flussi di lavoro possono attivarsi automaticamente, assegnando attività di ripristino, avvisando le persone giuste e segnalando i problemi senza necessità di follow-up manuali.

L'intelligenza artificiale contestuale nativa di ClickUp rende le risposte ancora più rapide. Il tuo assistente IA, ClickUp Brain, estrae istantaneamente le informazioni dalla tua area di lavoro. I team possono porre domande semplici come "Qual è il nostro piano di risposta alle interruzioni di servizio?" o "Chi è responsabile del ripristino dei fornitori?" e ottenere risposte immediate tratte da piani e attività approvati.

Ottieni risposte immediate su piani di continuità operativa, politiche, framework di resilienza e risposte utilizzando ClickUp Brain.

Gli IA Super Agents di ClickUp possono anche monitorare i rischi, i passaggi mancati o i lavori in stallo e sollecitare un intervento prima che i piccoli problemi si aggravino.

Con ClickUp, la continuità operativa diventa parte integrante del lavoro quotidiano, non un documento da aggiornare una volta all'anno sperando di non doverlo mai utilizzare.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mappa visivamente gli scenari di rischio, le dipendenze e i flussi di ripristino per un allineamento più rapido con ClickUp Lavagne online.

Tieni traccia del livello di impatto, degli obiettivi di tempo di ripristino (RTO) e della criticità del sistema in un'unica schermata con i campi personalizzati

Offri al tuo team dirigenziale una visibilità immediata sullo stato del ripristino e sui colli di bottiglia con i dashboard ClickUp in tempo reale.

Standardizza i piani di risposta agli incidenti e i flussi di lavoro di continuità tra i team e le regioni con modelli di risposta ai rischi.

Limiti di ClickUp

Nessun modello predefinito di analisi dell'impatto aziendale specifico per il BCM

Richiede una configurazione iniziale per impostare flussi di lavoro specifici per il BCM.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 garantisce per ClickUp per la sua continuità operativa:

Lavoriamo con molti dei nostri clienti su base oraria, il che richiede sempre di tenere traccia delle ore dedicate a un progetto in un dato momento. Quindi, registrare le ore e poter esaminare i progetti in corso o passati crea una perfetta continuità operativa. ClickUp ci consente di formare i nuovi membri in modo efficiente, semplicemente permettendo loro di consultare il nostro database dei progetti passati e di accedere a tutti i materiali prodotti per i singoli clienti, dai più vecchi ai più recenti. In poche parole, abbiamo scelto ClickUp perché è in linea con il nostro mantra: formazione, scalabilità e continuità!

2. Fusion Risk Management (ideale per le aziende che necessitano di un BCM dedicato con informazioni sui rischi)

tramite Fusion Risk Management

Fusion Risk Management è una piattaforma appositamente progettata per la continuità operativa e la gestione dei rischi delle aziende. Il suo Fusion Framework System fornisce la connessione tra continuità operativa, ripristino di emergenza IT, gestione delle crisi e rischi di terze parti.

Il suo punto di forza risiede nei framework e nei flussi di lavoro predefiniti per i professionisti BCM. Eccelle anche nell'analisi dell'impatto sul business (BIA). Utilizzatelo per identificare i processi critici, mappare le dipendenze e impostare le priorità di ripristino con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fusion Risk Management

Accedi a flussi di lavoro BIA strutturati che ti guidano nell'identificazione dei processi critici, nella documentazione delle dipendenze e nell'impostazione degli obiettivi di tempo di ripristino (RTO).

Dai priorità a ciò che deve essere ripristinato per primo e coordina le azioni di risposta in modo più chiaro.

Utilizza il modulo di gestione delle crisi per una visione d'insieme del Centro di comando con assegnazione delle attività, monitoraggio dello stato e comunicazione con le parti interessate durante un incidente.

Si integrano facilmente con le piattaforme di gestione aziendale esistenti, come ServiceNow, Workday HR e SalesPoint iQ, tra le altre.

