Snagit e ClickUp Clips: quale strumento di cattura dello schermo è migliore?

La cattura dello schermo è stata inventata da Xerox PARC negli anni '70, quando gli ingegneri avevano bisogno di un modo rapido per mostrare cosa stava succedendo sullo schermo di un computer senza dover portare qualcuno alla loro scrivania.

Quel semplice "Lascia che ti mostri" ora ha versioni diverse e più avanzate sotto forma di strumenti di cattura dello schermo. Dai autori individuali che spiegano i flussi di lavoro alle piccole imprese che documentano i processi attraverso i fusi orari, le aspettative sono più elevate.

In questo post del blog confronteremo due dei migliori strumenti di cattura dello schermo: Snagit e ClickUp Clips, per vedere quale si adatta meglio al tuo lavoro.

Ecco un rapido confronto tra i due strumenti di cattura dello schermo:

Aspetto Snagit ClickUp Clips Scopo principale Cattura schermo, annotazioni e registrazione video autonome per tutorial e documentazione Registrazione dello schermo rapida e integrata per la comunicazione del team, la segnalazione di bug e le demo delle attività all'interno dei flussi di lavoro dei progetti. Opzioni di cattura Screenshot, cattura a scorrimento, video a schermo intero/parziale, finestre delle app Schermo, scheda corrente, finestra dell'app o solo audio; fino a 45 minuti Strumenti di modifica avanzati Annotazioni avanzate (testo, frecce, evidenziazioni), ritaglio video di base, modelli, timbri Ritaglio di base; trascrizione IA con timestamp, annotazioni vocali Funzionalità IA Nessuno nativo Trascrizione automatica, ricerca delle trascrizioni tramite ClickUp Brain, conversione in attività Integrazioni Limitato; esporta in file/link, funziona con qualsiasi piattaforma Nativo su ClickUp (Documenti, Chat, attività); oltre 1.000 app tramite l'ecosistema ClickUp Condivisione/Collaborazione Condivisione di file, link; nessuna visibilità nativa del team Inserimento automatico in attività/commenti/chat; accesso del team, commenti con data e ora Prezzi Sottoscrizione annuale a 39 $ (2025+); opzioni legacy una tantum a circa 63 $. Incluso in tutti i piani ClickUp (da Free a Enterprise) Piattaforme Windows, Mac; app autonoma Basato sul web in ClickUp; accesso multipiattaforma Punti di forza Precisione di annotazione superiore, registrazione illimitata, interfaccia utente intuitiva per professionisti Integrazione del flusso di lavoro, aumento della produttività grazie all'IA, gratis per i team di gestione dei progetti. Limitazioni Nessuna IA, mancanza di contesto di squadra, costi aggiuntivi per gli aggiornamenti Solo video (senza screenshot avanzati), limite di 45 minuti, richiede un account ClickUp.

Cos'è ClickUp?

ClickUp è una piattaforma completa per la project management e la produttività che riunisce un'ampia gamma di strumenti di lavoro in un unico spazio di lavoro unificato. Allontanandoti dal lavoro dispersivo, ti offre attività, documenti, chat, lavagne online, automazioni e molto altro ancora.

Essendo la prima area di lavoro AI convergente al mondo, integra le funzionalità IA direttamente nelle superfici di lavoro quotidiane come attività, documenti, chat e flussi di lavoro, anziché in un componente aggiuntivo, per evitare il cambio di contesto.

Funzionalità di ClickUp

Scopriamo alcune delle eccellenti funzionalità/funzioni che rendono ClickUp un'alternativa eccezionale a Snagit:

Funzionalità n. 1: registrazione dello schermo intuitiva

Per i team che necessitano di una comunicazione chiara e di passaggi di consegne fluidi, ClickUp Clips cambia il modo in cui acquisisci, spieghi e agisci sulle informazioni.

Puoi registrare lo schermo, la videocamera e l'audio e incorporare immediatamente tali registrazioni direttamente nelle attività, nei documenti, nelle chat o nei commenti di ClickUp senza uscire dalla tua area di lavoro.