Limiti di Fusion Risk Management

I prezzi orientati alle aziende potrebbero essere troppo elevati per le organizzazioni più piccole.

L'implementazione richiede una configurazione significativa e una gestione del cambiamento.

Prezzi di Fusion Risk Management

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fusion Risk Management

G2: 4,4/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fusion Risk Management?

Un utente soddisfatto riferisce:

Infusion Uploader, basato sull'IA, riduce significativamente il lavoro manuale del 30%, migliorando l'efficienza nella creazione di piani di continuità operativa e di ripristino di emergenza.

3. LogicManager (ideale per le aziende di medie dimensioni che cercano un approccio BCM basato sul rischio)

tramite LogicManager

LogicManager offre un approccio basato sul rischio alla gestione della continuità operativa. Inizia aiutando i team a identificare e valutare i rischi organizzativi, quindi utilizza tali informazioni per guidare l'analisi dell'impatto sul business e la pianificazione della continuità. Collegando i piani di ripristino direttamente ai rischi e alle dipendenze reali, LogicManager mantiene il BCM focalizzato su ciò che potrebbe effettivamente interrompere l'attività, non solo sul soddisfacimento dei requisiti di conformità.

È possibile personalizzare le categorie di rischio e le scale di impatto in base alle proprie esigenze. È inoltre possibile ottenere reportistica conforme con audit trail per l'intero ciclo di vita del programma BCM.

Le migliori funzionalità di LogicManager

Strutturate la continuità operativa secondo i principi di gestione dei rischi dell'azienda, assicurandovi che i piani affrontino le minacce più significative.

Accedi a flussi di lavoro dettagliati per condurre analisi di impatto sul business (BIA), documentare i processi critici e sviluppare strategie di ripristino.

Utilizza gli strumenti integrati per pianificare, eseguire e documentare le esercitazioni di ripristino, tra cui la pianificazione di simulazioni teoriche e il monitoraggio delle attività di riparazione.

Limiti di LogicManager

L'approccio incentrato sul rischio può risultare poco familiare ai team abituati a strumenti incentrati sul piano.

Per ottenere il massimo valore è necessario impegnarsi a seguire la metodologia di LogicManager.

L'interfaccia utente può risultare confusa e frustrante.

Prezzi di LogicManager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicManager

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LogicManager?

Un utente effettua la condivisione su G2:

Apprezzo il fatto che LogicManager raccolga tutti i nostri rischi in un unico sistema, il che lo rende molto utile e centralizza la gestione dei rischi in tutta la nostra organizzazione... La facilità di comunicazione e collaborazione che favorisce tra le divisioni attraverso la condivisione di informazioni aggiornate è encomiabile.

4. Everbridge 360 (Ideale per le organizzazioni che danno priorità alla comunicazione di crisi)

tramite Everbridge 360

Everbridge è una piattaforma di gestione degli eventi critici. Si concentra sulla comunicazione e sul coordinamento in tempo reale delle crisi. Mentre molti strumenti BCM si concentrano sul piano, Everbridge si distingue per la gestione attiva degli incidenti.

Il suo sistema di notifica di massa è in grado di raggiungere rapidamente grandi gruppi tramite SMS, voce ed email, aiutando i team a effettuare la condivisione di aggiornamenti, fornire istruzioni e rimanere allineati quando la velocità è fondamentale. Durante una crisi, questa comunicazione rapida può fare la differenza tra una risposta coordinata e il caos totale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everbridge 360

Raggiungi più persone su più canali, con monitoraggio delle conferme e comunicazione bidirezionale.

Rimani aggiornato con un dashboard in tempo reale che mostra lo stato degli incidenti, la posizione dei team di risposta e il completamento delle attività durante una crisi attiva.

Integrazione con strumenti di monitoraggio IT per avvisare automaticamente i tecnici di turno in caso di guasti ai sistemi critici.