Registra lo schermo o la voce per guidare il tuo team attraverso importanti aggiornamenti o modifiche con ClickUp Clips

Ecco come può aiutarti:

Opzioni di registrazione multiple: cattura lo schermo intero, una singola finestra o una scheda del browser, insieme all'audio opzionale.

Spazio di archiviazione centralizzato: accedi a tutte le registrazioni salvate nel Hub clip in modo da poterle organizzare, cercare e rivedere.

Commenti con data e ora: lascia commenti in momenti precisi di un Clip, così tutti sapranno esattamente a quale parte del video si riferisce il feedback.

Informazioni utili: crea un'attività direttamente da un Clip, collegando le registrazioni al lavoro da svolgere e conservando feedback e follow-up nello stesso posto.

Condivisione e incorporamento senza interruzioni: incorpora i clip in attività, documenti, chat o commenti, oppure condividili esternamente tramite un link.

Clip vocali per chiarimenti: lascia commenti vocali su Clips per spiegare rapidamente punti delicati o fornire indicazioni.

💡 Suggerimento: assegna tag o etichette ai clip nell'Hub per processi ricorrenti come onboarding, tutorial software o aggiornamenti dei prodotti.

Funzionalità n. 2: trascrizioni basate sull'IA

Con ClickUp Brain abilitato, ogni Clip registrato viene trascritto automaticamente. Ciò significa che il tuo team può leggere mentre il Clip viene riprodotto o scorrere rapidamente la trascrizione per individuare i punti chiave senza dover rivedere l'intero video.

Accedi alle trascrizioni generate da ClickUp Brain per evitare di rivedere i Clip

Puoi accedere alla trascrizione completa con i timestamp nella barra laterale destra e, cliccando su uno snippet, passare immediatamente a quel momento nel Clip, rendendo la navigazione fluida.

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare i tuoi Clip per ottenere informazioni rapide

Inoltre, quando fai una domanda a ClickUp Brain, questo cerca tra tutte le trascrizioni dei tuoi Clip per trovare le risposte. Questo trasforma le tue registrazioni in una base di conoscenze ricercabile, perfetta per i team asincroni o quando si inseriscono nuovi membri.

Puoi anche semplicemente chiedere al riassuntore di trascrizioni IA di fornirti una sintesi della conversazione.

Ad esempio, supponiamo che il titolare di una piccola impresa registri una panoramica di una nuova dashboard di reportistica per i clienti. Invece di inviare il video completo al team, copia i frammenti chiave della trascrizione che mostrano quali metriche controllare quotidianamente.

Un autore di contenuti che revisiona un tutorial può anche evidenziare le istruzioni esatte dalla trascrizione da includere in una bozza di blog o in una procedura operativa standard (SOP).

Quando hai bisogno di un allineamento in tempo reale o di una comunicazione ibrida sul posto di lavoro, affidati a ClickUp Chat. Invia messaggi, crea canali e organizza le conversazioni direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro.

Invia aggiornamenti asincroni al tuo team utilizzando ClickUp Chat

È integrato con attività, documenti e clip, quindi:

Le conversazioni rimangono in connessione con il lavoro

Puoi trasformare un messaggio di chat in un'attività con un solo clic.

I thread integrati e i messaggi diretti rendono chiari gli aggiornamenti asincroni.

Ad esempio, se un membro del team guarda un Clip sulle modifiche di progettazione ma ha una domanda di follow-up, può porla direttamente nella chat.

Effettua rapidamente chiamate audio o videochiamate con il tuo team utilizzando ClickUp SyncUps

E quando desideri una comunicazione faccia a faccia chiara, ClickUp SyncUps offre chiamate vocali e videochiamate leggere che puoi avviare direttamente dalla chat o da un canale senza coinvolgere il tuo team in Zoom o Teams. Con questo strumento puoi:

Avvia immediatamente una chiamata con il tuo team

Condivisione dello schermo: se le immagini sono utili in questo momento.

Registra la sessione e salvala nel tuo Hub clip, completa di trascrizioni e riassunti IA.