Limiti di Everbridge 360

Più incentrati sulla comunicazione di risposta che sul piano e la documentazione

Il prezzo premium riflette le funzionalità di livello aziendale.

Prezzi di Everbridge 360

Prezzi personalizzati in base al numero di utenti e ai moduli

Valutazioni e recensioni di Everbridge 360

G2: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Everbridge 360?

Un recensore di G2 elogia lo strumento:

Ciò che apprezzo di più di Everbridge, oltre alle sue funzionalità di risposta rapida per eventi critici e messaggistica di massa, sono le sue capacità di segmentazione e instradamento. Funzionano in modo impeccabile, consentendomi di avvisare solo il personale interessato ogni volta che riceviamo un avviso.

5. Archer (Ideale per le aziende che necessitano di continuità operativa integrata con GRC)

via Archer

Archer offre una piattaforma integrata di governance, rischio e conformità (GRC) con solide funzionalità di continuità operativa. È progettata per le grandi organizzazioni che desiderano integrare la pianificazione della continuità operativa in un programma più ampio di gestione dei rischi e della conformità.

Archer crea una connessione tra la continuità operativa e aree quali il rischio operativo, il rischio di terze parti e la conformità normativa. Ciò offre ai team una visione unica di come le interruzioni influenzano il panorama dei rischi più ampio, invece di gestire la continuità in modo isolato.

Le migliori funzionalità di Archer

Genera report giornalieri, settimanali e mensili sulla conformità ai rischi

Configurate un quadro di conformità visivo con procedure operative standard e mappe di processo

Documenta, effettua la versione e la distribuzione delle politiche di continuità con flussi di lavoro di approvazione e monitoraggio delle attestazioni.

Limiti di Archer

Gli utenti segnalano che alcuni moduli possono essere difficili da configurare e utilizzare.

Ideali per grandi aziende con team GRC dedicati.

Prezzi Archer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Archer

G2: 3,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Archer?

Un utente effettua la condivisione su Capterra:

Come per le valutazioni di sicurezza, può essere personalizzato per avere un modulo di valutazione ed eseguire facilmente attività come l'invio di e-mail e avvisi. Nel complesso è uno strumento molto utile e la sua capacità di essere personalizzato in base alle esigenze dell'azienda gli conferisce un vantaggio competitivo.

6. Riskonnect (Ideale per le organizzazioni che desiderano servizi BCM gestiti con software)

tramite Riskonnect

Riskonnect offre una combinazione unica di software BCM e servizi gestiti. La loro piattaforma BC in the Cloud fornisce la tecnologia. E il loro team di consulenti ti aiuta a creare, mantenere e testare il tuo programma di continuità.

Questo approccio ibrido è ideale per le organizzazioni che necessitano di un programma BCM maturo ma non dispongono delle competenze o delle risorse interne per realizzarlo. Riskonnect funziona essenzialmente come un'estensione del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Riskonnect

Accedi a tutti i dati relativi all'esposizione al rischio della tua organizzazione in un unico posto

Ottieni dashboard dettagliati e informazioni utili per affrontare più rapidamente i rischi di interruzione dell'attività aziendale.

Crea moduli personalizzati e automatizza l'inserimento manuale dei dati

Limiti di Riskonnect

L'ampia personalizzazione può essere sia un vantaggio che uno svantaggio dello strumento.

I servizi gestiti generano costi continui oltre alle licenze software

Prezzi Riskonnect

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Riskonnect

G2: 4. 1/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Riskonnect?

Un utente G2 effettua la condivisione di un feedback contrastante:

La combinazione di IRM + Data Analytics è stata una piattaforma fantastica che ha unito i dati relativi ai sinistri e quelli aziendali per creare valore per gli stakeholder esterni e interni... La personalizzazione della piattaforma è stata sia vantaggiosa che un ostacolo alla facile soluzione dei problemi.

7. ServiceNow Business Continuity Management (ideale per le organizzazioni incentrate sull'IT con un ecosistema ServiceNow esistente)

tramite ServiceNow Business Continuity Management

ServiceNow Business Continuity Management è basato sulla piattaforma ServiceNow. Questo lo rende la scelta naturale per le organizzazioni che già utilizzano ServiceNow per la gestione dei servizi IT (ITSM). La stretta integrazione significa che i vostri piani di disaster recovery IT si collegano direttamente al vostro CMDB e ai flussi di lavoro di gestione degli incidenti.

Automatizza facilmente l'analisi dell'impatto aziendale estraendo i dati dalla tua implementazione ServiceNow esistente. Identifica automaticamente quali applicazioni supportano i processi aziendali critici e calcola l'impatto della loro indisponibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow Business Continuity Management

Crea flussi di lavoro automatizzati per la continuità operativa, il ripristino IT e altro ancora in un'unica piattaforma interconnessa.

Attiva automaticamente le attività di ripristino e i runbook quando vengono rilevati incidenti.

Utilizza l'IA per ottenere risposte intelligenti a portata di mano

Limiti della gestione della continuità operativa aziendale di ServiceNow

Richiede la piattaforma ServiceNow, che potrebbe non essere adatta se non sei già un cliente.

Più incentrati sul ripristino di emergenza IT che sulla continuità operativa a livello aziendale

Prezzi di ServiceNow Business Continuity Management

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow Business Continuity Management

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Quantivate (Ideale per istituti finanziari e settori regolamentati)

via Quantivate

Quantivate è una piattaforma di gestione della continuità operativa e dei rischi per istituti finanziari e altri settori altamente regolamentati. Semplifica il rispetto dei requisiti di conformità, con flussi di lavoro preconfigurati per la reportistica normativa e la gestione degli audit.

È particolarmente efficace nella gestione dei fornitori e nella valutazione dei rischi di terze parti. Si tratta di aspetti critici per le banche e le cooperative di credito soggette alla supervisione normativa delle loro catene di approvvigionamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quantivate

Esegui una valutazione completa dei rischi di terze parti e una convalida della continuità aziendale per i fornitori.

Mantieni tracce di audit dettagliate e accedi a modelli di reportistica normativa

Crea, archivia e aggiorna i piani di continuità operativa e di gestione delle crisi in un unico posto.

Quantificare i limiti

L'attenzione specifica al settore può determinare un limite all'attrattiva per le organizzazioni al di fuori dei settori regolamentati.

Prezzi Quantivate

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Quantivate

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. ParaSolution (Ideale per le organizzazioni che necessitano di supporto bilingue)

via premiercontinuum

ParaSolution è un provider canadese di software BCM che offre una piattaforma bilingue (inglese/francese). È la soluzione ideale per le aziende che operano in Canada o in altri ambienti multilingue.

È necessario un approccio diretto al BCM, incentrato sulla gestione dei piani, la pianificazione delle esercitazioni e il controllo dei documenti, senza la complessità delle piattaforme aziendali più grandi.

Le migliori funzionalità di ParaSolution

Ottieni modelli strutturati per documentare i piani di continuità operativa, con controllo delle versioni e flussi di lavoro di approvazione.

Pianifica, effettua il monitoraggio e documenta le esercitazioni e i test di ripristino

Limiti di ParaSolution

Set di funzionalità più ridotto rispetto alle piattaforme aziendali

Meno opzioni di integrazione disponibili

Prezzi ParaSolution

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ParaSolution

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. SAI360 (Ideale per le aziende globali che necessitano di una gestione integrata di EHS e rischi)

tramite SAI360

SAI360 è una piattaforma completa per la gestione dell'ambiente, della salute, della sicurezza (EHS) e dei rischi che include funzionalità di continuità operativa. È progettata per le aziende globali che hanno bisogno di gestire la BCM insieme ad altri ambiti di rischio operativo.