Supponiamo, ad esempio, che tu stia inserendo un nuovo membro nel team. Potresti registrare un Clip con passaggi guidati, utilizzare la chat per rispondere alle domande in modo asincrono e ospitare un breve SyncUp per guide live.

Prezzi di ClickUp

Ecco cosa ha detto Alexis Valentin, responsabile dello sviluppo commerciale globale di Pigment:

Le funzionalità di ClickUp, come la possibilità di acquisire uno screenshot con il plug-in ClickUp e farlo diventare un allegato automatico per un'attività, semplificano ogni giorno la nostra vita.

Cos'è Snagit?

tramite Snagit

Snagit (ora parte di Camtasia) è un software di cattura e registrazione dello schermo per Windows e macOS. Estende le funzioni di screenshot di base con strumenti avanzati di modifica, annotazione e video per la creazione di contenuti visivi come tutorial e documentazione.

La piattaforma cattura screenshot di interi schermi, aree specifiche, finestre o contenuti a scorrimento come pagine web lunghe. Gli utenti possono registrare video dello schermo con audio e sovrapposizioni della webcam, quindi effettuare la modifica in diversi formati, come GIF o file MP4.

🧠 Curiosità: il termine "screencast" è stato coniato nel 2004 quando il giornalista Jon Udell ha chiesto ai lettori un nome per "questa nuova cosa che permette di registrare lo schermo come un film". Gli utenti Joseph McDonald e Deeje Cooley hanno suggerito "screencast" e Udell lo ha adottato pubblicamente sul suo blog. Da allora il termine è diventato ufficiale.

Funzionalità di Snagit

Esploriamo alcune delle sue funzionalità/funzioni che promuovono la collaborazione asincrona sul posto di lavoro:

Funzionalità n. 1: modalità di cattura

Cattura esattamente ciò di cui hai bisogno con Snagit ( fonte )

Snagit ti offre un ampio controllo su ciò che catturi. Puoi catturare l'intero schermo, una regione specifica, una finestra dell'app o persino pagine lunghe e scorrevoli come articoli web o documenti. La cattura a scorrimento è utile quando non vuoi unire manualmente gli screenshot.

Supporta anche acquisizioni temporizzate, monitor multipli, visibilità del cursore e impostazioni predefinite personalizzabili. In questo modo, una volta configurato, ripetere lo stesso tipo di acquisizione è veloce e coerente.

Funzionalità n. 2: Modifica delle immagini e annotazioni

Trasforma gli screenshot in spiegazioni chiare e condivisibili con Snagit ( fonte )

L'editor di Snagit è dove si manifesta gran parte del suo valore. Hai a disposizione strumenti semplici come frecce, evidenziazioni, testo, passaggi e sfocatura. Questo lo rende utile per trasformare screenshot grezzi in qualcosa di pronto per la presentazione.

Funzionalità/funzioni come Smart Move aiutano a riposizionare gli elementi in modo pulito, mentre Smart Redact può nascondere automaticamente informazioni sensibili come indirizzi email o numeri.

Estrai il testo utilizzabile dalle immagini utilizzando Snagit ( fonte )

Snagit è in grado di estrarre testo modificabile dalle immagini utilizzando l'OCR. È possibile acquisire il testo direttamente dagli screenshot, il che è utile quando si copiano dati da immagini, documenti scansionati o schermate dell'interfaccia utente.

In combinazione con i modelli e l'elaborazione in batch, questo rende più facile riutilizzare le informazioni acquisite nei report o nei documenti interni.

Prezzi di Snagit

Privati: 39 $/anno

Studenti/docenti: 20 $/anno

Aziendale: 48 $/anno per

🔍 Lo sapevi? Uno dei primi screencast iconici mai creati è stato realizzato per l'app web Backpack nel 2005. Il video ha avuto un impatto così forte da contribuire a dare origine allo stile moderno di demo dei prodotti che ancora oggi si vede nel marketing SaaS. Ha dimostrato che la registrazione dello schermo può letteralmente definire l'identità di un prodotto.