Il punto di forza di questa piattaforma GRC è la sua completezza: consente di gestire tutto, dalla reportistica sugli incidenti alla gestione della formazione fino alla pianificazione della continuità operativa, in un unico sistema.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAI360

Combina la continuità aziendale con la conformità ambientale, la gestione della sicurezza e il rischio operativo.

Implementa moduli di formazione per garantire che il tuo team conosca i propri ruoli nei piani di continuità operativa.

Accedi ai contenuti normativi e al monitoraggio della conformità per più giurisdizioni

Limiti di SAI360

Gli utenti segnalano che le pagine e i report più pesanti possono richiedere molto tempo per caricarsi.

Molti utenti condividono un'esperienza non proprio ideale con il supporto clienti

Prezzi SAI360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni SAI360

G2: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SAI360?

Una recensione su G2 recita:

Dispone di un dashboard intuitivo per la reportistica e l'analisi che favorisce la consapevolezza dei rischi. È altamente scalabile e flessibile, il che lo rende ideale per aziende di qualsiasi dimensione in quanto garantisce un elevato ritorno sull'investimento.

Integra la continuità operativa nel tuo flusso di lavoro quotidiano con ClickUp

Il miglior piano di continuità operativa è quello che il tuo team utilizza effettivamente. Non un documento dimenticato. E sicuramente non un sistema specializzato che il tuo team apre solo durante le esercitazioni.

ClickUp porta la gestione della continuità operativa nell'area di lavoro in cui il tuo team opera già quotidianamente. Puoi documentare i tuoi piani in ClickUp Docs. Puoi assegnare le attività di ripristino con ClickUp Tasks. Puoi automatizzare la risposta agli incidenti con ClickUp Automations. E puoi monitorare lo stato di avanzamento del ripristino con ClickUp Dashboards.

Quando si verifica un'interruzione, il tuo team non ha bisogno di imparare a utilizzare un nuovo strumento sotto pressione. Può reagire utilizzando la stessa piattaforma che usa per ogni progetto, con tutto il contesto necessario a portata di mano.

Smettete di considerare la continuità operativa come una semplice casella di controllo di conformità. Rendetela parte integrante del modo di lavorare del vostro team.

Crea un programma di continuità operativa che sia effettivamente pronto quando ne hai bisogno. Inizia a utilizzare ClickUp oggi stesso.

Domande frequenti

Il software per la continuità operativa si concentra sulla preparazione e sulla risposta alle interruzioni. Aiuta i team a pianificare cosa fare quando le cose vanno male. Gli strumenti di project management si concentrano sul lavoro quotidiano, come le attività, le scadenze e la collaborazione. Gli strumenti BCM sono progettati per le emergenze, mentre gli strumenti di progetto sono progettati per le operazioni normali.

Sì. I team di piccole dimensioni sono spesso più vulnerabili alle interruzioni perché hanno meno persone e meno risorse di backup. Il software BCM li aiuta a pianificare in anticipo, assegnare responsabilità chiare e riprendersi più rapidamente senza caos. Anche piani semplici possono fare una grande differenza quando si verifica un imprevisto.

La pianificazione della continuità operativa riguarda il modo in cui l'intera azienda continua a funzionare durante un'interruzione. Il ripristino di emergenza si concentra principalmente sul ripristino dei sistemi IT e dei dati. Il ripristino di emergenza è una parte della continuità operativa, ma la pianificazione della continuità riguarda anche le persone, i processi, i fornitori e la comunicazione.

La maggior parte delle organizzazioni dovrebbe testare i propri piani almeno una volta all'anno. I sistemi critici o i team ad alto rischio possono effettuare test più frequenti. Test regolari aiutano i team a individuare le lacune, mantenere aggiornati i piani e assicurarsi che tutti sappiano cosa fare prima che si verifichi un incidente reale.