Snagit e ClickUp Clips: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando valuti Snagit e ClickUp Clips, non limitarti alle funzioni di base di registrazione e screenshot. Entrambi gli strumenti hanno approcci diversi. ClickUp integra la registrazione dello schermo in una piattaforma completa per la gestione del lavoro, mentre Snagit è una suite autonoma dedicata alla cattura e alla modifica.

Quindi, per semplificare le cose, confrontiamo le funzionalità/funzioni offerte da entrambi.

Funzionalità n. 1: cattura e registrazione

ClickUp

ClickUp Clips punta sulla velocità e sul contesto. Puoi registrare lo schermo (con audio) e il Clip viene automaticamente allegato a un'attività, un documento o una chat. Non è necessario esportare o caricare nulla: tutto viene salvato nell'Hub clip ed è pronto per essere commentato o trasformato in azioni da intraprendere.

Snagit

Snagit offre acquisizione a schermo intero, di aree specifiche, di finestre, con scorrimento, acquisizione di immagini passo passo, video illimitati e sovrapposizioni webcam. Ciò ti offre un maggiore controllo su ciò che desideri acquisire, rendendolo adatto per tutorial e documentazione.

🏆 Vincitore: È un pareggio! ClickUp è più veloce per gli aggiornamenti asincroni del team, mentre Snagit è migliore per lavori di cattura dettagliati e autonomi. Dipende da cosa è più importante per te: il contesto o la profondità della cattura.

Funzionalità n. 2: IA e collaborazione

ClickUp

ClickUp Brain funziona su Clips, attività di ClickUp, documenti e chat. Le registrazioni vengono trascritte automaticamente, sono ricercabili e facili da consultare in un secondo momento.

Inoltre, puoi porre domande allo strumento di trascrizione IA, ricavare informazioni dai Clip precedenti e mantenere le conversazioni nel contesto con commenti e chat.

Snagit

Snagit mantiene le cose semplici: non offre trascrizioni, riepiloghi/riassunti o collaborazione basata sull'IA. La condivisione avviene solitamente tramite esportazione di file o link, con feedback gestiti altrove.

🏆 Vincitore: ClickUp! Questo perché i suoi strumenti di IA sono integrati nel modo in cui i team lavorano già.

Funzionalità n. 3: integrazioni e accessibilità della piattaforma

ClickUp

ClickUp è progettato per essere al centro del tuo lavoro. Si collega in modo nativo con oltre 1.000 strumenti come Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira e molti altri. Queste integrazioni ti consentono di effettuare la sincronizzazione delle attività, attivare automazioni e mantenere le conversazioni e gli aggiornamenti direttamente collegati al lavoro in corso.

Inoltre, la piattaforma funziona su web, desktop (Mac e Windows) e dispositivi mobili (iOS e Android).

Snagit

D'altra parte, Snagit consente di esportare le catture su Google Drive, OneDrive, email o Screencast di TechSmith. Questo funziona bene se l'obiettivo è la condivisione di immagini finite, ma non collega il lavoro a un sistema più ampio.

Si tratta di uno strumento desktop-first disponibile su Windows e Mac. Funziona bene sui dispositivi moderni e risulta perfettamente integrato con il sistema operativo. La cattura mobile è possibile tramite l'app iOS di TechSmith, ma è più che altro un complemento.

🏆 Vincitore: ClickUp, per l'ampia gamma di integrazioni e la flessibilità su diversi dispositivi e posizioni.

ClickUp Clips vs. Snagit su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per capire in modo definitivo cosa pensano gli utenti reali del dibattito ClickUp vs. Snagit. Sebbene non ci fossero thread specifici sulle due piattaforme, abbiamo raccolto alcune recensioni individuali.

Gli utenti di Snagit hanno espresso solo commenti positivi sulla piattaforma:

Uso Snag-it da tantissimo tempo (beh, più di vent'anni) ed è ottimo nel suo lavoro senza cercare di fare troppo. Naturalmente esistono altri strumenti che fanno cose diverse, ma l'importante è mantenere le cose semplici (più o meno).

Uso Snag-it da tantissimo tempo (beh, più di vent'anni) ed è ottimo nel suo lavoro senza cercare di fare troppo.

Naturalmente esistono altri strumenti che fanno cose diverse, ma l'importante è mantenere le cose semplici (più o meno).

Un utente ritiene che il prezzo sia ingiustificato, dato che inizialmente era uno strumento gratis:

Sebbene sia un fan di Snagit (e Camtasia), non sono disposto a sottoscrivere una sottoscrizione per un prodotto per il quale basta una breve ricerca su Google per trovare un ampio intervallo di alternative che sono acquisti classici o addirittura gratis/open source. Onestamente, alla fine si tratta di uno screenshotter con annotazioni e registrazione video. Il prezzo precedente era giustificato, ma non lo è il triplicarsi effettivo del costo e la tassa di utilizzo continuo che deriva dalla sottoscrizione.

Sebbene sia un fan di Snagit (e Camtasia), non sono disposto a sottoscrivere una sottoscrizione per un prodotto per il quale basta una breve ricerca su Google per trovare un ampio intervallo di alternative che sono acquisti classici o addirittura gratis/open source. Onestamente, alla fine si tratta di uno screenshotter con annotazioni e registrazione video. Il prezzo precedente era giustificato, ma non lo è il triplicarsi effettivo del costo e la tassa di utilizzo continuo che deriva dalla sottoscrizione.

Un utente di ClickUp ha dichiarato:

Ciao, ho più di 10 anni di esperienza nella gestione di varie attività/progetti/KB. Ho provato praticamente tutti gli strumenti commerciali più importanti disponibili sul mercato. Quello che mi piace di ClickUp è fondamentalmente quello che pubblicizzano: un'unica app per tutto. Apprezzo molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche la KB è piuttosto solida. Recentemente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, quindi stiamo sostituendo anche Slack.

Ciao, ho più di 10 anni di esperienza nella gestione di varie attività/progetti/KB. Ho provato praticamente tutti gli strumenti commerciali più importanti disponibili sul mercato. Quello che mi piace di ClickUp è fondamentalmente quello che pubblicizzano: un'unica app per tutto. Apprezzo molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche la KB è piuttosto solida. Recentemente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, quindi stiamo sostituendo anche Slack.

Un altro utente ha ritenuto che centralizzasse le informazioni:

Se strutturato correttamente, elimina i silos di informazioni tra i reparti. Quindi, quando le informazioni vengono aggiornate o modificate in un reparto, poiché tutti gli altri reparti attingono le informazioni dalla stessa fonte, i loro dati vengono aggiornati simultaneamente, anche se possono visualizzare i dati in modo completamente diverso. ClickUp è un sistema assolutamente eccezionale. In termini di rapporto qualità-prezzo e facilità d'uso, non ho mai visto nulla di simile.

Se strutturato correttamente, elimina i silos di informazioni tra i reparti. Quindi, quando le informazioni vengono aggiornate o modificate in un reparto, poiché tutti gli altri reparti attingono le informazioni dalla stessa fonte, i loro dati vengono aggiornati simultaneamente, anche se possono visualizzare i dati in modo completamente diverso.

ClickUp è un sistema assolutamente eccezionale. In termini di rapporto qualità-prezzo e facilità d'uso, non ho mai visto nulla di simile.

Qual è il miglior strumento di cattura dello schermo?

Il verdetto è arrivato! 🏁

Snagit è ottimo per quello per cui è stato creato. Se il tuo obiettivo principale è creare screenshot rifiniti, annotazioni dettagliate o tutorial autonomi, con funzionalità di modifica di base, offre risultati costanti. Ma quando si passa alla conversazione sulle decisioni, sui follow-up e sulle collaborazioni, non è più all'altezza.

Con ClickUp Clips, le registrazioni vengono salvate direttamente all'interno di attività, documenti e commenti, complete di trascrizioni IA, feedback con data e ora e la possibilità di trasformare i momenti in lavori di follow-up. Allora, cosa aspetti? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